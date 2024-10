Tối 31/10, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai). Buổi diễn tập có sự tham gia của hàng nghìn cư dân và 460 người thuộc các lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội...

Theo tình huống giả định, khu vực để xe tại tầng hầm của tòa nhà HH1 Linh Đàm bị cháy do xe máy chập điện từ bình ắc quy và lan nhanh sang nhiều xe khác. Đám cháy nhanh chóng lan rộng và tỏa khói khí độc lên các tầng, lúc này có hơn 3.000 người trong tòa nhà.

Phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng nhấn chuông báo động toàn bộ tòa nhà, sử dụng các trang thiết bị sẵn có như bình chữa cháy, họng nước chữa cháy trong nhà... và gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố.

Nhận được tin báo, Công an Thành phố đã điều động nhiều lực lượng, phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng PCCC cơ sở để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động cả robot chữa cháy tới hiện trường. Thiết bị này có trọng lượng 500kg, chiều dài 1,6m, chiều cao 0,68m và rộng 0,79m. Trên robot được trang bị hệ thống lăng giá điều khiển từ xa với lưu lượng phun 4.800L/phút, tầm phun xa 90m.

Trên robot còn được bố trí máy dò đa khí giúp phát hiện các khí độc tại vị trí cháy, từ đó cán bộ, chiến sĩ sẽ nắm bắt được diễn biến vụ cháy.

Nhờ sự chi viện của các đơn vị công an các quận, huyện, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Thủ đô, đám cháy đã được dập tắt sau đó.

Bằng nhiều biện pháp khác nhau, lực lượng chức năng đã tiếp cận và giải cứu được các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Sau gần 45 phút diễn tập, các lực lượng đã xử lý thành công những tình huống được đặt ra, cứu người mắc kẹt an toàn.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cuộc diễn tập được thực hiện vào buổi tối để tạo điều kiện cho hàng nghìn cư dân tham gia, tiếp thu kỹ năng về chữa cháy và thoát nạn. Đợt diễn tập cũng tạo điều kiện để các đơn vị thực tập, phối hợp với nhau giải quyết tình huống có thể xảy ra trong thực tế.

"Đồng thời, thông qua diễn tập nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, người lao động và quần chúng nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, biết tổ chức, vận dụng kỹ thuật trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đánh giả khả năng hoạt động của phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ và khả năng tự thoát hiểm khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra", Đại tá Dương Đức Hải nhấn mạnh.

Theo Đại tá Dương Đức Hải, trong cuộc diễn tập có sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại, phù hợp với sự phát triển của các loại hình nhà ở và theo kịp công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới.

Theo UBND quận Hoàng Mai, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm có đến 12 tòa chung cư với rất đông người sinh sống nên đợt tuyên truyền, tập huấn và thực tập phương án chữa cháy lần này giúp chính quyền địa phương và người dân có thêm kinh nghiệm để xử lý sự cố khi cháy, nổ xảy ra.

Chị Mai Dung, cư dân tòa nhà HH2A cho biết, tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, cư dân thường xuyên được tuyên truyền, thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, đây là lần diễn tập lớn nhất và thực hiện vào đêm tối nên rất sát với thực tế.

"Qua các tình huống đặt ra, tôi cũng nắm được các kỹ năng để thoát nạn và giúp những thành viên trong gia đình thoát nạn nếu xảy ra sự cố cháy, nổ. Đồng thời, tôi cũng được rèn luyện tâm lý bình tĩnh để xử lý sự cố", chị Mai Dung nói.

Anh Đỗ Trọng Bằng, cư dân tòa nhà HH1A cũng cho rằng cần có nhiều cuộc diễn tập như thế này để cư dân chung cư sẵn sàng với các tình huống bất ngờ.

"Nếu được, cơ quan chức năng cần tổ chức các buổi diễn tập đột xuất, không báo trước để mọi người sẵn sàng các phương án thoát nạn cho gia đình mình.

Tôi cũng mong muốn rằng, sau lần diễn tập này mỗi cá nhân sinh sống ở chung cư sẽ nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định về an toàn PCCC&CNCH", anh Đỗ Trọng Bằng nói.