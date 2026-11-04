Doanh thu thị trường thương mại điện tử quý III/2026 ghi nhận 150,4 nghìn tỷ đồng (tăng 45,16% so với cùng kỳ 2025), tuy nhiên số cửa hàng hoạt động lại giảm 2,47%.

Báo cáo thị trường thương mại điện tử quý III/2026 vừa được Metric công bố. Theo đó, số liệu thống kê từ 1/7 đến 30/9 trên 4 sàn là Shopee, Tiktok Shop, Lazada và Tiki cho thấy, doanh thu của thị trường bán lẻ trong quý này đạt 150,4 nghìn tỷ đồng (tăng 45,16% so với cùng kỳ 2025); đã có 1.089,1 triệu sản phẩm được bán ra (tăng 10,13% so với cùng kỳ); số shop hoạt động là 470,3 nghìn shop (giảm 2,47% so với cùng kỳ).

Thị trường thương mại điện tử quý III/2026, doanh thu đạt 150,4 nghìn tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình.

Trong quý này, tháng 8 dẫn đầu doanh thu với 52,2 nghìn tỷ đồng, trước khi giảm xướng 47,3 nghìn tỷ trong tháng 9. Cả 3 tháng đều tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng tốc độ tăng đang thu hẹp lại, từ 51,1% trong tháng 7 đã giảm xuống còn 37,2% trong tháng 9.

Thị trường tiếp tục duy trì mức doanh số cao hơn năm trước, song đà tăng trưởng chậm lại vào cuối quý.

Nhóm Mall (chuyên bán hàng chính hãng), có sức đóng góp đáng kể vào doanh số trên sàn TMĐT. Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, cũng trong quý này, gian hàng chính hãng (Shop Mall) trên hai sàn TMĐT Shopee và Tiktok chiếm 3,54% số gian hàng có tổng phát sinh lượt bán, đồng thời đóng góp 36,8% tổng doanh số.

So với cùng kỳ năm 2025, doanh số nhóm này tăng 43,1% trên Shopee, mặc dù số gian hàng có lượt bán giảm 8,3%. Còn trên Tiktok, số gian hàng Mall tăng 76,4% và doanh số tăng 64,9%. Doanh số cả hai nền tảng đều tăng, nhưng số gian hàng Shopee lại giảm.

Tỷ trọng doanh số cao hơn tỷ trọng số gian hàng cho thấy nhóm Mall (chuyên bán hàng chính hãng), có sức đóng góp đáng kể vào doanh số chung của hai sàn.

Kể từ 1/7/2026, Luật TMĐT đã có hiệu lực, quy định trách nhiệm của nền tảng, người bán và các bên tham gia bán hàng qua livestream, tiếp thị liên kết.

Trong quý III/2026, các quy định về đăng ký và quản lý thuế được cập nhật, các sàn cũng điều chỉnh biểu phí, điều kiện đổi trả và và chương trình hỗ trợ người dân.

Theo Metric, dự báo trong quý IV/2026, doanh thu thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam sẽ đạt 165,5 nghìn tỷ đồng (tăng 10,5% so với quý 3); 1.102,3 triệu sản phẩm sẽ được bán ra (tăng 1,22%).