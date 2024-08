Hoa hậu Thu Hoài diện váy gợi cảm quyến rũ ở tuổi 48 khi tham gia sự kiện quảng bá chiến dịch 'Women of our time 2024 - Những người phụ nữ thời đại' do một ấn bản thời trang toàn cầu tổ chức hàng năm.