Ngày 4/7, Công an TP Đồng Nai cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1980, ngụ phường Long Bình, TP Đồng Nai) hay còn được gọi “Thiên Báo SBC Biên Hòa” để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 5/12/2025, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 11/6/2025 tại Ấn Độ.

Theo cơ quan công an, Hưng thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội như YouTube “THIÊN BÁO SBC BIÊN HÒA”, Facebook “Nguyễn Thiên Báo”, “Thiên Báo SBC Biên Hòa”, “Đội SBC Biên Hòa”, “Thiên Báo SBC”… để đăng tải, chia sẻ, bình luận về nhiều vấn đề xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến việc bộ hành của ông Lê Anh Tú (hay còn gọi là Thích Minh Tuệ) trong thời gian ở nước ngoài.

Ngày 11/6/2025, hai nhóm YouTuber từ Việt Nam sang Ấn Độ theo đoàn ông Tú xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Sau đó, Hưng dùng dao gây thương tích cho ông Nguyễn Quý Dậu (còn gọi là Dậu Nguyễn TV).

Hậu quả, ông Dậu phải nhập viện cấp cứu tại Ấn Độ. Khi về nước, ông tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM và làm đơn tố cáo hành vi của Hưng đến cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, liên quan đến ông Tú, ngày 16/5/2024, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành văn bản thông báo người được mạng xã hội gọi là “sư Thích Minh Tuệ” không phải là tu sĩ Phật giáo.

Tuy nhiên, một số TikToker, YouTuber vẫn tiếp tục quay video, phát tán nội dung liên quan đến ông Tú lên mạng xã hội nhằm câu like, câu view, trục lợi, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định.

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