Trưa nay (16/1), TAND Khu vực 7 - TPHCM tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM) 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, HĐXX xác định bị cáo Lan sử dụng tài khoản YouTube "Lan Đinh” tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng những thông tin không đúng sự thật, hoặc thông tin chưa được kiểm chứng. Các video này có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng), trái quy định của pháp luật.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Lan gây mất trật tự xã hội, xúc phạm tới danh dự của người khác. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo quanh co, không thành khẩn khai báo, coi thường pháp luật.

Bị cáo Đinh Thị Lan. Ảnh: TP

Trước đó, trong phần xét hỏi, bà Lan khai, năm 2008 bị cáo có quen biết và làm ăn với ông Huỳnh Uy Dũng. Đến tháng 12/2012, thông qua ông Dũng, bị cáo quen biết với bà Nguyễn Phương Hằng. Bị cáo khẳng định bản thân và vợ chồng bà Hằng không có mâu thuẫn.

Về 6 video xúc phạm vợ chồng bà Hằng, bị cáo Lan thừa nhận tự quay nhưng không đăng tải. Giải thích lý do quay video, bà Lan nói: "Bị cáo bị khủng hoảng tinh thần nên quay để giải tỏa bức xúc, giải phóng cái đầu để không bị bệnh".

Bị cáo Lan trình bày việc bị mất điện thoại vào cuối năm 2021. Do nhà có 8 phòng cho thuê với hơn 20 người sinh sống nên bị cáo không biết ai lấy. Bị cáo cho rằng, chiếc điện thoại này đã rơi vào tay bà Hằng, sau đó các video bị phát lên các kênh YouTube giả mạo.