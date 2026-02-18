Theo dữ liệu từ trang theo dõi sự cố Downdetector, vào thời điểm cao điểm, có hơn 280.000 báo cáo lỗi liên quan đến YouTube. Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến nền tảng chính mà còn lan sang dịch vụ truyền hình trực tuyến YouTube TV với hơn 7.000 khiếu nại được ghi nhận.

YouTube gặp lỗi kỹ thuật khiến video không hiển thị trên trang chủ. Ảnh: Cnet

Phần lớn các báo cáo lỗi xuất phát từ ứng dụng di động, tuy nhiên nhiều người dùng cũng gặp khó khăn khi truy cập qua trình duyệt web. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ bao gồm các thành phố lớn ở Bờ Đông như Chicago, Washington, New York, Boston và các thành phố Bờ Tây như San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Seattle.

Người dùng mô tả tình trạng "tê liệt" của nền tảng với các màn hình trắng xóa hoặc thông báo lỗi "Something went wrong" (Đã xảy ra lỗi). Một số người dùng cho biết chỉ có thanh công cụ bên trái hoạt động, trong khi toàn bộ nội dung video biến mất.

Trong thông báo mới nhất, YouTube đã chính thức xác nhận nguyên nhân gây ra sự cố gián đoạn diện rộng vừa qua là do lỗi tại hệ thống đề xuất (recommendations system). Sự cố kỹ thuật này đã khiến các video không thể hiển thị trên hầu hết các nền tảng của hãng, bao gồm: Trang chủ (Homepage), Ứng dụng YouTube trên thiết bị di động, YouTube Music, YouTube Kids.

Hiện tại, YouTube cho biết giao diện trang chủ đã hoạt động trở lại, tuy nhiên đội ngũ kỹ thuật vẫn đang tiếp tục làm việc để khắc phục triệt để vấn đề nhằm đưa dịch vụ trở về trạng thái bình thường hoàn toàn trong thời gian sớm nhất.

(Theo YouTube)