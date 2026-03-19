Bệnh nhân nữ, 72 tuổi (phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng đột ngột yếu liệt nửa người, nói khó, mất ý thức.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ, tiến hành thăm khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính mạch máu não cho người bệnh.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não do tắc động mạch thân nền - mạch máu quan trọng cung cấp máu cho thân não. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm vì có thể gây hôn mê sâu, liệt tứ chi, rối loạn hô hấp và tử vong nhanh chóng nếu không được tái thông mạch máu kịp thời.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang dần hồi phục. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, người bệnh được chỉ định tiêm thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch nhằm làm tan cục máu đông, đồng thời chuyển khẩn cấp đến phòng can thiệp để lấy huyết khối cơ học.

Toàn bộ quá trình từ khi người bệnh nhập viện đến lúc mạch máu được tái thông chỉ diễn ra trong khoảng 1 giờ, giúp khôi phục dòng máu lên não trong “giờ vàng” điều trị đột quỵ. Hiện người bệnh đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục.

Các bác sĩ cho biết, đột quỵ do tắc động mạch thân nền là một trong những thể hiếm gặp, nặng nhất của nhồi máu não với tỷ lệ tử vong và di chứng rất cao. Tuy nhiên, nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện sớm và điều trị kịp thời bằng các phương pháp hiện đại như tiêu sợi huyết và can thiệp lấy huyết khối, cơ hội cứu sống và giảm di chứng sẽ tăng lên.