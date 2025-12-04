Ngày 4/12, UBND phường Hoàng Liệt gửi văn bản khẩn đến Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm.

Cơ quan chức năng yêu cầu Ban quản lý toà nhà không được phép từ chối dịch vụ trông giữ xe điện.

Động thái này được đưa ra sau khi đơn vị vận hành thông báo dừng tiếp nhận xe mới từ ngày 1/12.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Hoàng Hà

Theo thông báo gây tranh cãi trước đó, chung cư này dự kiến ngừng hoàn toàn việc trông xe điện tại hầm từ 1/2/2026. Phường Hoàng Liệt viện dẫn khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 144 Luật Nhà ở năm 2023 để bác bỏ quy định nội bộ này.

Chủ đầu tư phải lập ngay phương án bố trí khu vực đỗ xe theo lộ trình Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND của thành phố. Song song với đó, đơn vị quản lý cần tăng cường nhân sự tuần tra, kiểm soát sự cố tại khu vực tầng hầm. Hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phải được bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hoạt động.