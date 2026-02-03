Trong ngành công nghiệp năng lượng, nơi các linh kiện cơ khí phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và độ bền vận hành khắt khe, đo lường chính xác cao đang trở thành yếu tố quyết định năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Áp lực từ các tiêu chuẩn quốc tế và quy trình kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt buộc doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng ngay từ khâu đo kiểm.

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đo lường công nghiệp, ZEISS Industrial Quality Solutions cung cấp các giải pháp đo lường chính xác như máy đo tọa độ CMM, đáp ứng những yêu cầu đo kiểm phức tạp trong ngành năng lượng. Thay vì chỉ cung cấp thiết bị, ZEISS đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết các bài toán vận hành thực tế, từ tối ưu thời gian kiểm tra đến đảm bảo độ tin cậy dữ liệu.

Tiêu biểu là dự án hợp tác giữa ZEISS Industrial Quality Solutions và CS Bearing, doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên sản xuất vòng bi công nghiệp. Với đặc thù sản phẩm có kích thước lớn và yêu cầu độ chính xác cao, CS Bearing gặp nhiều khó khăn khi áp dụng các phương pháp đo truyền thống, khiến thời gian kiểm tra kéo dài và ảnh hưởng đến hiệu suất sản xuất.

Để giải quyết bài toán này, CS Bearing đã tìm kiếm một hệ thống máy đo tọa độ (CMM) phù hợp và lựa chọn ZEISS MMZ G được thiết kế chuyên biệt cho các chi tiết khổ lớn. Nhờ khả năng đo trực tiếp chi tiết trong một lần gá đặt, cùng độ ổn định và chính xác cao, thời gian đo đã được rút ngắn từ 7-8 tiếng xuống còn khoảng 3-4 tiếng, tương đương giảm gần 50% so với trước đây, trong khi vẫn đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về kiểm soát chất lượng.

Ông Trần Văn Hải, Trưởng nhóm CMM tại CS Bearing chia sẻ về lý do ZEISS MMZ G có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian hiệu quả đến vậy: “Máy có hành trình lớn, tốc độ quét nhanh và phần mềm tự động hóa; không cần cài đặt nhiều lần, giúp giảm thao tác thủ công”.

Việc ứng dụng giải pháp đo lường của ZEISS không chỉ cải thiện hiệu suất vận hành mà còn nâng cao mức độ tin cậy trong các đợt đánh giá chất lượng từ khách hàng quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho vai trò của đo lường chính xác như một nền tảng chiến lược, giúp doanh nghiệp ngành năng lượng nâng chuẩn chất lượng và củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

(Nguồn: ZEISS Industrial Quality Solutions)