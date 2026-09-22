Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1iJTHJ8BK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223450.0937622028.PHAN BAO HOANG.970432

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212234302026whdp196449.5189.12738.223430

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCR9QT.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234426128000.20260821.223429.19036012778010.PHAM NGOC LY.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1aWNCS4P5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223427.700004179574.NGO THANH THAO.970424

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQVY97.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:33:56 6233ASCB02RQVY97.20260821.223356.10794687.PHAM THI THU HA.970416

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212233342026DM87218934.5388.11384.223335

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212233092026QMMB553606.5387.10197.223309

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691096884.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1049776422 LAI MINH HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691096807.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0291000272054 LE THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691096626.MS 2026.224.CT tu 0011004386237 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691096725.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).CT tu 0301000387882 NGUYEN THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143264163030.20260821.143264163030-0984964412_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QCXFPV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234220413448.20260821.223239.19031519010023.VND-TGTT-DO THI KIM DUNG.970407

21/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143264313651.20260821.143264313651-0833462525_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691073382.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0881000454149 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 DINH THI THIET Chuyen tien ung ho 2026.224#SP#0200970488082122315620269cnx192706.5189.6922.223157

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QCXE45.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234966296389.20260821.223141.19033233314011.VND-TGTT-PHAM VO THANH VAN.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212231392026OAXV633992.5389.6649.223139

21/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212231112026UE5L322614.5388.6201.223111

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691079224.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0121000759040 NGUYEN VU THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212230382026nPLU635925.5389.5211.223016

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691065034.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0941000019821 DANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCXMK7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234142908788.20260821.222931.19032450784011.VND-TGTT-NGUYEN MAI HUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212228512026852f188217.5389.1055.222852

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCXCUC.Ung ho MS 2026.244 be Vi Duc Chuyen FT26234173579469.20260821.222830.19030273619019.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QCXJXK.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234230016824.20260821.222815.19032034342040.VND-TCCD-PFS-DAO NGAN HANG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW22UW58N.IBFT Ung ho Pham hong quyen va pham thien an.20260821.222805.060762728288.NGUYEN THI LUU LUYEN.970403

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCXQ52.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234756449518.20260821.222751.19032647287018.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC3NZH.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26234502135975.20260821.222744.19032754657014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC DIEP.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.224#SP#020097048808212227402026evwb186430.5389.98518.222740

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QC3XS4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234035790602.20260821.222720.19031593895010.VND-TGTT-DAO THI VAN.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJTHWZJB.ZP262330830194 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222713.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QC33PQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234561705709.20260821.222711.19027240079018.VND-TGTT-DAM THI THU TRANG.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691047185.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 0491000141741 DAO THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QC3F26.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234034190741.20260821.222659.19031691706013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU PHUONG.970407

21/08/2026 50.000,00 6233TPBVI2C98MSA.MS 2026.223 hai be Quyen va An.20260821.222656.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

21/08/2026 20.000,00 MBVCB.15691043060.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224. be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082122262720268WG3034932.5390.95723.222559

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC363I.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234860359362.20260821.222619.11022055392019.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH NGAN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTHWKU1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222618.0903281338.TRAN HONG HIEU.970432

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212226182026zkqw184258.5388.95533.222618

21/08/2026 50.000,00 6233TPBVI2C981BF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222612.01743382101.BUI PHUONG HA.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTHWG6F.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222545.166869595.NGUYEN HAI ANH.970432

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C981XU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222525.02859996701.VU THI LY.970423

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691029908.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9911217939 HOANG TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691027989.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000168910 DAO THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208212224172026GRFT131361.5388.90804.222349

21/08/2026 100.000,00 6233YOLOP2QW3NW8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222355.0984390936.NGUYEN THI HUONG .546034

21/08/2026 70.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212223182026HCA8030166.5189.87604.222318

21/08/2026 200.000,00 6233MCOBQ2MAENEF.NGO THANH LAM chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222316.11001010754556.NGO THANH LAM.970426

21/08/2026 50.000,00 6233TPBVI2C98Y3Q.MS 2026.224 Vi Duc Chuyen.20260821.222300.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691016174.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0551000277176 LE MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC3QQR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234698120505.20260821.222223.19035015967012.VND-TGTT-HOANG MY DUYEN.970407

21/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212222212026FT9N657505.5189.86106.222221

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQKAZ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:22:09 6233ASCB02RQKAZ3.20260821.222210.167056009.VO THI NHA PHUONG.970416

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW22UWIBY.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222203.0898994795.PHAN MY GIA HAN.970403

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212221232026nyq1176266.5388.82811.222123

21/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.224.Be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212221222026fif8176247.5388.82796.222122

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212221192026PUWJ027105.5388.82737.222120

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTHW9FH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222104.102440544.TRAN NGOC ANH.970432

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082122203920262U1Q026000.5389.80931.222039

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212220302026smyv174799.5387.81274.222030

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212220132026PHfS620435.5389.80386.222013

21/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212219592026J7L5024930.5390.80097.221959

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QCFYBG.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26234070494993.20260821.221933.19035440633012.VND-TGTT-BUI BICH LAN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1fJSBXMDN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221929.9017041019646.MAI NGOC TUYEN.963388

21/08/2026 100.000,00 6233BIDVE2IG5FMJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221925.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212219062026natv172508.5390.77480.221844

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122182220261din171287.5388.76141.221823

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212218222026U8BK022234.5388.75591.221823

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212218122026t4lw170996.5388.74940.221812

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212218012026ea4o170673.5388.74714.221801

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15690976031.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9867622268 NGHIEM THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCFCAH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234005930858.20260821.221755.19034475529017.VND-TGTT-TRAN THANH NGA.970407

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD239FBRN.Ung ho MS 2026224.20260821.221753.3320111993888.DINH THI HONG VAN.970422

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143262865878.20260821.143262865878-0399603530_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212217432026FkkU615797.5388.74359.221743

21/08/2026 200.000,00 MS2026.224 beViDucChuyen#SP#020097042208212217422026ACYQ728851.5189.73716.221743

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212217412026bf9y170128.5387.73684.221741

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15690962606.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004181868 HA PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212216372026ts7j168306.5189.71136.221614

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690960571.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0421000425179 TU HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C9CIKB.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.221627.21534170771.LE THI TUYET MAI.970423

21/08/2026 200.000,00 6233SGTTW22UWVY6.IBFT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221625.040024508953.TRAN THI THANH HA.970403

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212216212026rx1j167807.5387.70752.221621

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690967657.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451001759261 PHAM HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWNC9TM7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221541.135704070087503.DANG THUY VY.970437

21/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212215162026wsr5165889.5387.67386.221448

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1fJSBXCI3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221505.9021565608831.NGUYEN DIEU HUONG.963388

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212215002026UEEC016311.5390.65948.221431

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QCT4TK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234052360484.20260821.221458.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTHQ7ZM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221454.2219741974.LE THI THU HANG.970432

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122145320261xjt165159.5189.65789.221453

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCTBNR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234081834528.20260821.221451.19033481506014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD23989DL.ung ho ms 2026223 be Vi Duc Chuyen.20260821.221437.7968681988.NGUYEN DO PHUONG CHI.970422

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690948508.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJTHQ41S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221342.0783130558.LE HAI NINH.970432

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704050821221331202612OF013616.5189.63114.221332

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15690936249.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9971130395 TRAN DUY LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QCTC7J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234728036626.20260821.221256.19033970553017.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH NGA.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690944568.MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071001239487 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QCTWQE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234970100200.20260821.221225.19027571018019.VND-TGTT-LAM MY DUNG.970407

21/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RQKP2E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221219.300193999.NGUYEN HAI ANH.970441

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCLRIN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234694902950.20260821.221203.19029870766016.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212211472026f9a8159519.5189.59061.221119

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690919682.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000345378 PHAN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCLLEZ.Ung ho MS 2026.224 - be Vi Duc Chuyen FT26234728030640.20260821.221123.19035650996010.VND-TGTT-LUU THI NGOC ANH.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QCL7NW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234689188611.20260821.221034.19025407150019.VND-TGTT-DANG THI THU NGOC.970407

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C9CXAJ.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260821.221028.00545841001.TRAN THI THAM.970423

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212210032026jduk156298.5189.53706.221003

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQKSWC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:09:57 6233ASCB02RQKSWC.20260821.220957.4462367.DINH THI HUONG GIANG.970416

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122095420260idy156025.5387.52630.220954

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212209272026OCFJ006324.5387.51952.220927

21/08/2026 19.460,00 6233MSCBD2398LAT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220925.0868265546.PHAM TRUNG HIEU.970422

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690899619.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0671004085927 TRUONG THI GIAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWNC945V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220847.182704070001940.GIANG NGUYEN LAN VY.970437

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212208122026RL2i598462.5189.48351.220812

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690883362.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0871004214603 LUONG THI KIM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCL1X5.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26234073017430.20260821.220803.19033557824010.VND-TGTT-PHAM THI THANH HA.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690893188.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002542626 NGUYEN NGOC QUYNH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212207492026RRS0597741.5390.46849.220749

21/08/2026 100.000,00 6233KLBKP2QW3MU7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220744.92979999.DO THANH HUNG.970452

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15690880105.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0251002665298 DOAN TRANG HA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082122070020263TQ1198707.5189.44715.220632

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212206592026oGDG595843.5189.44696.220659

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690888080.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013913051 NGUYEN TRAN PHUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15690886688.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0331000473133 TRAN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QCHZ3Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234480807403.20260821.220624.19022132371010.VND-TGTT-QUANG KIEU TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224#SP#020097041508212206112026oQLx593686.5387.41812.220543

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QCHKVY.Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234637736007.20260821.220553.19035753439012.VND-TGTT-NGUYEN PHAM QUANG ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808212205472026h1f9148040.5390.41200.220547

21/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15690873229. Panda ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 8990797979 TRINH THI HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCH4MR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234066560378.20260821.220521.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QCHY8U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234825965033.20260821.220456.19024455229666.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THU.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1fJSB3ELY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220446.8007041079868.VO THI BICH TUYEN.963388

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690868175.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000703441 PHAM DUY THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690860816.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003474200 NGUYEN VU HA YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.224#SP#020097048808212204392026sdpj145773.5387.38470.220440

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCHI9Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234463043298.20260821.220421.19032847415010.VND-TGTT-NGUYEN LE THANH TRUC.970407

21/08/2026 200.000,00 6233SHBAP2QWW3AA.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220412.0965584385.NGUYEN THI MINH NGOC.970443

21/08/2026 200.000,00 6233WBVNP2QW3L6X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220411.993975767777.TONG NGOC TUYEN.970412

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690864381.UNG HO MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004267093 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCHD86.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234653944054.20260821.220359.19036412330019.VND-TGTT-QUACH THI TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690857165.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0811000030824 NGUYEN THI QUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212203182026rjma142977.5390.33570.220318

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZN5T2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220253.196309608.HA THANH THAO.970432

21/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RQKYYQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220242.903474432.NGO THI MAI.970441

21/08/2026 300.000,00 2026 224 Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212202362026c4vu141541.5389.32067.220236

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690839796.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0111000357647 NGUYEN NGOC KIEU LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 LE HOANG TRINH Chuyen tien ung ho ms 2026 224 be vi duc chuyen#SP#020097048808212201522026s0kk139993.5389.29274.220152

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QCZZZT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234304596394.20260821.220145.19029125614018.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212201322026D4P2409273.5388.27624.220132

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWNC9SZ5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220119.700033301761.HA VAN KHANG.970424

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690828324.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1016693274 NGUYEN THI KIEU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212200552026EOWE089265.5390.26631.220055

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508212200142026O8wH582531.5387.24553.220014

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212200082026UTVM735190.5390.24390.220009

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690818688.NGUYEN HAI NINH chuyen tien.CT tu 0591000419160 NGUYEN HAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15690812321.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000682448 NGUYEN MINH THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 180.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212159122026pj20134448.5390.21175.215913

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCZQW1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234304582200.20260821.215823.19032254845019.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690804083.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0281000457424 NGUYEN MINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 150.000,00 6233ASCB02RQGGMV.NGUYEN THI HOANG DIEU CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-21:57:38 6233ASCB02RQGGMV.20260821.215739.10317657.NGUYEN THI HOANG DIEU.970416

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15690797954.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1025713887 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212157172026RGnj576378.5387.14966.215717

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZRTSR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215634.131686099.PHAM THI HAI YEN.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZRL1N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215616.0377262845.LE THE QUANG.970432

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QC65AB.Uh MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26234480765091.20260821.215607.13820863298012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC6PK2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234727890529.20260821.215553.2204944994.DANG THI LIEU.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121555120262ed1127559.5389.10500.215551

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690777070.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0731000609122 DO THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233MCOBQ2MAUS5Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215523.04301010793882.LE THI LAN ANH.970426

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212155232026q3HM572350.5390.8626.215523

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212155182026chWE571822.5389.9367.215449

21/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15690772915.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000465875 NGUYEN LE DINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121545620266h5n125601.5189.7875.215457

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690774128.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0061000540137 LE THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082121541020268LA7391286.5189.5626.215411

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCENL7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234240774562.20260821.215402.19035828859012.VND-TGTT-TRAN PHUONG ANH.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690766688.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1019773708 BUI VO ANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690752413.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0111000169428 NGUYEN NHAT QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121524220269k1v120866.5389.1268.215243

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCEE9R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234148760095.20260821.215241.9993339991.TA MANH TUAN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RQGQRB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215231.005704060486683.TRAN THI THANH THUY.970441

21/08/2026 100.000,00 NGUYEN THI HONG HAI Chuyen tien ung ho MS 2026.225#SP#020097048808212152292026d1po120413.5389.99856.215230

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZR8XN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215216.224109776.PHAM THI NHU QUYNH.970432

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212151582026K0u5564425.5189.97965.215158

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCE5GH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234256656060.20260821.215152.19025560585016.VND-TGTT-HOANG THI LE HUYEN.970407

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1iJTZRIJN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.215146.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

21/08/2026 500.000,00 ung ho ms 2026 224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212151392026kiFY564064.5389.96675.215139

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690731781.ung ho NCHCCCL Tuyen .CT tu 1020814852 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121512920262hj9118252.5388.97100.215101

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QCEUU2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234461646483.20260821.215128.19038431392011.VND - TKTT - MAI THI HONG SINH.970407

21/08/2026 500.000,00 6233TPBVI2C9M67V.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.215125.04373050501.THAI NGUYEN HOANG OANH.970423

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZRDTH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215109.181948248.TRAN THANH NGA.970432

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690734408.UNG HO MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1029904993 LUONG THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212150512026qH7d561783.5387.94421.215051

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZRS1L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen - mong con mau khoe.20260821.215040.205201815.NGUYEN VU HONG NHUNG.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZR9LD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215035.165866363.LE THI KIM THAI.970432

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212150192026XTP0483320.5388.91692.215019

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690727703.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0591000359692 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCEW9T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234050437736.20260821.214958.23061995088888.TRAN THANH GIANG.970407

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143260237917.20260821.143260237917-0399407728_Ung ho MS 2026224

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082121494120266zbg558898.5390.90512.214942

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690724206.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9366143319 DAM CONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082121491920268ONZ062971.5388.89456.214919

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCKTP9.Ung ho MS.2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26234045650820.20260821.214910.2510199910.LUU THI KIEU VY.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690703137.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001101795 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 40.000,00 6233SGTTW22UUV53.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214819.060240848611.MAI NGUYEN THANH VY.970403

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690706139.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000457799 NGUYEN THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQEXVL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-21:48:04 6233ASCB02RQEXVL.20260821.214804.20498287.NGUYEN QUANG DAO.970416

21/08/2026 100.000,00 MS 2026.224 Vi Duc Chuyen#SP#02009704150821214759202629mU555472.5387.84495.214731

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCK5RJ.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234728956690.20260821.214747.19039288503014.VND-TGTT-HOANG THUY TRANG.970407

21/08/2026 1.000.000,00 6233TPBVI2C9MSBS.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).20260821.214626.00003153686.LE CHI CUONG.970423

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690681970.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0501000169858 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZX68U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214604.153357088.NGUYEN THI THANH THUY.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690673497.ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen. Chuc chau mau khoe.CT tu 0161001602758 HOANG THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 unghoms2026.224beviducchuyen#SP#020097042208212145472026PET8411302.5387.76942.214547

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWNC2BYU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214532.180001060003429.TRINH THUY DUONG .970409

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212145162026TS6W052758.5387.75276.214516

21/08/2026 50.000,00 TRAN HONG NHUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212144542026g24k103228.5389.74542.214454

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212144192026bbgo101851.5389.71573.214419

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZXBL2.MAMD ung ho MS 2026224.20260821.214416.79799594.NGUYEN HUYEN LINH.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWNC2PNZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214359.38688888.NGUYEN THI HUYEN.970433

21/08/2026 200.000,00 6233ABBKP2QW9YI8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214343.0904321422.NGHIEM THI TU.970425

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC7YPP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234045628474.20260821.214333.19135380861015.VND-TGTT-DANG THI DIEU LINH.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC7PNN.MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26234532125000.20260821.214330.19031016237012.VND-TGTT-DO THI PHUONG THAO.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QC7P4Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234905091413.20260821.214327.19033326525010.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HOA.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWNC2861.BE VI DUC CHUYEN.20260821.214239.0774774995.LE KHANH VY.970424

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690646161.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1043709578 LUYEN HUY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212142252026RJW5045389.5389.64713.214225

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QC72S1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234756282403.20260821.214220.19028515077017.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QC714X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234950927090.20260821.214209.14024762731011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

21/08/2026 500.000,00 6233MCOBQ2MAWJGF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214143.03501014944962.LE THUY DUNG.970426

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690631429.Nang buoc den truong.CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCGXFB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234283077421.20260821.214131.6969995998.NGUYEN THI PHUONG THAO.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJTZX9DD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214127.170020178.NGUYEN THI BICH HANG.970432

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212141252026anA7540103.5390.62033.214125

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCGTLX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234062505850.20260821.214109.19035971031017.LANH THI DUNG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCGGUJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234366420503.20260821.214010.19030710755016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

21/08/2026 200.000,00 6233SGTTW22UUJ26.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214010.060260599162.NGUYEN THI MINH HIEU.970403

21/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143259087200.20260821.143259087200-0908746080_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCGYWX.LE BAO QUYEN ung ho MS 2026.224 FT26234494257065.20260821.213935.19036476148011.VND-TGTT-LE BAO QUYEN.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121383920262g9y088342.5189.51408.213839

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW22UUCZM.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.213823.050134849591.NGUYEN THI MY LOI.970403

21/08/2026 200.000,00 6233NBVAF2YJ216R.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.213823.190002902242.LE NHU QUYNH.970419

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690600623.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004337139 LE THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143259034926.20260821.143259034926-0978588096_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212137352026WbLy530202.5189.48255.213736

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082121365720266U2U031033.5388.44922.213657

21/08/2026 2.000.000,00 6233IBT1k2QCAEGR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234085953905.20260821.213641.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690580420.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1018619498 PHAM HOANG YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690567297.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233WBVNP2QWSKI4.ung ho ms 2026.224( be Vi Duc Chuyen).20260821.213536.102001234923.VO THI THUY DIEM.970412

21/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RQWF2M.MS 2026 224 ( be Vi Duc Chuyen).20260821.213522.418704060009591.LE THI PHUONG.970441

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212135162026FXYA829332.5389.38436.213516

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCAM9R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234283050838.20260821.213510.19033721362015.VND-TGTT-TRAN THI BAO KHANH.970407

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15690564446.ung ho ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0181003416494 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C9M184.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.213445.19882999999.NGUYEN TUAN DAT.970423

21/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Nang buoc den truong#SP#0200970405082121344320260ZQ1024718.5390.36464.213443

21/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.244 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821213439202641eh078491.5189.35959.213411

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15690557541.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9389662207 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC4N8M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234084285077.20260821.213357.19032204181012.VND-TGTT-NGUYEN THI SOA.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690540166.ung ho ms 2026.223 ( Quyen va An).CT tu 1059031255 HOANG THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QC4TNV.Ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN FT26234860162009.20260821.213327.333663.NGUYEN THI HOA BINH.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082121332620266AB9365909.5189.31787.213326

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QC4H5E.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen. FT26234159695819.20260821.213310.10820120458014.VND-TGTT-NGUYEN NHAT QUANG.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690539379.ung ho MS 2026.224.CT tu 0031000378292 QUACH THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690536079.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0231000565057 NGUYEN HUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212132092026ns3e072178.5390.25935.213210

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QC4PJU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234972851643.20260821.213148.19035434118017.VND-TGTT-PHAM THU THAO.970407

21/08/2026 200.000,00 6233SGTTW22U4PBB.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.213132.060080184967.NGUYEN TRIEU HUY.970403

21/08/2026 22.222,00 6233IBT1aWNCCLCJ.UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN.20260821.213121.700022224043.NGON VAN DUNG.970424

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC42YX.DO THI MINH KHUE uho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234283033331.20260821.213051.19035155606011.VND-TGTT-DO THI MINH KHUE.970407

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143258140422.20260821.143258140422-0977904254_Ung ho ms 2026 224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212130442026lpEC511713.5387.21424.213044

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZFT52.Ung ho MS 2026 224.20260821.213026.128358258.LE TUYET NHI.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QC4WMR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234724357048.20260821.213024.19038291661015.VND-TGTT-LA THI PHAN.970407

21/08/2026 500.000,00 6233ASCB02RQUDUR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-21:30:23 6233ASCB02RQUDUR.20260821.213024.40798647.BUI THI MAI LY.970416

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690508692.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000330580 TRINH TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690502264.ung ho ms 2026 (be vi duc chuyen) .CT tu 0991000049027 LE LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121291820264e52064929.5390.16185.212918

21/08/2026 10.000,00 MBVCB.15690498813.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233MCOBQ2MAUH9C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212912.03001016699476.VU THI NGAT.970426

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212129082026KOGU008824.5389.15252.212908

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212128582026N5V8506846.5388.13914.212858

21/08/2026 100.000,00 ung ho be Vi Duc Chuyen MS 2026.224#SP#020097048808212128262026pqjx062646.5189.12355.212826

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C91I64.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212819.03609709701.NGUYEN THI HUYEN.970423

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212128082026KTO4954864.5387.10771.212740

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCBPMJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234404700855.20260821.212806.19828723454025.VND--DO THI THUY.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690480770.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004384495 PHAM THI NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1fJSBTRWL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212745.9017041088937.PHAM HONG NGOC.963388

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212127432026by8q060753.5387.8955.212743

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690479680.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9934190288 NGUYEN CUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690471798.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002482082 TRUONG MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1d1YEFK49.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212700.970422Rc58b26000000000704058.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1fJSBT3G8.Ung Ho MS 2026.224.20260821.212659.0321400184009.NGUYEN NGU AN.970438

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082121265820265oWw501371.5189.6639.212658

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QC5NCE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234375480041.20260821.212628.19031489242013.VND-TGTT-BUI THI HUE.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212126252026x2iq057285.5189.4192.212557

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212125522026WHLs498690.5387.1693.212525

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212125292026g64r054837.5388.690.212501

21/08/2026 32.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212125232026jkni054568.5389.99449.212523

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143257470806.20260821.143257470806-0982940435_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RQUAST.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212403.683693.DUONG THUY QUYNH.970441

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC5V7Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234970020923.20260821.212359.888689999.TONG VAN HUY.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212123522026MV8U173317.5389.93345.212353

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW22U4G7P.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212333.030080733700.PHAM THI THU CUC.970403

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1d1YEF41H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212332.97042292W34fcd3000000000cf1666.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690419003.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0921000724228 LUU THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZTZ9B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212142.113224045.PHAM THI MINH HOAI.970432

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212121102026eakr043022.5389.82233.212110

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QCY54R.Ung ho MS 2026.224 FT26234697999302.20260821.212107.19031795698020.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121205420268jvb042265.5189.81277.212054

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690378244.NGUYEN THI TRANG ung ho MS 2026.224.CT tu 1021000020064 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZT57Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211941.215659925.PHAM TIEN DUNG.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZT55V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211939.140353264.DUONG THU HUONG.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690377367.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000322201 PHAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW22U4ZJC.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211930.060234497564.LAM QUE ANH.970403

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCPXAC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234425949438.20260821.211909.19028584122016.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH GIANG.970407

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1iJTZTU1Z.Ung ho MS 2026-224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211851.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

21/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212118182026s2Vi476457.5388.69635.211818

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCPAG7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234637559760.20260821.211754.1805031991.NGUYEN MINH HIEU.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCP4XT.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234156561403.20260821.211750.19034541178018.VND-TGTT-DUONG THI HONG NGA.970407

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15690353564.Ung Ho MS 2026.224 (be Vi DUC Chuyen).CT tu 1049050721 NGUYEN THI HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15690342653.NGUYEN THI PHUONG MAI chuyen tien Ung ho MS 2026.224(be vi duc chuyen).CT tu 0771000607256 NGUYEN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690342619.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003535916 LY THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1fJSBTIVJ.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211645.9021916750804.VO THI BAO NGOC.963388

21/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212116452026FITO070359.5389.62883.211645

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCPSB8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234560901587.20260821.211641.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QCP259.Ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen FT26234002463510.20260821.211628.19073000047013.NGUYEN NGOC HIEN.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690337648.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1058043426 PHAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCUB2G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233445683900.20260821.211411.19037172230018.VND-TGTT-NGUYEN LINH KIEU TRINH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQZMT8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-21:13:55 6233ASCB02RQZMT8.20260821.211355.229092559.PHAM THI HOANG TU.970416

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212113552026kahk022290.5189.50515.211327

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082121135320267UQ7697796.5390.49816.211354

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212112412026g6mz018586.5389.45406.211241

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15690291354.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1036698136 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690289821.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0011004404319 TRAN KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C91QRB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211206.68683955555.VO THI LAN HUONG.970423

21/08/2026 50.000,00 6233TPBVI2C91Q88.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211156.00001757267.NGUYEN THANH DONG.970423

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690272750.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9339401699 VU PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690272197.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013276174 NGO MAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C912PJ.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.211056.03668663501.PHAM THI KIM NGAN.970423

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212110192026CWCh452316.5390.34646.211019

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690258338.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1028506593 NGUYEN HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZLVUK.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211010.466175347.PHAM DANG TAN.970432

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW22UR7U1.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211003.060109338691.TRAN KHANH LINH.970403

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690253250.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015822291 NGUYEN KHAC MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212109412026y0sn009730.5388.31496.210941

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121092620266rqe009045.5390.30335.210926

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QC81SQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233577219100.20260821.210923.19036346546013.VND-TKTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212109222026Zemb448897.5389.30145.210922

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212108422026m7i8006800.5388.27448.210842

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1iJTZLJ14.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.210831.9136888.PHAM THI THANH HIEU.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCIHUD.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233224678561.20260821.210819.6666579999.NGUYEN PHUONG THAO.970407

21/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM VU KHANH chuyen tien ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212107432026L9QD039949.5387.22713.210743

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCI416.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233072899488.20260821.210730.10623124573012.VND-TGTT-LE THI NGOC THUY.970407

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15690218784.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1039111877 NGUYEN THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212106192026lHp6440096.5390.15930.210619

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212105542026BUIU438395.5388.12927.210554

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212105052026TQB9459321.5389.9696.210505

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCMLCZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233061897704.20260821.210503.545299999999.TRINH THI VAN ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690182533.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9294686879 CAO THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690193472.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000875974 NGO THI HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233TPBVI2C9B3JX.LAM KIEU TRINH Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.210450.01877139701.LAM KIEU TRINH.970423

21/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:DAO THI NHUONG chuyen tien ung ho MS 2026224 be Vi DUC Chuyen#SP#020097040508212104412026P4JS029202.5387.8329.210413

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZHBTC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.210418.0839686996.NGUYEN THANH TUNG.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690176414.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9819906886 DINH THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212103522026MRCJ026303.5389.3567.210353

21/08/2026 20.000,00 MBVCB.15690183785.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1032706069 HUYNH THI NHU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121033020263a1r991061.5390.1734.210330

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690171156.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011002209755 LE THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233TPBVI2C9BVVE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.210314.02828779601.NGUYEN HA NGOC HUYEN.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCMDVL.ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26233460415087.20260821.210313.19033298536011.VND-TGTT-PHAN THI YEN.970407

21/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097048808212103122026bhzj990147.5189.99981.210312

21/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15690167172.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000465442 LE THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908212102392026gf1E869895.5189.97770.210239

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCVNET.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800387230.20260821.210224.19032941034012.VND-TGTT-PHAM THI NGOC LINH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZHD6Z.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.210210.0832007111.VO VAN NHAT.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690143198.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0451000342215 CHU HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZH2CC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.210121.0868660283.PHAM THI THUY DUONG.970432

21/08/2026 150.000,00 MBVCB.15690132372.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0211000430085 LUU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15690135190.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233SHBAP2QWVGWB.MS 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.210036.1025986399.AN THI YEN.970443

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QCVPBI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233706850275.20260821.210033.19023498259015.VND-TGTT-DUONG HA PHUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212100082026EKPn420538.5189.86105.210008

21/08/2026 100.000,00 O5CH7KA2DOB3-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212100052026XHXR207458.5388.85810.210005

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15690121518.DO MANH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.224( vi duc chuyen).CT tu 0341005758482 DO MANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821205959202665WB777089.5189.85419.205959

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690120160.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7967457409 TRUONG QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690116218.NGUYEN NGOC DIEP ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 3868464998 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690118521.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0461003986044 NGUYEN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C9B43P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205933.96366333366.NGUYEN THI THUY HANG.970423

21/08/2026 100.000,00 6233YOLOP2QWVEAA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205930.0869071816.NGUYEN THANH TU .546034

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCDFLP.Ung ho MS 2026.224 - be Vi Duc Chuyen FT26233605244867.20260821.205845.11520141525013.VND-TGTT-TRAN XUAN HUY.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZZL4K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205842.0988252904.HUYNH THANH VAN.970432

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C9BZE3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205813.00360501001.MA THI THANH MAI.970423

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821205743202640zn973172.5389.73898.205743

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690088649.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000424109 LE THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 150.000,00 MBVCB.15690085829.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004299224 NGUYEN HUONG TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212056592026ho8A411008.5389.71341.205631

21/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143254041200.20260821.143254041200-0946613819_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690083328.ung ho MS 2026.224(be vi duc chuyen).CT tu 0081001282160 PHAN NGOC CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690069896.ung ho 2026.224 - be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541001530163 HO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690080386.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0101001116893 DAO VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143253996742.20260821.143253996742-0938175917_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690077245.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000380953 VU THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15690062677.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000406071 NGUYEN NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233MCOBQ2MARDGF.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260821.205523.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

21/08/2026 200.000,00 6233WBVNP2QWV16D.MS 2026 224.20260821.205456.104000006727.TRINH THI CHINH.970412

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208212054222026MNSP566333.5387.56711.205423

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212054222026jb1j962411.5389.56691.205422

21/08/2026 50.000,00 6233SHBAP2QWZX7K.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205411.0936956333.TRAN THI THUY LINH.970443

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1fJSBHXY7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205341.8007041034947.HUYNH NGOC MAI THY.963388

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212053072026g1Qr396696.5389.51264.205307

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZZWRF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205255.950428333.NGUYEN THI MINH THUY.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZZQN7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205242.156145173.LE THI MINH ANH.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC9NEN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233404437849.20260821.205240.2991999999.TRAN THI HUE.970407

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15690019321.ung ho MS. 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011000775420 PHAM THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212052082026zugh955198.5388.44980.205208

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15690014484.ung ho ma 2026.224 (vi duc chuyen).CT tu 0481000889888 DU MY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082120504920262oj8950930.5390.38592.205049

21/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212050272026pscF388404.5189.37643.205028

21/08/2026 500.000,00 6233VNIB02RQT2R6.ung ho ma so 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205018.622704060028484.TRAN TO TRINH.970441

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC9SYJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233031252658.20260821.205013.19035199260013.VND-TGTT-NGO THI KIM ANH.970407

21/08/2026 300.000,00 6233VNIB02RQTB9B.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.205002.358341669.LE PHUONG ANH.970441

21/08/2026 1.000.000,00 6233SGTTW22UZNKH.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204959.060239019245.HUYNH CHAN GIAU.970403

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689985339.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0301000365516 DO HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689978451.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000478617 LE HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15689971596.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0251002726655 LE THI TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC2L4J.be Vi Duc Chuyen FT26233770001078.20260821.204854.10520037367011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HA.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC2HNQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233007616724.20260821.204851.19034386348017.VND-TGTT-DINH QUYNH ANH.970407

21/08/2026 200.000,00 6233WBVNP2QWKD3X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204836.107000914669.HO THI NGOC BICH.970412

21/08/2026 50.000,00 MS.2026.224#SP#020097048808212048362026fj3j943762.5389.28017.204836

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212048322026qbbi943555.5387.27803.204832

21/08/2026 15.000,00 MBVCB.15689958485.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15689952467.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1026917196 DANG THI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QC25X7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233765746000.20260821.204755.19034661866015.VND-TGTT-NGUYEN MINH HIEN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QC25ZA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233461405973.20260821.204754.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407

21/08/2026 300.000,00 6233VNIB02RQJDVJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204736.358341669.LE PHUONG ANH.970441

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QC286X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233035410729.20260821.204731.10821530355014.VND-TGTT-MAI LE TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212047252026x0yk939832.5390.22039.204726

21/08/2026 50.000,00 6233SHBAP2QWK9EI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204708.1008338456.VU THI HUONG GIANG.970443

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212046312026FNt6374579.5387.17217.204631

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWNCJ2QW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204608.7909091992.LE THI CAM NHUNG.970437

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212045382026MJJ0835881.5189.12825.204539

21/08/2026 100.000,00 6233MCOBQ2MARLJ6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204531.03801013808888.PHAM THI HIEN.970426

21/08/2026 700.000,00 Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212044522026pg3p931383.5387.9029.204453

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143252575792.20260821.143252575792-0395536644_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCCYN9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800314386.20260821.204441.19030000981017.VND-TGTT-PHAN THI KIM NGAN.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212044342026ywo6930364.5390.6773.204434

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212044172026XYLJ905431.5390.5539.204417

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15689895552.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071003741939 LUONG BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689884487.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004171885 HOANG NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689877404.ung ho MS 2026.224( vi duc chuyen).CT tu 0901000104347 CAO SAO MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QC1KQE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233881370373.20260821.204209.19035290294011.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QC1GUY.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233206510865.20260821.204159.19134726073012.VND-TGTT-NGUYEN THANH TUNG.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212041322026qrx7920328.5389.90773.204132

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808212041322026chog920315.5389.91184.204104

21/08/2026 100.000,00 6233WBVNP2QWK8KG.UH MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204127.662068340379.TRAN KHANH LY.970412

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689861476.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15689861213.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000226158 NGUYEN QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212041072026bh56918975.5389.88564.204107

21/08/2026 1.000.000,00 6233MCOBQ2MAZ9PM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204050.04001017906909.LE THI HANG NGA.970426

21/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Vi Duc Chuyen ms 2026.224#SP#020097042208212039592026S8DI796825.5390.83265.203959

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15689838153.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000281588 NGUYEN THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWNCW63Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.203938.213704070011085.HUYNH QUANG KHAI.970437

21/08/2026 100.000,00 6233SHBAP2QWTS6A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.203909.0397586832.PHAM THI THUY.970443

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCJKEC.Ms 2020.224 FT26233598259890.20260821.203904.19027616101011.VND-TGTT-LE THI TRANG.970407

21/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212038582026QYBI031995.5389.76749.203830

21/08/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821203832202667dt910344.5189.74616.203832

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15689817662.ung ho ms 2026.224 (be VI DUC CHUYEN).CT tu 0071001307578 HUYNH THI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#02009704880821203814202686do909345.5388.72910.203751

21/08/2026 500.000,00 6233VNIB02RQFWVQ.UNG HO MS 2026.224 (Be VI DUC CHUYEN).20260821.203745.625704060004189.NGUYEN DUC CUONG.970441

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCWR54.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233290781456.20260821.203649.19035961345013.VND-TGTT-NGO NGOC VI.970407

21/08/2026 1.508.000,00 TaptapSendVNpayment#SP#0200970422082120363820265YOM251603.5388.65152.203611

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15689782676.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011003997196 LE NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689786960.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1051702635 TA KIEU TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689780111.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000287953 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212035482026qykw901216.5388.61009.203548

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCWAL6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233680221252.20260821.203538.19035509115019.VND-TGTT-NGUYEN PHAM QUYNH ANH.970407

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QCWBFU.MS 2026.224 FT26233007958441.20260821.203527.19028907838016.VND-TGTT-DAO TRA MY.970407

21/08/2026 100.000,00 6233MCOBQ2MAZUQI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.203517.11086011138888.PHAM THI VAN ANH.970426

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212034332026jtrz896925.5189.53314.203433

21/08/2026 50.000,00 6233ASCB02RQCRCJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-210826-20:34:30 6233ASCB02RQCRCJ.20260821.203430.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689765019.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000421944 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212034292026xAgd332186.5388.53135.203429

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCWWMH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233633360811.20260821.203357.19028268529015.VND-TGTT-DOI THI THU.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689748009.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0561000595175 NGUYEN NGOC KHANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCQTUG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233040605125.20260821.203319.19032860100010.VND-TGTT-NGUYEN THI XUAN.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QCQAM4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233494742806.20260821.203229.19032762187027.VND-TGTT-LAM NGOC HUYEN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCQM8L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233602459648.20260821.203141.19033445052015.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG LINH.970407

21/08/2026 200.000,00 chuc em be chuyen mau khoi benh#SP#020097042208212031332026I1NW501179.5387.35907.203134

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082120304620264sz0318515.5388.32509.203023

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q1NRCG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233826235161.20260821.203036.19031771438869.VND-TGTT-BUI PHUONG THAO.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1NFMV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233298491001.20260821.203021.19037303279018.VND-TGTT-DO THI THU HOAI.970407

21/08/2026 100.000,00 MS 2026.224#SP#020097048808212029302026uagc879229.5389.25163.202907

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689675936.MS2026.224 (VI Duc Chuyen).CT tu 0301000325004 LUONG MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1NU9M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233900671105.20260821.202856.19036124153031.VND-TGTT-TRAN ANH THU.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1NV1I.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26233550350162.20260821.202834.9966006699.NGUYEN VU LONG.970407

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q1NQ7E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233101019952.20260821.202748.19032905993011.VND-TGTT-NGUYEN BINH NGUYEN.970407

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UH MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082120274220263H1R085830.5389.16165.202742

21/08/2026 100.000,00 UH MS 2026.224#SP#020097048808212027342026a9dk872411.5387.14739.202734

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15689643126.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001004405 DOAN THI HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689641985.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0171003493003 LUONG TU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1R6Y8.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233446340783.20260821.202655.19036613694019.VND-TGTT-TRAN THI HUYNH NHU.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689639570.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).CT tu 1014459493 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQMZML.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-20:26:41 6233ASCB02RQMZML.20260821.202642.209816969.VO THI THANH TAI.970416

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQ8B55.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-20:26:27 6233ASCB02RQ8B55.20260821.202627.241343959.TU THI BE TU.970416

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1R4IA.Ung ho ms 2026.224 FT26233800229436.20260821.202622.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689627046.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015699760 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Huyen ung ho MS 2026.223 be Quyen va An#SP#020097040508212026132026SHUT079534.5388.6411.202613

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821202556202651ma866578.5390.5626.202528

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1R8EK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233843802099.20260821.202552.2814855968.NGUYEN THI KIM HOA.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1RIAR.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233052707036.20260821.202546.19035123381016.VND-TGTT-LE KIEU TRINH.970407

21/08/2026 100.000,00 O5CH7KA2C5QF-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212025442026RSZC361253.5189.3933.202544

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1RMNV.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233016450950.20260821.202543.9966006699.NGUYEN VU LONG.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689620116.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0231000555739 BUI THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212025262026p8qk864717.5388.1885.202526

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689623936.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689610253.ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen. Chuc con mau hoi phuc.CT tu 0251002708734 NGUYEN TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212024552026VALF386161.5189.99286.202455

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212024522026nvrz862699.5390.99155.202452

21/08/2026 200.000,00 6233WBVNP2QWGA4U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.202420.107000813867.DANG PHUONG THUY.970412

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082120241620260MNS569791.5389.95510.202416

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689604034.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0561000577634 TRAN NGOC THANH QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQCXVU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-20:24:00 6233ASCB02RQCXVU.20260821.202400.68111666888.LE THI THUY LIEU.970416

21/08/2026 50.000,00 ung ho truong trinh nang buoc den truong#SP#020097048808212023342026jxu0857932.5387.90906.202334

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1XAY3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233293465000.20260821.202327.19036309041017.VND-TGTT-PHAM THI THU THUY.970407

21/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212023122026utce856634.5390.89770.202244

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689580898.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9377062146 DO MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZ7JZH.ZP262330720697 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.202239.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15689576453.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0451000210728 VU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q1XS2G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233674311276.20260821.202222.8191219938.TRUONG THI THU HANG.970407

21/08/2026 700.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212022002026Y0UE235137.5189.81818.202133

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15689558805.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1029467616 TRAN THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQ19NI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-20:21:28 6233ASCB02RQ19NI.20260821.202128.17823197.PHAM THI TUYET NHUT.970416

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212021252026ICI6957051.5390.79072.202126

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C9QRP7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.202119.00489585302.HOANG THU TRANG.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q13HZ7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233203601882.20260821.202107.19033446287016.VND-TGTT-PHAM MY LINH.970407

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212020462026fjix279822.5390.75239.202046

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143249163434.20260821.143249163434-0352851202_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212020292026rice846573.5389.74029.202000

21/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082120202720267OGG137129.5390.72943.201959

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689529112.ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen. mong con nhanh khoe.CT tu 9939363737 NGUYEN THI THUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689517085.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003510247 HO LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174818095#SP#020097044908212018332026CIZT498224.5389.61690.201833

21/08/2026 100.000,00 6233MCOBQ2MATRET.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.201828.03086016662888.VU HAI BANG.970426

21/08/2026 43.236,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508212018042026ucQe269323.5390.60250.201804

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15689500268.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1101000000112 DINH THI HOA HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212017422026S0BO521559.5387.58153.201742

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15689489456.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000519495 VO THI TO VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082120173520268yum835978.5388.56798.201706

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q1FUCL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233637103048.20260821.201657.68194126786.NGUYEN THUY DUONG.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJTZGDDR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.201635.406204936.QUACH THI THUY.970432

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212016192026AUoA263014.5390.48805.201619

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212016162026YLUR509398.5387.48660.201617

21/08/2026 50.000,00 6233VNIB02RQMD5B.Ung ho MS 2026.224 (Vi Duc Chuyen).20260821.201615.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15689453317.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1034230962 TRIEU THIEN KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212015212026ndpn827505.5387.43329.201453

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1TBR9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233617102180.20260821.201426.668668866868.TRAN THI PHUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689443624.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0721000616717 NGO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15689440662.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017766959 NGUYEN THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233TPBVI2C9QLQA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.201355.02310695402.DUONG HONG NHUNG.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1TMVL.Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233797906796.20260821.201347.4996559026.NGUYEN THI NGOC THAO.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZATXP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.201347.68103697.PHAN THI HAI YEN.970432

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15689434754.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0671004086478 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1aWN1NXZL.UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN.20260821.201313.6295168.QUACH BAO CHAU.970424

21/08/2026 100.000,00 MS 2026.224#SP#020097042208212012592026XEWD912194.5387.28767.201259

21/08/2026 250.000,00 6233MSCBD23SSDK5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.201257.0932385295.LE KHANH HUYEN TRANG.970422

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN1NFND.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.201227.010001060002310.PHAM THI THO .970409

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212012062026j7vd815306.5390.24599.201206

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15689393682.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0261003458589 HO PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212011382026pIkY244846.5389.22459.201138

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212011352026z2q7813433.5388.22274.201107

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN1NL7Z.Ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).20260821.201128.999990389207975.NGUYEN THI NGOC ANH.970437

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689384160.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000299709 DUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1LJX1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800192902.20260821.201011.19033520373019.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM DUYEN.970407

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15689367891.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0591000347628 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C9YDV2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200959.01716507401.TRINH THI THANH THAO.970423

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2Q1H37L.Sam Ung ho MS 2026.224- be Vi Duc Chuyen FT26233531880016.20260821.200938.19028190070029.VND-TGTT-DO THI KIM NGAN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQ15LN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-20:09:35 6233ASCB02RQ15LN.20260821.200935.8866257.LE THI CAM VAN.970416

21/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224#SP#0200970422082120091120268CKD342902.5388.6991.200843

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689359508.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030469600 DUONG THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212008352026t9wx802396.5388.5037.200835

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q1HY66.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233029020595.20260821.200821.9757156886.LE THI THANH TU.970407

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C9Y9EC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200820.00006059170.PHAM VU QUOC DAT.970423

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZAJHJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200819.180105368.TRAN THI LINH.970432

21/08/2026 50.000,00 6233SGTTW22UJZ1A.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200814.060248693625.HUYNH THI HONG NGOC.970403

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689338196.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).CT tu 0421003874649 NGUYEN DUY BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689335884.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1040225058 LE HUE MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 66.000,00 6233IBT1k2Q1HQIV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233468467115.20260821.200702.19028626333012.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZ4FS3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200644.177582069.NGUYEN DUY HAI.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1ZFA7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233965851445.20260821.200637.19037263994010.VND-TKTT-BUI THI KIEU TRINH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1ZTX7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233637070181.20260821.200633.19036884215027.VND-TGTT-TO THI THANH VAN.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212006102026ui0s793520.5189.89869.200610

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689302009.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017921259 HOANG HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689280718.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0271000156321 BUI THI MAI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2Q1Z1UH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233972523494.20260821.200422.19027677582010.VND-TGTT-VU THANH DONG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1Z12Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233263950593.20260821.200421.19035930125015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THAO.970407

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQAENR.UNG HO MS 2026.222 EM LE TRAN NGOC TRINH-210826-20:04:14 6233ASCB02RQAENR.20260821.200414.40786987.DANG DAT BAN.970416

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1ZQB5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233085604605.20260821.200407.13321291999018.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1fJSBEB6D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200347.200110101000429.LE THI THUC QUYEN.970431

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZ4U5F.MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200325.132223149.PHAM THI HONG NHUNG.970432

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689262029.Ung ho MS.2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ) .CT tu 0071005734551 TRAN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233TPBVI2C9YR1Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200307.00024750001.NGUYEN BICH NGOC.970423

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689265034.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9932086549 TRAN THI XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q165NZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233307608681.20260821.200237.19031950731013.VND-TGTT-VU NGOC QUYNH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q16YW6.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26233977752717.20260821.200228.13321291999018.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q16PIS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233489702062.20260821.200224.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082120022020264OHM456763.5388.68037.200220

21/08/2026 200.000,00 6233NAMAP2QWW4U1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200205.603065845900001.BUI THI VAN ANH.970428

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689237608.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9973384309 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704050821200108202644JI067798.5390.59990.200108

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZ4WPJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200052.0984815016.HOANG MANH CUONG.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1EH6Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233295108021.20260821.200035.19039043036011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU MINH.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689211444.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQBHTM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-19:59:57 6233ASCB02RQBHTM.20260821.195957.230428459.PHAM KIM PHUNG.970416

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q1EPZY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233603585564.20260821.195933.19036568231010.NGUYEN TUYET HANG.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821195903202662Y8713346.5387.48197.195903

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211958582026IMCZ774382.5388.46928.195858

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q1ESGS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233100910808.20260821.195857.19034598956017.VND-TGTT-VAN THI CAM NGAN.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q1E9MK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233366044647.20260821.195850.1413265868.DANG THI NGOC BE.970407

21/08/2026 150.000,00 6233IBT1k2Q1E272.ung ho MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN FT26233304132037.20260821.195847.19032996920011.VND-TGTT-PHAM THI HIEN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1EWRN.Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26233007871031.20260821.195829.19034896774029.VND-TGTT-VU THI NGOC YEN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1EWF6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233752971816.20260821.195828.19032854173014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG HIEN.970407

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q1KN7W.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233206351790.20260821.195817.19027100226010.VND-TGTT-HO ANH CUONG.970407

21/08/2026 80.000,00 6233IBT1k2Q1KR2E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233243066473.20260821.195810.19033373166886.VND-TGTT-NGUYEN THI HA.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821195759202607rc763191.5388.42070.195759

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1KFMC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233057140080.20260821.195755.638989.PHAM VU HA.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1KLQ2.Ung ho MS 2026.224 vi duc chuyen FT26233501680770.20260821.195743.19020130077996.VND-TGTT-LY VAN ANH.970407

21/08/2026 50.000,00 6233SHBAP2QW893X.Ung ho MS.2026.224 be Vi duc chuyen.20260821.195715.8880128888.NGUYEN THI THU HANG.970443

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C9Y29N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.195625.88867762888.NGUYEN NHU NGOC.970423

21/08/2026 400.000,00 6233IBT1k2Q1KMH4.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26233460170610.20260821.195621.19033650496015.VND-TGTT-TRAN NGOC MAI.970407

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C9L5L2.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.195602.02076127001.NGUYEN THI THU TRANG.970423

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211955482026W8LF183716.5390.27998.195548

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211955212026im0f753462.5189.25678.195453

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211955002026ai3r752175.5387.23624.195500

21/08/2026 70.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082119545720266YPR418231.5389.24265.195458

21/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15689122569.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9989203930 DONG THI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224#SP#020097048808211954432026gzzx751116.5189.22571.195443

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15689119628.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000194330 DAO NGOC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689108929.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0101001097236 NGUYEN MY THUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN1RGEZ.UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN.20260821.195336.700013239160.MAI HAI LONG.970424

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q17DIC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233888716302.20260821.195313.19036914304011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407

21/08/2026 600.000,00 6233IBT1k2Q171GA.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26233035140227.20260821.195249.19033650496015.VND-TGTT-TRAN NGOC MAI.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689095517.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000231518 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q17Q9P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233298346498.20260821.195232.19035560118014.VND-TGTT-LE HONG BAO TRAM.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689082338.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9966428228 TRAN THI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821195202202687mr740955.5390.6267.195202

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211951572026R7eV169175.5390.5777.195158

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1G6QP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233243040220.20260821.195141.2805866866.NGUYEN THI HAI YEN.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689066847.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 0011004122079 LE HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1iJTZ5G52.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.195034.269666838.NGUYEN THI HONG DIU.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1GMLT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800102030.20260821.195033.19036138224010.VND-TGTT-NGUYEN HA TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211949322026OwFe159113.5189.91149.194932

21/08/2026 100.000,00 6233WBVNP2QWU4GR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194930.108000262997.DUONG THI CHI.970412

21/08/2026 30.000,00 MBVCB.15689031381.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9339141338 LE MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689038990.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1023757018 NGUYEN THI HOAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211948582026bp6f729219.5387.86584.194858

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211948502026NOQ1263019.5189.87239.194822

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15689035004.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000843195 PHAM MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1fJSBK8TX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194753.7059532415.ADD INFO.999888

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C9LW19.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194727.00514799902.THAN PHUONG THAO.970423

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211947232026ZXQN004560.5388.78175.194655

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15689014012.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9962699704 NGUYEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 350.000,00 6233IBT1k2Q1ACRQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233770769022.20260821.194712.1914910311.NGUYEN MINH DAI.970407

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211947082026YvWw150069.5389.75768.194708

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15689002353.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1052135014 NGUYEN BANH GIA CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1AWD1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233405877289.20260821.194652.19031431124010.VND-TGTT-NGUYEN THANH THANH HUYEN.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2Q14RD9.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233765514628.20260821.194637.19033650496015.VND-TGTT-TRAN NGOC MAI.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q143T3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233303599602.20260821.194630.8934656181.PHAM HOAI THU.970407

21/08/2026 30.000,00 6233IBT1iJTZ5QGD.be Vi Duc Chuyen.20260821.194630.9614101986.DAO THI HONG CAM.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688994880.DINH VAN DUY ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0251002571675 DINH VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.224#SP#020097041508211945592026SB8u144656.5189.69489.194530

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211945402026bbvo716524.5388.67377.194540

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C9LTQ9.Ung ho MS 2026.224.20260821.194537.03385474701.LE THI HIEN.970423

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15688975543.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9985742117 MAI THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZYHI9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194449.242372565.DO THI PHUONG MAI.970432

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1iJTZYH9W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194448.284595928.TRINH HA LINH.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688952960.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9962783188 BUI THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1aWN1XR8I.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194407.700008991007.NGUYEN THI TUYET NHUNG.970424

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211944072026WbNp137797.5388.56705.194407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211943532026nw8v709756.5389.55963.194353

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1B63Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233936044219.20260821.194312.3738336999.NGUYEN TU QUYEN.970407

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN NGOC THUY DUONG ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN#SP#020097040508211943032026HFC4084242.5389.50440.194303

21/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RQQWFH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194256.971505289.NGUYEN MINH PHUONG.970441

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQQRAI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-19:42:46 6233ASCB02RQQRAI.20260821.194246.23135047.NGUYEN THI DAI TRANG.970416

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQQRJ6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-19:42:44 6233ASCB02RQQRJ6.20260821.194244.264896.LE HONG QUYEN.970416

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688923554.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000409626 HOANG THI CHAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15688920781.Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030508623 NGUYEN THI THU TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082119420120265JIY142208.5390.45250.194201

21/08/2026 200.000,00 6233SGTTW22U8V4E.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194126.050117782724.TRAN CHAU PHUONG THAO.970403

21/08/2026 400.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211941182026wYjp126035.5388.40411.194118

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15688897317.Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0421000545696 LE THI TU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211940492026c8v8125017.5387.37233.194049

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15688897287.Ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0041000218045 LE THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q15E35.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233810019944.20260821.194018.5588799999.DINH THI THUAN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q15EED.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233159272971.20260821.194017.19030789077018.VND-TGTT-NGUYEN THANH BAO NGOC.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1fJSB7ZMB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193950.0937459912.TRAN THI HA.970431

21/08/2026 200.000,00 6233SHBAP2QWCB9F.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193941.0946229591.NGUYEN THI THU HOAI.970443

21/08/2026 300.000,00 6233VNIB02RQQYM4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193939.889966989.LE THANH LOAN.970441

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q15YYI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233156199514.20260821.193936.6207058888.NGO THI TRAM.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211939242026FLY3837195.5390.29114.193924

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688861783.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1050037641 LE TRUC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211938472026uu0t689708.5387.23984.193847

21/08/2026 91.000,00 6233IBT1k2Q1YR7Q.Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233150243041.20260821.193813.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407

21/08/2026 20.000,00 UNG HO NCHCCCL PHAN THI HA 0376615370#SP#020097042208211938022026S162621612.5387.20379.193802

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211937462026ookh685722.5388.17821.193746

21/08/2026 100.000,00 6233WBVNP2QW4E2Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193744.102001997525.NGUYEN THI THUY HANG.970412

21/08/2026 100.000,00 6233YOLOP2QW4E36.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193739.0903222123.DAM THI MINH PHUONG .546034

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1YAF6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233306931870.20260821.193711.19036532389017.LE THI TRUC VY.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211937092026kfbv683433.5189.14595.193709

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZPKCW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193701.7290187.TRAN THU TRANG.970432

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2Q1YU4R.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233800045302.20260821.193639.11120148213019.VND-TGTT-KIEU NU THAO TRA.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211936172026oisd680003.5390.9308.193555

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15688802896.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081001192425 VU THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1PXX5.Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26233752887835.20260821.193524.19035325589018.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q1PXI4.Ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233116069410.20260821.193521.19034559710019.VND-TGTT-PHAM THI HIEN.970407

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211934582026L2AM046091.5387.1549.193458

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15688790161.ungho ms 2026224 be vi duc chuyen .CT tu 0071000782082 NGO THI TUY TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD23SUG5L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193426.0908321249.NGUYEN THI NGOC ANH.970422

21/08/2026 300.000,00 6233NBVAF2YF5E1Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193426.103415841241.TRAN PHAM XUAN HAO.970419

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15688782184.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000349735 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704050821193344202646H1040078.5387.94041.193344

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1PMJX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233907705338.20260821.193338.19036458448014.DINH HAI VAN.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211933242026V1U7593249.5388.92077.193324

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688774223.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0221000039675 VU THI XUAN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143242269824.20260821.143242269824-0967580738_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:gui be Duc Chuyen#SP#02009704050821193244202661IL035437.5389.87646.193216

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1URTI.Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233045141708.20260821.193243.6663331988.NGUYEN THI QUY LOAN.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q1UT3J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233030391372.20260821.193223.9356037912.NGUYEN NHAT NAM.970407

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211932222026TvjK990179.5388.86005.193200

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082119314620265R61030805.5387.81747.193146

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q1UIPD.Ung ho MS 2026224 FT26233980386501.20260821.193058.19036450352018.VND-TGTT-DAU THI MAI LE.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1U9HC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233638504260.20260821.193035.19032828416014.VND-TGTT-LE NGUYEN MAI TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1UCGZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233532199737.20260821.193024.19035738697013.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN NHI.970407

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q1UJIQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233940471632.20260821.193013.2007792025.BUI THI THANH THAO.970407

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082119295320265kJK980659.5389.71210.192953

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15688712673.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0111000213224 LAM HOA THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15688712823.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491001781496 TAO THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 NGUYEN THI YEN Chuyen tien Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211929432026thv4654400.5390.68820.192915

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688700200.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0281000546122 VU HOANG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233YOLOP2QWR6VD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.192929.0352118728.DO THI KIM ANH .546034

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211929292026Uk93978760.5189.67761.192901

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211929262026r8yc653238.5388.67581.192857

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688704124.Chuc be vi duc chuyen chong khoe.CT tu 0441000731982 LE THI MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688693183.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004126303 PHAM THI PHUC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688691846.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0561000576206 PHAM THI PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211928232026Z4RX784114.5389.61256.192824

21/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RQL89L.Ung ho ms 2026.224( be vi duc chuyen).20260821.192736.973298816.HOANG THI KIM ANH.970441

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15688663472.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9988964648 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD23S41CM.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.192710.2790123979999.LE THI NGOC LINH.970422

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZU99T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.192707.129084146.HO VIET TRINH.970432

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143241472077.20260821.143241472077-0797090856_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJTZUQMY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.192558.9999868689.NGUYEN THU TRANG.970432

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15688645231.2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0691000441658 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211925252026NKCK000257.5387.43195.192457

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082119242320260GD7095217.5388.35982.192423

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZ8ZRD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.192418.181812346.NGUYEN THI MAI LOAN.970432

21/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RQ2NJV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.192415.010136147.LE MINH TRANG.970441

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082119240720268IFX093887.5189.34951.192339

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQ2NAB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-19:24:04 6233ASCB02RQ2NAB.20260821.192406.27152817.DAO NGUYEN NGOC ANH.970416

21/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082119240220264PWO635100.5189.34650.192403

21/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211923582026GHZN093119.5389.34389.192358

21/08/2026 1.000.000,00 ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821192353202633LQ770112.5189.33309.192353

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211922532026YshM951451.5388.26599.192253

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211922272026xek2625313.5387.24343.192227

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1VH3W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233256002362.20260821.192114.19034612313019.VND-TGTT-NGUYEN DUC VIET.970407

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15688557835.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9965213845 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143240558762.20260821.143240558762-0919195277_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1V892.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233793037037.20260821.192004.19034983825012.VND-TGTT-TRINH THI MINH HUE.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2Q1V8C3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233061507417.20260821.192004.19031716975014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407

21/08/2026 100.000,00 6233ORCOQ2MACBT8.Em Paul chuyen tien ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen. Mong anh mau khoe.20260821.191910.0969106919.NGUYEN THI HONG PHUNG.970448

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1D7CU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233971353407.20260821.191803.19030515161012.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RY53II.UNG HO MS 2026.244-210826-19:17:54 6233ASCB02RY53II.20260821.191754.23908221.PHAM THI THANH HIEN.970416

21/08/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211917342026zfjw605756.5389.94095.191734

21/08/2026 92.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211916282026yxsi601501.5189.86451.191628

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688479014.ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 9302555555 DUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233MCOBQ2MAM5B1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191558.03386018001668.NGUYEN HOAI THUONG.970426

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211915532026Cqhc921989.5387.83396.191553

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15688463588.Ung ho MS 2026.224 VI DUC CHUYEN.CT tu 0011004373766 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CS5KYR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191532.40392003370.NGUYEN THI HUYNH NHU.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1S5VI.TRAN THI THU HA chuyen FT26233100750844.20260821.191502.19020037682022.TRAN THI THU HA.970407

21/08/2026 200.000,00 PHAM THI HAU Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211914512026lop3595030.5189.77004.191423

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15688440315.Ung ho MS 2026.24( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0251001402059 PHAM THUY THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZI94J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191354.0968175038.LE THI THANH.970432

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211913532026uPcB915002.5389.70525.191353

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688437098.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003540246 HO THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233ORCOQ2MAM7WP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191334.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688423144.Ungho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0051000561768 VO NGUYEN HANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688418314.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1060175497 HA THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15688420026.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000355486 VU TRANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211912282026R7OK203097.5390.60849.191200

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q19UB2.NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen FT26233240170913.20260821.191210.19030527672012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CS5TRP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191147.00115851001.PHAN THI PHOANG PHOANG.970423

21/08/2026 50.000,00 6233MSCBD23SJPIK.ung ho ms 2026224 be vi duc chuyen.20260821.191052.0981698397.DAO DANG CAM TU.970422

21/08/2026 200.000,00 6233ABBKP2QWZFU7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191038.996368.NGUYEN THI THANH HOA.970425

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211910312026wkck577088.5189.48526.191031

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688372135.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0151000535492 DUONG NGOC TRUC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15688378245.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011001725131 PHAN THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CS5CAX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191007.03812212401.NGUYEN THI HA MINH.970423

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1aWN1FBDM.UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN.20260821.190947.0902209291.LE PHUOC QUANG NHAT.970424

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688366080.ung ho ms 2026.224.CT tu 1019798837 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJTZM5RQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.190922.159479633.MAI TRUC LY.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688355074.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688348164.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030875216 PHAM THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211908022026NXHK889514.5390.33588.190802

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CS5AI5.GD be Hoang Bach ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.190757.06765931801.TRUONG DIEU LINH.970423

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15688335914.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1027786768 DAO THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688335025.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0091000603597 DUONG DAI PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.224 - Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211907462026S3AC012704.5390.31618.190746

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1CZIE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233240153015.20260821.190745.19033194098010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1CCJW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233674029577.20260821.190607.19034874351019.VND-TGTT-PHAM THI KHANH LINH.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688287716.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381003100479 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZVT65.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.190509.283211231.BUI THI TRUC QUYNH.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q117VC.ung ho MS 2026.224 FT26233202576291.20260821.190451.19034422281013.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407

21/08/2026 150.000,00 6233IBT1k2Q11VP6.Luong Gia Bach, Luong Thao Dan, Luong Gia Hung Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233849020323.20260821.190356.1341341343.DANG BICH NGOC.970407

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSP6C1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.190355.18818121991.NGUYEN KHANH DUY.970423

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZV85Q.UH ma so 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.190206.164545466.NGO HONG HANH.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q1JP3X.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233266024574.20260821.190145.19029854130020.VND-TGTT-PHAM THU HA.970407

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.224#SP#020097042208211901372026TOW3166809.5189.91549.190137

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143237436229.20260821.143237436229-0975300779_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1WFDV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233049901829.20260821.190017.3216868688.NGUYEN KIEU TRINH.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688197747.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0901000055380 VU KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15688192328.CHU THI THU u g ho chuong trinh: Nang buoc den truong.CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211859392026JGW4070935.5388.78918.185939

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688180800.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1036694324 TRAN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q1WDN6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233419228201.20260821.185845.19032792998011.VND-TGTT-DO THI THUY.970407

21/08/2026 500.000,00 6233TPBVI2CSPE1F.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.185831.00076823001.NGUYEN THI MINH TRANG.970423

21/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211858192026aflx526295.5387.70431.185751

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688153471.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004190997 NHAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15688152957.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004336836 TA NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211857272026low3522551.5388.64550.185727

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688137088.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000906781 PHAM THI THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.222 Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808211856452026abj5519596.5389.59702.185645

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RYN23W.UNG HO MS 2026.224-210826-18:56:34 6233ASCB02RYN23W.20260821.185634.132481559.NGUYEN DINH QUAN.970416

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15688128439.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1022460445 TRINH ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.221 Sung Trong Nha#SP#020097048808211855362026y6ts514563.5387.53211.185536

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211855302026R0O3974917.5390.51934.185530

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSPM5E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.185354.06071992001.DO BAO HUONG TRA.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZSNMX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.185333.270179231.NGUYEN HOANG GIANG.970432

21/08/2026 300.000,00 DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.223 Quyen va An#SP#0200970488082118530320265fcd503399.5388.35609.185303

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15688076648.Ung ho ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 1036701702 CA THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15688062508.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1016843756 NGUYEN THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15688061584.ung ho ms 2026.224.CT tu 3310206789 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15688056160.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004410666 NGUYEN QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211851192026vWMX814756.5189.24550.185119

21/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15687997502.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004249437 NGUYEN HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15687993205.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1016163696 TRINH NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082118484520264zd3484418.5390.6970.184845

21/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508211847182026LypT797150.5189.96897.184718

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143235167596.20260821.143235167596-0914181228_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW22UBKLC.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.184602.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CS79FS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.184558.04218919901.BE THI HONG YEN.970423

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1bJMHSHMA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.184551.2001768003.NGUYEN THI LAN HUONG.970434

21/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.224 vi duc chuyen#SP#02009704220821184530202636MQ844879.5387.85641.184502

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15687927825.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181000330847 NGUYEN THY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1iJTZ9BG5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.184448.19423107.TRAN THI HUYEN TRAN.970432

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15687893910.be vi duc chuyen.CT tu 0041000367854 DANG THUY HA TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZ9CV4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.184227.9992689999.HOANG THI THANH GIANG.970432

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211841512026jCtW769319.5387.61152.184123

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QJTIV2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233970783312.20260821.184135.14021001354019.VND-TGTT-TRUONG THI THU TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211840592026LKOG067333.5387.55041.184031

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15687848061.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1043544733 PHAN DUC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1aWN1LDSI.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.183944.153704070018015.NGUYEN THUY LE TO UYEN.970437

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143234174332.20260821.143234174332-0364499063_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211839152026CYB7764739.5390.43477.183915

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1iJTZ2425.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183856.0944798593.HANG TUYET MINH.970432

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211837562026mtd7434441.5387.33677.183756

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211837262026WVK8549077.5189.31258.183726

21/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RYILQ1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183715.230519911.TRUONG THI THU HOAI.970441

21/08/2026 15.000,00 MBVCB.15687775291.2026.223( be quyen va an).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1fJSB569J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183652.949476107.NGUYEN NGOC TRAN.970406

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211836472026M2cr742786.5390.25708.183647

21/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808211836462026q9rf428904.5189.25670.183646

21/08/2026 500.000,00 6233ASCB02RY3HCJ.UNG HO MS 2026 . 224 BE VI DUC CHUYEN-210826-18:36:35 6233ASCB02RY3HCJ.20260821.183636.54148.VU THI VAN TRANG.970416

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJHSDS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233228300534.20260821.183633.19050522660017.VND-TGTT-NGUYEN THANH QUANG.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJTZ2C1G.Jian Jisoo Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183628.6828081993.LUONG THI DINH.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJHCID.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233172808012.20260821.183621.19039053203013.VND-TGTT-PHAM THI THANH THUY.970407

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1iJTZ2J1G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183607.268835757.LE THI MAI PHUONG.970432

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143233596637.20260821.143233596637-0812087208_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QJZ38Y.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233461014428.20260821.183548.1368271368.HO KINH DOANH NHA THUOC BAO CHAU.970407

21/08/2026 15.000,00 MBVCB.15687745736.2026.224( Vi duc chuyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJ6NBA.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233576740154.20260821.183340.19021778476019.VND-TGTT-NGUYEN THU MINH.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QJ6ZT9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233069747342.20260821.183308.19076473658019.VND-TGTT-VU THAI HA.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QJ67Q2.NGO THI MY LINH chuyen ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26233797532548.20260821.183248.19035868945019.VND-TGTT-NGO THI MY LINH.970407

21/08/2026 1.000.000,00 6233ASCB02RY34VY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-18:32:43 6233ASCB02RY34VY.20260821.183243.399316868.LE QUY DON.970416

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJ6U22.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233069743204.20260821.183214.19035983830012.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG NGA.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15687660135.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1038679649 NGUYEN THI THANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CS6SCS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183039.03613223101.LE NGOC TUYET TRAN.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWN1H5VP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183010.4547040094298.NINH THI THU PHUONG.970430

21/08/2026 300.000,00 6233VNIB02RYHPQM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182952.797911998.NGUYEN LINH NHI.970441

21/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15687645357.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1129299999 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233VNIB02RYHIY5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182922.014125357.VAN QUANG HUY.970441

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QJESQK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233462341682.20260821.182915.19030509380012.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUY.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15687629753.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000343533 QUACH TUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJKNIJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233080756087.20260821.182841.19033062736018.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143232412984.20260821.143232412984-0362178308_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTZ1KC3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182718.919961996.HUA PHUONG NHI.970432

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJTZ17IJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182708.180076317.PHAM THUY LINH.970432

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15687584251.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0141000823701 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15687572643.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000268899 NGUYEN HOANG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233MCOBQ2MAQPPS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182544.80000918683.TRUONG THAI VINH.970426

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15687567850.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9352072629 BUI THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15687565532.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1048663815 DOAN VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 36.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211825152026lozo377323.5387.49667.182447

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD23SYEBE.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260821.182509.0938387842.PHAM THI VAN ANH.970422

21/08/2026 300.000,00 6233VNIB02RYHCWE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182506.236885555.LE THI VAN.970441

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15687551349.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1029321429 DO THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RYHM45.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182433.911898336.NGUYEN THUY HA.970441

21/08/2026 20.000,00 MBVCB.15687556477.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0851000016290 NGUYEN THI TAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QJ7MZ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233173980636.20260821.182429.19030507212015.VND-TGTT-LE THU HA.970407

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15687542853.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1019938888 LE THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15687528670.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0781000499831 HOANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233SHBAP2QWL8Q6.VU THE ANH chuyen tien.20260821.182337.1026494424.VU THE ANH.970443

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RY3IMM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-18:23:27 6233ASCB02RY3IMM.20260821.182327.39698397.TRAN THI LINH DA.970416

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15687534519.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000483454 VI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211822132026h1uk363493.5387.29948.182213

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#02009704220821182048202668EE121684.5189.20707.182048

21/08/2026 306.651,00 6233TPBVI2CS62FL.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.182045.00076168239.NGUYEN THI HONG.970423

21/08/2026 200.000,00 6233VCBCW22UQKGQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181831.0047041010316.VU THI DUC HIEN.970454

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJ4FUP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233853991730.20260821.181823.8100222222.TO THAO NHI.970407

21/08/2026 100.000,00 MAC THI HA chuyen tien ung ho MS 2026.224#SP#020097042208211818202026U9I6970189.5389.6248.181752

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15687437165.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071001208217 BUI DUONG VIET THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082118180120265Z3S036665.5388.4011.181738

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211817442026c2qz343077.5189.1904.181744

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJTZJCDN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181723.1080050999.NGUYEN HOANG ANH.970432

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15687419035.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc chuyen).CT tu 0431000253035 VO MINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143230485572.20260821.143230485572-0932441991_Ung ho MS 2026224

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422082118170620269AY1121474.5388.98300.181706

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211817062026NWhy650303.5189.98275.181706

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15687415378.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030513554 DO THAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJ41QV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233803610241.20260821.181627.19034622092010.VND-TGTT-NGUYEN MAI HUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSNSHT.ung ho ms2026.224 (be vi duc chuyen).20260821.181621.00001912222.LE THI THU TRANG.970423

21/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808211816122026fez7335916.5390.91695.181612

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15687396005.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0451000307303 NGUYEN MINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211816012026M60G763870.5390.89970.181601

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1aWN1ZUCX.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.181553.000001500834.MAI THI HOANG HANH.970440

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QJBFW8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233377995286.20260821.181552.19032156846880.VND-TGTT-LE MINH HIEN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233MCOBQ2MAQ1CC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181552.04001015506976.CAP THI QUYNH TRANG.970426

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW22UQTYM.IBFT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181544.030033099998.HO THI MAI HUONG.970403

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJBKR2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233148049653.20260821.181525.19033827000015.VND-TGTT-NGUYEN PHAN THUY LINH.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211815022026XMYB298976.5389.84187.181503

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15687379179.NGUYEN THI HUE chuyen tien ma so2026 22.4 vi be duc chuyen .CT tu 1018802864 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15687364182.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0611001635075 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15687360064.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1040500789 PHAM THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QJBJEU.ung ho ms 2026.224 FT26233303250458.20260821.181358.19030335144012.VND-TGTT-PHAM HOANG ANH.970407

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508211813532026JyEB635243.5388.76365.181330

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211811522026frlF625942.5189.63468.181152

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15687311221.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233MCOBQ2MAQ4GD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181141.04301010746806.NGUYEN PHUONG DUYEN.970426

