Theo văn bản Sở NN&MT Thanh Hóa gửi Báo VietNamNet, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo về việc khu dân cư ngột ngạt, cay mắt vì sống cạnh hàng trăm con bò ở Thanh Hóa, Sở đã yêu cầu UBND xã Nga Sơn khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường (nếu có).

Khu trang trại nuôi 900 con bò sát khu dân cư. Ảnh: Lê Dương

Ngày 29/8, UBND xã Nga Sơn có công văn báo cáo kết quả xác minh. Theo báo cáo này: Hiện nay, trang trại nuôi bò của ông Nguyễn Văn Tùng tại xã Nga Sơn đang nuôi 870 con bò theo quy trình đệm lót sinh học trên khu đất có diện tích 10.184 m²; trong đó, 1.184 m² đã được UBND huyện Nga Sơn (cũ - PV) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 24/9/2003 (thời hạn đến tháng 8/2014).

Chất thải chăn nuôi được xử lý theo quy trình đệm lót sinh học theo ghi nhận tại thời điểm kiểm tra ở khoảng cách 10m tính từ hàng rào trang trại không phát hiện mùi hôi thối, không có nhiều ruồi, muỗi; phía tây trang trại là đất nông nghiệp của gia đình ông Tùng có 1 bãi chất thải chăn nuôi đang che phủ bạt, thời điểm kiểm tra không phát hiện mùi hôi.

Theo Sở NN&MT Thanh Hóa, phản ánh của Báo về việc có trang trại nuôi hàng trăm con bò là có cơ sở. Tuy nhiên theo báo cáo của UBND xã Nga Sơn, thời điểm xã xác minh không phát hiện mùi hôi.

Các bao bì được cho là chứa phân bò chất đống. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo báo cáo của UBND xã Nga Sơn, đến nay, trang trại đã hết thời hạn được phép hoạt động theo Quyết định ngày 25/7/2003 do UBND huyện Nga Sơn cấp và hết hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tháng 8/2014).

Ngoài ra, diện tích 9.000m² đất còn lại do gia đình ông Nguyễn Văn Tùng tự ý sử dụng và xây dựng các công trình trái phép. UBND xã Nga Sơn đã yêu cầu gia đình ông Tùng dừng hoạt động và tháo dỡ công trình trên đất, hoàn trả lại hiện trạng sử dụng đất.

Nước đen kịt, hôi thối chảy lênh láng. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, VietNamNet phản ánh khu trang trại nuôi bò với quy mô hàng trăm con nằm ngay cạnh khu dân cư thôn Thắng Thịnh, gây ô nhiễm nghiêm trọng nhiều năm, khiến người dân bức xúc.

Khu trang trại rộng hàng nghìn m² nằm sát khu dân cư, xung quanh chất đầy bao bì được cho là chứa phân bò bốc mùi nồng nặc. Nước thải đen kịt loang khắp nền đất, tràn ra đồng ruộng. Bên trong trại, một hồ nước đen đặc cũng trong tình trạng ô nhiễm nặng.