Sau 30 năm đầy thăng trầm, Yahoo đang tìm cách trở lại, tập trung vào những gì tốt nhất của mình dưới sự dẫn dắt mới và trong bối cảnh AI khiến toàn lĩnh vực công nghệ không ngừng thay đổi.

Cơ hội vàng trôi qua tay

Yahoo bắt đầu từ một dự án cá nhân của hai sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Stanford, ban đầu được gọi là "Jerry and David's Guide to the World Wide Web". Đến năm 1995, công ty được chính thức hóa và đổi tên thành Yahoo, viết tắt cho "Yet Another Hierarchical Officious Oracle".

Trong những năm đầu, Yahoo nổi bật với mô hình thư mục web do con người biên tập, khác với các công cụ tìm kiếm dựa trên chỉ mục tự động. Đến năm 2000, Yahoo đạt giá trị đỉnh điểm 125 tỷ USD, cung cấp nhiều dịch vụ như email, tin tức, và quảng cáo.

Yahoo suýt chút nữa đã thâu tóm Google và Facebook. Ảnh: Yahoo Tech

Năm 1998, khi Google còn là một startup nhỏ, các nhà sáng lập Larry Page và Sergey Brin đã đề nghị bán công ty cho Yahoo với giá chỉ 1 triệu USD. Lúc đó, Yahoo là người dẫn đầu trong lĩnh vực tìm kiếm, nhưng họ không nhận ra tiềm năng của thuật toán PageRank - nền tảng cho sự thành công của Google về sau.

Đến năm 2002, khi Google đã phát triển mạnh mẽ, Yahoo lại có cơ hội thứ hai để mua lại với giá 3 tỷ USD. Tuy nhiên, khi Google yêu cầu tăng giá lên 5 tỷ USD, Yahoo đã rút lui. Đây tiếp tục là một quyết định khác khiến Yahoo mất đi cơ hội trở thành “bá chủ” trong lĩnh vực tìm kiếm.

Năm 2006, khi mạng xã hội bắt đầu bùng nổ, Yahoo nhận thấy tiềm năng của Facebook, nền tảng do Mark Zuckerberg sáng lập và đang phát triển nhanh chóng.

Công ty đã đặt lên bàn đàm phán 1 tỷ USD để sở hữu Facebook - khi đó có khoảng 8-9 triệu người dùng và doanh thu ở mức khiêm tốn 20 triệu USD. Nhiều nhà đầu tư của Facebook, gồm cả Peter Thiel, gần như đã muốn bán đứt nền tảng này. Tuy nhiên, nhà sáng lập Zuckerberg đã từ chối khi đặt niềm tin rằng Facebook còn có giá trị cao hơn nhiều sau khi ra mắt tính năng News Feed.

Những bước ngoặt này khiến Yahoo dần mất thị phần, chất xám (bao gồm cả người sáng lập WhatsApp), và các vụ mua lại như Flickr hay Tumblr cũng bị bán tháo.

CEO Yahoo Jim Lanzone từng là CEO của ứng dụng hẹn hò Tinder. Ảnh: Business Insider

Năm 2017, Yahoo bị Verizon mua lại với giá 4,83 tỷ USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị đỉnh điểm 125 tỷ USD vào năm 2000. Thay vì cố gắng khôi phục lại vinh quang cho một công ty Internet tiên phong, nhà mạng Mỹ sáp nhập Yahoo với một biểu tượng thất bại khác, AOL và đặt tên cho thương hiệu mới là Oath. Đến năm 2021, Verizon bán Yahoo cho Apollo Global Management với giá 5 tỷ USD, đánh dấu sự thay đổi lớn trong cấu trúc sở hữu.

Top 5 công ty có lưu lượng truy cập nhiều nhất toàn cầu

Tính đến năm 2025, dưới sự sở hữu của Apollo Global Management, Yahoo vẫn duy trì hoạt động với các dịch vụ cốt lõi như Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News và Yahoo Sports.

Câu chuyện về những cơ hội bị bỏ lỡ đã cũ rồi. Chúng tôi không còn lo lắng về những điều mình không làm được CEO Yahoo Jim Lanzone

Dù không còn là gã khổng lồ công nghệ, Yahoo vẫn giữ lượng người dùng đáng kể và bất ngờ nằm trong top 5 công ty có lưu lượng truy cập lớn nhất thế giới. CEO Jim Lanzone, người dẫn dắt Yahoo hiện tại, không muốn sa lầy vào quá khứ. , ông nói. Thay vào đó, ông tập trung cải thiện những gì Yahoo đang có, loại bỏ các đơn vị thua lỗ như một số bộ phận quảng cáo và thực hiện các vụ mua lại chiến lược.

Yahoo hiện đứng số 1 về tin tức và tài chính, số 3 về thể thao, và chỉ sau Gmail về thư điện tử, theo công ty tiếp thị đo lường lưu lượng truy cập Comscore. CEO Lanzone nói rằng, chỉ tính riêng tại Mỹ, mỗi tháng có "hàng trăm triệu" người sử dụng Yahoo.

AI cũng đang được coi là một yếu tố để “tái sinh” công ty. Thay vì tự phát triển mô hình ngôn ngữ hay đầu tư khổng lồ vào hạ tầng, Yahoo hợp tác với các bên như Sierra (dịch vụ khách hàng AI) và mua lại Artifact – công cụ tổng hợp tin tức AI do đồng sáng lập Instagram Kevin Systrom và Mike Krieger phát triển.

Theo một nghĩa nào đó, công ty đang quay trở lại với sứ mệnh ban đầu của mình là cung cấp sự phong phú của Internet cho đối tượng đại chúng CEO Yahoo Jim Lanzone

"Tôi muốn tự động hóa từ 'AI' để không phải nói quá nhiều", ông nói. Yahoo có tài năng về máy học nội bộ và tận dụng các công ty bên ngoài để có công nghệ AI. Ví dụ, công ty hợp tác với công ty khởi nghiệp Sierra để cung cấp các nhân viên dịch vụ khách hàng là người máy.

Động thái nổi bật nhất là tái thiết Yahoo Finance bằng AI, biến nó thành công cụ đầu tư hàng đầu, tập trung vào dữ liệu hơn là cạnh tranh với CNBC. "Bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, tiết kiệm nhiều hơn, và chúng tôi dùng AI để làm điều đó". Lanzone khẳng định.