21/08/2026 100.000,00 6233ABBKP2QWM5DM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181139.0131006133019.NGUYEN THU TRANG.970425

21/08/2026 200.000,00 6233SHBAP2QW21R1.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181135.0368893993.TO HOANG DUNG.970443

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211811132026QzOk622720.5387.58728.181113

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RY9MXP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-18:10:48 6233ASCB02RY9MXP.20260821.181048.205384919.DANG NGUYEN MONG DIEP.970416

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211809082026gkra303046.5390.44924.180908

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211808122026vq82298631.5387.38818.180812

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTZQK5X.ZP262330589763 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.180812.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211806432026YyVw602031.5387.27955.180614

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082118054920267RO2152019.5390.22672.180522

21/08/2026 100.000,00 6233NAMAP2QWMZCJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.180545.0985672630.TRAN THI THU VAN.970428

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082118043120263byv590700.5387.14334.180403

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082118042720265L9Q056909.5388.13287.180427

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15687175819.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017007171 HOANG NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211803452026H236507882.5189.8471.180345

21/08/2026 300.000,00 6233SHBAP2QU5U93.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.180332.1008312692.LE THANH VINH.970443

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJ87Q9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233220510805.20260821.180325.19023045932010.VND-TGTT-LE THI NHU.970407

21/08/2026 100.000,00 6233SHBAP2QU5BC7.Ung ho be Vi Duc Chuyen.20260821.180314.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RYX5ZG.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-18:03:04 6233ASCB02RYX5ZG.20260821.180304.188467639.VO THI Y NHI.970416

21/08/2026 50.000,00 6233MCOBQ2MAYAHS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.180225.13001012930880.TRAN LAN HUONG.970426

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15687138978.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1023988728 VO THI THU KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QJ8QJ4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233729779287.20260821.180200.19033966133021.HO KINH DOANH MAINICHI DESIGN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RYXD8T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-18:01:03 6233ASCB02RYXD8T.20260821.180103.389199898.TRAN NGUYEN NGUYET THANH.970416

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15687106532.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0061001008846 LE TAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJI1X8.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233971063403.20260821.175958.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSIK9S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175936.01098635402.VU THUY PHUONG.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1d1YEAC8A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175928.970422R3699330000000000d2859.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211759282026Z56T469775.5387.80135.175928

21/08/2026 100.000,00 6233SHBAP2QW13UW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175921.5555553939.NGUYEN DUC HUY.970443

21/08/2026 500.000,00 6233SGTTW22UYQSY.IBFT ung ho be Vi Duc Chuyen ma so 2026.224.20260821.175900.0986764833.DO PHUONG MAI.970403

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15687086949.Ung Ho Ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000734071 TRUONG THUY DOAN DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QJM7DV.Ung ho MS 2026.224 FT26233020345274.20260821.175850.19030893587011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15687060103.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3383398201 DO THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143227352111.20260821.143227352111-0398283327_Ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJVXVK.UNG HO MS 2026.223 BE QUYEN VA AN FT26233272085310.20260821.175713.19026462203012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407

21/08/2026 5.000,00 6233SHBAP2QUP3BK. Ung ho MS 2026.224 ung ho be vi duc chuyen.20260821.175709.0978934431.DAO THI KIM TRANG.970443

21/08/2026 500.000,00 6233TPBVI2CSIZ21.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.175639.02635363901.TRAN THI THUY TRANG.970423

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSIJRD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175549.74786658888.TRAN PHUONG DUNG.970423

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15687003093.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000280807 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSICMD.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.175454.02124435201.HOANG THI HIEN.970423

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6RY63.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175455.66889993979.NGUYEN THI DIEU HUONG.970432

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15686981936.ung ho ms 2026 224.CT tu 0291000290347 NGUYEN THI TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211753442026p62a228544.5387.39884.175344

21/08/2026 200.000,00 6233SHBAP2QUPR15.NGUYEN THI HONG VAN chuyen tien MS ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175338.2412196268.NGUYEN THI HONG VAN.970443

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15686974392.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9904514397 NGUYEN HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QJD112.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233293008782.20260821.175258.8783887868.TRUONG THAI VY.970407

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSIA2B.Fan tuyen thu Lee Gumayusi MinHyung Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.175242.06017122001.CHE TRAN TO UYEN.970423

21/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211752262026LD0A081918.5388.32064.175226

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJT6XNCJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175201.0396501352.DAM VAN CHUYEN.970432

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QJSPLZ.Ung ho MS 2026.223 FT26233727064833.20260821.175126.19035605855015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QJSC1Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233272058917.20260821.175041.2319891999.NGUYEN THU TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD23XN87P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175037.0938763141.NGUYEN THAO NGUYEN.970422

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QJSW4D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233774200529.20260821.175031.19031277999017.VND-TGTT-VO THI KHANH LINH.970407

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RYG111.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:50:10 6233ASCB02RYG111.20260821.175010.22225717.PHAM THI NHU THUY.970416

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6X7NX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175005.152716017.LE THI TRANG.970432

21/08/2026 100.000,00 6233ORCOQ2MALXTW.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175001.0938858423.Nguyen Thi Thanh Van.970448

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QJ9E7H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233626340057.20260821.174942.19026384967019.VND-TGTT-PHAM NGUYEN CA DAO.970407

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15686908246.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003594878 TRAN LE MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211749082026UdR7514680.5388.8338.174840

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSDHL5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174850.12592888888.NGUYEN THI TRANG.970423

21/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RYK7CH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174848.647704060021961.NGUYEN TRUONG VIET LINH.970441

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082117484320266tRb511699.5389.5495.174843

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686881197.Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0861000047611 NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJ9CFE.Ung ho ma so 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26233545684070.20260821.174824.19035326250014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUONG.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJT6XMRU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174810.90911306868.DANG THI DUYEN.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT6XVXG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174800.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJ2XWW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233298084301.20260821.174753.19035336684012.VND-TGTT-TRAN QUANG MINH.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686869961.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0201000574723 TRAN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QJ27E7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233493494945.20260821.174718.8830098888.TRAN HUYNH ANH SON.970407

21/08/2026 200.000,00 6233MCOBQ2MALUE7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174714.05001010963946.TRAN THI HONG NGOC.970426

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT6X2YB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174713.141066315.DO THI MINH TUYET.970432

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211746122026PM7M691351.5389.88343.174612

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211746102026oihw191078.5189.88178.174610

21/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211746032026mr0u190535.5389.85794.174603

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1k2QJ2QB8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233494120950.20260821.174555.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RYE84H.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-17:45:14 6233ASCB02RYE84H.20260821.174514.223770009.NGUYEN THI BINH AN.970416

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211744492026r1tc184310.5189.77752.174449

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082117444220267was183743.5387.76840.174442

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821174252202633fc174457.5390.63793.174252

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT63PZG.Be dt Xinh Mun chuc con mau khoe.20260821.174249.0989552240.PHAM THI TUYET NHUNG.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJ1PTX.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233021059520.20260821.174218.5502091990.NGUYEN THI PHONG LAN.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211742092026wmbs170837.5189.58664.174209

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211742082026yxhs170777.5388.59352.174208

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15686748906.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9332281009 NGUYEN THI HONG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT63CPS.Ung ho MS 2026 224.20260821.174100.130077714.TRAN ANH PHUONG.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT63W9H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174024.6811668.NGUYEN THI KHANH LINH.970432

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211740052026S9KB002780.5390.45010.174005

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211739562026Eome466235.5389.42910.173956

21/08/2026 1.800.000,00 6233IBT1bJMHSWTL.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Vi Duc Chuyen MS 2026 - 224 . Chuc con vuot qua benh tat song khoe manh.20260821.173926.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686706132.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000200449 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RYGZLH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:39:13 6233ASCB02RYGZLH.20260821.173914.20077307.HUA THIEN VAN.970416

21/08/2026 200.000,00 6233MSCBD23XHV32.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173841.2200108866008.HO THI VAN.970422

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWN1KVI8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173834.148704070009889.PHAM NGOC TRUNG.970437

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211738152026VXWT205650.5390.31289.173747

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15686672242.MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen chuc con manh khoe.CT tu 0491000100821 TRAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QJW5SV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233220414720.20260821.173740.1151541996.TRAN THI TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QJW21Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233272001856.20260821.173655.19034736879010.VND-TGTT-HO THI THINH KHUONG.970407

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15686661073.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000492977 NGUYEN THI NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211736472026RCMR080946.5189.21391.173619

21/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:VO MINH SANG chuyen tienMS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211736462026CT3R080787.5388.21314.173618

21/08/2026 100.000,00 6233MCOBQ2MA2S8T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173641.9414101994.LE THU HOAI.970426

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211736372026de25142931.5390.20154.173637

21/08/2026 250.000,00 6233SGTTW22U2TIQ.IBFT NGUYEN THI THUY HONG chuyen tien giup MS2026.221 be Sung Trong Nhan.20260821.173611.060070546070.NGUYEN THI THUY HONG.970403

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211735292026q4e2137111.5388.12377.173529

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686626459.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002550120 LE HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6F194.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173444.0822065202.VU CAM LINH.970432

21/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082117343520265H4B419182.5390.6288.173408

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686593532.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7937771224 NGUYEN THI THU CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6TXN2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173349.0946585195.NGUYEN THI LINH CHI.970432

21/08/2026 100.000,00 6233NBVAF2YFP3XP.HOANG THI HIEN chuyen tien ung ho ms 2026224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.173329.101469166121.HOANG THI HIEN.970419

21/08/2026 2.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082117332920265OGD059025.5389.97997.173329

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RYU4KA.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe-210826-17:32:24 6233ASCB02RYU4KA.20260821.173224.30556937.DUONG THANH VAN.970416

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1aWN176FW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173220.0378431801.PHAM MINH CHAU.970437

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWR6EN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233061682248.20260821.173128.19032565671014.VND-TGTT-NGUYEN TIEN MANH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW22U2YY3.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173120.020322383333.HOANG THI DUNG.970403

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJT6TY2E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173048.0366480530.TRAN THI THUY VY.970432

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RYEYQR.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-210826-17:30:39 6233ASCB02RYEYQR.20260821.173040.30556937.DUONG THANH VAN.970416

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211730122026ZoIY414515.5189.74396.173012

21/08/2026 400.000,00 6233ASCB02RYW7K8.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-210826-17:29:50 6233ASCB02RYW7K8.20260821.172950.30556937.DUONG THANH VAN.970416

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686512269.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0701000419606 PHAM THI KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RYW36Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:28:51 6233ASCB02RYW36Y.20260821.172851.30556937.DUONG THANH VAN.970416

21/08/2026 500.000,00 6233ASCB02RYWVDP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:28:09 6233ASCB02RYWVDP.20260821.172809.30556937.DUONG THANH VAN.970416

21/08/2026 1.000.000,00 6233ASCB02RY4941.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:27:58 6233ASCB02RY4941.20260821.172759.24099888.PHAM THI HUONG.970416

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QWXQCB.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233040580203.20260821.172730.19029158549688.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407

21/08/2026 20.000,00 MBVCB.15686473600.ung ho ms 2026 224 be vi duc chuyen.CT tu 0351000896747 BUI THI TIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233TPBVI2CSHJ3B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.172721.11119916868.TRAN KHANH HOA.970423

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686461537.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013638771 NGUYEN THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15686466961.BUI NAM TRUNG ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071004243061 BUI NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QW3P9V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233814029711.20260821.172608.19029691119016.VND-TGTT-TRAN THUY LINH.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWN179A2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.172606.700005657792.TRAN HOAI THU.970424

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082117255920263DSA909198.5389.45560.172559

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QW3VGN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233799659545.20260821.172549.19034718873013.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG HUYEN.970407

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QW3923.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233933100423.20260821.172535.19029578663011.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QW3WX2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233033163705.20260821.172517.19020882801014.VND-TGTT-VU PHUONG THAO.970407

21/08/2026 125.000,00 6233IBT1k2QWF8JN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233626242412.20260821.172336.19021594793011.VND-TGTT-DUONG LE ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6LQZ9.BUI HOAI PHUONG ung ho MS 202624 be VI DUC CHUYEN.20260821.172210.9566695.BUI HOAI PHUONG.970432

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QWTKDY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233028508547.20260821.172158.14022466457015.VND-TGTT-DINH THU NGA.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686358280.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1015280360 LE THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082117204220269tN5367082.5390.8487.172042

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211719552026yS4q362481.5388.3433.171926

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QWL5KV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233238079013.20260821.171911.9305552222.Nguyen Thi Thu Trang.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211717522026q2r7049791.5389.88561.171752

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686300326.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000373594 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWHHGS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233590204100.20260821.171729.7850700770.NGUYEN NHU QUYNH THY.970407

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082117172120267soe349425.5388.84840.171721

21/08/2026 100.000,00 ungho MS2020.224 vi duc chuyen#SP#020097048808211717022026a1ha045726.5387.83524.171702

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211715442026154W043319.5390.74054.171545

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT6Z3TF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.171522.48622135.TRAN THI KHANH HUYEN.970432

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15686248842.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1024062421 TO THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211715202026XjRr339522.5189.70788.171520

21/08/2026 100.000,00 6233MCOBQ2MQPXY1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.171422.03101016731463.NGUYEN THI NGAN.970426

21/08/2026 50.000,00 6233ASCB02RYZKZ7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:14:12 6233ASCB02RYZKZ7.20260821.171413.9504097.HUYNH NGUYEN BAO TOAN.970416

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWZIDR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233545552993.20260821.171400.1935414311.PHAM HA THI.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJT6ZKSH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.171351.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432

21/08/2026 150.000,00 6233IBT1k2QWZ95I.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233673708673.20260821.171339.19036661853013.VND-TGTT-DUONG THI THANH AN.970407

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211713172026T0t9328572.5387.57262.171317

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QW6ZMJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233425028997.20260821.171235.19036168784010.VND-TGTT-NGUYEN THUY HANH.970407

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808211712122026gw4x022355.5388.49625.171212

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RY4MR6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:11:57 6233ASCB02RY4MR6.20260821.171158.48127707.MAI THI NGOC GIAU.970416

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211711562026DGP2919427.5189.46897.171157

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QW6VFW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233725252066.20260821.171128.19032646353017.VND-TGTT-TRAN THI THU HIEN.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15686177623.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1020220112 VU THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233ASCB02RY429X.CHIENG CUN LIN CHUYEN KHOAN-210826-17:10:55 6233ASCB02RY429X.20260821.171055.12705017.CHIENG CUN LIN.970416

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW224PETX.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.171022.060266493366.Pham Ngoc Khanh Nhu.970403

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686159025.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0831000040200 LE THANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWEK5Y.Ung ho ms 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26233579794063.20260821.170956.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407

21/08/2026 110.000,00 MBVCB.15686147274.gd va cac con ung ho MS 2026.223 be Quyen va An.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15686144267.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0061001125363 LE THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082117085920260eit006685.5390.27272.170859

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QWE1A7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233223885903.20260821.170835.16188899999.PHAN VAN TAN.970407

21/08/2026 48.000,00 O5CH7KA23OP7-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211708302026P69J300082.5387.24463.170831

21/08/2026 60.000,00 MBVCB.15686121020.gd va cac con ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211707462026Q4C2808111.5390.18682.170718

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QWKZZP.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233774902343.20260821.170744.19033939609020.VU THI HUONG.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QWKU57.Ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN FT26233530876133.20260821.170652.19026232802014.VND-TGTT-QUACH THI MAI ANH.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211706142026FZXR380824.5389.7702.170615

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWKCJB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233933021025.20260821.170611.19010162069868.VND-TGTT-DOAN HONG GIANG.970407

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15686081163.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002561734 LE PHUONG NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15686080646.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000416527 NGUYEN BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686087113.ung ho 2026.218 be gia han gia vinh.CT tu 0181001785789 NGUYEN HUU LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RYRCDR.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-210826-17:05:32 6233ASCB02RYRCDR.20260821.170534.42163207.NGHIEM THANH THUY.970416

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QW7TQY.Ung ho Ma So 2026.224 FT26233673684628.20260821.170527.8888682268.LE HONG TRUC.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211705222026o0hn989478.5390.1728.170522

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211704452026EGVD680296.5189.98318.170418

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908211704392026YIzF981666.5189.96846.170439

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QW71UF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233444847566.20260821.170339.19029854244018.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO MAI.970407

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15686045566.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000467586 CU THI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15686044106.ung ho 2026.216 be thi hoe.CT tu 0181001785789 NGUYEN HUU LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QWG3ES.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233405266346.20260821.170310.8886964747.HOANG THI LAN ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15686029071.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003358018 VO HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15686027449.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000482486 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15686027949.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1022972592 BUI THI NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT6EL79.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170240.91228785.DONG THI HONG HANH.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QWGK1T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233163597504.20260821.170232.19039282492010.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH TRANG.970407

21/08/2026 70.000,00 6233VNIB02RYZD5P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170227.899561666.NGUYEN THI CHAU.970441

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT6EZT8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170221.0388771267.NGUYEN KIM HANG.970432

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082117021120266AIJ162437.5388.81254.170212

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15686010730.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011003073888 NGUYEN THI NHU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 150.000,00 MBVCB.15686009885.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0531002562474 DO NGOC PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233MSCBD23XEH55.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170129.2611198968686.NGUYEN ANH TU.970422

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211701302026mAWT268598.5189.76181.170130

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15686003791.ung ho ma so 2026.215 be duc duy.CT tu 0181001785789 NGUYEN HUU LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 6233VNIB02RYZEFZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170119.903700381.NGUYEN HOANG ANH THU.970441

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211701142026lghw970606.5390.73803.170046

21/08/2026 200.000,00 6233SGTTW22473DU.IBFT NGUYEN THI THUY DUY MS 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.170102.91301002941.NGUYEN THI THUY DUY.970403

21/08/2026 200.000,00 6233MCOBQ2MQ7JCR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170035.80000502897.NGUYEN THI HOA.970426

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685985107.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211700332026QTJR408297.5387.69423.170005

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW224735E.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165957.040059670818.NGUYEN THI NGOC LAN.970403

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685967726.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004187959 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT6EVCS.Ung ho Ms 2026224.20260821.165924.178070061.DUONG MINH THUAN.970432

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15685965937.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9904808659 DUONG THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685973872.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004175502 HA THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 DO THI THANH THU Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211658462026tbua959388.5189.58035.165846

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6ECCW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165831.136901869.TRAN THI HA THU.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685958520.Ung ho MS 2026. 224 (Vi Duc Chuyen).CT tu 0711000295141 DAO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685940629.ung ho Ms 2026.224 be vi duc chuyen.CT tu 9310397939 NGUYEN THI MINH THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJT6KREY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165732.232396326.TRAN HUONG QUE.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685934801.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0451000493037 PHAM VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233SGTTW2247ECT.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165656.0779599325.TAT DIEU VAN.970403

21/08/2026 500.000,00 6233MCOBQ2MQ74FR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165654.03101010037453.DAO HUYEN TRANG.970426

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QWB7X1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233601750471.20260821.165455.19035871774012.VND-TKTT-THAI THI HUE.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWB4UT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233815291623.20260821.165439.19073467735010.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWBBP9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233792600050.20260821.165434.19033171948017.VND-TGTT-DOAN THI CHI.970407

21/08/2026 100.000,00 6233ABBKP2QW2F7K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165359.0353933642.TRAN LAN PHUONG.970425

21/08/2026 100.000,00 DOAN THI HUYEN Chuyen tien#SP#020097048808211653582026awik937619.5189.26282.165330

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685877368.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0261003481240 NGUYEN THI THANH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QWB1YK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233626129762.20260821.165331.19036806626010.VND-TGTT-TRUONG QUYNH ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685863281.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000435391 NGUYEN VIET DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233VCBCW22465DW.ung ho ma so 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165314.8107041179613.NGUYEN MINH NHI.970454

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211653152026gq8y934432.5189.21210.165247

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QW53I1.Uh ms 2026.224 be vi duc chuyen FT26233097064604.20260821.165258.19034404529016.VND-TGTT-DANG THI THU NGA.970407

21/08/2026 200.000,00 6233SGTTW22471DI.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165245.050051553346.DAO CONG NHUT.970403

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685854960.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0651000846227 PHAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QW5EWL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233710511891.20260821.165225.9886938983.DAO MINH NGOC.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685835114.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002486022 TRAN THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211651452026YU4M914108.5387.10809.165145

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211651442026IGPR093214.5388.11027.165144

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QW58B4.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233377680430.20260821.165136.19031367837016.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407

21/08/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211651302026BPCT091758.5389.8855.165130

21/08/2026 100.000,00 6233NBVAF2YFPUWY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165125.100004658838.PHAM NHU Y.970419

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685830313.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001103113 PHAN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211651152026nav8925417.5387.7913.165115

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJT673LX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165105.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432

21/08/2026 200.000,00 6233WBVNP2QW22RS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165036.661068001209.NGUYEN THANH LAN.970412

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211650342026wmv4922319.5389.2781.165034

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWYRZ9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233701045720.20260821.165032.8396750405.NGUYEN THI MINH TRANG.970407

21/08/2026 150.000,00 MBVCB.15685803639.TRAN LY DANH Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1033445651 TRAN LY DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508211649312026PgLl213386.5387.95697.164931

21/08/2026 300.000,00 6233ASCB02RYJ3HQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:49:26 6233ASCB02RYJ3HQ.20260821.164926.222016939.LE MANH LINH.970416

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685793959.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1945086933 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QWY8XZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233726929510.20260821.164902.6801072024.DO THI KIM DUNG.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685775103.ung ho MS 2026.224( Vi duc chuyen) .CT tu 1017209612 NGUYEN DIEU DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211648092026UOWI071306.5390.87038.164809

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211648042026uuz1911116.5389.86486.164804

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWYQVX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233460612811.20260821.164803.19036749937012.LE THI THU HOA.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1d1YEP3TM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164802.970422M440c53000000000b98756.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082116475020268CR0923524.5389.83979.164751

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWN1BR3Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164742.9993995999.NGUYEN DUE DUONG.970437

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15685759154.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000886240 DANG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT672I5.Ung ho ms 2026224.20260821.164627.82288688687.NGUYEN THI HAI YEN.970432

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QWPITM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233223804400.20260821.164618.6020081982.NGUYEN THI THU HUONG.970407

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143216096329.20260821.143216096329-0973192724_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJT6GRH2.ZP262330506945 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164515.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143216053085.20260821.143216053085-0979514371_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 6233MCOBQ2MQN6WN.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164425.03686017085558.PHAM THI ANH.970426

21/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RYJABX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164425.003704060225512.NGUYEN NGOC DUC.970441

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWU7PN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233701020025.20260821.164423.19037449568011.VND-TGTT-DANG THI DIEM HANG.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211644142026zixn893988.5389.60708.164414

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685713843.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081000593294 VO THI LINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 20.000,00 MBVCB.15685701303.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081000593294 VO THI LINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685693095.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351000907286 ONG KHAC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685688841.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000408064 PHAM THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QWU2QV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800713453.20260821.164307.19026317882017.VND-TGTT-TRAN THI CHUYEN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QWUQVT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233579692473.20260821.164245.19033092333015.VND-TGTT-BUI THI THANH PHUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685672885.BE VI DUC CHUYEN.CT tu 0011004043266 NGUYEN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233VNIB02RYFDB1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164223.041704060102476.NGUYEN THI HA.970441

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QW8TX6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233297935937.20260821.164221.4186832017.PHAM THI PHUONG THAO.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QW8TPN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233403601240.20260821.164219.19035252279015.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685670463.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0871004237428 PHAM TUYET LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QW8KU6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233130508800.20260821.164151.19034527896013.VND-TGTT-HOANG NONG NGUYET LINH.970407

21/08/2026 50.000,00 TRAN VAN TRUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211641412026g9vr882641.5388.43478.164141

21/08/2026 100.000,00 6233SHBAP2QU51F2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164122.8846444444.NGUYEN HOANG TAI.970443

21/08/2026 200.000,00 MS 2026.224#SP#020097041508211640592026CCUE173920.5387.40024.164059

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSSTU1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164039.01735056102.NGUYEN QUANG VU.970423

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685642457.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000011187 HOANG THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.224 vi duc chuyen#SP#0200970488082116395920265rwb875184.5390.31862.163931

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685629241.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0581000790640 NGUYEN HUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RYFTGG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:39:35 6233ASCB02RYFTGG.20260821.163935.27823107.NGUYEN THI DUONG PHI.970416

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685627412.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000359415 NGO THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QWIUFT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233306941528.20260821.163830.19025752066012.VND-TGTT-TRUONG NGOC KIEU MY.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QWIJLZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233809501739.20260821.163737.19032853762016.VND-TGTT-PHAM MINH HUYEN.970407

21/08/2026 50.000,00 6233TPBVI2CSS143.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.163731.02148558801.TRAN THI THANH MAI.970423

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWMFDF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233493227055.20260821.163700.2607228888.BUI THI DIEP GIANG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSSQ3G.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).20260821.163656.92720011989.BUI THI NHA PHUONG.970423

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWMLWE.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233480676788.20260821.163650.19031937559015.VND-TGTT-NGO THI HANG.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211636482026ju4u861516.5390.11830.163648

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685585789.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1063002616 NGUYEN TAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233MCOBQ2MQNZ34.Ung ho MS 2026.224.20260821.163625.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082116362120261Yfz152679.5387.9226.163558

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685571630.ung ho MS 2026.224 (be VI DUC CHUYEN).CT tu 1041666366 DUONG THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWMYGK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233030120829.20260821.163555.19036381746017.PHAM THI THU HOAI.970407

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RY8I1S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:35:46 6233ASCB02RY8I1S.20260821.163546.1930837.TRAN THANH THUY.970416

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685574050.MS 2026.224.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685563508.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 1015485008 LUONG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211635322026laqa856190.5387.3582.163532

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685559571.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0721000554477 TRAN NGOC KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211634302026Q4EC238654.5387.98323.163403

21/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2090734211478818816.20260821.Scan QR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen 2090734211478818816

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15685541804.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004067642 VU THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSX76Y.ung ho ma so 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260821.163350.10001955539.VI THI VAN.970423

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211633472026eqi7848784.5389.94060.163319

21/08/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211633452026S1OL345025.5388.92930.163345

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211633342026Q8GZ351994.5387.91474.163334

21/08/2026 100.000,00 6233WBVNP2QUPUQ1.MS 2026 224.20260821.163322.135678.VO DANG THINH.970412

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1aWN15F9E.NGUYEN THU HUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.224 (BE VI DUC CHUYEN).20260821.163319.0865807648.NGUYEN THU HUONG.970424

21/08/2026 20.000,00 6233IBT1iJT6AJBQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.163313.43666662002.PHUNG THI MAI HUONG.970432

21/08/2026 10.000,00 6233TPBVI2CSX7H6.MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.163306.02935403901.LE THI BE DAO.970423

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685528267.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003140552 PHAM CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWV8U6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233296725272.20260821.163252.19032498163335.VND-TGTT-NGUYEN THU THAO.970407

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15685521291.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tien ung ho be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003585743 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT64NV6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.163237.161323683.DANG PHUONG MAI.970432

21/08/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211632052026DAFY075992.5189.81808.163205

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWVJZ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233597437400.20260821.163204.19034923169027.VND-TGTT-HUYNH THI KIM TAI.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211631502026nyfo840769.5390.81170.163150

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211630592026czWx129618.5388.75596.163031

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15685497539.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011003350672 DAO THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211630412026rrpv836217.5387.74223.163041

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWDMTH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233034555480.20260821.162956.19029311181024.VND-TGTT-TRAN THI THU CUC.970407

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082116294420265Gts125350.5388.68165.162916

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15685476312.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685461764.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1021925002 HOANG THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685465910.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000137601 LUONG THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWSH4M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233272224311.20260821.162824.9999582994.TRAN THI THUY.970407

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082116281520268aAH119147.5387.58555.162815

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15685452073.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0761002386991 HOANG NGUYEN LAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685451594.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0721000598340 TRAN THI NGOC SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJT64D7Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.162751.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QWS5FR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233888053336.20260821.162735.19037902855019.VND-TGTT-NGUYEN THUY AN.970407

21/08/2026 10.000,00 6233TPBVI2CSXVCN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.162728.03689923301.TO MINH TRANG.970423

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWSIPR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233080308057.20260821.162708.8888897412.LE THANH BINH.970407

21/08/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.224#SP#020097048808211626102026gx2x818055.5387.45835.162542

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QW9NS5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233271841600.20260821.162606.19037503481016.VND-TGTT-BUI THI HUYEN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QW9X1E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233500992940.20260821.162555.86933467.LE PHUONG DIEU LINH.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT6B36Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.162528.183082035.NGUYEN CONG TO UYEN.970432

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1k2QW9E46.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233725082777.20260821.162516.19030291721017.VND-TGTT-TRINH THI VUI.970407

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RY14DE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:25:02 6233ASCB02RY14DE.20260821.162502.2410198388.NGUYEN DINH HAI DANG.970416

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211624402026ak42812095.5388.37077.162440

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685397258.Ung Ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181000863347 CHAU DA LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211624032026r03t809641.5389.32765.162335

21/08/2026 50.000,00 Ung ho moi 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211623302026Z7VW932919.5388.29602.162330

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QW9WED.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233034529062.20260821.162325.6617119999.TRUONG THANH BAO DUYEN.970407

21/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211623222026PGQE195019.5387.29160.162322

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685386582.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0641000016926 VO THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6BBAY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.162251.22696666699.LE HONG NGOC.970432

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1aWN15JGL.NGUYEN THU HUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.221 (BE SUNG TRONG NHAN).20260821.162231.0865807648.NGUYEN THU HUONG.970424

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QW2EFI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233576252445.20260821.162224.19020033540010.VND-TGTT-TRAN HONG NHUNG.970407

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15685360579.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000147001 PHAM THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211621512026qg0c800788.5389.20101.162151

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QW25MH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233262072747.20260821.162146.19036049676013.VND-TGTT-VU THI HAI.970407

21/08/2026 100.000,00 6233NBVAF2YFPFU9.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.162141.100005329005.NGUYEN THI HAI YEN.970419

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211621232026239u799019.5387.17217.162124

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QW2I29.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233130434270.20260821.162120.19034662492011.VND-TGTT-PHAM THI HUYNH KIM.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QW2IW3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233545729653.20260821.162119.19036795598011.NGUYEN TU NAM.970407

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSX8RL.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260821.162118.00649729001.NGUYEN VAN QUANG.970423

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QW29T6.ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233150100707.20260821.162058.19073445999014.VND-TGTT-TRAN PHUONG ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685340588.ung ho 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9989084760 NGHIEM NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An, ma GD 100000174737483#SP#0200970449082116202220263Twq764874.5189.10930.162022

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174737334#SP#020097044908211619552026duP7745739.5390.8316.161955

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSX1RF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161951.00649729001.NGUYEN VAN QUANG.970423

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685336107.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1059502682 NGUYEN PHUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RYBVNV.UNG HO MS2026.224 VI DUC CHUYEN-210826-16:19:40 6233ASCB02RYBVNV.20260821.161940.2230027.VO THI HONG LIEN.970416

21/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen. mong con khoe manh binh an, phep mau se den voi con.#SP#020097048808211619322026urjk791771.5387.6151.161932

21/08/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143212781363.20260821.143212781363-0762736801_MS 2026224 Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685308539.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QWCU3C.Ung ho ms 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26233128424258.20260821.161837.596919899999.TRAN THI THUC.970407

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85HMK.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260821.161836.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 50.000,00 6233ABBKP2QU784F.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161833.0921019516038.PHAM THI TRANG.970425

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685307947.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000350373 PHAN THUY TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211618282026844K199994.5189.99819.161829

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211618192026aMkn978758.5390.99282.161819

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685315468.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0361000288166 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685304921.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QWCSP9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233971786343.20260821.161804.19032141986686.VND-TGTT-PHAM HONG HANH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD23XFRE3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161803.012302468.NGUYEN CONG DIEP.970422

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWC1C3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233065366195.20260821.161742.19033170109011.VND-TGTT-BUI THI VAN ANH.970407

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QWC1JG.ung ho ms 2026.224 be Vi duc Chuyen FT26233601608721.20260821.161742.14020010243010.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685291758.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1034993724 NGUYEN THI KIM LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWCJDI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233115329014.20260821.161737.19075806334015.VND-TGTT-VO THI PHUONG TRAN.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685300357.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081001089500 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685290454.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341006960461 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233SGTTW224IDGF.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161727.060202346459.BUI THI NHU.970403

21/08/2026 70.000,00 6233IBT1k2QW1N3W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233147605649.20260821.161724.19074128685019.VND-TGTT-THAN THI DIEU QUYNH.970407

21/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211617132026IQ5A094192.5389.92291.161645

21/08/2026 300.000,00 6233ORCOQ2MQIXQK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161708.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15685273759.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0701000388578 NGUYEN NGOC QUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QW1K4X.ung ho ms 2026.223 hai be Quyen va An FT26233585049953.20260821.161625.14020010243010.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208211616022026Z7G6192889.5189.85228.161539

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QW1P2T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233853529686.20260821.161542.9933046933.NGUYEN THI THU HANG.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422082116153820263WQP322431.5388.83234.161538

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821161536202645IE102439.5189.83157.161509

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1d1YEUSLU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161532.970422P333493000000000593561.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 300.000,00 6233ASCB02RYBLXZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:15:17 6233ASCB02RYBLXZ.20260821.161517.40811227.DANG THI XUAN HIEN.970416

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211615172026U0HF956201.5388.79776.161449

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QW1S71.ung ho MS 2026.224 FT26233589083720.20260821.161509.19033803001010.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG NHUNG.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685264548.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1043301887 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QW121Q.ung ho ms.2026.222 em Le tram ngoc Trinh FT26233043189258.20260821.161456.14020010243010.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685253487.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0211000437956 PHAM THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT65M6T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161435.8282999.TRAN THI NGOC DIEP.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT65DE3.ZP262330485175 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161411.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT65SVZ.Nguyen Xuan Anh Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161354.131245629.NGUYEN THI XUAN ANH.970432

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85E46.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260821.161324.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 30.000,00 6233ASCB02RYA924.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:13:11 6233ASCB02RYA924.20260821.161311.32427327.KHONG MINH HOANG.970416

21/08/2026 129.328,00 MBVCB.15685234326.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1025392327 VU THI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWJBCL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233257927778.20260821.161303.19073548777011.VND-TGTT-NGUYEN HAI YEN.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QWJYA1.ung ho ms.2026.220 FT26233965084008.20260821.161255.14020010243010.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407

21/08/2026 50.000,00 O5CH7KA21FDP-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211612512026Y0X2692133.5387.66293.161229

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6YNS3.ZP262330480683 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161215.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/08/2026 200.000,00 6233VPBKI2CSV9CL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161152.0986582443.PHI THI BICH THUY.970432

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSV3BV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161147.00244918802.NGUYEN THI LAN HUONG.970423

21/08/2026 20.000,00 6233IBT1cJM85K6J.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260821.161143.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWW3J4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233965077435.20260821.161115.19030741874889.VND-TGTT-TRAN THU PHUONG.970407

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QWW6R2.ung ho ms.2026.217 gd ong Nguyen van Thao FT26233130400836.20260821.161048.14020010243010.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1d1YE8NN6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.161042.97042292H0cd194000000000a73830.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211610372026m4ss757298.5390.52258.161037

21/08/2026 50.000,00 6233ASCB02RY1RDB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:10:34 6233ASCB02RY1RDB.20260821.161034.246426349.NGUYEN THUY HANG.970416

21/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RYATZZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:10:34 6233ASCB02RYATZZ.20260821.161034.880301.LU MY KHANH.970416

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821161027202689IZ847795.5387.51768.161027

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM857XF.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).20260821.161017.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211609392026at23753582.5388.47316.160911

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908211609352026VLH1352730.5387.46352.160935

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM8578P.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260821.160915.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143211548299.20260821.143211548299-0942258169_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211608222026n3m1748378.5189.39365.160822

21/08/2026 20.000,00 6233IBT1cJM85GEC.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260821.160802.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QWQE4Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233835990570.20260821.160745.19032191128011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407

21/08/2026 30.000,00 6233IBT1iJT6YVH8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.160730.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QWQ574.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233880443652.20260821.160708.2979130988.LUONG THI MY HANG.970407

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211606472026D58S933047.5389.29814.160647

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QWQ8IX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233223652171.20260821.160646.3830888999.DANG TRAN TUAN.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15685138918.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 2331703999 CAO THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85AFY.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260821.160634.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143211399852.20260821.143211399852-0931668379_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15685123091.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004373548 NGUYEN TUYET QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211605242026ot45927414.5390.21520.160524

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQN3W8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233205587664.20260821.160520.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174732308#SP#020097044908211605112026wQ4p541047.5389.19787.160443

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85A2G.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).20260821.160511.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15685110949.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000433985 PHAN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211604332026jfxk732760.5389.16546.160404

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211604312026ob66732620.5387.15467.160431

21/08/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097048808211604292026tsdf732504.5387.15375.160429

21/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082116040120264X3N317287.5390.12940.160333

21/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211604002026HE62022745.5389.11951.160400

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM854UZ.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260821.160338.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RYBURD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.160323.395192997.VU THUY DUONG.970441

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN1P68G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.160315.700023122283.VU THI MINH NGOC.970424

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QQNWTR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233011120909.20260821.160250.13820309702014.VND-TGTT-KHU THI HOAI PHUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233ORCOQ2MQDTHK.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260821.160233.0013100008942009.LE THI PHUONG DUYEN.970448

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1d1YE8G8M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.160228.970422Kf5d393000000000649693.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082116021220266gnf723083.5189.2239.160212

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211601572026VhoL914325.5189.99523.160157

21/08/2026 200.000,00 ms 2026.224 vi duc chuyen#SP#020097042208211601542026R7BH880927.5390.99415.160155

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082116011520264XLK910975.5389.94945.160115

21/08/2026 250.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082116010320267NX4006314.5390.94214.160103

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85B1W.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).20260821.160102.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15685052364.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211600002026jdr4714474.5390.87753.160000

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM855A6.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260821.155955.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 150.000,00 6233TPBVI2CSVQE9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155954.06497678401.NGUYEN THI HONG ANH.970423

21/08/2026 200.000,00 6233MSCBD23XM1NE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155943.0986616138.NGUYEN TU ANH.970422

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211559432026j3lR905665.5387.85793.155943

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211559262026QEXS097877.5388.84076.155926

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQXHC5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233887946254.20260821.155858.19033538009012.VND-TGTT-TRAN THI THU PHUONG.970407

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15685028084.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD23X15U1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155826.0353208013.NGUYEN THI HOA HUE.970422

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85YFB.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260821.155820.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQX42A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233680510610.20260821.155814.9466668899.BUI THI HONG ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-210826-15:58:10 puiS915692#SP#020097041608211558102026puiS915692.5387.75668.155810

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QQX518.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233680510802.20260821.155803.19033722368009.VND-TGTT-PHAN MY BINH.970407

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143210441673.20260821.143210441673-0702809060_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15685002844.ung ho ms 2026.224 ( be vi duc chuyen) .CT tu 0071005828828 NGUYEN NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85Y8K.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260821.155713.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6ULDP.LE TRONG NGHIA chuyen tien UH 2026224 VI DUC CHUYEN.20260821.155710.105134932.LE TRONG NGHIA.970432

21/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN#SP#0200970488082115565520263pa6703228.5387.67698.155633

21/08/2026 5.000,00 6233IBT1k2QQXQFJ.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233652679330.20260821.155641.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15684991253.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0021000274842 PHUNG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QQ3F9E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233220311001.20260821.155611.19036019916011.VND-TGTT-VU THI HUONG ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821155559202643zs699793.5388.61592.155559

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85PMT.Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).20260821.155555.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSKN7U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155550.00987589802.LE THI THANH HUYEN.970423

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW224DR4Q.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155541.060243461688.NGUYEN THI THU HA.970403

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115553420263wzh698233.5390.58657.155534

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115553020269evh697980.5388.59174.155530

21/08/2026 200.000,00 6233ORCOQ2MQD2FD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155507.38866666.DO HAI NAM.970448

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684977025.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9354516802 NGUYEN NGOC ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211554502026U0AO073993.5189.55130.155450

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT6U5QK.Ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155449.264324564.VO THI THUY LAM.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ3UA7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233696881220.20260821.155447.19036602341017.NGUYEN THI KIM CHI.970407

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115543820262w39694675.5390.53423.155438

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211554382026RCWV072891.5390.52588.155438

21/08/2026 200.000,00 6233MSCBD23X1JB8.Ung ho MS 2026224.20260821.155436.686824071992.VU THI THANH HUYEN.970422

21/08/2026 40.000,00 MBVCB.15684961316.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0731000644945 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 20.000,00 6233IBT1cJM85UCX.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260821.155347.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143209943541.20260821.143209943541-0372912945_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15684946915.ungho ms 2026.224 vi duc chuyen.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.224#SP#020097048808211552362026ebkq687159.5388.38730.155236

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684930293.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000418431 LA THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211551172026jN4v874467.5390.32104.155049

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211551092026ct14681958.5387.30674.155110

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85MRD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.155107.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684908491.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0501000058498 PHAM THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 800.000,00 6233IBT1iJT68FXF.TRINH MINH DONG transfer ung ho 8 ma so sau 2026217 2026218 2026219 2026220 2026221 2026222 2026223 2026224 moi ma so 100 K.20260821.155037.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

21/08/2026 200.000,00 6233ABBKP2QUNLK4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155031.0751025802054.NGUYEN THI TAM.970425

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115500620263ddq678195.5390.24225.154938

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:49:54 Huqj271307#SP#020097041608211549552026Huqj271307.5387.22583.154926

21/08/2026 20.000,00 6233IBT1k2QQTLUP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233263007392.20260821.154952.996669696969.NGUYEN THI TUYET HOA.970407

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85MJ2.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).20260821.154951.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211549262026x0ie675716.5189.19886.154926

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15684896913.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017746961 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211549142026jfja674975.5390.18308.154851

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821154835202626q6672612.5388.14575.154807

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082115482020264U1D040738.5387.12983.154820

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QQTMMQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233007036239.20260821.154819.19028509306012.VND-TGTT-NGUYEN HANH DUNG.970407

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85VV3.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).20260821.154815.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211547502026mf6o669967.5189.10307.154750

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211547392026KHZF037271.5389.7891.154739

21/08/2026 50.000,00 6233TPBVI2CSKRDL.ms 2026.224.20260821.154725.04441572510.DO HOAI LY.970423

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:47:17 X80I672733#SP#020097041608211547172026X80I672733.5388.6628.154717

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211547092026jexi667502.5390.6150.154641

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15684852709.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7177778888 PHAM THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2QQLGYI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233007027498.20260821.154609.19023889236222.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHAU.970407

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211545552026mtud663136.5389.98160.154555

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQLI32.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233813656364.20260821.154521.19038501526019.VND-TGTT-DINH DUC HIEN.970407

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211545112026NAGS953181.5189.94050.154512

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211545092026j17w660469.5390.92860.154509

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082115450720268boH851470.5189.93264.154507

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211545052026T3KB290225.5388.92682.154506

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM859Z8.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260821.154439.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684813624.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000152702 HA VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 Ung ho be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211543132026xtuk653697.5189.82060.154313

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211543092026mxvq653436.5389.80853.154241

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN1UM6Q.ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.154243.000004002334.NGUYEN THI TU ANH.970440

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1d1YEIK3J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.154226.970422V534f33000000000c98259.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1fJSBWEJ5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.154209.140414849158191.HA NHAT ANH.970431

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143208688261.20260821.143208688261-0962847310_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684788941.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0201000608898 NGUYEN THI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQHJMD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233797000605.20260821.154119.19035164572012.VND-TGTT-LE THI LAN HUONG.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQZ3ZB.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233096036098.20260821.154049.310894888999.NGO THI HONG DIEM.970407

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85CG8.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).20260821.153953.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQZG9B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233853402030.20260821.153950.19034818278015.VND-TGTT-TRAN QUYNH TRANG.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684751564.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3354222692 LE CAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQZ9AA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233950677098.20260821.153833.19035449445014.VND-TGTT-CHAU VAN KHANH NHAT.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684755094.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9818888468 NGUYEN NGOC THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115382920267x60637449.5189.51805.153829

21/08/2026 20.000,00 6233IBT1k2QQZQ8J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233114659401.20260821.153758.19038701481011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU YEN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ6FU6.Ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26233585000480.20260821.153731.9909711531.LE NGO TRUNG HIEU.970407

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15684738175.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001146078 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684738055.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0451000414563 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 20.000,00 6233IBT1cJM851BV.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260821.153725.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ64ZA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233426188898.20260821.153632.19034452672017.VND-TGTT-NGUYEN LAN HUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233MCOBQ2MQ3HW3.Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).20260821.153616.02001018908559.TRAN THI TUYET NHUNG.970426

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684710868.NGUYEN THI THU THUY chuyen tien.CT tu 0451000414563 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ68V5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233600903991.20260821.153556.19034160526011.VND-TGTT-SAM THI HA.970407

21/08/2026 150.000,00 MBVCB.15684716562.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0421000498314 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 20.000,00 6233IBT1k2QQ6DH5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233600902433.20260821.153536.19029381427012.VND-TGTT-BIEN THI THAM.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ62YL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233242189414.20260821.153517.1989156789.NGUYEN ANH TUAN.970407

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1cJM85J58.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.153458.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211534542026KCHJ999813.5389.30823.153454

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082115343320260gWE812959.5189.28753.153433

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684689498.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081001144466 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 222.000,00 6233IBT1k2QQELCN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233380276427.20260821.153408.19033621732011.VND-TGTT-HOANG VAN LUONG.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQEHN8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233608239080.20260821.153407.19032496735668.VND-TGTT-TONG THI NGOC ANH.970407

21/08/2026 35.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211533572026l6cb621625.5189.24696.153357

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684678620.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000052727 VU THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211533022026dVPY806956.5389.18971.153302

21/08/2026 150.000,00 MBVCB.15684675062.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0431000236688 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQE8DA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233584990961.20260821.153244.19037889777011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQEI8H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233579725373.20260821.153239.19036182810016.VND-TGTT-NGUYEN VIET SON.970407

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSGVDJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.153226.03894419101.LE NHAT ANH.970423

21/08/2026 100.000,00 6233VCBCW22437PE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.153214.0447041001993.TRINH VIET LINH.970454

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6M8SU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.153214.0336473476.MAI NHAT QUYEN.970432

21/08/2026 50.000,00 6233MCOBQ2MQ3EMG.Ung ho ms 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).20260821.153213.07001012991004.LY BICH TUYEN.970426

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684650950.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9962284959 NGUYEN BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684648394.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000482627 LE THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QQKTRP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233732020838.20260821.153106.19030219169016.VND-TGTT-NGUYEN HUYEN TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684647104.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0561000568330 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 30.000,00 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-15:30:29 DozA524212#SP#020097041608211530292026DozA524212.5390.5105.153030

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211529532026KL4I544956.5189.1287.152954

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQKPRD.Ung ho MS 2026.224 FT26233597201571.20260821.152946.19027375360019.VND-TGTT-DINH THI THANH PHUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821152942202632og606863.5387.99716.152942

21/08/2026 30.000,00 6233IBT1iJT6VNQ5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152926.0977234238.DINH BICH HANG.970432

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSGUBS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152858.86753888888.NGUYEN THI KIEU DIEM.970423

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684613868.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011002740727 NGUYEN NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ7NWB.Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233903794015.20260821.152815.19833761333022.VND--DO THI THANH XUAN.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115280620262xfq601431.5388.88960.152806

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143207269153.20260821.143207269153-0944534633_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 10.000.000,00 Cong ty Giang Nam Ung ho chau Ho Thanh Phong MS 2026.206#SP#020097042208211527382026D6GL843108.5387.87568.152739

21/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-15:27:14 CH61858868#SP#020097041608211527152026CH61858868.5390.85340.152715

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW2243KIG.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152711.030062813411.DOAN THI THUY DUONG.970403

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211527062026knva598092.5390.83921.152706

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684583532.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001200456 NGUYEN DUC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684590279.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0731000856745 VI THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684578149.Ung ho ma so 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1022150730 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.224be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211526052026INLO780617.5390.77785.152606

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684588203.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000333976 VU THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN182UN.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.152511.7999789789.NGUYEN HOANG THANH THAO.970440

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6VI4T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152446.169301988.NGUYEN DIEU HOA.970432

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082115244220262zj6777872.5387.68926.152415

21/08/2026 30.000,00 2026.224 ( ung ho be Vi Duc Chuyen )#SP#020097041508211524412026KxMt778979.5189.69493.152419

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15684558820.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0041000326052 PHAN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 250.000,00 MBVCB.15684557885.MS 2026.224 Vi Duc Chuyen.CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QQGZQU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233061201073.20260821.152418.9908833630.DUONG THI KIEU TRINH.970407

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211523472026A4JG020883.5189.63641.152347

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQG4LB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233294172930.20260821.152344.19027743449017.VND-TGTT-LE THI THAO NGUYEN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQG548.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233590877380.20260821.152331.1366888838.PHAM KIEU HUNG.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:23:15 4Bd6185292#SP#0200970416082115231620264Bd6185292.5388.60444.152316

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQG8K1.Ung ho ms 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26233359618791.20260821.152309.14023892396011.VND-TGTT-NGUYEN THI CAM LE.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6DREI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152157.61078525.LE THI KIM MY.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQAXXI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233717235000.20260821.152145.19032282727013.VND-TGTT-LE THI THUY OANH.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115211920269ygu578476.5389.48793.152051

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211521132026l7L3767170.5389.48455.152113

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6DFJW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152111.272602964.DANG HOI XUAN.970432

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684512698.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000803385 VO THI NGUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684516628.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1032037873 PHAN THI LAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684515264.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0731000689232 DAO THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QQA4DS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233597173737.20260821.152029.19032768208018.VND-TGTT-MAI THANH VY.970407

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15684505512.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211519592026Whdf762951.5390.40661.151959

21/08/2026 6.719,00 MBVCB.15684503880.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082115194620261HVS878125.5388.41015.151946

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211519402026158o573056.5390.38709.151917

21/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211519342026zvoc572715.5189.38435.151911

21/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RY2BPU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151925.004134432.PHAN THI QUE AN.970441

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:19:09 lTaM317600#SP#020097041608211519092026lTaM317600.5189.37147.151909

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211519062026bu6v759477.5189.35960.151838

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211518332026lvsn569386.5387.32422.151833

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211518332026ypzw569373.5387.33351.151833

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QQ43GH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233600842007.20260821.151826.19035351348010.VND-TGTT-NGO TRAN THANH THAO.970407

21/08/2026 100.000,00 LE HAI VAN chuyen tien Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082115182220269EV8865023.5389.31925.151755

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211518202026haz3568683.5390.30778.151820

21/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211518182026pw3f568578.5390.30687.151818

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ4TR7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233113061582.20260821.151816.19032384186998.VND-TGTT-LE THI KIM.970407

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211518122026YMGZ756318.5388.30425.151812

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684480275.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341007024061 DAO MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QQ4HT4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233147392130.20260821.151804.1983749769.DAO VIET DUNG.970407

21/08/2026 200.000,00 6233SHBAP2QUHV29.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151801.0963959874.VU THI NHUNG.970443

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684478533.ung ho MS 2026. 224 ( be Vi duc Chuyen).CT tu 0061000288989 PHAM THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684465380.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 1012361539 NGUYEN THI MIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115170720265cc1564690.5390.23912.151707

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ4YH2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233809201200.20260821.151700.19034047366014.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:16:39 Yx6X937549#SP#020097041608211516402026Yx6X937549.5389.21466.151640

21/08/2026 200.000,00 TRAN SONG HAO HAO Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211516332026pafm562849.5189.21076.151605

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:15:54 gOTM406428#SP#020097041608211515552026gOTM406428.5388.16902.151555

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684454916.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013945281 LE THI BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ4W8M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233880252486.20260821.151538.8385333888.BE DIEU HOA.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115152920267m6o559312.5389.14214.151529

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW2249N4K.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151527.060055410839.NGUYEN THI KIM AI.970403

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211515242026h9rM746950.5389.15030.151524

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211515232026YZ3D368794.5389.14003.151523

21/08/2026 300.000,00 6233SGTTW2249ILW.IBFT UNG HO MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen.20260821.151520.070039783744.NGUYEN HOANG THAI.970403

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT6DJQP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151516.133189009.TRAN CAM ANH.970432

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211514442026MBTA611995.5388.9620.151445

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT6SXU3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151417.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432

21/08/2026 22.222,00 MBVCB.15684426955.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000378222 NGUYEN PHUNG THUY VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QQB84B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233418494690.20260821.151327.19027703470021.VND-TGTT-NGUYEN HOAI THU.970407

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QQB84Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233403406071.20260821.151327.9999050897.NGO LE THUAN.970407

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211513272026mcoT740348.5388.2678.151259

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211513262026wmcy552555.5390.2606.151326

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211513192026E3NZ619880.5389.1713.151319

21/08/2026 100.000,00 6233KLBKP2QUHCSQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151302.19972002.HO THI MY LINH.970452

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082115124020265Vrm736921.5387.98555.151211

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QQBJKZ.Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233815003184.20260821.151231.19031481960014.VND-TGTT-DUONG THI NHU YEN.970407

21/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.224 ( BE VI DUC CHUYEN)#SP#020097041508211512302026fES7737570.5390.98031.151230

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211512052026EVoR735836.5390.93932.151205

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ5F2L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233809180820.20260821.151148.5836836836.LAI THI PHUONG LINH.970407

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211511492026aQyw735368.5389.93199.151149

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211511212026mavw545648.5189.89943.151121

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QQ5E99.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233799157896.20260821.151114.5519971998.TO THE DUNG.970407

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211511112026GANL062242.5189.90042.151111

21/08/2026 300.000,00 6233MSCBD23V5Q36.ung ho MS 2026223.20260821.151058.0916492394.DOAN THI NGOC BICH.970422

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684388224.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000197416 NGUYEN MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ54X2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233803019363.20260821.151048.88888789.NGUYEN THI THANH HUYEN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ54Q7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233029509854.20260821.151043.19031526187011.VND-TGTT-MAC BAO CHAU.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ55A3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233377306017.20260821.151035.19028048143868.VND-TGTT-DO PHUONG ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ5PWR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233150930254.20260821.151020.5587381989.LE THI TUYET.970407

21/08/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211510082026C6JH124998.5390.83749.150940

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ5212.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233080009951.20260821.150927.19032697586016.VND-TGTT-HUYNH THI NGOC ANH.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684358381.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9765678757 LA NGUYEN NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821150919202681sj539138.5388.77922.150919

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211508562026N0P4052136.5388.76439.150856

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.224- Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211508532026QPU8051879.5387.74909.150853

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQYFJ9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233292394260.20260821.150830.6799888888.DAO THI TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684348446.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082115071520260R6L913271.5388.67075.150716

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684335779.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QQYDMX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233809159001.20260821.150632.9866688613.DINH MAI DAO PHUONG.970407

21/08/2026 20.000,00 6233MSCBD23VPTXW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.150629.0943723356.NGUYEN THI DO QUYEN.970422

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211506142026TaCM716306.5189.62045.150614

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQPRG3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233292382185.20260821.150536.6989666688.TRAN THU THAO.970407

21/08/2026 200.000,00 6233MSCBD23VPAS6.ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.150505.0510131520008.HO THI LINH CHI.970422

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211504312026A11S032178.5390.52073.150403

21/08/2026 150.000,00 6233IBT1fJS5RLBU.TRAN THUY DUONG ubg ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.150417.0071007207006.TRAN THUY DUONG.970438

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684296441.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0961000013748 PHAM THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115040920266qi6522259.5388.49157.150409

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684295768.ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15684279769.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000886779 DO THAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684270839.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000272793 VY QUYNH KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW2249LVD.IBFT ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.150135.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684257916.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0391000985525 TONG PHI PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15684258199.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004029924 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QQU5Q1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233793945970.20260821.150047.19030586879021.VND-TGTT-HO PHUONG THAO.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684248253.LUONG THAI HA chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9904986862 LUONG THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWN1M5CX.Ung ho ms 2026.224 Be Vi Duc Chuyen.20260821.145941.1313131319.TRAN ANH NGOC.970440

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-14:58:57 bu5Z446685#SP#020097041608211458582026bu5Z446685.5189.19256.145858

21/08/2026 5.000,00 6233VNIB02RL7P7N.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).20260821.145829.812281212.GIANG MY LINH.970441

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ8H8V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233147053904.20260821.145827.19033798150010.VND-TGTT-VO THUY MAI HUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ8HCR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233227586261.20260821.145826.19031471882015.VND-TGTT-HOANG THI MAI.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684211364.UNG HO MS 2026.224 (BE VI DUC CHUYEN).CT tu 0011004128888 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082114581620267XVD004298.5390.14338.145748

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684210710.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9799964444 HOANG DINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 NGUYEN VAN TUAN chuyen tien Ung Ho 2026.224 ( Be Vi Duc Chuyen)#SP#0200970415082114581220267Vzw690046.5390.15045.145812

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1fJS5R8AL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145809.7057539395.ADD INFO.999888

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QQ8KP5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233004398086.20260821.145804.19036971857019.VND-TGTT-VU DIEU PHUONG LINH.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ8GPB.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233130122090.20260821.145752.19037767063018.VND-TGTT-LA THI BICH HUE.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ885Y.TRAN THI TU LINH chuyen FT26233492957684.20260821.145706.3364986335.TRAN THI TU LINH.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QQ8M5B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233205327123.20260821.145654.4272666666.LE DUY ANH.970407

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1fJS5RVMJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145647.683678.NGUYEN THI HONG KHA.970431

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684192686.ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000811375 NGUYEN HUYNH THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211456432026591c683735.5390.4728.145643

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ8C6K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233616009215.20260821.145620.19037767063018.VND-TGTT-LA THI BICH HUE.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN1MDI7.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145559.0524062021.PHAM THI NGOC.970440

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684182446.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0831000066746 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211455382026UPEG093042.5387.98931.145538

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15684182111.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341007038947 VU THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QQIFVF.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233904156606.20260821.145523.19033835892014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQI6JT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233480299063.20260821.145452.888820121995.NGUYEN THI HONG HANH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT628U4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145446.0986838687.PHAM THI HIEN.970432

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211454392026bsa8491247.5388.92971.145439

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWN1M2Y6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145439.5907040034877.NGUYEN THI MAI TRANG.970430

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082114543920268sim491223.5189.93660.145411

21/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508211454292026sySu678033.5389.92345.145429

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSWSVW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145416.00160237001.NGUYEN THU THUY.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQIY81.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233201738416.20260821.145359.19032471450014.VND-TGTT-VU HUONG THAO.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684141068.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001215280 NGO THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233ABBKP2QU9H2H.ung ho ms 2026224 vi duc chuyen.20260821.145249.0871005121085.TRAN THI THANH HOA.970425

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15684140700.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011001926227 NGUYEN DIEM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211452352026dqqp484604.5389.80808.145235

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114522720262O11703099.5189.81466.145228

21/08/2026 150.000,00 6233TPBVI2CSWKEH.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.145208.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423

21/08/2026 100.000,00 6233MCOBQ2MQX339.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145142.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097040508211451342026A8RO075641.5389.76258.145106

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQME8I.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233508524252.20260821.145124.19034425226013.VND-TGTT-DO THI MINH HOA.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684129671.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541001639340 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QQMPSM.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233588867154.20260821.145031.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

21/08/2026 300.000,00 6233VNIB02RL7AX8.ung ho MS 2026.224.20260821.145027.045704060072492.NGUYEN THUY OANH.970441

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684113467.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1045408617 TRAN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQVTP1.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26233785683460.20260821.144831.19033907581019.VND-TGTT-BUI THANH LONG.970407

21/08/2026 200.000,00 NGUYEN THI HAI TRUC ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#02009704220821144826202698RG104276.5390.57346.144759

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211447532026i2rl469769.5389.54288.144754

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15684073094.MS 2026.224.CT tu 0381000560559 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQVG83.ms2026.224 vi duc chuyen FT26233717105550.20260821.144742.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSWTD1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.144739.17219905236.HUA THI THOAI MY.970423

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15684068232.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1029962576 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQVM7I.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233950484290.20260821.144643.19033907581019.VND-TGTT-BUI THANH LONG.970407

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15684075533.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000303322 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114460320262RBB289165.5388.44173.144604

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15684060675.Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 1028936589 TRUONG THI MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211445582026rl70463818.5389.43498.144530

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQD379.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233426098945.20260821.144518.19033907581019.VND-TGTT-BUI THANH LONG.970407

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15684047573.ung ho MS: 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002559196 LE THI PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821144448202665I3603785.5387.37216.144449

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143202888910.20260821.143202888910-0988222357_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211444022026MxDX642818.5390.32068.144402

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684031220.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000251117 TA THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211443402026a4aj456816.5387.29877.144312

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15684016712.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15684012235.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1049451075 NGUYEN THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 10.000,00 MBVCB.15684011136.MS 2026.224.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 150.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211441182026MMhZ635303.5388.17220.144119

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683997835.MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0631000522147 CHAU THI THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211441152026KZ1J392240.5390.17095.144115

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJT61ESN.ung ho MS2026 224 be vi duc chuyen.20260821.144104.88611616.PHAM THI HOA.970432

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW224XH6M.IBFT Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.144052.020042544788.TRAN THI THUY DUONG.970403

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQSADL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233059344801.20260821.144037.19024824360011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG.970407

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211440342026T57V029372.5387.13004.144035

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQS5NQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233202435897.20260821.144023.19030867857017.VND-TGTT-MAI THANH DUNG.970407

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211439562026O00J026761.5390.8886.143957

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15683987320.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0451001313656 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683968564.ung ho MS 2026.224.CT tu 0501000017869 NGO THI HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QQ9N8Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233400500512.20260821.143834.6667686929.THAI THI NGOC MAI.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683964404.MS: 2026.224 (Be VI DUC CHUYEN) chut tam long gui con.CT tu 0181003416392 NGUYEN THI THAO TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 10.000,00 MBVCB.15683949067.MS 2026.224.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ94ET.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233030063360.20260821.143702.19033157999016.VND-TGTT-DO HUY TOAN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ9BE6.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233059330140.20260821.143656.10820765104020.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC DOAN.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508211436232026uvf4620116.5390.89197.143623

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683939851.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0331000471627 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ9DJN.Ung ho MS 2026.224 FT26233632123844.20260821.143555.19135070745015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211435532026npys432452.5389.85767.143553

21/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143202173597.20260821.143202173597-0907978198_MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RLN4RQ.Ung ho ma so 2026.224.20260821.143445.005704060532709.TRAN THI VIET TRINH.970441

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211434332026jv0s428401.5390.78192.143405

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQ2ESY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233584769722.20260821.143354.19032658497014.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683901138.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683901117.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1042211614 NGUYEN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15683893169.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683891400.ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen.CT tu 0571000022052 NGUYEN THI ANH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082114324620260eiy423009.5390.67660.143246

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211432332026x8X6606925.5387.66157.143233

21/08/2026 1.000.000,00 6233SGTTW224XFP2.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.143207.060233094441.TU THY DOANH.970403

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683885299.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1014355647 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211431522026O6sn605285.5189.61952.143152

21/08/2026 100.000,00 ung ho ms2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114313620263GL1334649.5390.60370.143136

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082114311720268NEB091596.5389.58421.143117

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSUEGN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.143026.02875843102.TRAN THI THU HA.970423

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15683862227.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0111000199067 NGUYEN NGOC NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683852707.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000499618 TRUONG LE TRINH NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15683861159.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1fJS531S2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.142937.0051011291000.DO THI THU THUY.970438

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211428502026JJwj594994.5389.45302.142851

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSU4LP.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen). Mau khoe con nhe..20260821.142814.00180840266.HOANG HAI YEN.970423

21/08/2026 100.000,00 TRUONG THIEN TAM Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen, mong con nhanh khoe, an nhanh chong lon#SP#02009704880821142745202619p4408012.5387.38705.142745

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211426592026zi54405562.5388.33606.142659

21/08/2026 300.000,00 6233SGTTW224V5IG.IBFT Ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.142658.060287167574.PHAM THI QUYNH LAM.970403

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211426272026eMvK588351.5389.30923.142627

21/08/2026 30.000,00 6233IBT1k2QQ184X.MS2026.224 vi duc chuyen FT26233112967343.20260821.142552.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097048808211425462026am51402113.5388.27512.142523

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211425422026izx4401938.5387.26968.142514

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QQ1VND.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233802853627.20260821.142536.19033825991014.VND-TGTT-NGUYEN MAI CHI.970407

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15683802808.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0831000022088 PHAM HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW224V7GD.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.142500.060937171284.TRAN HAI YEN.970403

21/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082114243820263QUx582585.5390.22072.142410

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683780678.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000387239 TRAN THI THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026. 224 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211422492026KOIX059036.5389.11370.142221

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082114224520262vB6576631.5389.11208.142217

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSUB2N.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen.20260821.142240.00001164787.NGUYEN BINH CONG.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT6WDZE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.142205.214509776.LE THU HUYEN.970432

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1fJS5F485.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.142200.964393244.LE THI THUY DUNG.970406

21/08/2026 55.100,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808211421222026dth4389091.5387.3358.142054

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211421082026xvZQ572068.5390.1703.142108

21/08/2026 300.000,00 6233YOLOP2QUX34S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.142048.0901790105.NGUYEN VAN HUY .546034

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174700984#SP#0200970449082114201320264dsD727201.5387.97234.142014

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQWZ1K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233404758007.20260821.142003.19030274105019.VND-TGTT-LUONG THI MAI LAN.970407

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821141956202606V0959943.5387.95304.141957

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QQWBWP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233588748985.20260821.141911.19037798274017.VND-TGTT-DINH DANG NGHI.970407

21/08/2026 600.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211418292026GHF9751123.5387.88218.141829

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114182120260TFS246418.5189.86840.141753

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114180520267J31637527.5388.86069.141806

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJT6QZ2U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.141756.135165255.NGUYEN THI PHUONG ANH.970432

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211417282026orbp377847.5189.81801.141728

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211416522026c5r3376133.5389.78436.141652

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683693030.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000412510 TRAN THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1fJS5FC3M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.141613.93054736102606.MBVBANK IBFT.970414

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683678768.UH Ms 2026.224 Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000178622 NGUYEN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211414562026gzdn370490.5388.68372.141456

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QQQSVG.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233241988652.20260821.141435.19036878987018.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683670866.Ung ho MS2026.224 (em be Vi Duc Chuyen).CT tu 0511000442150 NGUYEN VU HOANG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QQQ9Q3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233029309142.20260821.141427.19031129842222.VND-TGTT-BUI THI TO HAI.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082114135920267u0l367701.5390.64276.141359

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211413582026iasw367659.5387.64245.141358

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211413552026kkpz367532.5388.64144.141355

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNNNU8.Ung ho MS 2026. 224 be Vi Duc Chuyen FT26233799041749.20260821.141344.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1kCNNNZ4S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233717082775.20260821.141255.19024484477016.VND-TGTT-HKD NGUYEN PHONG VND-TGTT-HKD NGUYEN PHONG.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683655931.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0821000079362 PHAN THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082114123720265jtw363762.5389.55943.141237

21/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211412262026voqo363280.5389.55503.141226

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211411412026u7qo361193.5189.50636.141141

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683644541.ung ho MS 2026.224( be vi duc chuyen).CT tu 1055941713 HUYNH THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211411072026RCQH665686.5390.48300.141107

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211410292026IB53472427.5388.43724.141030

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683626097.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000984998 PHAM KIEU PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211409432026ORxE537379.5387.39784.140943

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082114092520264fvs354753.5389.38981.140925

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211409152026Uph0535672.5189.38460.140915

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15683609623.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1313867687 PHAM QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143199531338.20260821.143199531338-0986850270_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211408312026dxnk534087.5387.35017.140831

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211407232026Qh48531036.5189.27646.140723

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211407202026TYLF288503.5388.27544.140720

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15683589141.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114064820262T9W285153.5389.24524.140648

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683579153.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004346072 BUI THI TO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 20.000,00 NGUYEN THI HUE Chuyen tien#SP#020097048808211406242026cbpa346378.5189.23175.140624

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTENSGD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.140523.56119997.NGUYEN QUOC HUY.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNX569.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233712838740.20260821.140445.19033642632015.VND-TGTT-NGUYEN THI MY XUYEN.970407

21/08/2026 50.000,00 6233ABBKP2QUV9QR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.140434.589666.LE THI OANH.970425

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508211404322026Zjaq522342.5189.13035.140432

21/08/2026 200.000,00 6233MCOBQ2MQKMWT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.140318.08086015939999.NGUYEN THI THIEN TRANG.970426

21/08/2026 20.000,00 6233IBT1kCNNXQBJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233769588350.20260821.140300.8662058888.HOANG THI KY DUYEN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTERL7H.Noi dung xin ghi ro Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.140202.58740322.PHUNG THI THANH HUONG.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683519553.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9943363668 DINH XUAN PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNN37PD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233010248321.20260821.140135.271266688888.PHAM THAI HA.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN19NRU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.140131.100253035648.TRUONG THI LOAN.970457

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1kCNN3AL4.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233863490098.20260821.140125.19038961706015.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNN3P8Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233223186505.20260821.140050.9905950809.NGUYEN THI MINH NHAT.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683509477.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1027164559 TA THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082113583320261sfl324909.5390.81303.135833

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211357392026zrz9322501.5390.77030.135739

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683474201.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1046725428 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683472618.Ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0251002721474 HUYNH THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211357022026yu22320850.5388.73629.135639

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211356522026p7cr320401.5189.72782.135652

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211356212026mlhh319034.5389.69831.135621

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082113560720265V2E510442.5189.69282.135608

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211356082026EDK7063864.5387.69280.135608

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-13:56:07 cLqU796030#SP#020097041608211356082026cLqU796030.5389.68893.135608

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNFWSI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233039658612.20260821.135542.19032864413013.VND-TGTT-HA THI THANH HUYEN.970407

21/08/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211355242026FIJP905433.5189.65383.135524

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224#SP#020097048808211355242026u9vn316479.5390.65377.135524

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15683445735.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1028190793 VU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683447451.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1063567080 NGUYEN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211354522026owjh494728.5189.62835.135452

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683440602.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000289726 NGUYEN HUU BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNTIT6.Ung ho MS 2026.224 FT26233150059470.20260821.135308.19034763577018.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1kCNNT9X8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233824627007.20260821.135237.8435888888.HA HUONG GIANG.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNLF1G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233792010134.20260821.135121.19036050578017.VND-TGTT-TRIEU MINH TRANG.970407

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082113504520262Mb9484400.5189.41746.135046

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSRV98.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.135041.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15683397675.Chuyen tien ung ho MS 2026 224.CT tu 0301008755555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-13:49:41 9T9b441239#SP#0200970416082113494120269T9b441239.5390.36429.134941

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683382435.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000821912 DO VU THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211349082026ZN6P540017.5189.34044.134840

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683371595.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000227856 BUI THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683379651.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1033056364 DAO THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RL9XHD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134735.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211347272026r36W475555.5387.24626.134727

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683360215.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1013976279 HO PHUOC QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-13:46:43 jf7A712316#SP#020097041608211346432026jf7A712316.5390.20870.134644

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211346282026wzls292488.5388.19855.134628

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNHPUQ.Ung ho MS 2026.224 FT26233020180708.20260821.134605.19035514874017.VND-TGTT-HUYNH THI BICH CHI.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683342845.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000404446 TRAN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233TPBVI2CSRRAB.ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134558.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNHD97.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233932378997.20260821.134525.6644686868.DINH THI NGAN HA.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683325334.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1034854733 PHUNG THI HA NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097040508211344172026OY42025331.5387.8745.134417

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1kCNNZFR5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233418158684.20260821.134404.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

21/08/2026 126.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211343382026dku4285199.5189.5909.134338

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNZ6FC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233785437280.20260821.134329.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407

21/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen )#SP#020097041508211343222026O7OR464970.5189.4347.134322

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTE3G6G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134321.6026520121982.TRUONG MINH HANH.970432

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143196861078.20260821.143196861078-0782386643_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683303031.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0961000024835 BUI MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683302622.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1d1YE9ZTI.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260821.134244.970422X1d0733000000000535106.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1d1YE9ZSN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134215.97042292S7aaa67000000000d29992.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 50.000,00 6233MCOBQ2MQGLGY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134201.03101010865852.DIEU THI BICH.970426

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNZVEL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233010177122.20260821.134149.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683290078.ung ho ms 2026.224.CT tu 0451000504668 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1kCNNZ21V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233579309591.20260821.134120.19135029242015.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407

21/08/2026 100.000,00 6233MCOBQ2MQEPAR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134106.04001011816556.LE KIM NGOC CHAU.970426

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNZQQB.Ung ho MS 2026.24 be Vi Duc Chuyen FT26233588600870.20260821.134046.19022471954998.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG MAI.970407

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1iJTE3MCR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134038.103687691.NGUYEN QUYNH NGOC.970432

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143196462636.20260821.143196462636-0782386643_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RLSNE1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133845.366353947.LE THI PHUONG THUY.970441

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNN6YW9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233769499005.20260821.133844.8425012000.TRAN NGOC NGAN.970407

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW224G4RK.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133815.060262006207.TRAN THI KIM NGAN.970403

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSRLBM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133806.46453724888.HUYNH PHUONG UYEN.970423

