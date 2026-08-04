Ngày 4/8, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết kế hoạch phát triển hệ thống y tế TPHCM theo hướng đa cực, không chỉ nhằm giảm quá tải bệnh viện trung tâm mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống.

Trong nhiều thập niên, hệ thống y tế TPHCM phát triển theo mô hình tập trung với các bệnh viện tuyến cuối quy mô lớn nằm ở khu vực nội đô. Mô hình này từng phát huy hiệu quả khi quy mô thành phố còn nhỏ.

Tuy nhiên, khi đô thị mở rộng trên diện tích hàng nghìn km2, khoảng cách địa lý trở thành rào cản khiến người dân phải mất nhiều thời gian và chi phí để tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Mô hình phát triển không gian y tế TPHCM. Ảnh: Medinet.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, phát triển đa cực không có nghĩa là chia đều nguồn lực hay xây dựng những bệnh viện giống nhau ở mọi nơi. Thay vào đó, mỗi khu vực sẽ được đầu tư đủ năng lực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thiết yếu như cấp cứu, hồi sức, nội, ngoại, sản, nhi, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm.

Trên nền tảng đó, từng cực y tế sẽ phát triển các chuyên khoa mũi nhọn phù hợp với lợi thế riêng như tim mạch, ung bướu, nhãn khoa, phục hồi chức năng hay y học cổ truyền.

Mỗi cực phát triển được định hướng trở thành một hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh, bao gồm trạm y tế, đội chăm sóc sức khỏe liên tục, hệ thống cấp cứu ngoại viện, bệnh viện đa khoa khu vực và các chuyên khoa chuyên sâu. Các bệnh viện tuyến cuối đóng vai trò hạt nhân, hỗ trợ chuyên môn thông qua chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, hội chẩn từ xa và luân phiên nhân lực.

Mục tiêu của mô hình này là đưa năng lực chuyên môn đến gần người dân, thay vì buộc người bệnh phải tìm đến các bệnh viện lớn ở trung tâm. Chất lượng hệ thống y tế sẽ được đánh giá bằng khả năng để người dân ở bất kỳ khu vực nào cũng có thể tiếp cận dịch vụ chất lượng cao trong khoảng cách hợp lý.

Thực tế, nhiều bệnh viện cửa ngõ như Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn cùng các bệnh viện khu vực Bình Dương, Bà Rịa và Vũng Tàu đang từng bước được nâng cao năng lực nhờ sự hỗ trợ của các bệnh viện chuyên sâu. Khi đủ năng lực điều trị, các cơ sở này sẽ giảm tình trạng chuyển tuyến không cần thiết, đồng thời giúp bệnh viện tuyến cuối tập trung điều trị những ca bệnh phức tạp.

Một yếu tố quan trọng khác là xây dựng mạng lưới y tế thống nhất dựa trên hạ tầng số. Hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, hệ thống hội chẩn từ xa và dữ liệu dùng chung sẽ giúp bác sĩ ở các tuyến khai thác đầy đủ thông tin người bệnh, hạn chế chỉ định trùng lặp và nâng cao hiệu quả điều trị.

Theo PGS Thượng, trong thời gian tới, nhiều bệnh viện tuyến cuối sẽ phát triển theo mô hình "một bệnh viện - nhiều cơ sở", mở rộng hoạt động tại các cực phát triển mới của thành phố. Đây không chỉ là sự mở rộng quy mô mà còn là quá trình tái phân bố năng lực chuyên môn, đưa các dịch vụ kỹ thuật cao đến gần người dân hơn.

Để khám sức khỏe cho gần 14 triệu dân, TPHCM triển khai mô hình chưa từng có Để khám sức khỏe cho gần 14 triệu người dân, TPHCM đang triển khai chiến dịch 150 ngày đêm với sự tham gia của toàn bộ bệnh viện công lập, tư nhân, bệnh viện bộ, ngành và hệ thống y tế cơ sở.