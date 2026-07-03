Ngày 3/6, đại diện Công ty Cổ phần Dân Sinh (xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (cũ), nay là xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình) thông báo, nam công nhân Nông Văn Tuất (SN 1994, quê Cao Bằng) đã về nhà sau ít ngày mất liên lạc.

Anh Tuất là lao động khuyết tật, làm việc tại xưởng sản xuất nhang xuất khẩu. Khoảng 5h10 ngày 28/6, anh Nông Tự Doanh - người ở cùng phòng với anh Tuất tại khu nhà tập thể của công ty - nhìn thấy anh Tuất đeo ba lô quần áo và đi ra cửa.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, anh Doanh không thấy bạn mình trở về phòng nên trình báo lãnh đạo công ty. Nhận tin báo, ban lãnh đạo công ty huy động người tìm kiếm.

Hình ảnh anh Tuất an toàn ở quê nhà cùng người thân sau ít ngày mất liên lạc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhóm tìm kiếm của công ty đã đến xưởng sản xuất, nút giao cao tốc Liêm Sơn, các điểm mà người dân địa phương hay lên, xuống đón xe trên cao tốc... để tìm kiếm anh Tuất.

Công ty cũng liên lạc với những người mà anh Tuất có thể lui tới, gọi điện cho người nhà, trình báo cơ quan chức năng, đăng thông tin nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ.

Sau ít ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 11h ngày 2/7, lãnh đạo công ty nhận được cuộc gọi từ bà Nông Thị Thu Trà và bà Nông Thị Tiệp, là người thân của anh Tuất, thông tin anh Tuất đã về nhà an toàn.

Ông Trần Ngọc Tiếp, Phó Giám đốc công ty, cho biết: “Trưa ngày 2/7, tôi được người dân gần nơi Tuất sinh sống báo tin nhìn thấy Tuất có mặt ở khu vực.

Ngay sau đó, những người này cũng liên lạc cho người nhà của Tuất đến đón anh về. Sau khi về đến nhà an toàn, người thân của Tuất có thông báo lại tình hình của con, em mình với tôi.

Người nhà của anh Tuất cho biết, thông qua ngôn ngữ ký hiệu, anh Tuất nói, sau khi rời khỏi công ty, anh tự đi bộ về quê ở xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”.

Theo ông Tiếp, anh Tuất là người khuyết tật câm, điếc, thần kinh không ổn định. Tại quê nhà, anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, công ty tạo việc làm để anh có thu nhập, phần nào tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống.

Khi còn ở công ty, dù thời tiết khắc nghiệt, anh Tuất vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường. Anh không có mâu thuẫn với bất kỳ nhân viên nào trong xưởng sản xuất và người dân sinh sống lân cận.

“Khi nhận tin anh Tuất trở về nhà an toàn, chúng tôi rất vui mừng.

Công ty trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan chức năng, báo chí, cộng đồng mạng, người dân… đã có những hỗ trợ cần thiết, kịp thời trong việc tìm kiếm anh Tuất", ông Tiếp cho biết.