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683241763.NGUYEN THI YEN NHI chuyen tien ung ho Ms 2026 224( be vi duc chuyen) .CT tu 1029783155 NGUYEN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNN6SJR.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233588599792.20260821.133753.19024962834016.VND-TGTT-LE THI HAI YEN.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTEFRWF.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.133735.830095888.TRAN THI HUYEN THANH.970432

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW224GZSA.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133716.060262006207.TRAN THI KIM NGAN.970403

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNEGTT.Gui MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233445004924.20260821.133540.19035125783014.VND-TGTT-NGUYEN THI CHIN.970407

21/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082113352520262gz7264310.5387.64518.133457

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNEBSV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233400270212.20260821.133517.19029448011010.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN HUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224 ( chau Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508211335102026WmqZ442966.5388.62868.133510

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNEYD4.Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233774110705.20260821.133504.19027449182010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233MCOBQ2MQEHYB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133441.13001010782852.HOANG THI THUY HIEN.970426

21/08/2026 50.000,00 VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026. 224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821133421202649g3261535.5390.59460.133353

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211334102026dd6a261116.5387.59038.133410

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683208763.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000452121 LE LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSZIVE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133359.19893006666.TRAN QUOC TUAN.970423

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1kCNNKNZA.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233254807451.20260821.133325.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082113315520261C28270532.5390.47833.133156

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211331392026DtIL433594.5390.46023.133110

21/08/2026 40.000,00 6233TPBVI2CSZ9D6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133125.08211991001.NGUYEN THANH TUNG.970423

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683174371.MS.2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683161431.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004388159 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1iJTEFCCH.MS 2026-224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133035.0372716560.TUONG THI THAM.970432

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211330342026KtPu431255.5390.40990.133034

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683168020.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1357255131 DO THI BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 5.000.000,00 6233IBT1kCNNKJQY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233197712582.20260821.132957.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15683154692.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1064065312 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNN7XZ4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233032387753.20260821.132929.19033779109018.VND-TGTT-NGUYEN THI TUOI.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211329042026na97248378.5189.32680.132904

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082113285920263r69427325.5189.32507.132900

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNN7HSV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233162901308.20260821.132852.19029680518024.VND-TGTT-PHAM THI MINH TRANG.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNN76J4.Ung ho ms 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26233377018408.20260821.132837.19036756579016.VND-TGTT-DO THI HANG NGA.970407

21/08/2026 300.000,00 6233TPBVI2CSZKA9.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.132817.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1aWN12DS1.Ha Thu Hien ung ho MS2026.224.20260821.132806.000008021568.HA THU HIEN.970440

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho 2 chau Hong Quyen va Thien An#SP#020097040508211327172026C2AB073522.5387.24335.132717

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683129762.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTETEQC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.132645.207064297.NGUYEN THI MINH HAU.970432

21/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211326342026or2r242148.5389.21154.132606

21/08/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097042208211326042026SRSZ312038.5390.18666.132604

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683111622.viet ha55 ung ho chau vi duc chuyen ms 2026 224.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15683110844.ung ho ma so 2026.224 - be Vi Duc Chuyen- om con.CT tu 0011003709700 VU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233MSCBD23VWW9C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.132531.7230108686888.NGUYEN THANH PHONG.970422

21/08/2026 5.000,00 6233IBT1kCNNGHLJ.Ung ho MS 2026.224 FT26233442473965.20260821.132507.7040661987.PHAM TIEN DAT.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1d1YE9JBY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.132500.97042292Tac8795000000000f68591.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 20.000,00 MBVCB.15683106580.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1039731653 LE THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211324532026ze10237965.5389.13015.132453

21/08/2026 30.000,00 6233IBT1kCNNGK3U.2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233785370554.20260821.132441.271119926666.VU TUNG LAM.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTETUSN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.132413.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15683080782.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002536408 NGUYEN THI HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15683080012.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011001334241 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTET97Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.132228.90071386.HO THAO LOAN.970432

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15683074457.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011002264463 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211322152026Eguy410704.5390.99535.132215

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNAL5S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233798847766.20260821.132124.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15683066951.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000277301 NGUYEN LOAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNAKQQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233696300093.20260821.132047.30041991.PHAM LE THUAN.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211320452026R4GT945319.5388.93019.132045

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211320272026MFN9053970.5388.90557.132027

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNA8EJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233261497350.20260821.131946.19035593847011.VND-TGTT-NGUYEN THI MEN.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-13:19:45 bxK6470350#SP#020097041608211319452026bxK6470350.5387.86807.131945

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15683045569.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003578344 PHAM THI HONG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1aWN1CH8C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.131855.206001060000927.NGUYEN THI ANH HONG .970409

21/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082113182820260JPM298728.5189.81320.131828

21/08/2026 200.000,00 CHU THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908211318222026Dn7f734013.5389.81064.131754

21/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508211318082026EmWV400224.5189.79420.131808

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNN4X5X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233774051253.20260821.131807.19035809725013.VND-TGTT-PHUNG HUONG LY.970407

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15683011038.PNbida ung ho Ms 2026.224 Vi Duc Chuyen.CT tu 0081001189929 PHAN QUOC NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1kCNN4VGC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233292071904.20260821.131543.19023913066015.VND-TGTT-PHAM THI MINH CHAU.970407

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211315042026ZQDP350363.5389.64626.131505

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082113142320267lmv211947.5387.60744.131423

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1kCNNB3HK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233934800339.20260821.131421.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

21/08/2026 200.000,00 6233WBVNP2QUEGLW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.131411.717788.PHAM THI PHUONG.970412

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143193826643.20260821.143193826643-0775067786_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211313492026ov4z210628.5189.58687.131350

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15682966495.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9985981125 NGUYEN VO NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211312312026MO60956658.5387.52035.131232

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682964631.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1026454131 TRUONG THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211311382026CZ4Z029006.5189.47388.131138

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNBW26.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233900138000.20260821.131114.19029708599017.VND-TGTT-NGUYEN NGOC MINH.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682943969.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.224(vi duc chuyen).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNN5Z1M.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233060220922.20260821.131009.19034761897015.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821130935202645NJ887862.5390.37271.130936

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNN5PWP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233131600779.20260821.130859.8258282898.PHAM NGOC DUNG.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1kCNN5IUA.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233059008509.20260821.130842.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1kCNN5V1P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233150480957.20260821.130828.2366667777.LUONG THI GIANG LAM.970407

21/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#0200970415082113073620262GYQ373348.5388.27140.130736

21/08/2026 500.000,00 TRUONG DIEU MY Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211307342026nrgf194827.5389.27066.130706

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682905269.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0041000368662 THAI PHU QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNY367.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233742742333.20260821.130709.19035985740010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LIEU.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682896809.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0161001672196 TRAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNY7KZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233629343583.20260821.130613.19037012875012.VND-TKTT-BUI BICH PHUONG.970407

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15682881509.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015825340 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNYWJX.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233800006055.20260821.130404.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1kCNNYQKI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233373801036.20260821.130402.19039771426012.VND-TGTT-DANG THI MY.970407

21/08/2026 150.000,00 MBVCB.15682867083.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000340187 NGUYEN THI NGOT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026.224#SP#0200970422082113030520265EM3999130.5389.3366.130305

21/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-13:02:57 5Nva742093#SP#0200970416082113025720265Nva742093.5388.3066.130229

21/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211301432026HFNK000230.5189.95804.130143

21/08/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821130136202649TT587653.5387.96424.130136

21/08/2026 30.000,00 UNG HO MS 2026.224-210826-13:01:31 GBb6246442#SP#020097041608211301312026GBb6246442.5189.96224.130131

21/08/2026 100.000,00 O5CH7KA1R2V7-Trung Kien ung ho MS 2026.224#SP#020097042208211301082026EK35244371.5189.93274.130109

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211301012026e55l177791.5387.91956.130101

21/08/2026 200.000,00 ung ho ma so 2026.224 be vi duc chuyen#SP#02009704220821130051202620IG255706.5389.92487.130051

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211300102026783K351129.5189.88617.130010

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD23VZ3GT.ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125916.0988129184.DAO QUYNH HUONG.970422

21/08/2026 200.000,00 6233NAMAP2QUW9HT.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125913.977979999.DO THI THANH NGUYEN.970428

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682803126.ung ho ms 2026.224.CT tu 0201000549232 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RLGP24.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125815.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441

21/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:58:08 Mpep749379#SP#020097041608211258082026Mpep749379.5388.77534.125809

21/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHUONG DIEM MY chuyen tien ung ho MS 2026.224#SP#020097040508211257292026QEPV087178.5189.74665.125729

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSTB8Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125658.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15682767352.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002589029 NGUYEN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233SHBAP2QU8DNP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125602.2219916666.LE THU TRANG.970443

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1kCNN8AFM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233059053553.20260821.125524.19027787767016.VND-TGTT-TRAN HOANG HIEP.970407

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211254542026qgo0162019.5388.61016.125454

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682734912.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9888909896 NGUYEN THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15682723620. MS 2026.224 .CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 30.000,00 ung ho ms 2026.224#SP#020097048808211251222026fw92152669.5387.42482.125122

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW224W2VM.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125120.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSJ97E.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.124848.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15682669828.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 7975469195 TANG THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211247522026AOmi319288.5388.24262.124724

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSJV6B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.124714.80984707567.NGUYEN THI THANH THUY.970423

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSJXG8.Ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen.20260821.124711.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211247092026DEZX556748.5387.19506.124641

21/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082112464520269KXV193855.5388.18300.124645

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082112463120269s8d139851.5189.15955.124603

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682649273.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0561003935439 TRINH VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An)#SP#0200970415082112455320264ney314427.5389.12713.124525

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNVVX2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233172806604.20260821.124411.3136865555.HOANG VAN NAM.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15682617791.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000425242 TRAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1kCNNV2DZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233484008517.20260821.124344.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808211243422026twea132277.5189.827.124342

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1kCNNDTXZ.DUONG THI HA chuyen cho 2 be pham hong quyen va be pham thien an FT26233500158843.20260821.124244.19076171073011.VND-TGTT-DUONG THI HA.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808211242332026s5zg129078.5389.95440.124233

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211242132026PHS2137959.5189.93471.124213

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN1JF4V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.124212.700008465650.VU HONG HANH.970424

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211241462026wh2w126795.5389.91214.124146

21/08/2026 200.000,00 6233ORCOQ2MQUQ3F.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.124119.0965853938.VO THI NGOC LINH.970448

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNDVRX.DANG TAN LOC chuyen FT26233424115208.20260821.124054.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682577810.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1036780300 VU THI THEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#0200970415082112400920268i9c297452.5387.81589.124009

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTEE2B9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.123943.129292032.PHAM THAI VIET.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682560406.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1022055587 DUONG BUI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 2.000.000,00 6233IBT1kCNNSZ9E.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233080553111.20260821.123906.19031694464010.VND-TGTT-TRINH THI LY.970407

21/08/2026 50.000,00 MS 2026.224#SP#020097048808211238482026sjt6118539.5189.73683.123848

21/08/2026 100.000,00 MS 2026.224 ( be VI DUC CHUYEN)#SP#020097041508211238212026Js0A291961.5189.72238.123821

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1d1YECCFM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.123818.970422Qf2f0230000000004a6404.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNS5DR.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26233112566201.20260821.123815.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1kCNNSYQJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233281250962.20260821.123808.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1d1YEC1WU.2026224.20260821.123659.970422Uf23be3000000000d66896.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNN96E7.Ung ho ms2026.224 be vi duc chuyen FT26233058983248.20260821.123550.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1aWN1J5AP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.123518.000004515946.NGUYEN THI HONG NHUNG.970433

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1d1YECQKF.unghoMS2026224.20260821.123513.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082112350720262mdh108019.5387.54261.123507

21/08/2026 30.000,00 MBVCB.15682502309.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNN9DF9.Nang buoc den truong FT26233791724105.20260821.123421.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211234122026ga3G279814.5388.48851.123412

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15682490271.?Ung ho MS 2026.224.CT tu 9798168168 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233SGTTW224UQIV.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.123358.070939841804.NGUYEN TRAN NGOC SON.970403

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1kCNN9JTL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233293636974.20260821.123349.1703198879.PHAM KHAC HAI.970407

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSFI3Q.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.123250.01796159101.TRINH THI DUNG.970423

21/08/2026 200.000,00 6233WBVNP2QUUBJI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.123229.109003477163.NGUYEN KHANH NGAN.970412

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682467476.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).CT tu 0691000375040 VU NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 LE NGOC HAN ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN Co len con nhe#SP#020097042208211232212026SZXP165376.5390.37784.123222

21/08/2026 200.000,00 NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN GIUP BE VI DUC CHUYEN MS 2026-224-210826-12:32:14 c4EU700695#SP#020097041608211232142026c4EU700695.5388.36516.123214

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211231472026fzl5098174.5388.34191.123147

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15682449933.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9982238741 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143188905566.20260821.143188905566-0902498898_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:29:16 tSpT542611#SP#020097041608211229162026tSpT542611.5389.19514.122848

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682421178.ung ho ms 2026.223.CT tu 0031000308616 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN1JC2Q.Ung ho Ms2026222 Le Tran Ngoc Trinh.20260821.122853.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNCVZN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233724302258.20260821.122827.19038790101012.VND-TGTT-VO THI NGOC.970407

21/08/2026 30.000,00 6233VNIB02RLUN3U.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.122825.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

21/08/2026 50.000,00 6233TPBVI2CSFK49.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.122818.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423

21/08/2026 200.000,00 6233MCOBQ2MQ4LRU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122816.80000055548.NGUYEN THI THUY TIEN.970426

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1kCNNCSCC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233383513436.20260821.122814.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821122805202679VL820988.5390.12458.122737

21/08/2026 200.000,00 6233SGTTW2244H9T.IBFT Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.122751.050104925852.TON NU PHUONG THAO.970403

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSFE43.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122736.51758488888.TRUONG THAO NGUYEN.970423

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1kCNN1RM3.HOANG THI PHUONG THAO chuyen ung ho ma so 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233600201422.20260821.122729.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN1JQVC.Ung ho ms 2026223 hai be Quyen va An.20260821.122704.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682381479.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0721000564353 LAI DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233WBVNP2QU49CX.Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122634.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412

21/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15682378635.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000363500 DUONG BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:26:16 6Xqq698469#SP#0200970416082112261620266Xqq698469.5387.1591.122616

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211226072026ti7j080518.5189.128.122607

21/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15682376579.ms2026.224.CT tu 0491001504032 LE THI HIEN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 6233SHBAP2QUM6E8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122533.0949108888.BUI THI THU TRANG.970443

21/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RLUE47.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122531.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682357179.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSFTAE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122419.01576272001.NGUYEN THI HUE.970423

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNJAEF.UNG HO MS 2026 224 be vi Duc Chuyen FT26233032137347.20260821.122331.6121998094.TRAN NGOC ANH PHUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWN1WHWU.Ung ho Ms2026224 be Vi Duc Chuyen .20260821.122314.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTEGX7F.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122311.201341442.NGUYEN THI THUY LINH.970432

21/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:22:29 m4XR625080#SP#020097041608211222302026m4XR625080.5390.78057.122230

21/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:22:28 wE5Y025595#SP#020097041608211222282026wE5Y025595.5387.77953.122228

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1kCNNJ2NQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233364543977.20260821.122222.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNNJC7R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233637009394.20260821.122215.19037323678016.VND-TGTT-KHONG MAI LINH.970407

21/08/2026 50.000,00 6233ORCOQ2MQR7PW.LOC HO TRO MS 2026.224 DUCCHUYEN.20260821.122205.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15682297204.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682298042.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1kCNNW71C.Ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen FT26233906201097.20260821.122045.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1kCNNWIBR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233674383302.20260821.121958.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407

21/08/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211219572026233s060342.5189.61710.121929

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682288466.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1021000001596 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211219352026PTVW511712.5389.60001.121935

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15682284908.MS 2026.224-mong be Vi Duc Chuyen co du chi phi phau thuat va hoi phuc suc khoe tot- gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNQH8N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233095386680.20260821.121824.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407

21/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143187216693.20260821.143187216693-0938099056_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNNQKG7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233835130303.20260821.121806.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407

21/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211218012026TIGL053669.5390.49947.121802

21/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211217432026dfne226218.5387.48137.121743

21/08/2026 80.000,00 MBVCB.15682249136.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3834220222 TRAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 150.000,00 6233IBT1kCNRNNKH.UH ms 2026.224 be vi duc chuyen FT26233080469962.20260821.121612.7465666666.NGUYEN TUNG LAM.970407

21/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RL4JDK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.121516.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNRNGZ4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233157809303.20260821.121509.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082112150020268WSJ318463.5388.31293.121500

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1kCNRN4P6.Ung Ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233060015090.20260821.121458.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082112143720262608896537.5390.29194.121438

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNRNDE1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233479800708.20260821.121410.19036709124019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HONG TRAN.970407

21/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143186308260.20260821.143186308260-0348479273_Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An

21/08/2026 100.000,00 MS2026.223 hai be Quyen va An#SP#020097042208211213072026V6OM710191.5389.19151.121308

21/08/2026 30.000,00 MBVCB.15682181177.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD23V1BEU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.121235.9969699669.NGUYEN THI PHUONG LOAN.970422

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien giup be Chuyen -Son La#SP#020097040508211209572026I3L0020269.5389.98435.120957

21/08/2026 100.000,00 6233SHBAP2QUREW2.Ung ho hai be Pham Hong Quyen.20260821.120955.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443

21/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082112054220268UPW002133.5390.69908.120542

21/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211204032026HARP094937.5189.58915.120403

21/08/2026 107.000,00 6233IBT1iJTEBGLW.ZP262330288754 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.120019.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/08/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026-224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:00:03 i1Qu384145#SP#020097041608211200032026i1Qu384145.5387.31927.120003

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082111582920269OIX567083.5390.22306.115801

21/08/2026 2.000.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.VPS.1540223400055345152.20260821.Ung ho MS 2026224 Vi Duc Chuyen

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15681861845.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441003804621 VO CONG HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211151442026izyj958307.5189.76188.115116

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082111505920267QIX452509.5388.70928.115100

21/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208211150452026XCQA472731.5390.69363.115046

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15681815355.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.223( hai be Quyen va An) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211139042026n9cd908333.5189.88932.113904

21/08/2026 300.000,00 DO THI AI TRAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.223HAI BE QUYEN-AN-210826-11:34:27 tamd566276#SP#020097041608211134272026tamd566276.5389.58295.113427

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808211129382026fuj1870698.5389.24965.112938

21/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15681478092.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1031288888 PHAM TAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2026.223(hai be QUYEN VA AN)#SP#020097041508211125062026fEfu926446.5189.94676.112506

21/08/2026 300.000,00 6233TPBVI2CS1TTP.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260821.112054.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWNJXAU8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.112046.068704070163451.LE QUANG DINH.970437

21/08/2026 150.000,00 6233IBT1kCNRUG48.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233060911278.20260821.112026.19034602666010.VND-TGTT-LE PHUOC THUY TRANG.970407

21/08/2026 186.000,00 6233IBT1kCNRUDQH.TRAN THI HANG chuyen ung ho ms 2026.223 be quyen va an FT26233887000078.20260821.111924.2232788888.TRAN THI HANG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSBNDM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.111309.14081983888.HA TRUNG KIEN.970423

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNRMYC2.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233636849799.20260821.111134.19035539061010.VND-TGTT-NGUYEN THU THAO.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNRMWAG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233515582298.20260821.111026.19035539061010.VND-TGTT-NGUYEN THU THAO.970407

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508211105222026aWYo852060.5389.66124.110522

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNRS41L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233679512054.20260821.110317.19029165946013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG DUNG.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704220821110252202666TL925098.5189.49855.110252

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211059382026PFF6129147.5189.30317.105939

21/08/2026 400.000,00 MBVCB.15680998364.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000721625 NGUYEN THUY PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWNJF6SJ.ms 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.105239.185001060000009.VU THI XUAN .970409

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTESAYZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 224 VI DUC CHUYEN.20260821.105117.247529918.LE THI HOA.970432

21/08/2026 400.000,00 6233IBT1aWNJF5TR.ung ho MS 2026.223 (2 be Quyen va An).20260821.104918.000000198871.NGUYEN THI CAM HONG.970433

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15680848819.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808211045042026ttxj700523.5390.40570.104504

21/08/2026 3.000.000,00 6233WBVNP2QUMS89.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.104239.108000782191.TRAN TAN THUAT.970412

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211036192026QfO0743885.5388.89206.103551

21/08/2026 200.000,00 6233YOLOP2QUMMYR.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.103555.0944204526.NGUYEN THI QUYNH .546034

21/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong. chau Vu Pham Thu Trang#SP#020097042208211035032026NQ8X300067.5189.82036.103504

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15680687622.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0341001919910 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CSQX22.ung ho ms : 2026224.20260821.103341.10003908108.TRAN THI HUONG.970423

21/08/2026 500.000,00 6233VNIB02RLQ41M.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260821.103340.014704060071570.DAO SON TUNG.970441

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15680670351.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1aWNJTYGH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.103302.015704070028935.NGUYEN XUAN PHONG.970437

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15680653393.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381002307904 NGUYEN TRONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15680638923.Chuyen tien ung ho MS 2026223.CT tu 0301008755555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211027482026jzxj638259.5388.38686.102748

21/08/2026 200.000,00 6233SGTTW224MJZC.IBFT ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.101435.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174636255#SP#020097044908211011482026RLwJ803046.5389.46925.101148

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15680281342.ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1iJTEWQBM.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.100232.0933019966.NGUYEN HUONG LAN.970432

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15680240091.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNXA6V2.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233083562425.20260821.100055.19037329476016.VND-TKTT-TRAN THI HUONG THAO.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJTEQEJ5.giup be Nhan.20260821.100002.0932199961.PHAN THANH THUY HANH.970432

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tienung ho Nang buoc den truong#SP#020097040508210959012026JW4G073854.5388.74236.095901

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSLXDD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.095651.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJTEQD8E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.095645.113849568.HOANG THUY LINH.970432

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15680166870.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1060076851 PHAM VAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2CSLE57.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.095449.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1kCNXBY51.uh 2026223 Quyen An FT26233589747494.20260821.095407.19028402479011.VND-TGTT-DOAN BAO NGOC.970407

21/08/2026 150.000,00 6233SHBAP2Q461LZ.ung ho Ms 2026.223 hai be Quyen va An.20260821.095253.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15680104194.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1013040621 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNX5MKB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233258880886.20260821.095041.19029416429013.VND-TGTT-DINH TRAN NAM.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNXPZPV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233725369689.20260821.094605.19036747103017.VND-TGTT-VU THI THANH XUAN.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082109455620268L12959551.5390.5285.094557

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15680007524.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 MBVCB.15679993394.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208210942112026BODU770755.5390.86131.094212

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15679960036.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004218060 NGUYEN KHANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6233IBT1kCNX8GJJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233064085291.20260821.093945.19031860613011.VND-TGTT-TRANG NGUYEN VINH DUY.970407

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508210939252026JZ4D541987.5389.72016.093925

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTKXLBM.ZP262330173356 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.093758.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/08/2026 200.000,00 6233SGTTW224BYEN.IBFT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.093513.060088967898.TRUONG VAN PHU.970403

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWNJ6GVR.ung ho MS 2926.224 Be Vi Duc Chuyen.20260821.093440.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNXMEHU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233064061540.20260821.093402.19037103585017.LE THI HUONG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNXVRVR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233443265275.20260821.093144.11522914816015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HOANG.970407

21/08/2026 2.000.000,00 6233IBT1kCNXVTTX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233010867409.20260821.093125.11522940969016.VND-TGTT-NGUYEN VIET TUAN.970407

21/08/2026 2.000.000,00 6233IBT1iJTK3G8X.Ck giup MS 2026224be Vi Duc Chuyen.20260821.092845.276256203.TRUONG THU VAN.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNXDASI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233196909490.20260821.092728.19831359369026.VND--NGUYEN THI TRANG.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNXDYPU.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233009323033.20260821.092708.6474041999.NGUYEN LE ANH THI.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1d1YKTTL7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.092657.970422G66b2930000000000e4728.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082109263720263hx4423467.5389.10147.092638

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808210923512026seod414251.5387.96846.092351

21/08/2026 50.000,00 6233MCOBQ2MQQXQK.Ung ho ms2026.223 hai be quyen va an.20260821.092340.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

21/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208210921552026WY1Q488028.5189.87760.092128

21/08/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508210920592026IcxS480792.5390.83711.092059

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15679676788.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233MCOBQ2MQQY9L.Ung ho Ms 2026.233 (be Quyen + An).20260821.091729.06001010958873.DOAN THI THUY.970426

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15679648460.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0611001950168 TRAN THI DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15679624117.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1kCNX1ESM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233492406071.20260821.091225.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097041508210911422026COEK451353.5189.42030.091142

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15679554311.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0511000453494 LE TRAN QUANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15679534202.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011001130322 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15679522578.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000747291 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15679518411.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491001549966 NGUYEN TRONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15679494958.Ung ho MS 2026. 224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho - Nang buoc den truong#SP#020097040508210902452026Z36R095370.5389.2691.090245

21/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:u g ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508210902322026VWXG094397.5387.2288.090204

21/08/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143160707599.20260821.143160707599-0983711992_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

21/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082108572120268Ien404921.5189.81123.085721

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808210855522026f1n8324588.5388.74893.085524

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD23K15F4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.085441.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CXPRBB.ung ho be trai phau thuat lach.20260821.085351.88828699999.HOANG HUNG MANH.970423

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTKHC3A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.085254.1123456789.TONG DUC HIEU.970432

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTKHJK1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.085221.0984041991.DAO DUC VINH.970432

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-08:50:44 8Hkd825456#SP#0200970416082108504420268Hkd825456.5389.55399.085044

21/08/2026 30.000,00 MBVCB.15679258696.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 MBVCB.15679245460.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021000299676 DO TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082108441420260dpu289414.5390.29392.084414

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15679214695.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW224YJDC.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.084312.0903669661.HA DUC QUYEN.970403

21/08/2026 1.000.000,00 6233ORCOQ2MQLF1P.NGUYEN TRONG HOAI chuyen tien ho tro Em Be mo la lach.20260821.084253.0036100006144005.NGUYEN TRONG HOAI.970448

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208210842362026G20S583296.5388.23504.084237

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808210842242026nmbn283809.5390.23084.084225

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15679182732.TRUONG THI CHUNG chuyen tien be Pham Hong Quyen, Pham Thien An.CT tu 0311000427074 TRUONG THI CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233WBVNP2Q4P62X.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260821.084138.101000507370.NGUYEN XUAN SON.970412

21/08/2026 100.000,00 HA THI KIM CHi ung ho Vi Duc Chuyen 2026.224#SP#020097042208210840292026UMVD629035.5387.15366.084030

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15679166897.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210838432026T5Y2689639.5387.8685.083816

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082108363320267weg266109.5387.1105.083633

21/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-08:34:57 Hk2k991149#SP#020097041608210834582026Hk2k991149.5388.94346.083430

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCN3HCK9.chuyen uh ms 2026 224 be Vi duc chuyen. FT26233024381101.20260821.083448.19037086920011.VND-TGTT-NGUYEN VAN ANH KIET.970407

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15679099426.PHAM BICH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0031000332046 PHAM BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233MCOBQ2MQ2W29.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.083239.03501011163333.DO VINH PHONG.970426

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208210831522026J678395604.5389.82845.083125

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15679052941.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0991000040033 PHAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1fJS5C6VW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.083106.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1fJS5C7A8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.082955.906756466.PHAM DUY TUAN.970406

21/08/2026 300.000,00 ung ho be MS 2026.223#SP#020097048808210829522026rmvx246122.5388.75666.082952

21/08/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-210826-08:29:04 7YsT991835#SP#0200970416082108290420267YsT991835.5390.73206.082904

21/08/2026 100.000,00 6233MSCBD23KQF71.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.082748.1060102818004.NGUYEN THI THU.970422

21/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208210827282026XQBU226932.5189.67500.082728

21/08/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-08:26:46 wAPP947400#SP#020097041608210826462026wAPP947400.5387.65119.082646

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1fJS5CUU3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.082614.374625025.NGUYEN THI DUONG.970406

21/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-210826-08:23:02 60Zk070249#SP#02009704160821082303202660Zk070249.5390.51000.082303

21/08/2026 3.500.000,00 MBVCB.15678948738.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9741733333 VO MINH DANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.224 VI DUC CHUYEN-210826-08:22:48 krZd128742#SP#020097041608210822482026krZd128742.5387.50529.082220

21/08/2026 100.000,00 6233SGTTW224LJ47.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.082221.070070700504.VO PHUONG MI.970403

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15678929407.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233MSCBD23KY4K8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.082114.0680126512008.VU THI NGOC THOA.970422

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJTKKB9N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.082054.838669999.NGUYEN THI CUC.970432

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508210820362026PWKE000743.5387.42756.082037

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJTKKY6P.ZP262330129216 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.082030.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-08:19:56 eYme102947#SP#020097041608210819562026eYme102947.5387.39573.081957

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1kCN37H2D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233079690063.20260821.081946.586336688.LE VAN LOAN.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1kCN37DR9.Ung ho MS 2026.224 FT26233550865825.20260821.081800.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15678882410.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1kCN3719C.NGO TRONG DUNG chuyen ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233997350677.20260821.081723.19032092721019.VND-TGTT-NGO TRONG DUNG.970407

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508210816492026W2VO083760.5189.29186.081649

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15678867595.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000808691 HO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15678874620.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000615497 NGUYEN SI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15678859938.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000372213 HOANG DIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15678840726.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000618961 TRAN QUOC VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWNJAHPK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.081254.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCN3A54Y.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233977227013.20260821.081141.19022225492012.VND-TGTT-PHAM VIET NGU.970407

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1kCN3A8PJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233997324981.20260821.081114.19034498205014.VND-TGTT-PHAN TRONG HIEN.970407

21/08/2026 300.000,00 MBVCB.15678780974.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081000790001 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508210807422026i8dB257925.5388.97546.080742

21/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508210803492026Bt7b248157.5390.84899.080349

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808210803032026hwv6165708.5189.82253.080303

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15678689344.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081001222792 NGUYEN TRUONG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 10.000,00 6233IBT1iJTKGMY8.Ung ho MS 2026-223 hai be Quyen va An.20260821.080011.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

21/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210759542026CTO9929415.5390.71292.075931

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208210754532026RTEC416912.5390.54505.075430

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1d1YK6P3T.Sontk ungho MS 2026222 e Trinh.20260821.074420.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2CXN1SP.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.074357.01567567001.NGUYEN THI HONG LINH.970423

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15678454819.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0351001070500 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1d1YK6MR4.Sontk ungho MS 2026224 be vi duc chuyen.20260821.074125.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422

21/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082107391320268NZK020520.5387.3936.073913

21/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508210737392026thzi177473.5189.98846.073739

21/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210737192026LJH4290048.5387.97906.073720

21/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.224-be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508210731462026W037089367.5388.80483.073146

21/08/2026 500.000,00 6233IBT1kCN3DTVH.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233826128120.20260821.073044.13821964206018.VND-TGTT-NGUYEN HUY DUC.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1aWNJBMZB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.072457.0932776826.HUYNH HOANG PHUC VINH.970437

21/08/2026 1.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808210721352026430c043767.5387.49333.072135

21/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508210721322026KO0T047224.5389.48713.072132

21/08/2026 10.000,00 MBVCB.15678200357.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 500.000,00 6233MCOBQ2MY7TBG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.072039.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

21/08/2026 10.000,00 MBVCB.15678203810.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCN32MYL.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233490648967.20260821.071450.19036328614011.VND-TGTT-PHI NGOC THUY.970407

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15678127846.Ung ho MS 2026.223 ( hai be Quyen va An ).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15678097176.giup ma so 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15677968870.Chuyen tien ung ho ms 2026 223 hai be Quyen va An.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210654292026AW9A142431.5390.73831.065430

21/08/2026 500.000,00 DANG THI KIEU VAN Chuyen tien nang buoc toi truong#SP#0200970488082106524320261kis968267.5389.69646.065215

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15677773601.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082106342520264vgj930121.5388.30108.063426

21/08/2026 156.000,00 UH MS 2026.223 be Quen va An. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208210628252026PUNL453810.5388.18506.062825

21/08/2026 100.000,00 umg ho 2026 223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082106035520267SAF996110.5387.83374.060356

21/08/2026 250.000,00 MBVCB.15677529904.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 122.686,00 MBVCB.15677540158.NGO QUANG VINH chuyen tien uh Ms 2026.223 ( hai be Quyen va An ) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1fJSYXGZP.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.054445.938801678.NGUYEN THI NGHIA.970406

21/08/2026 10.566,00 6233IBT1kCNFLLKB.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26233008509937.20260821.051945.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

21/08/2026 500.000,00 NGUYEN DINH QUY Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208210256472026FC31199747.5389.5291.025648

21/08/2026 1.000.000,00 NGUYEN DINH QUY Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208210254062026K7DP204105.5387.4472.025407

21/08/2026 500.000,00 NGUYEN DINH QUY Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210251132026M14E521237.5390.3480.025046

21/08/2026 1.000.000,00 NGUYEN DINH QUY Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082102493620267BG6414999.5189.3263.024909

21/08/2026 5.000,00 MBVCB.15677279371.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026223.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2026 5.000,00 MBVCB.15677279013.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026222.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2026 5.000,00 MBVCB.15677278641.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026221.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2026 5.000,00 MBVCB.15677278254.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026220.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2026 5.000,00 MBVCB.15677277869.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026219.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2026 5.000,00 MBVCB.15677287727.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026218.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2026 5.000,00 MBVCB.15677287095.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026217.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNFG39R.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233973910554.20260821.010439.1188336688.LE THI THUONG.970407

21/08/2026 200.000,00 6233IBT1kCNFGYCD.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233018605700.20260821.005606.3991333999.AN HOAI NAM.970407

21/08/2026 100.000,00 6233IBT1kCNFBEEZ.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26233807334682.20260821.001507.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407

21/08/2026 50.000,00 6233IBT1kCNFBVET.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233690376120.20260821.001012.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407

21/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van#SP#020097048808202352342026ty5m798588.5389.95614.235234

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15676913651.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 2.000,00 6232IBT1fJSYLYF9.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.232454.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

21/08/2026 200.000,00 MBVCB.15676887044.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0201000717814 BUI THI THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 20.000,00 MBVCB.15676875846.Ung ho MS 2026.223 (2 be Quyen va An - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 300.000,00 6232IBT1kCNF8W3M.Ung ho ms 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26233151058929.20260820.231642.19033028002013.VND-TGTT-HOANG NGOC MINH.970407

21/08/2026 50.000,00 6232IBT1kCNFIX4A.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26233469070322.20260820.231538.19035605855015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407

21/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208202306202026371K348471.5389.31937.230621

21/08/2026 100.000,00 MBVCB.15676796626.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0841000111834 TRAN NGUYET CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#02009704220820230252202647JU362792.5189.25937.230225

21/08/2026 70.000,00 6232IBT1kCNFSENF.Ung ho MS 2026.222 FT26233495146815.20260820.224735.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

21/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15676672319.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0041000174374 LE THI KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234MCOBQ2MBSSM5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.232043.04401017971879.TRAN THI KIEU NHI.970426

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen)#SP#0200970415082223171420269jc4613410.5189.43359.231714

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15705688241.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0201000637221 THAI THI BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15705682682.ung ho ms 2026 224.CT tu 0211000296326 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QP69CG.Ung ho MS 2026. 225 em Dao Hoang Dan FT26236020401335.20260822.231018.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QPETA3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236637743315.20260822.230749.1512689689.VU QUYNH THO.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QPEHR3.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236116758630.20260822.230728.19028634063024.VND-TGTT-TRAN THI BICH HUONG.970407

22/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222300372026TvcJ596057.5389.17885.230009

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508222259462026OU0Y594421.5389.17325.225917

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QPK42C.ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236508356095.20260822.225844.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082222582820269ab4685450.5389.15483.225828

22/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222258252026uK2d593432.5388.15438.225756

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QPKPXE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236057809351.20260822.225806.61122686868.NGUYEN THI HUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QPK83W.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236092864968.20260822.225741.19039069335017.VND-TGTT-NGUYEN DUNG TRANG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QP7HGI.UH be Vi Duc Chuyen FT26236008374679.20260822.225342.19030992332015.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QP76UZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236358036542.20260822.225317.2811051988.VU THUY LINH.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJT3CB7F.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.224833.229554573.NGUYEN THI NGOT.970432

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QPGR94.ung ho 226.221 FT26236604107077.20260822.224816.19028934347016.VND-TGTT-VU TIEN DUNG.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705513523.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1022150462 DO THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222245462026m2ww670841.5388.92526.224547

22/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082222441020264udn668724.5388.89602.224410

22/08/2026 100.000,00 uh NCHCCCL thu 0328348054#SP#020097042208222244092026B6M8966456.5390.88725.224409

22/08/2026 222.222,00 6234IBT1k2QPGD7G.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26236334696453.20260822.224357.19030099442015.VND-TGTT-NGUYEN MINH TRANG.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082222430320266g3c667288.5388.86671.224235

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15705496504.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0071003574890 LE THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15705484314.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen) &.CT tu 1029219181 TRAN THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QP4X95.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236696022914.20260822.223604.19032224429886.VND-TGTT-NGO QUOC VIET.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705441481.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001102688 TRINH THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143404863417.20260822.143404863417-0917310525_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QP44PH.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236239049001.20260822.223359.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488082222284620265hv5645926.5390.55376.222846

22/08/2026 150.000,00 6234SHBAP2QG3ADJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen cac em nha co Lam chuc con binh an.20260822.222749.1017398571.PHAM THI THANH LAM.970443

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222227092026JWU6401771.5388.51241.222709

22/08/2026 10.000,00 6234IBT1cJMUWXAK.ung ho.20260822.222627.103875951963.TRAN THAI HO.970415

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15705365166.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011003696691 TRIEU NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QP5G27.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236980108895.20260822.222341.3377820320.TRAN THI NGUYET.970407

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15705330787.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1026158677 NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QPYR4H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236031302193.20260822.222031.19028369734019.VND-TGTT-DINH LAN NGOC.970407

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15705312677.UNG HO MS 2026.225 - EM DAO HOANG DAN.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QPYZ64.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236081853572.20260822.221930.8888991544.TRAN KIM QUYEN.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705313232.UNG HO MS 2026.224 VI DUC CHUYEN.CT tu 0611001940911 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15705306741.ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1iJT3WZNG.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.221638.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705280115.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0911000009099 LUONG HOANG NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222213282026cfTD525093.5388.14304.221328

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QPPI73.Nguyen Phuong Thao ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen mong con khoe manh hanh phuc FT26236290035850.20260822.221257.19032184073668.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407

22/08/2026 20.000,00 6234IBT1fJSARUTH.ung ho Ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.221232.140410101001103.CAO VIET TRINH.970431

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705248092.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000770645 DANG THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222210182026wlk9611850.5387.4677.221018

22/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143402591385.20260822.143402591385-0869630069_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508222208282026Z4CE090839.5189.98843.220800

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QPUDI5.Ung ho MS 2026.224 FT26236605509450.20260822.220805.2652651997.DUONG THI MINH NGUYET.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QP835L.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236925662577.20260822.220641.19030723537018.VND-TGTT-TRAN THI THANH.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QP8KNX.Ung Ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236780565872.20260822.220547.19037344235017.VND-TGTT-TRAN THI HUYEN NGAN.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705189640.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QP8YMV.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236264303978.20260822.220453.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705171816.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970405082222024920269P2H077515.5388.80019.220221

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15705159951.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222202062026o7lb593716.5189.77571.220138

22/08/2026 300.000,00 6234MCOBQ2MBXU5S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.220139.03001010808865.PHAM THI KHANH LINH.970426

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705149177.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222200302026tm04590072.5389.72001.220031

22/08/2026 10.000,00 MBVCB.15705136352.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143401616128.20260822.143401616128-0394025644_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QPM3PA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236788586019.20260822.215848.8858797979.TRAN HAI YEN.970407

22/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082221561920261Qjd486174.5388.56592.215619

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15705096460.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0771000596689 TRAN NGUYEN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QPVR7K.ung ho ms 2026.224 FT26236073074602.20260822.215513.17256868686868.TRAN THI HONG.970407

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222154482026Q9tJ483036.5389.51541.215448

22/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143400954120.20260822.143400954120-0385584045_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222151222026yiq5570125.5189.42044.215122

22/08/2026 200.000,00 Balamat chuyen tien MS 2026.218 (be gia han va gia vinh)#SP#0200970415082221481520261Oo5469179.5387.31996.214815

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QPDPLG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236828290545.20260822.214807.1903821608.NGUYEN HA QUOC THAI.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QPDICE.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236765970026.20260822.214737.19033867110018.VND-TGTT-HOANG HAI NGAN.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15705000820.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1019031423 HA THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222145342026E7S0113989.5389.23844.214506

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15704997291.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000294449 LE NGOC TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 25.000,00 6234IBT1k2QPSZFF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236040869204.20260822.214459.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/08/2026 200.000,00 VUONG THI HAI YEN UNG HO MS 2026 224#SP#02009704880822214440202673by557062.5388.21389.214440

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15704989088.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0841000033563 VO THI THUY TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.225 ( em dao hoang Dan)#SP#020097041508222144322026RHmi460924.5189.20973.214432

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTFR916.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.214240.100364239.BUI THI TO HAN.970432

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082221420920262WsE456137.5387.13651.214209

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082221410220269o3w452845.5389.9823.214102

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15704958197.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1055530917 TRAN THI KY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QP9473.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN FT26234173398678.20260822.213930.19035597027019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTFXEXU.VU THI HOA chuyen tien MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.213811.189236794.VU THI HOA.970432

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222135482026n0rm538396.5387.93019.213548

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QP27DT.Ung ho ma so 2026.224 be vi duc chuyen FT26234826153697.20260822.213530.13822471621012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407

22/08/2026 100.000,00 6234VRBAP2QG6GRL.Ung ho MS 2026.224 tai VIETCOMBANK 6234VRBAP2QG6GRL.20260822.213527.104610000004677.NGUYEN THI KHANH HUYEN.970421

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808222134122026khjn534975.5189.87172.213344

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222133582026H65s438454.5389.86410.213329

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15704893969.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1947569129 BUI HONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTFX9VD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.213319.221828097.NGUYEN THI KHANH VAN.970432

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222132492026c1s8531818.5388.82438.213249

22/08/2026 300.000,00 6234MSCBD23N1XP2.ung ho MS 2026224.20260822.213223.0600100986666.VU THI HA PHUONG.970422

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222131082026ApwV431587.5389.76453.213108

22/08/2026 100.000,00 6234VNIB02RMFMTB.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.213019.851345.HO HUYNH ANH TRUC.970441

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082221295520264cwf525331.5390.72403.212926

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QPCMJI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234446578612.20260822.212953.19037176266017.VND-TGTT-DO THI KIEU ANH.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QP14VM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234560288327.20260822.212637.110888899999.VI THI YEN.970407

22/08/2026 200.000,00 6234ASCB02RMCLST.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-21:25:41 6234ASCB02RMCLST.20260822.212541.1858677.VAN THI NGOC.970416

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QPJXUF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234905509926.20260822.212406.14024617104015.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222122332026O72A886905.5387.46037.212234

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#0200970415082221212520268QLu409493.5387.41167.212056

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15704719561.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181001898989 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222116442026Z22Q554924.5388.23522.211645

22/08/2026 200.000,00 chau Thanh Binh khu 1 Thach Binh Thanh Hoa Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082221162820262t4a492990.5387.22150.211628

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C3HHQ5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.211241.02980194601.TRAN THAI THAO.970423

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QUNNYL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234591077323.20260822.211227.19026359497016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HUE.970407

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15704623902.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000676881 DUONG HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 3.000.000,00 MBVCB.15704620215.ung ho MS 2016.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0441003698919 LAM BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15704616219.ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9906764145 HUA THIEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15704602112.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001320186 LE THI KIEU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QURUGI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234270524997.20260822.210643.19036061234018.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG CHUNG.970407

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222104222026kvwp459314.5389.70178.210422

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15704512790.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222101192026bgwj449915.5388.55684.210119

22/08/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG CHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508222100582026IMO4016921.5389.53670.210058

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1iJTFLUIR.Ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.210044.0936105626.HA THI THU NGAN.970432

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15704504229.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1031785664 NGUYEN DUC MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222057062026uxft436677.5389.34550.205707

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15704452201.ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan).CT tu 0331000440562 TRAN MY THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15704448964.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1348618314 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15704426418.ung ho 2026.225 em dao hoang dan.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QUTBG3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234494090946.20260822.205405.122714248888.HA HONG THU.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097044908222047332026FEd8131464.5389.82637.204733

22/08/2026 200.000,00 6234TPBVI2C33RLJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.204618.00005574649.HOANG THI HANG.970423

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTFZUKS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.204605.81188080588.BACH THI HIEN.970432

22/08/2026 60.000,00 6234IBT1k2QU63PM.Ung ho tiep buoc den truong FT26234907967334.20260822.204224.3999796886.NGUYEN THI THU UYEN.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1fJSALKPL.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260822.204144.0779140226.NGUYEN THI KHANH TRAM.970431

22/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143392644474.20260822.143392644474-0333984466_Ung ho MS 2026224 be vi duc chuyen

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15704199255.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.224.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15704196198.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004441208 NGUYEN ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1fJSALYFX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260822.203834.0779140226.NGUYEN THI KHANH TRAM.970431

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15704183762.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.225.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15704158928.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.223.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C39IB3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.203440.10000312303.LE THI PHUOC THAO.970423

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508222033082026BHZ5013808.5388.13067.203308

22/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Dao Hoang Dan ms 2026.225#SP#0200970422082220320520260S5Q301594.5189.7354.203137

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTFEJ3L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.202827.0333850758.HOANG PHUONG LINH XUAN.970432

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1d1YZ93YG.Ung ho MS2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.202735.97042292W6496d3000000000b42050.MBBANK IBFT.970422

22/08/2026 150.000,00 6234MCOBQ2MBGVTN.Ung ho MS 2026.225 (em dao hoang dan).20260822.202615.04301010988521.PHAM THI NGOC HUONG.970426

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222024332026btcc330841.5388.66430.202404

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QU4UUP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234290719403.20260822.202130.19028398764024.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

22/08/2026 150.000,00 6234MCOBQ2MBEYI3.Ung ho MS 2026.224 (be vi duc chuyen).20260822.202127.04301010988521.PHAM THI NGOC HUONG.970426

22/08/2026 1.000.000,00 6234IBT1aWN23U5I.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260822.201910.068704070188064.HUYNH NHAT LAM.970437

22/08/2026 1.000.000,00 6234IBT1aWN23IPN.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260822.201815.068704070188064.HUYNH NHAT LAM.970437

22/08/2026 1.300.000,00 6234IBT1iJTF75WN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.201657.0703289061.NGUYEN THANH TAM.970432

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15703847130.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0611001951868 DANG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15703782181.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen). be oi, mau khoe nha con..CT tu 0071000745538 HUA MY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097041508222011572026xaBy181151.5387.95709.201158

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222010482026vjOV177110.5389.89245.201048

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QUPK6U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234148111914.20260822.201021.19033820427013.VND-TGTT-QUACH MAN KHUE.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15703747339.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0221000007182 TRAN HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222009292026oci2276643.5387.81739.200901

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QUPWJ2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234688828164.20260822.200828.19028671230011.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG LAN.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222005572026DJ0J437362.5387.61491.200557

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15703639320.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011002951347 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15703593052.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9908868190 PHAN TRAN NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QUDNT2.MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234560594090.20260822.195416.19029548462011.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1fJSA68W2.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.195227.9021284628838.TRAN THI THUONG THUONG.963388

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QUSBG7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234045203673.20260822.195014.19020112010019.VND-TKTT- NGUYEN PHUONG TRA.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15703378041.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QU27EB.ung ho MS 2026.225 FT26234825840971.20260822.194505.19025963640025.VND-TGTT-NGUYEN THANH PHUONG THAO.970407

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15703309662.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015583533 NGUYEN VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 6.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221943372026ku40176794.5389.25498.194337

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221942532026yD70965660.5388.20619.194253

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen a#SP#020097042208221942502026NSE3376780.5387.20498.194251

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15703240525.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351000777694 NGUYEN THI HAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221937472026NM1X072337.5387.88604.193747

22/08/2026 200.000,00 6234TPBVI2C3V193.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260822.193327.03432034499.PHAM THI KIM MAI.970423

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15703028617.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015159861 VAN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234VNIB02R1NTSW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.192828.035704060091024.NGUYEN THI THU THUY.970441

22/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508221928242026FlLk906249.5388.30240.192824

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15703003026.ung ho ms2026.224 (be VI DUC CHUYEN).CT tu 1016163676 NGUYEN MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234SGTTW22E2QB4.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.192517.060101405039.TRAN THI TUYET NHUNG.970403

22/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082219251720269qbo102599.5189.10509.192448

22/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143380692038.20260822.143380692038-0359039913_MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224#SP#0200970422082219173720267WTJ679955.5388.61455.191737

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2Q8T3EP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234995744049.20260822.191621.19026343908016.VND-TGTT-PHAM THI THU HIEN.970407

22/08/2026 200.000,00 6234SHBAP2QGTSH5.Thula Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260822.191430.8668797979.LE THI THU THUY.970443

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2Q8EM7R.TRINH THANH HA ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234839260053.20260822.190144.19022731463012.VND-TGTT-TRINH THANH HA.970407

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2Q8KNCJ.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234728332208.20260822.190052.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q87LS9.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234090119130.20260822.185752.19037209582017.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15702480607.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0111000154985 LE THAI THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1aWN26D71.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.225 em dao hoang dan.20260822.185111.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1fJSAABHK.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).20260822.184849.0937630286.PHAM THI HONG NHUNG.970431

22/08/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143375715724.20260822.143375715724-0372265098_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221845552026cB0k721502.5390.55414.184526

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082218451320263all932587.5388.51737.184450

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q85MBM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234828437962.20260822.184410.19026511849020.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI LINH.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15702179778.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0281000619059 HO THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1fJSA4GJQ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.183759.0986388899.VO TAT THANG.970431

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q8UWTZ.gui chut tam long den c va cac con. Mong chau Uyen va An khoe manh binh an FT26234159031078.20260822.183625.19072954395016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407

22/08/2026 50.000,00 6234MSCBD23IM413.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.183442.1010170170007.CHE NHAT TUAN.970422

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221834392026ph74883672.5389.80254.183440

22/08/2026 50.000,00 6234MCOBQ2MBZ6ZD.Ung ho ms2026.225 dao hoang dan.20260822.183024.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q8MY51.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234246702410.20260822.183017.19039156181018.VND-TGTT-DINH THI THUY HONG.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15701952984.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541001594884 DO THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221828552026ch55857138.5387.41150.182855

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221828092026P77J232793.5389.37008.182809

22/08/2026 50.000,00 MS(2026.244) be Vi Duc Nguyen#SP#02009704150822182704202609k4631546.5387.29194.182641

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15701891086.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0351000655923 TRAN GIA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2Q8SQAR.Ung ho ms 2026.224 FT26234584056828.20260822.182148.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221821082026S9EG065746.5388.90692.182108

22/08/2026 50.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208221820262026GCAI319462.5388.87105.182026

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15701756579.ung ho ms 2026.224.CT tu 0491000144478 TRAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15701731571.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0301000408901 PHAM THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1fJSA53NC.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen An).20260822.181726.9021838140171.LE THI LE QUYEN.963388

22/08/2026 200.000,00 6234VNIB02R1EITA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.181625.070700777.NGUYEN LAN HUONG.970441

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15701680332.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1050920228 HA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1aWN27DXJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.181216.700009587576.TA ANH NHI.970424

22/08/2026 100.000,00 6234VNIB02R1W7FC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.181028.031406431.PHAM THI HONG NHUNG.970441

22/08/2026 100.000,00 6234MCOBQ2MBT6CU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.181013.06001010628886.LE THI THANH THAO.970426

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082218045920260RHH659582.5189.83638.180459

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082218045420264VRV069037.5387.83352.180454

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221803412026NVVR338150.5388.75498.180341

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15701447375.ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208221803002026EBYQ343096.5387.70613.180301

22/08/2026 100.000,00 6234MSCBD23I27QT.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260822.180239.0398225566.HOANG KIM NGAN.970422

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208221802272026WCW5409269.5189.66659.180228

22/08/2026 50.000,00 6234VNIB02R1UVZ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.180154.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QIRGIN.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234150988030.20260822.180143.9999582994.TRAN THI THUY.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208221800512026LF5D863193.5387.55469.180052

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15701403779.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0271000967157 HUYNH THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234SHBAP2QGR8NJ.DANG THI TU ANH chuyen tien.20260822.180019.1010269131.DANG THI TU ANH.970443

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QIX65J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234303201200.20260822.175943.19036343585018.NGUYEN THI KHANH LINH.970407

22/08/2026 25.000,00 6234IBT1iJTTN21Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.175426.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15701246586.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000383263 NGUYEN THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15701236995.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1042228100 LE THI NGOC CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143366292807.20260822.143366292807-0902882401_AN THI THANH THUY ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221747552026dpt8660574.5388.65544.174755

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1fJSAP9H5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.174550.0903985039.MAI THANH THUONG.970431

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QIZ5XF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234290140062.20260822.174541.19036807016011.VND-TGTT-THONG COC DIN.970407

22/08/2026 300.000,00 6234VNIB02R1R2GD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.174506.004923002.NGUYEN THI PHUONG HAO.970441

22/08/2026 250.000,00 MBVCB.15701097613.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0121000542054 BUI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QIZ28Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234400103570.20260822.174455.19032647193889.VND-TGTT-DANG VAN ANH.970407

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15701058764.Ung ho MS.2026.224 (BE VI DUC CHUYEN).CT tu 9931131986 HOANG THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234MCOBQ2MBJVSY.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.174255.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15701042707.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000813225 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QIE6HN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234056732192.20260822.174144.19026506382025.VND-TGTT-DINH NGOC ANH.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15700985808.Ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15700924426.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QIGTDD.Ung ho MS 2026.224.Be Vi Duc Chuyen FT26234965291148.20260822.173516.19031854033011.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1iJTTFJLK.Ung ho MS 2026224.20260822.173117.184231387.NGUYEN KIEU TRANG.970432

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTTFQRQ.TRAN THI HOA chuyen tien ung ho ms 2026224 be Vi duc chuyen.20260822.173059.107634517.TRAN THI HOA.970432

22/08/2026 100.000,00 6234ORCOQ2MBTQCW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.173025.0013100013914005.LE MINH THU.970448

22/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221728542026eto3560688.5388.30006.172854

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221727552026wh6l555235.5389.23374.172756

22/08/2026 200.000,00 6234NBVAF2YJAAVY.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.172708.103229371995.DO THI THUY HONG.970419

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C3TXU8.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.172425.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

22/08/2026 100.000,00 6234NBVAF2YJAQ5S.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.172412.100395259312.TRAN ANH THU.970419

22/08/2026 200.000,00 6234ASCB02R1CDAS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-17:23:50 6234ASCB02R1CDAS.20260822.172350.220116509.NGUYEN HOANG BAO NGOC.970416

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221723002026LQny303570.5390.88592.172300

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QIPARB.Ung ho MS 2026.225 Em Dao Hoang Dan FT26234480838037.20260822.172103.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QIP4FF.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234085006099.20260822.172058.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407

22/08/2026 72.081,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221720072026sjom512837.5390.68382.172007

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QIPWX6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234736324498.20260822.171950.19032737281019.VND-TGTT-LE NGUYEN NGOC.970407

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QIUEAC.ung ho MS 2026.224 FT26234755403231.20260822.171900.19035475375016.VND-TGTT-DO THI THANH HA.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTTHJ2N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.171338.0388280506.TRAN MINH THU.970432

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15700458098.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1036977669 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#02009704220822171211202634R6668499.5387.13130.171212

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15700386305.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9936219966 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1fJSAMX5P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.170852.9021849855984.NGO NGOC QUYNH GIANG.963388

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QID9B3.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234445697826.20260822.170610.19036621596018.VND-TGTT-NGO KIEN CAM TU.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908221705182026Scal936225.5388.65135.170449

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15700306338.DO THI HONG DUC chuyen tien ung ho MS 2026.224.CT tu 0461000564677 DO THI HONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15700222443.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1058769195 NGUYEN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234VNIB02R1MCMV.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.170048.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221700332026APFX786471.5390.32741.170033

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15700193941.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0331000424954 DANG THI THUY TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1aWN2PXR5.Ung ho ms 2026225 be Dao Hoang Dan.20260822.165827.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437

22/08/2026 800.000,00 MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221658252026WRJN226484.5189.18371.165825

22/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221658152026B8C7035001.5390.17266.165815

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082216580620262v3v403696.5389.15723.165737

22/08/2026 99.999,00 MBVCB.15700112678.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 40.000,00 6234MSCBD23DKWQ1.gui ms 2026 225.20260822.165448.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1fJSAV6JS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.165446.8007041203496.TA THI MINH TRANG.963388

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221654012026d5Cb155841.5387.89081.165332

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QIWVH7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234004001541.20260822.164918.19024824627018.VND-TGTT-NGUYEN THI TRUC PHUONG.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QIWSGF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234493276803.20260822.164909.95097369797799.LAM MINH DUONG.970407

22/08/2026 30.000,00 MBVCB.15699983467.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15699951747.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000469469 NGUYEN NGUYEN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234SGTTW22WVGQN.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.164432.050110555250.DINH TRAN HAI NAM.970403

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QMRX93.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234669053262.20260822.164325.9666626666.BUI THI THOM.970407

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221643172026F2A2041630.5390.19007.164317

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208221641222026LN75308623.5388.5898.164122

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1iJTTGKLF.Ms 2026-225 uh em Dao Hoang Dan.20260822.164105.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082216402820263oa2321814.5387.99978.164028

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221640252026zyxu321554.5388.99801.164025

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1iJTTGBNS.Ms 2026-223 uh hai be Quyen va An.20260822.164012.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1iJTTGM9B.Ms 2026-224 uh be Vi Duc Chuyen.20260822.163847.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QMFHMH.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234012584428.20260822.163515.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407

22/08/2026 300.000,00 Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221631142026r73r282413.5388.43301.163114

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QMLPZI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234971820498.20260822.162858.6268666688.PHAM QUYNH ANH.970407

22/08/2026 600.000,00 TRUONG MINH CHAU Chuyen tien chuong trinh tiep buoc den truong chau hien#SP#020097048808221628182026hidt270321.5189.26085.162818

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QMH9QV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234229870568.20260822.162531.19027305924012.VND-TGTT-HOANG THU VAN.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTT49R8.Ung ho ma so 2026224 be vi duc chuyen.20260822.162452.137314398.NGUYEN TIEN DAT.970432

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15699615622.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0611001898827 HOANG XUAN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1d1Y6LWYT.MS 2026224.20260822.162143.97042292K198708000000000a58567.MBBANK IBFT.970422

22/08/2026 200.000,00 6234ABBKP2QGA62R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.161828.27121995.TONG THI THANH THANH.970425

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15699514498.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1039757873 HOANG THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C3CRDX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.161724.05992000601.PHAM THE SON.970423

22/08/2026 100.000,00 6234MSCBD23DZUID.ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.161653.0374916402.NGUYEN THI NGHIEN.970422

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15699482178.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1058811815 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTT5319.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.161602.82098259.TRAN THI KIEU OANH.970432

22/08/2026 50.000,00 ms2026.225#SP#0200970422082216155920268R3T139895.5387.51748.161531

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1fJSA94TG.Ung ho MS 2026.223.20260822.161535.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QMK8Y6.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26234347987084.20260822.161449.19024921139011.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15699440139.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000362529 NGUYEN HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 20.000,00 MBVCB.15699407220.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan - Lai Chau).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QMG7YP.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234141602099.20260822.160948.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

22/08/2026 1.000.000,00 6234IBT1k2QMGB33.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234515416626.20260822.160930.963888.TRINH BICH NGOC.970407

22/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082216084920262xom192593.5389.9686.160849

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15699332953.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1047594026 NGUYEN THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221606272026eaob183589.5388.95582.160628

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15699342454.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15699340287.ms2026.224 be vi duc chuyen.CT tu 0531002470806 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097041508221605272026FZpu850454.5189.90216.160527

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15699326253.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15699311027.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221604262026kSVc846131.5189.82941.160426

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082216032320265m8k171082.5389.77569.160324

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1fJSA2AXQ.Ung ho MS 2026.225.20260822.160242.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15699280713.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181001937642 TRAN THI HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15699276065.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001077267 DO THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15699176704.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15699168865.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082215533520268TOP764604.5390.21342.155335

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15699158196.HAI DANG LOP 5B5 TRUONG NGO THOI NHIEM BINH DUONG UH MS 2026.225 (DAO HOANG DAN).CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15699156356.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15699137462.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234TPBVI2C3M2GK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.155139.14050686868.HUYNH HAI DUONG.970423

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15699122545.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien be vi duc chuyen ms 2026.224.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15699129433.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QMPVSY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234838649352.20260822.155101.8320061998.PHAM THI THU HIEN.970407

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1iJTTUI95.Me con Sua Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.155050.6838273827.PHAM THANH HUYEN.970432

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15699124876.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QMPQI3.Ung ho MS 2026.224 FT26234467604450.20260822.155013.666888666669.TRAN THI HAI.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QMUKDL.Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234827050264.20260822.154908.19034428794012.VND-TGTT-NGO THI XUAN MAI.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QMUU37.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26234795020821.20260822.154823.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QMUSRN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234825286599.20260822.154751.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QMUQTP.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26234900717250.20260822.154714.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082215463420267fix108114.5388.82386.154606

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QM8ZMZ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234625984069.20260822.154623.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C31GQC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.154302.04084132701.LAC DAN THANH.970423

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221540342026mh8j086559.5390.49265.154034

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508221539152026UO7O097292.5390.41742.153915

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QMV48Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234091316432.20260822.153621.19034893609019.VND-TGTT-TRAN PHAN LE.970407

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C31BMF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.153510.02149792501.NGUYEN THI THU PHUONG.970423

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221534222026kz0l064949.5389.16140.153422

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15698870630.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0591000404026 PHAM THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 10.000,00 6234IBT1iJTTM788.Ung ho MS 2026-225 em Dao Hoang Dan.20260822.153059.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508221530482026HZZG056961.5387.96124.153025

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221529252026yl9p047741.5189.87860.152926

22/08/2026 3.000.000,00 MBVCB.15698832123.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0251002662142 DANG HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 PHUNG THI NGOC TAY Chuyen tien ung ho 2 be hong quyen va thien an#SP#020097048808221527372026fk8d041677.5390.79107.152737

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15698797427.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1044539556 NGUYEN PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15698796992.ung ho ms 2026.225 ( em Dao Hoang Dan).CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15698784755.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15698763723.2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0451000329451 DOAN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221523152026gm5k026820.5387.57036.152315

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QM2WGY.ung ho be Sung Trong Nhan FT26234636103181.20260822.152143.19020711961013.VND-TGTT-PHAN THI HOA.970407

22/08/2026 1.300.000,00 6234IBT1k2QMCTZC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234025796469.20260822.152103.937882224.HUYNH NHAT QUYNH.970407

22/08/2026 500.000,00 6234ASCB02RB3PTD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-15:20:19 6234ASCB02RB3PTD.20260822.152019.6688216688.NGUYEN THI THOM.970416

22/08/2026 68.000,00 UH MS 2026.225 em Dao Hoang Dan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208221517352026PAOS382874.5388.26422.151735

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221515352026P2TU657554.5387.16605.151536

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QMJGDB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234887780385.20260822.151331.19073479361019.VND-TGTT-VU THUY LINH.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTTDSAA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.151233.0947293095.CAM THUY AN.970432

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15698598636.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0391000986333 TRUONG THAO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221510132026q70g984116.5189.87690.151013

22/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.225 (em DAO HOANG DAN)#SP#020097041508221508352026wkQb647664.5390.79912.150835

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15698562173.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0111000282047 TRINH NGOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221505262026NOXM783943.5388.64578.150527

22/08/2026 50.000,00 6234YOLOP2QE5QFD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.150501.0901754592.NGUYEN QUYNH TRANG .546034

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QVN4XY.Ung ho MS 2026.225 chuc be Dao Hoang Dan khoi benh khoe manh e nhe FT26234939578383.20260822.150318.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15698489682.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien quy nang buoc toi truong.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QVNVHC.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234198061396.20260822.150225.19037270779011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KIEU NGAN.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082215003220261t4t952716.5390.37952.150003

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTT94CA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.145926.141473166.NGUYEN QUE NGAN.970432

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221458272026MYM7969667.5388.28254.145828

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QVRJZC.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234705604810.20260822.145811.19037270779011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KIEU NGAN.970407

22/08/2026 150.000,00 MBVCB.15698438587.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221457232026M9PV747034.5387.22448.145723

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1fJSAQXH8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.145716.7059752653.ADD INFO.999888

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15698423198.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0271000969461 TRUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221456032026rcaw938709.5388.14996.145535

22/08/2026 100.000,00 6234SGTTW22WRV8J.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.145320.060298075647.LE THI HONG OANH.970403

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1aWN29ED4.UNG HO MS 2026225 EM DAO HOANG DAN.20260822.145216.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C3Q6UM.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.144944.02954360001.DOAN THI THUY.970423

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082214485220266e9w916381.5390.79114.144823

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15698312452.TRAN DO NIN chuyen tien ung ho ms 2026.225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15698309807.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011002665465 VU THI BICH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15698309581.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0321000894477 TRAN THAO TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234ORCOQ2MBBTE1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.144601.0987568769.LY THI MINH HIEU.970448

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1aWN29I6S.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.144600.0967210010.NGUYEN PHUONG DUNG.970440

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15698280553.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301008111111 HOANG LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234VNIB02RBSEAZ.Ung ho Ms 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.144422.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15698262519.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Nguyen).CT tu 1024346018 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QVLLZ6.Uh ms 2016.224 FT26234727475496.20260822.144256.19027405912021.VND-TGTT-DO THI THU HUYEN.970407

22/08/2026 20.000,00 6234IBT1iJTTC8I7.ZP262340391186 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.144113.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/08/2026 200.000,00 6234ASCB02RBXDJS.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-220826-14:37:49 6234ASCB02RBXDJS.20260822.143749.22264901.TRAN LE TRUC NGUYET.970416

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880822143618202664kt878297.5189.16476.143555

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704050822143416202617BX017814.5389.4824.143416

22/08/2026 50.000,00 6234SGTTW22WZGJV.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.143333.070151296562.TRAN THI BAO TRAN.970403

22/08/2026 200.000,00 6234VNIB02RBXBFH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.143148.917917382.DANG KIEU TRINH.970441

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QV6AAW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234100797663.20260822.143103.19032894997011.VND-TGTT-NGUYEN THI DONG.970407

22/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15698115874.Ung ho ms 2026.224(Be Vi Duc Chuyen) .CT tu 1019023854 BUI THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508221430042026JkUV527435.5189.85032.143004

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15698069302.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234NAMAP2QE6ZHU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.142719.0079261.NGUYEN THU HIEN.970428

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15698074477.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1029257926 HOANG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234VNIB02RBVK4D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.142656.601704060358940.LE NHU QUYNH.970441

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15698066051.ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0331000467458 NGUYEN THI MINH KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234VNIB02RBVYIP.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.142527.100626888.LE THI THU HIEN.970441

22/08/2026 100.000,00 6234MCOBQ2MBAXXQ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.142300.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808221420512026zbwx833470.5389.40154.142022

22/08/2026 200.000,00 6234ASCB02RBK68S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-14:20:41 6234ASCB02RBK68S.20260822.142041.1235947.PHAN VU THUY VAN.970416

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221419552026sexU498280.5390.35333.141926

22/08/2026 200.000,00 6234TPBVI2C3YTHV.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.141509.68228285858.NGUYEN THI HONG LINH.970423

22/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508221412482026A494039459.5388.1030.141249

22/08/2026 30.000,00 6234IBT1k2QVA4JR.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234687607591.20260822.141204.6683797979.NGUYEN THI HONG NGOC.970407

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1aWN2C5IG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.141054.000003963114.LE DIEU LINH.970433

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1aWN2C9UP.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.140458.0903285285.DANG THI PHUONG.970437

22/08/2026 100.000,00 6234ASCB02RBWL6B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-14:02:21 6234ASCB02RBWL6B.20260822.140221.246208849.PHAN MINH NGOC.970416

22/08/2026 319.970,00 6234IBT1iJTLNLIP.ZP262340353489 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.140136.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704150822140119202681hl446553.5390.46368.140050

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15697759532.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1066980668 HO KINH DOANH XUONG QUA TANG THU CONG HY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.886,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026. 225 em Dao Hoang Dan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508221359512026CFOE095594.5389.39518.135951

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.225 Em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221359482026xhy8776031.5390.40384.135948

22/08/2026 2.000,00 6234IBT1fJS4X2DM.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.135907.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QV5JLS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234010237075.20260822.135852.19035183684018.VND-TGTT-LE THANH PHUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082213582420268n9a772448.5390.33540.135824

22/08/2026 100.000,00 6234SGTTW22WJHDY.IBFT Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.135815.060269310017.TANG MY HONG.970403

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.225#SP#020097040508221356542026T3X3086027.5389.27387.135654

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15697718032.ung ho MS 2026.224( vi duc chuyen).CT tu 1053246587 HO THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.886,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508221355112026XI0G080506.5189.18645.135442

22/08/2026 50.000,00 MS 2026.225 Dao Hoang Dan#SP#020097048808221355082026sr6m764061.5390.18521.135508

22/08/2026 83.000,00 6234IBT1iJTLRNMT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.135410.185422558.DO LINH PHUONG.970432

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15697676149.ms2026.225.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221351402026sidb420764.5387.2877.135140

22/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224#SP#020097048808221349212026maff749733.5390.92683.134922

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C3LMXV.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.134911.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221348342026e8ne747759.5390.89782.134806

22/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143337183454.20260822.143337183454-0854076607_Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTLXX69.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 224 vi duc chuyen.20260822.134445.111555222.VU THI THU THAO.970432

22/08/2026 200.000,00 6234MSCBD23H9WFF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.134349.811069388888.NGUYEN TIEN TRANG.970422

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTLXLPF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.134339.9393881993.NGUYEN THI THU HANG.970432

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15697570608.ungho ms 2026.225 dao hoang dan.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTLXKA3.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 225 dao hoang dan.20260822.134222.111555222.VU THI THU THAO.970432

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15697565995.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234MCOBQ2MBYJUF.Thuy Ha Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.134201.02101014908255.THAI THANH HUYEN.970426

22/08/2026 500.000,00 6234MCOBQ2MBQZVT.Thuy Ha Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.134053.02101014908255.THAI THANH HUYEN.970426

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:be Vi duc Chuyen#SP#020097040508221340502026LKKB036111.5387.54525.134050

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221339492026N1FN332217.5388.50356.133921

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15697540399.ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 9823343343 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15697531951.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234MCOBQ2MBQFIN.Thuy Ha Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).20260822.133930.02101014908255.THAI THANH HUYEN.970426

22/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970422082213375620263UD1440849.5189.41630.133757

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QVMGMB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234003287172.20260822.133747.19020925062016.VND-TGTT-LE THI MINH HUE.970407

22/08/2026 100.000,00 6234VNIB02RBUBAB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.133616.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15697491058.NGUYEN HONG MINH chuyen tien ung ho ms 2026 225 em dao hoang dan .CT tu 1030333015 NGUYEN HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082213353420268lhi715175.5387.30772.133506

22/08/2026 5.000,00 6234VNIB02RB45E9.ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan ).20260822.133525.912281212.GIANG MY LINH.970441

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QVVHTH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234824163890.20260822.133440.3404012004.NGUYEN DUC KIEN.970407

22/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15697457300.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143335724221.20260822.143335724221-0932665198_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15697441071.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15697423233.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15697394242.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234VNIB02RB427K.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.132559.088704060060001.VU MAI ANH.970441

22/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.225 em dao hoang dan#SP#020097042208221324412026CBP3982425.5189.83427.132441

22/08/2026 300.000,00 6234ASCB02RBRHSL.UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN-220826-13:23:50 6234ASCB02RBRHSL.20260822.132350.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221323402026hwbh685973.5390.79203.132340

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QV9TGI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234559232103.20260822.132325.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15697328604.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0081001264987 TRAN THI THUY LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1aWN2WN6I.giup do be Vi Duc Chuyen .20260822.131939.068704070222117.NGO HONG ANH.970437

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15697291368.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000428332 TRAN NGUYEN HA DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221316332026PThk332165.5387.47178.131605

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QVCRHZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234006031510.20260822.131616.19030545310012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1fJS4TKG9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.131538.26081996.MBVBANK IBFT.970414

22/08/2026 50.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970422082213144420263RR3914539.5189.39350.131444

22/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082213130120263r0u660512.5389.31369.131301

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QV1RXI.Ung ho ms 2026.225 em Dao hoang dan FT26234493200205.20260822.131228.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407

22/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208221312262026TY4O872453.5389.28750.131227

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15697197202.MS 2026.225-mong be Dao Hoang Dan vuot qua nghich benh-mong gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QV1Q93.Ms 2026 225 em Dao Hoang Dan FT26234729272709.20260822.130851.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1d1Y6AJ3D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.130711.970422Qf38f83000000000904706.MBBANK IBFT.970422

