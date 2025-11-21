Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ngày 17/11, phóng viên đã liên hệ với chủ nhân chiếc điện thoại - tài khoản mạng xã hội “Tung Quán” - và chàng trai nhặt được máy có tài khoản “Trần Điểu”.

Tung Quán kể, ngày 19/7/2022, cô cùng bạn trai (nay là chồng) và một người bạn trekking ở U Sơn (Tân Cương). Do đi nhầm đường, cả nhóm rẽ vào khu vực toàn đá vụn, không có lối đi, thông tin từ QQ.

“Bạn trai đặt điện thoại của tôi lên tảng đá để chụp hình, đi được vài mét thì phát hiện đã mất. Có lẽ điện thoại rơi vào khe đá. Chúng tôi tìm hơn 1 tiếng nhưng không thấy”, Tung Quán kể.

Nơi Tung Quán làm rơi điện thoại. Ảnh: QQ

Khu vực này lại nằm ngoài tuyến trekking chính, gần như không có người qua lại, nên cô đã từ bỏ việc tìm kiếm.

Điều bất ngờ xảy đến sau hơn 3 năm. Ngày 15/11/2025, Tung Quán nhận được cuộc gọi từ ban quản lý khu chung cư ở Huệ Châu, hỏi liệu cô có từng làm mất điện thoại ở Tân Cương hay không và gửi kèm theo hình ảnh chiếc máy. “Lúc nhận tin, tôi không tin nổi”, cô nói.

Người nhặt được chiếc điện thoại là anh Trần Điểu - một thanh niên ở Thâm Quyến. Anh cho biết, tháng 7 năm nay, trong chuyến trekking U Sơn vào ngày 9/7, anh vô tình đi lạc vào một con dốc toàn đá lớn.

“Đó gần như là vùng không người. Tôi cúi xuống định chụp cảnh thì thấy chiếc điện thoại", anh nói. Chiếc máy khi đó ố vàng, bám đầy bụi đỏ, và đặc biệt vẫn gắn thẻ từ của một khu chung cư ở Huệ Châu.

Về tới khu cắm trại, Trần Điểu thử sạc pin. Điện thoại vẫn lên nguồn nhưng không mở khóa được. Khi quay lại Thâm Quyến, anh tháo thẻ sim để tìm số điện thoại, nhưng thẻ đã bị hủy.

Anh dự định khi có dịp tới Huệ Châu thăm bạn, sẽ ghé khu chung cư tìm chủ nhân. Tuy nhiên vì bận việc nên kế hoạch bị trì hoãn. Tháng 10 vừa qua, anh mua nhà tại Huệ Châu và mới dọn về ở, phát hiện nơi mình ở cách khu chung cư ghi trên thẻ chỉ 4km.

Chiếc điện thọai bị rơi được tìm thấy và trả lại cho chủ. Ảnh: QQ

Chiều 15/11, anh lái xe đến đó, liên hệ ban quản lý tòa nhà. Từ thông tin trên thẻ từ, họ đã kết nối được với Tung Quán.

Sau khi đối chiếu đặc điểm chiếc máy, ban quản lý xác nhận đúng chủ nhân. Trần Điểu cũng bất ngờ khi biết chiếc điện thoại đã nằm giữa khe đá suốt 3 năm.

Tối cùng ngày, vợ chồng Tung Quán và Trần Điểu gặp nhau dùng bữa, chính thức trở thành bạn bè sau câu chuyện hy hữu này.