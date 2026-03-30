Ngoài thủ quân Martin Odegaard không thể tập trung cùng Na Uy, 10 thành viên Arsenal khác của Pháo thủ không thể phục vụ cho đội tuyển.

Piero Hincapie và Martin Zubimendi là hai cái tên mới nhất gia nhập danh sách "thương binh" ngày càng dài ở sân Emirates.

Hincapie được trở lại Bắc London sau khi thất bại khâu kiểm tra y tế. Còn Zubimendi cảm thấy khó chịu phần đầu gối phải.

Bukayo Saka, Declan Rice và Noni Madueke cũng đã quay lại Arsenal sớm hơn dự kiến, vì cả ba đều bị loại khỏi tuyển Anh cuối tuần trước.

Madueke dính chấn thương ở trận giao hữu với Uruguay. Cánh phóng viên phát hiện anh cần phải đeo nẹp đầu gối lúc rời sân Wembley.

Bên cạnh đó, Eberechi Eze, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Leandro Trossard và Jurrien Timber đều xin rút khỏi đội tuyển vì những tổn thương khác nhau.

Trong số 11 cầu thủ The Gunners cần điều trị hiện tại, 7 người đá chính ở trận chung kết cúp Liên đoàn Anh cuối tuần trước.

Phân tích kỹ qua các con số thống kê, có thể thấy 9/11 người nằm trong tốp 10 cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất bên phía Arsenal mùa này.

Gabriel, Saliba, Timber, Zubimendi và Rice đều có hơn 3.000 phút chơi bóng trên mọi đấu trường. Trong khi Saka, Trossard, Hincapie và Eze đều cán mốc khoảng 2.500 phút.