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15697172024.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000259631 LUONG THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 30.000,00 MBVCB.15697159907.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9702384194 LE THI NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15697136302.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221303312026TC77987148.5389.88615.130303

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15697133066.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1051828946 HOANG THI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15697130328.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1031150439 DO NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15697129388.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0261003459072 DINH THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QVQHES.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234669305637.20260822.130037.19036523638012.VND-TGTT-VAN ANH THU.970407

22/08/2026 200.000,00 6234SHBAP2QEWJQW.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.130036.0912494017.NGUYEN THI THU HUONG.970443

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221300262026FJ8Q018682.5388.75278.130026

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTLH3CG.MS 2026225.20260822.125954.62970111.CAM HAI YEN.970432

22/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221258202026WVOP012461.5389.65104.125820

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15697071959.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0411001039402 HUYNH THOAI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 30.000,00 MBVCB.15697060095.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508221257242026VlHG283116.5389.60514.125724

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15697058529.Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0501000031774 VONG HO NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 6234SGTTW22WCKNT.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.125411.060005542981.NGUYEN HOANG TRANG.970403

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QDXXLD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234722615377.20260822.125016.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407

22/08/2026 50.000,00 6234ASCB02RB8CTY.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan-220826-12:49:42 6234ASCB02RB8CTY.20260822.124943.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C9PUUK.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.124723.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

22/08/2026 10.000,00 6234IBT1k2QD3NFF.ung ho ms 2026.225, em Dao Hoang Dan, chuc em va gia dinh binh an FT26234492473762.20260822.124654.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508221244072026N9YY069272.5389.96985.124407

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15696896257.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 7988955455 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C9P8LT.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.124248.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221242312026L1NP064349.5387.90084.124231

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097041508221240072026KWAe236736.5389.77253.124007

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QDTPFS.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234302102504.20260822.123754.1211101990.THAN THANH THUY.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QDTJCA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234698210938.20260822.123636.19031270025017.VND-TGTT-DUONG HANH HOA.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082212361220267e8s564671.5189.58337.123612

22/08/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien ms 2026.225 Dao Hoang Dan#SP#020097042208221235032026K84T123947.5389.52101.123504

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15696777559.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1032222458 PHAM THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.000.000,00 Ungho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221232082026bsja552696.5390.37417.123140

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QDH43A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234162687075.20260822.123134.19030977635011.VND-TGTT-PHAM THI NHUNG.970407

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1iJTLEIRJ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.123033.331701847.VUONG HUY TUAN.970432

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15696723760.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTLEJ83.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.122825.168115806.NGUYEN LAM LINH.970432

22/08/2026 100.000,00 6234VNIB02RBCZDS.Ung ho MS.2026.225.20260822.122653.374682399.DAM VAN HIEU.970441

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221226512026EtAe197137.5389.7690.122651

22/08/2026 300.000,00 6234SHBAP2QESBWY.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.122632.2228889899.DIEP XUAN BACH.970443

22/08/2026 100.000,00 6234VNIB02RBCTQY.Ung ho MS 2026.224.20260822.122622.374682399.DAM VAN HIEU.970441

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15696609518.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0261003480244 PHAM CHAU ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)#SP#020097041508221221322026s63w178639.5390.79259.122132

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082212210620263gea518449.5388.76962.122107

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QDE9JA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234039300125.20260822.122106.19837775335031.VND--TRIEU QUOC THANG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QDEQWJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234229056337.20260822.122034.19036909236016.VND-TGTT-VU THI HUYEN.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QDKTEE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234734288993.20260822.122006.19020248912989.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15696579096.ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QDKGTI.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234530792850.20260822.121925.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

22/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143327605987.20260822.143327605987-0775067786_Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15696562359.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082212171120261ELR976306.5389.55009.121712

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QD7H7F.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234021159028.20260822.121655.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880822121608202657xp502152.5387.49322.121608

22/08/2026 100.000,00 MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880822121601202695tz501734.5390.47953.121601

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15696516999.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C96DQZ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.121506.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970415082212144020264XBJ156472.5189.40679.121412

22/08/2026 50.000,00 TRUONG THIEN TAM Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan, chuc con nhanh khoe#SP#0200970488082212143720268ok3497126.5390.39976.121437

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15696502904.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15696480292.UNG HO MS 2026.225 (DAO HOANG DAN).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234VNIB02RB1R9G.Ung ho MS2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.121224.989184594.DONG THI MINH THANH.970441

22/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208221212172026JCQI343219.5388.26710.121149

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15696455789.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9935161605 NGUYEN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15696427954.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002512107 DANG THIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.000.000,00 6234ASCB02RBBPCM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-12:07:55 6234ASCB02RBBPCM.20260822.120755.7788968.TRAN THI TUYET.970416

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QD4MCX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234615483148.20260822.120637.9768881883.NGUYEN HUYNH TRANG.970407

22/08/2026 200.000,00 6234TPBVI2C96ML5.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.120635.16839226789.TRAN VAN HOANG.970423

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QD4Q7Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234558400214.20260822.120548.2312060991.PHAM THI THUY DUONG.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QD5PDD.ung ho ms 2026.224 FT26234019109520.20260822.120104.19035868632010.THANH HUU NGUYET ANH.970407

22/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143325097858.20260822.143325097858-0365049826_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.225 em Dao hoang Dan#SP#02009704150822120008202640T5105148.5389.55876.120008

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15696276692.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1038440744 VU MINH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221159182026wqkf444442.5389.51090.115918

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221159172026pFnO101418.5389.51041.115917

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QDY5SF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234030472855.20260822.115818.8888667736.NGUYEN THI HIEN.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221157572026UKBD145392.5390.41972.115757

22/08/2026 100.000,00 6234ASCB02RBAETI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-11:57:20 6234ASCB02RBAETI.20260822.115720.203819899.NGUYEN THI THANH HOA.970416

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15696236035.Ung ho MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN .CT tu 1015525373 NGUYEN HUONG THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508221156352026W1N7089691.5387.34043.115606

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15696230359.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000297810 LE MANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 BACH VAN HOA chuyen tien#SP#020097042208221156172026QED4524343.5390.31938.115549

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221153282026DEHZ584610.5389.15101.115328

22/08/2026 450.000,00 2026.221 Sung Trong Nhan#SP#0200970422082211524620268SWO190512.5388.11111.115218

22/08/2026 1.000.000,00 6234IBT1k2QDUPUM.be celine Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234057135085.20260822.115220.950912264009.LE DUNG.970407

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221150422026M7LV063637.5189.98159.115042

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221150082026J6MR840568.5387.95217.115009

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221149512026D7YB059772.5189.92515.114951

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1iJTLBJKI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.114533.141640933.HA QUANG HUNG.970432

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15696047301.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1025484904 BUI THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143322502289.20260822.143322502289-0388868974_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTL5BQF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.114129.39395831139.VUONG THUY DUNG.970432

22/08/2026 300.000,00 6234VNIB02RBYF4C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.114033.633704060029908.TRAN CONG HOANG KHANH.970441

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15695988378.ung ho ms 2026.224.CT tu 0011004263660 DO HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QDV9GS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234696028624.20260822.114012.19035300779017.VND-TGTT-QUACH THAO VY.970407

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15695952195.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9988536867 TA THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QDD5WR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234724106372.20260822.113808.19073385889011.VND-TGTT-TA THI NHAT HA.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QDDM95.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234083919408.20260822.113738.19028883116014.VND-TGTT-PHAM THI ANH HANG.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221134492026glgn351610.5388.1395.113449

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15695869263.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1034013662 CHUNG NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15695861999.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0011004151491 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15695858234.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003620801 BUI DUONG PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QD9MSN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234964031813.20260822.113149.19031510652014.VND-TGTT-PHAM QUYNH TRANG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QD2TS1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234969009289.20260822.113027.19037323876012.VND-TGTT-PHAN THI NOI.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15695813356.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004108672 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221129502026d6u2332698.5189.70683.112950

22/08/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704150822112804202603Tw883445.5390.60086.112804

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15695784739.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9898889816 TRINH NGOC NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221126382026mkw6320619.5387.51614.112610

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTLPVSM.LE THI HOA chuyen tien ma so 2026 225 DAO HOANG DAN.20260822.112551.247529918.LE THI HOA.970432

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15695725264.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1019425854 DANG THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QDJRC6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234903462019.20260822.112204.19035479962013.VND-TGTT-NGUYEN LE CHAU ANH.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15695700603.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004239300 LE HOAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15695698183.NGUYEN THI HUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0371000431184 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221120572026a6pb298945.5388.17493.112057

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15695669736.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000139152 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082211194620267qRr853141.5390.11040.111946

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15695664257.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1068065228 DONG BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C9DE24.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).20260822.111808.04015878401.LAM THI DIEU NGAN.970423

22/08/2026 500.000,00 6234ASCB02RA58Z9.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-220826-11:18:05 6234ASCB02RA58Z9.20260822.111805.888115566.BUI THANH CHUONG.970416

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1aWNCFJP6.giup be Vi duc chuyen.20260822.111731.03000014391189.PHAM THI HUONG MAI.970440

22/08/2026 200.000,00 6234TPBVI2C9DUP1.LE THI YEN chuyen tien ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260822.111726.00647853502.LE THI YEN.970423

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221116522026CD6Z730843.5390.93262.111652

22/08/2026 500.000,00 6234ASCB02RAP5IN.UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN-220826-11:16:05 6234ASCB02RAP5IN.20260822.111605.888115566.BUI THANH CHUONG.970416

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1iJTL8FUA.ZP262340218927 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.111559.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/08/2026 120.000,00 6234IBT1k2QSNRE9.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen mong con mau khoe FT26234964066960.20260822.111326.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407

22/08/2026 200.000,00 6234SGTTW22WYUXZ.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.111214.060022122110.HUYNH HOANG NGOC.970403

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880822111006202604z5257984.5189.54376.111006

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15695526517.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1020855855 DUONG THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C9DLKB.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260822.110944.15181919789.PHAN CAM SIEU.970423

22/08/2026 300.000,00 6234SGTTW22WYC3X.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260822.110857.060156349324.NGO THANH TUNG.970403

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082211075120265q2l249573.5390.40547.110722

22/08/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.224#SP#020097048808221107412026lxzt248951.5390.39714.110741

22/08/2026 200.000,00 6234SGTTW22WYBV5.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.110703.060156349324.NGO THANH TUNG.970403

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QSXGZ1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234070856630.20260822.110635.19032433742222.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO TRANG.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880822110631202694ik244529.5387.32966.110631

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QSXVZM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234515562524.20260822.110536.19033291292018.VND-TGTT-DO THI QUY.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15695449048.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002260606 NGHIEM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15695434589.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234YOLOP2QEUHZ4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.110247.0906638601.DO HOAI PHUONG .546034

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082211004220266o5w222918.5389.246.110020

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QSFAH4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234030076450.20260822.110039.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407

22/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221100092026UY08023318.5189.97466.110009

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C9HENH.OGTC Tran Minh Hoa ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105926.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221058312026HO9Y707892.5389.87550.105832

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082210582420260W9m774163.5389.87214.105824

22/08/2026 100.000,00 6234SHBAP2QEUTWF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.105808.0916521265.DO HIEU MINH.970443

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C9HZVF.OGTC Tran Van Huynh ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105701.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C9HJJ4.DTM ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 150.000,00 MBVCB.15695320565.VUONG THANH TUNG ung ho MS 2026.225 em dao hoang dan.CT tu 9964088768 VUONG THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 80.000,00 MBVCB.15695312300.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1033039978 LE THI DIEU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C9H8U1.NH ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105501.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221054452026mLfI760933.5388.66709.105445

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C9HM5I.QA ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105401.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221054002026Ys32757630.5189.62573.105400

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15695304056.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1014932630 NGO THUY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221053152026cq3r195834.5387.58573.105315

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C9H1BK.Trinh Thi Huong ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105306.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15695285372.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0511000472005 NGUYEN LE TAM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234ASCB02RANDPH.UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN-220826-10:52:21 6234ASCB02RANDPH.20260822.105221.229721879.LAI DINH CUONG.970416

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C9HAUB.Tran Tue Nha Phuong ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 100.000,00 6234MSCBD2337ZXH.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.105121.4090119760000.NGUYEN TRONG TRUONG.970422

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C9HY7H.Tran Van Huynh, Pham Thi Bac ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105101.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QSHDNJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234140447735.20260822.105052.19034028002011.VND-TGTT-BUI MANH LINH.970407

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C9H2PI.TT Tran Minh Hoa ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105001.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1fJS44FJ1.PHAM THANH HUYEN ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.104941.0021007201009.PHAM THANH HUYEN.970438

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QSZKGY.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234704773900.20260822.104905.19029801457869.VND-TGTT-PHAM THANH HUNG.970407

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C935KM.Tran Thi Hong ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.104901.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C93766.Tran Minh Hoa ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.104801.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1iJTLDTT8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.104728.0972342317.TRUONG THI MY TRAN.970432

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15695209078.MS 2026.224 (vi be Duc Chuyen).CT tu 0371000488237 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C936QQ.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260822.104701.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QS6XB1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234131078146.20260822.104653.19036640945015.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH NGOC TRAN.970407

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C93ID6.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.104601.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C93IQ5.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.104537.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15695165829.Ung ho MS 2026.224 ( Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0221000048147 PHAM THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082210424320263Z95038103.5390.896.104243

22/08/2026 100.000,00 VO THI MINH THUY chuyen tien#SP#020097042208221042292026GFJK942963.5189.202.104201

22/08/2026 2.000.000,00 6234IBT1k2QSEIEG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234010027578.20260822.104213.19034291403010.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QSEI22.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234030190632.20260822.104210.19040024693018.VND-TGTT-DANG THAI SON.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QSEWI6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234802014581.20260822.104119.1915999995.VO THI KIM NGAN.970407

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221041012026K4YQ029644.5390.92541.104101

22/08/2026 150.000,00 6234ASCB02RAH836.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-10:38:28 6234ASCB02RAH836.20260822.103828.47261197.LE NGOC LAN.970416

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QS7AVY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234364152080.20260822.103701.19032366945555.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221035322026E1WB136410.5189.63122.103532

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15695038663.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000412359 LE THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234MCOBQ2MA6HD3.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.103438.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

22/08/2026 27.000,00 MBVCB.15695035141.LANG THI THUY ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15695025610.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1036136627 TRUONG THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15695007140.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0821000146461 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QSAFCB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234296459360.20260822.103156.19035713554013.VND-TGTT-TRAN THI THUY.970407

22/08/2026 100.000,00 6234SBITF2YJLPDM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.102936.000470406005960.DO THI VAN ANH.970400

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694959227.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001180636 DONG THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QSBNDT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234704690210.20260822.102619.9983582233.TRIEU MINH TUAN.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694908573.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000407667 NGUYEN PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15694899445.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7974340286 VU THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694850594.ung ho ms 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0191000362819 LE THUY VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234SGTTW22U5ZAK.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.102039.040113452260.VO THI KIM PHUONG.970403

22/08/2026 300.000,00 6234ORCOQ2MA68FQ.MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.102024.0986376529.NGUYEN THI HAI VAN.970448

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694819979.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0911000026828 NGUYEN THIEN DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221018452026MT8B635700.5189.75302.101845

22/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097042208221018252026WW6X551728.5388.73507.101825

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082210161820268otE620561.5389.63003.101549

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221015552026ccZg618847.5387.59943.101555

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1iJTLC4Z5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.101519.0908317009.DANH DIEM TUYET.970432

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694763097.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000493004 NGUYEN DAC QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QSUFQ4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234060669935.20260822.101401.8405454567.VU THI THANH.970407

22/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221013032026Ubzr607711.5388.46559.101303

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QS8RVY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234558498823.20260822.101120.13820614622012.VND-TGTT-NGUYEN HONG HAI.970407

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#02009704880822101012202621yc041240.5387.31906.101012

22/08/2026 30.000,00 6234VNIB02RA9GF7.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.100941.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221009152026pbqp037884.5389.26978.100915

22/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.224 VI DUC CHUYEN#SP#0200970422082210084620261HOF213858.5387.24588.100847

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QSI3HX.Ung ho MS 2026.224 FT26234507573652.20260822.100812.19034860065013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HONG.970407

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221008082026CEaZ589756.5390.21886.100808

22/08/2026 200.000,00 6234VNIB02RA9J1J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.100754.907287125.BUI THI DAN ANH.970441

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QSIEDR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234140290442.20260822.100733.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221007252026ukfe031351.5387.18260.100725

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15694655749.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004183373 PHAM HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QSMK2G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234146317494.20260822.100428.19033974578881.VND-TGTT-HOANG THI HUONG.970407

22/08/2026 200.000,00 6234ASCB02RAS3PH.UNG HO MS 2026.244 BE VI DUC CHUYEN-220826-10:03:57 6234ASCB02RAS3PH.20260822.100357.16380967.TRINH PHUONG QUYNH.970416

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTLJL62.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.100242.111080305.PHAN THI THU TRANG.970432

22/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970422082210010820266EZF565134.5388.86966.100108

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QSVVWB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234508847920.20260822.100021.19033754094016.VND-TGTT-HOANG THI HONG NHUNG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QSVQW4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234997729190.20260822.095933.19034710269011.VND-TGTT-TRAN XUAN HONG VI.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTLJD46.ZP262340160829 Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan.20260822.095832.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/08/2026 100.000,00 6234MSCBD233XPSD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen chuc con mau khoe.20260822.095719.121068868.VU THI THU HUONG.970422

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694523566.ung ho ma so 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0701000436158 NGUYEN THAI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 59.000,00 MBVCB.15694519371.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000820859 NGUYEN DUC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082209553320269L6Q487305.5388.60341.095533

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15694495751.nho chi dua ho toi be.CT tu 1045935291 DAM THI HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15694453023.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015362870 NGUYEN VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694423211.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000034782 VU HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234ASCB02RAGIGS.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan-220826-09:47:56 6234ASCB02RAGIGS.20260822.094756.2260837.LE THANH DUY.970416

22/08/2026 300.000,00 6234SGTTW22U7U1S.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.094749.060262006207.TRAN THI KIM NGAN.970403

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1iJTLQFLU.ZP262340154213 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.094746.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/08/2026 200.000,00 6234SGTTW22U7TRQ.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.094615.060217675645.LE THI THANH HIEN.970403

22/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208220942542026TBN4197746.5389.1516.094226

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15694301621.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004445986 TRINH MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694282792.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0501000158511 PHAM THI NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15694269139.MS 2026.224(be vi duc chuyen).CT tu 1031459943 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTHN591.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.093646.137349086.DOAN QUOC VIET.970432

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QSW7XZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234808027016.20260822.093639.19036679886016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15694254229.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0911000062585 TRUONG THI TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1iJTHNICU.ZP262340143442 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260822.093532.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220935112026b930920923.5387.68169.093511

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220934382026j7le919147.5389.66061.093439

22/08/2026 800.000,00 6234TPBVI2C9XQN1.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).20260822.093433.00483315003.NGUYEN THI HA PHUONG.970423

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220932552026o68t913405.5390.58123.093255

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220930022026QWO4079850.5388.46111.092934

22/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508220928442026RU7I073530.5388.40068.092844

22/08/2026 500.000,00 6234SGTTW22U6MAV.IBFT Ung ho ma 2026.225 em Dao Hoang Dan.20260822.092710.060121077798.NGUYEN THANH CONG.970403

22/08/2026 100.000,00 6234SHBAP2QEL3EX.LE THI HONG YEN ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.092708.0968785566.LE THI HONG YEN.970443

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q9RPZR.Chung tay ung ho MS 2026.224 FT26234111650729.20260822.092627.10523520477013.VND-TGTT-PHAM THI ANH NGOC.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTHR9JL.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.092626.0984041991.DAO DUC VINH.970432

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694103608.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9988951697 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220925022026bp0t887309.5387.23880.092502

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694079803.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15694086577.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9971018307 PHUNG THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220923122026fS6l436841.5388.16730.092312

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694075046.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220922162026w9u7878444.5189.13503.092216

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694060274.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15694051897.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 250.000,00 MBVCB.15694054382.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 250.000,00 MBVCB.15694049530.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 250.000,00 MBVCB.15694038746.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220920122026bFUr427424.5390.4666.092012

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15694045613.ung ho MS 2026.223.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220919472026yNLP426013.5388.2903.091947

22/08/2026 250.000,00 MBVCB.15694035385.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q939XW.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234636429786.20260822.091919.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15694012682.Chuyen tien ung ho MS 2026 225.CT tu 0591000284903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693988356.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0851000020626 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q9FQNR.Ungho ms 2026.224 FT26234157142391.20260822.091529.19035710347017.VND-TGTT-NGUYEN THU PHUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234ASCB02RAWN3Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-09:15:25 6234ASCB02RAWN3Q.20260822.091525.42766857.PHAN VAN LIN.970416

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.224 beVi Duc Chuyen#SP#020097042208220915082026TXD5982077.5387.84417.091508

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1iJTH3GWH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.091334.576636318.HOANG THI TUOI.970432

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1aWNC75PI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.091247.9009998386.TRAN THI HONG HANH.970437

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693919678.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0281000656681 DINH NGOC ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234VNIB02RAWCCM.Ung ho Ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.091007.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220909482026h5ic838396.5389.63580.090920

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220909112026IXNX079978.5389.62127.090911

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220908322026MNCV411949.5390.59315.090833

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1iJTHFRZA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.090825.108531018.DINH THI THUY NGA.970432

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220906262026acm3827776.5388.50593.090626

22/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Van Manh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422082209044220263VGA996391.5189.44347.090443

22/08/2026 90.000,00 MBVCB.15693848089.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1012849140 PHAM DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693830890.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001140978 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTHFMEV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.090302.649770999.TRUONG THU THUY.970432

22/08/2026 300.000,00 6234TPBVI2C9KUBH.DANG THI KIM OANH chuyen tien ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan).20260822.090228.02088666901.DANG THI KIM OANH.970423

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTHF9TK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.090207.76256877.NGUYEN THI HA VAN.970432

22/08/2026 10.000,00 6234IBT1cJM8ZI46.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.090139.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15693785769.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234SHBAP2QW5D9E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.085933.1016802482.TRAN THI QUYNH ANH.970443

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693761614.ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen.CT tu 0041000316699 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15693739818.Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000255475 NGUYEN TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15693739373.Ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1014537252 NGUYEN THI THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q9KL57.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234721840290.20260822.085453.8631019868.NGUYEN THI NGOC ANH.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693719588.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0281000605056 VO HONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 6234MCOBQ2MADL4W.TRAN THI NHO chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen. Chuc con mau khoe.20260822.085335.03201013962700.TRAN THI NHO.970426

22/08/2026 500.000,00 6234ASCB02RA4FSZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-08:52:40 6234ASCB02RA4FSZ.20260822.085240.277111888.VO MINH TRUYEN.970416

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q97FFF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234968419095.20260822.085147.19037789969010.VND-TGTT-VO NGUYEN NHU NGOC.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220851252026r5ad780395.5189.96562.085125

22/08/2026 50.000,00 6234VNIB02RA4B5Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.085116.972303985.HOANG THI BICH PHUONG.970441

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082208510920269GDT326867.5387.96163.085109

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1aWNCGSLM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.085035.111704070013602.NGUYEN THI TRANG.970437

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15693653445.Chuyen tien ung ho.CT tu 1033401445 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693652909.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0351000776076 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693645617.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1052526087 VO THIEU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693654465.UH MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004123313 LE THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082208480620267eza770155.5388.83954.084806

22/08/2026 10.000.000,00 MBVCB.15693630467.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q9G2Z3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234905501004.20260822.084602.19028176447012.VND-TGTT-TRAN NGOC LINH.970407

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808220845492026bqrp763290.5388.77344.084549

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220845282026ZWUT528796.5387.75569.084529

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.225#SP#0200970405082208444020269R8D065414.5189.74235.084440

22/08/2026 50.000,00 6234ORCOQ2MAH38C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.084423.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448

22/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2090978339123744768.20260822.Remit Ung ho MS 2026 224 2090978339123744768

22/08/2026 10.000.000,00 MBVCB.15693591923.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082208421120261JW9149178.5387.64924.084211

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q943MN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234587595781.20260822.084144.19033888379017.VND-TGTT-TRAN THI HAI DUYEN.970407

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15693565625.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1065244532 PHAM THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTHHZ4P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.084107.159128717.NGUYEN THI TRANG.970432

22/08/2026 200.000,00 6234NBVAF2YJL4L2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.084105.100005416878.LAM THI THUY.970419

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693556436.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351000982915 TA THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220840072026zu3q745708.5387.58158.084007

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15693532748.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9932731650 HO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693530266.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0851000001991 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTHHBJW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.083857.9789666.DO HOANG THAO MY.970432

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15693527144.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0121000300964 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTHH583.MS2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.083846.9119912412.NGUYEN NGOC THI.970432

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693534589.ung ho MS 2026223 cho 2 be Quyen va AN.CT tu 0351000883083 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693524421.ung ho Ms 2026.224.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082208364020260RJA028966.5390.46563.083640

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693488817.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1012539155 HOANG THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234ASCB02RAZZZ1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-08:34:39 6234ASCB02RAZZZ1.20260822.083439.23493997.LE THI THAO.970416

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693469249.2026.224 Vi Duc Chuyen.CT tu 9945400717 PHU THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1fJS4V5RY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.083347.0355980626.LUONG THI THUY QUYNH.970431

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220833022026fyp6724117.5387.33794.083302

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTHZHH8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.083235.0966326916.MAI THI HUONG.970432

22/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang Buoc Toi Truong#SP#020097048808220832212026vujj721996.5387.32361.083153

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q95JFI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234671970901.20260822.083211.19036709471010.VND-TGTT-LE THI THAO LI.970407

22/08/2026 100.000,00 6234VNIB02RAZACK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.083159.701041988.HA DUONG CONG THANH.970441

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q9YE1H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234589435870.20260822.083047.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693423748.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000448341 NINH THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220829542026kef6714528.5388.23955.082954

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693425932.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0431000197629 NGUYEN THI ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTHZ8K6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.082857.133329088.LE LINH TRANG.970432

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693409381.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1iJTHZD3X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.082759.67744691.NGUYEN THI HONG VAN.970432

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q9PK34.Ung ho em Dao Hoang Dan,MS 2026.225 FT26234602745371.20260822.082718.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1aWNC4FUJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.082547.0908295986.TRAN VAN PIN.970437

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15693361933.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q9PC79.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234070256143.20260822.082526.19032087203018.VND-TGTT-LE THI THAO VAN.970407

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15693359038.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1018580828 LE DUONG NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTH6X71.Tunjunjin Ung ho MS 2026224 Be vi duc chuyen.20260822.082458.170864988.LUONG THI THANH LAN.970432

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220824342026LI9U074179.5388.6515.082434

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693351012.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0851000041775 HOANG LE DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234MSCBD23386FU.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.082326.1130100655009.DAM CAM NGHIEN.970422

22/08/2026 100.000,00 6234ASCB02RAJ54J.MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-220826-08:23:00 6234ASCB02RAJ54J.20260822.082300.214955609.TRAN THI XUAN THINH.970416

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082208222220269z56691548.5189.103.082154

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082208222120264BL3756953.5389.67.082221

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15693330581.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234ASCB02RATYDK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-08:22:00 6234ASCB02RATYDK.20260822.082200.13035247.NGUYEN THI TRANG.970416

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q98N23.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234113757085.20260822.082120.19033452930011.VND-TGTT-QUACH THI TRANG.970407

22/08/2026 10.000,00 MBVCB.15693308948.ung ho quy.CT tu 9776832980 BUI HUU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q986JC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234331777690.20260822.082024.19030323692014.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693307040.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013272472 NGUYEN DO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693290385.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0021001386222 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ms 2006.223 Quyen va An#SP#020097042208220818222026VTVT335711.5189.86702.081822

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082208164320263usn674185.5389.81410.081643

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693261840.ung ho MS 2026.224 (be vi duc chuyen ).CT tu 1035635194 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15693255079.Ung ho MS 2026.225( Dao hoang Dan ).CT tu 0921000712073 NGO THIEN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220815162026lfk9229173.5189.75857.081516

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15693243939.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002153295 LAM HANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693232094.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000497183 DUONG THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808220814082026l94v666441.5389.73380.081408

22/08/2026 200.000,00 6234ASCB02RAJ8SX.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan-220826-08:13:49 6234ASCB02RAJ8SX.20260822.081349.8222141618.TRAN XUAN PHUONG.970416

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2Q9MHW8.Ung ho ms 2026.224 be Vi Chuyen FT26234443904194.20260822.081325.19031205755555.VND-TGTT-PHAM THU HA.970407

22/08/2026 30.000,00 MBVCB.15693215214.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q9M8L6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234088011600.20260822.081159.6807111993.NGUYEN NGOC MINH HUONG.970407

22/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508220811422026IV8V016264.5387.65389.081142

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15693201504.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003514924 TRAN THANH NGUYEN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1bJMHI68P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.081129.00198064.HO THI THU THAO.970427

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTHEUBP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.081046.8838868899.DOAN THI HUONG GIANG.970432

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1iJTHEIAC.ZP262340094259 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.081013.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220809142026PI5D211451.5390.57702.080846

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1fJS4S327.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.080709.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q9DFMY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234857455008.20260822.080624.9905087769.NGUYEN THI MY DUNG.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220806212026w8dt643416.5389.48815.080621

22/08/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em trang 2008#SP#0200970422082208043420263YK2108288.5388.43262.080435

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTHK6YK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.080408.26616081984.KIEU VAN MANH.970432

22/08/2026 200.000,00 6234ORCOQ2MA3Z1X.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260822.080324.0362582577.PHAM THI THU TRANG.970448

22/08/2026 10.000,00 6234IBT1k2Q9SRCN.ung ho NCHCCCL FT26234899094315.20260822.080257.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693083886.Chuyen tien ung ho ms 2026 225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/08/2026 100.000,00 6234ASCB02RAC2CN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-08:00:33 6234ASCB02RAC2CN.20260822.080033.192838719.LUU HOANG NGHIA.970416

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15693060943.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0341006007167 NGUYEN HUY TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15693058748.Chuyen tien ung ho ms 2026 224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/08/2026 200.000,00 6234SGTTW22U3DY9.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.075422.050121268148.NGUYEN THI PHUONG THAO.970403

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q9261T.Ung ho MS 2026.225 be Dao Hoang Dan FT26234558103199.20260822.075414.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1aWNCBDNV.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.075414.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082207540820268n5D170209.5388.11752.075408

22/08/2026 100.000,00 ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220822075342202693A4390157.5387.9669.075314

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15692982970.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1029097406 NGUYEN THI KIM AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q92SKQ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234000768657.20260822.075221.9966738919.NGUYEN VAN DUNG.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808220752202026wk99601138.5389.7191.075220

22/08/2026 12.000,00 MBVCB.15692980989.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1aWNCBC36.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.075144.045704070016937.LE THI TRUC LINH.970437

22/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808220751362026xi1p599060.5388.4349.075108

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#02009704220822075118202611VQ478753.5388.4015.075050

22/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970422082207511120263J40459488.5389.3555.075111

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q9CBKM.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234373646490.20260822.074933.19033331006013.VND-TGTT-NGUYEN HA AN.970407

22/08/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.225 em Dao hoang Dan#SP#020097048808220749282026bz7v592762.5390.97813.074859

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15692943622.TRAN VAN LINH chuyen tien Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Lan.CT tu 0351000613857 TRAN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220748392026dBz6155079.5389.95650.074839

22/08/2026 200.000,00 VU VIET THANG ung ho MS 2026,225#SP#0200970488082207472020265u3u586514.5390.91692.074721

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15692922004.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0121000815665 BUI THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15692911526.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0161000513025 CAO THI MY LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q91KUJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234457748401.20260822.074602.19037830477030.HKD TRAN TO DUYEN.970407

22/08/2026 100.000,00 6234MCOBQ2MA96VY.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.074547.04386014394949.TRAN LINH VU.970426

22/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220745402026KL1S003022.5390.87150.074512

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q91YIL.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234808792033.20260822.074510.19033873920013.VND-TGTT-VU HA MY.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15692892727.ung ho MS 2026.225 (Dao Hoang Dan).CT tu 0351000673902 DUONG DINH THIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208220744382026Z8QR553791.5389.83537.074439

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C9WYF2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.074400.01544690001.NGUYEN THI THU HUE.970423

22/08/2026 1.350.000,00 6234IBT1k2Q9JXP3.Co HUONG ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN FT26234595669421.20260822.074300.19034339570011.VND-TGTT-DOAN KIM DUNG.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q9JZ4H.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234680625444.20260822.074218.19038867039013.HA THI YEN.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082207410520262WD9131644.5390.74369.074105

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220740382026mlgf566721.5388.71988.074009

22/08/2026 200.000,00 6234VNIB02RACY9B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.073959.007905788.PHI THI BICH HUONG.970441

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q9JJ6Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234808769353.20260822.073929.19028477390016.VND-TGTT-TRINH HUONG GIANG.970407

22/08/2026 300.000,00 6234SHBAP2QEY8YH.Ung ho MS 2026-224 be Vi Duc Chuyen.20260822.073800.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

22/08/2026 200.000,00 6234NBVAF2YJLBNP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.073747.100008295427.PHAM THI NGA.970419

22/08/2026 1.000.000,00 6234IBT1k2Q9QLCF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234728120960.20260822.073356.9902847193.NGUYEN NGOC THU TRUC.970407

22/08/2026 10.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.224#SP#020097040508220733122026ZB6E051442.5189.50794.073244

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220731112026K6MO804213.5390.45321.073111

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTHAE76.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.073058.62693.HO THI HONG LE.970432

22/08/2026 500.000,00 6234WBVNP2QELIT4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.072951.998999661985.TRAN VU ANH THO.970412

22/08/2026 100.000,00 6234MCOBQ2MA9Z4I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.072613.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082207254220266afg523384.5388.29898.072542

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1fJS42GWF.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.072347.9021576839536.NGO DINH SON.963388

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho - MS-2026.225-em Dao Hoang Dan#SP#020097040508220723132026M6NO011000.5388.22697.072313

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220722252026vx8t514078.5389.21401.072225

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208220722182026V0AB202429.5389.20350.072156

22/08/2026 10.000,00 6234IBT1aWNCY6A6.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,221 (Em Sung Trong Nhan)..20260822.072127.0339306897.VU DUC TU.970437

22/08/2026 200.000,00 6234TPBVI2C9UQC6.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).20260822.071654.39766578888.HUYNH NGOC HAO.970423

22/08/2026 200.000,00 6234MSCBD233YMP4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.071407.0039779779779.NGUYEN THI HOANG GIANG.970422

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15692519990.ung ho ms 2026.224 (vi duc chuyen).CT tu 0071000908614 BUI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15692518872.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0531002530300 TRAN XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234MCOBQ2MAS7PE.Nguyen Thi Hue chuyen tien.20260822.070908.04001010416968.NGUYEN THI HUE.970426

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15692489807.ho tro be Vi Duc CHuyen.CT tu 0071000765370 DAU THANH AN NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q2FVDL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234507000505.20260822.070656.9966965788.TANG NGOC ANH.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2F2XK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234003040030.20260822.070623.3406403333.NINH THU HANG.970407

22/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220704262026246x465801.5189.73597.070358

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15692440540.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1027574035 PHUNG THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C94K9W.Ung ho ms 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260822.070012.03579163701.NGUYEN THI HAI HA.970423

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTHB8TZ.Ung ho MS 2026 224.20260822.065913.8915022015.NGUYEN PHUONG LAN.970432

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220658592026u7v9452577.5390.61242.065859

22/08/2026 55.000,00 MBVCB.15692378308.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.223 (2 be Quyen va An).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220654552026UEI2307670.5390.51943.065456

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#02009704220822065246202671J5545040.5387.46721.065218

22/08/2026 200.000,00 6234NBVAF2YJL2GZ.ung ho 2026 224 be VI DUC CHUYEN.20260822.065224.190000441612.PHUNG THI HIEN.970419

22/08/2026 55.000,00 MBVCB.15692336132.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 55.000,00 MBVCB.15692305508.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15692294435.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071003482543 NGUYEN THUY QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 122.686,00 MBVCB.15692294214.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15692283422.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000230016 NGUYEN HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:UHMS 2026 . 224 be vi duc chuyen#SP#0200970405082206430120268M3V068871.5189.27465.064301

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2Q2ZDZX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234460000064.20260822.064102.19835367427014.VND--TRAN THI THAI.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1aWNCPWPS.VU THI MY DUNG chuyen tien ung ho chuong trinh Nang buoc den truong .20260822.063912.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

22/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082206382920263HOW596267.5389.18838.063830

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15692221065.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0921000714348 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15692215632.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000380314 DINH THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 NGUYEN THI XUYEN Chuyen tien,ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#0200970488082206351620267qsr401878.5388.13082.063516

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15692179915.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351000967396 BUI NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15692166758.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTHYEMI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.062825.108177853.VU THI THUY DUNG.970432

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Chuyen Duc#SP#020097048808220627242026rewv388608.5390.99824.062724

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2EY6H.Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234930936608.20260822.062539.19026970104011.VND-TGTT-BUI THI BAO NGOC.970407

22/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082206224520264SU0410965.5389.92935.062246

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2Q2KFIU.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234113308011.20260822.061932.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q2KPKS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234460900581.20260822.061431.3888898889.LE THI MAI HANH.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2KUWV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234930898900.20260822.061358.19027248715010.VND-TGTT-BUI THUY LOAN.970407

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220611402026870O096075.5389.79525.061141

22/08/2026 200.000,00 6234TPBVI2C9RXWP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.060637.10003867011.GIAP LONG TRUONG.970423

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15692044010.Ung ho Ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 9889243390 PHAM THI HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15692028094.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421003708824 LE THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908220554132026dUYP835419.5389.62428.055413

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220549002026SL1K068478.5390.58520.054900

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220541082026cdy3345153.5390.52901.054109

22/08/2026 300.000,00 6234TPBVI2C9RFWQ.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.052227.00527610001.NGUYEN THI THU HUONG.970423

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691919389.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 2856166388 GIAP HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808220515092026eai3336597.5189.40897.051510

22/08/2026 100.000,00 HUONG Chuyen tien ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220513492026ijjl336295.5388.40618.051350

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691926251.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1043610339 TRAN THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2ABNX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234363015956.20260822.050601.19035798776011.NGUYEN THI HONG THIEP.970407

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691911840.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1977622136 DINH THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1d1Y6WG94.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.050316.970422L037d530000000009f5278.MBBANK IBFT.970422

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220456192026t34a332905.5390.35495.045619

22/08/2026 100.000,00 6234NBVAF2YJ2N46.TRAN THANH SANG chuyen tien giup be Vi Duc Chuyen.20260822.045459.100001073634.TRAN THANH SANG.970419

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1iJTHU8P6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.043645.0867822262.NGUYEN QUYNH TRANG.970432

22/08/2026 300.000,00 Ung ho 2 be Quyen An#ACH#0200970407082204355520261001199879.2026-08-22.043556.19035002190051.CTCP 9 PAY.VTCBVNVN

22/08/2026 100.000,00 6234ASCB02RQ5BU4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-04:34:31 6234ASCB02RQ5BU4.20260822.043431.11921187.TRINH THI CUC.970416

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691886896.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000379793 NGUYEN GIANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691885794.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000348638 LE THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208220404022026ZXES313359.5189.20686.040402

22/08/2026 300.000,00 6234ASCB02RA2YEF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-03:52:18 6234ASCB02RA2YEF.20260822.035219.6122297.DANG NGOC THUY NGAN.970416

22/08/2026 100.000,00 Anan gui Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082203421420263THU785804.5387.13568.034215

22/08/2026 100.000,00 ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220334102026ykyq322266.5189.11284.033410

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15691829400.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3234746666 NGUYEN THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1aWNCI78Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.031332.700012691224.TRAN THI TRUC MAI.970424

22/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2090894058579283968.20260822.Remit Ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen 2090894058579283968

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691817971.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000993947 TRAN LE QUANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2Q25TH8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234160758687.20260822.030056.19038396131011.VND - TGTT- LE DOAN KHANH VY.970407

22/08/2026 200.000,00 MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220250182026gjwr316395.5189.1196.025018

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220247102026CWX7846078.5389.549.024642

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691798711.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 2348262096 DO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691796666.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1943349308 DUONG THI HOANG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234ASCB02RQPKQ6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-02:19:15 6234ASCB02RQPKQ6.20260822.021916.32878637.TRAN NGOC HOANG LINH.970416

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C9Z1KH.ung ho ms 2026.224.20260822.021057.00000740874.NGUYEN DAO YEN NHI.970423

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220210412026rhqt310102.5388.91284.021041

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1aWNCIJKW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.020753.005704070021559.NGUYEN HUYNH HONG TRINH.970437

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808220202282026uot4308317.5390.87987.020228

22/08/2026 1.000.000,00 6234IBT1k2Q2Y4MV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234202740710.20260822.020156.19038462400010.VND-TGTT-HO THANH TRUC.970407

22/08/2026 250.000,00 6234IBT1k2Q2Y5FJ.ung ho ms 2026.223 hai be quyen va an FT26234440119087.20260822.020035.2503202288.LUU THANH LAM.970407

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220159442026517S622821.5387.88370.015945

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15691739827.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004178105 LE THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691750258.bluewave.ungho.ms.2026.224(viducchuyen).CT tu 0341007140805 DO THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2Q2YDSN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234066320825.20260822.015340.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q2YSFC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234147679880.20260822.015323.6633100388.NGUYEN THI THANH.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691747499.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000237141 PHAN TIEN DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691746386.NGUYEN HUONG GIANG chuyen tien uh Vi Duc Chuyen.CT tu 0011003180102 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2YWQ5.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234234902602.20260822.014804.6633969686.DO XUAN HONG.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691731566.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9373573688 NGUYEN THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220144372026P3T0503833.5390.84042.014409

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q2PF12.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234201503022.20260822.014322.19027348170011.VND-TGTT-PHAM THI THU.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220141402026B20F224540.5189.82547.014140

22/08/2026 500.000,00 6234VNIB02RQ79YC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.014020.601704060209392.NGUYEN PHUONG THAO.970441

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q2P4W2.ms 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26234031450241.20260822.013458.19035004792016.VND-TGTT-PHAN THI THUAN.970407

22/08/2026 190.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.#SP#020097042208220131402026SEZM817939.5387.77746.013141

22/08/2026 200.000,00 Ung Ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220130072026z4hi301999.5389.77382.013007

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1fJS4QT13.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.012831.8007041049011.LUU PHAM KIM PHUONG.963388

22/08/2026 50.000,00 6234TPBVI2C9TDWK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.012820.03067751601.DAO DUY HUNG.970423

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220124262026VHBX892955.5387.75370.012358

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q2PJE1.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234992350217.20260822.012416.8888629616.TRAN THANH HANG.970407

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2Q2UNDD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234836190520.20260822.012157.19026940259010.VND-TGTT-VU HONG NHUNG.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220121512026F8B7188255.5388.74640.012151

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q2UXJ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234037700131.20260822.012027.19027607565021.VND-TGTT-TRINH THI THANH THUY.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q2U3P6.UNG HO MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234056663792.20260822.012000.7789180838.LAM HONG NGOC.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082201160520263r68298626.5189.72409.011537

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2UA6Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234001616166.20260822.011253.19033246809026.VND-TGTT-TRAN TIEN DAT.970407

22/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2Q2UBZG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234611540766.20260822.011138.7711204795.LE THI HOA.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2U55R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234078524727.20260822.011053.19033988699019.VND-TGTT-LE THI NHU NGUYET.970407

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691673624.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1327288875 CU THI KIM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 ungho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220109402026lzru297000.5387.69381.010941

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691672513.giup do gd 2 be Pham Hong Quyen va Pham Thien An.CT tu 1039327264 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2U9MB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234732070708.20260822.010447.7686286286.NGUYEN PHAM ANH TUAN.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691660685.ung ho MS 2026.224.CT tu 0611001902916 PHAN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220100502026ho3i294449.5389.65487.010022

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691663782.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1136056868 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 20.000,00 6234IBT1k2Q28FH7.Ung ho MS 2026.224 FT26234520360571.20260822.005849.19024787281025.VND-TKTT-PHAN THU PHUONG.970407

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691658224.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1965641157 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691658155.Ms 2026.224 vi be Duc Chuyen.CT tu 0081001195471 LE THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2Q28ZHW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234012499509.20260822.005634.19036089134019.VND-TGTT-NGUYEN HONG NHUNG.970407

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2Q28ZIZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234160298011.20260822.005621.7838200691.LE DINH THANH TUYEN.970407

22/08/2026 200.000,00 6234SGTTW22UKZLM.IBFT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.005427.060212757473.NGO THI MY DUYEN.970403

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTHVSJG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.005151.218166668.NGUYEN QUYNH ANH.970432

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q282DM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234539661204.20260822.004548.19033869555017.VND-TGTT-NGUYEN TUYET NHUNG.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220045232026bipy289595.5389.57896.004523

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691623165.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9373585379 TRINH MANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082200422520266BJF389503.5390.57231.004158

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1fJS4QUJY.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260822.004212.9021637603177.HOANG THI HUE.963388

22/08/2026 500.000,00 6234VNIB02RQN621.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.004204.212188999.NGUYEN THI NHU QUYNH.970441

22/08/2026 50.000,00 O5CH7KAAULGA-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220038592026FWDH670286.5390.54365.003831

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691610100.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0141000431464 NGUYEN DIEU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691608908.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0911000031055 LUONG NGOC THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691616966.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017264014 NGUYEN THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220035012026qnil286208.5389.51892.003433

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691614357.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004273213 DANG DUC HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082200335920261be4285818.5189.51606.003400

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1fJS4QDZ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.003205.8007041086299.HUYNH THI HAI UYEN.963388

22/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2Q2IDPC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234792003347.20260822.003126.19033721982013.VND-TGTT-PHAM QUYNH NGA.970407

22/08/2026 100.000,00 6234YOLOP2QWNBC5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.003044.0357605695.HOANG THI LINH .546034

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2I2E3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234792009082.20260822.003016.8805091994.LE DO GIANG TIEN.970407

22/08/2026 100.000,00 6234VNIB02RQNRXQ.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.002957.699969969.PHAM VAN TRUONG.970441

22/08/2026 300.000,00 6234VNIB02RQNZTB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.002847.255111996.NGUYEN THI KHANH LY.970441

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2IJQ5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234684832728.20260822.002839.19028734744010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q2MNC4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234234602093.20260822.002725.19036719669013.VND-TGTT-BUI THI MINH HOA.970407

22/08/2026 300.000,00 6234ASCB02RQDHR1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-00:27:19 6234ASCB02RQDHR1.20260822.002719.23472887.NGUYEN PHUONG HUYEN.970416

22/08/2026 100.000,00 6234VBAAP2QWNLQS.Vietcombank0011002643148ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.002642.4200205294973.LE THI THU NHI.970405

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691584751.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000088235 NGO THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.000.000,00 6234IBT1k2Q2MH3C.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234024693022.20260822.002449.19022733951014.VND-TGTT-BUI THI NHU ANH.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2MZ5W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234930695204.20260822.002413.19030268354015.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082200234720264y3u282016.5388.45098.002347

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220023142026whjg731516.5388.44880.002314

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691579709.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1047239738 NGUYEN CHAN SI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C9J5JX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.002201.01507784202.NGUYEN HAI DANG.970423

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2M4LJ.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234549192986.20260822.002132.19036119000012.VND-TGTT-LE HA THANH TUYEN.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082200211220269jwn280917.5189.44051.002112

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1bJMHMBKD. Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.002047.205276462001.NGUYEN PHUONG HOA.458761

22/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220019472026ywbs280302.5390.42589.001948

22/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN#SP#020097048808220018352026cujy279764.5189.42099.001836

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220018352026uk8o279760.5189.42095.001835

22/08/2026 200.000,00 6234MCOBQ2MAVQZM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.001826.03101011997095.DO THUY LINH.970426

22/08/2026 200.000,00 6234TPBVI2C9J7A8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.001800.03180241201.VO THI THUY KIEU.970423

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2MV7S.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234520202322.20260822.001757.19036588022019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG PHUONG DUNG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q2MVUS.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234845126038.20260822.001751.19036247717019.VND-TGTT-DINH THI THU HANG.970407

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1aWNCVZ7C.Ung ho MS 202.224(be vi duc chuyen).20260822.001740.000002703326.NGUYEN THI MY LINH.970440

22/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2Q2MSNS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234078325293.20260822.001720.19031636396013.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THAI.970407

22/08/2026 200.000,00 ung ho be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220017182026ROEU440909.5389.39705.001718

22/08/2026 800.000,00 6234IBT1k2Q2MSPS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234580311214.20260822.001708.7989192222.CAO MY LAN.970407

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220016412026aNVz729012.5387.40414.001641

22/08/2026 200.000,00 6234TPBVI2C9J6C3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.001639.00281198001.NGUYEN THI HA.970423

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691560487.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000976164 BUI THI VIET HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691559520.MS 2026.224 ( BE VI DUC CHUYEN).CT tu 1017408252 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220013302026nsfe277608.5387.37348.001330

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691547379.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.224#SP#0200970488082200111220266aqt276524.5387.36171.001049

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2VZ5Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234991880836.20260822.001111.9996859999.NGUYEN THU HANG.970407

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTHDJ9A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.001103.61626689.HOANG ANH TUAN.970432

22/08/2026 200.000,00 6234ASCB02RQIKII.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-00:10:43 6234ASCB02RQIKII.20260822.001043.49502947.NGUYEN THI HONG.970416

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220822000955202651PJ411463.5189.34614.000955

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220009472026B7EO013610.5189.33917.000947

22/08/2026 1.000.000,00 6234IBT1iJTHSNHY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000850.0937733233.VO THI TUYET.970432

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220007562026yw0c274876.5387.33220.000734

22/08/2026 50.000,00 6234SHBAP2QWIXY7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000741.0923875665.NGUYEN NGOC ANH.970443

22/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C9J9QT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000600.03063694001.NGUYEN THI NGOC NGA.970423

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2VVIE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234028011774.20260822.000532.19034347020012.VND-TGTT-NGUYEN HANH NGAN.970407

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15691524477.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1022150462 DO THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220004332026j1cb273270.5388.29821.000433

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174850866#SP#0200970449082200035520265SHx074803.5189.29524.000326

22/08/2026 500.000,00 6234IBT1iJTHSTVQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000350.0837755555.TRAN THIEN TAM.970432

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2V144.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234381041656.20260822.000334.19034236293011.VND-TGTT-HOANG NGOC HUYEN LINH.970407

22/08/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220003312026wm5e272695.5388.28900.000332

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTHSL3E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000328.0367577837.BUI THI HAI YEN.970432

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220003192026e7PJ721409.5389.29236.000319

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220002572026DLXH010870.5387.28644.000257

22/08/2026 150.000,00 MBVCB.15691508348.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1028864718 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1iJTHSZY6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000125.0338514215.TRUONG MINH CHIEN.970432

22/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2Q2DFHP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234835988706.20260822.000102.19031020148288.VND-TGTT-MAI HUYEN TRANG.970407

22/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143269655785.20260821.143269655785-0943387867_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2DKLD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234591598478.20260821.235838.19022213219019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC NHU AN.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691493158.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3963189022 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q2DG4L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234405026610.20260821.235751.1409186868.BUI THI MEN.970407

22/08/2026 300.000,00 6233IBT1iJTHSGYH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.235730.180478329.NGUYEN NGOC QUYNH.970432

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15691499954.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0971000026455 VU MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233SGTTW22UG3ER.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.235647.030076077777.HOANG THI NGOC ANH.970403

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082123562120266hsf268739.5390.22800.235552

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q2DYM1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234702529922.20260821.235603.8879120292.NGUYEN THI MY LINH.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821235553202613m7268506.5389.22587.235553

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691489291.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0291000307003 CAO THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2Q2DUZN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234524091746.20260821.235533.19034013579019.VND-TGTT-PHAM HOANG NGOC ANH.970407

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212355172026C0RA007880.5390.22320.235449

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen. Mong be som binh phuc manh khoe binh an#SP#020097042208212355082026PZFW877098.5387.21932.235509

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691487701.Ung ho MS 2026224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 1018122252 HUYNH VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691487559.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9767877818 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTHSPME.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.235346.0909735200.NGUYEN THANH THAO.970432

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212353202026AAXE007040.5388.21255.235320

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082123525820264ROF006866.5388.21108.235258

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691473347.ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen.CT tu 0881000457285 NGUYEN THI THU TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691481434.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1056915874 NGUYEN THI KIM XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212351572026qjtb266292.5189.18865.235157

22/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C9JR4S.VU THI THANH NUONG chuyen tien ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.235149.09366666666.VU THI THANH NUONG.970423

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691481002.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1027106592 LE THI HOAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691471995.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1028936938 VU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2SXHH.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234267007543.20260821.235020.19032118183029.PHAN THI NGOC LINH.970407

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2S3ZL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234560370809.20260821.235001.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2S3Q9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234036020470.20260821.234947.19020129738016.VND-TGTT-NGUYEN VUONG HIEP.970407

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q2SFRK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234463435515.20260821.234946.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH.970407

22/08/2026 64.000,00 6233NBVAF2YJ2KTU.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.234945.100004550654.NGUYEN THI HONG NHUNG.970419

22/08/2026 210.000,00 6233ASCB02RQDGSU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:49:13 6233ASCB02RQDGSU.20260821.234913.4477997.TRAN THI DO QUYEN.970416

22/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQ356N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:48:33 6233ASCB02RQ356N.20260821.234833.34786587.PHAM MAI ANH.970416

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2SZZ1.Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26234630535461.20260821.234824.19029052490021.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508212348112026pV5v713015.5390.16099.234811

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691466090.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9799088051 TRAN NU KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691462294.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1026286764 MAI TIEN KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q2S7P5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234562002738.20260821.234703.19021162656668.VND-TGTT-NGUYEN THI HUE.970407

22/08/2026 80.000,00 6233MSCBD239GAWV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.234653.0120112978888.TRAN HONG HANH.970422

22/08/2026 4.000.000,00 6233IBT1k2Q2SAPZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234616092062.20260821.234627.9204070804.VO VAN ANH.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212346222026TJ2D323976.5189.14312.234622

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691453149.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000812424 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691453059.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000360353 TRINH THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691458392.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0551000280666 BUI LAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15691450808.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9969625573 NGUYEN LINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691456243.NGUYEN THI TRA MI chuyen tien ung ho ms2026.224( be vi duc chuyen).CT tu 1359468514 NGUYEN THI TRA MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082123434420264BXt708866.5389.12062.234344

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691447536.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1023848328 PHAM NGOC YEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 88.000,00 6233TPBVI2C9JCGU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.234210.10003513692.NGUYEN THI TRANG.970423

22/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082123414220266SFL814260.5389.11035.234114

22/08/2026 300.000,00 6233ASCB02RQDAHW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:40:59 6233ASCB02RQDAHW.20260821.234059.39019707.DUONG THI BICH NGA.970416

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212340192026l8zf706674.5388.8607.234019

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q29R1N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234040632404.20260821.233958.19035844740017.VND-TGTT-DAM HUY HUNG.970407

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082123394820263UFE000539.5390.8393.233920

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691431025.ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 9906835687 LE THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q29FFE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234654204965.20260821.233920.8888838202.HOANG HONG NHUNG.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691438031.Dung Ann Ung ho MS 2026.223 ( hai be Quyen va An) .CT tu 1027754695 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6233IBT1fJSBN5MP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.233904.9021082672719.DANG KHANH LINH.963388

22/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RQDLUE.Ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.233858.663704060025752.NGUYEN HUYNH HUE TUYET.970441

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q29LII.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234840767958.20260821.233836.19035179363010.VND-TGTT-TRAN THI NHUNG.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691436811.MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0301000406105 VU TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 150.000,00 MBVCB.15691436669.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ) .CT tu 1065246203 NGUYEN THI VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q296AW.MS 2026.224 FT26234173832740.20260821.233746.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143268409868.20260821.143268409868-0869075704_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q29K5A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234230279463.20260821.233711.19033911479016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407

22/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C9JBYS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.233703.00705019001.PHAM THI HOANG HAI.970423

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691434166.Ung ho MS 2006.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000284351 NGUYEN THI HOAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2Q297SI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234775399615.20260821.233649.93699993979.HOANG THI THANH THAO.970407

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691423640.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1021873677 HOANG THI BANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q29GP5.MS 2026.222 FT26234017062382.20260821.233636.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/08/2026 350.000,00 6233SGTTW22UG42M.IBFT MS 2026.224.20260821.233633.060137358681.HANG CHI BAO.970403

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691425145.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000288900 DO THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2Q294TC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234696249751.20260821.233609.19029877520012.TKTT-BUI NGOC BAO THI.970407

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTH9YK4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.233609.130089763.PHAM THI PHUONG ANH.970432

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q295ZE.MS 2026.223 FT26234164958230.20260821.233534.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/08/2026 20.000,00 6233ASCB02RQHILB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:35:29 6233ASCB02RQHILB.20260821.233529.3290568.NGUYEN THI HONG NHUNG.970416

22/08/2026 200.000,00 6233MCOBQ2MAKLYB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.233526.04401015972676.NGUYEN THI THUY DUNG.970426

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q29PHK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234029370800.20260821.233500.1992070488.MAI HOAI AN.970407

22/08/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212334322026c0hp255400.5388.2968.233432

22/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQHH67.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:33:51 6233ASCB02RQHH67.20260821.233351.8941888888.TRAN VIET CUONG.970416

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691409285.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0251001572162 VU THANH VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q29D8Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234978436924.20260821.233315.1971796666.NGUYEN HONG MINH.970407

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTH9VN8.NGUYEN THI TUONG VY chuyen tien MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.233306.132268231.NGUYEN THI TUONG VY.970432

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691415751.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7794069690 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212332442026pgKT701870.5389.99914.233244

22/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q29C8W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234500268534.20260821.233206.19027344206011.VND-TGTT-PHAM THI TU HUE.970407

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q29WN4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234840738619.20260821.233126.8224888888.NGUYEN TRAN HONG LINH.970407

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q29WPE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234023472000.20260821.233117.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082123310420260joa253144.5388.99103.233036

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212330592026tVs1701189.5189.64.233059

22/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJTH923J.MS 2026224be Vi Duc Chuyen mong con som khoe.20260821.233053.80812349999.TA THI HOP.970432

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691403915.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001077309 TRAN THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.224( be vi duc chuyen)#SP#020097041508212330332026uoFN701045.5388.98762.233004

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q22RDD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234616026939.20260821.233026.19027214039016.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC HIEN.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691393137.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003543294 LE HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q22TUP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234376848208.20260821.232924.19036262027010.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM DUNG.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691397881.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000220163 DANG NGOC KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q22H6P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234029345500.20260821.232857.19029911074019.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691390731.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1031787487 PHAM HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q22ZMX.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26234031841544.20260821.232834.9259525555.TRAN PHUONG LINH.970407

22/08/2026 90.000,00 6233MSCBD239WKTB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232739.0030125108004.TRAN LE HAI NGHI.970422

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691393948.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004067798 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q22GWR.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234698365708.20260821.232712.9259525555.TRAN PHUONG LINH.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691387157.Ung ho MS2026.224 ( be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0081000428943 CAO THI HA CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1bJMHM9KM. Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232651.102300399001.NGUYEN LE MAI TRAM.458761

22/08/2026 100.000,00 6233NAMAP2QWD3XI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232648.928069648200001.TRINH THU VAN.970428

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212326412026QoxQ696748.5390.93891.232641

22/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C9F72L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232625.00608969002.LE DUY TUNG.970423

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691381110.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000763536 DO THI HOANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQHJY1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:26:06 6233ASCB02RQHJY1.20260821.232606.1872168.LAM VAN NGHI.970416

22/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQ9XPF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:25:11 6233ASCB02RQ9XPF.20260821.232511.191118888.HOANG VIET DUNG.970416

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q228CE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234444502500.20260821.232505.19034357433013.VND-TGTT-VU KHANH HUYEN.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212325012026do6b248765.5388.92760.232433

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082123245820269yox248720.5189.92717.232458

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082123244020268FAP990014.5387.92499.232440

22/08/2026 200.000,00 UH MS2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212324392026fsLZ696017.5390.91528.232411

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTH2LSC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232419.36161868.HO THI HUYNH MAI.970432

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082123241320267zxn248169.5388.91327.232414

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082123240220265q54248029.5387.91233.232402

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTH2H1C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232343.297678191.NGUYEN THI HONG ANH.970432

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691369434.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1012795517 HO THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212323252026NL15091227.5189.90674.232257

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212322492026IggR694255.5390.89506.232249

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q22JY6.Ngo Lam Phuong chuc 2 be mau khoe a. FT26234379086577.20260821.232236.19036523320012.VND-BACH THANH TAM.970407

22/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212322332026mJsQ694146.5390.90163.232205

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q22J95.Ung ho MS 2026.224 - be Vi Duc Chuyen FT26234203431955.20260821.232232.19027476182014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHA PHUONG.970407

22/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212322322026Zq9W693775.5387.89299.232232

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691367277.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1025020285 NGUYEN TRAN THAO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.500.000,00 MBVCB.15691367201.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071003562777 NGUYEN BA THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212322272026e9i9246859.5189.90117.232227

22/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RQHQVY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232225.979728629.NGUYEN THI VAN ANH.970441

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q22WEK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234698346097.20260821.232225.19038548089016.VUONG HUONG GIANG.970407

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTH2EBB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232224.0946821287.NGUYEN NGOC ANH.970432

22/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C9FDNK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232216.00747531001.TRAN THI THU.970423

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691362493.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9138811388 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 140.000,00 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212322112026JUDZ408820.5387.89061.232143

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691366368.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0671004075024 HOANG THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691364445.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0721000669090 LE BAO QUYNH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212320362026ODHK089356.5387.87067.232036

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212320262026lbnb245318.5388.86933.231957

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q2CHLF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234034452052.20260821.232009.19035932792019.VND-TGTT-TRAN THI HUONG.970407

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212320062026plrv245043.5387.86687.232006

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212319192026levu691299.5389.85303.231920

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212319022026mlk2244194.5389.85112.231902

22/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQ36XT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:18:50 6233ASCB02RQ36XT.20260821.231850.12125247.NGUYEN TUAN HUY.970416

22/08/2026 100.000,00 6233SHBAP2QWDEPY.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.231846.8888882510.TRAN THI MAI LINH.970443

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691342663.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000215674 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2CBY6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234978383626.20260821.231752.19037936446010.CAO THI TRUONG PHUONG DUNG.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691348789.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004400065 PHAM QUYNH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212317472026vyrl243239.5387.83387.231719

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212317172026tmdq242828.5389.83071.231718

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2CYQP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234689431340.20260821.231717.19035132016010.VND-TGTT-NGUYEN THI HANG.970407

22/08/2026 80.000,00 6233IBT1k2Q2CP9F.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26234159880700.20260821.231705.608978688999.DAO SAO MAI.970407

22/08/2026 1.000.000,00 6233ASCB02RQ391X.UNG HO MS 2026.224-210826-23:16:55 6233ASCB02RQ391X.20260821.231655.189663929.VUONG MY LAN.970416

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691337759.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341007046141 DO THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C9FVGG.Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).20260821.231628.00646978001.VU THI LAN.970423

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q2CM3K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234523940734.20260821.231617.19029110522028.VND-TGTT-DANG THI LOAN.970407

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212315212026xKhD687653.5389.80463.231521

22/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212315182026tmgz241122.5389.80420.231518

22/08/2026 25.000,00 6233IBT1k2Q2C97J.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234290270676.20260821.231515.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q2C2RE.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234707250784.20260821.231505.19038786083018.VND-TGTT-PHUNG MINH HUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224#SP#020097048808212314532026s92q240787.5389.79603.231453

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2C121.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234052584474.20260821.231425.19032646730015.VND-TGTT-LE THI THUY.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212314192026o2rd240357.5388.78793.231419

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTH22MF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.231344.69152295.NGUYEN QUYNH TRANG.970432

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212313442026aayr239813.5189.78444.231344

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212313342026lm8b239682.5387.78340.231335

22/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212313122026BD5B109206.5387.78086.231313

22/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RQ3WAA.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.231312.273199468.LE THI THUY DUY.970441

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691318455.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0501000092383 PHAM THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233SGTTW22UGLHN.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.231254.020042470202.NGUYEN TRAN PHUONG LE.970403

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691327632.ung ho ma so 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0431000210482 NGUYEN THANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212312362026IRDJ976099.5388.76662.231236

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q21FJQ.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234379045077.20260821.231231.19034087370014.VND-TGTT-DO VAN CHI.970407

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q21ZLC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234460901769.20260821.231148.19033608058016.VND-TGTT-BUI VIET DUNG.970407

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q216NV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234532456236.20260821.231137.19021551684014.VND-TGTT-NHAC THANH HUONG.970407

22/08/2026 500.000,00 6233IBT1fJSBRXEF.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.231132.9021965902143.LE MAI HOANG ANH.963388

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691323791.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000447614 TRAN QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212311062026megt684207.5387.75036.231106

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212310252026XEDE184720.5389.73582.231025

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q214FD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234066199291.20260821.231013.140119981510.NGUYEN THI NGOC ANH.970407

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691309084.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9366881988 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691300666.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0441000737031 MAI THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691306827.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9865927228 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691306404.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013412818 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 6233IBT1iJTHCLF2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230832.0828000095.NGUYEN THUY LINH.970432

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212308182026D5GM080428.5388.69919.230818

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q21DZP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234494589264.20260821.230756.19027957337011.VND-TGTT-LUONG THANH THANH.970407

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTHCHY4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230754.168538944.NGUYEN THI PHUONG KHANH.970432

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15691293594.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381002853815 TRAN HOAN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212307252026eTje681135.5390.70332.230725

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212307142026eyei233866.5389.69215.230714

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q2118R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234220816106.20260821.230647.19033268049017.VND-TGTT-NGUYEN TRA MY.970407

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212306362026Nnuc678968.5189.67877.230636

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691289761.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301002934663 LE THI THANH LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q21JUQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234756598009.20260821.230634.9393055336.NGUYEN NGOC HOA.970407

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q21WR5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234996807328.20260821.230628.19035755306011.VND-TGTT-VU THI KIM LOAN.970407

22/08/2026 50.000,00 MS 2026.224 ung ho be vi Duc chuyen#SP#0200970422082123062420269G29830679.5390.68557.230624

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212306232026ZAE3078902.5387.68543.230623

22/08/2026 300.000,00 6233IBT1iJTHCK18.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230600.87961303.NGO HONG NGOC.970432

22/08/2026 30.000,00 6233IBT1k2Q2JNJ9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234905299824.20260821.230550.19029052381869.VND-TGTT-VU THI HUE.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691287251.UNG HO MS 2026.224 Be VI DUC CHUYEN.CT tu 0331000447932 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233MSCBD2394K13.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230532.030787170494.NGUYEN DO XUAN VINH.970422

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15691282264.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000447366 NGUYEN LE THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 24.749,00 MBVCB.15691286498.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1029481497 VU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1fJSBRHE9.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.230503.210114849180978.LE THI NHAT HIEN.970431

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q2JT6U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234220535789.20260821.230453.19035471856011.VND-TGTT-DINH THI THU THAO.970407

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212304432026MNWI623063.5387.65721.230444

22/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2Q2JLTK.Ung ho MS 2026-224 be Vi Duc Chuyen FT26234035923002.20260821.230442.19035612188016.VND-TGTT-HOANG QUYNH.970407

22/08/2026 50.000,00 UH MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212304332026cTP3676895.5387.65612.230433

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1fJSBRZRF.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.230411.8007041004940.VO THUY QUYNH TRAM.963388

22/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2Q2JEH5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234733506707.20260821.230350.19033394140011.VND-TGTT-NGUYEN THANH DAT.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691271361.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000433137 LUONG THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2JKEE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234630371599.20260821.230337.19035477171019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

22/08/2026 300.000,00 6233VNIB02RQ96AD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230336.945542229.NGUYEN THI PHUONG THAO.970441

22/08/2026 50.000,00 6233MCOBQ2MAKC8W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230334.03601016940493.MAC THI THUY.970426

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q2JKWJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234561844218.20260821.230328.19030469291011.VND-TGTT-PHUNG NGOC NGUYEN.970407

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q2JGEU.Ung ho ms 2026.224 be Vi duc chuyen FT26234724707329.20260821.230311.9824072018.NGUYEN THANH DIEP.970407

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15691269870.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1045059201 HO THI KHANH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691276430.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000244363 VU THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTHCPYS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230244.96669992888.TRUONG VIET THANH.970432

22/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C9FFG8.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230242.04141250201.DAO THI THUONG HUYEN.970423

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTHCIB3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230128.173907702.NGUYEN THANH HANG.970432

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2J89V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234404915179.20260821.230125.19035655378013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM NGA.970407

22/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212301252026XxJR675239.5388.60554.230057

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691264151.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ) .CT tu 0371000472675 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691261629.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9707777766 LUU THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691261388.ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000997235 DAO THI NGOC NU QUE TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 6233IBT1iJTHCDVC.Ung ho MS 2026224 Vi Duc Chuyen.20260821.230005.171298137.NGUYEN THI THANH LOAN.970432

22/08/2026 30.000,00 6233IBT1k2Q2J1M6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234101490949.20260821.225933.19072297198019.VND-TGTT-NGUYEN THI TUNG DUONG.970407

22/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q2JWHK.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234970281239.20260821.225913.19032596451012.VND-TGTT-LE THI QUYNH PHUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691256825.NGUYEN QUYNH NHU chuyen tien ung ho MS2026224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0281000530133 NGUYEN QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212258192026i12v225308.5390.56689.225751

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691245636.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004122286 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212258012026i42p224995.5388.56376.225733

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691254271.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000768280 LA THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691254223.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0881000472510 TONG THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2WHDX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234283357781.20260821.225714.19033837505018.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHAU.970407

22/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082122563820264ijw669699.5390.53809.225638

22/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143266043775.20260821.143266043775-0378594397_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082122560620261IDU357983.5387.53211.225606

22/08/2026 100.000,00 LUONG THI NHI Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212256032026dwsf222831.5387.51638.225603

22/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2Q2WGCA.Ung ho MS 2026.224 FT26234239129363.20260821.225600.242479.HUYNH VI.970407

22/08/2026 100.000,00 6233SGTTW22UESXP.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225550.030036461418.PHAM THI THUY.970403

22/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQXSKK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:55:41 6233ASCB02RQXSKK.20260821.225541.10721687.DOAN NGUYEN PHUONG THANH.970416

22/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082122553320262MPI236736.5387.52562.225534

22/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q2W5B4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234560611002.20260821.225517.6393988886.LE THI ANH LUA.970407

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212255012026bysm221714.5388.50990.225433

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691236221.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000790534 LAI HUY THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821225439202654BZ613336.5390.50614.225439

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2W8HG.TRUONG THI NGOC PHUONG chuyen ung ho ms 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26234490237604.20260821.225427.19037023247013.VND-TGTT-TRUONG THI NGOC PHUONG.970407

22/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RQ98GX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225431.246678910.LE THI HUYEN TRANG.970441

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTH1T3P.ZP262330844197 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225426.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212254242026ZGYT482128.5390.49790.225356

22/08/2026 100.000,00 6233VNIB02RQ98QD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225417.021704060254296.HUU THI DUONG.970441

22/08/2026 30.000,00 MBVCB.15691222823.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212253492026la03220412.5189.49411.225349

22/08/2026 60.000,00 MBVCB.15691213711.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0961000039511 BUI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212253252026oc86220019.5388.49083.225257

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122532520267o2e220009.5390.48457.225325

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122530620266twp219680.5388.47786.225306

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212253042026jfMZ665815.5387.48211.225235

22/08/2026 50.000,00 6233YOLOP2QWHIGJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225302.0336772839.TRUONG HOANG THANH THAO .546034

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212252552026P7VZ410352.5390.48113.225255

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1fJSBRYPB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225236.0967850438.VU THI HANG.970431

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212252352026g2e8219162.5189.47332.225207

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691218418.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000392858 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 400.000,00 6233IBT1k2Q2QR35.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234973050237.20260821.225148.5596898989.VU THUY PHUONG.970407

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2Q33R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234240990121.20260821.225124.9981678996.TRAN THI QUYNH ANH.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691215379.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1039032031 HOANG QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1iJTH1GNE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225112.182230162.NGUYEN TRUONG GIANG.970432

22/08/2026 500.000,00 6233ASCB02RQSPS6.UNG HO MS 2026.221-210826-22:51:10 6233ASCB02RQSPS6.20260821.225110.6255647.NGUYEN THI THU.970416

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691206131.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q2QTZC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234041009777.20260821.225059.19031428410010.VND-TGTT-BUI VAN DUC.970407

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691213845.ung ho MS 2026.224 ( vi be duc chuyen).CT tu 9869211928 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 300.000,00 MBVCB.15691204752.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9901752025 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2Q2QZBJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234951086631.20260821.225023.19132265828668.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG MINH.970407

22/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2Q2Q6I6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234034275115.20260821.225009.19037717574011.VND-TGTT-DAO TRA MY.970407

