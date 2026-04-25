Những cái tên như Aston Martin DB5, Jaguar E-Type hay Ferrari 250 GTO từ lâu đã là biểu tượng khi nhắc đến xe cổ. Tuy nhiên, năm 2026 đánh dấu một cột mốc thú vị: hàng loạt mẫu xe phổ thông từng ra mắt năm 1986 chính thức bước sang tuổi 40 – ngưỡng được công nhận là “xe cổ” tại nhiều thị trường.

Theo quy định tại Anh, các mẫu xe đủ 40 năm tuổi có thể được xếp vào diện “historic vehicle” (xe cổ) đồng nghĩa với nhiều ưu đãi như miễn kiểm định định kỳ (MOT), miễn thuế đường bộ và không bị tính phí vào các khu vực hạn chế khí thải. Chính vì vậy, loạt xe từng rất quen thuộc trong thập niên 1980-1990 nay bất ngờ được nhìn nhận lại dưới góc độ sưu tầm.

Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào “lên đời” xe cổ cũng trở thành tài sản đáng giá.

BMW E30 M3

Trong số này, BMW E30 M3 được xem là hình mẫu điển hình của một chiếc xe cổ đáng sưu tầm. Ra đời nhằm phục vụ đua xe, mẫu sedan hiệu năng cao này nhanh chóng trở thành biểu tượng trong phân khúc. Với thiết kế khí động học táo bạo và động cơ mạnh mẽ, E30 M3 không chỉ mang lại cảm giác lái xuất sắc mà còn có tính thực dụng.

Hiện nay, một chiếc sedan trong tình trạng tốt có giá lên tới khoảng 76.300 bảng Anh (tương đương gần 2,4 tỷ đồng). Theo Hagerty UK, công ty bảo hiểm xe cổ, những chiếc còn nguyên bản, ít sử dụng có thể đạt giá tới 120.000 bảng Anh (khoảng 3,7-3,8 tỷ đồng).



Ford Sierra RS Cosworth (1986-1992)

Nếu phải chọn một mẫu Ford hiệu suất cao trong quá khứ nay trở thành “hàng sưu tầm”, Ford Sierra RS Cosworth gần như là cái tên tiêu biểu. Mẫu xe ra mắt tại Triển lãm Ô tô Geneva tháng 3/1985 và bắt đầu bàn giao từ giữa năm 1986.

Tương tự BMW E30 M3, đây là phiên bản sản xuất giới hạn nhằm giúp Ford tham gia các giải đua xe. Xe trang bị động cơ xăng 2.0L DOHC, phát triển cùng Cosworth, kết hợp turbo Garrett, cho công suất 204 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h hơn 6 giây và tốc độ tối đa khoảng 250 km/h, thông số ấn tượng với một mẫu xe gia đình, đi kèm cánh gió “đuôi cá voi” đặc trưng.

Tổng cộng chỉ 5.545 chiếc được sản xuất (chưa tính 500 bản RS500 năm 1987), với giá bán ban đầu khoảng 17.000 bảng Anh (tương đương gần 530 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay). Tuy nhiên, do dễ bị trộm, chi phí bảo hiểm thời điểm đó khá cao.

Sau 40 năm, giá trị của dòng “Cossie” tăng mạnh. Nhiều xe hiện được giao dịch trên 100.000 bảng Anh (khoảng hơn 3,1 tỷ đồng). Thậm chí, một chiếc đời 1986 từng được bán năm 2022 với giá 132.000 bảng Anh (xấp xỉ 4,1 tỷ đồng), dù mới chỉ chạy chưa tới 9.000 dặm.

Porsche 959 (1986-1989)

Ở nhóm siêu xe, Porsche 959 gần như không có đối thủ về giá trị sưu tầm.

Cuối thập niên 1980 chứng kiến một trong những màn “so găng” kinh điển của làng siêu xe giữa Porsche 959 và Ferrari F40.

Ra mắt dưới dạng concept năm 1985, nhưng phải đến 1986 mới sản xuất và giao xe từ năm 1987, Porsche 959 được xem là bước nhảy vọt về công nghệ. Mẫu xe này sở hữu hàng loạt trang bị tiên tiến thời bấy giờ như hệ thống treo chủ động, dẫn động bốn bánh điều khiển điện tử và động cơ tăng áp kép tuần tự – giúp nó trở thành một trong những xe thể thao đường phố hiện đại nhất thế giới lúc bấy giờ.

