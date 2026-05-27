Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội đã tạo ra một thế hệ nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ và nguồn thu nhập đáng kể.

Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, Anurag Dobhal - một trong những Vlogger xe cộ nổi tiếng tại Ấn Độ với gara từng quy tụ nhiều mẫu mô tô phân khối lớn và siêu xe đắt giá đã đăng tải một đoạn video chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như những biến động lớn mà anh phải trải qua trong thời gian qua.

Trong video, nam YouTuber lái chiếc Toyota Hilux đến gara cũ tại Dehradun, nơi từng gắn liền với những ngày đầu anh theo đuổi công việc làm vlog. Đây cũng là địa điểm từng lưu giữ bộ sưu tập xe đồ sộ mà anh dày công xây dựng trong nhiều năm.

Tuy nhiên, khi cánh cổng gara mở ra, khung cảnh bên trong hoàn toàn trống trơn.

Anurag cho biết trong năm ngoái anh đã phải bán gần như toàn bộ số mô tô đang sở hữu. Nguyên nhân chính xuất phát từ những khó khăn tài chính kéo dài khiến anh buộc phải thanh lý tài sản để giải quyết các vấn đề cá nhân.

Nam YouTuber tiết lộ từng sở hữu nhiều mẫu mô tô đắt tiền như Suzuki Hayabusa, BMW S 1000 RR cùng nhiều dòng xe hiệu suất cao khác. Theo chia sẻ của anh, tổng giá trị bộ sưu tập mô tô này lên tới khoảng 10 crore Rupee, tương đương gần 30 tỷ đồng.

Không chỉ có mô tô, gara của Anurag trước đây còn là nơi đỗ của nhiều mẫu SUV hạng sang và siêu xe. Anh cho biết từng sở hữu một chiếc Lamborghini Urus cùng một số mẫu SUV đắt tiền khác.

Sau khi bán bớt tài sản, hiện bộ sưu tập của Anurag chỉ còn lại hai chiếc mô tô gồm Kawasaki Ninja ZX-10R và KTM RC.

Mục đích chuyến ghé thăm gara lần này là để lấy bộ sạc tại nhà dành cho chiếc xe điện Mahindra mà anh đang sử dụng. Theo lời Anurag, gara hiện đã không còn thuộc quyền sở hữu của anh và hệ thống điện tại đây cũng đã bị ngắt kết nối.

Anh cho biết đang có kế hoạch sử dụng xe điện nhiều hơn do một số cây xăng gần nơi sinh sống thường xuyên trong tình trạng khan hiếm nhiên liệu. Trong video còn xuất hiện một người bạn đang trông coi gara và hai chiếc mô tô còn lại của anh.

Bên cạnh những thay đổi về tài sản, Anurag Dobhal thời gian gần đây cũng liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Ấn Độ vì nhiều lùm xùm liên quan đến đời tư.

Vào tháng 3 vừa qua, YouTuber này đăng tải một video trên mạng xã hội đề cập tới những mâu thuẫn trong gia đình. Anh cho rằng bản thân phải chịu áp lực tinh thần từ bố mẹ và anh trai liên quan đến cuộc hôn nhân khác tôn giáo với vợ là Ritika.

Những bất đồng trong mối quan hệ vợ chồng cũng nhiều lần được Anurag chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Trong một buổi phát trực tiếp với người hâm mộ, nam YouTuber còn gây xôn xao khi cố tình đâm chiếc Toyota Fortuner của mình. Truyền thông địa phương sau đó cho rằng đây có thể là hành động nhằm tự tử.

Theo Cartoq