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2Q2QEGB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234461866323.20260821.225000.9073888940.NHAM HA NHUAN QUY.970407

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTH1B4C.ZP262330842323 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.224944.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1aWNCDQGX.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.224937.013704070002157.BUI THI PHUONG QUYNH.970437

22/08/2026 200.000,00 6233ABBKP2QWHVK5.ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.224931.0946711298.LE THANH TAM.970425

22/08/2026 300.000,00 6233VNIB02RQSNVS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.224855.076862636.TRUONG THE NGAN.970441

22/08/2026 100.000,00 VU THI THUY DUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122483820260zxq214741.5390.41247.224838

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212248232026yWD0660216.5388.41069.224823

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1iJTH1U7F.2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260821.224811.0354341656.TRAN VAN HUONG.970432

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691197061.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000250346 CAO VU THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2Q2QMP6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234052483953.20260821.224727.19031530030011.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH LY.970407

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691183405.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9868312234 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691181352.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9836462399 DO THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212246142026gjf7211861.5387.36392.224614

22/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212246142026AHOA059878.5388.36388.224614

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691180339.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000409987 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 1.000.000,00 6233IBT1k2Q2QJ7Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234081951906.20260821.224559.19033630241010.VND-TGTT-NGUYEN THI TUONG ANH.970407

22/08/2026 200.000,00 NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho MS 2026.224#SP#020097042208212245482026D5MS402828.5388.35623.224549

22/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C98ILT.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.224545.00632995002.NGUYEN THI NGOC VY.970423

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821224529202656d8210926.5390.34854.224501

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691177082.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001046411 PHAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQSGWP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:44:42 6233ASCB02RQSGWP.20260821.224442.6499797.NGUYEN THU HA.970416

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691174788.ct giup do be Vi Duc Chuyen, ms 2026.224.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 500.000,00 MBVCB.15691164441.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003511861 NGUYEN NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082122440120268H9Y057465.5387.32717.224401

22/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15691163464.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0771000578190 PHAM BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15691152655.VU HONG HA chuyen tien MS 2026.221( be Sung Trong Nhan)..CT tu 0021000298372 VU HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082122425820261jWr653815.5390.30613.224259

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212242472026vlh2207529.5387.30398.224219

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCN4EC.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234826726700.20260821.224243.223008082022.NGUYEN THI HUYNH MAI.970407

22/08/2026 150.000,00 6233IBT1k2QCN4AG.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234035842901.20260821.224242.19036073776010.VND-TGTT-VU ANH NAM.970407

22/08/2026 500.000,00 6233IBT1k2QCN4SF.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26234092803034.20260821.224238.3982728989.TRAN THI QUYNH NGA.970407

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691148961.ung ho ma so 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1020623705 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1fJSBRCUE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.224217.0071400471004.DUONG THI THU THUY.970438

22/08/2026 50.000,00 6233IBT1k2QCNYHJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234901067853.20260821.224211.19075538267016.VND-TGTT-Nguyen Thi Van.970407

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691157047.2026.224.CT tu 0071001098920 NGUYEN THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122413320267rli205924.5388.27604.224133

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821224128202671k1205801.5389.27522.224128

22/08/2026 200.000,00 MBVCB.15691146596.UNGHO MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000270544 TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691144087.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0161001768590 LE THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122403920260v3r204723.5388.26068.224011

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212240372026r0Na651293.5389.25552.224037

22/08/2026 50.000,00 MBVCB.15691140271.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000826850 DAO THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 PHAM THI THUY Ung Ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212240092026I2SK256926.5387.25028.224009

22/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15691139364.VU HONG HA chuyen tien MS 2026.223( hai be Quyen va An)..CT tu 0021000298372 VU HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 MBVCB.15691132540.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000700325 PHAM THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 150.000,00 MBVCB.15691138628.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0821000124699 NGUYEN THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1k2QCNWT6.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234826714123.20260821.223943.10521227675010.VND-TGTT-NGUYEN VAN ANH.970407

22/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQSMTE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:39:39 6233ASCB02RQSMTE.20260821.223939.242724949.NGUYEN THI THUY.970416

22/08/2026 150.000,00 6233ASCB02RQSBRJ.UNGHO MS2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-22:39:38 6233ASCB02RQSBRJ.20260821.223938.29902947.PHAN HO KIM HONG.970416

22/08/2026 100.000,00 6233VPBKI2C98VKP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223850.155681381.BUI THI THANH TAM.970432

22/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212238452026au8g202092.5388.21432.223845

22/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821223844202669dw202069.5387.21410.223815

22/08/2026 30.000,00 MBVCB.15691128427.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212238412026OnFu647967.5387.21356.223841

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212238312026lr0l201818.5390.21148.223831

22/08/2026 100.000,00 MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212238232026LFHX727489.5390.19943.223824

22/08/2026 300.000,00 6233IBT1k2QCRLS6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234776037019.20260821.223812.3982728989.TRAN THI QUYNH NGA.970407

22/08/2026 100.000,00 6233ASCB02RQVT9V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:37:54 6233ASCB02RQVT9V.20260821.223754.5870357.PHAM THI DONG TRINH.970416

22/08/2026 100.000,00 6233IBT1iJTHJG9J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223740.0912384432.TRAN QUYNH NHU.970432

22/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212237392026HOSB647175.5389.20066.223739

22/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212237322026y63f200471.5189.18940.223732

22/08/2026 500.000,00 6233TPBVI2C98KAN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223714.10003202506.DAO THI HONG NHUNG.970423

22/08/2026 200.000,00 6233TPBVI2C98GJ1.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.223704.01553601001.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970423

22/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15691111820.VU HONG HA chuyen tien MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen)..CT tu 0021000298372 VU HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2026 200.000,00 6233IBT1k2QCRAD6.Ung ho MS 2026.224 FT26234304127342.20260821.223649.19039670911017.VND-TGTT-PHAN NGUYEN PHUNG TIEN.970407

22/08/2026 50.000,00 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212236372026WAT9117186.5388.17220.223638

22/08/2026 300.000,00 UNG HO MS2026.224#SP#020097048808212236262026wuvn199033.5387.16804.223626

22/08/2026 100.000,00 6233TPBVI2C98G2K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223616.02543172701.NGUYEN NHAT TUAN.970423

22/08/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082122360720265D6Q048008.5389.16460.223539

22/08/2026 200.000,00 6233VNIB02RQX6J1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223547.272909.LE GIA HAN.970441

22/08/2026 200.000,00 6233ASCB02RQX6KT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:35:46 6233ASCB02RQX6KT.20260821.223546.45058777.NGUYEN DUY QUANG.970416

22/08/2026 300.000,00 6233TPBVI2C98ERW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223533.01016110001.NGUYEN THU TRANG.970423

22/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143264515273.20260821.143264515273-0774653456_UnghoMS2026224beViDucChuyen

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1fJS73VC5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.224110.9017041129848.NGUYEN THU QUYNH.963388

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QEBSAL.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236699395698.20260823.224103.19050087141010.VND-TGTT-DONG KIM KHANH.970407

23/08/2026 10.000,00 MBVCB.15719141355.TUONG DUNG ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QEBJKZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236019199731.20260823.224001.19831816579015.VND--NGUYEN THI HA.970407

23/08/2026 10.000,00 MBVCB.15719138541.TUONG DUNG ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QE5RI2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236006212835.20260823.223908.19021991080013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM MY.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232238262026UCGR981672.5387.69388.223827

23/08/2026 500.000,00 6235MCOBQ2M19CRK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.223820.03301010851075.NGUYEN CONG TOAN.970426

23/08/2026 10.000,00 MBVCB.15719143957.TUONG DUNG ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 10.000,00 MBVCB.15719121839.TUONG DUNG ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 1.000.000,00 6235IBT1k2QE5GUE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236654068508.20260823.223641.9921559669.DAO THI THANH LOAN.970407

23/08/2026 10.000,00 MBVCB.15719119193.TUONG DUNG ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 6235VNIB02RJQSH5.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260823.223457.964043242.LUU NGAN HANG.970441

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232232512026RICI136333.5387.59228.223222

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QEYNTM.ung ho MS 2026 226 FT26236683644018.20260823.223238.19024920884013.VND-TGTT-TRAN VIET ANH.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208232230362026TF06605466.5388.53887.223036

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15719082580.ung ho ms 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235ASCB02RJQB2E.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-22:27:16 6235ASCB02RJQB2E.20260823.222717.12501077.NGUYEN THI THUY QUYNH.970416

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232225472026FSS0660626.5389.44571.222524

23/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143538630507.20260823.143538630507-0988498915_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15719052472.ung ho ms 2026.226 ( ba Tran Thi Hong ) Nam Mo Linh Cam Ung Quan The Am Bo Tat Ma Ha Tat.CT tu 0271001095837 TU THAI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15719046449.UNG HO MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong ).CT tu 0271000997019 LE HOANG UYEN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235ORCOQ2M1SP24.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.222112.0979601799.NGUYEN PHUONG THAO NGUYEN.970448

23/08/2026 100.000,00 6235VNIB02RJYVMD.MS 2026 .226 ( ba Tran Thi Hong).20260823.222036.418704060009591.LE THI PHUONG.970441

23/08/2026 100.000,00 6235MSCBD2H2MASX.NGUYEN THI HAI TRUC ung ho ms 2026226 ba tran thi hong.20260823.222019.0981148758.NGUYEN THI HAI TRUC.970422

23/08/2026 100.000,00 6235VCBCW22GPK57.Ung ho MS 2026 226.20260823.221951.0047041046352.NGUYEN THI KHANH THANH.970454

23/08/2026 70.000,00 6235ASCB02RJYYZN.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-22:19:26 6235ASCB02RJYYZN.20260823.221926.21867147.LAC TUAN MINH.970416

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15719019082.UNG HO MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan ).CT tu 0271000997019 LE HOANG UYEN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QEUEXJ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236826637104.20260823.221825.10820295743013.VND-TGTT-NGUYEN HUONG TRA.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QEUKJS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236304060031.20260823.221806.8888897412.LE THANH BINH.970407

23/08/2026 150.000,00 6235MSCBD2H219K2.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260823.221720.567675.HO KINH DOANH BINH KIM 132.970422

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QEUMVC.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236690527137.20260823.221604.19026916188013.VND-TGTT-TRAN THU HA.970407

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QEU9DL.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236010991408.20260823.221525.19028057123012.VND-TGTT-DAM PHUONG.970407

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1iJTNHS55.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.221426.7771130891.DOAN VU THAO UYEN.970432

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1iJTNH9E1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.221408.62308087.NGUYEN THI NGOC DUNG.970432

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232214042026rx1t961680.5189.20169.221404

23/08/2026 200.000,00 6235TPBVI2CDTCCR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.221310.02238050901.LE THI NGOC ANH.970423

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTNH1BS.Ung ho MS2026226.20260823.221257.106809836.HOANG THI MINH TRANG.970432

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718974587.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1047674076 NGUYEN PHAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CDTACR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.220952.04012290701.HA THI THANH HUYEN.970423

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232209512026786Y056412.5390.10011.220951

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QEIRNF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236718011182.20260823.220841.19035022764011.VND-TGTT-VU HOAI TRANG.970407

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15718940830.mong chuong trinh ngay cang phat trien.CT tu 1029553439 LE THI ANH LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232207562026sk75951891.5387.5214.220756

23/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232206532026JA8G772915.5390.2505.220654

23/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508232206432026chnm292022.5389.2317.220643

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 .226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232206312026IC5E050791.5388.1215.220631

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232206112026x7lz949013.5390.689.220547

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1aWNS3NNX.UNG HO MS 2026226 BA TRAN THI HONG.20260823.220535.700031079115.TRUONG LA KHANH MINH.970424

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QEMGN2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236090802054.20260823.220145.19030626862869.VND-TGTT-LE HONG NHUNG.970407

23/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097042208232201072026JZ4P314708.5390.87235.220038

23/08/2026 500.000,00 6235TPBVI2CDJD2T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.220038.00274457001.LE THI THANH VAN.970423

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTNZW5D.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.220038.260146084.NGUYEN VU THAO LY.970432

23/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704150823215951202655up280131.5189.83358.215951

23/08/2026 200.000,00 6235KLBKP2QX2N3M.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.215923.21358253.PHAM THI MAI CHI.970452

23/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232159052026165I177915.5390.82248.215905

23/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CDJSTB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.215725.00318342403.QUAN TRUONG GIANG.970423

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15718842842.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0081001302678 NGUYEN THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718845114.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071000914882 LE BICH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232155582026S1Y8031887.5387.73479.215558

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1d1YHK77B.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.215443.970422Ncea393000000000839092.MBBANK IBFT.970422

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QEDGGX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236034056004.20260823.215147.19034965822014.VND-TGTT-HOANG DIEU LINH.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15718797511.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0711000245777 LE THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1iJTN6211.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.215044.151092567.HOANG THI PHUONG UYEN.970432

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15718788483.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000243525 PHAN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MS2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082321495420260k50920732.5388.56418.214954

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232148482026xnsv918607.5189.52763.214819

23/08/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208232147192026DS5T915721.5389.47964.214720

23/08/2026 80.000,00 6235ABBKP2QX2FPT.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.214625.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718751962.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0841000069884 LE THI KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15718749293.ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong.CT tu 0611001932581 TRAN DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 700.000,00 6235IBT1k2QE9KMY.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236584700264.20260823.214240.19032435641016.VND-TGTT-LE DUONG NGUYEN HOANG.970407

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232142252026NTYN003571.5390.33381.214225

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232141512026K68U002280.5389.31485.214127

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QE9DV9.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236765942324.20260823.214048.19035671240013.VND-TGTT-MAI THI HANG.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QE9SAL.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236829000814.20260823.214043.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407

23/08/2026 200.000,00 6235TPBVI2CDFPQR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.213927.20201208888.NGUYEN PHUONG ANH.970423

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232137522026IQW7999109.5389.17948.213752

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232137162026WH23358181.5390.18125.213647

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.226#SP#020097041508232135462026nol2231510.5389.12640.213546

23/08/2026 200.000,00 6235TPBVI2CDFDHM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.213422.03710949201.LE THI CHINH.970423

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232130112026hhy6879780.5389.94186.212942

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232130112026T04Y074607.5189.93683.213011

23/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232130022026td5i879422.5389.92892.213002

23/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508232129452026jMGH218083.5387.91983.212945

23/08/2026 105.000,00 MBVCB.15718593685.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1030020586 NGUYEN THI PHU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718591791.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718581968.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0901000017166 BUI THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15718580454.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0201000639485 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718571814.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0021001386222 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718562915.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021000350069 PHI THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235SGTTW22G6H2H.IBFT Duong-ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260823.212628.070153254141.TRAN THUY DUONG.970403

23/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CDFRB5.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong ).20260823.212539.00317768001.LE THAI NHAT.970423

23/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232124532026YI9C060934.5387.76045.212453

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1aWNSFMBX.Ung ho Ms 2026.226(ba Tran Thi Hong).20260823.212446.01100013622396.DO MINH HUONG.970440

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232122442026uqo0862825.5388.67880.212244

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1iJTN7IWZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.212219.158208679.NGUYEN THI THU TRANG.970432

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15718511007.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1d1YH75UG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.212118.970422Mb451d3000000000f11992.MBBANK IBFT.970422

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QEWGSA.DANG THI HA VAN ung ho Ms 2026.226 Tran Thi Hong FT26236683380597.20260823.212106.19036558768016.VND-TGTT-DANG THI HA VAN.970407

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232120202026QM70048730.5388.58571.212020

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718499778.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000892940 DO THI KIEU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15718490527.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001069999 TRINH THI HOAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 6235MSCBD235PHWA.MS 2026226 Tran Thi Hong.20260823.211913.2911197956789.NGUYEN THI BICH MAI.970422

23/08/2026 300.000,00 6235ASCB02RF7YSP.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-21:18:43 6235ASCB02RF7YSP.20260823.211843.40811227.DANG THI XUAN HIEN.970416

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220823211757202617BL742512.5388.49724.211758

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232117572026HAJ3669183.5387.50165.211757

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QEQIZX.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236114099069.20260823.211611.19134188885011.VND-TGTT-PHAN HA THU THUY.970407

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232116042026L2DV278568.5189.42688.211605

23/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CDF2H8.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260823.211542.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423

23/08/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823211349202626hl840830.5189.33931.211349

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718422488.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1024867745 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15718422314.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0781000425662 NGUYEN THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232113202026CJ33347725.5390.31906.211251

23/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232113102026NXQ1788809.5387.30875.211242

23/08/2026 239.000,00 MBVCB.15718423908.NNC ung ho Ms2026225 Dao Hoang Dan.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232110262026ny37832153.5388.19949.211026

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718383750.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0301000318963 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 239.000,00 MBVCB.15718383176.NNC ung ho MS2026223 be Quyen va An.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823211003202634bh831158.5387.18768.211004

23/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232109452026sw84830330.5387.17635.210945

23/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG#SP#020097042208232109112026FKOC529796.5388.16349.210912

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QKRY1G.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236840030714.20260823.210851.19134188885011.VND-TGTT-PHAN HA THU THUY.970407

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KIM NGAN ung ho ma so 2026.226#SP#020097040508232108252026991P013883.5189.13023.210826

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718362654.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0591000215499 HOANG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 6235VNIB02RFN5HX.Ung ho ms 2026.226.20260823.210743.906229279.NGUYEN NGOC TUYET NHI.970441

23/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Tran Thi Hong ms 2026.226#SP#020097042208232107372026VEM3835254.5189.9549.210738

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220823210649202607ZD652574.5189.5932.210650

23/08/2026 300.000,00 6235ASCB02RFNSL9.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-21:05:33 6235ASCB02RFNSL9.20260823.210533.22153007.BUI THI HOAI THU.970416

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232105212026uhfe818592.5189.171.210521

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1k2QKXUXF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236173266871.20260823.210457.19033610426014.VND-TGTT-VUONG NGOC MY DUYEN.970407

23/08/2026 200.000,00 6235VNIB02RFNS9N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.210438.045704060050768.TRAN THU TRANG.970441

23/08/2026 239.000,00 MBVCB.15718321793.NNC ung ho Ms2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2026 200.000,00 6235VNIB02RFNGFV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.210333.045704060050768.TRAN THU TRANG.970441

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082321025520261COH140033.5390.89991.210255

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QKFLNK.Ung ho ms 2026226 ba tran thi hong FT26236103762705.20260823.205902.19133171880018.VND-TGTT-VAN THI THU HA.970407

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QKFHNI.Ung ho ma so 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236171500769.20260823.205855.19034899413019.VND-TGTT-TRAN THI ANH.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15718242676.ung ho MS 2026.226 ( Ba Tran Thi Hong).CT tu 0371000418037 LE THUC VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 110.000,00 MBVCB.15718249783.gd va cac con ung ho MS 2026.226 Tran Thi Hong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1iJTN4472.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.205750.0973205564.NGUYEN THI THEU.970432

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QKFYUS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236861193131.20260823.205742.9931585686.NGUYEN THI THUY VAN.970407

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QKFV3G.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236970920720.20260823.205706.19035199306013.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QKTXWR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236247139135.20260823.205545.19024022373010.VND-TGTT-TRAN THI UT.970407

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1bJMHTISL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.205223.01061964.HUYNH TAN THUC.970427

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718161425.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0201000614307 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1k2QKLGNI.MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong FT26236797236553.20260823.205107.6968666868.NGUYEN NGOC KIEU LY.970407

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1k2QKL8XR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236690205304.20260823.205015.19023516485011.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI HUYEN.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823204834202606aw771587.5390.26842.204834

23/08/2026 200.000,00 be Le Hoang Yen Nhi Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232048332026B73M152684.5389.27620.204833

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15718109019.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0301002820493 VU PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143528521097.20260823.143528521097-0399840267_Ung ho MS 2026226

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QKHMZ4.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236303815034.20260823.204629.19035933560014.VND-TGTT-NGUYEN DAI VUONG.970407

23/08/2026 50.000,00 6235TPBVI2CDCKM1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.204445.04407795101.PHUNG THI GIANG THANH.970423

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220823204435202620SK776390.5387.9188.204406

23/08/2026 200.000,00 6235TPBVI2CDCEDG.Ung ho MS 2026.226.20260823.204400.00507073001.PHUNG THU THAO.970423

23/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232043312026E3VU920079.5387.5120.204331

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15718060927.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9976077282 DINH THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508232043162026PcMJ992002.5387.1869.204253

23/08/2026 300.000,00 6235MCOBQ2M1KWF4.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.204019.03201015956280.NGUYEN THI NGOC ANH.970426

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717997930.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0541000220657 NGUYEN THI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTN5DD8.Ung Ho MS 2026224.20260823.203820.272452296.NGUYEN LUU HUYNH LE.970432

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QKE6HU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236005864662.20260823.203732.19036183347018.VND-TGTT-BUI NGOC THANH.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717980257.ung ho ms2026.226 tran thi hong.CT tu 0351001168022 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15717978144.ung ho ms 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0121000848906 NGUYEN LUONG THI NGOC NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15717967991.ung ho MS2026226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9977417685 BUI NHAT LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15717967439.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000261255 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QKEIG2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236357624507.20260823.203611.19032176040017.VND-TGTT-TRAN THI HUYEN.970407

23/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508232035462026nX5w968351.5388.68400.203517

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTNY3RS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.203532.137534134.THAI THI QUYEN.970432

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082320335020261PG3097078.5390.58524.203350

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1iJTNY7UB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.203314.108326522.NGUYEN NGOC PHUC.970432

23/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232032482026GLPD842215.5390.53261.203248

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232031552026I3OE379279.5387.49407.203156

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QK73HM.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236445518713.20260823.203120.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QK7FWV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236205305038.20260823.203109.19035950886012.VND-TGTT-BUI THI NGOC HA.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QK77G7.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236501805033.20260823.203025.19129029472010.VND-TGTT-NGUYEN THI THOA.970407

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15717867346.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508232026542026TJAz940350.5390.25169.202654

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15717829339.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1037980758 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15717834201.ung ho ma so 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1018419799 HUYNH NHU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717827077.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0511000409987 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226. Nam mo A di da Phat#SP#020097042208232025002026US0E430817.5388.15348.202500

23/08/2026 300.000,00 6235TPBVI2CDMWY5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.202455.90987233020.LUONG THI THAO NGUYEN.970423

23/08/2026 200.000,00 6235MCOBQ2M1K9CM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.202440.19101010857223.NGUYEN THI LINH NGOC.970426

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QKATNQ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236860140201.20260823.202429.19033052512022.VND-TGTT-NGO QUY TRUNG KIEN.970407

23/08/2026 200.000,00 LE THUY LINH uh ms 2026 226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823202420202679kf697538.5387.10994.202420

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QKAECA.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236765657790.20260823.202355.19033662178019.VND-TGTT-DO QUYEN.970407

23/08/2026 200.000,00 NGUYEN THI VIET HA ung ho MS 2026.226 tran thi hong.#SP#0200970422082320231920262CCB678998.5387.6755.202319

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15717789361.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004204268 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208232022592026M5TM965210.5388.5174.202230

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QK4KXZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236256125802.20260823.202033.19034236293011.VND-TGTT-HOANG NGOC HUYEN LINH.970407

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QK4KH9.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236509653015.20260823.202032.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA.970407

23/08/2026 50.000,00 6235MSCBD235ST9U.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.202029.0354427360.NGUYEN PHAM THUY VAN.970422

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15717717206.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9989203930 DONG THI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508232017442026FirE909918.5389.78577.201715

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QKBB6X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236045302324.20260823.201647.19836956015032.VND--BACH VAN DUC.970407

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232016412026h1q0672318.5388.72708.201642

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717669923.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 0541000283551 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15717653594.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1fJS7ES6T.MBNEO.9103292.492027.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1000079597 NGUYEN KHAC THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET tai Vietcombank.20260823.201240.1000079597.NGUYEN KHAC THONG.970444

23/08/2026 50.000,00 6235ABBKP2QVI56W.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.201345.0917324532.LE KIEU CONG DUNG.970425

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232013172026NMZK018095.5387.56088.201248

23/08/2026 50.000,00 6235TPBVI2CDMLWF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.201309.00720940001.TRAN THI VUI.970423

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QK5SQ6.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236560004373.20260823.201231.19829506475010.VND--NGUYEN THI HUONG.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15717637127.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1033928999 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1iJTNUW37.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.201225.170348869.VO HOANG ANH.970432

23/08/2026 20.000,00 6235IBT1iJTN8XTY.Ung ho MS 2026-226 ba Tran Thi Hong.20260823.201128.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1iJTN8Y9Y.Gd Gia Khanh ung ho MS2026226.20260823.200740.173507046.DO KHANH HUYEN.970432

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QKP76H.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236014600252.20260823.200731.19074442966014.VND-TGTT-NGUYEN HA PHUONG.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QKP4JU.ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236103570997.20260823.200711.19027153956029.VND-TGTT-DAO KIM NGAN.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QKP8VD.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236828745774.20260823.200639.19020712329868.VND-TGTT-HOANG THI HUE OANH.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QKUKK3.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236081350968.20260823.200430.19038094663014.VND-TGTT-BE THI NGOC QUYEN.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15717507337.ung ho ms 2026.226.CT tu 0031000296950 NGUYEN THE HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 2.000.000,00 6235ASCB02RFXXI1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-20:03:12 6235ASCB02RFXXI1.20260823.200312.250183888888.DAU TUAN HUY.970416

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15717498508.Phuong Linh ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004296658 NGUYEN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QK8LND.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236376908354.20260823.200153.19036207895011.VND-TGTT-NGUYEN THUY GIANG.970407

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15717469377.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491001824592 LE THI THUY DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235ORCOQ2M1K2BU.NGUYEN THI THUY chuyen tien gui be Vi Duc Chuyen.20260823.200122.491630.NGUYEN THI THUY.970448

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:BUI TRAN TIEN chuyen tien ung ho MS 2026226 ba tran thi Hong#SP#020097040508232001082026G993067941.5189.90531.200108

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717461252.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9985691311 VUONG VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235NBVAF2YJFB13.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.200038.100000670485.DOAN THI THUY.970419

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717452403.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0261003462194 NGUYEN DUC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232000132026TLJ3686132.5389.85723.195944

23/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CD18AL.UNG HO MS 2026.226 ( Ba Tran Thi Hong).20260823.195956.00004715003.AU MINH KHANG.970423

23/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097048808231959132026gy9z613747.5389.80535.195844

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097041508231957332026BIGw839717.5388.71334.195734

23/08/2026 20.000,00 6235ASCB02RFVPZK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-19:57:13 6235ASCB02RFVPZK.20260823.195714.9673707.PHAM THUC BIEN.970416

23/08/2026 50.000,00 6235WBVNP2QVD9HK.UH MS 2026 226 ba Tran Thi Hong.20260823.195550.662068340379.TRAN KHANH LY.970412

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15717369005.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231954332026N9MH631468.5387.54889.195433

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1bJMHLZNV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.195320.00172497.NGUYEN THI HOANG VY.970427

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QKMWM5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236934060727.20260823.195320.9893329822.DO THI KIM PHUONG.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717347867.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491000107425 LY THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231952142026Y98I810411.5387.41571.195215

23/08/2026 20.000,00 6235IBT1k2QKVGTN.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236800119002.20260823.195202.19036333806016.VND-TGTT-TRAN KHANH DUNG.970407

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QKVA89.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236099027806.20260823.195153.19032943973016.VND-TGTT-LE THI HA.970407

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1bJMHLZG7. Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.195150.204065106041.HOANG THI LE HANG.458761

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231951492026jx9h588158.5390.39440.195150

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QKVP6S.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236150882690.20260823.195129.19028938612016.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THUY.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717311368.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0611001951938 TRUONG DUNG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717307106.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004422377 NGUYEN THI NHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 10.000,00 6235IBT1aWNS6Q6V.VU DUC TU. Ung ho MS 2026222 (Em Le Tran Ngoc Trinh).20260823.195048.0339306897.VU DUC TU.970437

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808231947292026bh3e572804.5389.14953.194729

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808231947232026lex2572474.5390.13766.194654

23/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CDBX8U.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.194706.03020224401.DIEP KIEN THANH.970423

23/08/2026 100.000,00 6235ABBKP2QVDAZY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.194705.0948797072.NGUYEN THANH DUC.970425

23/08/2026 1.000.000,00 6235VNIB02RFKXBW.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.194632.601704060209392.NGUYEN PHUONG THAO.970441

23/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231945562026m13b567406.5189.6367.194556

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717209175.NGUYEN BOI BOI chuyen tien ung ho be pham hong quyen va pham thien an.CT tu 1016756488 NGUYEN BOI BOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15717172634.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 7794069690 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231941062026Z3EA886560.5388.78829.194106

23/08/2026 150.000,00 MBVCB.15717160240.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 3328878545 DO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808231939422026msa3545154.5189.70902.193913

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231936532026h9et535288.5389.55333.193653

23/08/2026 100.000,00 PHAM THI PHUONG chuyen tien UH MS 2026-226. Chuc ba Hong khoe#SP#020097041508231936422026UiFU763224.5390.53919.193642

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QKC56C.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236995816716.20260823.193627.13320693462014.VND-TGTT-NGUYEN TRONG DUC.970407

23/08/2026 100.000,00 6235SGTTW22G96GU.IBFT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.193621.030062813411.DOAN THI THUY DUONG.970403

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#0200970415082319355820268Glb760510.5189.50179.193558

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1fJS7GE8P.Ung ho MS 2026.226 (Tran Thi Hong).20260823.193552.983983760.NGUYEN THI PHUONG MAI.970406

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QK1A9B.Ung ho MS 2026.226 FT26236467168761.20260823.193339.19034885943015.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407

23/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082319333820260LQK049715.5388.36822.193338

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717026801.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1067675351 LE THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15717024277.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9373585379 TRINH MANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15716989646.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 0491000118145 PHAN CONG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QKJQTK.NGO MINH CHAU UH ms 2026226 FT26236727424635.20260823.192900.19020477613014.VND-TGTT-NGO MINH CHAU.970407

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231928382026373T562450.5390.9116.192838

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1k2QKW5ZM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236995789942.20260823.192724.6868580882.BUI DUY KHOA.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231926392026345G768443.5389.98137.192640

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QKWC2U.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236419330492.20260823.192618.19026511849020.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI LINH.970407

23/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231925312026ym4j494206.5388.91191.192502

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15716896827.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9387337668 BUI KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q7NR1J.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236965691721.20260823.192244.19032197169011.VND-TGTT-MAI CONG TAO.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q7NXNG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236030351916.20260823.192244.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

23/08/2026 150.000,00 MBVCB.15716879019.uh ms 2026.226 ba tran thi hong.CT tu 9384719516 LE VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 ung ho ba Hong#SP#020097048808231920262026rvri476561.5189.66217.192027

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231919592026LA5N089640.5388.63991.191959

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082319160920263VOX072675.5189.46534.191540

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2Q7XAPM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236699605966.20260823.191541.19035892627011.PHAM THI ANH.970407

23/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231915022026kfh2457549.5189.39760.191502

23/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.226 ba TRAN THI HONG#SP#020097040508231914112026WNKY063828.5388.36237.191342

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15716748813.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0711000274117 VAN KHANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15716728806.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0731000884151 MA THI CAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2026.226 tran thi hong#SP#020097040508231912512026VB02057740.5387.27524.191252

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15716723331.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1024157973 PHAN XUAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q735M2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236786565304.20260823.191228.19031860230015.VND-TGTT-PHAM LY HUYNH.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15716708189.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1049402353 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15716691532.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1050419766 NGUYEN HOANG HAI THUY KIEU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15716670316.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup Tran Thi Hong MS 2026.226.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2Q7FY4G.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236744655681.20260823.190924.19029404074686.VND-TGTT-TRAN VAN QUYET.970407

23/08/2026 30.000,00 MBVCB.15716674089.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000504064 CAO NHAT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 10.566,00 6235IBT1k2Q7FVLV.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236002090450.20260823.190853.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231908522026HBD0200623.5388.5305.190823

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823190722202601o0429229.5189.95905.190722

23/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508231907192026P3Ta656267.5390.95730.190719

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q7T5XM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236790366040.20260823.190634.1777996688.NGO TRUONG AN.970407

23/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082319055720260f5r423914.5390.87803.190528

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231901532026KJ14761334.5389.64286.190153

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231855532026ra5p385653.5389.28769.185554

23/08/2026 100.000,00 ung ho MS2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231855322026BI15424092.5387.26802.185532

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1iJTNJZ8S.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.185526.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15716446850.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001062757 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 290.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082318551620268SYS132288.5390.26002.185516

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q76GLY.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236626588167.20260823.185511.991701666888.NGUYEN THI KIM NGUYEN.970407

23/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508231854402026vXzP607650.5388.22260.185440

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q76CWR.Ung ho MS 2026.2026 Ba tran thi hong FT26236159102125.20260823.185345.19036761125015.HOANG THI HOA.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q7ENHS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236147068001.20260823.185323.220318080524.VU THI THU.970407

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1fJS7BELB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.185259.210915151064726.LE HONG VAN.970431

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15716398751.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0271000975628 PHAM THANH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 6235ASCB02RFJG5V.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-18:52:06 6235ASCB02RFJG5V.20260823.185207.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1fJS7B8TB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.184838.9021615658083.NGUYEN THI PHUONG THAO.963388

23/08/2026 200.000,00 6235MCOBQ2M1W157.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.184812.13001012920818.VU THI QUYNH PHUONG.970426

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15716278113.ung ho ms 2026.226 Tran Thi Hong.CT tu 0211000536824 LAI THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15716259673.ung ho ms 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026-226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231842152026HEPQ010699.5389.47901.184146

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231841132026sc54327447.5389.42340.184113

23/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231841012026L58X206422.5387.40561.184101

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15716213978.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004012173 LE TRONG TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082318401520262yur323496.5390.35788.184015

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTNQU9I.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.183859.209029618.NGUYEN THUY THANH.970432

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231835412026FEZE544773.5189.7624.183542

23/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970415082318351120261Vpw529006.5389.4608.183447

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1aWNS4RAV.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260823.183351.01100000142930.DAO THI THUY DUNG.970440

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231829542026E5I1528000.5387.73252.182925

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q7YYS8.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236501350091.20260823.182945.615365.HUYNH PHI YEN.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231828022026g8t1274010.5387.62335.182802

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1fJS7YLYN.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.182751.937097875.TA THI HOANG YEN.970406

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231827492026NMIP035357.5387.61121.182749

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15715976571.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0351000924696 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q7P24B.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236493633841.20260823.182606.189333666666.LE DUY BAO.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q7UT9F.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236005371833.20260823.182508.1188336688.LE THI THUONG.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15715923411.Ung Ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q78D6W.Ung ho ms 2026.224 be vi Duc Chuyen FT26236172752929.20260823.182035.19034257504010.VND-TGTT-NGO THI MINH ANH.970407

23/08/2026 200.000,00 6235ASCB02RFC749.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-18:20:16 6235ASCB02RFC749.20260823.182016.29037127.DANG THI TUYET LAN.970416

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q7IYM3.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236730320590.20260823.181817.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082318170820261UB6824321.5388.99546.181709

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2Q7MTGB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236049742835.20260823.181635.19026811272019.VND-TGTT-VUONG NGOC ANH.970407

23/08/2026 150.000,00 MBVCB.15715799257.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0351001092280 CAO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15715785254.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0231000555739 BUI THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231814292026YV9S615416.5387.85251.181430

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231812122026UNCU056606.5390.72092.181212

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231809022026E3LY039595.5389.53190.180902

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q7S7GA.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236026309810.20260823.180743.19034882826018.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HUYEN.970407

23/08/2026 50.000,00 6235VNIB02RFMZRD.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.180740.609704060066309.DU THOAI PHUONG.970441

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2Q7SY6G.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236501268714.20260823.180715.19027848550015.VND-TGTT-TRAN VAN VUONG.970407

23/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CH5PC1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.180627.01137568001.NGO NGOC TRAM.970423

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15715644040.ung ho MS2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9989558563 LE BINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15715598131.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1062279626 NGUYEN THI THAO THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 150.000,00 6235IBT1k2Q72ESG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236982893193.20260823.180232.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407

23/08/2026 200.000,00 6235MSCBD23PPJTJ.ung ho ms 2026226 ba tran thi hong.20260823.180221.0290106259001.NGUYEN THANH HUYEN.970422

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082317594420268apf157023.5189.95846.175944

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220823175942202644RC821563.5390.95777.175943

23/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231757592026AMMH079569.5388.86132.175759

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:2026.226 UH ba tran thi hong#SP#020097040508231757512026CMJZ078811.5387.85278.175751

23/08/2026 200.000,00 6235ASCB02RFB5EQ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-17:57:30 6235ASCB02RFB5EQ.20260823.175730.8675667.PHAM THE VINH.970416

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082317565120265ZSP487825.5388.78387.175628

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q71B6E.Ung ho MS 2026.226 - Ba Tran Thi Hong FT26236509114235.20260823.175650.8529136888.TRAN VAN QUAN.970407

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15715400374.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0101000614486 TRAN THI HUYEN SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q7WHS4.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26236150949790.20260823.175221.19032197169011.VND-TGTT-MAI CONG TAO.970407

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2Q7WHWB.Ung ho MS 2026.226 FT26236376427358.20260823.175220.19031818809666.VND-TGTT-PHAM THI MINH CHAM.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15715397317.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 1.000.000,00 6235IBT1k2Q7Q5UE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236699280380.20260823.174903.19029949115886.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QGNPNZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236176348666.20260823.174626.19033885191017.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#020097041508231746132026SgQe320698.5387.11822.174613

23/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143503206708.20260823.143503206708-0346877972_Ung ho MS 2026226 Tran Thi Hong

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231744352026VN1Q749060.5388.1431.174435

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231744122026JZVF752529.5189.98312.174412

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QG3ZYN.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236888219197.20260823.173940.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

23/08/2026 100.000,00 6235ASCB02RFLRGW.UNG HO MS 2026.226 TRAN THI HONG-230826-17:39:34 6235ASCB02RFLRGW.20260823.173934.5722517.PHAM THI DUYEN.970416

23/08/2026 100.000,00 6235ASCB02RFQRX4.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-17:39:33 6235ASCB02RFQRX4.20260823.173933.9850547.NGUYEN VAN THUAN.970416

23/08/2026 200.000,00 Nang buoc den truong#SP#020097048808231739022026gbsj063566.5387.66268.173902

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15715133115.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1039173999 PHAM THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15715123859.ung ho ba hong.CT tu 0201000569989 DINH THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 80.000,00 MBVCB.15715082835.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0051000506095 NGUYEN THI THANH TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15715089914.Chuyen tien ung ho MS 2026 226.CT tu 0591000284903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2026 500.000,00 6235VNIB02RFYIC2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.173453.889966989.LE THANH LOAN.970441

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QGT654.NGUYEN THI HONG HANH chuyen ung ho ms 2026.226 ba Tran thi hong FT26236150371214.20260823.173431.19027388091017.VND-NGUYEN THI HONG HANH.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15715043225.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1053997840 LUU NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231732482026T2LI032932.5389.26190.173249

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QGLR4X.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236933120035.20260823.173235.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15715021274.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15715023810.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS2026.226( ba Tran Thi Hong).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15715010258.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15715006398.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235MSCBD23PH2H6.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.173043.0902198968.DAO MAI HOA.970422

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15715001048.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0031000278239 DANG QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15715000752.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15714987386.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15714994130.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15714970423.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15714966945.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15714964027.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QGZ6V1.ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong FT26236970140101.20260823.172654.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UH ma so 2026266 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231724342026PGY1083904.5390.73846.172434

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15714867734.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15714847862.ung ho 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0541001530163 HO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 6235ORCOQ2M1ZH28.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.172056.0065100013005003.VU SON TRA.970448

23/08/2026 300.000,00 DANG THI KIEU VAN Chuyen tien Ungho MS2026.226 Ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082317204520267irt979132.5389.50831.172046

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15714798202.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1064863934 HOANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 6235TPBVI2CH6NBI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.171648.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

23/08/2026 50.000,00 6235MCOBQ2M1T7E9.Ung ho ms2026.226 tran thi hong.20260823.171506.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15714706857.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15714672873.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1024910360 LE VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15714678222.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1040469920 HA THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QGAFYQ.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236839422657.20260823.171153.19035605855015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15714659672.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1056846308 DO NU NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15714648025.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1056846308 DO NU NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231709312026ymlx927372.5387.80221.170931

23/08/2026 200.000,00 6235MCOBQ2M1Z1ZS.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260823.170736.04101015989657.NGUYEN QUANG NAM.970426

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231705362026H5GP070501.5389.55446.170536

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QGB94Z.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236522659900.20260823.170458.19030729329018.VND-TGTT-PHAM THUY UYEN.970407

23/08/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho ms 2026 226 BA TRAN THI HONG#SP#0200970405082317043720261YWZ064724.5388.49425.170408

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15714488009.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231701072026KC0P731776.5389.27875.170108

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15714484616.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001039459 BUI XUAN QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235SGTTW22GZD5P.IBFT ung ho ms 2026.226 tran thi hong.20260823.165656.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403

23/08/2026 200.000,00 6235VNIB02R87GTM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.165635.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QGUH8E.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236030202153.20260823.165558.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082316544920260l5c861205.5189.89159.165420

23/08/2026 500.000,00 6235KLBKP2QVT7XY.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.165303.27458163.DO THU HUONG.970452

23/08/2026 1.000.000,00 6235IBT1iJTR44PY.Ung ho MS 2026 226.20260823.165218.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231652072026543Q572868.5389.72400.165207

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808231650522026ldg9843717.5189.63803.165052

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231650142026247v841040.5387.61153.165015

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1fJS7DSJU.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.164858.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1fJS7D2N4.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.164833.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1fJS7DCX2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.164808.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431

23/08/2026 200.000,00 6235TPBVI2CHNYHR.Ung ho MS 2026.226.20260823.164744.00661642502.TA HOANG VIET.970423

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.225#SP#0200970488082316461720260dcc823327.5189.37224.164617

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1iJTRB7Y8.PHAM THI BONG ung ho MS 2026 226 Tran thi Hong.20260823.164605.0933576572.PHAM THI BONG.970432

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224#SP#02009704880823164312202667e5809775.5389.18349.164312

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15714184085.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341006901244 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231642392026q62s807528.5390.14604.164240

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QGDEFI.ung ho MS2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236057805050.20260823.164224.2348888889.BUI THI MINH TRANG.970407

23/08/2026 200.000,00 6235ASCB02R8NKGM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-230826-16:42:15 6235ASCB02R8NKGM.20260823.164215.9234337.HOANG DIEP ANH.970416

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QGDDTX.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236859174638.20260823.164112.19029680518024.VND-TGTT-PHAM THI MINH TRANG.970407

23/08/2026 150.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231641122026wvau801184.5189.5897.164112

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15714060639.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231634002026t5qc768859.5189.62508.163401

23/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CHIFST.Ung ho MS 2026.226 Tran Thi Hong.20260823.163355.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231631092026wt2e756197.5189.45649.163046

23/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143492990889.20260823.143492990889-0933994783_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QGCIDY.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236418780081.20260823.163018.19036775072011.VND-TGTT-TRAN DUC ANH.970407

23/08/2026 100.000,00 TRAN QUANG TUNG Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231627072026PLVS656913.5388.23264.162708

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QGWR7U.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236493181195.20260823.162331.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QGWT6K.ung ho MS2026.224 FT26236418750993.20260823.162311.19030687000010.VND-TGTT-NGUYEN MINH TAM.970407

23/08/2026 100.000,00 6235VNIB02R8HKWB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.161756.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTRU9L1.ZP262350466360 Trung Kien ung ho MS 2026.226.20260823.161436.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

23/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143490685934.20260823.143490685934-0972840105_Vu Thi Hoai Giang ung ho chuong trinh Nang buoc den truong

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15713703157.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235TPBVI2CHDQDY.Ung ho MS2026.226( ba Tran Thi Hong).20260823.161241.02199658802.NGUYEN THI CHAU QUYNH.970423

23/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231610532026MMP7484489.5389.32588.161054

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808231610292026y7u7672680.5189.30114.161029

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15713656426.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231609062026au1j667325.5390.22659.160906

23/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082316070020260x1j659302.5390.10916.160701

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15713601943.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CHHDLL.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.160605.00945241232.PHAN DINH HIEP.970423

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THU HUYEN chuyen tien uh Nang buoc toi truong#SP#0200970405082316025320267TRW022496.5387.89115.160253

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808231602142026lijf640846.5388.84625.160214

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QATC3T.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236903926615.20260823.160010.19032601628015.VND-TGTT-NGUYEN THI MY NHI.970407

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1iJTRIWQI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.155826.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QALINU.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236560359903.20260823.155741.1360776868.TRAN CHI NHAN.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231555012026JSKJ727989.5189.45834.155502

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1iJTRMA46.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.155455.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QAHDJV.Ung ho Ms 2026.226 Tran Thi Hong FT26236089535878.20260823.155407.19033018099019.VND-TGTT-PHAN ANH TUAN.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15713388132.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-226.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1iJTRVRSX.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.155000.88688686.NGUYEN THI QUYNH HOA.970432

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823154814202658bh589117.5388.9975.154745

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15713333668.ung ho MS 2026.226.CT tu 0011004386237 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15713326468.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9969687763 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 1.000.000,00 6235IBT1fJS71EI5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.154542.7059532415.ADD INFO.999888

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QAEBXC.VU THI KIM HANH chuyen MS 2026.226 FT26236976899999.20260823.154525.19070466462011.VND-TGTT-VU THI KIM HANH.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15713305765.manh anh ung ho 2026.226 ( tran thi hong) .CT tu 0911000008886 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231544182026wc6q574808.5189.88943.154418

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QAE17S.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236296545057.20260823.154401.8385333888.BE DIEU HOA.970407

23/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508231537252026iGXp671327.5390.53497.153725

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15713197088.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 6235SGTTW22GCSC8.IBFT Ung ho MS 2026.221.20260823.153650.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QAGE6J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236021904272.20260823.153557.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231533032026ZSQK078308.5389.30952.153303

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QAAEY7.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236978773105.20260823.153229.19035558991010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH MAI.970407

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15713137203.TRAN DO NIN chuyen tien ung ho ms 2026.226 Ba Tran Thi Hong.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1k2QAA48K.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236716635974.20260823.153159.19030262920019.VND - TKTT - NGUYEN THANH MAI.970407

23/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231530382026y2mo527539.5389.20102.153038

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15713098729.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231528472026TR7J518823.5388.9898.152847

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QA4JR9.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236044324754.20260823.152656.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

23/08/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231526182026H81U965633.5390.97982.152619

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208231525002026R6GJ558239.5389.91298.152500

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTR9ZHJ.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 226 tran thi hong.20260823.152411.111555222.VU THI THU THAO.970432

23/08/2026 200.000,00 6235SGTTW22GMSH8.IBFT ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260823.152029.070130805459.NGUYEN THI TRUC LINH.970403

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15712971489.ung ho ms 2026.226.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15712947543.DINH THI NHIEN ung ho be vi duc chuyen.CT tu 0851000012207 DINH THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231516402026GPE9006461.5189.50673.151641

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082315161120263M3E004393.5390.48525.151548

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231514572026AXNN386371.5390.42559.151434

23/08/2026 500.000,00 MS 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097048808231513022026blq4471165.5389.33764.151233

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QAP9FX.Ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong FT26236150355696.20260823.151250.19031247257016.VND-TGTT-LE ANH TUAN.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15712887803.ung ho ms 2026.226(ba Tran Thi Hong).CT tu 1015009202 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1k2QAP1GZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236302676258.20260823.151228.19827483321034.VND--TRAN THI HONG NHIEN.970407

23/08/2026 100.000,00 6235MCOBQ2M1CMTJ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.151005.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15712858150.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.226 (tran thi hong).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082315074820261QJP411203.5388.9384.150749

23/08/2026 500.000,00 6235ASCB02R8EYE5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-15:06:32 6235ASCB02R8EYE5.20260823.150633.277111888.VO MINH TRUYEN.970416

23/08/2026 10.000,00 6235ASCB02R8WNMG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-230826-15:05:11 6235ASCB02R8WNMG.20260823.150511.44208657.NGUYEN HUYNH QUYEN QUYEN.970416

23/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CHSH6T.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260823.150356.01005127001.LE VAN ANH.970423

23/08/2026 50.000,00 6235SGTTW22G1HUN.IBFT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.150317.050084033070.PHAM THI THAM.970403

23/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231501082026vve1434838.5189.78064.150109

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QAMY92.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236588900716.20260823.145837.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407

23/08/2026 3.000,00 MBVCB.15712692106.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9707536838 NGUYEN AN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1k2QAVXZK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236794097660.20260823.145637.19037010147011.VND-TGTT-TRAN HUU CUONG.970407

23/08/2026 300.000,00 6235ASCB02R8UDGR.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-14:55:37 6235ASCB02R8UDGR.20260823.145537.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QAV4WX.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236010070479.20260823.145501.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407

23/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#020097041508231451472026E91n526947.5387.34366.145147

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1k2QADAP9.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236259089846.20260823.145114.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTR1QUJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.145107.50210693.NGUYEN LE MINH HIEU.970432

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong)#SP#020097041508231449412026lGa5520747.5390.25472.144941

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508231448012026Q99L091625.5387.17279.144738

23/08/2026 5.000,00 6235IBT1k2QAS6LI.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236800164467.20260823.144752.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/08/2026 30.000,00 6235IBT1k2QASKH4.2026.226 Tran Thi Hong FT26236838991285.20260823.144737.271119926666.VU TUNG LAM.970407

23/08/2026 5.000,00 6235IBT1k2QASP4J.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26236764505556.20260823.144641.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/08/2026 5.000,00 6235IBT1k2QASQTC.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236796076347.20260823.144503.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15712566433.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235ASCB02R8ZGWN.MS2026-226 CO TRAN THI HONG - HA TINH-230826-14:43:01 6235ASCB02R8ZGWN.20260823.144301.969468468.NGUYEN THI OANH.970416

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QA9YP6.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236012163048.20260823.144241.19036346546013.VND-TKTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407

23/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143480913952.20260823.143480913952-0775067786_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15712525375.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1015535130 NGUYEN HOANG TUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231436052026QMJJ933526.5390.63797.143605

23/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231435192026vycu361447.5390.59939.143520

23/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231434302026PR4H522093.5390.57075.143402

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QAC9GZ.MS 2026.226 FT26236799012293.20260823.143324.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QA1NHP.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236708325948.20260823.143234.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

23/08/2026 25.000,00 6235IBT1k2QA1L19.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236466140831.20260823.143145.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

23/08/2026 200.000,00 6235TPBVI2CHXZQC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.143046.01856624501.NGUYEN LIEN KHANG.970423

23/08/2026 100.000,00 6235WBVNP2QVYX28.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.143033.898838618386.LE TRUNG HIEU.970412

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QA1B23.Ung ho MS 2026.226 va Tran Thi Hong FT26236223298301.20260823.143031.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

23/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082314271620261THK017809.5189.24169.142647

23/08/2026 200.000,00 6235SHBAP2QKNN27.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260823.142642.1001217710.PHAM THI MAI.970443

23/08/2026 50.000,00 6235TPBVI2CHX1KN.MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260823.142624.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15712346577.NGUYEN THI NHANH ung ho 2026.226 ba Tran thi Hong.CT tu 9918014789 NGUYEN THI NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235SGTTW22GADHC.IBFT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.142558.030076537301.NGUYEN THI DUNG.970403

23/08/2026 25.000,00 6235IBT1iJTRQMXG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.142535.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

23/08/2026 50.000,00 6235ORCOQ2M1MKU6.LOC HO TRO 2026.226 TRANTHIHONG.20260823.142439.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231424182026JWEU878772.5189.11085.142349

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15712310783.MS 2026.226.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231422172026qpeg325886.5390.2190.142217

23/08/2026 20.000,00 MBVCB.15712282041.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QAQ7SS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236040976457.20260823.141834.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407

23/08/2026 100.000,00 BUI THU HOA Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231418082026hn5p314934.5388.82736.141808

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082314154320262BNM244209.5387.72222.141543

23/08/2026 100.000,00 6235MCOBQ2M11ZBJ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.141421.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2Q4N4AF.Ung ho MS.226 ba Tran Thi Hong FT26236793932617.20260823.141400.19034761897015.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407

23/08/2026 100.000,00 6235ASCB02R8TMQ4.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-14:12:26 6235ASCB02R8TMQ4.20260823.141227.6885568.TRINH THI THAO.970416

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q4NJHK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236080136083.20260823.141203.5604266666.CHU DINH LINH.970407

23/08/2026 50.000,00 6235SBITF2YJCJHZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.141105.000170406010204.PHAM THI THU HA.970400

23/08/2026 30.000,00 MBVCB.15712178700.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231410262026NMYJ266542.5390.50376.141026

23/08/2026 1.000.000,00 6235IBT1k2Q4R7TT.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236976539664.20260823.141011.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231410042026QL9G061185.5390.47652.141004

23/08/2026 20.000,00 MBVCB.15712145424.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0021002125386 TRAN MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2Q4XFTT.HA MY PHUONG chuyen ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236007317400.20260823.140656.19020897901015.VND-GOICB-HA MY PHUONG.970407

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2Q4XKC3.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236296183041.20260823.140559.19036234800014.BUI VAN TAI.970407

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1iJTXRIJX.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.140558.0335903736.LE ANH QUAN.970432

23/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CHVFA4.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)...20260823.140331.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15712104091.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1fJSGXGRV.Ung ho NCHCCCL Nguyen Huynh Van Anh 0813311520.20260823.140224.9021105271079.NGUYEN HUYNH VAN ANH.963388

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231402182026UUP9787477.5189.14691.140218

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q43KF7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236204050042.20260823.140149.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15712087116.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9789789666 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15712078838.ung ho MS 2026.224.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15712085457.ung ho MS 2026.223.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)#SP#020097041508231400552026YKxW390487.5390.9414.140055

23/08/2026 200.000,00 6235SGTTW22GQGDK.IBFT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.140040.020907467794.NGUYEN HUYNH TUYET NHI.970403

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15712069273.NGUYEN THI HONG DAN chuyen tien uhMS 2026 226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0611001487592 NGUYEN THI HONG DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#0200970415082313594420261Ysp387436.5388.3820.135915

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15712012272.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0281000365170 NGUYEN HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143476411414.20260823.143476411414-0788640612_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231354312026dx19255167.5389.82819.135402

23/08/2026 5.000,00 6235VNIB02R8FURS.ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong ).20260823.135430.912281212.GIANG MY LINH.970441

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15712006011.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2Q4TGDL.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236030612069.20260823.135255.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTXXQWL.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.135254.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432

23/08/2026 100.000,00 6235ASCB02R8CWCV.UNG HO MS 2026 226 BA TRAN THI HONG-230826-13:52:35 6235ASCB02R8CWCV.20260823.135235.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTX3XKP.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.135211.129292032.PHAM THAI VIET.970432

23/08/2026 1.000.000,00 TRINH PHAN BINH Chuyen tien MS 2026.226#SP#020097048808231350082026d5dh244504.5189.65294.135008

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q4LH6W.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236114881190.20260823.134928.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231349182026bk4d242452.5387.61639.134918

23/08/2026 200.000,00 6235ORCOQ2M11VWS.MS 2026 226 Ba Tran Thi Hong.20260823.134906.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

23/08/2026 200.000,00 6235MSCBD2373JG3.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.134858.0378175050.NGUYEN THI NHU PHUONG.970422

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2Q4LSB1.Ung ho MS 2026.226 FT26236600266005.20260823.134705.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15711931652.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0331000496177 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTX3MNG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.134602.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432

23/08/2026 100.000,00 6235SGTTW22GYNYX.IBFT Ung ho MS 2026.226 - ba Tran Thi Hong.20260823.134537.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15711913623.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15711909384.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q4HGHT.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236966450500.20260823.134429.19886688.NGUYEN TIEN TRUNG.970407

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2Q4HA6U.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236089053901.20260823.134421.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

23/08/2026 100.000,00 6235MSCBD2379X4D.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.134336.0905442150.NGUYEN THI HONG NHUNG.970422

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15711894261.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0491000160692 NGUYEN LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15711881119.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1055833502 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1iJTXF3EL.NGUYEN PHUONG THAO chuyen tien Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.134151.0981211274.NGUYEN PHUONG THAO.970432

23/08/2026 50.000,00 6235VNIB02R8CE75.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260823.133522.190698666.DO NGOC TRANG.970441

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508231332332026GZ4B049324.5390.91850.133233

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15711724717.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9888033015 DAO THI THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q478D4.VU THI KIM HANH chuyen MS 2026.224 FT26236150041334.20260823.132204.19070466462011.VND-TGTT-VU THI KIM HANH.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15711620257.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0041000211475 BUI DINH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231314052026j71q157470.5389.14959.131405

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231313042026MQ0P093824.5189.12105.131304

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q4AQZ8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236790144211.20260823.131220.7031199999.NGUYEN NGOC HANG.970407

23/08/2026 30.000,00 6235IBT1k2Q4YC38.2026.225 Dao Hoang Dan FT26236492503873.20260823.125641.271119926666.VU TUNG LAM.970407

23/08/2026 50.000,00 6235VNIB02R8QCQW.ung ho ms 2026.224 (vi duc chuyen).20260823.124428.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15711240094.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0351000744070 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 6235VNIB02R8QLD7.ung ho ms 2026.225 (dao hoang dan).20260823.124253.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441

23/08/2026 100.000,00 NGUYEN THI HANG Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen#SP#0200970488082312420820262ekr076121.5388.74750.124208

23/08/2026 50.000,00 6235VNIB02R8YNHR.ung ho ms 2026.226 (tran thi hong).20260823.124103.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808231240542026dtv0072731.5388.69248.124055

23/08/2026 300.000,00 6235ASCB02R8YJ8K.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-12:36:47 6235ASCB02R8YJ8K.20260823.123647.31318497.TO THI THUY LINH.970416

23/08/2026 342.492,00 6235TPBVI2CHWSN2.TPB638973303732666943278 Chi Khanh Nguyen GA032623517586.20260823.123558.77776688633.CONG TY CO PHAN CONG NGHE PAYME.970423

23/08/2026 300.000,00 6235MCOBQ2M1AGSM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.123406.02001018958554.DAO VAN MINH.970426

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508231233372026NCA8074538.5388.37458.123337

23/08/2026 500.000,00 6235MCOBQ2M1AZCJ.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260823.122701.37101015903941.TRAN THI THUY DUNG.970426

23/08/2026 56.900,00 MBVCB.15711010909.UH MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1iJTX7QDH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.121744.94132525.PHAM THI MINH XUAN.970432

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q4CEST.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236006941227.20260823.121725.19031428540011.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407

23/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208231210562026Q841793315.5387.25902.121057

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15710717188.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15710687604.2026.224 uh chau vi duc chuyen.CT tu 9384719516 LE VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QBNW2L.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236964130823.20260823.115813.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

23/08/2026 150.000,00 MBVCB.15710654817.2026.225 uh e dao hoang dan.CT tu 9384719516 LE VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15710635095.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000307959 DOAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15710585969.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1045672792 DOAN THI BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 6235IBT1iJTXBVWF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.114646.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432

23/08/2026 100.000,00 PHAM THI PHUONG UH ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208231144322026GZF2140955.5389.87262.114433

23/08/2026 10.566,00 6235IBT1k2QBTUCH.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236509129024.20260823.114306.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

23/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231142592026RS7I083939.5388.77903.114230

23/08/2026 100.000,00 ung ho NCHCCCL. cam on chuong trinh#SP#020097041508231136472026wk7f892528.5390.44858.113618

23/08/2026 300.000,00 6235MSCBD237B5AG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.113143.0349645277.VU DINH HIEU.970422

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15710251723.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000330924 NGO NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15710248249.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0081001195995 LE NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082311253120261XPG558683.5388.84451.112532

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208231124462026VLYD754085.5387.81193.112446

23/08/2026 250.000,00 MBVCB.15710176397.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTX8VBW.LE THI HOA chuyen tien 2026 226 TRAN THI HONG.20260823.110800.247529918.LE THI HOA.970432

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15709811250.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15709798102.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231055272026c80t721615.5189.21765.105527

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien nang buoc den truong#SP#020097040508231054402026U4PG062420.5390.18347.105440

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1aWN9ZYDT.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.105026.0949116127.NGUYEN HUU DUNG.970437

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15709683118.TRAN THUY NGA ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 0071002767046 TRAN THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 400.000,00 6235SGTTW22EDA9H.IBFT Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260823.104802.070128360555.LE KIEU DIEM.970403

23/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143454198993.20260823.143454198993-0904466093_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

23/08/2026 10.000,00 6235ASCB02RCXDKT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-230826-10:44:25 6235ASCB02RCXDKT.20260823.104425.24416981.LE THI HONG HANH.970416

23/08/2026 1.000.000,00 6235IBT1k2QBDMI9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236263952470.20260823.104151.19010137559028.VND-TGTT-NGUYEN MANH PHUC.970407

23/08/2026 300.000,00 6235SGTTW22EHXSE.IBFT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.104034.060006858700.VUONG HOANG PHUONG.970403

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15709488867.MS 2026.225( Em Dao Hoang Dan).CT tu 7935174208 HUYNH TAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15709439989.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000436328 NGUYEN TRAN HOAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.224 vi duc chuyen#SP#02009704050823102852202622N5031187.5388.81390.102852

23/08/2026 57.000,00 MBVCB.15709298501.Chuyen tien ung ho.CT tu 9365124037 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QBWU21.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236970554465.20260823.102123.19034973378018.VND-TGTT-NGUYEN HOANG YEN NHI.970407

23/08/2026 1.000.000,00 6235TPBVI2CHFGLF.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260823.101725.19920910002.NGUYEN THUY TRANG.970423

23/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 226#SP#020097042208231016512026LN86549543.5387.18882.101652

23/08/2026 10.000,00 MBVCB.15709159983.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 10.000,00 MBVCB.15709155279.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15709138005.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1039149873 NGUYEN NGOC PHONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235MCOBQ2MB5GPA.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.100950.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15709050823.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000783814 TRAN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.224#SP#020097048808231004062026qh0k520129.5387.54092.100337

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508231000552026U15V083327.5390.38262.100032

23/08/2026 10.000.000,00 6235VNIB02RCWA6I.MS 2026.215 Nguyen Duc Duy.20260823.100001.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441

23/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508230959182026E5zl529048.5388.30261.095918

23/08/2026 10.000.000,00 6235VNIB02RCU67Y.MS 2026.224 Vi Duc Chuyen.20260823.095838.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15708888150.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1050020416 NGUYEN KHANH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q5ZC1I.NGUYEN NGOC HOA chuyen ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236544009113.20260823.095116.9393055336.NGUYEN NGOC HOA.970407

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q5KT34.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236258042472.20260823.094435.9393055336.NGUYEN NGOC HOA.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15708698345.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.226( ba Tran thi hong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 NGUYEN THI HA uh chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097048808230942462026c90h435320.5390.50992.094246

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15708684509.ung ho ms 2026.226( ba tran thi hong).CT tu 0451000244650 DO THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15708622136.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15708591519.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082309270120267u38373767.5388.80819.092701

23/08/2026 500.000,00 6235ASCB02RCJLZ1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-230826-09:25:22 6235ASCB02RCJLZ1.20260823.092522.22032207.NGO DUY TIN.970416

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15708362041.TRAN CONG CHINH chuyen tien.CT tu 1026813188 TRAN CONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808230920452026vdaf349783.5389.54422.092045

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15708259452.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1022710236 KHUAT THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15708251475.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508230911112026J43Z015328.5189.14765.091112

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208230909462026UQ1G237787.5389.9038.090947

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15708184745.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.226(ba Tran Thi Hong).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508230853172026UkRN280520.5189.45049.085317

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2Q5C3EK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236785938456.20260823.084843.2329271789.NGUYEN TRAN MINH TRANG.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15707914664.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15707883800.UNG HO MS 2026.224( BE VI DUC CHUYEN).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235SGTTW22EGSWU.IBFT ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260823.084446.060284622378.VU THI THU THAO.970403

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15707858278.UNG HO MS 2026.226 ( BA TRAN THI HONG).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208230843532026S5IV475490.5387.11182.084354

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15707838295.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2Q512Q7.Tran Vu Hoang Anh ung ho Ms 2026.224 FT26236834427395.20260823.084242.19032902311017.VND-TGTT-TRAN VAN THANH.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15707836291.UNG HO MS 2026.225 ( EM DAO HOANG DAN).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1aWN95NRV.TRUONG THI HA chuyen tien ung ho ms 2026.226 (baf Tran thi hong).20260823.084231.0961064593.TRUONG THI HA.970437

23/08/2026 500.000,00 NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097048808230840202026nott201141.5389.99056.084020

23/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808230839062026jpjo196882.5189.93853.083906

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15707785803.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0091000399776 LE HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208230832462026535N589249.5189.73343.083218

23/08/2026 200.000,00 6235VNIB02RC11G9.Ung Ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260823.082632.025704061449745.LUONG THI THUY TIEN.970441

23/08/2026 50.000,00 6235ORCOQ2MBNVRB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.082442.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448

23/08/2026 2.000.000,00 6235ASCB02RCBIBY.TRAN QUOC PHUONG UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-08:23:48 6235ASCB02RCBIBY.20260823.082348.3441289.TRAN QUOC PHUONG.970416

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15707500436.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0371000455900 LUONG HUU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 30.000,00 6235IBT1k2QYFNCJ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236010919473.20260823.081608.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1iJT3ZDH7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.081529.74267645.BUI THI TY.970432

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QYF6G2.Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen chuc be khoi benh khoe manh nhieu niem vui nhe FT26236616597020.20260823.081509.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15707455540.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071001165101 DIEP THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 50.000,00 6235TPBVI2CHAUJG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.081042.07071993001.NGUYEN PHUONG LINH.970423

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15707342616.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235ASCB02RCQ54C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-230826-08:03:05 6235ASCB02RCQ54C.20260823.080305.8402167.TRAN THI KIM QUYEN.970416

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QYHATC.Ung ho ba Tran Thi Hong,MS 2026.226 FT26236575052101.20260823.080211.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

23/08/2026 300.000,00 6235IBT1k2QYHPX3.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236630130799.20260823.080133.11122357533015.VND-TGTT-LUONG THI THU NGAN.970407

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082307505120267BRV018867.5390.43740.075022

23/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QYEM74.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236709081207.20260823.074720.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15707138628.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208230743072026BCOY966776.5387.23488.074308

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082307422820261ll2016051.5189.20927.074228

23/08/2026 300.000,00 MBVCB.15707104231.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0281000330804 LE THI BAO TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 10.000.000,00 6235IBT1iJT37NZJ.Chuyen cho MS 2026224 cua be vi duc chuyen.20260823.073627.0913490446.PHAN THI KIM HONG.970432

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QYG5XJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236061164597.20260823.073325.19035702669013.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407

23/08/2026 1.000.000,00 6235IBT1iJT37UU3.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260823.072802.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432

23/08/2026 500.000,00 6235ASCB02RM5QDK.UNG HO MS 2026.223 HAI BE QUYEN VA AN-230826-07:27:33 6235ASCB02RM5QDK.20260823.072733.888115566.BUI THANH CHUONG.970416

23/08/2026 60.000,00 ung ho ms 2026.224#SP#020097042208230722182026ZK8L668621.5189.71086.072149

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QY49FB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236733272003.20260823.072051.2079666668.LE THI HOA.970407

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1iJT3GHIH.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.071850.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432

23/08/2026 70.000,00 6235IBT1k2QYB6HN.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236113000790.20260823.071802.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

23/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508230717162026YIAB082449.5387.59208.071716

23/08/2026 2.000.000,00 6235IBT1iJT3GSDS.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260823.070943.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15706799651.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0311000724567 VO THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QYYX9Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236221838602.20260823.070628.19036065447016.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TUAN.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15706770028.Chuyen tien ung ho ms 2026 226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2026 100.000,00 6235ASCB02RM7S6V.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-07:04:34 6235ASCB02RM7S6V.20260823.070434.4992287.HOANG THI LIEN.970416

23/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.226-ba Tran Thi Hong#SP#020097040508230704042026KFMO036178.5189.31446.070404

23/08/2026 10.566,00 6235IBT1k2QYY8I4.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26236824437916.20260823.070237.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

23/08/2026 10.000,00 6235TPBVI2CHYTQR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.065902.02531356601.NGUYEN HANG NGA.970423

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1iJT34Z3S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.064119.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808230634462026efxc864903.5388.80425.063447

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1iJT34YBB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.063400.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432

23/08/2026 30.000,00 6235ORCOQ2MBDAT6.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan.20260823.062947.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/08/2026 30.000,00 6235ORCOQ2MBDQCJ.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260823.062827.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/08/2026 30.000,00 6235ORCOQ2MBDY91.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An.20260823.062641.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/08/2026 30.000,00 6235ORCOQ2MBDLXS.TRAN THAI BAO ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.062533.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/08/2026 30.000,00 6235ORCOQ2MBDLBT.TRAN BAO LONG ung ho be Nguyen Nhu Quynh MS 2026.151.20260823.062404.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/08/2026 30.000,00 6235ORCOQ2MBD23N.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260823.062203.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/08/2026 30.000,00 6235ORCOQ2MBD2TB.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.20260823.062041.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/08/2026 30.000,00 6235ORCOQ2MBH5PK.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong.20260823.061931.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

23/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970405082305570720261YXI092620.5388.40952.055707

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082305534120265hsp824794.5390.38756.055313

23/08/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808230548532026bevq822350.5388.35572.054853

23/08/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082305435320263ogx820124.5387.34086.054325

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15706380899.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9905718896 NGUYEN THI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208230530042026QPVK169089.5189.26524.053005

23/08/2026 1.000.000,00 6235ABBKP2QKBAQ2.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260823.051607.0461016183066.PHAN THANH LAM.970425

23/08/2026 200.000,00 6235WBVNP2QKAINW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.043541.106000669696.TRAN THI HOANG LAN.970412

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QY97AU.Ung ho MS 2026.224 FT26236594971766.20260823.040900.19029566994010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRANG.970407

23/08/2026 150.000,00 MBVCB.15706276335.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15706275701.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15706273013.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15706263019.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15706270830.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1fJSG1Y4A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.020558.9021663309928.LE PHUONG THAO.963388

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1fJSG18KL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.015424.24031995.MBVBANK IBFT.970414

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15706141967.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0221000044259 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15706061425.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000402237 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208230059152026LJJM738003.5388.36908.005847

23/08/2026 200.000,00 6235SGTTW22ETFDK.IBFT NGUYEN THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260823.005348.070102194347.NGUYEN THI PHUONG THAO.970403

23/08/2026 100.000,00 6235MSCBD23ND8KT.ung ho NCHCCCL ten Tin 0367682805.20260823.005011.0896963708.NGUYEN VAN TIN.970422

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15706021371.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0911000006738 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15706031485.2026.225.CT tu 0711000270544 TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QPNC8A.Ung ho ma so 2026.225 FT26236217210410.20260823.004312.19032371801014.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082300425620262LSY268053.5389.26553.004257

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15706008362.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15705951573.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1057020180 LE QUYNH OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QPXY9J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236821905103.20260823.001937.19033864202019.VND-TGTT-LE MINH NGAN HONG.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705942116.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1062279626 NGUYEN THI THAO THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970405082300160420262BV4015178.5389.6182.001604

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705935008.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0331000441965 DANG PHAM THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QP33IG.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236806074901.20260823.001247.19036805177018.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN NHI.970407

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15705920341.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508230010432026DiE3652778.5388.2175.001043

23/08/2026 500.000,00 6235TPBVI2C3PWWS.Hoang Kim Anh Duc ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260823.000814.10938529896.NGUYEN THI KIM NGAN.970423

23/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508230007082026PCJ8011762.5388.98476.000639

23/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QPFXJC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236633084531.20260823.000204.19036065004025.VND-TKTT-TRAN THI MINH TRANG.970407

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705880109.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9366639272 HO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 MBVCB.15705862976.Ung ho MS 2026.224 be Vi DUC CHUYEN.CT tu 0871004199324 NGUYEN NGOC THAO VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QPFU1M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236828766700.20260822.235622.1108110067.NGUYEN THU TRA MY.970407

23/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QPFDZ8.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236097780974.20260822.235501.19036171733011.VND-TGTT-NGUYEN HUU HOAI NAM.970407

23/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QPFCQG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236376023004.20260822.235332.19034888226012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TU.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222351202026W9IJ363377.5389.83752.235121

23/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15705849168.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9906677377 YEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 112.744,00 6234TPBVI2C3PAEF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.234836.01466151602.TRAN THU HA.970423

23/08/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.225#SP#020097048808222348152026pqit729266.5389.79883.234815

23/08/2026 300.000,00 6234IBT1k2QPTGUQ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236826648074.20260822.234814.6333336868.HO HAI BAC.970407

23/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222346222026ydgz728057.5388.77997.234553

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705821040.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705820270.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.000,00 MBVCB.15705826809.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 200.008,00 6234VNIB02RMVUDW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.234309.033333979.NGUYEN THI THAO HIEN.970441

23/08/2026 500.000,00 6234IBT1k2QPLKD8.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236116877625.20260822.233858.10520004141018.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU ANH.970407

