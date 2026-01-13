Mua xe cổ thường xuất phát từ đam mê, đó có thể là ký ức một thời, giấc mơ dang dở trong quá khứ hay khát khao sở hữu một mẫu xe từng khiến người ta mê mẩn. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố cảm xúc, xe cổ cũng có thể trở thành kênh đầu tư sinh lời, nếu người mua đặt tiền đúng chỗ, đúng thời điểm.

Dù vậy, thị trường xe cổ những năm gần đây đã hạ nhiệt rõ rệt sau giai đoạn bùng nổ hậu Covid-19. Theo Hagerty, một trong những đơn vị bảo hiểm và định giá xe cổ hàng đầu chỉ khoảng 20% trong hơn 3.000 mẫu xe cổ được theo dõi trong năm 2025 tăng giá, phần lớn còn lại đi ngang hoặc giảm.

“Thời kỳ tăng trưởng nóng của thị trường xe cổ đã thực sự kết thúc. Người mua giờ đây thận trọng hơn rất nhiều”, ông John Mayhead, biên tập viên Bảng giá Hagerty, nhận định. Dù vậy, một số thương hiệu và dòng xe vẫn nổi lên như điểm sáng về giá trị.

Dưới đây là 10 thương hiệu xe cổ tăng giá mạnh nhất trong 12 tháng qua, theo số liệu của Hagerty:

1. Peugeot tăng 5,9%

Đứng đầu bảng nhờ các thương vụ đình đám của Peugeot 205 T16, mẫu xe tham dự giải đua rally Group B, tăng 15% chỉ trong một năm. Bên cạnh đó, các mẫu bình dân hơn như 404, 203, 204 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

2. Mercedes-Benz tăng 4,6%

Hai “ngôi sao” kéo giá trị thương hiệu đi lên là 300SL Gullwing thân nhôm (tăng khoảng 1,2 triệu bảng, tương đương gần 37,2 tỷ đồng) và Mercedes-Benz McLaren SLR 722S Roadster.

3. Panther tăng 3,5%

Giá Panther DeVille được đẩy lên sau một phiên đấu giá hiếm tại Pháp, nơi chiếc xe từng thuộc về ca sĩ Johnny Hallyday được bán cao gấp ba lần ước tính.

4. Datsun tăng 3,3%

Trái với suy nghĩ phổ biến, không phải 240Z mà 260Z và 280Z mới là những mẫu tăng giá tốt nhất trong năm qua.

5. Lancia tăng 3,3%

Nổi bật là Aurelia B24 Spider America và Stratos HF Stradale. Một thương vụ bán xe tay lái nghịch tại London đã kéo giá Aurelia tăng mạnh.

6. AC (Shelby) tăng 2,6%

Phần lớn mẫu AC giảm giá, nhưng Shelby Cobra Daytona Coupe tăng vọt, thêm khoảng 1,4 triệu bảng (tương đương gần 43,4 tỷ đồng), đủ để “gánh” cả thương hiệu.

7. Renault tăng 2,2%

Mẫu cổ điển Floride (Caravelle) tăng từ 12.000 lên 14.000 bảng (khoảng 372–434 triệu đồng). Các hot hatch như Clio Williams, 5 GT Turbo, Clio V6 cũng tăng giá.

8. Lamborghini tăng 2,2%

Các mẫu kinh điển như Countach và Diablo tăng mạnh, riêng Countach Anniversary tăng hơn 220.000 bảng (xấp xỉ 6,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, không phải mẫu Lamborghini nào cũng “ăn nên làm ra”, một số dòng như Gallardo lại giảm giá.

9. Saab tăng 2,1%

Chủ yếu nhờ các phiên bản Saab 9000, trong đó bản 2.3t Ecopower tăng 12%, tương đương khoảng 300 bảng (khoảng 9,3 triệu đồng).

10. Toyota tăng 1,7%

Các mẫu tăng giá gồm MR2, Supra A70, Celica. Đáng chú ý, MR2 Mk III tăng tới 22% trong năm 2025, song do giá nền thấp nên mức tăng thực tế chỉ vài trăm bảng Anh (tương đương vài chục triệu đồng).

Theo các chuyên gia đánh giá, dù thị trường xe cổ không còn sôi động như vài năm trước, vẫn tồn tại những phân khúc và thương hiệu mang lại lợi nhuận cho nhà sưu tầm. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo người mua cần nghiên cứu kỹ, tránh tâm lý “lướt sóng”, bởi xe cổ vừa là đam mê, vừa là khoản đầu tư nhiều rủi ro.

Theo Dailymail