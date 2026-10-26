Ý nghĩa phong thủy của cây cau tiểu trâm

Mang lại may mắn, bình an: Trong phong thủy, cau tiểu trâm được xem là biểu tượng của may mắn và bình an, giúp gia chủ luôn giữ được vượng khí và đón nhận nhiều tài lộc.

Xua đuổi tà khí: Theo quan niệm dân gian, với dáng lá nhọn thuôn dài, cau tiểu trâm có khả năng tiêu trừ tà khí, hấp thu và loại bỏ khí xấu, đồng thời khai thông vượng khí cho không gian sống.

Tượng trưng cho ý chí vươn lên: Nhờ sức sống bền bỉ và khả năng chịu khắc nghiệt tốt, cau tiểu trâm tượng trưng cho tinh thần phấn đấu không ngừng, không gục ngã trước khó khăn, rất phù hợp làm quà tặng động viên trong các dịp thi cử, tân gia hay lễ Tết.