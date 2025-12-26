Năng lượng số không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí hay nâng cao an toàn, mà còn là bước đi tất yếu trong hành trình tiến tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Khi công nghệ được ứng dụng vào quản lý, giám sát và tối ưu hóa tiêu thụ điện năng, mỗi đơn vị điện được sử dụng hiệu quả hơn, đồng thời lượng phát thải ra môi trường được giảm đáng kể.

Sự chuyển đổi này không chỉ đến từ các công trình lớn hay dây chuyền sản xuất hiện đại, mà bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ của mỗi người dân: tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sử dụng thiết bị thông minh, hay chủ động ứng dụng công nghệ trong lao động và sản xuất. Mỗi sự thay đổi, dù nhỏ nhất, đều góp phần tạo nên một bức tranh năng lượng an toàn, sạch và bền vững cho hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)