23/08/2026 50.000,00 6234IBT1k2QPLK9H.TRAN THI TU LINH chuyen FT26236114823602.20260822.233857.3364986335.TRAN THI TU LINH.970407

23/08/2026 200.000,00 DOAN THI KIM LY chuyen tien ung ho ct chap canh uoc mo#SP#020097042208222338242026Y7ZC776797.5388.69559.233824

23/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QPLAEW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236670489038.20260822.233815.19032664333015.VND-TGTT-DINH VAN TUYEN.970407

23/08/2026 100.000,00 6234IBT1k2QPHZWJ.ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26236334868023.20260822.233039.19833908479044.VND--PHAM MINH HIEU.970407

23/08/2026 50.000,00 MBVCB.15705765062.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0601000402943 NGUYEN THI KIM TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2026 100.000,00 6234TPBVI2C37V6A.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.232633.01696674001.TRUONG THI DUYEN.970423

23/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.221 be SUNG TRONG NHAN#SP#020097048808222323362026kbj3710796.5387.51955.232336

23/08/2026 200.000,00 6234IBT1fJSGQT8X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.232318.9017041365055.NGUYEN XUAN HONG.963388

23/08/2026 200.000,00 6234IBT1k2QPZTVA.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26236908465875.20260822.232307.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407

23/08/2026 100.000,00 MBVCB.15705723517.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0311000744596 LE THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QN6ZFM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237584899159.20260824.223340.19072456542011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TAM.970407

24/08/2026 200.000,00 6236PGBLP2Q9RCP8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.222920.8507040059165.NGUYEN THE KE.970430

24/08/2026 100.000,00 6236TPBVI2CNLBN6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260824.221619.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

24/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508242211342026CDK2021965.5189.89603.221105

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208242202302026VKVG793419.5389.65275.220201

24/08/2026 20.000,00 MBVCB.15733415213.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho chuong trinh (Nang buoc den truong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208242148382026QW8J193568.5389.16831.214838

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208242143282026EU5A684797.5387.97187.214328

24/08/2026 25.000,00 6236IBT1k2QN8CL2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237680470545.20260824.214108.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

24/08/2026 20.000,00 MBVCB.15733240531.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 700.000,00 ung ho#SP#0200970488082421394420268a2h447142.5390.81949.213944

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15733185172.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0301000296351 BUI VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 60.000,00 6236ABBKP2Q9JJNQ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260824.213342.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

24/08/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#0200970422082421331320267YLH732020.5189.54850.213313

24/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208242131122026CII1429362.5189.46298.213043

24/08/2026 10.000,00 6236IBT1k2QN9JHL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236804653704.20260824.212011.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

24/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508242115202026aRKU160971.5390.73133.211520

24/08/2026 50.000,00 NGUYEN DAC SON chuyen tien#SP#020097042208242105532026NNGN568191.5388.25564.210553

24/08/2026 1.000.000,00 6236IBT1k2QNW8IE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236669927830.20260824.210530.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QRXDXI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236301542790.20260824.205301.19032833241011.VND-TGTT-BUI THI KIM DUNG.970407

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#020097041508242049582026SjRC976029.5388.41350.204928

24/08/2026 20.000,00 MBVCB.15732576176.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1055836854 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 15.000,00 MBVCB.15732533645.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.226-240826-20:40:46 6NI1222401#SP#0200970416082420404620266NI1222401.5390.89698.204046

24/08/2026 100.000,00 6236TPBVI2CI61GA.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260824.203419.01778181601.HA THI HUONG.970423

24/08/2026 15.000,00 MBVCB.15732316902.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QRKVIG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236826003406.20260824.202707.11122001290010.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407

24/08/2026 100.000,00 MS 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097042208242019122026M4Q4639310.5189.60444.201912

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15732022917.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9934367652 DONG THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Ho Trong Do ms 2026.227#SP#020097042208242011122026QB5O710413.5388.9678.201112

24/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241957182026an20100692.5189.24370.195649

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15731649892.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143660077341.20260824.143660077341-0343882448_Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do

24/08/2026 50.000,00 6236MCOBQ2MM3PDT.Ung ho ms2026.227 ho trong do.20260824.194137.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

24/08/2026 10.000,00 6236TPBVI2CIH9GH.MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.193451.02935403901.LE THI BE DAO.970423

24/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#0200970422082419323720265Y48873298.5189.65752.193237

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241918272026QXKV927375.5389.71718.191828

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15730879141.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.226 ( Ba Tran Thi Hong).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan )#SP#020097041508241857242026nvP1524202.5388.27824.185655

24/08/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.222 ( em Le Tran Ngoc Trinh )#SP#020097041508241855572026ejNO517185.5389.19028.185557

24/08/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097041508241854232026MfiT510158.5388.8244.185423

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15730655829.ung ho MS 2026 .226(ba Tran Thi Hong).CT tu 1026797917 TRAN THAO QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.223 ( hai be Quyen va An )#SP#020097041508241852252026S9Vg502132.5389.92863.185226

24/08/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508241850302026qbSA492482.5388.80871.185030

24/08/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan )#SP#020097041508241849002026WrWz484708.5387.70316.184901

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QX4K8I.MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236604246541.20260824.184801.13820552042014.VND-TGTT-CHU QUANG HUNG.970407

24/08/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong )#SP#020097041508241847232026PWjL477415.5388.57986.184723

24/08/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.227 ( anh Ho Trong Do )#SP#020097041508241845382026ZBeL469637.5388.46409.184538

24/08/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:unghoMs2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097040508241845092026Z5HI088613.5390.43036.184439

24/08/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.227 Ho trong Do#SP#020097042208241837272026GMOJ937890.5389.86681.183727

24/08/2026 5.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808241822392026vy59695231.5390.84010.182239

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808241806422026fy9a618669.5387.72214.180642

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15729624002.Ung ho MS 2026.226.CT tu 0451000228208 VUONG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1aWNV8YW3.ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260824.175340.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241752462026ngi7549099.5388.70719.175246

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1aWNV8VEM.ung ho MS 2025 225 em Dao Hoang Dan.20260824.175138.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1aWNVIN6C.Ung ho MS 2026 226 ba Tran Thi Hong.20260824.174800.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15728907384.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0881000470849 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 6236TPBVI2CIWF2H.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.171729.01602233001.NGUYEN THI THU AN.970423

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508241707272026NiUz880422.5388.32516.170727

24/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097040508241701242026YFLB038360.5390.89061.170124

24/08/2026 100.000,00 6236VNIB02RZW28S.ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260824.165029.943393990.PHAN TRAN QUAN.970441

24/08/2026 5.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.8.2026 - MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970415082416464920269999057178.5388.83816.164625

24/08/2026 50.000,00 6236TPBVI2CI4MA3.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260824.164639.36299688866.NGUYEN HUU THANG.970423

24/08/2026 400.000,00 MBVCB.15728226661.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 400.000,00 MBVCB.15728197838.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808241643082026xxps202883.5390.57563.164308

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15728166973.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15728157220.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15728133474.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15728137020.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236TPBVI2CIRKTT.ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen.20260824.163616.90907636318.LY VINH HOA.970423

24/08/2026 200.000,00 6236TPBVI2CIRT3M.ung ho ms 2026.217 gia dinh ong nguyen van thao.20260824.163251.90907636318.LY VINH HOA.970423

24/08/2026 1.000.000,00 6236SGTTW22VQJ8K.IBFT ung ho ms2026.226 ba tran thi hong.20260824.163111.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403

24/08/2026 300.000,00 6236MCOBQ2MMUY49.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.163036.20001010883476.BUI THI LINH.970426

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1iJFJYQ7B.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260824.162603.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

24/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508241625362026Y5P0021168.5389.39908.162507

24/08/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#0200970415082416253320269WTu686538.5387.40529.162533

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2QFKQGB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236028272719.20260824.161940.19072605424017.VND-TGTT-TRINH QUYNH ANH.970407

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15727798504.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011000504945 LE NGOC QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220824161624202674JS559827.5189.80341.161624

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15727646922.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0351000778894 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208241605472026W7AL140759.5189.12613.160518

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QFYEU4.Ung ho MS 2026.244 be Vi Duc Chuyen FT26236095315759.20260824.160238.19135258049016.VND-TGTT-VO THI THUY TRANG.970407

24/08/2026 5.000.000,00 UNG HO MS 2026.227 (ANH HO TRONG DO)#SP#020097040508241558192026O71M069859.5388.64714.155819

24/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508241556332026YQ14060449.5390.54037.155633

24/08/2026 50.000,00 6236TPBVI2CIJ6GI.MS 2026.227 anh Ho Trong Do.20260824.155331.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

24/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208241546212026QWNS698065.5389.91465.154552

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do)#SP#02009704150824154559202668zW529296.5389.88579.154559

24/08/2026 140.000,00 MBVCB.15727308373.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 23.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143624770176.20260824.143624770176-0912299063_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QF96TZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236102664821.20260824.153724.200487888888.NGUYEN TUAN ANH.970407

24/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15727195029.ung ho MS2026.226, ba Tran Thi Hong.CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15727113283.PHAM QUANG LOC chuyen tien ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong.CT tu 0201000684014 PHAM QUANG LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15727066716.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2QFJ3ZG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236132012372.20260824.152613.19027955797015.VND-TGTT-CHU KIEU NINH.970407

24/08/2026 200.000,00 6236TPBVI2CIFJ56.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.152522.01755056601.DUONG THI ANH NHUY.970423

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15726987831.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 2233288888 LE NHAT THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15726925891.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0541000208308 NGUYEN THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15726916466.Ung ho MS 2026. 224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 0271000847557 TU NGOC THUY VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15726859421.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236TPBVI2CI84ST.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.150847.04392737001.BUI VIET CUONG.970423

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15726633770.ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).Mong be mau khoe!!.CT tu 1038004945 BUI THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082414540720263J4Q231174.5390.84716.145408

24/08/2026 30.000,00 MBVCB.15726600415.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QTZ2RZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236201722202.20260824.145010.19031551814010.VND-TGTT-BANG KIM PHUNG.970407

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241446312026TQOV960232.5390.41920.144631

24/08/2026 300.000,00 6236IBT1iJFJQD4Z.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.144335.1051407.NGUYEN VAN DUNG.970432

24/08/2026 20.000,00 6236IBT1k2QTKX35.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236799051678.20260824.144301.31399909999.VO VAN CHI.970407

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1iJFWNN9I.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.144137.170948963.NGUYEN THI THUY.970432

24/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082414385620265ITM715741.5388.412.143857

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808241437262026ww6j739728.5389.91668.143726

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15726369996.NGO THE VU chuyen tien ung ho 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9867822966 NGO THE VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15726349035.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026-227( ho trong Do).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082414264520260GO6870185.5189.32583.142645

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QTB5UC.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236700361303.20260824.142506.1919152289.NGUYEN THU PHUONG.970407

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15726179111.MS2026.225.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082414145620269T1W732697.5388.71052.141433

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15726121123.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0111000220874 NGUYEN ANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 Ung Ho MS 2026227#SP#020097048808241412242026jx2u664131.5189.58058.141224

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15726072053.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0271000042643 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15726028188.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.227 Anh Ho Trong Do#SP#020097048808241405472026bnqk645673.5390.22538.140547

24/08/2026 100.000,00 6236MSCBD2HYI9XN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260824.140044.0976051886.PHAM THI MINH THUY.970422

24/08/2026 70.000,00 MBVCB.15725944251.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208241356482026KFDP639612.5189.77445.135648

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QTV1L7.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26236825882326.20260824.135613.19026346372011.VND-TGTT-NGUYEN VIET THANG.970407

24/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2091780871412400128.20260824.Scan QR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen 2091780871412400128

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QTSBIR.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26236425893904.20260824.135030.19026346372011.VND-TGTT-NGUYEN VIET THANG.970407

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QTSYAH.Ung ho chuong trinh nang buoc toi truong FT26236004100332.20260824.135019.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15725833729.ung ho ms 2026.226 ( ba tran thi hong).CT tu 9327651635 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15725836358.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0531002509261 NGUYEN NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15725829191.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9989665205 HOANG ANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15725824730.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0331000446643 TO MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 2.000.000,00 6236IBT1k2QT9WYX.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236565708592.20260824.134517.888814099999.NGUYEN ANH THAI.970407

24/08/2026 500.000,00 ms 2026 226#SP#02009704880824134429202618sk588578.5189.17317.134429

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15725777369.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1aWNDFYB6.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.134236.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241342132026qt58582800.5387.4919.134213

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1iJFWH23J.MP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.134008.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2QTCYA9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236188259539.20260824.133935.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1iJFWHWAY.MP Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260824.133904.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

24/08/2026 150.000,00 6236SHBAP2QX52SN.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.227 anh Ho Trong Do.20260824.133831.080719920.PHAM THI NHAM.970443

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15725719425.ung ho hai be Pham Hong Quyen va Pham Thien An.CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1iJFWZ3FF.MP Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.133758.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15725700336.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0591000333713 NGO PHUONG HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15725625806.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1015936432 NGUYEN XUAN VINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15725585815.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143611004310.20260824.143611004310-0909646614_Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15725574753.UNG HO MS 2026.226 (BA TRAN THI HONG).CT tu 1064581539 DAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 20.000,00 6236MSCBD2HYSLT6.gui cho chuong trinh nang buoc den truong.20260824.132049.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QLN9MB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236978281660.20260824.132023.19032778686015.NGUYEN ANH DUNG.970407

24/08/2026 20.000,00 MBVCB.15725505569.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0421000528497 HUYNH PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#020097040508241314502026Z8SG094807.5388.72140.131450

24/08/2026 30.000,00 6236IBT1k2QL3IUP.Nang buoc den truong FT26236858489983.20260824.131005.271119926666.VU TUNG LAM.970407

24/08/2026 20.000,00 6236IBT1k2QLFNA7.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26236013729961.20260824.130852.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

24/08/2026 100.000,00 UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-240826-13:08:16 eH6v146372#SP#020097041608241308162026eH6v146372.5387.38757.130816

24/08/2026 5.000,00 6236VNIB02RTH1R3.ung ho MS 2026.227 ( anh Ho Trong Do ).20260824.130415.812281212.GIANG MY LINH.970441

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QLTKRI.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26236576080764.20260824.130414.19037482893017.VND-TGTT-NGUYEN THI NGAN.970407

24/08/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082413034120268vEA922268.5388.15859.130341

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QLT98F.NGUYEN THI HUYEN ung ho MS.2026.226 Tran Thi Hong FT26236708097008.20260824.130232.19033045464012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808241300312026fk9q477862.5387.1148.130031

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097044908241259212026mylm554487.5387.95241.125921

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QLHLMN.ms 2026.227 ho trong do FT26236461203051.20260824.125741.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407

24/08/2026 12.345,00 MBVCB.15725250258.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0691000388707 NGUYEN DUC MAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15725202484.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1040125134 NGUYEN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15725209101.VLA UH MS 2026.226 Tran thi hong.CT tu 0301005629999 VU THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QLZY8J.ms 2026.227 FT26236625333602.20260824.125301.260905040111.TA QUOC VIET.970407

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15725183206.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1041440387 NGUYEN THI THANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15725169844.MS 2026 227 anh Ho Trong Do.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/08/2026 1.000.000,00 6236IBT1aWNDHHBT.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260824.124913.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082412471620263bww443680.5189.34080.124716

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208241245202026H8OD255005.5388.24070.124521

24/08/2026 50.000,00 6236SHBAP2QSQT9W.MS 2026.227 anh Ho Trong Do.20260824.124519.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208241244302026GTGJ413242.5388.19323.124401

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QLKT9J.UH ms 2026.227 anh Ho Trong Do FT26236302118867.20260824.124411.19027449182010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do-240826-12:39:36 QC53928819#SP#020097041608241239372026QC53928819.5389.93132.123937

24/08/2026 100.000,00 6236TPBVI2CIY1MX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.123919.00116767666.NGUYEN THI CUC.970423

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508241238232026xAFi854121.5389.86306.123823

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15725026785.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0421000440216 NGUYEN HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236TPBVI2CIY14P.ung ho ms 2026.227.20260824.123806.00596191001.LUU HUY HOAN.970423

24/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097040508241237302026THB8079644.5390.81474.123700

24/08/2026 300.000,00 6236IBT1k2QLG46H.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26236188022324.20260824.123659.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241236532026M8KD864776.5390.77505.123653

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241235232026jwzi410010.5390.69453.123523

24/08/2026 100.000,00 6236TPBVI2CILPTJ.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).20260824.123354.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

24/08/2026 10.000,00 6236IBT1k2QL4EIF.ung ho ms 2026.227, anh Ho Trong Do, chuc anh va gia dinh binh an FT26236521738509.20260824.123122.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2QL4JMX.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26236787990305.20260824.122934.7966403547.VU THI LAI.970407

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208241228402026ZYOO463944.5389.29762.122841

24/08/2026 25.000,00 6236IBT1iJFWBY59.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.122828.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QLBMQ2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236373670814.20260824.122721.19035132920019.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QLYEMD.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26236529911891.20260824.122251.19035102774018.VND-TGTT-NGUYEN THI HANG.970407

24/08/2026 300.000,00 6236TPBVI2CILA78.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260824.121955.00596191001.LUU HUY HOAN.970423

24/08/2026 300.000,00 6236TPBVI2CI25EL.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260824.121726.00596191001.LUU HUY HOAN.970423

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QL8RZS.Ung ho MS 2026.227 ann Ho Trong Do FT26236635510130.20260824.121522.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

24/08/2026 40.000,00 MBVCB.15724683230.NGUY PHAN KHANH LINH chuyen tien ung ho ms 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1058382853 NGUY PHAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QL8JC5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236055605081.20260824.121256.19034014658011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407

24/08/2026 300.000,00 6236TPBVI2CI2M33.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.120709.00215391702.NGUYEN THAI AN.970423

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QL96V2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236302051748.20260824.115841.19036016341016.VND-TGTT-TRAN QUOC HOANG.970407

24/08/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208241155072026ECOG347472.5390.15452.115507

24/08/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208241154332026I7RN175441.5390.10766.115433

24/08/2026 100.000,00 6236MSCBD2HYCFNX.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.115357.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508241152452026tixm692381.5390.99276.115245

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QLC8HV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236355878910.20260824.115231.9777999888.NGHIEM DINH DUC.970407

24/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.227 ANH HO TRONG DO-240826-11:52:23 3rOy943213#SP#0200970416082411522320263rOy943213.5387.97149.115223

24/08/2026 2.000,00 6236IBT1fJSK6W6V.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.114908.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

24/08/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.224-240826-11:43:44 LtF7380244#SP#020097041608241143452026LtF7380244.5389.36639.114315

24/08/2026 150.000,00 6236IBT1aWNDKKWX.ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.114232.220704070488686.NGUYEN DUC HOAI.970437

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15724122682.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0571000039127 VO THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-240826-11:37:39 a0B5272699#SP#020097041608241137392026a0B5272699.5387.95428.113739

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QHR7UR.Ung ho MS 2026. 224 be Vi Duc Chuyen FT26236175076461.20260824.113729.19070405143010.VND-TGTT-LE THU TRANG.970407

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15724075112.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097041508241134452026e63d619906.5390.75709.113445

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508241134142026ZQoH617640.5389.71859.113414

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15724006482.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 2235556868 TRAN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970415082411314620262TAW607542.5388.55054.113146

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082411313320262GOL605666.5387.54044.113134

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15723973028.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970415082411304520265dPF603458.5388.48073.113016

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15723965996.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1931362889 TRINH XUAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508241130022026nP3U600347.5389.43171.113002

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508241129082026YFMI597216.5389.36898.112908

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15723942690.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 3336774640 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2QHTXT3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236794152602.20260824.112741.1132888666.NGUYEN MINH HIEU.970407

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241122452026C3EK712593.5389.94332.112216

24/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15723846509.NGUYEN THI THUY NGA chuyen tien giup me co ba Hong.CT tu 9541995411 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QHHKTT.ungho MS2026.226 Ba TranthiHong FT26236067052830.20260824.112137.13320645014018.VND-TGTT-TRUONG XUAN DUC HA.970407

24/08/2026 55.555,00 MBVCB.15723756771.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QHKZD1.Ung ho MS 2026.226 FT26236042735150.20260824.111057.19030639046017.VND-TGTT-NGO DOAN HIEU.970407

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241108552026dwzh081004.5389.1723.110855

24/08/2026 10.000,00 MBVCB.15723617711.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1041022048 LY GIA HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241105592026JW8C482924.5189.82612.110559

24/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508241102502026AAO9043262.5389.62005.110251

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241102242026w2eb055301.5390.59326.110224

24/08/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026 227 ANH HO TRONG DO-240826-11:00:12 pnfI313433#SP#020097041608241100122026pnfI313433.5388.43936.110012

24/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808241053432026dipz021475.5390.2692.105343

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15723304707.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071000757351 NGUYEN DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026 227#SP#020097048808241042052026vkyf977117.5389.30307.104205

24/08/2026 200.000,00 6236SGTTW22K4D8D.IBFT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260824.104027.050110950575.NGUYEN THI NGOC MAI.970403

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2QHIK4C.Ung ho MS 2026.223 hai Be Quyen va An FT26236040159617.20260824.103939.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

24/08/2026 50.000,00 6236VNIB02RT8U7I.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.103608.934078964.VO THANH TUONG VY.970441

24/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15723109984.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071005265365 DAO XUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241028332026X4AX758057.5390.46653.102804

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QHSAAJ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236651552261.20260824.102808.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH.970407

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QHS4RS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26236170356067.20260824.102805.19029648438019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LINH.970407

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QH9B1Q.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26236222482056.20260824.102506.19029648438019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LINH.970407

24/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082410242620264S3Z042435.5388.22289.102426

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QH2RX8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236003779087.20260824.102335.19029648438019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LINH.970407

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1iJFQRZJM.LE THI HOA chuyen tien 20w6 227 HO TRONG DO.20260824.102236.247529918.LE THI HOA.970432

24/08/2026 30.000,00 MS 2026.225#SP#0200970422082410190820261JJ3553965.5387.89990.101908

24/08/2026 20.000,00 6236ABBKP2QX3JGB.Ung ho MS 2026 227 anh Ho Trong Do.20260824.101858.0988692598.TRAN QUOC KHANH.970425

24/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.227- anh Ho Trong Do#SP#020097040508241018112026MZ8F009638.5189.86069.101811

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241017492026SQYE633322.5189.83110.101749

24/08/2026 50.000,00 6236VNIB02RTMT1M.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260824.101748.618704060047295.TRAN THI CAM TU.970441

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808241016282026znts880954.5189.75182.101628

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2QH1VMJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236226629067.20260824.101600.19032622805014.VND-TGTT-TRUONG BAO ANH.970407

24/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do-240826-10:15:02 90FN969396#SP#02009704160824101502202690FN969396.5189.66635.101439

24/08/2026 200.000,00 TRAN NGOC THANH chuyen tien nang buoc den truong#SP#02009704220824101224202603HT611128.5390.50760.101225

24/08/2026 300.000,00 6236IBT1k2QHWLVA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236020796265.20260824.101151.19029264183013.VND-TGTT-HO NGOC TAM.970407

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15722788518.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 6236MCOBQ2MMYVP6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.100930.80002596596.NGUYEN THI ANH NGOC.970426

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15722758112.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 1017304330 NGUYEN KHAC CAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15722753194.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017272254 DINH THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong )#SP#020097041508241008222026Iz8S288019.5388.26614.100822

24/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15722641758.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071002662955 LE NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#0200970488082410004720264p6j821589.5390.82526.100047

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082409573320269VP7726862.5390.64520.095733

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15722489311.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9876272607 HOANG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808240948172026y281776311.5388.12679.094748

24/08/2026 500.000,00 6236WBVNP2QXXNGD.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.094655.108000186899.VU TU CHAU.970412

24/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208240943552026RZGA463686.5389.88431.094326

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QZZVPC.Ung Ho MS 2026 226 FT26236174742417.20260824.094154.19038537194012.NGUYEN THI HAI VAN.970407

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do)#SP#020097041508240938252026Hxri177181.5390.59226.093825

24/08/2026 150.000,00 MBVCB.15722312488.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000493539 TRAN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082409364720264qs3734783.5389.50245.093647

24/08/2026 100.000,00 6236TPBVI2CD3DR8.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.093459.00001164787.NGUYEN BINH CONG.970423

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15722161409.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 6236WBVNP2QXK5DR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.092310.106003246354.TA CAM TU.970412

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15722015814.NGUYEN THI QUYEN chuyen tien.CT tu 0801000246117 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 218.000,00 MBVCB.15721976430.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen) Chuc con binh an mau khoe luon vui khong con benh tat dau don.CT tu 0511000465253 LAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236VNIB02RJ5P53.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.091057.622704066786666.NGUYEN TIEN THANH.970441

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1d1YLWWS1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.091026.97042292Xf03d68000000000cf8480.MBBANK IBFT.970422

24/08/2026 250.000,00 6236IBT1iJFQK4RI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.091022.200892097.TRAN THI HANH LINH.970432

24/08/2026 20.000,00 MBVCB.15721921281.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0821000034033 HA ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15721904330.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1020816630 HOANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 30.000,00 MBVCB.15721869107.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 6236IBT1d1YLQLSA.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.090501.97042292Ge9d81b000000000f77043.MBBANK IBFT.970422

24/08/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI ung ho MS 2026.227 Ho Trong Do#SP#020097042208240902492026WSRJ161457.5390.87166.090250

24/08/2026 100.000,00 NGUYEN HONG HANH chuyen tien#SP#020097042208240858562026US7W721560.5390.71483.085856

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240858042026Z9QN489442.5388.67532.085805

24/08/2026 100.000,00 SHGD:17169872.DD:260824.BO:NGUYEN THI YEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI YEN chuyen tien

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15721728630.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0481000744906 PHAM THI THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 20.000,00 MBVCB.15721725439.Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 1025390756 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15721690820.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1034299330 TRAN NGOC NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026. 226 Tran Thi Hong#SP#020097048808240850182026wjli575275.5189.37745.085018

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15721668277.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0441000813225 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15721661645.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0271001074631 TRUONG THI DOAN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240848462026lmgv570421.5390.33081.084847

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15721627387.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0921000727727 NGHIEM THI XUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15721601673.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0501000083564 NGUYEN NGOC QUYNH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208240844502026F1D6267156.5389.17854.084450

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1fJSKV6TP.Ung ho MS 2026224 (be Vi Duc Chuyen).20260824.084250.9007041145568.PHUNG THU TRANG.963388

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208240840462026M1Z2854704.5390.3451.084017

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15721546436.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 150.000,00 6236SHBAP2QXWDJE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.084008.0397586832.PHAM THI THUY.970443

24/08/2026 500.000,00 6236TPBVI2CDX5VJ.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.083942.00045237002.NGUYEN THI CAM ANH.970423

24/08/2026 500.000,00 6236TPBVI2CDXPQC.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.083851.00045237002.NGUYEN THI CAM ANH.970423

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15721433901.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0451000433808 DAM PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15721419619.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011002817153 TRAN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15721402953.Chuyen tien ung ho ms 2026 227 anh Ho Trong Do.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240826522026kim7500588.5189.54647.082652

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15721364004.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15721349488.ungho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 6236MCOBQ2M17YIZ.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.082342.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15721334808.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9985691311 VUONG VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508240822562026aGTI829965.5389.40727.082256

24/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 227#SP#020097042208240821112026TZ9D697811.5390.36102.082042

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082408202220267xf5480209.5389.32833.082022

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong, ma GD 100000175396449#SP#020097044908240819172026TIkT927904.5189.28596.081917

24/08/2026 100.000,00 6236VNIB02RJIBXM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.081838.986158263.NGUYEN KIEU GIANG.970441

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1aWNDV73K.ung ho ms 2026.226 ba tran thi Hong.20260824.081754.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15721242784.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.226.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15721237778.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15721223096.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0311000168888 VO DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15721215653.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0531002211065 VU MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15721202500.LE THI HONG NGA chuyen tien ung ho MS 2026.221( be Sung Trong Nhan).CT tu 0161000186654 LE THI HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1iJFQY1TG.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260824.080904.51022742.BUI THI HANG.970432

24/08/2026 200.000,00 6236ASCB02RJD2KF.NI UC XIN UH MS2026.226 BA TRAN THI HONG-240826-08:08:33 6236ASCB02RJD2KF.20260824.080834.43150017.MAI TUONG VY.970416

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240805172026G63J890067.5189.83997.080517

24/08/2026 100.000,00 6236ASCB02RJHW8C.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-240826-08:04:07 6236ASCB02RJHW8C.20260824.080407.868666868888.VAN THI TAM.970416

24/08/2026 100.000,00 6236NAMAP2QX4T66.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.080407.686868567.LAM QUOC CHI.970428

24/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15721075927.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030015121 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15720989826.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491000023821 LE NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15720972465.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15720968023.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15720957073.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15720947200.MS 2026.224 ( Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0341006997916 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15720935807.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0541000316519 PHAM THUY CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15720920847.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240749112026DN2D269731.5388.34849.074912

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2Q67BNS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236789022028.20260824.074451.8985959009.PHAM THUY HA.970407

24/08/2026 500.000,00 MBVCB.15720860652.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240744012026rycd369543.5189.20129.074401

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15720838882.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9723489999 PHAM THE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15720788705.ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240730212026SUI8814426.5189.80187.072952

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1iJFQI13P.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.072904.836804041991.DAO DUC VINH.970432

24/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208240728292026ST9J961819.5388.74276.072830

24/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220824072811202648KO320300.5390.72805.072811

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2Q65LZ2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236794539830.20260824.072635.19025685476065.VND-TGTT-VAN THI MY LINH.970407

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2Q65G1P.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236715663949.20260824.072540.19073144233016.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DUC.970407

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2Q65AA7.NGUYEN THI HIEU chuyen nang buoc chan den truong FT26236437088934.20260824.072536.19075520443011.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEU.970407

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15720618596.ung ho Ms 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0161000647583 HOANG THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082407220720264VKK064930.5387.55800.072207

24/08/2026 100.000,00 6236TPBVI2CDG4E3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.072052.00027497001.BACH THU TRANG.970423

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1d1YH34BE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.072019.97042292H4e0546000000000e53242.MBBANK IBFT.970422

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240720102026SIC6806040.5389.50551.071941

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2Q6PJMX.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236112986918.20260824.071444.19034508631017.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI VAN.970407

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2Q6U2LJ.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26236808660128.20260824.071036.19035067310011.VND-TGTT-LE THI THU THUY.970407

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2Q68FTH.NGUYEN THI HUYEN chuyen cho me con be FT26236624154802.20260824.070913.10524674801014.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407

24/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508240708292026oR1h625757.5387.19424.070829

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208240706502026BSIO149514.5189.14710.070651

24/08/2026 500.000,00 6236IBT1k2Q6MMDR.Ung ho MS 2026.226 Tran Thi Hong FT26236424445254.20260824.065559.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15720290631.DO THI THANH MAI ung ho MS 2026.226 (ba TRAN THI HONG).CT tu 1915530727 DO THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 15.000,00 MBVCB.15720289247.2026.225( Dao Hoang Dan).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 15.000,00 MBVCB.15720294559.Nang buoc toi truong.CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 20.000,00 MBVCB.15720278738.2026.226( Tran thi Hong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1aWND2YBK.UNG HO MS 2026226 BA TRAN THI HONG.20260824.065112.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15720234227.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004136245 NGO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 ms2026226#SP#020097044908240646332026IysH930263.5189.66734.064633

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240644432026BW0I917389.5388.63399.064443

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15720192070.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2Q6S778.Ung ho ms 2026.226 FT26236506899040.20260824.063932.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15720116175.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0591000215790 DANG XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236SHBAP2QX18NE.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien ung ho ba Hong.20260824.061835.39888999.NGUYEN THI LAN HUONG.970443

24/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508240614252026CJHI050763.5388.11850.061356

24/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240612332026XRI0251204.5189.9754.061234

24/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508240607182026IW92038470.5389.4218.060649

24/08/2026 500.000,00 6236VNIB02RJE29L.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran thi Hong ).20260824.060355.186623.PHAN THI MINH TAM.970441

24/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGO THI CUC ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508240548322026SMXY016646.5387.86957.054832

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15719877268.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1050920301 HO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143555029545.20260824.143555029545-0867675090_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2Q6WNVE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236666702138.20260824.051729.19020112010019.VND-TKTT- NGUYEN PHUONG TRA.970407

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2Q6WL9V.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236027091900.20260824.050951.290890666666.HOANG VAN CONG.970407

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719831022.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9971951997 NGUYEN DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208240457442026KM9V577375.5390.66174.045745

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15719824390.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1025118043 LE NGHIA HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2Q6WYI2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236473185092.20260824.045318.10821530355014.VND-TGTT-MAI LE TRANG.970407

24/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240439132026z4cc111419.5390.60844.043914

24/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:UH MS 2026.226 tran thi hong#SP#0200970405082404195420260I5A088452.5388.56223.041955

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1iJFQC24K.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260824.041552.260367528.TRAN HOANG SONG THU.970432

24/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808240330552026el2c103966.5189.42519.033055

24/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2QENGEW.Ung ho ba Tran Thi Hong MS 2026.226 FT26236026764424.20260824.031544.1917138506.VU LINH TRANG.970407

24/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082403065820261VJG079575.5388.38489.030629

24/08/2026 100.000,00 6236TPBVI2CDUPM2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.030453.80921578335.PHAN THI TRA MY.970423

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15719711916.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1048271168 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 96.178,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143550263679.20260824.143550263679-0704789754_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

24/08/2026 50.000,00 6236TPBVI2CDUGCU.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.015858.02148558801.TRAN THI THANH MAI.970423

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15719665592.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2026. 226(Ba tran thi hong).CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 15.000,00 MBVCB.15719653930.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240133012026emau086294.5388.13817.013301

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15719644613.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0451000210728 VU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240123422026jga8084313.5387.10715.012342

24/08/2026 60.000,00 6236VNIB02RJT33N.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.010505.025704061421113.NGUYEN THU TRANG.970441

24/08/2026 100.000,00 6236ASCB02RJTX8F.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-240826-01:03:06 6236ASCB02RJTX8F.20260824.010306.22837217.MAI HA PHUONG.970416

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15719599389.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong) .CT tu 1026604771 NGUYEN THI HA NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236VNIB02RJT4VK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.005559.961878648.BE THU HUONG.970441

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719587081.NGHIEM PHUONG ANH chuyen tien ung ho ms 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1049170495 NGHIEM PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719572670.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1046511079 DO HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236ASCB02RJJC6J.UNG HO MS 2026.223 HAI BE QUYEN VA AN-240826-00:49:35 6236ASCB02RJJC6J.20260824.004935.6885568.TRINH THI THAO.970416

24/08/2026 20.000,00 MBVCB.15719576711.MS 2026.226.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15719568390.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0101000459174 TA THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QETUJJ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236472351989.20260824.004343.888668886688.HOANG THI HAU.970407

24/08/2026 100.000,00 6236MCOBQ2M1DERV.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.004328.03101016843955.NGUYEN DUY KHANH.970426

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240042302026cytl073772.5390.91730.004230

24/08/2026 200.000,00 6236WBVNP2QXBXKV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.004125.717788.PHAM THI PHUONG.970412

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240041212026ZCYS324765.5389.90843.004122

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15719566455.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082400360620262rnh071726.5388.88301.003606

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QELANM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236723508470.20260824.003154.19025399411029.VND-TGTT-DOAN THANH TUNG.970407

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719540709.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1054923529 PHAM THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QELPCI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236477372172.20260824.002931.19033110082017.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15719533459.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0381000482674 TRAN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6236TPBVI2CD4XL2.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.002543.00004887786.NGUYEN THI THANH BINH.970423

24/08/2026 200.000,00 6236ASCB02RJF7R2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-240826-00:21:50 6236ASCB02RJF7R2.20260824.002151.23180357.VU THI ANH.970416

24/08/2026 200.000,00 6236IBT1k2QEHX6B.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236665699043.20260824.002119.19031364877017.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

24/08/2026 43.000,00 MBVCB.15719524589.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9946170191 TRAN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 1.000.000,00 6236VNIB02RJF8U5.Ung ho MS 2026. 226 ( ba Tran Thi Hong ).20260824.001751.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15719513721.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0301000374791 BUI THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719512316.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0011002893504 VU PHUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143545093994.20260824.143545093994-0919989238_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240009572026rn01059541.5388.70468.000957

24/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097042208240009422026E7B7203536.5387.69454.000943

24/08/2026 100.000,00 NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien chuc gd c nhieu suc khoe a#SP#0200970422082400085420265AB9281284.5387.67983.000854

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#02009704150824000849202682cf403191.5390.67946.000849

24/08/2026 100.000,00 6236ASCB02RJ86ED.UNG HO NCHCCCL THANH 0932797982-240826-00:08:24 6236ASCB02RJ86ED.20260824.000825.30703727.HUYNH MY THANH.970416

24/08/2026 100.000,00 6236VNIB02RJ86J9.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.000738.979647123.MONG THI DIEP TO.970441

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15719484424.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1031761338 PHAM THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15719462069.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1033200696 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong#SP#0200970488082400012120269htb052352.5390.60875.000121

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082400010720269TBZ868229.5189.60768.000108

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240000352026Y7YQ667443.5388.60592.000037

24/08/2026 300.000,00 6235IBT1iJTNRBVE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.235952.5215.NGUYEN THI BA.970432

24/08/2026 200.000,00 6235IBT1fJS7RQJ8.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.235526.9021338679288.DAO THI NGOC HOA.963388

24/08/2026 500.000,00 6235SHBAP2QV74Z7.Ung ho MS 2026-226 ba Tran Thi Hong.20260823.235427.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

24/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143543828621.20260823.143543828621-0973192724_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

24/08/2026 20.000,00 6235IBT1cJMUUNRG.QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.235304.108873268491.NGUYEN AN KHANH.970415

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15719439245.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0541000243305 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232348332026nfp5046302.5389.51439.234833

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15719422686.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0781000449052 DINH TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QE6PW8.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236225168177.20260823.234651.7031199999.NGUYEN NGOC HANG.970407

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15719420475.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1039961614 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 NGUYEN THI THUY DUNG Chuyen tien#SP#020097048808232345032026b0pd044573.5388.48451.234503

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082323413920266XMV995042.5387.45724.234140

24/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143543288114.20260823.143543288114-0346877972_Ung ho MS 2026223 em be Quyen va An

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232340482026r53g042432.5189.45212.234048

24/08/2026 50.000,00 6235VNIB02RJMGXV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.233926.036623810.TRAN VIET HUNG.970441

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15719399714.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0611000188101 CHU THANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143543336088.20260823.143543336088-0346877972_Ung ho MS 2026224 em Vi Duc Chuyen

24/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QEEKHF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236654200105.20260823.233802.19031702761666.VND-TGTT-LE DUC ANH.970407

24/08/2026 50.000,00 6235IBT1iJTNXA82.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.233710.156443786.NINH THI HOAI THUONG.970432

24/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143543118860.20260823.143543118860-0346877972_Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan

24/08/2026 300.000,00 6235IBT1iJTNXPGV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.233421.100110838.HOANG THI PHUONG THAO.970432

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808232332402026y9q5037906.5388.38335.233216

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15719385794.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.223 ( HAI BE QUYEN VA AN).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QEEJ97.Ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong FT26236619914910.20260823.233121.18101977888999.NGUYEN CONG KHUONG.970407

24/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232331152026ycjd037049.5389.35900.233115

24/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QEEW81.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236514509003.20260823.233106.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407

24/08/2026 100.000,00 6235TPBVI2CDR1FM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.233011.01180433001.GIANG THI HONG THOM.970423

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15719365638.UH MS 2026.226 (ba tran thi hong).CT tu 0611002002601 NGUYEN THI HUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719364872.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004075002 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6235VNIB02RJ1ILR.Ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).20260823.232613.120220777.NGO VAN VIET.970441

24/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508232326012026Oc2c377621.5388.31587.232531

24/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QEK9DQ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236500228338.20260823.232218.19035464310011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823232146202654h8030917.5387.27195.232146

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232321122026W7ER230197.5387.25871.232113

24/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QE7RJL.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26236304293825.20260823.231957.19031794221018.VND-TGTT-NGUYEN THI THOM.970407

24/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QE7T1F.Ung ho 2026.225 - em Dao Hoang Dan. Chuc em som khoe FT26236045989116.20260823.231852.2468838668.PHAM NGOC MINH.970407

24/08/2026 50.000,00 6235IBT1k2QE7ZJZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236376600426.20260823.231802.19030691715016.VND-TGTT-BUI THI ANH.970407

24/08/2026 20.000,00 MBVCB.15719322243.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232316132026hzhc027016.5390.19907.231544

24/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTN3P9V.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.231532.0815123488.LE THI THAO.970432

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719316914.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1057146435 NGUYEN LY PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 6235TPBVI2CDZI5I.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.231316.03803916301.VU ANH TUAN.970423

24/08/2026 50.000,00 MBVCB.15719303340.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719303173.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351000993630 NGUYEN THI THAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232311562026thci023854.5388.16448.231127

24/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTN3CS5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.231028.0909115069.VU DUC TIEN.970432

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719294766.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0271001030852 TON LONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QEGBX1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236934683760.20260823.230659.19034767093015.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUY.970407

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15719280761.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0101001052409 NGUYEN THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QEGYI4.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236177439826.20260823.230620.9914692188.PHAM THANH HIEN.970407

24/08/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143541325052.20260823.143541325052-0969320054_Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan

24/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082323051720262J0N680313.5390.8253.230517

24/08/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143541304753.20260823.143541304753-0969320054_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

24/08/2026 200.000,00 MBVCB.15719265573.NGUYEN THI QUYEN Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong) .CT tu 9782002936 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143541146462.20260823.143541146462-0383300617_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719262523.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001136949 NGUYEN THI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MS 2026.226#SP#020097048808232301092026es4d015010.5388.2551.230039

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719249720.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004333018 NGUYEN ANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QEA6ZZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236220516499.20260823.230010.19037527391018.VND-TGTT-LE VAN HOANG.970407

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082322580820265meq012383.5189.99069.225808

24/08/2026 100.000,00 6235VNIB02RJBMLF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.225732.009337760.LU HOANG MAI.970441

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232256082026bu20010627.5189.95618.225609

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15719228544.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001146078 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 100.000,00 MBVCB.15719220312.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1015189692 DAO QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082322543820265LDN634119.5389.93466.225439

24/08/2026 100.000,00 6235IBT1iJTNF1XT.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.225426.213935224.TRAN THU TRA.970432

24/08/2026 100.000,00 6235IBT1k2QE4RRK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236514367147.20260823.225405.19033713820012.VND-TGTT-VU THI DUNG.970407

24/08/2026 300.000,00 MBVCB.15719215506.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0461000454300 HO THI BA LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232250102026S8QP865494.5189.87436.225010

24/08/2026 200.000,00 6235IBT1d1YH69LZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.224933.970422G3663d3000000000225357.MBBANK IBFT.970422

24/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QE4VIR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236718806960.20260823.224843.19032057309016.VND-TGTT-LE THI THUY TIEN.970407

24/08/2026 500.000,00 6235IBT1k2QE4JWI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236247555331.20260823.224708.6264250309.DUONG THI THU THUAN.970407

24/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QEBR6M.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236304166567.20260823.224624.1703198879.PHAM KHAC HAI.970407

24/08/2026 200.000,00 6235IBT1k2QEB4GF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236896090933.20260823.224323.19034802296013.VND-TGTT-LE THI NGAN.970407

24/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082322432120262JEK823688.5387.77206.224322

24/08/2026 1.000.000,00 6235ASCB02RJA1GP.MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-22:42:52 6235ASCB02RJA1GP.20260823.224252.17196607.NGUYEN THUY PHUONG DUNG.970416

24/08/2026 10.000,00 MBVCB.15719166278.TUONG DUNG ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15749055760.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071000619966 LE ANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808252317112026eet7205775.5387.20570.231641

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1fJSH8ZUJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.231203.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2WMIF8P.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238600540145.20260825.231036.19038431022018.VND-TGTT-HO THI THU.970407

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1iJFDUX8W.ZP262370882956 Trung Kien ung ho MS 2026.228.20260825.230929.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

25/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082523035220267GZF073322.5387.1105.230327

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15748897166.LANG THI THUY ung ho MS 2026.228 ( ba Le Thi Luc).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15748863714.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1012435532 NGUYEN THI NGOC DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15748804596.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 6237TPBVI2C6HJZE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260825.223045.01668238001.TRAN HOANG KHOI.970423

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15748690911.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0851000017257 NGUYEN HUONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 6237MSCBD2HJM8T1.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.222047.8888218888888.NGUYEN HUYEN NGOC.970422

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15748561639.Kim Thanh (26/11/1972) ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Duyen) .CT tu 0071001480303 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1k2WMQM45.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238514191112.20260825.220622.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

25/08/2026 100.000,00 6237SGTTW22SERI6.IBFT Ung ho MS 2026.224 - be VI DUC CHUYEN.20260825.220553.060182339566.NGUYEN HOANG PHU.970403

25/08/2026 20.000,00 MBVCB.15748548987.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#0200970488082522025620262mhy099896.5390.52038.220256

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1k2WVNM8Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238500862030.20260825.220208.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

25/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808252201312026odli096868.5387.46465.220131

25/08/2026 10.000,00 MBVCB.15748506051.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508252142152026J1RX030207.5387.73454.214215

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2WVLCJG.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238376232281.20260825.213823.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

25/08/2026 25.000,00 6237TPBVI2C6SXH5.MS 2026.228. hungnt6.20260825.212920.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2WV7PUA.Ung ho MS 2026.228 - Mong bac som hoi phuc song vui song khoe FT26237494182050.20260825.211857.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1iJFDJ4F4.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.211731.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432

25/08/2026 500.000,00 6237IBT1k2WV48AN.Ung ho ma so 2016.225 em Dao Hoang Dan FT26237462938206.20260825.210919.19020203192020.VND-TGTT-TRAN THI MINH HUE.970407

25/08/2026 500.000,00 6237IBT1k2WVB81I.Ung ho ma so 2026.224 be vi duc chuyen FT26237590066667.20260825.210611.19020203192020.VND-TGTT-TRAN THI MINH HUE.970407

25/08/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508252103592026PR23099182.5389.90942.210359

25/08/2026 100.000,00 NGUYEN THI HANG Chuyen tien ung ho ms 2026.228 le thi luc#SP#0200970488082521030820265zf9932125.5390.87146.210308

25/08/2026 50.000,00 NGUYEN THI THOM chuyen tien ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#02009704220825205809202651OO400486.5189.59383.205810

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15747711523.ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208252054322026OK7A749181.5388.38994.205433

25/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208252053252026Q8US431135.5390.33804.205325

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15747657535.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0291001379999 TRAN THI HUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 6237IBT1d1YFK9GD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260825.205143.97042292Xcff13a000000000678690.MBBANK IBFT.970422

25/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143813078785.20260825.143813078785-0854076607_Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc

25/08/2026 500.000,00 6237IBT1k2WVIDYY.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237052896803.20260825.204748.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407

25/08/2026 200.000,00 6237IBT1iJFSRSK9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260825.204551.227260777.NGUYEN THI MINH MAN.970432

25/08/2026 5.000,00 6237IBT1k2WV9P8R.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26237561291212.20260825.203357.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

25/08/2026 20.000,00 6237IBT1k2WV9QR2.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237360677725.20260825.203249.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407

25/08/2026 5.000,00 6237IBT1k2WV2GVI.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do FT26237944600002.20260825.203137.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

25/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143808644111.20260825.143808644111-0347421637_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

25/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Le Thi Luc ms 2026.228#SP#020097042208252012302026BS1A563366.5387.81126.201231

25/08/2026 30.000,00 6237IBT1k2WDXXTR.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237558924849.20260825.201037.19035928658014.VND-TGTT-NGUYEN TAN VU.970407

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15746944211.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ung ho chj Tran Thi Hong.ms 2026.226.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15746911971.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ho tro a Ho Trong Do ms 2026 .227.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 300.000,00 MBVCB.15746786912.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000450743 CAO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15746740448.NGUYEN VAN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026 226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0141000252585 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15746734676.TRAN THI LAN chuyen tien ung ho chuong trinh NANG BUOC EM DEN TRUONG.CT tu 0011003478040 TRAN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15746662480.Ung ho NCHCCCL Hanh 0795266273.CT tu 1024657068 NGUYEN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15746655409.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 10.000,00 6237IBT1k2WDEAQ4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237480290431.20260825.194759.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15746454955.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1016377623 NGUYEN VIET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 28.888,00 NGUYEN TRUNG BINH chuyen tien ung ho MS 2026.225 em DAO HOANG DAN#SP#0200970422082519412220261FXJ476896.5387.73584.194052

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.#SP#0200970488082519370120262xca597428.5387.42920.193702

25/08/2026 10.000,00 6237IBT1aWNIAYLD.VU DUC TU. Ung ho MS 2026224 (Em Vi Duc Chuyen).20260825.193630.0339306897.VU DUC TU.970437

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2WDBZBR.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237970972294.20260825.193236.19032197169011.VND-TGTT-MAI CONG TAO.970407

25/08/2026 500.000,00 MBVCB.15745934456.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.228(ba LE THI LUC), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 6237MCOBQ2MC6JYI.Ung ho ms2026.228 le thi luc.20260825.191227.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

25/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508251911392026j6uX680656.5388.64827.191139

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15745839911.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208251905362026S02U894827.5390.21804.190537

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1fJSZXFAG.Minh Tri sent Tran Thi Hong, MS 2026226.20260825.190325.938688875.NGUYEN THI MINH TRI.970406

25/08/2026 50.000,00 6237ORCOQ2MCNH47.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.185910.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448

25/08/2026 300.000,00 6237IBT1k2WD1W8J.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26237958907720.20260825.185422.19010130082013.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH HANG.970407

25/08/2026 250.000,00 6237IBT1d1YFYJVS.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 223 224 225 226 227.20260825.184854.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

25/08/2026 10.000,00 MBVCB.15745373928.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 10.000,00 MBVCB.15745355229.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 10.000,00 MBVCB.15745334184.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 15.000,00 PHUNG NGOC MINH chuyen tien#SP#020097042208251840362026A342500269.5189.40164.184036

25/08/2026 50.000,00 ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097042208251836402026W8W6315623.5388.11394.183641

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1k2WSTJHC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26237461002683.20260825.183258.19035788114019.VND-TRUONG THI HANH.970407

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1iJFSMTJT.Ung ho MS 2026 228 ba Le Thi Luc.20260825.182602.0968348206.LE THI NGA.970432

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2WS875V.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237255696534.20260825.175645.19036052215019.NGUYEN THE TIEN.970407

25/08/2026 60.000,00 MBVCB.15744176339.gd va cac con ung ho MS 2026.228 Le Thi Luc.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 1.000.000,00 6237IBT1k2WSJNNS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237979130459.20260825.173607.19134112083011.VND-TGTT-NNN-NGUYEN THI THAO.970407

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970422082517332820267LH9404106.5389.40427.173329

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2W9BI9B.Ung ho chuong trinh Nang buoc toi truong FT26237128010135.20260825.165217.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1iJF9TBIH.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.165205.0335903736.LE ANH QUAN.970432

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15743131069.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15743135439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15743112522.ung ho MS 2026.225(Em Dao Hoang Dan).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15743115538.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1fJSZ4Z6J.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.164309.0010557906.ADD INFO.999888

25/08/2026 1.000.000,00 6237IBT1iJF9HGRG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260825.164046.284595928.TRINH HA LINH.970432

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1k2W9MLBM.NGUYEN THI HONG HANH chuyen ung ho MS 2026.208 chau ho thanh phong. FT26237051621837.20260825.163652.19027388091017.VND-NGUYEN THI HONG HANH.970407

25/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097048808251635232026hu7s724431.5390.1403.163524

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15742903268.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2W9VMX6.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237079017009.20260825.163315.855222.LE THI MAI HA.970407

25/08/2026 200.000,00 bui duc tan ungho MS 2026.192 Dang Tuan Anh#SP#020097048808251632432026xnca712503.5389.82803.163243

25/08/2026 10.000,00 6237TPBVI2C6AC29.MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260825.163051.02935403901.LE THI BE DAO.970423

25/08/2026 200.000,00 6237IBT1k2W9SS8T.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237306226900.20260825.162758.19034663455012.VND-TGTT-TRAN THI HONG HANH.970407

25/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN#SP#020097042208251622212026SHYC618711.5388.11320.162152

25/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-16:21:34 lbY6489359#SP#020097041608251621352026lbY6489359.5189.5966.162135

25/08/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143772057101.20260825.143772057101-0919830872_Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc

25/08/2026 200.000,00 6237IBT1k2W9CV1D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26237011193431.20260825.162029.94186861998.NGUYEN THU PHUONG.970407

25/08/2026 50.000,00 6237VNIB02RUIG9C.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260825.161735.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

25/08/2026 50.000,00 6237VNIB02RUILPX.Ung ho nang buoc den truong.20260825.161300.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

25/08/2026 300.000,00 6237IBT1k2W9WU1A.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237176005298.20260825.161258.19033918111014.VND-TGTT-LUU THI TUE MINH.970407

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1bJMLU67M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.161249.19932606.TRAN NGOC QUANG.970427

25/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143770533941.20260825.143770533941-0352814549_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

25/08/2026 100.000,00 6237TPBVI2C6YS4G.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260825.160555.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

25/08/2026 100.000,00 6237TPBVI2C6YTNC.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260825.160039.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

25/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970488082515593220262qcs572675.5389.58953.155933

25/08/2026 200.000,00 6237IBT1k2W2FC5K.Nang buoc e den truong FT26237260238224.20260825.155620.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407

25/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208251551092026NET4862117.5389.6112.155109

25/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-15:47:49 Wzv2103374#SP#020097041608251547492026Wzv2103374.5388.84659.154720

25/08/2026 30.000,00 6237ORCOQ2MCKTMY.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc.20260825.153255.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

25/08/2026 30.000,00 6237ORCOQ2MCKF3J.LE THE LAM ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.153047.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15741936887.NGUYEN DUNG TIEN chuyen tien.CT tu 0011002215322 NGUYEN DUNG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 30.000,00 6237ORCOQ2MCK8CM.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do.20260825.152929.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

25/08/2026 30.000,00 6237ORCOQ2MCKMYD.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260825.152830.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1k2W2UD7H.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237583342352.20260825.151029.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

25/08/2026 100.000,00 ung ho NCHCCCL DoHuongGiang 0342412012#SP#020097048808251459502026fz8w355264.5389.93138.145920

25/08/2026 168.000,00 6237SGTTW22XSDJU.IBFT Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260825.145938.060263071924.PHAM THI THANH THAO.970403

25/08/2026 500.000,00 6237NAMAP2Q3S85Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.145335.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428

25/08/2026 300.000,00 6237IBT1iJF9VHEW.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.144650.43737.DUONG NGUYEN QUYNH NHI.970432

25/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#020097040508251442032026W0EE088995.5389.89059.144203

25/08/2026 600.000,00 6237IBT1k2W21RBG.ung ho ma so 2026.227 a Ho Trong Do FT26237702204973.20260825.144134.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407

25/08/2026 200.000,00 6237IBT1k2W21MA9.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26237557798061.20260825.143929.993199.NGUYEN HA QUOC CUONG.970407

25/08/2026 50.000,00 6237SHBAP2Q3XYS3.MS 2026.228 ba Le Thi Luc.20260825.143653.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15741114031.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491000055454 DANG THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 300.000,00 6237IBT1k2WCREYP.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237240960125.20260825.142413.993199.NGUYEN HA QUOC CUONG.970407

25/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251422422026119f236823.5390.78699.142242

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15740990270.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002684593 VO THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15740984173.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.228 BA LE THI LUC.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143759263420.20260825.143759263420-0775067786_Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc

25/08/2026 300.000,00 6237IBT1k2WCH2N8.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237978431500.20260825.140149.995998.VU THI HUONG THAO.970407

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15740676183.con gui chut tam long cho ba LE Thi Luc o huong do ha tinh.CT tu 0461000461897 TRINH THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1iJF9JZAB.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260825.135010.9999090419999.LUU THANH BINH.970432

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1iJF9J724.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.134905.9999090419999.LUU THANH BINH.970432

25/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970415082513435320267t00183130.5390.73991.134353

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15740557741.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 6237IBT1k2WCAEWE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237059110379.20260825.133825.19037759373016.VND-TGTT-HO GIA PHUC.970407

25/08/2026 500.000,00 MBVCB.15740495966.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0621003787578 THAI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 6237TPBVI2CNI6X2.Ung ho MS 2026.228 Le Thi Luc.20260825.133651.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

25/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15740481257.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0621003787578 THAI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 MS2026-228 CO LE THI LUC - HA TINH-250826-13:35:43 jxnE887383#SP#020097041608251335432026jxnE887383.5388.34003.133543

25/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15740474398.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0621003787578 THAI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208251333372026FTJN398677.5390.21954.133308

25/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208251333162026JGON684937.5189.20815.133316

25/08/2026 100.000,00 6237MSCBD2HC8QAN.Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.133231.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422

25/08/2026 50.000,00 6237MCOBQ2MC4AVC.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.133146.03101016752486.TRIEU THAO PHUONG.970426

25/08/2026 300.000,00 MBVCB.15740415031.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0591000290010 DAO THI THUY MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 6237SGTTW22XENB1.IBFT Ung ho MS 2026.228 - ba Le Thi Luc.20260825.132916.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

25/08/2026 300.000,00 6237IBT1k2WC5LEW.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237031946587.20260825.132810.19023516485011.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI HUYEN.970407

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208251326052026CQ8S357388.5388.85407.132606

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15740345775.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808251321492026zn6f070657.5387.64332.132149

25/08/2026 500.000,00 MBVCB.15740252192.ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9962935449 VO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15740250257.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1028330493 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 5.000,00 6237VNIB02RUCRKH.ung ho MS 2026.228 ( ba Le Thi Luc ).20260825.131450.812281212.GIANG MY LINH.970441

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808251314272026lhbe052084.5389.28046.131427

25/08/2026 300.000,00 MBVCB.15740235850.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9969567379 VUONG HUY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 6237TPBVI2CNDIUN.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260825.131352.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

25/08/2026 200.000,00 6237IBT1k2WC88UI.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237943060000.20260825.131210.12924609566666.VND-TGTT-DO VAN CHUNG.970407

25/08/2026 77.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208251312042026KD2K357028.5189.16055.131204

25/08/2026 200.000,00 6237IBT1k2WC8259.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237007110020.20260825.131124.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15740180675.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0341006960461 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508251308422026WpBs990584.5390.99101.130842

25/08/2026 50.000,00 NCHCCCL krong thi thanh 0901901468#SP#020097041508251308212026K1l8991019.5388.96322.130821

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1bJMLI5TA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.130755.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434

25/08/2026 500.000,00 6237IBT1k2WCMVDG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26237790113099.20260825.130446.19027585714018.VNDA-TGTT-BANH ANH NGOC.970407

25/08/2026 300.000,00 MBVCB.15740091652.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 500.000,00 MBVCB.15740082064.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004118998 PHAM MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508251259562026nPY2967409.5189.51339.125956

25/08/2026 20.000,00 MBVCB.15739942721.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143748660666.20260825.143748660666-0343882448_PHAN NHUT LAM chuyen tien qua MoMo

25/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082512303420260odh931634.5389.85648.123034

25/08/2026 20.000,00 Uh.Ms.2026 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048808251230242026ie3n931061.5389.84497.123024

25/08/2026 100.000,00 6237SHBAP2Q3ZKF4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong - Phan Le Thanh Tra - Ha Tinh.20260825.122649.022190209.Pham Van Tuan.970443

25/08/2026 500.000,00 MBVCB.15739605708.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1038101976 CHU HAI DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 6237SHBAP2Q3ZRUG.Ung ho MS 2026.223.20260825.122355.8701101987.NGUYEN THI THAM.970443

25/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508251204502026KO99025003.5389.17651.120451

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2W1EBYK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237847554545.20260825.120243.19035847666012.VND-TGTT-VU VAN TUC.970407

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2W1GQDT.Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26237529801305.20260825.115327.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

25/08/2026 1.000.000,00 6237VNIB02R45E2M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.115239.942141428.TRUONG MINH DAI TRI.970441

25/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808251152342026c272792923.5388.30544.115235

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2W15HKM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237514532340.20260825.114502.11123467324019.VND-TGTT-TONG DUC DUNG.970407

25/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15738936728.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001356678 TRAN TRONG DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082511415920269FE5353906.5387.55787.114159

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1iJF2AP1J.Nang buoc den truong.20260825.113813.0964263333.NGO NGOC LINH.970432

25/08/2026 300.000,00 6237IBT1k2W1UN7Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237033500631.20260825.113746.19020422027019.VND-TGTT-NGUYEN QUANG HUY.970407

25/08/2026 1.000.000,00 6237IBT1k2W1U6TR.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237261106480.20260825.113705.19029086432888.VND-TGTT-LE TRUONG THANH.970407

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15738789621.ung ho ms 2026.228 .CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15738753135.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004418694 LE XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808251130552026sy6r703582.5189.77766.113055

25/08/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251120572026pexy662515.5390.8735.112057

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15738522268.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1835448666 QUACH VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 500.000,00 6237IBT1k2W1299H.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237467043708.20260825.111431.10822965892018.VND-TGTT-BUI THANH TUAN.970407

25/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143736247681.20260825.143736247681-0899891178_MS2026224 Be Vi Duc Chuyen

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15738404969.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0301002929092 LE THI BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15738406795.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 1.000.000,00 6237VNIB02R4IQD6.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.110711.601704060304934.HOANG THI THUOC.970441

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15738349254.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.227 ( anh Ho Trong Do).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-250826-11:03:22 qEh6714519#SP#020097041608251103222026qEh6714519.5389.87895.110322

25/08/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.#SP#020097042208251103072026ZWFZ472129.5390.86000.110307

25/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251059392026aes8576585.5387.64511.105909

25/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251059292026own7575938.5390.62978.105929

25/08/2026 500.000,00 6237IBT1k2WJNW8S.HUYNH VAN SANG ung ho chuong trinh Nang Buoc den truong FT26237374248300.20260825.105751.19031542476013.VND-TGTT-HUYNH VAN SANG.970407

25/08/2026 100.000,00 6237NBVAF2YJGQPQ.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.105635.111199995555.VUONG TIEN DUNG.970419

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808251052422026k46b549243.5390.20145.105242

25/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251043262026kxzu512813.5387.61655.104326

25/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-10:43:17 G7Ay819726#SP#020097041608251043172026G7Ay819726.5387.61154.104318

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1fJS6Z5RL.Ung ho NCHCCCL.20260825.103926.325959229.PHAN THI NHAT UYEN.970406

25/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082510323420260LE3546416.5189.95056.103235

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1iJF2VAM6.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 228 LE THI LUC.20260825.103216.247529918.LE THI HOA.970432

25/08/2026 500.000,00 6237SGTTW22XCQEB.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.103125.668899.VO DINH THINH.970403

25/08/2026 2.000.000,00 6237ORCOQ2MC8QP7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.103118.0068100005351009.NGUYEN THI THUY HANG.970448

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15737866086.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 9354613456 TRAN VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15737819884.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0151000139077 TRINH THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 18.000,00 6237IBT1k2WJAFMA.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237374947506.20260825.102056.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2WJBN2Y.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237066802344.20260825.101538.1939682689.DINH VIET BACH.970407

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1d1YTGNIZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.101512.970422Vcada75000000000949444.MBBANK IBFT.970422

25/08/2026 100.000,00 6237TPBVI2CNWVCY.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260825.101446.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

25/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208251014252026KAK7475529.5189.85294.101426

25/08/2026 200.000,00 6237SGTTW22X1HPC.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260825.100957.060238222888.DANG THI MY LINH.970403

25/08/2026 1.000.000,00 6237IBT1iJF22NII.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.100711.2875682827.TRAN VU QUYNH HUONG.970432

25/08/2026 56.900,00 MBVCB.15737445733.UH MS 2026.225 e Dao Hoang Dan.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508250951212026TUVD016580.5389.54080.095121

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.228 Ba Le Thi Luc#SP#020097048808250949432026zuse308298.5389.45283.094943

25/08/2026 200.000,00 Ung ho MS. 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208250948082026MM38210733.5189.35519.094739

25/08/2026 200.000,00 6237IBT1aWNM8L7E.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.094709.0903812819.PHAM VAN NAM HAI.970437

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808250942502026b4um283412.5388.7341.094250

25/08/2026 100.000,00 6237SHBAP2Q955E3.ung ho ms 2026 228.ba le thi luc. .20260825.094208.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808250941042026qxii276951.5389.97733.094105

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808250940282026zy3g274743.5388.94499.094028

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808250939392026wddh271804.5387.90440.093915

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082509382320267xgo267250.5189.84375.093824

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808250936222026jmqy259972.5389.72899.093558

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15737045742.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0451000352783 KIEU HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15737023482.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000352783 KIEU HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15736904208.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 9933392255 TO MINH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15736856273.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208250917172026CTIR209364.5390.77829.091717

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15736823915.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 2702862644 LE THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808250916412026z2lu190217.5387.76055.091641

25/08/2026 100.000,00 6237MCOBQ2MCBULY.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260825.091452.28001010958204.DANG THI NGOC TRANG.970426

25/08/2026 100.000,00 6237MCOBQ2MC1Q9D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260825.091359.28001010958204.DANG THI NGOC TRANG.970426

25/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.228#SP#020097040508250913352026SV6P019225.5189.60559.091336

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-09:12:56 2kHR567227#SP#0200970416082509125620262kHR567227.5387.57658.091226

25/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808250912262026haoq175284.5189.56012.091226

25/08/2026 500.000,00 MBVCB.15736751853.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 500.000,00 MBVCB.15736676580.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1013140611 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2WWLAVL.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237636384095.20260825.090552.151266666666.NGUYEN HUU DAC.970407

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15736652891.ADIDAPHAT -ms 2026-228 ( Ba Le thi luc).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1k2WWLQP1.Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26237521069881.20260825.090415.6060110888.HUYNH BINH PHI.970407

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1iJFC3R2R.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.090034.0984041991.DAO DUC VINH.970432

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15736537419.ung ho MS 2026228(ba le thi luc).CT tu 9920299999 TRAN VIET KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15736529979.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 300.000,00 MBBIZ6078845028.HKD TIEN BUOC chuyen tien ung ho MS 2026.228 ( ba Le Thi Luc)

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15736460215.ung ho MS 2026.226 (Tran Thi Hong).CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 500.000,00 6237NBVAF2YJERG9.TRINH THI THU DUNG chuyen tien Ms 2026.228 Le thi Luc.20260825.084739.100005169687.TRINH THI THU DUNG.970419

25/08/2026 1.000.000,00 6237NAMAP2Q9NHFU.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.084610.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428

25/08/2026 100.000,00 6237IBT1aWNMDRFH.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260825.084533.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409

25/08/2026 100.000,00 : Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208250843442026VIIV973933.5189.31914.084345

25/08/2026 200.000,00 6237ABBKP2Q9N48L.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.084135.0382680907.BUI BICH THUY.970425

25/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.228-ba Le Thi Luc#SP#020097040508250841112026UXFN055558.5390.21445.084111

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1k2WW4J2I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237530504270.20260825.083736.19026201932017.VND-TGTT-LE THI THU.970407

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15736276613.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071000808691 HO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208250833032026F17T827376.5389.89650.083303

25/08/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026-228 BA LE THI LUC-250826-08:32:25 1bmz243003#SP#0200970416082508322520261bmz243003.5389.86656.083225

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#02009704880825083159202650zy039338.5390.85298.083159

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808250827212026gplk024005.5390.66589.082721

25/08/2026 150.000,00 MBVCB.15736125263.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0481000616811 LE NGOC NGUYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 30.000,00 MBVCB.15736072254.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 150.000,00 MBVCB.15736058024.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0481000616811 LE NGOC NGUYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143713593694.20260825.143713593694-0375257205_MAI THI HIEN chuyen tien ung ho ms 2026224 be vi duc chien

25/08/2026 80.000,00 MBVCB.15736003550.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 9914734916 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 SHGD:10001119.DD:260825.BO:NGUYEN THANH HUONG.Remark:Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH HUONG 0906411284

25/08/2026 500.000,00 NGUYEN LE TUAN ung ho MS 2026. 228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808250811162026n0ih969797.5387.4962.081047

25/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208250805352026SQSJ757524.5388.86048.080536

25/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143711993824.20260825.143711993824-0899891178_Nang Buoc Den Truong

25/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#0200970422082508050920261ZJ5462576.5388.83900.080509

25/08/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.010079.20260825.080440.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN

25/08/2026 100.000,00 MBVCB.15735850459.Chuyen tien ung ho ms 2026 228 ba Le Thi Luc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15735822003.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1015522538 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15735815897.ung ho ct nang buoc den truong.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1fJS6UT1E.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.075738.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431

25/08/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-250826-07:57:27 FfEs350403#SP#020097041608250757272026FfEs350403.5389.55542.075657

25/08/2026 500.000,00 MBVCB.15735748136.NGUYEN THANH VINH chuyen tien ung ho MS 2026.228 Le thi Luc.CT tu 0041000189029 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-07:53:40 zVlK854635#SP#020097041608250753402026zVlK854635.5389.41987.075311

25/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808250751222026aahn903275.5189.35059.075058

25/08/2026 20.000,00 MBVCB.15735682593.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 300.000,00 6237MSCBD2H1GPBT.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260825.074803.0978988678.DO DONG KHOI.970422

25/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-07:46:26 3bDS800983#SP#0200970416082507462620263bDS800983.5189.17475.074627

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15735634281.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0311000669473 LE QUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208250743572026444S854913.5390.8545.074328

25/08/2026 500.000,00 MBVCB.15735609601.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 9034127979 BUI HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#0200970422082507424320269QMZ845289.5189.5021.074243

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970422082507371720267XD3106496.5189.86494.073717

25/08/2026 10.000,00 6237IBT1aWNMCL29.VU DUC TU. Ung ho MS 2026223 (Hai em Quyen va An).20260825.073108.0339306897.VU DUC TU.970437

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15735360302.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 9931524673 VU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Van Tien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208250724082026FQ01255540.5189.41877.072408

25/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 228#SP#02009704220825071953202648IP485622.5388.28134.071954

25/08/2026 300.000,00 MBVCB.15735265352.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 500.000,00 MBVCB.15735130243.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004345828 LE MINH SONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15735077408.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 300.000,00 MBVCB.15734968998.ung ho ma so 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011003709700 VU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508250641152026Euhg581573.5189.18881.064116

25/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-250826-06:09:50 NiaY471877#SP#020097041608250609512026NiaY471877.5388.59974.060951

25/08/2026 50.000,00 6237IBT1k2WQUBZG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237980240874.20260825.051814.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

25/08/2026 200.000,00 MBVCB.15734494953.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 50.000,00 MBVCB.15734415973.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).CT tu 0711000297936 PHAM THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 35.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143688985028.20260825.143688985028-0367999187_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong

25/08/2026 500.000,00 6236IBT1k2QNNEAJ.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26237025604699.20260824.233451.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407

25/08/2026 500.000,00 6236IBT1k2QNNYTI.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26237996904859.20260824.233245.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407

25/08/2026 500.000,00 6236IBT1k2QNN2E7.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26237775371066.20260824.233003.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407

25/08/2026 100.000,00 6236MCOBQ2MM7P3G.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.232929.2013071985.NGUYEN THI HANH.970426

25/08/2026 50.000,00 6236TPBVI2CNQMLD.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.232657.15509920055.LE THI NHU Y.970423

25/08/2026 500.000,00 6236IBT1k2QNRE9H.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26237006393998.20260824.232545.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208242324302026YBUS530809.5390.24703.232430

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208242323272026JVSV263840.5189.23572.232327

25/08/2026 100.000,00 6236VNIB02RR9DDG.Ung ho chuong trinh: Nang buoc den truong..20260824.231652.795744591.NGUYEN THI NGOC ANH.970441

25/08/2026 300.000,00 6236IBT1k2QNXISA.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26237461957296.20260824.231437.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

25/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220824231356202699CG592852.5389.8702.231356

25/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208242309072026Q7G4840614.5389.1413.230908

25/08/2026 50.000,00 6236IBT1k2QN3Y13.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237029695603.20260824.230749.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

25/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508242305572026Cp4n356761.5388.96258.230527

25/08/2026 50.000,00 6236IBT1iJFC1L6Y.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260824.225749.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432

25/08/2026 80.000,00 MBVCB.15733833544.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9914734916 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508242251452026PaPB345253.5189.72811.225115

25/08/2026 50.000,00 6236MSCBD2HBHJGP.Ung ho MS 2026226.20260824.225035.0836548888.NGUYEN HUU KIEN.970422

25/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208242247552026SVVE628212.5189.66398.224755

25/08/2026 100.000,00 6236IBT1k2QNL9RL.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26237968272289.20260824.224636.19032734842011.VND-TGTT-PHAM THI YEN.970407

25/08/2026 500.000,00 MBVCB.15733760829.UNG HO MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508262304342026HCMI084434.5388.47069.230403

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2WGFE7T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239299156586.20260826.230310.6644686868.DINH THI NGAN HA.970407

26/08/2026 500.000,00 6238IBT1k2WGTC1B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239775230540.20260826.225305.19025304793027.VND-TGTT-VU THI MINH HOANG.970407

