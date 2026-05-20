Theo hãng thông tấn WANA, quảng trường Imam Hossein ở thủ đô Tehran tối 18/5 đã chứng kiến một sự kiện đặc biệt mang tên "Chiến dịch các cặp đôi Jan-Fada". Đây là một đám cưới tập thể có sự tham gia của 1.000 cặp đôi người Iran nhằm thể hiện rõ tinh thần dân tộc trong bối cảnh khu vực Trung Đông có nhiều biến động.

Quảng trường Imam Hossein giống như một biển người pha trộn giữa lãng mạn và tinh thần yêu nước. Quốc kỳ 3 màu của Iran tung bay bên cạnh chân dung các tướng lĩnh đã thiệt mạng và hình ảnh cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Với nhiều người tham gia, những cuộc hôn nhân này không chỉ là chuyện riêng tư, mà còn là lời khẳng định cho lòng trung thành với đất nước và lý tưởng mà họ theo đuổi.

"Khung cảnh trong buổi lễ vừa điện ảnh vừa đầy nghịch lý, khi những hạt mưa xuân đọng trên lớp voan trắng của cô dâu ở ngay sát những vết nước mưa còn vương trên các tên lửa phòng không. Giữa tiếng còi xe, tiếng reo hò và những ánh mắt đỏ hoe vì xúc động, đám đông đứng kín quảng trường đã vỗ tay nhiệt liệt khi từng lời hẹn ước được cất lên", WANA miêu tả.

Với một đám cưới bình thường, gia đình và bạn bè sẽ lái xe đưa cô dâu về nhà mới sau khi hoàn thành buổi lễ. Tuy nhiên, trong buổi tối đặc biệt ở Tehran, đoàn xe Jeep của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã trở thành xe hoa cho 1.000 cặp đôi.

"Chúng tôi vẫn mong lễ cưới diễn ra trong hoàn cảnh yên bình hơn. Nhưng cuối cùng điều đó không còn quan trọng nữa. Chúng tôi đã quyết định sẽ cưới vào ngày này, bất kể xung đột hay hòa bình. Chúng tôi vẫn sẽ ổn", một chú rể nói với WANA.