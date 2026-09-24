Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

 UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

25/09  01:45

 Hà Lan vs Đức

Na Uy vs Đan Mạch
Bồ Đào Nha vs Xứ Wales
Serbia vs Hy Lạp

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

25/09  01:45

 Áo vs Israel

Kosovo vs Ireland

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D

24/09  23:00

 Andorra vs Malta

25/09  01:45

Liechtenstein vs Lithuania

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

24/09  17:05

Nhật Bản vs Uruguay

24/09  18:00

Hàn Quốc vs Ecuador

24/09  21:00

Uzbekistan vs Iran

 VĐ CHÂU PHI 2026/27 – VÒNG BẢNG

24/09  20:00

Namibia vs Congo

24/09  23:00

CHDC Congo vs Guinea Xích Đạo

Libya vs Botswana

Mauritania vs CH Trung Phi

25/09  02:00

Cameroon vs Comoros

Bờ Biển Ngà vs Ghana

Sierra Leone vs Zimbabwe

Tunisia vs Uganda

 ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG

24/09  22:00

UAE vs Yemen

25/09  01:00

Qatar vs Bahrain

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

23/09  12:30

 U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE

U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên

23/09  17:30

 U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan

U23 Kyrgyzstan 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc)

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

23/09  23:00

Azerbaijan 1-0 Tajikistan

Gibraltar 0-0 Sao Tome

ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG

23/09  21:30

Iraq 1-1 Oman

24/09  01:00

Saudi Arabia 1-0 Kuwait