23h30 ngày 22/3, sân Wembley:

Hành trình "ăn bốn" của Arsenal vẫn đang là con số 0 tròn trĩnh. Thế nhưng, 0% có thể trở thành 25% nếu gã khổng lồ Bắc London xóa bỏ lời nguyền ám ảnh họ suốt ba thập kỷ qua.

Ngày 18/4/1993 là lần cuối Arsenal nâng cao cúp Liên đoàn Anh. Trái lại, Pháo thủ đã phải nhận 6 thất bại trong các trận chung kết, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.

Hành trình đến Wembley của thầy trò Mikel Arteta không hề dễ dàng. Port Vale, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace và Chelsea chẳng thể địch lại đội đầu bảng Premier League.

Gần 6 năm kể từ chung kết FA Cup mùa 2019/20, Mikel Arteta giờ có thể viết nên một chương mới trong lịch sử CLB bằng cách trở thành thành HLV đầu tiên của Arsenal thắng cả hai trận chung kết lớn.

Lịch sử hoàn toàn đứng về chiến lược gia người Tây Ban Nha, bởi ông chưa từng thua ở 8 lần xuất hiện trước đó tại Wembley cùng Arsenal, cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Quan trọng hơn, phong độ gần đây của The Gunners cũng hết sức ấn tượng. Arsenal bất bại 14 trận liên tiếp và vừa loại Leverkusen để giành vé vào tứ kết Champions League.

Trước khi các trận lượt về vòng 1/8 C1 khởi tranh, Man "xanh" cũng nuôi tham vọng "ăn bốn" - nhưng họ vừa rơi rụng ở chiến trường châu Âu khi gục ngã trước Real Madrid.

Một mùa giải đầy biến động nữa của Man City vẫn có thể được cứu vãn ở sân chơi quốc nội. Liverpool đang chờ họ ở tứ kết FA Cup và hôm nay, Arsenal sẵn sàng nghênh chiến tại Wembley.

Man City đã thắng 8/9 trận chung kết cúp Liên đoàn, bao gồm 7 lần liên tục kể từ năm 1974. Pep Guardiola cũng có thể trở thành HLV đầu tiên chinh phục danh hiệu này tới 5 lần.

Tuy nhiên, trên phương diện đối đầu, đoàn quân áo xanh da trời lại tỏ ra lép vế Pháo thủ. Ở 6 cuộc chạm trán gần nhất, The Citizens chỉ biết đến hòa và thua.

Dự đoán: Arsenal thắng 1-0

Thông tin lực lượng

Arsenal: Mikel Merino, Martin Odegaard và Jurrien Timber chấn thương.

Man City: Josko Gvardiol chấn thương. Marc Guehi không đủ điều kiện ra sân.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.

Man City: Trafford; Nunes, Dias, Stones, Ait-Nouri; Silva, Rodri, O'Reilly; Cherki, Haaland, Semenyo.