Nổi tiếng với vai “cô Xuyến” trong Về nhà đi con, Hoàng Yến gây chú ý khi trải qua 4 lần kết hôn và ly hôn. Cuộc hôn nhân đầu diễn ra lúc cô mới 18 tuổi, các bến đỗ sau đều đổ vỡ vì bất đồng. Ồn ào nhất là cuộc hôn nhân thứ 4 của diễn viên với chồng kém tuổi kết thúc bằng những màn đấu tố và vụ hành hung gây chấn động năm 2021.

Dù chịu nhiều tổn thương, nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan, chăm sóc bản thân và tin vào tình yêu. Hiện cô tập trung kinh doanh, nuôi dạy con và lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội. Năm 2024, sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân, cô tiết lộ về bạn trai thứ 5 khen đây là mối tình "đẹp như phim Hàn Quốc" vì đã quen biết được 20 năm.

Danh ca Ý Lan

Sở hữu nhan sắc và giọng hát vượt thời gian, Ý Lan trải qua 3 cuộc hôn nhân mới tìm thấy bình yên. Bà kết hôn năm 19 tuổi, có 5 con trước khi chia tay vì khác biệt. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng không kéo dài.

Đến năm 2003, gặp doanh nhân Lê Anh Tuấn, nữ danh ca mới tìm được tri kỷ, người đồng hành cùng bà vượt qua ung thư. Hiện bà sống viên mãn tại Mỹ bên chồng.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu

Cựu thành viên Techno là một trong những mỹ nhân lận đận nhất showbiz Việt khi cả 3 cuộc hôn nhân đều tan vỡ. Cuộc hôn nhân đầu kết thúc vì bạo hành, lần hai với chồng Việt kiều Pháp không bền do thiếu đồng cảm.

Đau đớn nhất là cuộc hôn nhân thứ 3 khi cô phát hiện chồng ngoại tình chỉ vài tháng sau đám cưới. Biến cố khiến Hồ Lệ Thu từng trầm cảm, mất niềm tin. Hiện sống độc thân tại Mỹ, cô tìm lại sự bình thản, tích cực ca hát và làm thiện nguyện.

Danh ca Ái Vân

Danh ca Ái Vân từng khiến công chúng ngỡ ngàng khi hé lộ những góc khuất hôn nhân trong tự truyện Để gió cuốn đi. Hai cuộc hôn nhân đầu tại Việt Nam nhiều trăn trở, biến cố, khiến bà sang Đức định cư năm 1990.

Cuộc chia tay thứ hai đau đớn đến mức Ái Vân để trống nhiều trang sách. Chỉ khi gặp kỹ sư Lê Ngôn tại Đức, Ái Vân mới tìm thấy bến đỗ bình yên. Người chồng hiện tại là chỗ dựa giúp bà chữa lành những tổn thương cũ.

NSƯT Mộng Tuyền

“Kỳ nữ” Mộng Tuyền từng là nhan sắc khuynh đảo sân khấu cải lương và điện ảnh miền Nam nhưng đời tư lại nhiều cô đơn. Bà trải qua 3 cuộc hôn nhân với những người đàn ông quyền thế nhưng đều tan vỡ.

Nỗi đau lớn nhất là không thể sinh con, khiến hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Dù từng sống trong nhung lụa và hào quang, bà vẫn đối diện sự trống trải tuổi già. Hiện Mộng Tuyền đã về Việt Nam sống.

Danh ca Khánh Ly

Danh ca Khánh Ly có đời tư nhiều thăng trầm với 3 lần kết hôn. Hai cuộc hôn nhân đầu trôi qua lặng lẽ, bà một mình nuôi con nơi xứ người. Năm 1975, gặp nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan tại Mỹ, bà tìm được tri kỷ, người âm thầm hậu thuẫn sự nghiệp suốt gần 40 năm. Sau khi ông qua đời năm 2015, Khánh Ly vẫn tiếp tục ca hát.

Diễn viên Kiều Trinh

Được gọi là “nữ hoàng cảnh nóng”, Kiều Trinh có cuộc đời nhiều bi kịch với 3 người đàn ông đi qua. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, những mối quan hệ sau khiến cô chịu bạo hành nặng nề, để lại tổn thương tâm lý sâu sắc.

Ba người đàn ông mang đến cho nữ diễn viên 3 người con cùng những vết sẹo tinh thần. Hiện cô chọn làm mẹ đơn thân, rời phố thị về quê làm vườn, chăm con và xem quá khứ là bài học để mạnh mẽ hơn.

Hoa hậu Thu Hoài

Hoa hậu Thu Hoài trải qua 4 lần đổ vỡ lớn trong tình cảm. Hoa hậu Thu Hoài khẳng định cô chưa từng kết hôn nên không thể gọi là nhiều đời chồng. Thu Hoài chung sống với người đàn ông đầu tiên hơn 1 năm, người thứ 2 được 4 năm, người thứ 3 đồng hành 18 năm.

Năm 2021, cô tổ chức đám cưới lần thứ 4 tại Mỹ nhưng chia tay vào năm 2023. Thu Hoài khẳng định không hối hận vì đã yêu hết mình. Hiện cô tập trung kinh doanh và tận hưởng niềm vui bên các con.

Ca sĩ Thanh Hà

Giọng ca Sợ yêu sở hữu vẻ đẹp lai quyến rũ nhưng đường tình duyên nhiều trắc trở. Hai cuộc hôn nhân với nhạc công nghèo và triệu phú bất động sản đều tan vỡ vì khác biệt. Mối tình 12 năm với bạn trai kém tuổi Roland cũng kết thúc trước thềm hôn nhân. Đến năm 2022, Thanh Hà kết hôn lần thứ 3 với nhạc sĩ Phương Uyên tại Mỹ. Ở tuổi ngoài 50, cô cho biết đây là giai đoạn hạnh phúc và bình yên nhất.

Diễn viên Lê Giang

Nghệ sĩ hài Lê Giang luôn xuất hiện vui vẻ nhưng đời tư nhiều sóng gió với 3 lần đổ vỡ. Sau cuộc hôn nhân nhiều nước mắt với Duy Phương, chị sang Úc kết hôn lần hai, có thêm con nhưng sớm chia tay.

Trở về nước từ năm 2025, Lê Giang hiện hài lòng với cuộc sống độc thân, dành trọn tình cảm cho con và sự nghiệp. Niềm vui lớn nhất của chị là được khán giả yêu mến và thấy con trưởng thành.

Minh Phi

Ảnh, video: Tư liệu