Sau 5 năm vắng bóng kể từ lúc rời Real Madrid, chiến lược gia 54 tuổi tái xuất trên băng ghế huấn luyện với nhiệm vụ tái thiết Les Bleus, khi tuyển Pháp dừng bước ở bán kết World Cup 2026.

Zidane tiếp quản vị trí từ người đồng đội cũ Didier Deschamps, HLV đã gắn bó với đội bóng áo Lam suốt 14 năm và đưa "Gà trống Gaulois" lên ngôi vô địch World Cup 2018.

Việc Zidane trở thành HLV trưởng tuyển Pháp không phải điều quá bất ngờ. Đến nay, FFF mới chính thức xác nhận thông tin.

Zinedine Zidane trở thành tân thuyền trưởng ĐT Pháp - Ảnh: Foot Mercato

Trên tài khoản chính thức của tuyển Pháp, Liên đoàn đăng tải thông điệp ngắn gọn: "ZINEDINE ZIDANE - TÂN HLV TRƯỞNG ĐỘI TUYỂN PHÁP."

Cựu danh thủ từng 3 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid ra mắt trong buổi họp báo đặc biệt diễn ra vào sáng nay (28/7, giờ Pháp).

Phát biểu trong lễ nhậm chức, Zidane bày tỏ: "Tôi luôn nói rằng, không có điều gì vĩ đại hơn đội tuyển Pháp. Được trở thành HLV trưởng ĐTQG là niềm tự hào rất lớn đối với tôi.

Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi xin cảm ơn Chủ tịch Philippe Diallo, Ban Chấp hành và Liên đoàn Bóng đá Pháp vì sự tin tưởng dành cho mình.

Tôi cũng muốn ghi nhận những đóng góp to lớn của Didier Deschamps cùng các cộng sự suốt 14 năm qua."

Zidane tiết lộ, ông đã từ chối nhiều lời mời hấp dẫn suốt quãng thời gian nghỉ ngơi, bởi mục tiêu duy nhất là được dẫn dắt đội bóng quê hương.

"Tôi thực sự hạnh phúc và sẵn sàng cho thử thách mới. Đây là điều duy nhất tôi mong muốn sau quãng thời gian làm việc ở Real Madrid.

Từ nhỏ, tôi đã gắn bó với màu áo lam, đi qua mọi cấp độ trước khi được khoác áo Les Bleus. Đó là đỉnh cao sự nghiệp.

Tôi muốn được cống hiến cho tuyển Pháp và giúp họ tiếp tục giành chiến thắng. Dẫn dắt Les Bleus là công việc duy nhất tôi muốn làm sau khi rời Real Madrid."