26/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262247252026to5s902476.5389.8814.224725

26/08/2026 500.000,00 6238IBT1bJML3QY2. Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.224705.204065106041.HOANG THI LE HANG.458761

26/08/2026 25.000,00 MBVCB.15763990812.LANG THI THUY ung ho MS 6043.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15763883129.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 1.500.000,00 MBVCB.15763888078.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 6238SGTTW223JXKE.IBFT ung ho.20260826.222748.020108653435.PHAM XUAN TRANG.970403

26/08/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082622272720260yhe871803.5387.58588.222727

26/08/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097048808262225432026o9bu868675.5390.53641.222543

26/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508262221292026QLV0022243.5388.41368.222129

26/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15763815658.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-260826-22:21:00 RreH983970#SP#020097041608262221002026RreH983970.5389.40023.222036

26/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15763799683.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 6238IBT1k2WG7KMS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239035684665.20260826.221759.19038605644013.VND-TGTT-NGUYEN THU NGAN.970407

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1aWNUT5GX.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.221750.068704070163451.LE QUANG DINH.970437

26/08/2026 500.000,00 6238TPBVI2CPWZCZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.220618.00001808356.DANG CHI MINH HUAN.970423

26/08/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262205182026rnf4825678.5387.84623.220518

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15763646328.2026.221 ung ho Sung trong nhan.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15763623505.DUONG NGOC HANH NHI ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000987917 DUONG NGOC HANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 150.000,00 MBVCB.15763571533.ung ho MS2026.226.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 10.000,00 MBVCB.15763565217.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.229(ba Ma Thi Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 10.000,00 NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MA 2026 229.. OM ZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097042208262149062026UNIX513830.5390.21852.214906

26/08/2026 10.000,00 NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MA 2026 228. OM ZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097042208262148252026GYTY120726.5189.19723.214801

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2WGP854.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239444146272.20260826.214819.19028561654029.VND-TGTT-NGUYEN HA PHUONG.970407

26/08/2026 20.000,00 NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MA 2026 22.7 .OM ZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097042208262147452026OMN3239601.5389.17651.214746

26/08/2026 20.000,00 NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MA 2026 226. OM ZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097042208262146392026SFVI906189.5189.13979.214640

26/08/2026 20.000,00 6238MSCBD2HU9TQM.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MA 2026 226 OM ZAMBALA ZALEN TADA SOAHA.20260826.214547.999999966669.NGUYEN THI PHUONG.970422

26/08/2026 20.000,00 MBVCB.15763409792.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15763403641.MS 2026.227 ho trong do.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 400.000,00 UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-260826-21:34:22 Efmd589699#SP#020097041608262134222026Efmd589699.5388.72437.213422

26/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808262128202026x6tl745266.5189.49925.212820

26/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15763070311.nang buoc den truong.CT tu 0071005537001 LE TI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 6238WBVNP2QN23RF.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.210030.109002585011.PHAM CHI HIEU.970412

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1iJF8II28.Ung ho MS 2026229 ba Ma Thi Dung.20260826.205425.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15762801595.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1018147792 HUYNH VU DAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208262045052026KK78263328.5389.44038.204506

26/08/2026 500.000,00 6238IBT1k2WALLYB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238979796091.20260826.203316.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA.970407

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097040508262025122026M5QK080222.5387.38006.202442

26/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262005112026evf5482493.5189.17299.200511

26/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15762053856.NGUYEN TAN THUAN ung ho chuong trinh Nang buoc toi truong.CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 MBVCB.15762023372.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1050557583 NGUYEN THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 500.000,00 6238IBT1k2WAVLLW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238479988162.20260826.194351.19037960411015.VND-TGTT-PHAM THI THUY.970407

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15761417770.Hoang Truong An Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9934391102 DAO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15761402415.Hoang Ai Phuong ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9934391102 DAO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15761402008.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000998991 TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 1.000.000,00 6238WBVNP2QIDZD7.Nang buoc em den truong em Tra.20260826.192242.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15761178872.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga#SP#020097041508261907362026N8Oe871197.5387.17426.190736

26/08/2026 50.000,00 6238IBT1k2W4T5UK.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238100280411.20260826.190641.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1k2W4HXQN.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238558677974.20260826.190258.19034987256012.VND-TGTT-DUONG NGUYEN VIET HA.970407

26/08/2026 300.000,00 6238IBT1k2W4ENY3.HOANG THI PHUONG THAO chuyen ung ho Quy Nang buoc den truong FT26238384862941.20260826.185606.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407

26/08/2026 1.000.000,00 6238SGTTW2232FT9.IBFT Ms 2026.205 nguyenthi toa.20260826.185440.028422022004.NGUYEN VAN VU.970403

26/08/2026 1.000.000,00 6238SGTTW22321HP.IBFT Ms2026.206 pham thi quynh.20260826.185333.028422022004.NGUYEN VAN VU.970403

26/08/2026 1.000.000,00 6238SGTTW2232YKM.IBFT Ms2026207 hoangthanhtung.20260826.185202.028422022004.NGUYEN VAN VU.970403

26/08/2026 300.000,00 MBVCB.15760678033.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.219 EM NGUYEN PHUONG LINH-260826-18:43:23 ymQ7283036#SP#020097041608261843232026ymQ7283036.5388.38249.184253

26/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN-260826-18:41:34 oMvc146415#SP#020097041608261841342026oMvc146415.5388.24730.184135

26/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.227 ANH HO TRONG DO-260826-18:39:56 kGvc046428#SP#020097041608261839562026kGvc046428.5387.11620.183956

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15760349423.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9988103211 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 6238IBT1k2W4IUHD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238694778625.20260826.182754.19034850247024.VND-TGTT-MAI NHAT LONG.970407

26/08/2026 300.000,00 NGUYEN HAI YEN chuyen tien#SP#020097042208261820062026BWVJ171373.5189.63923.181936

26/08/2026 50.000,00 TRUC Chuyen tien Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#02009704880826181446202642yb980409.5390.25555.181446

26/08/2026 50.000,00 TRUC Chuyen tien Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#02009704880826181348202646xv975434.5189.19001.181348

26/08/2026 300.000,00 6238IBT1k2WB6Y2S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238063233741.20260826.174316.2636300399.HOANG NGUYEN THANH LAM.970407

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15759045816.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 1866675688 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1bJMLHWUM. UNG HO MS 2026.229(BA MA THI DUNG).20260826.172158.104003850001.LE THI DAI TRANG.458761

26/08/2026 10.000,00 6238WBVNP2QI4E1S.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.172048.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412

26/08/2026 200.000,00 6238TPBVI2C75S8M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.172019.55588882929.NGUYEN THI THANH THUY.970423

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1bJMLHQYL.Quyen gop hoac tu thien UNG HO MS 2026.228( BA LE THI LUC).20260826.172006.104003850001.LE THI DAI TRANG.458761

26/08/2026 4.613,00 6238WBVNP2QI4ZL8.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.171923.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412

26/08/2026 400.000,00 6238IBT1bJMLZNG4. UNG HO MS 2026.226 (BA TRAN THI HONG).20260826.171815.104003850001.LE THI DAI TRANG.458761

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1iJFI2GJG.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260826.165105.144391101.MAC THI LOAN.970432

26/08/2026 500.000,00 6238MCOBQ2M8IDUB.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.164839.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426

26/08/2026 500.000,00 6238MCOBQ2M8IHCN.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260826.164815.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426

26/08/2026 500.000,00 MBVCB.15758269926.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011002650555 TRAN VAN NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 500.000,00 6238IBT1k2W533ZL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238030472960.20260826.164321.19021346524888.VND-TGTT-TRAN MINH HUNG.970407

26/08/2026 300.000,00 HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH-260826-16:38:10 zGad934238#SP#020097041608261638102026zGad934238.5189.72884.163740

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15758133005.VU THI MINH NGHIA ung ho : nang buoc den truong.CT tu 3968934541 VU THI MINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.228 ba le thi luc#SP#020097048808261632372026i41h451371.5189.33705.163237

26/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261632012026MVFT094440.5389.29659.163201

26/08/2026 200.000,00 6238TPBVI2C7NE75.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260826.161814.00006298292.TRAN DANG HOAI PHUONG.970423

26/08/2026 500.000,00 MBVCB.15757757236.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1018814012 PHAM THI MY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1d1Y3HBGA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.161004.97042292Uabd1930000000005a6644.MBBANK IBFT.970422

26/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261607312026DX9X051639.5388.61639.160731

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15757626273.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 10.000,00 6238MCOBQ2M8D3HB.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.160413.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

26/08/2026 50.000,00 6238MCOBQ2M8D9F9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.160334.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

26/08/2026 10.000,00 6238MCOBQ2M8DSJP.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260826.160229.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1k2W5P6YE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238051054098.20260826.160217.8661239999.TRAN HONG NGOC.970407

26/08/2026 200.000,00 MBVCB.15757550801.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15757539301.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0541000336336 TRAN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15757471754.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 MBVCB.15757429835.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 1.000.000,00 6238WBVNP2QI16MD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.154855.107000184603.TRAN TRONG DAI.970412

26/08/2026 1.000.000,00 LE HOAI PHONG ung ho chuong trinh : Nang buoc den truong#SP#020097042208261545372026WR7Y401415.5387.17324.154537

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2W5DPZF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238617598252.20260826.154501.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407

26/08/2026 50.000,00 6238IBT1iJFMF965.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260826.154447.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2W59A4X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238384128890.20260826.153946.19070967943011.VND-TGTT-LE THE TAM.970407

26/08/2026 300.000,00 6238TPBVI2C7DQ71.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.153615.01980898502.NGUYEN ANH DUNG.970423

26/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508261532372026HPCU062220.5387.34566.153207

26/08/2026 500.000,00 6238IBT1k2W5CW5F.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238787242852.20260826.153232.19032705140014.VND-TGTT-NGUYEN VAN HIEP.970407

26/08/2026 500.000,00 6238IBT1k2W51GJB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238949420902.20260826.153113.19029972471010.VND-TGTT-LE VAN THIEN.970407

26/08/2026 200.000,00 6238WBVNP2QIBUA4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.153103.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412

26/08/2026 500.000,00 ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097044908261529052026cRZs420774.5389.12422.152905

26/08/2026 200.000,00 6238ORCOQ2M83PUS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260826.151938.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448

26/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208261519282026EZ43428720.5387.51508.151929

26/08/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208261517432026EKQ7345810.5189.40512.151743

26/08/2026 300.000,00 HUYNH KIM EM ung ho MS 2026.226 (ba tran thi hong)#SP#0200970415082615161820264gcw667307.5389.30882.151618

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15756916111.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0381000574578 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 30.000,00 UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.-260826-15:01:20 v1tH375062#SP#020097041608261501202026v1tH375062.5387.41605.150120

26/08/2026 50.000,00 6238TPBVI2C732IA.NGUYEN THI HA MY chuyen tien.20260826.145821.09858292739.NGUYEN THI HA MY.970423

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2WYZ67T.ung ho MS 2026.223 FT26238112778508.20260826.145523.19033298536011.VND-TGTT-PHAN THI YEN.970407

26/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143909127240.20260826.143909127240-0335872172_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong

26/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143908745686.20260826.143908745686-0335872172_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong

26/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097040508261449012026CK89054636.5388.66898.144830

26/08/2026 100.000,00 6238TPBVI2C79ARL.NGUYEN THI THUY chuyen tien Ungho MS 2026.226.20260826.144146.01864043301.NGUYEN THI THUY.970423

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1k2WYU2IP.Ung ho ba Le Thi Luc, MS 2026.228 FT26238803166103.20260826.141342.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

26/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15756094608.NAM TRUNG ung ho em Nguyen Uyen Nhi o Quang Tri.CT tu 0071004243061 BUI NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15756083517.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.229 BA MA THI DUNG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261402462026FBXQ069785.5387.7980.140216

26/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung)#SP#020097041508261401042026v7CN423867.5387.99965.140104

26/08/2026 200.000,00 MBVCB.15755960797.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0201000576505 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 6238MCOBQ2M8XNRJ.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.135428.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

26/08/2026 5.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082613501220262V16026081.5390.43772.134942

26/08/2026 50.000,00 6238SGTTW229ZGXB.IBFT MS 2026.224.20260826.134935.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403

26/08/2026 50.000,00 6238IBT1k2WY9V2V.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238728932090.20260826.134903.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

26/08/2026 200.000,00 6238VNIB02RGDH9W.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.134511.138389999.TRAN VAN LONG.970441

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15755715538.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1036340982 NGUYEN TAN QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1aWN8L4HV.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.132828.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

26/08/2026 200.000,00 MBVCB.15755584813.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.229 ( ba Ma Thi Dung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1k2WPNHCR.Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung FT26238240739143.20260826.132526.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

26/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#02009704220826132511202659IS544183.5387.16198.132511

26/08/2026 10.000,00 6238IBT1iJFMI92J.Ung ho MS 2026-228 ba Le Thi Luc.20260826.132428.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

26/08/2026 10.000,00 6238IBT1aWN8LC18.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,225 (Em Dao Hoang Dan)..20260826.131941.0339306897.VU DUC TU.970437

26/08/2026 2.000,00 6238IBT1fJSLIAVD.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260826.131353.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

26/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15755440595.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0301000416886 NGHIEM XUAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 30.000,00 MBVCB.15755419973.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 150.000,00 MBVCB.15755417134.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15755383541.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1987280594 NGUYEN SI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15755392060.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1987280594 NGUYEN SI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15755387967.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1987280594 NGUYEN SI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2WPTR1R.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238005080939.20260826.130758.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

26/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097041508261307432026mNDQ281936.5390.28863.130743

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2WPT4UV.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238966305418.20260826.130632.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

26/08/2026 30.000,00 MBVCB.15755338536.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 6238TPBVI2C7G21E.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.125859.10003867011.GIAP LONG TRUONG.970423

26/08/2026 10.000,00 6238IBT1k2WP6JJR.ung ho ms 2026.229, ba Ma Thi Dung, chuc ba va gia dinh binh an FT26238798732634.20260826.125058.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

26/08/2026 200.000,00 MBVCB.15755101014.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0171003486817 LE THI XUAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 300.000,00 6238ABBKP2QDIYR1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.124037.0982052114.NGUYEN THI TRANG.970425

26/08/2026 300.000,00 6238MSCBD2HZ3MHL.huyen uh ms 2026223.20260826.124015.8300135771007.LE THI THANH HUYEN.970422

26/08/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808261238272026qemx693009.5388.71850.123827

26/08/2026 200.000,00 6238MSCBD2HZ97L1.Ung ho MS 2026229 ba Ma Thi Dung.20260826.123818.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422

26/08/2026 25.000,00 6238IBT1iJFM2Z5K.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.123801.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

26/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208261237292026D0V9254966.5390.65927.123729

26/08/2026 50.000,00 6238ORCOQ2M8K4UQ.LOC HO TRO MS2026.229 MATHIDUNG.20260826.123500.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

26/08/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808261234442026iqii681959.5388.50567.123414

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15754867459.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001234189 BUI XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1iJFM1IBH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.122028.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1iJFM1WKU.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.121824.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1k2WP83JH.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238679795102.20260826.121711.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407

26/08/2026 100.000,00 6238TPBVI2C7UGHB.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).20260826.121623.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

26/08/2026 300.000,00 6238VNIB02RGW5ZH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.121004.346628.NGUYEN MINH HOC.970441

26/08/2026 601.500,00 DAO DUY AN Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan t8 2026#SP#020097048808261201382026ygzd567726.5389.40791.120138

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15754423353.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 1043203494 HUYNH NGOC QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 6238TPBVI2C74ZTX.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.115803.10004221626.DO DANH TOAN.970423

26/08/2026 CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG 337 (TT10HCM)

26/08/2026 10.566,00 6238IBT1k2WPCWFM.Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do FT26238847517771.20260826.115340.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

26/08/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV dong vien MS 2026.229#SP#0200970488082611520620266xom530577.5388.75796.115206

26/08/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV dong vien MS 2026.228#SP#02009704880826115127202642o4527902.5390.71508.115127

26/08/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV dong vien MS 2026.226#SP#020097048808261150362026iho9524517.5387.64720.115036

26/08/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV dong vien MS 2026.225#SP#020097048808261149412026by8n520737.5189.58961.114941

26/08/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV dong vien MS 2026.224#SP#020097048808261148322026nqri516220.5389.51489.114802

26/08/2026 200.000,00 MBVCB.15754243744.ung ho MS 2026.225(em Dao Hoang Dan).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 20.000.000,00 CSPM, CSTV giup do MS 2026.227#SP#020097048808261146232026hwzf507463.5390.36104.114623

26/08/2026 200.000,00 MBVCB.15754205760.ung ho MS 2026.229(ba Ma Thi Dung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 6238TPBVI2C7RUZJ.ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.114334.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2WUNKMA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238101890128.20260826.114207.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407

26/08/2026 500.000,00 ung ho chuong trinh nang buoc den truong#ACH#0200970400082611333320263p3p006652.2026-08-26.113536.001370406148570.DO THI HUONG.SBITVNVN

26/08/2026 30.000,00 MBVCB.15753975621.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208261130272026NO3J859025.5390.24890.113028

26/08/2026 300.000,00 6238SGTTW229B3AU.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.113012.070071616663.PHAN TRANG NGOC.970403

26/08/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143885174152.20260826.143885174152-0343882448_Ung ho MS 2026229 ba Ma Thi Dung

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15753872749.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0011003786762 DO THI KHANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15753866587.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011003786762 DO THI KHANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261123582026KD6P075119.5388.81169.112358

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1iJFVTCD3.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260826.111903.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1iJFVTQ13.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260826.111814.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

26/08/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042208261113272026LUHR629560.5388.10768.111257

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508261112052026P9ZP012746.5389.2109.111205

26/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15753671196.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 500.000,00 6238TPBVI2C7TJ2A.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.110823.09083220860.NGUYEN ANH DAO.970423

26/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143880513265.20260826.143880513265-0908123911_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong

26/08/2026 500.000,00 MBVCB.15753285723.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0821000120251 LE TIEN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 10.000,00 MBVCB.15753219332.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 6238TPBVI2C7FUXP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260826.103609.03018015301.GIANG THUY ANH.970423

26/08/2026 20.000,00 6238SHBAP2QDFULM.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.103308.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443

26/08/2026 66.000,00 ung ho NCHCCCL#SP#020097041508261029312026tTea606072.5387.31563.102931

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1iJFVAWSL.Ung ho MS 2026229 ba Ma Thi Dung.20260826.101621.836804041991.DAO DUC VINH.970432

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2WUJ21D.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238013090862.20260826.101549.19023528214011.VND-TGTT-LUU NGOC HOANG.970407

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1k2WUWQRJ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26238332370674.20260826.101241.2223281996.NGUYEN THI THU PHUONG.970407

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1k2WUQ3FH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238460241068.20260826.101222.2223281996.NGUYEN THI THU PHUONG.970407

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1k2WUQZRM.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26238607939073.20260826.101157.2223281996.NGUYEN THI THU PHUONG.970407

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1k2WUQGET.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26238635278704.20260826.101131.2223281996.NGUYEN THI THU PHUONG.970407

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2WUQYTR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238009106703.20260826.101107.19036052215019.NGUYEN THE TIEN.970407

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15752760760.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0041000437565 DANG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15752751019.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000437565 DANG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261003242026DKGJ043905.5388.78131.100254

26/08/2026 50.000,00 6238IBT1k2W8XQ9U.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26238491955611.20260826.100122.3382781557.TRAN MINH HAU.970407

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15752619559.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1031316419 NGUYEN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2W8FZH1.UH MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26238550134951.20260826.095750.19032560501013.VND-TGTT-TRINH THI NGOAN.970407

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1iJFV5UXI.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 229 MA THI DUNG.20260826.095739.247529918.LE THI HOA.970432

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15752565464.ung ho MS 2026.229.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15752561395.ung ho MS 2026.228.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15752550768.ung ho MS 2026.227.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15752557046.ung ho MS 2026.226.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15752546259.ung ho MS 2026.225.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808260951322026pigr059679.5189.11075.095132

26/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042208260949292026MZRR269164.5389.99737.094930

26/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#0200970422082609413220268OE2921297.5388.56138.094108

26/08/2026 300.000,00 6238IBT1k2W8K5EQ.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26238441102671.20260826.093713.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407

26/08/2026 300.000,00 6238IBT1k2W8KS81.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26238965624308.20260826.093626.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407

26/08/2026 300.000,00 6238IBT1k2W87KG8.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26238837920709.20260826.093455.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407

26/08/2026 400.000,00 6238IBT1k2W87UEG.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26238985457108.20260826.093410.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407

26/08/2026 300.000,00 6238IBT1k2W87WBK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238111677951.20260826.093309.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407

26/08/2026 300.000,00 6238IBT1k2W8GFXB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26238111675836.20260826.093241.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407

26/08/2026 300.000,00 6238IBT1k2W8GKJI.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238621650200.20260826.093201.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1iJFVIGVT.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260826.092231.55566662301.NGUYEN LE THANH THAO.970432

26/08/2026 100.000,00 QR - chia se ms 2025264 anh cao van thuong nghe an#SP#020097041508260918572026m3WZ346468.5388.41569.091827

26/08/2026 500.000,00 6238IBT1iJFVI1IN.Ms 2026-229 uh ba Ma Thi Dung.20260826.091841.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

26/08/2026 200.000,00 HOANG VAN TIEN Chuyen tien Nang buoc em den truong#SP#020097048808260911002026rr4w912321.5390.3512.091100

26/08/2026 200.000,00 Ba Phan Thi Tinh ung ho MS 2026.229 Ma Thi Dung#SP#020097048808260908402026mrty904152.5387.93403.090810

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704050826090613202689YP041443.5388.81498.090613

26/08/2026 500.000,00 MBVCB.15751848736.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1035526340 NGUYEN NGOC KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 500.000,00 NGUYEN THANH LOC ung ho em Phan Le Thanh Tra 2007 tien nhap hoc#SP#020097048808260857432026gq1i865885.5387.44160.085713

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15751760602.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071000774522 LE TAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 400.000,00 MBVCB.15751722321.Ung ho ct Nang buoc den truong cho Phan Le Thanh Tra.CT tu 0011001169845 TRAN ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 300.000,00 6238IBT1iJFVSZD3.TRAN THI THUY1015VND chuyen tien ung ho MS 2026224 be vi duc chuyen.20260826.085329.150241669.TRAN THI THUY.970432

26/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-260826-08:47:12 Dk8D287470#SP#020097041608260847122026Dk8D287470.5387.98878.084712

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15751635741.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 9943471907 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15751613440.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 9943471907 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097041508260844592026HEiP229697.5387.89783.084459

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2W81TNJ.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238801700873.20260826.084347.10220563868013.VND-TGTT-DO THI MINH HA.970407

26/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508260842332026X793221406.5389.80434.084233

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15751428150.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 6238IBT1k2WINIXX.Zenmi FT26238170756033.20260826.083045.19035402544022.VND-TGTT-LE HOANG VU.970407

26/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097048808260829092026b3e2767018.5388.25542.082909

26/08/2026 200.000,00 6238MCOBQ2M88Q2H.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260826.081934.04001015506976.CAP THI QUYNH TRANG.970426

26/08/2026 500.000,00 6238IBT1k2WITU9J.Nang Buoc Den Truong FT26238797807533.20260826.081620.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407

26/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082608150120264O67312417.5388.70467.081501

26/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#0200970422082608131520264LA8191229.5390.64030.081251

26/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097042208260811552026GIVT502645.5387.57717.081156

26/08/2026 200.000,00 MBVCB.15751157730.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0671004136165 LE THI KIM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 500.000,00 ung ho MS2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097042208260807152026YKNI752852.5189.39958.080716

26/08/2026 10.000,00 6238IBT1k2WIZ164.ung ho NCHCCCL FT26238500227097.20260826.080636.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

26/08/2026 100.000,00 6238IBT1aWN8SZJ9.ung ho MS 2026229 ba Ma Thi Dung.20260826.080401.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

26/08/2026 50.000,00 6238SGTTW22SDIR2.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260826.080151.060212301046.LE THI CAM TU.970403

26/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 229 BA MA THI DUNG-260826-07:57:42 Iq1u013545#SP#020097041608260757422026Iq1u013545.5390.5340.075742

26/08/2026 1.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808260757212026wngx652816.5390.2847.075721

26/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880826074916202616ox625247.5388.73748.074846

26/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097048808260747592026zs42620802.5387.69801.074800

26/08/2026 200.000,00 6238SGTTW22SDAVH.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260826.074650.060238868222.BUI LE THUY PHUONG.970403

26/08/2026 500.000,00 MBVCB.15750792911.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 300.000,00 MBVCB.15750739218.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 MBVCB.15750457806.Chuyen tien ung ho ms 2026 229 ba Ma Thi Dung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/08/2026 40.000,00 MBVCB.15750339449.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1041850945 TRANG TAM TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.229-ba Ma Thi Dung#SP#020097040508260706002026LD75033809.5388.24076.070600

26/08/2026 15.000,00 MBVCB.15750270117.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.228 ( Ba Le Thi Luc)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 500.000,00 6238IBT1k2WI9UXH.Ung ho MS 2026.229 Ma Thi Dung FT26238379568213.20260826.070206.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

26/08/2026 15.000,00 MBVCB.15750236123.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Chuong trinh Nang Buoc Den Truong..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042208260659442026K71C258102.5388.4551.065914

26/08/2026 22.000,00 MBVCB.15750153223.NGO QUANG VINH chuyen tien uh ms 2026.226 (ba Tran Thi Hong)Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970405082606491720266SAF060807.5387.74498.064917

26/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808260648122026tisd421733.5189.71537.064812

26/08/2026 55.000,00 MBVCB.15750063050.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 50.000,00 MBVCB.15750026458.ung ho.MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0381000506825 TONG THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 55.000,00 MBVCB.15750023463.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 MBVCB.15749990248.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 500.000,00 MBVCB.15749844241.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111001015929 PHAM THANH KHOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien Nang buoc den truong#SP#020097040508260615262026UVFZ045811.5189.98315.061526

26/08/2026 25.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.#SP#0200970422082606150820266Y89821480.5388.98041.061508

26/08/2026 5.599,00 6238IBT1k2WMX8TM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238257233000.20260826.060731.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

26/08/2026 200.000,00 6238IBT1iJFDZBY7.Ung ho ms2026226 ba Tran Thi Hong.20260826.060329.65542323.BUI DIEU HUONG NGA.970432

26/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#0200970405082605281920260PAY081931.5189.48515.052820

26/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097040508260527202026WDU3081451.5390.48173.052720

26/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508260526142026IN7Q080896.5387.47844.052614

26/08/2026 200.000,00 6238SGTTW22SS2EN.IBFT nangbuocdentruong cho e phanlethanhtra.20260826.052124.050934009091.TRAN THI THAO.970403

26/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808260507342026bv2u297965.5390.39091.050734

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508260411072026V4P3062405.5189.19741.041107

26/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#020097040508260336342026IB0B056351.5189.4951.033634

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508260332442026CH04055684.5389.4122.033244

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508260329432026J010055126.5388.2490.032943

26/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508260328162026ZG3N054897.5387.1900.032816

26/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#020097040508260324422026YJS0054300.5387.1168.032442

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508260321512026DS1O053810.5390.192.032151

26/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#0200970405082603193820264HWV053447.5388.98805.031908

26/08/2026 10.000,00 6238TPBVI2C663RW.UHMS 2026.227 Mong anh Ho Trong Do benh chuyen bien tot,GD binh an gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260826.030658.00005384949.VU HOANG LINH.970423

26/08/2026 30.000,00 MBVCB.15749405536.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508260044452026mNEU568808.5389.17365.004445

26/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh#SP#02009704150826004234202636xD567864.5387.15683.004234

26/08/2026 30.000,00 MBVCB.15749307879.LY MY HOA chuyen tien ung ho chuong trinh nchcccl 0935447718.CT tu 0291000131615 LY MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 MBVCB.15749220471.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1021685597 NGUYEN THI TUONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2026 200.000,00 6237IBT1k2WM5PVM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238446163800.20260825.235020.10221433274010.VND-TGTT-DAO THI GAM.970407

26/08/2026 100.000,00 6237TPBVI2C6IM1I.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260825.233628.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2W36IA9.Ung ho MS 2026.219 FT26240584350490.20260827.225514.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH.970407

27/08/2026 99.999,00 QR - Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097041508272246472026cz21575254.5189.53003.224647

27/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.224BE VI DUC CHUYEN-270826-22:45:43 64eO173584#SP#02009704160827224543202664eO173584.5389.48853.224543

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W3K5NB.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26240206903256.20260827.224239.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

27/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144113964256.20260827.144113964256-0372500568_Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc

27/08/2026 15.000,00 MBVCB.15778268798.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 30.000,00 MBVCB.15778259192.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 20.000,00 MBVCB.15778254330.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 26.000,00 MBVCB.15778182851.LANG THI THUY ung Ho MS 2026.230( em dang binh duong ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 6239VNIB02R9P32V.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260827.220917.903474432.NGO THI MAI.970441

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1bJMT9F1S. Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260827.220735.104219803001.NGUYEN THI KIM LOAN.458761

27/08/2026 30.000,00 6239IBT1iJF57RLS.ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260827.220607.0962932576.BUI THI THUY TRANG.970432

27/08/2026 10.000,00 MBVCB.15778088739.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.230 (Dang Dinh Duong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 1.800.000,00 6239IBT1bJMT9LM2.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Dang Dinh Duong MS 2026 - 230 Chuc con som hoi phuc.20260827.220138.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

27/08/2026 15.000,00 MBVCB.15778052474.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15777932620.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0181003510247 HO LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 225 em dao hoang Dan#SP#020097040508272145572026UMMC025739.5389.77665.214557

27/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 226#SP#020097040508272142082026H1B9015860.5388.62506.214208

27/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 230 em dang dinh duong#SP#020097040508272139342026AP8L009541.5387.51744.213904

27/08/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808272137352026w5tm218840.5390.45024.213735

27/08/2026 15.000,00 MBVCB.15777835304.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.213 (Anh Ngu Van Manh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808272135052026ifye212801.5390.34241.213505

27/08/2026 100.000,00 An danh Ung Ho Chuong Trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097048808272129192026d8d3197860.5189.9211.212919

27/08/2026 20.000,00 MBVCB.15777724947.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 60.000,00 MBVCB.15777604661.Ung ho MS 2026 .228 (ba Le Thi Luc ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 90.000,00 MBVCB.15777584684.ung ho ms 2026.224.CT tu 1021728388 DO LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 15.000,00 MBVCB.15777584238.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 58.000,00 MBVCB.15777536196.Ung ho MS 2026. 230 ( Em Dang Dinh Duong).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 6239MSCBD2HVKWX9.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.210448.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808272058332026fw78109548.5390.55022.205833

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15777335819.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000408330 TRAN LAM DIEU HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 40.000,00 6239IBT1iJF5U2I1.ZP262390742886 Ung ho ms 2026.230 em Dang Dinh Duong.20260827.205024.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

27/08/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704220827203319202642Z1339127.5390.12181.203320

27/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Dang Dinh Duong ms 2026.230#SP#0200970422082720313020262I1R586212.5389.593.203100

27/08/2026 300.000,00 6239IBT1iJF5C3PB.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260827.194930.9999869956.LE THANH SANG.970432

27/08/2026 300.000,00 6239IBT1iJF5C7CV.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260827.194733.9999869956.LE THANH SANG.970432

27/08/2026 400.000,00 6239IBT1iJF5CM4K.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260827.194519.9999869956.LE THANH SANG.970432

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WFJIM1.Ung ho nchcccl FT26239462564612.20260827.192828.3810797979.NGUYEN THI HA.970407

27/08/2026 20.000,00 ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042208271923072026I1ZG855578.5389.54561.192237

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WTNXFD.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT26239500265044.20260827.192145.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15775698465.ung ho 2026.227 anh ho trong do.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 500.000,00 MBVCB.15775489875.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0441000736124 NGUYEN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 70.000,00 MBVCB.15774789858.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu.CT tu 0301000420295 VU THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15774609802.Ung Ho MS 2026.228 ( ba Le Thi Luc).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15774580366.Ung Ho MS 2026.229( ba Ma Thi Dung).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15774553370.Ung Ho MS 2026.230 ( em Dang Dinh Duong).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 150.000,00 6239TPBVI2C5D3LV.Ung ho MS 2026.230 (Dang Dinh Duong)..20260827.180407.01194603001.LE DUC PHU.970423

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2WTJISG.DANG HONG NAM chuyen ung ho CHCCCL FT26239404779426.20260827.175631.19035132877016.VND-TGTT-DANG HONG NAM.970407

27/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208271753492026ZKXR143671.5390.25223.175350

27/08/2026 30.000,00 MBVCB.15774230771.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 50.000,00 MBVCB.15774219601.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2WLNWY3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239306523855.20260827.174749.29082005555.NGUYEN THI LICH.970407

27/08/2026 50.000,00 MBVCB.15774155357.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.230 EM DANG DINH DUONG-270826-17:42:32 QCtl827554#SP#020097041608271742332026QCtl827554.5388.51811.174233

27/08/2026 200.000,00 MS 2025.067 LE NGOC BAO TRAM-270826-17:40:55 ZKIj561427#SP#020097041608271740562026ZKIj561427.5387.40956.174056

27/08/2026 100.000,00 6239VBAAP2Q6DVB2.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.172845.2409205096420.VU THUY DUNG.970405

27/08/2026 2.000.000,00 6239VNIB02RS5ICA.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260827.172607.615704060068003.LE HA THU NGAN.970441

27/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208271724562026N6QH105288.5389.36712.172457

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2WLB9FI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26239085043294.20260827.170542.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2WL5Z89.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26239118012629.20260827.170428.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2WL59BK.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26239034603604.20260827.170258.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2WLYLZ8.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239085545875.20260827.170157.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407

27/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-270826-17:00:44 1x69153915#SP#0200970416082717004420261x69153915.5388.78086.170045

27/08/2026 20.000.000,00 CSPM, CSTV giup do MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271659522026yjvd164782.5390.71741.165952

27/08/2026 1.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-270826-16:49:12 hxtm273016#SP#020097041608271649132026hxtm273016.5387.2050.164913

27/08/2026 400.000,00 6239IBT1k2WLV17S.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239014604876.20260827.164402.1608200068.PHAM HUYNH BAO NGAN.970407

27/08/2026 100.000,00 NGUYEN NGOC SON chuyen tien ung ho co ma thi dung#SP#0200970422082716411020262UJV706555.5390.46947.164110

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2WL16ZM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239576281611.20260827.162932.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2WL18RA.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26239694329701.20260827.162834.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407

27/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208271628242026W39Q240472.5387.60583.162825

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2WL19F4.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26239583003232.20260827.162804.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407

27/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271628032026rkn6032561.5387.58473.162733

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2WL1JCI.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26239013889350.20260827.162742.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15772773244.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu.CT tu 0591000337798 PHAN NGOC QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15772469920.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1025922675 CHU XUAN LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1fJS3QBDP.Ung ho MS 2026.230.20260827.160300.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1aWNYQQP8.ung ho MS 2026.230 Dang Dinh Duong.20260827.155703.000004518064.DANG THANH HAI.970440

27/08/2026 100.000,00 SHGD:10012406.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1iJFY1IPW.Ung ho MS 2026230.20260827.155232.5555686868.NGUYEN THI PHUONG DUNG.970432

27/08/2026 100.000,00 SHGD:10012584.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.227 anh ho trong do

27/08/2026 100.000,00 SHGD:10012367.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.222 em le tran ngoc trinh

27/08/2026 200.000,00 SHGD:10012253.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.223 hai be quyen va an

27/08/2026 100.000,00 SHGD:10012259.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen

27/08/2026 100.000,00 SHGD:10012223.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.225 em dao hoang dan

27/08/2026 200.000,00 SHGD:10012094.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.226 ba tran thi hong

27/08/2026 100.000,00 SHGD:10011940.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.228 ba le thi luc

27/08/2026 50.000,00 MBVCB.15772092368.Ung Ho MS 2026.230.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 SHGD:10011975.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:hanh vung tau ung ho MS 2026.229 ba ma thi dung

27/08/2026 100.000,00 SHGD:10011866.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:hanh vung tau ung ho MS 2026.230 em dang dinh duong

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.230 Em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271535232026gl7e843407.5387.12336.153453

27/08/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.227 anh ho trong do#SP#020097042208271524582026KJ9X500217.5389.48273.152458

27/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097040508271524072026REK2052548.5389.43132.152408

27/08/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong#SP#0200970422082715240720269NSQ160935.5387.42130.152407

27/08/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.225 be dao hoang dan#SP#020097042208271523312026OPY6655392.5388.38507.152301

27/08/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan#SP#0200970422082715212320260U7V960741.5189.26201.152124

27/08/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.220 chi truong thi huong#SP#020097042208271520502026FV6P477764.5389.22229.152050

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15771817008.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 500.000,00 6239IBT1k2WH83Z6.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239050030452.20260827.151757.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407

27/08/2026 15.000,00 MBVCB.15771749928.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.230 (Em Dang Dinh Duong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 30.000,00 MBVCB.15771745685.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 500.000,00 MBVCB.15771733636.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0281000206657 TRAN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 10.000,00 MBVCB.15771701620.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 15.000,00 MBVCB.15771672776.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.229 ( Ba Ma Thi Dung )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 10.000,00 MBVCB.15771672610.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 10.000,00 MBVCB.15771657059.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271505102026sflc743359.5390.29187.150510

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1fJSFFJUD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260827.145849.8007041140152.NGUYEN DAI SON.963388

27/08/2026 30.000,00 MBVCB.15771541524.2026.230.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 150.000,00 MBVCB.15771480853.NGUYEN THI KIM THO chuyen tien.CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15771449652.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0011004275084 HOANG PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1fJSFT95F.Nguyen Huong ung ho MS 2026 227 anh Ho Trong Do.20260827.144746.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

27/08/2026 500.000,00 MBVCB.15771347789.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071000772819 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15771332367.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.229.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 50.000,00 MBVCB.15771322103.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15771300433.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.227.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15771266975.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.227.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422082714253420261GNT721044.5189.99398.142535

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970422082714250820266ZJR587694.5390.97498.142508

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208271424352026G20J911849.5387.94218.142435

27/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144052419742.20260827.144052419742-0522964068_Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong

27/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)#SP#020097041508271418162026XJIy561879.5387.60138.141816

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)#SP#020097041508271417562026LH85560864.5389.59117.141756

27/08/2026 100.000,00 6239SGTTW22H18II.IBFT Ung ho MS 2026.230 - em Dang Dinh Duong.20260827.140510.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

27/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097041508271403512026GMGf520951.5389.85101.140351

27/08/2026 500.000,00 6239IBT1k2WZ6TK1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26239400375208.20260827.140314.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407

27/08/2026 500.000,00 6239IBT1k2WZEZX6.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26239220281250.20260827.135912.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2WZEUCF.Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26239445095679.20260827.135748.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15770806650.ung ho ms 2026.230 chau Dang Dinh Duong.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2WZES7I.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26239239288051.20260827.135711.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407

27/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.230 em dang dinh duong#SP#020097042208271356582026T4O3181364.5388.49700.135658

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2WZEW3X.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239773430785.20260827.135632.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

27/08/2026 200.000,00 6239ORCOQ2MFN2LM.MS 2026.230 Em Dang Dinh Duong.20260827.135000.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15770733782.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2C5T61E.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).20260827.134935.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WZGBSQ.Ung ho ma so 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239080043248.20260827.134701.19027449182010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

27/08/2026 500.000,00 MBVCB.15770689497.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 10.000,00 6239IBT1k2WZGC4U.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26239796724373.20260827.134536.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15770671577.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 150.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808271343472026bd3d508334.5389.82517.134347

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15770657547.NGUYEN THU HIEN Ung ho MS2026.230 ( em Dang Dinh Duong).CT tu 0401001440015 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15770640421.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 300.000,00 MS2026.230 Em Dang Dinh Duong#SP#020097042208271341502026F3M6443308.5189.73122.134150

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2C5TEW9.Ung ho MS 2026.230 Dang Dinh Duong.20260827.134147.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

27/08/2026 300.000,00 6239IBT1k2WZAQT7.HOANG THI PHUONG THAO chuyen ung ho ms 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239764258488.20260827.134127.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407

27/08/2026 400.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144048563680.20260827.144048563680-0902498898_Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WZ4I2E.MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239461361582.20260827.133851.19034761897015.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15770601764.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 9796154308 HO TIEN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2C5TJFD.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).20260827.133706.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

27/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-270826-13:36:01 0hXT315136#SP#0200970416082713360120260hXT315136.5387.44375.133601

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1iJFPGMR1.ZP262390364587 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260827.133558.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

27/08/2026 10.000,00 6239IBT1k2WZBYAD.ung ho ms 2026.230, em Dang Dinh Duong, chuc em va gia dinh binh an FT26239933807310.20260827.133535.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WZBU5M.ung ho MS 2026.230 FT26239700178100.20260827.133522.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

27/08/2026 50.000,00 6239ORCOQ2MFIVLH.LOC HO TRO MS 2026.230 DANGDINHDUONG.20260827.133514.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

27/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097041508271334262026nrL8446264.5387.36395.133356

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15770555248.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000790445 NGUYEN HOANG KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 6239MSCBD2HGJZXV.Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.133347.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422

27/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508271333112026PVY6441934.5388.29816.133311

27/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15770483603.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011000903028 LE NGOC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2WZPAG3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239418089348.20260827.132442.19032607776067.VND-TGTT-TRAN MINH TIEN.970407

27/08/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#0200970488082713241720268cup460306.5389.86563.132417

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15770392215.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000418526 LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808271317322026q9iv444020.5389.53774.131733

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15770333218.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1066200955 PHAM MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 500.000,00 MBVCB.15770245285.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1047388124 DUONG QUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097040508271254362026XT05024717.5189.36205.125436

27/08/2026 200.000,00 Ung ho NCHCCCL + Chi Quang Vy + 0358840411#SP#020097041508271243402026FNfo320090.5389.78327.124340

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1iJFPP5T8.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 230 DANG DINH DUONG.20260827.124204.247529918.LE THI HOA.970432

27/08/2026 50.000,00 MS 2026.230#SP#0200970422082712402120269SAI205922.5389.59548.123951

27/08/2026 500.000,00 6239IBT1iJFPUL3A.Ms 2026-230 uh em Dang Dinh Duong.20260827.123631.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

27/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#020097048808271235552026sb6c338648.5189.36020.123555

27/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271233582026l11a332996.5389.25174.123358

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15769842596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2C5CI6F.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong HCVNQR BK6A8FCAA2118A9PT.20260827.122659.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2C5C6EB.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc HCVNQR BK6A8FCA2C0FFFAA6.20260827.122501.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2C5CHHJ.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung HCVNQR BK6A8FC9EAD4A15TU.20260827.122355.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423

27/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2026230 dang dinhduong#SP#020097040508271220522026GK36016524.5389.46285.122052

27/08/2026 300.000,00 6239IBT1fJSF4AQL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong, gui em phan le Thanh Tra sn 2007- Ha tinh.20260827.121802.937699393.HO THI XEM.970406

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1fJSF4PQT.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260827.121553.0905888105.VO THI HONG LY.970431

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15769569824.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 1.000.000,00 6239TPBVI2C5M9M1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260827.120533.03050180401.DOAN TO UYEN.970423

27/08/2026 200.000,00 IB_410438350_1787806103065355351708_null_20260827_2026.230 em Dang Dinh Duong

27/08/2026 200.000,00 6239MCOBQ2MF9X9S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260827.115345.04001012947112.PHAM NU HUYEN TRANG.970426

27/08/2026 100.000,00 LE THI OANH Chuyen tien UNG HO MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808271151312026bxi9189844.5387.53840.115131

27/08/2026 100.000,00 6239SGTTW223P9F1.IBFT THUAN chuyen tien ung ho MS 2026.226 ba tran thi hong.20260827.114703.060302508189.NGO QUANG THUAN.970403

27/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208271135472026T8KW124465.5389.48473.113517

27/08/2026 10.566,00 6239IBT1k2W6UMAH.Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung FT26239932306888.20260827.113441.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

27/08/2026 600.000,00 6239IBT1iJFP2VUD.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026225 2026226 2036227 2026228 2026229 2026230 moi ma so 100 K.20260827.113358.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

27/08/2026 300.000,00 6239IBT1k2W6IBZH.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26239960580364.20260827.112946.10821493817010.VND-TGTT-PHAN HUONG GIANG.970407

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1aWNP4LQX.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260827.112713.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1aWNP4ZK2.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.112633.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433

27/08/2026 30.000,00 6239IBT1k2W6VCNA.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239134304980.20260827.112307.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

27/08/2026 30.000,00 6239IBT1k2W6DTSN.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26239778881376.20260827.112214.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271119282026e88g067538.5388.39899.111928

27/08/2026 100.000,00 6239WBVNP2QNP6IP.Dong Le Khanh Ngoc chuyen tien.20260827.111736.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412

27/08/2026 100.000,00 6239PGBLP2QNPDBQ.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.111621.4540985857788.PHAM CHI DUNG.970430

27/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#0200970405082711085620264ZIO098356.5388.71884.110856

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1iJFPWSDE.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260827.110507.61627607.BUI THUY AN.970432

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15768526353.NGUYEN PHUONG TRAN ung ho MS 2026.227 ( anh Ho Trong Do).CT tu 0061000271288 NGUYEN PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 300.000,00 6239IBT1d1YRWQN9.ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.110300.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15768503849.NGUYEN PHUONG TRAN ung ho MS 2026.230 ( em dang dinh duong).CT tu 0061000271288 NGUYEN PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15768493414.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15768477974.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 300.000,00 LE THI DUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.230 Dang Dinh Duong#SP#020097048808271100302026pq09993767.5388.19609.110030

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15768472402.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 6239TPBVI2C5QHD7.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.105921.09968678789.NGUYEN HUU NHUT.970423

27/08/2026 500.000,00 MBVCB.15768466095.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 GIUP DO ANH HO TRONG DO-270826-10:58:42 D0Fn000492#SP#020097041608271058422026D0Fn000492.5390.7464.105812

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15768446539.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508271057342026UoLQ846145.5389.1053.105734

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15768434660.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144027933541.20260827.144027933541-0983810281_Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15768424639.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 500.000,00 6239IBT1k2WER3VK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239794025999.20260827.105416.19036307234012.VND-TGTT-BUI THI MAI ANH.970407

27/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-270826-10:53:39 N0gl470953#SP#020097041608271053392026N0gl470953.5388.75985.105339

27/08/2026 500.000,00 6239IBT1k2WEXQKX.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239798282346.20260827.104855.19023827708888.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407

27/08/2026 100.000,00 NGUYEN HONG SANG Chuyen tien ung ho MS 2026 .226 ba Tran Thi Hong ................OM DZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097048808271047572026nqba947569.5390.41282.104757

27/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15768247897.CAO VAN TAO chuyen tien.CT tu 0561000629793 CAO VAN TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 686.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097048808271041042026zyrx922487.5387.99600.104104

27/08/2026 500.000,00 6239IBT1k2WELNDW.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26239789680100.20260827.104008.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WEL7TK.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239850013301.20260827.103910.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407

27/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808271038042026a4aq911922.5390.82196.103805

27/08/2026 686.000,00 MBVCB.15768163198.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0631000430651 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208271037272026B99J545341.5387.79030.103727

27/08/2026 400.000,00 Ung ho NCHCCCL Le Do Thu Phuong 0917272186#SP#020097048808271032572026yae4893815.5189.52444.103226

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1fJSFMPNE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260827.102958.0905888105.VO THI HONG LY.970431

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1fJSFMD86.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260827.102721.0905888105.VO THI HONG LY.970431

27/08/2026 100.000,00 6239MCOBQ2MFK6AJ.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.102720.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042208271025592026ZBD7340910.5389.10487.102530

27/08/2026 50.000,00 6239MSCBD2HEZ3NG.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260827.102501.198522838668.TRAN THI THU HUONG.970422

27/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.230 Dang Dinh Duong#SP#020097040508271020482026SVSW058999.5387.79939.102048

27/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808271020172026sdbb848863.5388.77371.101952

27/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271019512026el1h847281.5388.75034.101951

27/08/2026 20.000,00 MBVCB.15767896717.ung ho MS 2026.229 ( ba Ma Thi Dung ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 20.000,00 MBVCB.15767857578.ung ho MS 2026.228 ( ba Le Thi Luc ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 50.000,00 MBVCB.15767833847.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1aWNPPCF9.ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong.20260827.101138.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1iJFULYBS.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.100948.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432

27/08/2026 100.000,00 6239SGTTW223HDWY.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260827.100719.070138604398.TRINH THI HONG YEN.970403

27/08/2026 300.000,00 6239IBT1k2WE5I9T.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239667877417.20260827.100628.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

27/08/2026 50.000,00 MBVCB.15767729201.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 30.000,00 MBVCB.15767734096.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 1.200.000,00 6239IBT1iJFUHE1K.Ung ho MS 2026 - 227 - 228 - 229.20260827.100411.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

27/08/2026 1.200.000,00 6239IBT1iJFUH4D1.Ung ho MS 2026 - 224 - 225 - 226.20260827.100311.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

27/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808271000332026vh17778871.5390.64224.100033

27/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808270958532026oeq9773083.5189.54866.095853

27/08/2026 500.000,00 MBVCB.15767638509.LE HOANG HOI chuyen tien giup em Dang dinh Duong.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808270955502026zcwy762478.5390.38631.095519

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15767595709.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 0311000718061 LE DUC CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970488082709531820261zl2753685.5189.26294.095253

27/08/2026 2.000.000,00 UH MS 2026 226 BA TRAN THI HONG-270826-09:51:36 7Fd2357168#SP#0200970416082709513620267Fd2357168.5388.17560.095136

27/08/2026 50.000,00 6239NAMAP2QN35RF.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong.20260827.095014.0901009883.TRAN MINH DUC.970428

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1iJFU65YJ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260827.094811.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1iJFU6PSE.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260827.094741.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432

27/08/2026 1.500.000,00 MS.2026.230 chau Dang Dinh Duong#SP#020097048808270946312026y4hv730624.5189.89877.094606

27/08/2026 1.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082709460620266A4Q785317.5390.88777.094536

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1iJFU6JZ4.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260827.094517.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432

27/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208270943372026KTPZ388745.5387.76027.094307

27/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508270942442026PTHX068832.5189.72098.094244

27/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508270940442026P490058813.5389.62096.094044

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15767371532.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1068682713 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 300.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 230 ( em Dang Dinh Duong)#SP#020097041508270935332026UgDH552811.5387.35388.093502

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15767313800.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1982808848 PHAM HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.230#SP#020097040508270922212026O2KJ069083.5189.72890.092221

27/08/2026 10.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097040508270921112026EZEF063313.5389.67447.092111

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15767127063.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 1.000.000,00 6239IBT1iJFUGBQC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong Phan Le Thanh Tra.20260827.091823.292222.TRAN PHUOC HUY.970432

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808270913282026gby6620271.5390.33210.091328

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15766902673.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 1068233932 NGUYEN THI HUYEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.230#SP#020097048808270902392026zfv5584991.5388.86151.090209

27/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808270900372026yd4y578485.5388.77298.090037

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2WKLZPF.Giup ma so 2026.230 FT26239970250718.20260827.085948.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

27/08/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144012906396.20260827.144012906396-0912105944_Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15766855160.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2CP65J6.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).20260827.085350.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2CP6N99.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260827.085229.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15766776142.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808270851022026beth547954.5390.38581.085102

27/08/2026 50.000,00 MBVCB.15766668713.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0081000286990 PHAM THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 5.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-270826-08:39:15 MDVQ150766#SP#020097041608270839152026MDVQ150766.5388.91896.083916

27/08/2026 50.000,00 MBVCB.15766598621.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 9271017939 LE DUY KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15766597864.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0021000922913 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2CP6QGM.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).20260827.083749.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15766567582.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 300.000,00 6239VNIB02RX82NQ.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.083316.000120949.VO DONG HUNG.970441

27/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong, ma GD 100000176289120#SP#020097044908270833072026I0JZ454774.5387.69037.083307

27/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 230 em DANG DINH DUONG#SP#020097040508270827592026SHKO010735.5387.47920.082759

27/08/2026 500.000,00 MS 2026.230#SP#0200970488082708225820269ksi458212.5390.31018.082258

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1iJFUUWB4.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.081941.207882585.TU HONG HANH.970432

27/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880827081856202642b6445073.5387.15353.081825

27/08/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.230 -A.HIEU GIUP EM DANG DINH DUONG-270826-08:15:35 hFhd352859#SP#020097041608270815352026hFhd352859.5189.3148.081505

27/08/2026 300.000,00 6239IBT1d1YXHT2X.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.081318.970422G88e123000000000ee2114.MBBANK IBFT.970422

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15766273582.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 500.000,00 MBVCB.15766260365.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508270810442026TUWI029350.5189.84922.081044

27/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15766216962.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071003191047 NGUYEN THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 500.000,00 6239SGTTW223KGF7.IBFT Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.080723.060272646069.HO THU HUONG.970403

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208270804362026SBD1203260.5388.62753.080436

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#02009704880827080231202679f4390683.5390.56050.080201

27/08/2026 1.000.000,00 6239IBT1aWNP9M51.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260827.080001.621001060000546.DINH MINH TUAN .970409

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15766070940.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 500.000,00 6239TPBVI2CPD6M1.Ung ho MS 2026.230.20260827.075555.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423

27/08/2026 500.000,00 MBVCB.15766053631.HUYNH VAN SAU NGUYEN THI KIM TRANG UNG HO 2026.230( EM DANG DINH DUONG).CT tu 0171003474593 HUYNH QUANG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 6239SHBAP2QNF3V8.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260827.075525.01226228.DAO NGOC DUNG.970443

27/08/2026 800.000,00 QR - ung ho ms 2025.230#SP#020097041508270755022026DcjT235397.5389.29615.075502

27/08/2026 50.000,00 6239IBT1k2WK9U23.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26239077192860.20260827.075501.19028227146012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407

27/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097040508270754332026B2O2053018.5387.27715.075433

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WK998T.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em LE TRAN NGOC TRINH MS 2026.222 Chuc em mau khoe FT26239511310422.20260827.075423.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

27/08/2026 200.000,00 6239SHBAP2QNFSWT.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260827.075422.01226228.DAO NGOC DUNG.970443

27/08/2026 200.000,00 6239SHBAP2QNWG41.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260827.075348.01226228.DAO NGOC DUNG.970443

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WK26VL.PHAN THI THO 1937 ung ho NGUYEN VAN LUOM MS 2026.210 Chuc chau mau khoe FT26239012818390.20260827.075252.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WK21RK.Ba PHAN THI HAY 1941 ung ho ba TRAN THI HONG MS 2026.226 Chuc ba khoe manh FT26239460166256.20260827.075057.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

27/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.230-em Dang Dinh Duong#SP#020097040508270749532026OCV9031366.5390.12133.074922

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WKC48S.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho be VI DUC CHUYEN MS 2026.224 Chuc be mau khoe FT26239624308494.20260827.074905.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15765950976.Chuyen tien ung ho ms 2026 230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WK1NYA.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho em DAO HOANG DAN MS 2026.225 Chuc em mau khoe FT26239792598154.20260827.074716.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WK18N8.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho ba LE THI LUC MS 2026.228 Chuc ba mau khoe FT26239443809551.20260827.074519.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

27/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe-270826-07:45:10 TijG640327#SP#020097041608270745102026TijG640327.5388.95370.074510

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WKJFGN.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho anh TRINH CAO BAC MS 2026.199 Chuc anh mau khoe FT26239773282663.20260827.074338.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

27/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh-270826-07:41:56 lBTf744188#SP#020097041608270741562026lBTf744188.5387.84144.074156

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2WKJ236.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em DANG DINH DUONG MS 2026.230 Chuc em mau khoe FT26239055988058.20260827.074121.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

27/08/2026 500.000,00 6239IBT1k2WKWVGZ.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239931104141.20260827.073820.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097042208270735372026BZBW902311.5388.62824.073537

27/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208270735032026BP7L700967.5389.60887.073503

27/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808270733552026djpm296915.5389.57034.073324

27/08/2026 50.000,00 MS 2026.229#SP#020097048808270733242026hj0z295259.5389.55179.073253

27/08/2026 300.000,00 6239IBT1k2W7NUDI.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239052155684.20260827.073146.19029061171011.VND-TGTT-PHAN VAN DIEN.970407

27/08/2026 300.000,00 6239TPBVI2CPH3WR.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.073105.55588882929.NGUYEN THI THANH THUY.970423

27/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143998696111.20260827.143998696111-0839544804_Ung ho chuong trinh nang buoc den truong

27/08/2026 300.000,00 MBVCB.15765614617.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2CPHC29.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.071823.02111646801.TRAN THI HUYEN.970423

27/08/2026 200.000,00 LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.230 DANG DINH DUONG-270826-07:14:43 7WBR959558#SP#0200970416082707144320267WBR959558.5387.93509.071418

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2CPH24M.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.229 (co Ma Thi Dung). Chuc co manh khoe..20260827.071209.00180840266.HOANG HAI YEN.970423

27/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#0200970422082707070920260YBK508713.5189.70160.070709

27/08/2026 200.000,00 6239SHBAP2QNM488.Noi dung xin ghi ro Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260827.065800.0934030989.NGUYEN THI HANH.970443

27/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2CP34VY.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).20260827.065607.04146174601.TRAN THANH GIAU.970423

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15765267914.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#02009704880827064459202662qa149512.5388.9138.064459

27/08/2026 15.000,00 MBVCB.15765193746.2026.229( Ma thi dung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808270641222026r768140494.5390.98996.064122

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15765183171.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1014095442 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2W775LL.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239426506500.20260827.064013.19033129105018.VND-TGTT-PHAM THI THUY LINH.970407

27/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15765024702.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0721000610384 TRAN MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 10.566,00 6239IBT1k2W74JUF.Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26239382235659.20260827.061749.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

27/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082705382220261995780219.5189.5661.053823

27/08/2026 100.000,00 6239VNIB02RV7A5J.Ung ho MS 2026.224 - be Vi Duc Chuyen.20260827.053036.001091990.TRAN THI NGOC NGA.970441

27/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208270523152026OTTF706865.5387.96244.052315

27/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042208270516042026SJDY117098.5387.92456.051604

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15764773619.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 30.000,00 MBVCB.15764638452.2026.228.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2W7DWQB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26239129100341.20260827.013151.19035308405019.VND-TGTT-BUI DUY KHANH.970407

27/08/2026 400.000,00 6239IBT1k2W7SKN5.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26239097204518.20260827.012442.19035308405019.VND-TGTT-BUI DUY KHANH.970407

27/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2W7SGXG.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26239097200000.20260827.012328.19035308405019.VND-TGTT-BUI DUY KHANH.970407

27/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097048808270042512026krlb990630.5390.74596.004221

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W72WPI.Ung ho MS 2026.225 be Dao Hoang Dan FT26239680159004.20260827.004057.19035567105015.VND-TGTT-VU THI HIEU.970407

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W7C3M3.Ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan FT26239458301009.20260827.003855.19035567105015.VND-TGTT-VU THI HIEU.970407

27/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W7CKM2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239453620200.20260827.003552.19035567105015.VND-TGTT-VU THI HIEU.970407

27/08/2026 20.000,00 MBVCB.15764456848.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1064858433 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 MBVCB.15764435473.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.224 VI DUC CHUYEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 50.000,00 MBVCB.15764433961.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000374791 BUI THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 200.000,00 MBVCB.15764424535.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.226 TRAN THI HONG.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 100.000,00 6239VNIB02RV97XX.Ung ho chuong trinh: Nang buoc den truong..20260827.000929.795744591.NGUYEN THI NGOC ANH.970441

27/08/2026 100.000,00 6238IBT1k2W7Q8ER.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239360289046.20260826.233955.19022239335025.VND-TGTT-NGUYEN TUAN HA.970407

27/08/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143975029605.20260826.143975029605-0904720970_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong

27/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508262331032026wzQY708558.5389.92389.233103

27/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262327572026gz3o946652.5387.88578.232757

27/08/2026 30.000,00 MBVCB.15764219298.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 30.000,00 MBVCB.15764204544.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15764187965.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1k2JS7AAC.TABITHA 0918347397 goi NCHCCCL FT26241799954077.20260828.232002.19020280102018.VND-TKTT- LE THI THU.970407

28/08/2026 150.000,00 6240IBT1k2JSGELR.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26241080310479.20260828.231413.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407

28/08/2026 10.000,00 6240IBT1k2JSAQDW.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26241313241773.20260828.230342.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

28/08/2026 20.000,00 MBVCB.15794229644.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0761002352201 NGUYEN TRUONG THANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#0200970415082822352620263HVo818319.5389.69227.223526

28/08/2026 50.000,00 MBVCB.15794138923.ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1fJSNI8SP.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.222450.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15794072368.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0311000672615 NGUYEN THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 6240IBT1k2JSD2TM.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240546558872.20260828.221034.19035928658014.VND-TGTT-NGUYEN TAN VU.970407

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15793846400.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0061001071602 NGUYEN THUC DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 15.000,00 MBVCB.15793844101.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.231 ( Anh Dao Van Hien )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 10.000,00 MBVCB.15793794200.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15793748202.ung ho 2026.230 em dang dinh duong.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 6240IBT1k2JSJX7G.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240118007718.20260828.215123.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808282151092026fbcu011896.5389.34115.215109

28/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808282142072026u98o987445.5387.98058.214136

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1iJFGLJIF.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.212412.0967984380.NGUYEN MINH PHUONG.970432

28/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15793286141.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208282115452026QDPE897266.5387.77084.211545

28/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508282115262026RkRm607969.5388.75325.211526

28/08/2026 50.000,00 gui vao ung ho Nepal 2026#SP#020097042208282114482026YTQX968867.5387.71890.211448

28/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208282113282026012Z278451.5189.66107.211258

28/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097040508282059212026HCHM030108.5189.91991.205921

28/08/2026 50.000,00 6240IBT1k2J9BAU5.MS 2026.231 FT26240050183021.20260828.205304.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15792825576.Ung Ho MS 2026.231( anh Dao Van Hien).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208282043462026TFDW398029.5390.4701.204315

28/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208282040112026JX1P332945.5388.85120.204012

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1k2J9I42D.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240836893810.20260828.203653.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15792481917.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 20.000,00 6240MSCBD2HHX11I.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Dao Van Hien ms 2026231.20260828.202511.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1k2J914GM.Ung ho 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240698952295.20260828.201620.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407

28/08/2026 500.000,00 6240IBT1k2J2R721.Ung ho MS 2026.231 - anh Dao Van Hien FT26240935048768.20260828.200352.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407

28/08/2026 10.566,00 6240IBT1k2J2RJTZ.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240272549135.20260828.200231.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15791873518.ung ho MS2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 6240WBVNP2Q53ZXC.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.195020.106000669696.TRAN THI HOANG LAN.970412

28/08/2026 1.600.000,00 6240IBT1bJMT4I66.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho Ma Thi Dung MS 2026 - 229.20260828.194515.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

28/08/2026 1.800.000,00 6240IBT1bJMT4ICK.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Dao Van Hien MS 2026 - 231.20260828.194329.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

28/08/2026 10.000,00 6240IBT1k2J2K85H.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240307556193.20260828.193815.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

28/08/2026 500.000,00 6240ABBKP2Q5SVZC.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.192940.0962865998.DANG THI LUYEN.970425

28/08/2026 20.000,00 6240IBT1iJFGVBBM.Ung ho MS 2026-231 anh Dao Van Hien.20260828.192850.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1k2J2I2DM.MS2026.231 FT26240920747720.20260828.191102.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407

28/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208281905012026OXU3967994.5389.69034.190502

28/08/2026 50.000,00 6240IBT1k2J2CTJI.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26240378194848.20260828.185614.1405082002.TRAN THANH DIEM QUYNH.970407

28/08/2026 300.000,00 MBVCB.15790605063.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.231.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 300.000,00 MBVCB.15790581387.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.231(Anh DAO VAN HIEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1k2JCN7YW.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240005136516.20260828.184440.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407

28/08/2026 100.000,00 6240SGTTW22IK6Q9.IBFT Ung ho MS 2026.231 - anh Dao Van Hien.20260828.183033.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

28/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808281818242026xxoh137209.5390.36669.181824

28/08/2026 300.000,00 6240MCOBQ2MTTP4I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260828.181647.03101011920749.DOAN THI MINH LOAN.970426

28/08/2026 300.000,00 6240VNIB02RD95NZ.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.180814.002704060338437.NGUYEN THI THANH THU.970441

28/08/2026 50.000,00 6240MCOBQ2MTTMDP.Ung ho ms2026.229 ma thi dung.20260828.180140.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

28/08/2026 500.000,00 6240IBT1k2JCURW7.UNG HO MS 2026.230 - EM DANG DINH DUONG FT26240457114045.20260828.180119.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407

28/08/2026 200.000,00 6240TPBVI28LXK8F.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.180035.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.231 Dao Van Hien#SP#020097048808281758202026mcux035310.5390.93149.175820

28/08/2026 300.000,00 6240IBT1k2JCIIMN.Ung ho MS 2026.228 - ba Le Thi Luc FT26240951075041.20260828.175549.19831860613026.VND--TRANG NGUYEN VINH DUY.970407

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15789544586.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0631000440637 LE THI XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 6240MCOBQ2MTJWCN.Ung ho ms2026.230 dang dinh duong.20260828.175059.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

28/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704150828174926202662Hf562971.5387.25709.174926

28/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15789249376.ung ho MS 2026.231 (Dao Van Hien).CT tu 0071004243061 BUI NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 6240IBT1iJFAEEXQ.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.173559.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432

28/08/2026 5.000,00 6240IBT1k2J1N7MF.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240766110073.20260828.173129.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

28/08/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082817310120262o2f885492.5189.83331.173102

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1k2J1XDGM.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240301604507.20260828.172633.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1k2J1X19R.Ms 2026 231 anh Dao Van Hien FT26240070105302.20260828.172614.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

28/08/2026 10.000,00 6240IBT1k2J1TKEJ.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26240034678230.20260828.172105.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407

28/08/2026 10.000,00 6240IBT1k2J1T2C3.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240058258175.20260828.172000.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407

28/08/2026 500.000,00 MBVCB.15788786876.nguoi gia neo don.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15788748380.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 300.000,00 6240TPBVI28LEVM5.Ung ho MS 2026.231 ( anh Dao Van Hien).20260828.171057.00005295677.NGO HUU QUANG.970423

28/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097040508281707302026WH8N097580.5387.1016.170730

28/08/2026 50.000,00 6240MCOBQ2MT88HV.Ung ho ms2026.231 dao van hien.20260828.170708.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

28/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.231#SP#0200970405082816573220263JXE030989.5189.23001.165706

28/08/2026 1.000.000,00 6240IBT1k2J181IC.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240319124246.20260828.164438.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1iJFAU3MV.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260828.164201.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15787934819.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 500.000,00 MBVCB.15787922995.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 9906577986 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 1.000.000,00 6240ASCB02RDMIZ2.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-280826-16:33:59 6240ASCB02RDMIZ2.20260828.163400.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416

28/08/2026 300.000,00 6240ASCB02RDMSJT.UNG HO MS 2026.228 BA LE THI LUC-280826-16:32:57 6240ASCB02RDMSJT.20260828.163258.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15787879298.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 500.000,00 6240IBT1k2J1JC8Y.Be Nam Anh - Thuc Anh ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26240828000905.20260828.162050.19038837582014.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407

28/08/2026 30.000,00 gui ung ho vung bi lu bao so 4#SP#020097042208281619412026GZL9506989.5390.41813.161941

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15787558115.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0771000797387 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 6240IBT1k2JJHAP7.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240265023203.20260828.155648.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15787248630.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000922779 PHAM AI THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15787108667.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0771000606124 HO THI NGOC CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144206113681.20260828.144206113681-0986946529_Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien

28/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien-280826-15:31:32 zSNR842949#SP#020097041608281531332026zSNR842949.5390.13478.153133

28/08/2026 50.000,00 6240ORCOQ2MTA661.LOC HO TRO MS 2026.231 DAO VAN HIEN.20260828.153010.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

28/08/2026 10.000,00 6240TPBVI28LJ9YH.MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.152950.02935403901.LE THI BE DAO.970423

28/08/2026 100.000,00 6240TPBVI28LJ19V.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.152158.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

28/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208281520162026MXHJ446782.5387.39131.151945

28/08/2026 2.000,00 6240IBT1fJSRSXSR.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.151539.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

28/08/2026 50.000,00 MBVCB.15786533937.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.231 ANH DAO VAN HIEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 20.000,00 6240IBT1iJF4REGA.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.150602.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432

28/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-280826-15:05:42 lM51757461#SP#020097041608281505422026lM51757461.5389.42622.150542

28/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung-280826-15:04:57 dF86007880#SP#020097041608281504582026dF86007880.5389.37455.150458

28/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-280826-15:04:14 fBiC288228#SP#020097041608281504142026fBiC288228.5389.33501.150415

28/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-280826-15:03:27 hLbA615621#SP#020097041608281503272026hLbA615621.5390.28143.150327

28/08/2026 50.000,00 MBVCB.15786470760.Ung ho NCHCCCL Hien.CT tu 1018144053 TRAN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 30.000,00 MBVCB.15786448305.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho anh dao van hien#SP#0200970405082814572920268J7B032389.5189.88040.145704

28/08/2026 300.000,00 NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.231 anh dao van hien#SP#020097048808281454272026thxl193465.5390.67290.145427

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#02009704220828145352202602PH451818.5388.63543.145322

28/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208281444132026O4XS563267.5189.485.144413

28/08/2026 100.000,00 6240SHBAP2QP6BSQ.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.231 anh Dao Van Hien.20260828.143646.080719920.PHAM THI NHAM.970443

28/08/2026 100.000,00 6240MCOBQ2MTYSQ1.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.143517.03201013804024.LE THI MINH HIEN.970426

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808281435182026gbpc126018.5388.42981.143518

28/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097040508281431202026IXJ5008972.5387.18227.143120

28/08/2026 200.000,00 TRAN DUY NGOC chuyen tien ung ho MS 2026231 Dao Van Hien#SP#0200970422082814293320267RZD236139.5387.8216.142934

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208281426262026Z3WS419061.5387.87623.142555

28/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508281418562026FTJ6534062.5388.41049.141856

28/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097040508281411112026BXK3021106.5390.87215.141041

28/08/2026 500.000,00 6240IBT1iJF46LZM.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.141037.838669999.NGUYEN THI CUC.970432

28/08/2026 50.000,00 6240IBT1k2JWKE9J.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240223879603.20260828.140556.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

28/08/2026 500.000,00 MBVCB.15785625077.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1050278888 PHAM HUNG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 6240TPBVI28L11WL.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.140128.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

28/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208281359502026SZO0773296.5189.9366.135950

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15785587633.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1k2JWGAD3.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240795907802.20260828.135859.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15785569701.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0421000475050 DUONG TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien)#SP#020097041508281358052026sSYb466574.5387.98246.135806

28/08/2026 5.000,00 6240VNIB02RH9UTZ.ung ho MS 2026.231 ( anh Dao Van Hien ).20260828.135720.912281212.GIANG MY LINH.970441

28/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15785547833.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 300.000,00 MBVCB.15785555583.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15785531438.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.231 (dao van hien).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15785537101.NGUYEN THI HIEN chuyen tien UngHo MS 2026.231( anh dao van hien).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 30.000,00 MBVCB.15785527565.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 1.000.000,00 6240IBT1k2JW4572.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240652207954.20260828.135155.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407

28/08/2026 500.000,00 MBVCB.15785203316.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0371000446518 NGUYEN KHOA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 6240MSCBD2H9M4UD.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.130345.13536378888.BUI CAM NGOC.970422

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15784816920.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1042315822 NGUYEN MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15784772864.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1042315822 NGUYEN MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15784745665.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1042315822 NGUYEN MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15784728152.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1042315822 NGUYEN MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 6240TPBVI28LLNXZ.Ung ho MS 2026.231 Dao Van Hien.20260828.124244.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

28/08/2026 300.000,00 6240VNIB02RHUUJY.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.124006.015043210.HA THI NHU QUYNH.970441

28/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien-280826-12:36:26 SRpR803920#SP#020097041608281236262026SRpR803920.5390.50114.123556

28/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208281233052026SDXD705423.5189.30651.123306

28/08/2026 10.000,00 O5CH7KC4MTG3-Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#0200970422082812250620266KGK698850.5390.85356.122506

28/08/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144183026214.20260828.144183026214-0343882448_Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien

28/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508281205122026f5Cs117897.5387.64100.120442

28/08/2026 50.000,00 MBVCB.15783920186.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1fJSXHDWJ.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260828.115742.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1fJSXH9AD.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260828.115712.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15783890896.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 500.000,00 6240IBT1k2JQPEBT.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26240101006019.20260828.115621.19035073999013.VND-TGTT-HOANG THE ANH.970407

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15783877234.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 6240IBT1iJF4VFHW.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.115315.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15783801236.Chia se den nhung nguoi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2026 200.000,00 6240IBT1iJF4SZKB.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 231 DAO VAN HIEN.20260828.113553.247529918.LE THI HOA.970432

