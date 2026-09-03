Sáng 3/9, Đại tá Mai Hữu Vạn - Hiệu trưởng trường Văn hóa CAND II thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận hơn 1.000 học sinh trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Theo ông Vạn, việc tiếp nhận học sinh khối THCS và THPT diễn ra tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, đối với khối tiểu học, công tác bố trí sinh hoạt gặp không ít áp lực do các em còn quá nhỏ, lần đầu sống tự lập và phải xa gia đình. Cán bộ, giáo viên nhà trường đã liên tục sát sao, động viên tinh thần giúp các em sớm vượt qua cảm giác bỡ ngỡ, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Đến thời điểm hiện tại, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh, các sở, ngành địa phương và sự nỗ lực của nhà trường, toàn bộ công tác hậu cần, nguồn nhân lực đã sẵn sàng cho ngày hội khai trường vào 5/9 tới.

Một lớp học được tập trung đầy đủ. Ảnh: SĐ

Trường Văn hóa CAND II là mô hình trường chuyên biệt nội trú từ cấp tiểu học đến THPT thuộc hệ thống giáo dục quốc gia. Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh 1.026 học sinh tại 4 tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

Đối tượng tuyển sinh của trường là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như con thương binh, liệt sĩ CAND; con gia đình chính sách; con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và học sinh thuộc chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Công an. Toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt của các em đều được nhà nước bao cấp.

Bên cạnh chương trình văn hóa theo chuẩn của Bộ GD-ĐT, nhà trường cũng hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, ý thức pháp luật và tinh thần trách nhiệm cộng đồng...