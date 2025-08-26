Tối 25/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung và Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga tham dự chương trình nghệ thuật “Vu lan - Đạo hiếu và dân tộc” năm 2025 với chủ đề “Vu lan - Đạo hiếu và hồn thiêng Tổ quốc”.

Chương trình do Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Đây là năm thứ 11 diễn ra sự kiện thường niên “Vu lan - Đạo hiếu và dân tộc”.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức xúc động chia sẻ: “Trong ánh sáng từ bi của Phật pháp, chữ hiếu không chỉ là phụng dưỡng mẹ cha, mà còn là nghĩa tình son sắt với giang sơn, xã tắc. Vu lan không chỉ là mùa báo hiếu gia đình, mà còn là mùa tri ân những người đã nằm xuống cho Tổ quốc trường tồn.

Biết bao người con đã gác lại tuổi xuân, bỏ lại mái nhà yêu dấu để giữ cho đất nước trọn vẹn hình hài. Họ cũng là những người con hiếu, nhưng đã chọn tình yêu lớn hơn là tình yêu non sông gấm vóc, với từng tấc đất, từng nhịp thở của quê nhà. Và chắc hẳn, nơi suối vàng, các anh hùng liệt sĩ đang mỉm cười khi thấy nhân dân vẫn khắc ghi, trọn tấm lòng tri ân, đáp nghĩa”.

Ca khúc "Vu lan ca" do ca sĩ Bảo Trâm thể hiện đã mở màn Chương trình nghệ thuật “Vu lan - Đạo hiếu và dân tộc” năm 2025 với chủ đề “Vu lan - Đạo hiếu và hồn thiêng Tổ quốc”. Ảnh: BTC

5 mẹ Việt Nam anh hùng được tặng quà tri ân tại chương trình gồm: Mẹ Nguyễn Thị Cứu (Hà Nội); mẹ Trần Thị Hải (Hà Nội); mẹ Đồng Thị Uyên (Bắc Ninh); mẹ Nguyễn Thị Điển (Hà Nội); và mẹ Phạm Thị Văn (Bắc Ninh).

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, từ năm 2014 đến nay, chương trình “Vu lan – Đạo hiếu và dân tộc” đã trở thành hành trình lan tỏa đạo lý nguồn cội. Ngày nay, Vu lan không chỉ dừng lại ở nghi lễ, mà đã khắc sâu vào tâm thức, tình người, trở thành lẽ sống, thành nhịp thở, thành mạch nguồn cho muôn trái tim Việt.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng những món quà ý nghĩa tới 5 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có mẹ Nguyễn Thị Điển (101 tuổi, ở Hà Nội) và mẹ Phạm Thị Văn (104 tuổi, ở Bắc Ninh).

Hòa thượng Thích Gia Quang cùng Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh tặng quà tri ân 5 mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: BTC

Ban Tổ chức cũng dành tặng phần quà ý nghĩa tới 11 thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng quà cho thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ. Ảnh: BTC

Với mong muốn khơi dậy những giá trị sâu sắc của đạo hiếu trong đời sống hiện đại, năm nay, cuộc thi viết và vẽ tranh online với chủ đề “Thắp đạo hiếu, sáng hồn dân tộc” đã được khởi xướng. Sau 2 tháng phát động, 244 tác phẩm viết và 38 tác phẩm vẽ đã được chọn vào vòng chung khảo. Thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 10 tuổi, thí sinh lớn tuổi nhất là 67 tuổi.

Kết quả chung cuộc, 15 tác giả (gồm cả kiều bào) đã được vinh danh.

Giải Nhất thể loại viết thuộc về tác giả Nguyễn Bình Minh, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng với tác phẩm “Những nhà sư liệt sĩ trong ngôi chùa gần ngàn năm tuổi”.

Hòa thượng Thích Gia Quang - Trưởng Ban Tổ chức cùng Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Bình Minh. Ảnh: BTC

Giải Nhất thể loại vẽ thuộc về tác giả Nguyễn Nhật Vinh, tỉnh Gia Lai, với tác phẩm “Đạo và đời hòa hợp - Luôn ghi nhớ công ơn các thế hệ cha ông”.

Tác phẩm đạt giải Nhất phần thi vẽ tranh. Ảnh: Bình Minh