28/08/2026 500.000,00 MBVCB.15783463456.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0181003297412 NGUYEN THI SON TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15783334443.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808281117222026z7bn479157.5189.9622.111722

28/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208281116152026339J334866.5387.1301.111615

28/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 229#SP#020097042208281114582026OO45737679.5387.93124.111458

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1aWN5YQJN.ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien.20260828.111301.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

28/08/2026 500.000,00 6240IBT1iJF41KFD.Ms 2026-231 uh anh Dao Van Hien.20260828.110449.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

28/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508281102472026NXNJ040381.5390.7620.110247

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208281102262026LU47143353.5387.5746.110226

28/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208281054292026ZDKY583850.5389.51992.105430

28/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#0200970422082810495120268QTO504414.5388.20664.104951

28/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508281046512026HBeY700079.5387.99866.104651

28/08/2026 300.000,00 6240SHBAP2Q7PPXS.NGUYEN THI BINH chuyen tien - ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien..20260828.104343.0913383625.NGUYEN THI BINH.970443

28/08/2026 1.000.000,00 6240VNIB02RHYYRP.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.104031.032106340.NGUYEN QUYNH THANH.970441

28/08/2026 30.000,00 6240IBT1k2WNACYS.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240441952315.20260828.103850.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien-280826-10:36:59 ITSh042498#SP#020097041608281036592026ITSh042498.5388.36570.103659

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808281036352026k929316801.5388.35070.103635

28/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#0200970488082810352720262p08312574.5390.27682.103527

28/08/2026 500.000,00 TrongHai Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do mong giadinh docthem dao Phat luat nhanqua long tubi tap thiendinh dekhoethem giupnguoi lamviectot#SP#020097042208281033542026496O241662.5387.17398.103323

28/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-280826-10:33:38 kew6799350#SP#020097041608281033382026kew6799350.5389.16351.103308

28/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN-280826-10:32:43 fpNd977976#SP#020097041608281032432026fpNd977976.5387.9581.103212

28/08/2026 15.000,00 6240IBT1iJFBRAXV.nguyen nam phong tu thien.20260828.103215.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

28/08/2026 200.000,00 6240SGTTW22DXICD.IBFT Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.102846.060221907267.NGUYEN NGOC LAN VY.970403

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15782466070.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 65.000,00 ba Ngat ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208281025352026DVH1269056.5389.64656.102535

28/08/2026 50.000,00 MBVCB.15782340903.MAI THI MY TRINH chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li.CT tu 9349563324 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15782237116.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0201000616324 DAU VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 6240NAMAP2QPBF6Z.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien.20260828.101152.199911119.TRAN MINH DUC.970428

28/08/2026 200.000,00 IBVCB.15782195724.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808281004292026w22p193949.5387.34664.100429

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15782102828.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9967673217 PHUNG THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 MBVCB.15782100729.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 MBVCB.15782093752.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 MBVCB.15782089282.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 MBVCB.15782074821.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 MBVCB.15782059961.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 MBVCB.15782064681.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 6240MSCBD2HSCTNM.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260828.095817.0353198527.NONG VAN THANG.970422

28/08/2026 300.000,00 6240IBT1k2WN16KU.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240106010633.20260828.095604.19032768208018.VND-TGTT-MAI THANH VY.970407

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15781831441.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0751000061588 NGUYEN LAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 300.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.231 DAO VAN HIEN-280826-09:40:46 9oKv163268#SP#0200970416082809404620269oKv163268.5387.1259.094046

28/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15781681898.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0011002368228 NGUYEN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15781665822.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1926563899 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 6240IBT1k2WRTRTP.Ung ho em Dang Dinh Duong, MS 2026.230 FT26240030061372.20260828.093107.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

28/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208280929332026QKI3963785.5390.42474.092934

28/08/2026 200.000,00 6240IBT1k2WRLTA6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26240412116032.20260828.092751.19836180482026.VND--PHAM THI BICH HONG.970407

28/08/2026 200.000,00 IBVCB.15781576380.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808280924152026ozfx048366.5189.15736.092415

28/08/2026 300.000,00 IBVCB.15781533444.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 300.000,00 6240IBT1iJFBK1TF.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 231 anh dao van hien.20260828.092140.0905479777.NGUYEN THANH HA.970432

28/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808280920022026k92f033618.5388.93937.092002

28/08/2026 200.000,00 6240IBT1k2WRZQE2.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240204112608.20260828.091941.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407

28/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808280916292026euj4021417.5189.77560.091629

28/08/2026 400.000,00 6240IBT1k2WRE3RM.MS 2026.229 FT26240089528620.20260828.091626.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407

28/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144157867742.20260828.144157867742-0828871902_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1k2WREGI1.Ung ho MS 2026.231 FT26240086571905.20260828.091530.12921497509010.VND-TGTT-LE KHAC CHINH.970407

28/08/2026 200.000,00 6240SHBAP2Q7D4FI.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.091519.0916776464.NGUYEN KHAC QUAN.970443

28/08/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208280914492026I7JZ537801.5388.70189.091418

28/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#0200970422082809141820266992472018.5390.66609.091348

28/08/2026 150.000,00 6240IBT1k2WREW1Q.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240026888057.20260828.091350.19030503343026.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG THAO.970407

28/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808280910442026vhgv002069.5388.50807.091044

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208280905502026WH97839734.5387.27674.090551

28/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097040508280900202026NC7J088640.5387.332.090021

28/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.231 anh Dao van Hien#SP#020097048808280859362026lafs965058.5387.96663.085936

28/08/2026 CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT36+37)

28/08/2026 200.000,00 DO THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026 231(anh Dao Van Hien)#SP#020097041508280857042026ZBwn292402.5389.84804.085704

28/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien-280826-08:51:50 J9rA395941#SP#020097041608280851502026J9rA395941.5388.63121.085150

28/08/2026 300.000,00 6240IBT1k2WRYCU8.TRAN VAN HIEP chuyen Ung ho MS 2026.231 anh Dao van Hien FT26240795724001.20260828.085016.3334957999.TRAN VAN HIEP.970407

28/08/2026 100.000,00 6240MCOBQ2MJV6NY.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.084246.80002089952.HOANG KIEN CUONG.970426

28/08/2026 100.000,00 6240SGTTW22DUK6N.IBFT Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.084050.050002905393.NGUYEN DUC NHAT.970403

28/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien-280826-08:39:24 sw4L666189#SP#020097041608280839242026sw4L666189.5390.11412.083853

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1iJFBPZ9N.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.082647.0984041991.DAO DUC VINH.970432

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1k2WR9LRP.MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240240070834.20260828.082436.19071799192018.VND-TGTT-TRAN NGOC MINH THY.970407

28/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144150532059.20260828.144150532059-0904466093_Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien

28/08/2026 200.000,00 6240IBT1aWN51CRI.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.081826.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437

28/08/2026 600.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-280826-08:16:29 WI4Q996561#SP#020097041608280816292026WI4Q996561.5390.22422.081629

28/08/2026 600.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-280826-08:14:45 4D94855196#SP#0200970416082808144520264D94855196.5390.14834.081415

28/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208280814002026DOGB725723.5388.13098.081400

28/08/2026 600.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh-280826-08:13:05 jcYH036446#SP#020097041608280813052026jcYH036446.5189.9280.081305

28/08/2026 600.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-280826-08:10:16 jrAU105336#SP#020097041608280810162026jrAU105336.5189.95585.081016

28/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208280807472026AFTA211642.5390.80129.080747

28/08/2026 3.509.000,00 6240IBT1k2WRW4KF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26240624374493.20260828.080743.11124018819018.VND-TGTT-TRAN TIEN DUNG.970407

28/08/2026 500.000,00 MBVCB.15780478331.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0581000740285 NGUYEN THI TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 VCB.CTDK.28/09/2025.ung ho NCHCCCL DOAN HONG MINH 0904369643. CT tu 0021001331954 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 500.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808280759552026ryzr773838.5390.51171.075955

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208280758532026KCUT491549.5389.46631.075853

28/08/2026 50.000,00 DANG THI OANH chuyen tien ung ho 2026231 DAO VAN HIEN#SP#020097042208280757212026ZSHO351732.5387.41603.075721

28/08/2026 500.000,00 MBVCB.15780395848.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15780383072.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0111000488034 NGUYEN HUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 500.000,00 6240MCOBQ2MJG6FJ.PHAM NGOC KHANH chuyen tien ung ho ms 2026.231.20260828.074735.20011012988888.PHAM NGOC KHANH.970426

28/08/2026 100.000,00 6240MSCBD2HX98JN.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.074544.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422

28/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208280743592026CVTU212578.5387.95801.074400

28/08/2026 10.000,00 6240IBT1aWN5QLXU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,226 (Ba Tran Thi Hong).20260828.073510.0339306897.VU DUC TU.970437

28/08/2026 300.000,00 6240IBT1bJMTDMI7. Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.073353.090206632001.NGO THI THANH THAO & PHAM THAI HUNG.458761

28/08/2026 300.000,00 MBVCB.15780044333.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.231-anh Dao Van Hien#SP#0200970405082807225120261K5E032130.5388.23877.072251

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808280709092026oqpl617187.5389.79623.070909

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15779474589.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15779364791.Chuyen tien ung ho nhung hoan canh kho khan.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15779273246.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15779263700.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15779257894.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 10.566,00 6240IBT1k2WXDAPU.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26240044658392.20260828.053349.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

28/08/2026 200.000,00 6240IBT1aWNY3VA7.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260828.050038.700011494156.NGUYEN VAN TRUNG.970424

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15778958252.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013653722 NGUYEN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808280106222026rl57420354.5387.7814.010622

28/08/2026 100.000,00 6240IBT1k2WXQ317.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.226 FT26240750002316.20260828.005409.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

28/08/2026 150.000,00 MBVCB.15778850378.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0101000286174 DANG PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 150.000,00 MBVCB.15778848999.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0101000286174 DANG PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 500.000,00 MBVCB.15778806601.ung ho MS 2026.224 ( be Vi DUC CHUYEN).CT tu 7909696589 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808280011052026dk2p401634.5390.66126.001105

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15778719230.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0011004222068 BUI MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 6239VNIB02R3AW58.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260827.235802.945718685.PHAM THI THUAN ANH.970441

28/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W3XWJ4.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26240116315990.20260827.235725.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/08/2026 100.000,00 6239TPBVI282F3CX.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.235652.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423

28/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W33NBM.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26240031990064.20260827.235651.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2W33RWF.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26240333092162.20260827.235619.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W33ZNH.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26240805124852.20260827.235410.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W33EH3.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26240925705539.20260827.235324.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15778696319.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071001321396 PHUNG THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 50.000,00 6239IBT1iJF5TXYW.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.235134.221194241.VU THI HUE.970432

28/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2W334CS.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26240007278250.20260827.235122.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W33YRJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26240415031231.20260827.235036.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2W338TH.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26240226210012.20260827.234934.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/08/2026 200.000,00 6239IBT1k2W33MKH.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26240930180252.20260827.234849.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W332TU.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26240180280700.20260827.234713.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

28/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W33WXW.Ung ho MS 2026.224 va 2026.225 FT26240800997203.20260827.234553.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH.970407

28/08/2026 200.000,00 MBVCB.15778654454.Hoang Thi Thu Ha, Bui Duc Luyen mung le vu lan.CT tu 1016677035 BUI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 6239IBT1k2W3T387.Ung ho MS 2026.230 Em Dang Dinh Duong FT26240821817331.20260827.233329.19029052490021.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407

28/08/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208272320012026NONV651448.5389.8806.232001

28/08/2026 5.000,00 6239IBT1k2W3LVTW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26240619086113.20260827.231825.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/08/2026 5.000,00 6239IBT1k2W3LCBX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung FT26240664002514.20260827.231704.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808272313432026pewl367427.5389.99831.231343

28/08/2026 100.000,00 MBVCB.15778522474.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)_Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2026 100.000,00 6239TPBVI2828GN4.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong). Mong em som hoi phuc nhe..20260827.230214.00180840205.HOANG HAI YEN.970423

29/08/2026 100.000,00 Chuyen tien ung ho MS 2026.232 Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488082922444220265g2y756158.5387.91687.224442

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JBLS8M.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246444334354.20260829.223908.19029454836013.VND-TGTT-KHUONG THI MINH NGUYET.970407

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1k2JBL2SF.UH MS 2026 232 E Nguyen Tri Dung FT26246901473116.20260829.223846.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407

29/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040508292237432026ZK9G087602.5390.77833.223743

29/08/2026 300.000,00 6241ASCB02RP94A4.UNG HO MS 2026.232 E NGUYEN VAN TRI DUNG-290826-22:36:08 6241ASCB02RP94A4.20260829.223608.22153007.BUI THI HOAI THU.970416

29/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208292221552026KMD4919648.5189.42523.222156

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JBKAFC.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246098166628.20260829.221530.19036138691018.VND-TGTT-BUI DUY MINH.970407

29/08/2026 150.000,00 MBVCB.15808989422.ung ho MS 2026.231( anh Dao Van Hien).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1k2JB7Z5K.Ung ho ms 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246084593231.20260829.221142.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407

29/08/2026 50.000,00 6241IBT1k2JB7B89.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246890084933.20260829.221039.19035945739011.VND-TGTT-VO HOANG THIEN KIM.970407

29/08/2026 200.000,00 NGUYEN THI LIEN Chuyen tien ung ho 2026.232e Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488082922080320265jvb694314.5189.5247.220732

29/08/2026 200.000,00 2026.232 chau tri dung#SP#020097042208292207512026VK0X298761.5389.3729.220752

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1iJFZJZAM.Ung ho chau Nguyen thi Diem Quynh - 2 lan hoc sinh gioi quoc gia thi do DHSP 2 dc den Trg.20260829.220322.7321111978.DANG THI HONG AN.970432

29/08/2026 10.000,00 MBVCB.15808847363.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguye Thi Lam Chau ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 MBVCB.15808828845.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1021000010167 DOAN YEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1iJF6NLUW.Ung ho ms 2026 232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.213607.0384862968.LE THI THANH HUE.970432

29/08/2026 200.000,00 MBVCB.15808547217.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021001821720 PHAM MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 300.000,00 6241IBT1k2JBIYHH.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246848292023.20260829.213151.666668887939.TONG HUY HOANG.970407

29/08/2026 500.000,00 6241IBT1k2JB92DI.Ung ho nchcccl dung tran 0918682822 FT26246092480423.20260829.211412.573066668888.TRAN ANH DUNG.970407

29/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung)#SP#0200970415082920583820268vfe688323.5387.34052.205838

29/08/2026 20.000,00 6241MSCBD2H7NXF2.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Van Tri Dung ms 2026232.20260829.205729.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

29/08/2026 5.000,00 6241IBT1k2JBQYJC.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246560173943.20260829.205621.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

29/08/2026 5.000,00 6241IBT1k2J5NGYQ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26246326191145.20260829.205350.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

29/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808292039112026wgkg437820.5388.35112.203839

29/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.232#SP#020097048808292036402026kuiz428764.5389.20912.203614

29/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970405082920273820265VYZ013521.5388.72663.202738

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970422082920195520268S8R368504.5389.29640.201955

29/08/2026 50.000,00 6241IBT1k2J5A52S.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241380178007.20260829.201246.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

29/08/2026 50.000,00 6241WBVNP2AYQAA9.Dong Le Khanh Ngoc chuyen tien.20260829.201109.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412

29/08/2026 3.000.000,00 6241IBT1k2J545YV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26241970748449.20260829.201000.705665.PHAM LE NGOC LINH.970407

29/08/2026 300.000,00 6241IBT1iJF6KP8Z.Dinh Huy Binh ung ho MS 2026 232.20260829.201000.0983025123.DO THI THUY.970432

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2J5URNE.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241695005110.20260829.195725.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407

29/08/2026 10.000,00 6241IBT1aWNAG9QF.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,229 (Ba Ma Thi Dung).20260829.192812.0339306897.VU DUC TU.970437

29/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#0200970415082919233120263a86320664.5189.98929.192331

29/08/2026 100.000,00 Nguyen Lam Khanh Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208291922012026YC9H613352.5387.90578.192201

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1bJMTT7A6.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.191831.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434

29/08/2026 200.000,00 ung ho ma so 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291918132026e1cy130266.5189.66827.191747

29/08/2026 1.000.000,00 6241IBT1k2JYL2H9.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241176624957.20260829.190115.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097044908291900542026eSV3522401.5189.61043.190022

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1aWNABT9X.Ung ho MS 2026.232 Nguyen Van Tri Dung.20260829.185508.000004518064.DANG THANH HAI.970440

29/08/2026 100.000,00 MBVCB.15806011071.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 MBVCB.15805978907.ung ho MS2026.232.em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1027119423 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291846562026eyv7001019.5388.72751.184625

29/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291836472026vj8t954940.5189.6135.183647

29/08/2026 100.000,00 6241ASCB02R7NKKQ.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-290826-18:36:21 6241ASCB02R7NKKQ.20260829.183621.25476447.GIANG YEN NHI.970416

29/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291819382026w8ow877784.5387.92928.181938

29/08/2026 300.000,00 6241IBT1k2JYJRXW.Ung ho ms 2026.232 em nguyen van tri dung FT26241064950217.20260829.180310.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407

29/08/2026 20.000,00 6241IBT1iJF6J9AT.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.175537.126748833.NGUYEN THI LE PHUONG.970432

29/08/2026 1.800.000,00 6241IBT1bJMTLZCZ.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Van Tri Dung MS 2026 - 232 . Chuc con som hoi phuc khoe manh.20260829.175128.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

29/08/2026 10.000,00 6241IBT1k2JPFJEE.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241510213965.20260829.174533.11100123789789.HA DANG CAO.970407

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JPT64F.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241058030192.20260829.174447.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1k2JPHKTC.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241027079664.20260829.174016.9988884553.DAO ANH TUNG.970407

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1k2JPH95T.MS.2026.232 Nguyen Van Tri Dung FT26241596523299.20260829.173913.19040022844019.VND-TGTT-NGUYEN THI SAO CHI.970407

29/08/2026 150.000,00 MBVCB.15804318588.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 300.000,00 6241ASCB02R7WP5R.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-290826-17:19:53 6241ASCB02R7WP5R.20260829.171954.89756868.DUONG THU HONG.970416

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488082917074520260n02521206.5387.1051.170745

29/08/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097041508291705552026H9af565251.5387.89027.170555

29/08/2026 10.000,00 6241IBT1iJFELLJN.tu thien.20260829.170539.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

29/08/2026 300.000,00 MBVCB.15803814471.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0071001512557 NGUYEN VU CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291649502026TRLL456989.5189.79539.164919

29/08/2026 50.000,00 6241MCOBQ2MZ49VV.Ung ho ms2026.232 nguyen van tri dung.20260829.164126.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

29/08/2026 500.000,00 6241ASCB02R7JXMY.MS 2026.231-290826-16:39:36 6241ASCB02R7JXMY.20260829.163936.17365607.LE THI HONG PHU.970416

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1k2JUNZDS.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241212240083.20260829.163844.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

29/08/2026 100.000,00 6241ASCB02R7JWG5.UNG HO MS 2026.232-290826-16:38:27 6241ASCB02R7JWG5.20260829.163827.255011249.TRUONG HONG YEN.970416

29/08/2026 500.000,00 6241ASCB02R7JRD6.MS 2026.232-290826-16:38:22 6241ASCB02R7JRD6.20260829.163822.17365607.LE THI HONG PHU.970416

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JURM11.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26241920168805.20260829.163506.19028227146012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407

29/08/2026 500.000,00 MBVCB.15803404490.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208291631062026I02K848335.5389.58744.163107

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970422082916274720266V0E151758.5189.38719.162716

29/08/2026 100.000,00 6241WBVNP2ALWIPQ.UH MS 2026 232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.162638.662068340379.TRAN KHANH LY.970412

29/08/2026 500.000,00 MBVCB.15803257417.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JU6V95.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241933241590.20260829.161408.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407

29/08/2026 500.000,00 MBVCB.15803065890.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0071001772108 NGUYEN TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 6241SGTTW226QJZL.IBFT Ung ho MS 2026.232 em Nguyen van tri dung.20260829.160718.070058621933.HUYNH THI TRUC LINH.970403

29/08/2026 300.000,00 6241ABBKP2AL4ID4.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.160122.0962865998.DANG THI LUYEN.970425

29/08/2026 10.000,00 6241TPBVI28QATLT.MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).20260829.155746.02935403901.LE THI BE DAO.970423

29/08/2026 200.000,00 Ung ho ms 2026.232#SP#0200970488082915573120263dki214387.5189.57626.155659

29/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15802835973.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15802834089.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15802826258.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15802820012.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15802810058.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 6241VNIB02R7BBFD.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.155209.002704060338437.NGUYEN THI THANH THU.970441

29/08/2026 100.000,00 6241TPBVI28QQDIL.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.154818.00006138298.PHAM VAN TUNG.970423

29/08/2026 200.000,00 MBVCB.15802605447.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 232 ( em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097041508291534322026FrYi176469.5389.27474.153432

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291525132026L9BY732087.5387.77070.152442

29/08/2026 50.000,00 6241TPBVI28QYR2U.ms 2026.232.20260829.152129.04441572510.DO HOAI LY.970423

29/08/2026 500.000,00 MBVCB.15802144302.ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 MBVCB.15802114093.ung ho ms 2026.232.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040508291458482026KG2X061858.5388.38347.145848

29/08/2026 1.000.000,00 6241IBT1k2J83FPT.MS 2026.232 - em Nguyen Van Tri Dung FT26241078642689.20260829.145215.19033839323014.VND-TGTT-VO PHAM THAI HANG.970407

29/08/2026 100.000,00 6241VNIB02R67AGX.ung ho ms2026.232 ( em nguyen van tri dung).20260829.144934.098206666.PHAN NGOC ANH.970441

29/08/2026 100.000,00 6241SGTTW22NPGGG.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.144739.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1fJDQPYBC.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.143215.1983368.NGUYEN DUY HUNG.970431

29/08/2026 200.000,00 6241ASCB02R6H6P5.MS2026-232 CHAU NGUYEN VAN TRI DUNG HN-290826-14:30:13 6241ASCB02R6H6P5.20260829.143014.969468468.NGUYEN THI OANH.970416

29/08/2026 300.000,00 6241IBT1k2J8KX88.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26241615999011.20260829.142433.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407

29/08/2026 50.000,00 6241IBT1k2J87N14.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241433875033.20260829.142105.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.232 Em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291415412026ry90880210.5189.22628.141541

29/08/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2026.232 em nguyen van tri dung#SP#020097040508291408412026V869076266.5388.89937.140841

29/08/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808291400472026o1z6839184.5189.54277.140047

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1iJFEJ83P.ung ho MS2026 232 e nguyen van tri dung.20260829.135821.88611616.PHAM THI HOA.970432

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2J8YHV5.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26241530171222.20260829.135753.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407

29/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970422082913491220260QPR592241.5189.1875.134912

29/08/2026 20.000,00 6241MSCBD2HN9CN9.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.134714.0960131868888.NGO SY ANH.970422

29/08/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291346252026468K643754.5389.89924.134626

29/08/2026 1.000.000,00 6241ASCB02R6V6TV.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-290826-13:44:12 6241ASCB02R6V6TV.20260829.134412.190038.DANG THI THU HUYEN.970416

29/08/2026 200.000,00 MBVCB.15801178613.ung ho ms 2020.226( ba tran thi hong).CT tu 9987465648 LE THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970405082913380120266QQ1080558.5390.52419.133801

29/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291333542026ZS4W962823.5189.35030.133354

29/08/2026 400.000,00 UNG HO MS 2026.232 ( NGUYEN VAN TRI DUNG)#SP#020097041508291329172026rUBy697888.5387.14381.132846

29/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970415082913165220261CDv667127.5388.58220.131652

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1fJDQMDFY.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.131517.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2J8CVUT.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241253525608.20260829.131422.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

29/08/2026 10.000,00 6241IBT1iJFKXD4K.Ung ho MS 2026-232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.131136.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

29/08/2026 5.000,00 6241VNIB02R6GKMU.ung ho MS 2026.232 ( em Nguyen Van Tri Dung ).20260829.130532.912281212.GIANG MY LINH.970441

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291304572026tuwx695388.5389.2405.130457

29/08/2026 500.000,00 6241IBT1k2J8WGNM.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241768957056.20260829.130456.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

29/08/2026 70.000,00 6241IBT1k2J8WVEG.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241963264776.20260829.130347.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

29/08/2026 300.000,00 MBVCB.15800585040.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.232( Em Nguyen van Tri Dung) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JI3LBI.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241302677594.20260829.124838.19034236293011.VND-TGTT-HOANG NGOC HUYEN LINH.970407

29/08/2026 100.000,00 6241SGTTW22NHKAQ.IBFT Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.124627.024688886666.NGUYEN THI THUY HA.970403

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JIFP82.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241827201560.20260829.124403.2223281996.NGUYEN THI THU PHUONG.970407

29/08/2026 50.000,00 6241IBT1k2JITNFE.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241082671005.20260829.124239.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

29/08/2026 50.000,00 MBVCB.15800493638.ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1iJFKLGPJ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 232 NGUYEN VAN TRI DUNG.20260829.124034.247529918.LE THI HOA.970432

29/08/2026 300.000,00 MBVCB.15800472903.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.232.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291239472026OKTF140611.5387.80150.123947

29/08/2026 300.000,00 6241SHBAP2A2DHHK.Ung ho MS 2026-232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.123928.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

29/08/2026 50.000,00 6241SHBAP2A2DHKH.MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.123810.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443

29/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970405082912371920268QS1095949.5389.66637.123719

29/08/2026 100.000,00 6241SGTTW22N3DUA.IBFT Ung ho MS 2026.232 - em Nguyen Van Tri Dung.20260829.123215.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

29/08/2026 100.000,00 6241TPBVI28YIGRP.Ung ho MS 2026.232 Nguyen Van Tri Dung.20260829.123040.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

29/08/2026 50.000,00 6241IBT1k2JI669I.MS 2026.232 FT26241255546066.20260829.122922.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

29/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)#SP#020097041508291228272026yl1J526222.5390.19080.122827

29/08/2026 50.000,00 6241IBT1iJFKZL7N.Ung ho Ms2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.122651.0936105626.HA THI THU NGAN.970432

29/08/2026 50.000,00 6241IBT1k2JIKS4N.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241140790867.20260829.122204.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

29/08/2026 100.000,00 MBVCB.15800217851.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144330424418.20260829.144330424418-0938122191_Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung

29/08/2026 30.000,00 MBVCB.15800182813.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JIG6GL.Ung ho MS 2026. 232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241712440528.20260829.121747.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

29/08/2026 3.000.000,00 MBVCB.15800156202.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1033777141 NGUYEN DUC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 MBVCB.15800098470.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 50.000,00 6241ORCOQ2MZML8S.LOC HO TRO MS 2026.232 TRIDUNG.20260829.121144.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

29/08/2026 500.000,00 6241IBT1k2JI5SRG.Ung ho chuong trinh Nang buoc toi truong Phan Le Thanh Tra FT26241514605735.20260829.120518.19036413832018.VND-TGTT-TRAN NAM KHANH.970407

29/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144328573038.20260829.144328573038-0775067786_Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung

29/08/2026 50.000,00 6241IBT1k2JIPKWL.Giup ma so 2026.232 FT26241178946027.20260829.120058.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1k2JIP5NG.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26241540050506.20260829.120034.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

29/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291200242026pdmw489130.5387.53879.115953

29/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970422082911592020261SJP603627.5387.48696.115921

29/08/2026 100.000,00 6241ORCOQ2MZ1RVM.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.115818.0004100036406002.PHAM NGOC TRAM ANH.970448

29/08/2026 300.000,00 6241IBT1k2JIU5IE.Ung ho MA2026.232 em Nguyen Van Tri Dung chuc em khoi benh khoe manh nhieu niem vui FT26241579024904.20260829.115748.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

29/08/2026 200.000,00 MBVCB.15799850067.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0111000199067 NGUYEN NGOC NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1k2JIUS8X.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241712365105.20260829.115704.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JI83A1.Ung ho MS 2026.232 FT26241460627122.20260829.115613.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

29/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291156012026ZFWU385866.5389.26857.115601

29/08/2026 200.000,00 6241ASCB02R6F33D.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-290826-11:55:50 6241ASCB02R6F33D.20260829.115551.63368868.BUI THI BICH PHUONG.970416

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291154552026GGB4555327.5390.20472.115456

29/08/2026 50.000,00 6241MSCBD2HNMQBC.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026232 em nguyen van Tri Dung.20260829.115411.8989686822222.HOANG THI NHUNG NHO.970422

29/08/2026 1.000.000,00 6241IBT1k2JIIR9M.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241078080567.20260829.115339.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407

29/08/2026 10.000,00 MBVCB.15799774964.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15799765389.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 10.000,00 6241IBT1k2JIMB8M.ung ho ms 2026.232, em Nguyen Van Tri Dung, chuc em va gia dinh binh an FT26241881005569.20260829.114947.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

29/08/2026 300.000,00 MBVCB.15799717829.ms2026.232.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 500.000,00 6241IBT1k2JIJBWN.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241651780897.20260829.112836.2801508888.PHAN THANH VINH.970407

29/08/2026 100.000,00 MBVCB.15799204041.ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1aWN479LG.Ung Ho MS 2026.232( Em: Nguyen Van Tri Dung).20260829.110051.700015999693.TRINH DINH THAO.970424

29/08/2026 100.000,00 6241BIDVE2NAZQCK.Ung ho MS 2026.232 em nguyen van tri Dung.20260829.105429.3300118245.NGUYEN THI BICH .970418

29/08/2026 300.000,00 6241SGTTW22NGTQK.IBFT Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260829.104932.060005542981.NGUYEN HOANG TRANG.970403

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JMG4IW.Ungho nchcccl pham thi ngoc hiep 0823330279 FT26241056576497.20260829.104628.19034916094011.VND-TGTT-TRAN THIEN DUY.970407

29/08/2026 200.000,00 6241SGTTW22NEI99.IBFT Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260829.104112.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403

29/08/2026 200.000,00 6241SGTTW22NEVHB.IBFT Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260829.103749.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403

29/08/2026 300.000,00 MBVCB.15798570423.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 6241SGTTW22NEU1G.IBFT Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260829.103515.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403

29/08/2026 500.000,00 MBVCB.15798538612.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 6241TPBVI28YVFJB.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260829.102725.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208291022552026AY05125314.5390.86262.102256

29/08/2026 200.000,00 MBVCB.15798344128.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0721000567567 TRAN THANH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1k2JMSKHG.2026.232 FT26241867028694.20260829.101205.19030379350019.VND-TGTT-NGUYEN CHIEN THANG.970407

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1aWN4BUMS.ung ho MS 2026.232 em nguyen van tri dung.20260829.100418.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

29/08/2026 50.000,00 MBVCB.15798094852.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 MBVCB.15798064169.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.231 ( anh Dao Van Hien ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097041508290950352026ItrE806293.5387.8283.095035

29/08/2026 30.000,00 MBVCB.15797841948.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208290941082026JXUN303866.5389.61037.094108

29/08/2026 300.000,00 6241IBT1bJMTKTB3. Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.094016.090206632001.NGO THI THANH THAO & PHAM THAI HUNG.458761

29/08/2026 50.000,00 6241ASCB02RN3YLW.UNG HO MS 2026 232 EM NGUYEN VAN TRI DUNG-290826-09:33:38 6241ASCB02RN3YLW.20260829.093338.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488082909313320263z6g921243.5388.13315.093133

29/08/2026 500.000,00 MBVCB.15797607153.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144307523548.20260829.144307523548-0938122191_Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien

29/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144307571195.20260829.144307571195-0938122191_Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong

29/08/2026 25.000,00 6241TPBVI28YWE4H.MS 2026.231 hungnt6.20260829.092103.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

29/08/2026 50.000,00 MBVCB.15797292333.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS2026.231 ( anh Dao Van Hien)..CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15797262052.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 50.000,00 MBVCB.15797243445.ung ho MS 2026.232.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 50.000,00 MBVCB.15797241190.ung ho MS 2026.231.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 50.000,00 MBVCB.15797246502.ung ho MS 2026.230.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 300.000,00 MBVCB.15797091302.Ung Ho MS 2026.232(Em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 MBVCB.15797087704.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970422082908511520266OSF370627.5390.35468.085044

29/08/2026 500.000,00 MBVCB.15796988405.chuyen tien ho tro ma so 2026.232 nguyen van tri dung.CT tu 0121001820537 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 15.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.8.2026 - MS 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH#SP#0200970415082908451820269999241851.5387.10836.084521

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JVV648.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26241550960695.20260829.084328.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JVVBDT.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241010232409.20260829.084250.19036726145011.VND-TGTT-TRAN KIM HOAN.970407

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1aWN4IH1F.ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).20260829.083907.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440

29/08/2026 100.000,00 MBVCB.15796792078.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 MBVCB.15796674946.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021001116019 NGUYEN THI LUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 500.000,00 MBVCB.15796572261.LE THI TRANG chuyen tien 2026.232 Nguyen Van Tri Dung .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 MBVCB.15796547180.MS 2026.232( NVTD).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Chuyen tien ung ho MS 2026.232 em Van Tri Dung#SP#020097040508290812522026SQWA063552.5389.91003.081252

29/08/2026 50.000,00 6241IBT1fJSNEBV1.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.081235.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431

29/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097041508290810442026LCrb450046.5189.83000.081013

29/08/2026 50.000,00 6241ASCB02RNTPN1.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-290826-08:08:53 6241ASCB02RNTPN1.20260829.080854.37304337.HUYNH THI MY LAN.970416

29/08/2026 500.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#02009704880829080456202627up609517.5389.63479.080430

29/08/2026 300.000,00 6241VNIB02RNZGXP.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.075234.000120949.VO DONG HUNG.970441

29/08/2026 200.000,00 6241TPBVI28YZLX7.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260829.075017.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

29/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS- 2026.232-em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040508290736512026T0RZ094579.5388.72865.073651

29/08/2026 10.000,00 6241IBT1aWN4DQ66.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,228 (Ba Le Thi Luc).20260829.073342.0339306897.VU DUC TU.970437

29/08/2026 300.000,00 6241IBT1iJF7ANVH.nguyen tri dung Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260829.072827.35166666668.NGUYEN TRI CUONG.970432

29/08/2026 200.000,00 6241IBT1k2JDAATB.Ung ho em Nguyen Van Tri Dung,MS 2026.232 FT26241614506352.20260829.071923.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

29/08/2026 200.000,00 MBVCB.15795591619.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 6241VNIB02RNM9Q3.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260829.063906.094286606.LU TAI NGUYEN.970441

29/08/2026 50.000,00 MBVCB.15795454932.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 100.000,00 MBVCB.15795423043.Chuyen tien ung ho ms 2026 231 anh Dao Van Hien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/08/2026 20.000,00 PHAN TUAN ANH chuyen tien#SP#020097042208290622462026R51H560280.5387.90325.062246

29/08/2026 30.000,00 MBVCB.15795253158.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh .CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508290605392026sC8g150995.5390.65983.060539

29/08/2026 15.000,00 MBVCB.15795212532.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.217 ( gd ong Nguyen Van Thao).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 15.000,00 MBVCB.15795185610.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 300.000,00 MBVCB.15795132958.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUONG THAO chuyen tien#SP#020097040508290421122026J6ZH034580.5388.13441.042041

29/08/2026 500.000,00 Nguyen Van Trang Chuyen tien ung ho MS 2026 .226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808290418092026atee267716.5388.11860.041809

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#02009704880829021351202641oh247441.5390.77266.021351

29/08/2026 100.000,00 6241IBT1k2JDQ2U8.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26241623081796.20260829.015346.19034236293011.VND-TGTT-HOANG NGOC HUYEN LINH.970407

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien)#SP#020097041508290047372026Cb2n935643.5390.37300.004737

29/08/2026 300.000,00 MBVCB.15794749700.ms 2026 231 anh DAO VAN HIEN.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/08/2026 250.000,00 MBVCB.15794742357.ms 2026 230 em DANG DINH DUONG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/08/2026 500.000,00 6241IBT1iJF7DWXI.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260829.001821.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432

29/08/2026 100.000,00 MBVCB.15794690611.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 9707661632 TRAN MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2026 200.000,00 6240IBT1k2JSH1CU.Dao Vu ung ho Ho-Thi-Bao-Ngan MS2026.130 FT26241059631944.20260828.235621.8122119688.VU QUANG VIET.970407

29/08/2026 50.000,00 6240IBT1k2JSZR9Q.TRAN LENH QUANG chuyen FT26241780673090.20260828.235457.19037974399018.VND-TGTT-TRAN LENH QUANG.970407

29/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808282353582026d7c5194410.5389.94320.235358

29/08/2026 100.000,00 6240VNIB02RI69IK.ung ho ms 2026.231 anh Dao Van Hien.20260828.235054.098206666.PHAN NGOC ANH.970441

29/08/2026 300.000,00 6240IBT1k2JSZ5KN.Ung ho ms 2026.231 anh dao van hien FT26241401363026.20260828.235050.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407

29/08/2026 200.000,00 MBVCB.15794538225.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1021000010167 DOAN YEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu#SP#020097048808302245442026l4bk317745.5388.35587.224518

30/08/2026 30.000,00 MBVCB.15823686054.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 6242SHBAP2AAUSEC.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.223855.1006652545.NGUYEN THI THANH THUY.970443

30/08/2026 40.000,00 gui ms 2026 233#SP#020097042208302237322026AORW726955.5390.20397.223733

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15823630799.Ung ho MS 2026.232 ( em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970415083022343820260vvC996264.5390.14205.223438

30/08/2026 200.000,00 6242IBT1k2JLKCT4.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26246104012370.20260830.223407.19034394200010.VND-TGTT-DINH XUAN HUNG.970407

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15823521399.TUONG DUNG ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15823506955.TUONG DUNG ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15823498261.ung ho ms 2026.226.CT tu 9987279191 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15823494639.TUONG DUNG ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.233 Ly Mi Lung#SP#020097040508302216132026Q82C096479.5189.69615.221613

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15823478536.TUONG DUNG ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15823468901.TUONG DUNG ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15823464127.TUONG DUNG ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15823447153.TUONG DUNG ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 50.000,00 6242IBT1k2JL5J6W.BUI THUY LINH chuyen Ung ho MS 2026.233 anh Ly My Lung FT26246935507750.20260830.220540.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407

30/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026. 232 Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208302203392026D46Z938955.5388.35124.220313

30/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808302202192026a0do242272.5388.30072.220219

30/08/2026 30.000,00 6242ORCOQ2MR5AV9.LE THI NGOC LOAN Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung.20260830.215655.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

30/08/2026 30.000,00 6242ORCOQ2MR5YMP.Nguyen Tran Son ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.215449.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

30/08/2026 700.000,00 Ung ho MS 2026.232 Em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808302154452026v5o7225497.5389.7081.215445

30/08/2026 30.000,00 6242ORCOQ2MR5LY4.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien.20260830.215323.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15823263316.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 30.000,00 6242ORCOQ2MRPPYT.Ly Quan ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong.20260830.215148.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

30/08/2026 30.000,00 6242ORCOQ2MRP6UZ.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung.20260830.214902.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

30/08/2026 50.000,00 6242IBT1k2JL9383.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246731909004.20260830.213105.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

30/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144534682322.20260830.144534682322-0938122191_Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1iJFTT4QJ.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.211801.187925665.NGUYEN THI BAO SUONG.970432

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1iJFTT534.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.211746.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1iJFTTJNL.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.211432.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15822676904.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 50.000,00 6242MCOBQ2MR6IWQ.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.205827.38001011917823.BUI THI KIM SA.970426

30/08/2026 100.000,00 6242TPBVI28BMCUK.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.205109.00003135433.LE TIEN VINH.970423

30/08/2026 100.000,00 6242ORCOQ2MR7Y59.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.204817.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448

30/08/2026 10.000,00 6242IBT1iJFTEWXE.tu thien.20260830.203633.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

30/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808302030262026puif976996.5389.48490.203026

30/08/2026 93.000,00 6242MCOBQ2MRNMXT.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).20260830.202124.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426

30/08/2026 5.000,00 6242IBT1k2JHBNFK.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246065634035.20260830.202114.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

30/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208302021072026RL3N462336.5189.99118.202107

30/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808302007232026krto892852.5387.24404.200723

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1aWN7GAV5.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.233 anh ly mi lung.20260830.194223.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

30/08/2026 10.000,00 6242IBT1aWN7G2ZZ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,231 (Anh Dao Van Hien) .20260830.193616.0339306897.VU DUC TU.970437

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1k2JHWVCP.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246799110506.20260830.193431.19034576509017.VND-TGTT-PHAM HUONG LY.970407

30/08/2026 500.000,00 6242MSCBD2DY2V9M.LE NGOC HAN goi MS 2026 232 em NGUYEN VAN TRI DUNG.20260830.191047.0985585439.LE NGOC HAN.970422

30/08/2026 50.000,00 6242IBT1iJFTD3MU.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.185613.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432

30/08/2026 200.000,00 6242IBT1iJFTDSDR.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.185142.6026520121982.TRUONG MINH HANH.970432

30/08/2026 50.000,00 6242MCOBQ2MR36G4.Ung ho ms226.233 ly mi lung.20260830.185135.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

30/08/2026 100.000,00 6242MSCBD2DLNZT3.PHUONG THUY LINH chuyen tien2026232.20260830.184119.686827041988.PHUONG THUY LINH.970422

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15820421371.TRAN THI MEN chuyen tien ms2026-232 nguyen van tri dung.CT tu 0061000995922 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15820381275.Ong Le Ky Phung ung ho Ms 2026.233.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15820355290.Ong Le Ky Phung ung ho Ms 2026.232.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15820344551.Ong Le Ky Phung ung ho Ms 2026.231.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 300.000,00 MBVCB.15820262991.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.230.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 6242IBT1k2JZDNXC.Ung ho MS 2026 232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246632260309.20260830.182608.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15820092829.Ung Ho MS 2026.233 ( anh Ly Mi Lung).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.233 Anh Ly Mi Lung#SP#0200970488083018083820268mww413848.5390.30327.180838

30/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15819538077.ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15819521304.ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15819500883.ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 50.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208301740222026T6PI716316.5189.49219.174022

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15819213818.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 5.000,00 MBVCB.15819042997.Chuyen tien ung ho 2026233.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/08/2026 500.000,00 MBVCB.15818814025.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9912357257 HOANG NGOC NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 500.000,00 MBVCB.15818425585.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970422083016454920267R5R347057.5388.2800.164549

30/08/2026 200.000,00 6242IBT1k2JER21M.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246569801338.20260830.163844.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

30/08/2026 66.450,00 6242SGTTW227NFYF.IBFT MS2026.233.20260830.162346.060270986059.NGUYEN THANH NGUYEN.970403

30/08/2026 112.000,00 MBVCB.15817938501.gd va cac con ung ho MS 2026.233 Ly Mi Lung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15817922548.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0031000986329 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208301616592026430N335167.5388.34306.161633

30/08/2026 200.000,00 6242TPBVI28A95B4.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.161650.00606021001.NGUYEN TIEN MANH.970423

30/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048808301608032026aoq2859891.5387.84118.160803

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1k2JEGCBY.Ung ho 2026.233 Ly Mi Lung FT26246377655709.20260830.160537.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407

30/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong#SP#020097048808301603462026k2ur843175.5388.58872.160346

30/08/2026 50.000,00 6242IBT1k2JE4MKD.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246868125711.20260830.160022.19038121276011.VND-TGTT-VU MANH HUNG.970407

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1k2JEPP3P.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246201942206.20260830.154844.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

30/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.233 anh ly mi lung#SP#020097042208301533122026C3OQ897170.5388.96892.153241

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1fJDJ5ZD2.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.153236.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15817274770.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1059826105 LE THIEN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 300.000,00 6242MSCBD2D2H7WS.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.150416.0250560288888.PHAM NGOC DOAN.970422

30/08/2026 300.000,00 6242IBT1k2JKR8WQ.Ung ho MS 2026 233 anh Ly My Lung FT26246990477500.20260830.145522.8734139133.DO BACH KIM.970407

30/08/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208301447372026YTEE918939.5388.75644.144737

30/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208301446452026BPAG327902.5388.72098.144646

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1k2JKFAG1.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246013508560.20260830.144502.8086688666226.TRINH VIET ANH.970407

30/08/2026 200.000,00 6242WBVNP2AQU6LI.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.144444.108003372640.NGO THI NGOC ANH.970412

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1k2JKFP6Z.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246480829305.20260830.144429.8086688666226.TRINH VIET ANH.970407

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15816622106.ung ho MS 2026.233 ( anh Ly Mi Lung).CT tu 0071003491044 NGUYEN CONG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15816596913.ung ho MS 2026.232 Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15816552029.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021000332072 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 30.000,00 MBVCB.15816544386.MS 2026.233.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 150.000,00 6242TPBVI28AKQL6.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.143214.13528051994.LE THI MY HANH.970423

30/08/2026 50.000,00 gui ung ho vung bi bao lu#SP#020097042208301430022026SDV6110158.5389.92911.142931

30/08/2026 10.000,00 6242TPBVI28AG7NK.MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260830.142830.02935403901.LE THI BE DAO.970423

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15816482599.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208301424372026G20N443577.5389.68613.142437

30/08/2026 50.000,00 MBVCB.15816357352.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15816268393.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097041508301404252026mMr0908708.5390.79823.140354

30/08/2026 100.000,00 6242WBVNP2AQRM6F.MS 2026 233.20260830.135923.135678.VO DANG THINH.970412

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1k2JKBLDL.Ung ho MS 2026. 233 anh Ly Mi Lung FT26246790795606.20260830.135815.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15816167152.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208301357162026BN7H724007.5389.50386.135716

30/08/2026 500.000,00 MBVCB.15816052334.uh ms 2026.233 anh Ly Mi Lung. chuc a som khoe manh.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 30.000,00 MBVCB.15816019381.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808301341202026nu9p411212.5387.83197.134120

30/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970488083013405620261py6410206.5389.80783.134024

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1k2JKIRE7.Ung ho MS 2026. 233 anh Ly Mi Lung FT26246097890633.20260830.133443.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

30/08/2026 500.000,00 6242IBT1iJFHR6HR.Ms 2026-233 uh anh Ly Mi Lung.20260830.133124.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

30/08/2026 50.000,00 MBVCB.15815871091.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1fJDJM1YK.Minh Tri chuyen Dao van Hien MS 2026231.20260830.132947.938688875.NGUYEN THI MINH TRI.970406

30/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808301329132026k9n8381006.5189.29788.132913

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15815846109.ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 500.000,00 MBVCB.15815665116.ung ho MS 2026.233. (anh Ly Mi Lung).CT tu 0601000514969 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 6242TPBVI28AUDKU.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260830.131030.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423

30/08/2026 50.000,00 6242IBT1k2JK2EZ7.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246367458909.20260830.130958.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407

30/08/2026 500.000,00 6242IBT1k2JKCH76.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246947160240.20260830.130627.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407

30/08/2026 100.000,00 6242TPBVI28AUESG.Ung ho MS 2026.233 Ly Mi Lung.20260830.130350.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

30/08/2026 50.000,00 MBVCB.15815518124.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 500.000,00 6242IBT1k2J7NXGS.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246027586012.20260830.124807.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407

30/08/2026 500.000,00 TRUONG THI THAO Chuyen tien ung ho MS2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808301246242026urnl270894.5189.41196.124624

30/08/2026 2.000.000,00 6242IBT1k2J7NJGA.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246090784128.20260830.124502.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407

30/08/2026 50.000,00 6242IBT1k2J7RLGF.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246418032080.20260830.124403.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

30/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144470389796.20260830.144470389796-0854076607_Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung

30/08/2026 300.000,00 6242TPBVI28A4UF1.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.123923.03440793402.NGUYEN DAC ANH.970423

30/08/2026 50.000,00 6242IBT1k2J7XQ17.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246090594649.20260830.123733.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

30/08/2026 50.000,00 6242IBT1k2J73H4R.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246400584425.20260830.123646.19027567885018.VND-TGTT-LE BA THU DONG.970407

30/08/2026 200.000,00 6242IBT1k2J736UV.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246380562786.20260830.123632.19025434605011.VND-TGTT-NGUYEN MINH HANH.970407

30/08/2026 500.000,00 6242IBT1iJFHZNHU.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.122843.126771417.NGUYEN VAN DINH.970432

30/08/2026 50.000,00 6242ASCB0242CWEF.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung-300826-12:28:32 6242ASCB0242CWEF.20260830.122832.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

30/08/2026 50.000,00 6242SHBAP2AY5NPH.MS 2026.233 anh Ly Mi Lung.20260830.122629.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443

30/08/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.233 Ly Mi Lung#SP#020097042208301225282026ZUO8131564.5189.40322.122528

30/08/2026 50.000,00 6242IBT1k2J7H7RL.MS 2026.233 FT26246097615284.20260830.122233.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15815045111.Hong Le ung ho MS 2026.192 ( Em Dang Tuan Anh ).CT tu 1014930603 NGUYEN THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 6242TPBVI28ARKI4.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung). Chuc anh som binh phuc, on dinh cuoc song a.20260830.122025.00180840266.HOANG HAI YEN.970423

30/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808301219032026lwsq191204.5389.6489.121903

30/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808301218422026o8br190118.5387.4808.121842

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15814999573.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 10.000,00 6242IBT1k2J76KQH.ung ho ms 2026.233, anh Ly Mi Lung, chuc anh va gia dinh binh an FT26246255500472.20260830.121555.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

30/08/2026 100.000,00 6242TPBVI28AR8BR.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260830.121313.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

30/08/2026 50.000,00 6242IBT1iJFHEL6W.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.121027.26368368.NGUYEN TIEN THINH.970432

30/08/2026 100.000,00 6242TPBVI28ARQ9P.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260830.121010.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

30/08/2026 150.000,00 MBVCB.15814868040.ung ho MS 2026.233 ( anh ly mi lung).CT tu 1979778492 NGUYEN THI THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097041508301206562026dCdW589164.5388.43382.120656

30/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488083011521320265vmf103648.5389.63088.115142

30/08/2026 150.000,00 MBVCB.15814627882.NGUYEN VAN THANH chuyen tien ung ho a lung.CT tu 0271000014203 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 5.000,00 6242IBT1k2J7YHDE.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246144087268.20260830.114815.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

30/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208301146362026T475119828.5387.31432.114637

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15814377353.UNG HO MS 2026.232 EM NGUYEN VAN TRI DUNG.CT tu 0331000447932 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1iJFHAC42.LE THI HOA chuyen tien ing ho ma so 2026 233 LY MI LUNG.20260830.113339.247529918.LE THI HOA.970432

30/08/2026 10.566,00 6242IBT1k2J7M7R2.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246893893070.20260830.113303.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

30/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu#SP#020097040508301118132026IJUP074230.5387.69417.111813

30/08/2026 100.000,00 6242SHBAP2AQQ6UH.Ung ho anh Dao Van Hien.20260830.111431.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443

30/08/2026 2.000,00 6242IBT1fJDJJ118.Tran Thi Lan Huong chuyen tien tu Timo.20260830.111238.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

30/08/2026 20.000,00 6242MSCBD2H5NMY8.gui ms 2026 230.20260830.110547.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

30/08/2026 50.000,00 MBVCB.15813820731.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1045752907 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808301051282026elya873866.5388.16179.105057

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1iJFH8PSN.ung ho ms 2026 232 nguyen van tri dung.20260830.104305.0325157733.NGUYEN THI YEN.970432

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15813582779.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1918391288 LE VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NCHCCCL#SP#020097040508301038412026DZZA065653.5390.42963.103841

30/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208301037292026Q113520443.5387.37138.103730

30/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208301034282026WOOT648380.5388.19467.103428

30/08/2026 100.000,00 6242IBT1iJFHIQUX.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.103253.0984041991.DAO DUC VINH.970432

30/08/2026 500.000,00 6242IBT1k2JGGN74.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246661428901.20260830.102723.19021134794028.VND-TGTT-NGUYEN THI BAO MAI.970407

30/08/2026 100.000,00 6242ASCB02R5DADB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-300826-10:10:05 6242ASCB02R5DADB.20260830.101006.134972769.HOA DINH VU.970416

30/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung, ma GD 100000177168249#SP#020097044908301004122026T4IF136756.5387.51226.100412

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15812919487.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15812915497.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15812901916.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 500.000,00 ung ho ms 2026 233 Ly Mi Lung#SP#020097048808300950522026hcop622583.5388.79994.095052

30/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970422083009480620267OU4606527.5390.65667.094740

30/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.233-anh Ly Mi Lung#SP#020097040508300941462026CMTX038487.5389.34023.094146

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15812584302.ung ho ms 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 1029470026 VO THI QUYNH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15812493584.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15812481825.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15812467372.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970488083009205620264d8p498663.5189.32294.092056

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15811961284.2026.224.CT tu 0501000027571 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 300.000,00 MBVCB.15811863796.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 6242SHBAP2AY3QBH.Ung ho em Nguyen Van Tri Dung.20260830.083042.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443

30/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208300803032026CNVO583320.5389.26373.080303

30/08/2026 200.000,00 MBVCB.15810945718.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 10.000,00 6242IBT1aWNG9AMU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,230 (Em Dang Dinh Duong).20260830.073926.0339306897.VU DUC TU.970437

30/08/2026 1.000.000,00 DAM THI THU HA chuyen tien ung ho ms 2026230 dang dinh duong#SP#020097042208300738162026GCU7667188.5189.50474.073817

30/08/2026 68.000,00 UH MS 2026.233 em Ly Mi Lung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208300735012026SOYA134355.5387.41405.073430

30/08/2026 200.000,00 6242IBT1iJFZEWDY.Ung ho MS2026232.20260830.073056.112266886868.CAM HAI YEN.970432

30/08/2026 500.000,00 6242IBT1k2J43PLS.Ung ho ms 2026.232 a dao van hien FT26246539024992.20260830.072602.19033689042011.VND-TGTT-LE NGOC NGHI.970407

30/08/2026 300.000,00 MBVCB.15810740706.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 500.000,00 6242IBT1k2J4FW2J.Ung homs 2026.232em ng van tri dung FT26246105156445.20260830.071915.19033689042011.VND-TGTT-LE NGOC NGHI.970407

30/08/2026 10.000,00 6242IBT1k2J4TSK2.ung ho NCHCCCL FT26246535765819.20260830.071511.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

30/08/2026 50.000,00 MBVCB.15810540577.ung ho MS 2026.234.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 50.000,00 MBVCB.15810539024.ung ho MS 2026.233.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 100.000,00 MBVCB.15810383007.Chuyen tien ung ho ms 2026 232 Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/08/2026 300.000,00 Ung Ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808300639262026vrjm975585.5389.7703.063927

30/08/2026 10.566,00 6242IBT1k2J4779M.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246601802429.20260830.063237.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

30/08/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808300548232026cbrn916624.5388.46135.054823

30/08/2026 12.268,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.224 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508300518582026QS1U017997.5390.30075.051858

30/08/2026 500.000,00 MBVCB.15809823281.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 500.000,00 MBVCB.15809828104.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 10.000,00 MBVCB.15809785368.Chuyen tien ung ho.CT tu 7909877078 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong#SP#020097040508300015352026WLUD059723.5390.9579.001536

30/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808292359042026l7ms825597.5189.94352.235904

30/08/2026 25.000,00 MBVCB.15809574831.2026.232( Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808292357122026tm4x824534.5390.91808.235712

30/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808292354152026tr3q822771.5390.89565.235344

30/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#020097048808292353142026dc74822178.5388.88566.235314

30/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808292351292026m6f6821111.5388.86721.235129

30/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808292349542026jjij820084.5390.85443.234955

30/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#02009704880829234759202660s8818862.5389.83424.234759

30/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808292346502026q0v0818124.5388.82747.234650

30/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970415082923254220265HdB996496.5189.57523.232543

30/08/2026 50.000,00 6241IBT1k2JBNZ5S.ung ho MS 2026.232 FT26246219013247.20260829.232218.19035461834018.VND-TGTT-TRAN PHUONG LINH.970407

30/08/2026 400.000,00 QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508292310592026oaro982063.5189.36844.231059

30/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144407140151.20260829.144407140151-0372912945_Ung ho MS 2026232 Em Nguyen Van Tri Dung

30/08/2026 10.000,00 6241IBT1k2JBFHKQ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26246301011931.20260829.225432.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

30/08/2026 600.000,00 6241IBT1k2JBFUFJ.ung ho ma so 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246797692366.20260829.225212.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407

31/08/2026 300.000,00 MBVCB.15837881550.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 6243IBT1k211GL9S.Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246111286376.20260831.222955.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15837739864.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1026318900 HOANG THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 30.000,00 MBVCB.15837746704.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 150.000,00 ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen#SP#0200970488083122063620263qum787352.5390.39011.220604

31/08/2026 10.000,00 MBVCB.15837540183.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.234(em Luong Minh Doanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu#SP#0200970405083121521620265YCT037361.5390.91938.215216

31/08/2026 500.000,00 MBVCB.15837252173.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0411001042344 NGUYEN KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 2.000.000,00 6243IBT1aWNEH89N.uh MS 2026.232 em Ng van Tri Dung.20260831.212707.06700000301109.LE THI NGOC DUNG.970440

31/08/2026 20.000,00 MBVCB.15837200440.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 20.000,00 MBVCB.15837172167.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 20.000,00 MBVCB.15837157220.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 20.000,00 MBVCB.15837145301.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 1.800.000,00 6243IBT1bJMFP27C.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Luong Minh Doanh MS 2026 -234 . Chuc con som hoi phuc.20260831.210447.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15836694004.UH MS 2026.234(Luong MInh Doanh).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208312044402026CXQS233946.5387.16132.204409

31/08/2026 50.000,00 6243IBT1iJFR6VP1.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.204021.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

31/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.148 Me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048808312034582026yqvp520204.5390.67860.203459

31/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.233#SP#0200970405083120284120264LUN027605.5388.38111.202841

31/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Luong Minh Doanh ms 2026.234#SP#020097042208312025462026H2T7748915.5189.23147.202546

31/08/2026 600.000,00 6243IBT1k21JPSFQ.ung ho ma so 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246482026007.20260831.201249.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407

31/08/2026 500.000,00 6243IBT1fJD2WHVW.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.200515.8007041042630.NGUYEN ANH TUAN.963388

31/08/2026 10.000,00 6243IBT1aWNEBLVH.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,232 (Em Nguyen Van Tri Dung).20260831.192105.0339306897.VU DUC TU.970437

31/08/2026 500.000,00 MBVCB.15835263947.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.234 ( em Luong Minh Doanh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 2.000.000,00 6243IBT1k21WE79K.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26246038434292.20260831.190500.19025953575012.VND-TGTT-MAU TIEN DUONG.970407

31/08/2026 400.000,00 MBVCB.15834928979.UNG HO MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15834893065.UNG HO MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1fJDCZYVC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260831.174803.8007041200150.NGO DINH LAP.963388

31/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh)#SP#020097041508311726272026yzbj797330.5390.80903.172555

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15832391731.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.234 ( em Luong Minh Doanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15832350720.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.233 ( anh Ly Mi Lung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15832317025.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho Ms 2026.232 ( em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 50.000,00 6243ABBKP2ABNLME.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.162511.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15832260511.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.231 ( anh Dao Van Hien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15832151819.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 1985798227 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15832140883.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.230 ( em Dang Dinh Duong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 6243MSCBD2DBH43L.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260831.161402.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422

31/08/2026 200.000,00 6243MSCBD2DBHMPC.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.161237.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422

31/08/2026 200.000,00 6243IBT1iJFXU4ER.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.154547.173908989.NGUYEN THI KIM THU.970432

31/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#020097040508311528032026VGS3043414.5389.87076.152803

31/08/2026 25.000,00 MBVCB.15831339961.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 1036357898 TRAN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JRXLKX.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246777880330.20260831.150949.19027853087021.VND-TGTT-DO THI LIEU.970407

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1fJDC89RP.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.145143.666668386.MBVBANK IBFT.970414

31/08/2026 30.000,00 MBVCB.15830785382.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 2.000.000,00 6243TPBVI281ARMN.Ung Ho MS2025.264 (anh Cao Van Tuong).20260831.143536.03182596101.NGUYEN PHAN HOANG TRAM.970423

31/08/2026 2.000.000,00 6243TPBVI281AZQ7.Ung Ho MS2026.075 (em Lo Thi Thuy Nga).20260831.143453.03182596101.NGUYEN PHAN HOANG TRAM.970423

31/08/2026 100.000,00 6243TPBVI281AJ9X.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260831.143411.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

31/08/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026 233#SP#020097048808311416242026a612013152.5387.30186.141624

31/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026 232#SP#020097048808311415292026komq010699.5189.25733.141529

31/08/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208311400552026L8AK346764.5189.61083.140055

31/08/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#0200970422083113474020269XL2968423.5189.3690.134740

31/08/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208311346342026VUGU850253.5387.3.134634

31/08/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208311344512026M9M3335220.5388.93101.134451

31/08/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208311343242026BIJE923217.5389.86196.134324

31/08/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208311339412026IR46457264.5389.70428.133910

31/08/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#0200970422083113384020264KFM678813.5387.67039.133841

31/08/2026 500.000,00 MBVCB.15830085475.Ung ho MS 2026.234( em Luong Minh Doanh).CT tu 0601000514969 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097048808311331502026qzot897992.5189.37627.133151

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15829981885.ung ho ms 2026.233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 50.000,00 6243SGTTW2258C1A.IBFT Ung ho MS 2026.234 em Lng Minh Doanh.20260831.132454.050127126949.VO PHUC PHUONG UYEN.970403

31/08/2026 500.000,00 MBVCB.15829945812.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 700.000,00 MBVCB.15829923885.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JXRXT2.Ung ho ms 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246730971470.20260831.130902.19835440498022.VND--BUI THI MY PHUNG.970407

31/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#0200970488083112594820262ntn817500.5387.828.125948

31/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.234 Em Luong Minh Doanh#SP#020097048808311256132026dyzs808225.5389.85490.125613

31/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh)#SP#020097041508311248022026w8vR719730.5388.48951.124802

31/08/2026 1.000.000,00 6243IBT1k2JXHKQL.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246504474683.20260831.124533.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JXH4KF.Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246400001984.20260831.124511.19032202050018.VND-TGTT-LE VAN PHUC.970407

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JXHBG8.ung ho ms 2026 219 nguyen phuong linh FT26246248505454.20260831.124504.848977777777.NGUYEN DUC HUNG.970407

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JXH8YQ.Ung ho MS 2026. 234 em Luong Minh Doanh FT26246001240040.20260831.124430.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

31/08/2026 2.000.000,00 6243ASCB024Q7KLR.NGUYEN SE HA UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-310826-12:41:11 6243ASCB024Q7KLR.20260831.124111.16174947.NGUYEN SE HA.970416

31/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.234 Luong Minh Doanh#SP#0200970488083112375820269hl7759516.5189.3180.123758

31/08/2026 100.000,00 6243TPBVI28B58N6.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260831.123503.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

31/08/2026 200.000,00 6243VNIB024Q5TBN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260831.123302.676704060015122.NGUYEN THU HANG.970441

31/08/2026 500.000,00 6243IBT1iJF36BXH.Ms 2026-234 uh em Luong Minh Doanh.20260831.123138.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

31/08/2026 200.000,00 6243IBT1k2JXA1HB.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246031641592.20260831.121953.3888898889.LE THI MAI HANH.970407

31/08/2026 200.000,00 6243IBT1k2JX4DC7.Ung ho MS 2026 234 em Luong Minh Doanh FT26246026619980.20260831.121708.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

31/08/2026 100.000,00 6243SGTTW225B8U4.IBFT Thuan chuyen tien Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh.20260831.121251.060302508189.NGO QUANG THUAN.970403

31/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#0200970422083112020720262IW7410979.5189.20310.120207

31/08/2026 300.000,00 6243IBT1k2JXUSH8.UH Ms 2026.234 E Luong Minh Doanh FT26246939220384.20260831.120137.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407

31/08/2026 500.000,00 6243IBT1k2JX8RGI.Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246002012755.20260831.120049.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407

31/08/2026 100.000,00 6243TPBVI28B7E3R.Ung ho MS 2026.234 Luong minh doanh.20260831.115950.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15828928724.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 50.000,00 6243IBT1k2JXDDV3.MS 2026.234 FT26246422083053.20260831.114648.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

31/08/2026 50.000,00 MBVCB.15828715454.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042208311143552026FW2H558787.5390.18088.114356

31/08/2026 1.000.000,00 6243ASCB024QD29T.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung-310826-11:42:01 6243ASCB024QD29T.20260831.114201.190038.DANG THI THU HUYEN.970416

31/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#020097048808311139062026rig9565556.5390.89784.113906

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JXCUHS.MS 2026.204 FT26246291075377.20260831.113546.11925191736015.VND-TGTT-LANG DINH THANH DUNG.970407

31/08/2026 500.000,00 6243VNIB024QHC1T.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260831.113538.975590739.TRAN THI TRAM ANH.970441

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JXC9ZL.MS 2026.203 FT26246542440046.20260831.113511.11925191736015.VND-TGTT-LANG DINH THANH DUNG.970407

31/08/2026 300.000,00 6243IBT1k2JXW8YX.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246253240864.20260831.112712.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407

31/08/2026 50.000,00 6243ASCB024Q9G8B.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh-310826-11:23:08 6243ASCB024Q9G8B.20260831.112308.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

31/08/2026 20.000,00 6243TPBVI28BNEWU.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260831.112233.03020224401.DIEP KIEN THANH.970423

31/08/2026 50.000,00 6243SHBAP2ABCKR1.MS 2026.234 em Luong Minh Doanh.20260831.111932.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443

31/08/2026 20.000,00 6243TPBVI28BNTY2.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260831.111851.03020224401.DIEP KIEN THANH.970423

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2J3RCPS.Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246034897816.20260831.111812.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15828263302.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097040508311112462026K8OT051480.5390.35910.111246

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15828209842.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15828182380.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 500.000,00 MBVCB.15828085200.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 6243TPBVI28BIZSU.ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260831.110110.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

31/08/2026 100.000,00 6243TPBVI28BITMI.ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260831.110020.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

31/08/2026 100.000,00 6243SGTTW2252DKI.IBFT Ung ho MS 2026.234 - em Luong Minh Danh.20260831.105820.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

31/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144590705766.20260831.144590705766-0983950852_Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15827939630.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704880831105227202646yg383802.5389.18728.105156

31/08/2026 2.000.000,00 6243MSCBD2DA4KA3.PHAM LE QUANG chuyen tien.20260831.105200.18886888888.PHAM LE QUANG.970422

31/08/2026 10.000,00 6243IBT1k2J3KGV1.ung ho ms 2026.234, em Luong Minh Doanh, chuc em va gia dinh binh an FT26246929630081.20260831.105155.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

31/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097041508311051252026u92j303782.5189.13378.105125

31/08/2026 200.000,00 6243SGTTW22P53GL.IBFT Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.104101.060177486161.NGUYEN THI NGAN.970403

31/08/2026 2.000,00 MBVCB.15827700608.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 500.000,00 6243IBT1k2J3BPJR.MS 2026.231 - Dao Van Hien FT26246356060041.20260831.103750.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15827642663.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 1020879059 HUYNH NGOC DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15827422922.?Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 1063869249 PHAN NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042208311018222026YVLM117583.5189.25991.101823

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15827233008.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15827229938.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15827226670.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15827220376.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15827215037.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15827200890.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15827196980.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15827183315.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15827184457.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15827163208.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 6243ASCB024QTFXT.MAI TUONG VY XIN UH MS2026.233 ANH LY MI LUNG-310826-09:49:54 6243ASCB024QTFXT.20260831.094954.43150017.MAI TUONG VY.970416

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15826948059.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970488083109473220268k47115048.5389.61161.094732

31/08/2026 20.000,00 MBVCB.15826543659.ung ho MS 2026.228.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 20.000,00 MBVCB.15826532700.ung ho MS 2026.231.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 20.000,00 MBVCB.15826520453.ung ho MS 2026.232.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 20.000,00 MBVCB.15826511748.ung ho MS 2026.233.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 20.000,00 MBVCB.15826497911.ung ho MS 2026.234.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042208310905562026PEA9798888.5389.57953.090556

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15826283384.Ung ho MS 2026.233 (Ung ho anh Ly Mi Lung).CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 250.000,00 6243MCOBQ2M4MQ34.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.090240.04301010693106.NGUYEN THANH NGUYEN.970426

31/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.234 en Luong minh quang#SP#0200970405083108590620262SS5086633.5389.28657.085906

31/08/2026 200.000,00 6243IBT1k2JFY9IU.Ung ho em Luong Minh Doanh, MS 2026.234 FT26246904071490.20260831.085836.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

31/08/2026 10.000,00 6243IBT1cJMBS9QS.QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260831.085711.109877686655.TRUONG THI HAI YEN.970415

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15826048247.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 500.000,00 6243IBT1k2JFM3Y7.Ung ho ms so 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246370043465.20260831.084525.19033196649014.VND-TGTT-LE THI HA HIEN.970407

31/08/2026 50.000,00 MBVCB.15826018634.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15825992546.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 6243ASCB024QQWFP.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh-310826-08:35:36 6243ASCB024QQWFP.20260831.083536.217970879.TRAN THI THUY TRANG.970416

31/08/2026 200.000,00 6243IBT1iJFFHD18.TRAN THI PHUONG NHUNG UH 2026232.20260831.083241.3620111979.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432

31/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#0200970422083108280920262HRU888848.5387.11129.082810

31/08/2026 50.000,00 MBVCB.15825807601.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0011004426491 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 MBVCB.15825739870.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0071000808691 HO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15825733046.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0031000209068 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097040508310815232026L0ZL053419.5189.66879.081523

31/08/2026 10.566,00 6243IBT1k2JFQSH3.Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246026761112.20260831.080907.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

31/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.234-em Luong Minh Doanh#SP#020097040508310757052026LZOA063370.5388.9004.075706

31/08/2026 50.000,00 MBVCB.15825350171.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 50.000,00 MBVCB.15825342123.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 300.000,00 6243IBT1k2JTEFZ9.Ung ho ms 2026.233 anh ly mi lung FT26246997154708.20260831.072448.19033689042011.VND-TGTT-LE NGOC NGHI.970407

31/08/2026 200.000,00 6243IBT1aWNK22JD.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.072415.700036280008.PHAM THI NGA.970424

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JTE63Z.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246248010309.20260831.072405.19020578471016.VND-TGTT-LE THI THU HUONG.970407

31/08/2026 300.000,00 6243IBT1k2JTEUK1.Ung ho ms 2026.234 em luong minh doanh FT26246138019983.20260831.072224.19033689042011.VND-TGTT-LE NGOC NGHI.970407

31/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.232 Nguyen Van Tri Dung Chuc em mau khoe#SP#020097041508310716002026h8o7422508.5389.98309.071600

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15824799568.Chuyen tien ung ho ms 2026 233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097040508310627242026S2LA034826.5388.6441.062725

31/08/2026 100.000,00 6243MCOBQ2M4QDHV.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260831.062502.13001011945980.TRAN THI THAO.970426

31/08/2026 300.000,00 uh ms2026.233 anh ly mi lung#SP#020097048808310610462026qajh478089.5388.87075.061046

31/08/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144557494888.20260831.144557494888-0919830872_Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JTI4DV.ung ho ms 2026 229 FT26246634032067.20260831.051457.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

31/08/2026 10.000,00 6243IBT1k2JTIBK9.ung ho ms 2026 230 FT26246257035108.20260831.051419.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JTIBC9.ung ho ms 2026 231 FT26246641808898.20260831.051342.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JTI58K.ung ho ms 2026 232 FT26246721051320.20260831.051252.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

31/08/2026 100.000,00 6243IBT1k2JTIY8M.ung ho ms 2026 233 FT26246577610507.20260831.051146.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

31/08/2026 100.000,00 MBVCB.15824376647.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 232 Ly Mi Lung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208310235072026SRJ1720658.5389.7502.023507

31/08/2026 300.000,00 MBVCB.15824192884.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0451000200274 DO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970422083101042320268MC6868451.5189.74343.010424

31/08/2026 200.000,00 6243IBT1k2JT128L.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246078433032.20260831.004606.19034339094015.VND-TGTT-LE THI THUY VY.970407

31/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488083100412720263i8u400563.5389.62006.004055

31/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144547233183.20260831.144547233183-0909807424_Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung

31/08/2026 200.000,00 6243IBT1k2JLNT2R.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu FT26246890098394.20260831.000255.19032713668011.VND-TGTT-VU THANH KHUONG.970407

31/08/2026 50.000,00 MBVCB.15823987287.ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2026 100.000,00 6242SGTTW22PE43F.IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.234723.030076537301.NGUYEN THI DUNG.970403

31/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI VAN chuyen tien ung ho MS 2026.232 nguyen van tri dung#SP#02009704050830233815202699BX087965.5389.10475.233744

31/08/2026 200.000,00 TRINH NGOC THAO NGAN Chuyen tien ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808302311502026tbkz346621.5387.77391.231119

31/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu#SP#020097042208302306502026GTVR524250.5390.70357.230618

31/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808302251192026cv87324597.5387.45648.225119

31/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208302251122026T2DP234665.5189.45536.225112