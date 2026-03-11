Theo tờ The Hill, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/3 đã đưa ra cảnh báo về thảm họa "mưa đen" xảy ra tại Iran sau khi Mỹ liên tục tấn công các kho dầu của Tehran.

"Mưa đen hay mưa axít là mối nguy hại thực sự với dân thường Iran, gây ra các vấn đề về hô hấp và tăng nguy cơ ung thư. Chúng tôi đang liên lạc với các bệnh viện và chính quyền địa phương để ứng phó. Việc giới chức Tehran khuyến cáo người dân ở nhà là quyết định đúng đắn", phát ngôn viên WHO Christian Lindmeier cho biết.

Khói đen bao trùm Iran sau khi các cơ sở dầu mỏ của nước này bị Mỹ tấn công. Ảnh: EPA

WHO đang theo dõi tình trạng "phát thải quy mô lớn" các hydrocarbon độc hại, oxit lưu huỳnh và các hợp chất nitơ vào bầu không khí tại Iran. Đây đều là những hợp chất nguy hiểm với con người, khi hòa trộn với mưa sẽ gây ra hiện tượng "mưa đen", việc tiếp xúc với cơn mưa có thể gây đau đầu, kích ứng da, ngạt thở,...

Tổ chức Bảo vệ môi trường Iran nhấn mạnh "mưa đen" có thể gây bỏng hóa học trên da và tổn thương phổi nghiêm trọng. "Người dân không nên ra ngoài khi trời mưa. Nếu nước mưa tiếp xúc với da, không được chà xát, hãy rửa ngay dưới vòi nước lạnh chảy liên tục", cơ quan này khuyến cáo.

Bầu trời Iran đen kịt vào ban ngày. Video: NBC

Theo một phóng sự mới đây của đài NBC, việc Mỹ tấn công các kho dầu của Iran đã tạo ra những cột khói đen bốc cao, khiến bầu trời ban ngày trông như ban đêm. Những cơn mưa sau đó làm đường phố trở nên đen kịt, khiến người dân khó thở ngay cả khi ở trong nhà, buộc lực lượng an ninh phải mặc đồ bảo hộ đặc biệt khi điều tiết giao thông.

"Ngay cả khi nước mưa rửa trôi đi phần tồi tệ nhất, mọi người vẫn có thể ngửi thấy mùi khói", một người dân ở Tehran nói với NBC.