Trong cuộc đua tốc độ, cả hai đều nhắm tới mốc 200 dặm/giờ (khoảng 322 km/h). Porsche 959 đạt 197 dặm/giờ (317 km/h), trong khi bản hiệu năng cao 959 S có thể chạm 211 dặm/giờ (339 km/h). Tuy nhiên, Ferrari F40 mới là mẫu xe chính thức vượt ngưỡng này với tốc độ tối đa 201 dặm/giờ (323 km/h).

Đến nay, Porsche 959 vẫn được xem là một trong những mẫu xe vĩ đại nhất lịch sử hãng xe Đức, đồng thời là biểu tượng công nghệ của ngành ô tô. Với số lượng chỉ 337 chiếc được sản xuất, mỗi lần xuất hiện tại các phiên đấu giá, mẫu xe này thường đạt mức giá trên 2 triệu bảng Anh (tương đương hơn 62 tỷ đồng).

Lamborghini LM002 (1986-1993)

Ngày nay, nhiều hãng siêu xe đã tham gia cuộc chơi “siêu SUV” với Aston Martin DBX, Ferrari Purosangue hay Lamborghini Urus.

Tuy nhiên, cách đây 40 năm, ý tưởng kết hợp hiệu năng siêu xe với một chiếc SUV dẫn động 4 bánh từng bị xem là “điên rồ”, cho đến khi Lamborghini LM002 xuất hiện.

Biệt danh “Rambo Lambo”, LM002 ra đời năm 1986 với số lượng hạn chế, sau khi dự án xe quân sự LM001 thất bại. Ngay khi ra mắt tại Triển lãm Ô tô Brussels, mẫu xe này gây choáng ngợp bởi kích thước đồ sộ, thậm chí lấn át cả Mercedes G-Class, dòng xe cũng có nguồn gốc quân sự.

Xe nặng khoảng 2,7 tấn, dài gần 4,8 m và được trang bị động cơ V12 5.2L hút khí tự nhiên, công suất 450 mã lực lấy từ Lamborghini Countach. Sự kết hợp này tạo nên một chiếc SUV có hiệu năng chưa từng có thời bấy giờ, đi kèm khoang nội thất sang trọng hiếm thấy ở một mẫu xe “địa hình”.

Thiết kế LM002 mang dáng dấp xe quân sự với thân xe vuông vức, chế tạo từ sợi thủy tinh và nhôm, tạo cảm giác như một “chiếc xe tăng dân sự”.

Chỉ khoảng 300 chiếc được sản xuất, với giá bán ban đầu 120.000 USD (tương đương khoảng 3 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Toàn bộ nhanh chóng được giới siêu giàu săn đón.

Sau gần 4 thập kỷ, giá trị của LM002 đã tăng mạnh, có thể gấp nhiều lần ban đầu. Một chiếc từng được đấu giá năm 2024 với mức 703.500 USD (khoảng 17–18 tỷ đồng), khẳng định vị thế của một trong những “siêu SUV” đầu tiên và độc đáo nhất lịch sử.

Jaguar XJ40 (1986-1994)

Ở chiều ngược lại, nhiều mẫu xe phổ thông cùng thời dù đã đủ điều kiện “xe cổ” nhưng lại khó có cơ hội trở thành hàng sưu tầm. Có thể kể đến mẫu xe Jaguar XJ40 (1986-1994).

Thế hệ thứ hai của dòng sedan hạng sang Jaguar XJ40 từng có hành trình phát triển đầy trắc trở. Dự án khởi động từ đầu thập niên 1970 nhưng bị trì hoãn hơn một thập kỷ do khủng hoảng dầu mỏ và khó khăn tài chính của hãng mẹ khi đó.

Phải đến năm 1986, XJ40 mới chính thức ra mắt, song thiết kế đã phần nào lỗi thời nếu đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc. Dù vậy, mẫu xe này vẫn mang lại trải nghiệm êm ái, đúng chất sedan sang trọng của Jaguar, dù cảm giác lái khá “cồng kềnh”.

