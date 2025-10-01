Bước sang năm 2025, Vietnam AI Contest giới thiệu ba chủ đề dự thi đặc sắc: AIWS Angel, AIWS Ethics và AIWS Film Park. Đây sẽ là những ‘sân khấu sáng tạo’ đa chiều, nơi thí sinh được thử thách trí tuệ, tư duy nhân văn và khả năng ứng dụng AI trong những bối cảnh hoàn toàn mới mẻ.

Khác với các mùa trước, AI Contest 2025 sẽ yêu cầu thí sinh phát triển sản phẩm hoàn chỉnh có khả năng ứng dụng thực tế. Đây là một bước tiến đột phá, nhằm khuyến khích các em học sinh chuyển hóa tri thức thành giá trị cụ thể, giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng. Tiêu chí đánh giá sẽ không chỉ dựa trên chất lượng kỹ thuật mà còn nhấn mạnh tính hữu dụng, tác động xã hội, khả năng nhân rộng và tính bền vững của dự án.

Ban Tổ chức lưu ý, bên cạnh việc chú trọng về nội dung, thí sinh cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về hình thức bài dự thi. Thực tế từ 2 mùa giải trước cho thấy, không ít trường hợp đáng tiếc không được tiếp tục tham gia chỉ vì sai sót về mặt hình thức, đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội tiến sâu vào các vòng tiếp theo.

Vòng trực tuyến:

- Mở cổng: 01/10/2025

- Đóng cổng: 31/10/2025

- Công bố kết quả (dự kiến): 20/11/2025 - 30/11/2025

Thông tin chi tiết về cuộc thi được cập nhật thường xuyên trên website và fanpage chính thức của VLAB Innovation.Cổng thông tin và hotline của Ban Tổ chức hoạt động 24/7, sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh.

Ban tổ chức tiếp nhận hỗ trợ thí sinh qua các kênh chính thức:

Website: https://vlabinnovation.com/

Fanpage: VLAB Innovation (https://www.facebook.com/vlabinnovation/)

Hotline: 091 847 6226

Thế Định