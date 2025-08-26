Tối 25/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung và Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga tham dự chương trình nghệ thuật “Vu lan - Đạo hiếu và dân tộc” năm 2025 với chủ đề “Vu lan - Đạo hiếu và hồn thiêng Tổ quốc”.
Chương trình do Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Đây là năm thứ 11 diễn ra sự kiện thường niên “Vu lan - Đạo hiếu và dân tộc”.
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức xúc động chia sẻ: “Trong ánh sáng từ bi của Phật pháp, chữ hiếu không chỉ là phụng dưỡng mẹ cha, mà còn là nghĩa tình son sắt với giang sơn, xã tắc. Vu lan không chỉ là mùa báo hiếu gia đình, mà còn là mùa tri ân những người đã nằm xuống cho Tổ quốc trường tồn.
Biết bao người con đã gác lại tuổi xuân, bỏ lại mái nhà yêu dấu để giữ cho đất nước trọn vẹn hình hài. Họ cũng là những người con hiếu, nhưng đã chọn tình yêu lớn hơn là tình yêu non sông gấm vóc, với từng tấc đất, từng nhịp thở của quê nhà. Và chắc hẳn, nơi suối vàng, các anh hùng liệt sĩ đang mỉm cười khi thấy nhân dân vẫn khắc ghi, trọn tấm lòng tri ân, đáp nghĩa”.
Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, từ năm 2014 đến nay, chương trình “Vu lan – Đạo hiếu và dân tộc” đã trở thành hành trình lan tỏa đạo lý nguồn cội. Ngày nay, Vu lan không chỉ dừng lại ở nghi lễ, mà đã khắc sâu vào tâm thức, tình người, trở thành lẽ sống, thành nhịp thở, thành mạch nguồn cho muôn trái tim Việt.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng những món quà ý nghĩa tới 5 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có mẹ Nguyễn Thị Điển (101 tuổi, ở Hà Nội) và mẹ Phạm Thị Văn (104 tuổi, ở Bắc Ninh).
Ban Tổ chức cũng dành tặng phần quà ý nghĩa tới 11 thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ.
Với mong muốn khơi dậy những giá trị sâu sắc của đạo hiếu trong đời sống hiện đại, năm nay, cuộc thi viết và vẽ tranh online với chủ đề “Thắp đạo hiếu, sáng hồn dân tộc” đã được khởi xướng. Sau 2 tháng phát động, 244 tác phẩm viết và 38 tác phẩm vẽ đã được chọn vào vòng chung khảo. Thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 10 tuổi, thí sinh lớn tuổi nhất là 67 tuổi.
Kết quả chung cuộc, 15 tác giả (gồm cả kiều bào) đã được vinh danh.
Giải Nhất thể loại viết thuộc về tác giả Nguyễn Bình Minh, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng với tác phẩm “Những nhà sư liệt sĩ trong ngôi chùa gần ngàn năm tuổi”.
Giải Nhất thể loại vẽ thuộc về tác giả Nguyễn Nhật Vinh, tỉnh Gia Lai, với tác phẩm “Đạo và đời hòa hợp - Luôn ghi nhớ công ơn các thế hệ cha ông”.
|
Năm 2025, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, chương trình “Vu lan - Đạo hiếu và dân tộc” tiếp tục lan tỏa thông điệp tri ân và khơi dậy đạo hiếu trong đời sống cộng đồng, với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Tháng 7/2025, hành trình tri ân bắt đầu với hoạt động dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị), nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Cũng tại Quảng Trị, Ban Tổ chức đã có chuyến thăm hỏi và trao tặng 300 phần quà, tổng giá trị gần 400 triệu đồng tới các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong đó, có 150 phần quà gửi đến các cựu chiến binh Trung đoàn 27.
Đầu tháng 8/2025, tại chùa Phú Lâm (Tuyên Quang), trong khuôn khổ hành trình “Ươm mầm yêu thương, tiếp sức tới trường”, Ban Tổ chức đã trao quà cho 200 học sinh nghèo vượt khó (từ bậc mầm non đến trung học cơ sở) trước thềm năm học mới, mỗi phần quà trị giá 700 nghìn đồng, gồm đồ dùng học tập thiết yếu và 300 nghìn đồng tiền mặt.
Chiều 27/7, tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam (Hà Nội), trong khuôn khổ Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sống mãi với non sông”, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 phần quà trị giá 130 triệu đồng, tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ.
Không riêng gì đối với mỗi Phật tử, ngày lễ Vu Lan là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành của ông bà, cha mẹ cũng như tổ tiên. Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng bảy âm lịch.