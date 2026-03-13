Theo tờ Telegraph, khách hàng tại Mỹ và các nước Vùng Vịnh như Bahrain, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đang đổ xô đi mua hầm trú ẩn vì lo ngại ảnh hưởng từ cuộc xung đột Iran.

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục bất ổn, phần lớn mọi người đều muốn tìm kiếm một biện pháp bảo vệ trong trường hợp xảy ra không kích hoặc thậm chí là xung đột hạt nhân. Nhưng với những người như ông Ron Hubbard, vốn đang điều hành một công ty chuyên xây dựng hầm trú ẩn mang tên Atlas, đây là cơ hội chưa từng có.

Ông Ron Hubbard, người thành lập công ty sản xuất hầm trú ẩn Atlas. Ảnh: LA Times

"Chúng tôi đang nhận được vô số cuộc gọi trong thời gian gần đây. Số lượng đơn đặt hàng đã tăng gấp 10 lần kể từ khi cuộc xung đột Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Khách hàng liên tục hỏi về việc khi nào hầm trú ẩn của họ sẽ hoàn thành", ông Hubbard cho biết.

Tình cờ, công ty của ông Hubbard đã mở một văn phòng tại Dubai chỉ 2 ngày trước khi Iran tiến hành trả đũa các nước Vùng Vịnh. Người đàn ông 63 tuổi tới từ bang Texas, Mỹ mô tả đây là một sự trùng hợp "không may mắn", nhấn mạnh ưu tiên của Atlas là bảo vệ con người chứ không phải lợi nhuận.

Một hầm trú ẩn đang được thi công. Ảnh: Telegraph

Nội thất bên trong một hầm trú ẩn của Atlas. Ảnh: Telegraph

Đối với khách hàng, Atlas cung cấp rất nhiều phương án tùy theo ngân sách, từ những căn hầm đúc sẵn giá 20.000 USD (khoảng 525 triệu đồng) tới những khu phức hợp ngầm rộng lớn, trị giá hơn 5 triệu USD (hơn 131 tỷ đồng). Công ty này cũng sẵn sàng thiết kế nội thất theo sở thích của khách hàng để tạo ra một không gian thoải mái nhất có thể.

Theo chia sẻ của ông Hubbard, nhu cầu về hầm trú ẩn cũng tăng lên khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022 và vụ tấn công của các tay sung Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, nhưng không thể so sánh với lần này. "Mọi chuyện đã xảy ra rất gần. Tôi có nhiều bạn bè và đối tác kinh doanh ở Dubai và Abu Dhabi, họ chưa từng nghĩ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng giờ họ lại đang chứng kiến tận mắt những cuộc tấn công bằng tên lửa", ông Hubbard nói.

Khi được hỏi về khả năng chống chịu của những căn hầm do Atlas xây dựng, ông Hubbard tự tin rằng sản phẩm của mình có thể đứng vững trước các nguy cơ từ Iran, nhưng tất nhiên vẫn không thể chịu được những quả bom xuyên boongke của quân đội Mỹ.