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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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25/09 01:45
|Hà Lan vs Đức
|Na Uy vs Đan Mạch
|Bồ Đào Nha vs Xứ Wales
|Serbia vs Hy Lạp
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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25/09 01:45
|Áo vs Israel
|Kosovo vs Ireland
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D
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24/09 23:00
|Andorra vs Malta
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25/09 01:45
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Liechtenstein vs Lithuania
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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24/09 17:05
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Nhật Bản vs Uruguay
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24/09 18:00
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Hàn Quốc vs Ecuador
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24/09 21:00
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Uzbekistan vs Iran
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VĐ CHÂU PHI 2026/27 – VÒNG BẢNG
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24/09 20:00
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Namibia vs Congo
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24/09 23:00
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CHDC Congo vs Guinea Xích Đạo
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Libya vs Botswana
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Mauritania vs CH Trung Phi
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25/09 02:00
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Cameroon vs Comoros
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Bờ Biển Ngà vs Ghana
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Sierra Leone vs Zimbabwe
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Tunisia vs Uganda
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ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG
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24/09 22:00
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UAE vs Yemen
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25/09 01:00
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Qatar vs Bahrain
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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23/09 12:30
|U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE
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U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên
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23/09 17:30
|U23 Nhật Bản 3-0 U23 Thái Lan
|U23 Kyrgyzstan 4-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc)
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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23/09 23:00
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Azerbaijan 1-0 Tajikistan
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Gibraltar 0-0 Sao Tome
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ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG
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23/09 21:30
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Iraq 1-1 Oman
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24/09 01:00
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Saudi Arabia 1-0 Kuwait