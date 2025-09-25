Phát biểu tại hội thảo khoa học “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) – Tác động và ứng phó chính sách” mới đây, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định AI là công nghệ then chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có khả năng làm thay đổi trật tự toàn cầu và vì vậy đang được các quốc gia, đặc biệt là các nước lớn, hết sức coi trọng. Với tầm nhìn chiến lược, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong đó có AI là chìa khóa vàng để đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về kinh tế và đạt mục tiêu chiến lược đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; xác định phát triển công nghệ chiến lược, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến cả sự cạnh tranh mạnh mẽ và sự hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển, ứng dụng AI, việc định vị quốc gia trong lĩnh vực AI, trong xây dựng hệ sinh thái AI nhân văn, an toàn và hiệu quả là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam không bị tụt lại phía sau trong quá trình hội nhập vào không gian số toàn cầu; đồng thời lưu ý rằng công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là mục tiêu và nhân tố quyết định.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng, AI là cơ hội to lớn để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, bởi vậy cần nắm lấy cơ hội này, tập trung mọi nguồn lực để AI hóa Việt Nam, để nhân đôi trí tuệ Việt Nam, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế hai con số, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và bảo vệ Việt Nam tốt hơn. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, tuyên ngôn về AI Việt Nam là: Nhân văn-An Toàn-Tự chủ-Hợp tác-Bao trùm-Bền vững.

Chia sẻ tiếp về vấn đề AI, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT cho biết: “Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng hay nhắc nhở là tư duy phải 10X, phải có cái gì đột phá và AI chính là cái đột phá của 10X. Vì AI giúp tăng năng suất lao động gấp 10 lần. Trước đây, khoảng cách của chúng ta với các dân tộc tiên tiến thế giới rất xa, bởi vì các cuộc cách mạng công nghệ. Nhưng các cuộc cách mạng công nghệ trước đây chưa từng tạo ra mức tăng năng suất đột phá như vậy. Chính vì vậy, cuộc cách mạng này đặt ra thách thức cực kỳ lớn, nhưng ngược lại cơ hội cũng lớn".

Đồng thời, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh giải pháp quan trọng nhất chính là đổi mới giáo dục. Ông cho rằng: “Cái khó là một em bé bước vào lớp 1, đến khi học hết phổ thông, rồi đại học và tham gia vào thị trường lao động thì công việc lúc đó đã hoàn toàn khác. Không ai trong chúng ta có thể dự đoán công việc tương lai sẽ ra sao, và chuẩn bị thế nào. Vì vậy, tôi đã đề nghị phải thay đổi triệt để cách dạy, cách học, cách đánh giá. Nếu trẻ em Việt Nam từ lớp 1 đã học cùng AI, làm việc với AI và lớn lên cùng AI, thì đến khi trưởng thành, có thể thích nghi bất kể tương lai thay đổi thế nào bởi tác động của AI. Quan trọng nhất là dạy, học và đánh giá bằng AI – và phải làm nhanh nhất có thể".

Theo đánh giá, tiềm năng phát triển lĩnh vực AI của Việt Nam rất lớn, dự báo có thể đóng góp khoảng 80 tỷ USD, tương đương 12% GDP của Việt Nam năm 2030 nếu được áp dụng rộng rãi. Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam sử dụng AI trong hoạt động bán hàng lên tới 75%, nhiều doanh nghiệp lớn đều đã đầu tư phát triển AI, coi đây là công nghệ then chốt để đẩy mạnh tăng trưởng và khả năng cạnh tranh dài hạn.