Điểm trừ nằm ở các phiên bản động cơ cơ bản thiếu sức mạnh, trong khi các bản máy 6 xi-lanh xuất hiện sau này được đánh giá cao hơn. Ngoài ra, những lỗi điện trên các xe đời đầu từng ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Jaguar, dù đã được khắc phục ở các bản nâng cấp giữa vòng đời.

Hiện nay, XJ40 không phải lựa chọn được giới sưu tầm săn đón. Một chiếc còn tốt có giá khoảng 5.000 bảng Anh (tương đương gần 160 triệu đồng), thuộc nhóm xe cổ giá “mềm” trên thị trường.

Renault 21 (1986-1994)

Renault 21 từng được xem là “át chủ bài” của hãng xe Pháp nhằm cạnh tranh với Ford Sierra và Vauxhall Cavalier, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và xe đội. Mẫu sedan này gây ấn tượng với thiết kế do studio Giugiaro chấp bút, được đánh giá là bắt mắt hơn nhiều đối thủ cùng thời.

Điểm đặc biệt nằm ở cấu hình kỹ thuật: Renault 21 sử dụng hai kiểu bố trí động cơ khác nhau. Bản 1.7L đặt ngang, trong khi các phiên bản 2.0L tăng áp lại đặt dọc – một lựa chọn hiếm gặp, dù làm tăng độ phức tạp và chi phí sản xuất.

Tại Anh, số lượng Renault 21 đã sụt giảm mạnh theo thời gian. Từ khoảng 100.000 xe lưu hành năm 1995, con số này giảm còn 15.000 chỉ sau một thập kỷ. Hiện nay, dữ liệu đăng kiểm cho thấy chỉ còn khoảng 40 xe còn hoạt động, trong khi số xe “đắp chiếu” (không lưu hành) nhiều gấp khoảng 10 lần.

Dù ngày càng hiếm, Renault 21 vẫn chưa được đánh giá cao về giá trị sưu tầm, chủ yếu do thiếu yếu tố biểu tượng và sức hút lịch sử so với các mẫu xe cùng thời.

Rover 800 (1986-1999)

Ra mắt năm 1986, Rover 800 đối mặt áp lực lớn khi thay thế trực tiếp mẫu SD1. Dưới thời British Leyland, mẫu sedan này dù sở hữu thiết kế tinh tế (theo tiêu chuẩn xe Anh) và nhiều tùy chọn động cơ, vẫn không đạt kỳ vọng doanh số do các lỗi chất lượng ở giai đoạn đầu sản xuất làm ảnh hưởng danh tiếng.

Dù vậy, một số phiên bản sử dụng động cơ V6 2.5L nguồn gốc Honda hiện đang có dấu hiệu tăng giá. Ở thời kỳ đỉnh cao giữa thập niên 1990, có khoảng 130.000 xe lưu hành tại Anh, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 250 chiếc còn hoạt động. Tổng thể, Rover 800 vẫn bị xếp vào nhóm xe cổ “kém sức hút” với giới sưu tầm.

Volvo 480 (1986-1995)

Volvo 480 là mẫu xe dẫn động cầu trước đầu tiên của hãng, đồng thời phá vỡ hình ảnh “xe hộp” truyền thống bằng thiết kế hatchback cá tính, đậm chất thập niên 1980.

Xe nổi bật với đèn pha bật lên, kiểu dáng hình nêm, cửa hậu kính không khung và loạt trang bị điện tử tiên tiến như cụm đồng hồ bán kỹ thuật số, trung tâm thông tin hiển thị nhiều thông số vận hành. Thậm chí, xe còn có tính năng tự kích hoạt gạt mưa phía sau khi vào số lùi nếu gạt mưa trước đang hoạt động.

Volvo 480 sử dụng động cơ 1.7L và 2.0L (nguồn gốc Renault), về sau có thêm bản tăng áp mạnh hơn. Dù sở hữu thiết kế khác biệt và hiện khá hiếm (chỉ còn hơn 100 xe tại Anh), mẫu xe này vẫn chưa được đánh giá cao về giá trị sưu tầm.

Theo Dailymail

