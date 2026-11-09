Theo báo cáo “The Connected Consumer” quý II/2026 do Decision Lab công bố ngày 3/11, Zalo tiếp tục dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại thị trường Việt Nam với 81% tỷ lệ sử dụng và 54% tỷ lệ yêu thích.

Tính đến hết tháng 9/2026, Zalo có hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Báo cáo của Decision Lab cũng chỉ ra Zalo được cả ba thế hệ ưu tiên lựa chọn để nhắn tin hằng ngày: 71% người dùng thuộc thế hệ X, 55% thế hệ Y và 34% thế hệ Z chọn Zalo để giao tiếp.

Zalo dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng (penetration rate) với 81%, theo báo cáo quý II/2026 của Decision Lab.

Ngoài ra, theo thống kê từ Zalo, có 41% người dùng đang sử dụng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trên nền tảng, tính đến tháng 9/2026. Với quy mô này, Zalo vừa là ứng dụng giao tiếp quen thuộc, vừa là cầu nối giúp người Việt dễ dàng tiếp cận AI trong đời sống hàng ngày.

Biểu đồ thể hiện xu hướng tăng trưởng lượng người dùng thường xuyên hàng tháng của nền tảng Zalo qua từng năm. Nguồn: Zalo

Cầu nối ấy được xây dựng và phát triển theo một định hướng nhất quán. Theo Zalo, thay vì phô diễn công nghệ, nền tảng định hướng phát triển AI nhằm cải thiện những rào cản giao tiếp rất cụ thể của người dùng như soạn tin nhắn thuận tiện khi cần rảnh tay, giúp những cuộc gọi với con cháu và gia đình thêm trọn vẹn hay giao tiếp dễ dàng dù không thông thạo cùng ngôn ngữ.

Thông qua việc tích hợp AI trực tiếp, Zalo chú trọng mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ cho đa dạng nhóm người dùng, bao gồm những đối tượng có thể gặp rào cản trong quá trình sử dụng công nghệ như người cao tuổi, người khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị, …), đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phổ thông.

Cụ thể, Zalo đã phát triển các tính năng AI được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng, bao gồm: Phụ đề cuộc gọi video, Sao chép chữ từ ảnh, Dịch AI, Soạn tin nhắn bằng giọng nói, Chuyển giọng nói thành văn bản, Chuyển văn bản thành giọng nói.

Ra mắt vào năm 2026, tính năng phụ đề cuộc gọi video hỗ trợ chuyển lời nói thành văn bản hiển thị theo thời gian thực, giúp người lớn tuổi hoặc người suy giảm thính lực theo dõi nội dung trò chuyện dễ dàng hơn khi kết nối kém hay âm thanh nhỏ. Đến tháng 6/2026, tính năng này đã thu hút hơn 400.000 người dùng trên 60 tuổi.

Bà Trần Thị Tiết Thanh (60 tuổi, TP.HCM) thường xuyên dùng tính năng Phụ đề cuộc gọi video để liên lạc thuận tiện hơn với người thân, bạn bè. Bà Thanh cho biết, từ khi Zalo có phụ đề cuộc gọi, bà trò chuyện dễ hơn nhiều, không nghe rõ sẽ nhìn, không cần phải hỏi lại.

Tính năng Phụ đề cuộc gọi video hỗ trợ bà Thanh mỗi ngày trong việc liên lạc với người thân.

Bên cạnh đó, tiện ích sao chép chữ từ ảnh giúp trích xuất nhanh các thông tin như số điện thoại, tài khoản ngân hàng hay hóa đơn, giảm thiểu việc nhập liệu thủ công và hạn chế sai sót, đạt hơn 2,9 triệu người dùng hàng tháng vào tháng 9/2026.

Tính năng dịch AI được giới thiệu từ năm 2025 cũng vừa bổ sung thêm tiếng Trung và tiếng Hàn bên cạnh tiếng Anh vào tháng 6/2026, giúp người dùng dịch trực tiếp tin nhắn trong hội thoại mà không cần chuyển sang công cụ khác, hiện ghi nhận 3,4 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng.

Được sử dụng nhiều nhất là tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói, cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản, giúp tiết kiệm thời gian và hỗ trợ những người chưa quen hoặc chưa có điều kiện thuận lợi để gõ phím trên điện thoại. Đến cuối tháng 9/2026, tính năng này đạt 14 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Một số công cụ hỗ trợ khác như chuyển giọng nói thành văn bản đạt 8,8 triệu người dùng và chuyển văn bản thành giọng nói đạt 1,3 triệu người dùng mỗi tháng.

Song song với việc hỗ trợ người dùng cuối, AI còn được Zalo ứng dụng vào quy trình phát triển và vận hành sản phẩm, từ lập trình, kiểm duyệt nội dung đến phân phối tin tức trên Nhật ký và Zalo Video.

Tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản.

Những con số đi kèm với các hiệu quả thực tế cho thấy AI và công nghệ đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm hằng ngày của người dùng Zalo, đồng thời phản ánh hướng tiếp cận đúng đắn của nền tảng trong việc mang công nghệ phục vụ đời sống. Qua từng năm, nỗ lực ấy nhận được sự ghi nhận từ cộng đồng và các cơ quan, ban ngành.

Vào ngày 5/11 mới đây, tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 (AI4VN 2026) diễn ra ở Hà Nội, Zalo được vinh danh tại hạng mục “Doanh nghiệp AI tiêu biểu” của Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 (AI Awards 2026). Theo Ban tổ chức AI Awards 2026, hạng mục này ghi nhận các doanh nghiệp trực tiếp phát triển và sở hữu công nghệ AI, được đánh giá dựa trên năng lực công nghệ, hiệu quả ứng dụng, tốc độ phát triển và những đóng góp cho hệ sinh thái AI Việt Nam.

Ngày 14/10, Zalo tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026) ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc”. Đây là năm thứ hai liên tiếp nền tảng được ghi nhận về những nỗ lực ứng dụng công nghệ giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Bích Đào