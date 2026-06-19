Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi riêng, sử dụng kết quả làm căn cứ tuyển sinh vào 23 trường quân đội. Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 7 điểm thi thuộc 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: Thúy Nga

Tại điểm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), Bùi Đức Nam, cựu học sinh Trường THPT Vũ Văn Hiếu (Quảng Ninh), cho biết em đã tham gia sơ tuyển từ vài tháng trước và bắt đầu ôn tập ngay khi Bộ Quốc phòng công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi.

Nam cho hay đã làm thử 4 đề tham khảo, đạt trên 90/150 điểm. Với kỳ thi chính thức, em đặt mục tiêu đạt khoảng 120 điểm.

"Em thi tổ hợp QĐ01 gồm Toán, Ngữ văn, Khoa học (Vật lý và Hóa học). Trong các môn này, em lo nhất môn Toán vì phần câu hỏi định lượng thường khá khó", Nam nói.

Các thí sinh đến sớm, hoàn tất thủ tục trước khi bước vào đợt thi QDA. Ảnh: Thúy Nga

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nam giảm cường độ học tập nhưng vẫn duy trì việc ôn luyện mỗi ngày. Buổi tối em dành thời gian học kiến thức, buổi sáng tập chạy bộ và rèn luyện thể lực.

"Các trường quân đội yêu cầu cao về năng lực và thể chất nên em cố gắng giữ sức khỏe ở trạng thái tốt nhất", Nam chia sẻ. Nam dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Thí sinh tháo vòng cổ, vòng tay trước khi vào điểm kiểm tra an ninh. Ảnh: Thúy Nga

Cũng có mặt từ sớm tại điểm thi, Vũ Thùy Dung (Bắc Ninh) cho biết em lên Hà Nội từ chiều hôm trước để tránh vào thi muộn.

Dung đặt nguyện vọng 1 vào Học viện Quân y. Theo nữ sinh, mức điểm chuẩn ngành y khoa hệ quân sự với nữ miền Bắc của trường năm ngoái ở ngưỡng tuyệt đối 30/30 nên em không tránh khỏi áp lực.

"Đó là lý do em quyết định tham dự kỳ thi này để có thêm cơ hội đỗ. Trước đó, em đã tìm các nguồn đề tham khảo trên mạng để ôn tập. Với kỳ thi này, em đặt mục tiêu đạt trên 100 điểm", Dung nói.

Nữ sinh cho biết từng tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội nên có kinh nghiệm về cách làm bài và phân bổ thời gian.

Ngoài Học viện Quân y, Dung cũng đăng ký xét tuyển ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: Thúy Nga

Kỳ thi đánh giá năng lực quân sự diễn ra trong 3 ngày, từ 19 đến 21/6 với 6 ca thi. Theo Bộ Quốc phòng, bài thi gồm 3 phần: Toán học và xử lý số liệu (80 phút, 50 câu hỏi), Văn học - Ngôn ngữ (55 phút, 50 câu hỏi) và phần Khoa học hoặc Tiếng Anh (60 phút, 50 câu hỏi).

Ở phần Khoa học, thí sinh được lựa chọn một trong 4 tổ hợp gồm: Vật lý - Hóa học, Hóa học - Sinh học, Vật lý - Sinh học hoặc Lịch sử - Địa lý.

Thí sinh được biết kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi và được Hội đồng thi cấp giấy chứng nhận kết quả.

Ngoài kết quả kỳ thi QDA, thí sinh có thể sử dụng ba phương thức khác để xét tuyển vào các trường quân đội, gồm: Xét tuyển thẳng; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM; hoặc xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2026, khối trường quân đội tuyển 5.420 chỉ tiêu đại học, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước và là mức tuyển sinh cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.