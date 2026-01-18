Theo giới định giá xe cổ, không phải mẫu xe nào cũng trở thành “hàng hot” ngay khi ra mắt. Có những cái tên phải mất hàng chục năm mới được giới sưu tầm nhìn nhận đúng giá trị và khi thời điểm chín muồi, giá trị của chúng có thể tăng vọt trong thời gian ngắn.

Vậy đâu là những mẫu xe cổ đang có mức giá dễ tiếp cận nhưng được dự báo sẽ tăng giá mạnh trong thời gian tới?

Trong báo cáo Bull Market mới nhất, các chuyên gia của Hagerty, tổ chức định giá xe cổ uy tín hàng đầu thế giới đã chọn ra 10 mẫu xe được kỳ vọng sẽ tăng giá từ năm 2026. Đáng chú ý, một số mẫu hiện chỉ có giá vài nghìn bảng Anh.

John Mayhead, biên tập viên bảng giá Hagerty tại Anh, cho biết: “Trong tất cả các danh sách Bull Market tôi từng thực hiện, đây là danh sách tôi yêu thích nhất. Thị trường đang thay đổi, khiến nhiều mẫu xe từng ngoài tầm với nay trở nên dễ tiếp cận hơn. Danh sách này có lựa chọn cho mọi ngân sách.”

1. Vauxhall Viva HC (1971–1979)

Giá trung bình: 4.300 bảng (khoảng 133 triệu đồng).

Từng được sản xuất hơn 650.000 chiếc, Viva nay đã trở thành mẫu xe hiếm. Đơn giản, bền bỉ và dễ bảo dưỡng, Viva được Hagerty đánh giá là xe cổ giá rẻ nhưng giàu trải nghiệm.

“Nó không khiến bạn giàu lên, nhưng rất đáng chơi”, Hagerty nhận xét.

2. Mercedes-Benz SLK MkII (2004–2011)

Giá trung bình: 5.200 bảng (khoảng 161 triệu đồng).

SLK thế hệ thứ hai đang ở “vùng xám” giữa xe cũ và xe cổ, khiến giá gần như đi ngang nhiều năm. Tuy nhiên, đây lại là lợi thế cho người mua.

Với mui cứng xếp điện, động cơ mạnh mẽ và nội thất tiện nghi, đặc biệt là bản SLK55 AMG V8, mẫu xe này được xem là “món hời” hiếm có.

3. Volkswagen Golf GTI MkII (1983–1992)

Giá trung bình: 15.300 bảng (khoảng 474 triệu đồng).

Năm 2026 đánh dấu 50 năm Golf GTI. Khi giá MkI đã tăng gần 25% kể từ năm 2020, MkII trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn.

Thiết kế thực dụng, cảm giác lái linh hoạt cùng cộng đồng người chơi đông đảo giúp Golf GTI MkII được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá ổn định.

4. Ford Transit MkI (1965–1977)

Giá trung bình: 17.200 bảng (khoảng 533 triệu đồng).

Không phải xe thể thao, nhưng Transit MkI lại là “xương sống” của nền kinh tế Anh suốt hơn 60 năm. Phiên bản đời đầu đã tăng giá 6,2% trong 5 năm qua và được dự báo còn dư địa tăng tiếp.

Theo Hagerty, bản 2.0L chạy xăng là lựa chọn đáng chú ý nhất.

5. Porsche 911 thế hệ 996 (1997–2006)

Giá trung bình: 17.800 bảng (khoảng 552 triệu đồng).

Từng gây tranh cãi vì là Porsche 911 làm mát bằng nước đầu tiên và đèn pha “trứng ốp la”, mẫu xe thế hệ 996 nay đã bước sang tuổi xe cổ. Phần lớn các lỗi kỹ thuật tai tiếng đã được khắc phục.

Bản Carrera 2 động cơ 3.4L được Hagerty đánh giá cao nhất, với giá vẫn dưới 25.000 bảng cho xe tình trạng tốt.

6. Alfa Romeo Spider (1966–1986)

Giá trung bình: 21.200 bảng (khoảng 657 triệu đồng).

Alfa Romeo Spider là biểu tượng xe thể thao mui trần thập niên 1960, nổi tiếng sau khi xuất hiện trong phim The Graduate (1967).

Theo Hagerty, phiên bản 2000 Veloce thập niên 1970 là lựa chọn đáng mua nhất, nhờ thiết kế Ý thanh lịch và khả năng sử dụng hàng ngày.

7. MG MGA (1955-1962)

Giá trung bình: 25.700 bảng (khoảng 797 triệu đồng).

Giống nhiều mẫu xe thể thao Anh thập niên 1950-1960, MGA đã giảm giá trong 5 năm qua. Tuy nhiên, thuật toán đánh giá khả năng sưu tầm của Hagerty cho thấy mẫu xe này vẫn còn tiềm năng tăng giá.

Phiên bản MGA 1600 được xem là điểm cân bằng tốt giữa giá trị sưu tầm và khả năng sử dụng.

8. Toyota Supra A80 (1993-2002)

Giá trung bình: 40.000 bảng (khoảng 1,24 tỷ đồng).

A80 Supra là “biểu tượng poster” của thế hệ lớn lên cùng Fast & Furious và game đua xe. Giá đã tăng gần 42% trong 5 năm qua, dù có điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn sốt.

Phiên bản tại Anh công suất 326 mã lực đang được giới sưu tầm quốc tế săn đón.

9. Riley Nine Imp (1934-1935)

Giá trung bình: 60.100 bảng (khoảng 1,86 tỷ đồng).

Giá xe tiền chiến đã giảm mạnh trong thập kỷ qua, khiến Riley Nine trở nên dễ tiếp cận hơn. Động cơ 1.1L 4 xi-lanh, trọng lượng nhẹ và cảm giác lái cổ điển là những điểm cộng lớn.

Đáng chú ý, ngay cả các nhà sưu tầm thế hệ Gen X cũng đang quay lại với dòng xe này.

10. Ferrari F430 (2004-2009)

Giá trung bình: 95.400 bảng (khoảng 2,96 tỷ đồng, bản Spider).

Khái niệm “giá trị” hiếm khi gắn với Ferrari, nhưng F430 được xem là ngoại lệ. Xe sở hữu động cơ V8 4.3L, do Pininfarina thiết kế.

Giá F430 đã tăng 19% trong 5 năm qua. Những chiếc số sàn, chạy ít, cấu hình đẹp đang được giới sưu tầm coi là khoản đầu tư an toàn.

Theo Dailymail

