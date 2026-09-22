Danh sách bạn đọc ủng hộ trong 10 ngày giữa tháng 8/2026Trong 10 ngày giữa tháng 8/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.128.270.910 đồng của các cá nhân và đơn vị ủng hộ các chương trình và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1iJTHJ8BK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223450.0937622028.PHAN BAO HOANG.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212234302026whdp196449.5189.12738.223430
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCR9QT.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234426128000.20260821.223429.19036012778010.PHAM NGOC LY.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1aWNCS4P5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223427.700004179574.NGO THANH THAO.970424
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQVY97.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:33:56 6233ASCB02RQVY97.20260821.223356.10794687.PHAM THI THU HA.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212233342026DM87218934.5388.11384.223335
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212233092026QMMB553606.5387.10197.223309
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691096884.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1049776422 LAI MINH HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691096807.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0291000272054 LE THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691096626.MS 2026.224.CT tu 0011004386237 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691096725.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).CT tu 0301000387882 NGUYEN THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143264163030.20260821.143264163030-0984964412_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QCXFPV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234220413448.20260821.223239.19031519010023.VND-TGTT-DO THI KIM DUNG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143264313651.20260821.143264313651-0833462525_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691073382.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0881000454149 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|DINH THI THIET Chuyen tien ung ho 2026.224#SP#0200970488082122315620269cnx192706.5189.6922.223157
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QCXE45.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234966296389.20260821.223141.19033233314011.VND-TGTT-PHAM VO THANH VAN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212231392026OAXV633992.5389.6649.223139
|21/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212231112026UE5L322614.5388.6201.223111
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691079224.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0121000759040 NGUYEN VU THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212230382026nPLU635925.5389.5211.223016
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691065034.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0941000019821 DANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCXMK7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234142908788.20260821.222931.19032450784011.VND-TGTT-NGUYEN MAI HUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212228512026852f188217.5389.1055.222852
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCXCUC.Ung ho MS 2026.244 be Vi Duc Chuyen FT26234173579469.20260821.222830.19030273619019.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QCXJXK.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234230016824.20260821.222815.19032034342040.VND-TCCD-PFS-DAO NGAN HANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW22UW58N.IBFT Ung ho Pham hong quyen va pham thien an.20260821.222805.060762728288.NGUYEN THI LUU LUYEN.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCXQ52.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234756449518.20260821.222751.19032647287018.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC3NZH.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26234502135975.20260821.222744.19032754657014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC DIEP.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224#SP#020097048808212227402026evwb186430.5389.98518.222740
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QC3XS4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234035790602.20260821.222720.19031593895010.VND-TGTT-DAO THI VAN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJTHWZJB.ZP262330830194 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222713.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QC33PQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234561705709.20260821.222711.19027240079018.VND-TGTT-DAM THI THU TRANG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691047185.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 0491000141741 DAO THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QC3F26.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234034190741.20260821.222659.19031691706013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU PHUONG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233TPBVI2C98MSA.MS 2026.223 hai be Quyen va An.20260821.222656.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|21/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15691043060.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224. be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082122262720268WG3034932.5390.95723.222559
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC363I.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234860359362.20260821.222619.11022055392019.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH NGAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTHWKU1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222618.0903281338.TRAN HONG HIEU.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212226182026zkqw184258.5388.95533.222618
|21/08/2026
|50.000,00
|6233TPBVI2C981BF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222612.01743382101.BUI PHUONG HA.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTHWG6F.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222545.166869595.NGUYEN HAI ANH.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C981XU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222525.02859996701.VU THI LY.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691029908.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9911217939 HOANG TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691027989.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000168910 DAO THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208212224172026GRFT131361.5388.90804.222349
|21/08/2026
|100.000,00
|6233YOLOP2QW3NW8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222355.0984390936.NGUYEN THI HUONG .546034
|21/08/2026
|70.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212223182026HCA8030166.5189.87604.222318
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MCOBQ2MAENEF.NGO THANH LAM chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222316.11001010754556.NGO THANH LAM.970426
|21/08/2026
|50.000,00
|6233TPBVI2C98Y3Q.MS 2026.224 Vi Duc Chuyen.20260821.222300.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691016174.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0551000277176 LE MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC3QQR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234698120505.20260821.222223.19035015967012.VND-TGTT-HOANG MY DUYEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212222212026FT9N657505.5189.86106.222221
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQKAZ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:22:09 6233ASCB02RQKAZ3.20260821.222210.167056009.VO THI NHA PHUONG.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW22UWIBY.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222203.0898994795.PHAN MY GIA HAN.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212221232026nyq1176266.5388.82811.222123
|21/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224.Be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212221222026fif8176247.5388.82796.222122
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212221192026PUWJ027105.5388.82737.222120
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTHW9FH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.222104.102440544.TRAN NGOC ANH.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082122203920262U1Q026000.5389.80931.222039
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212220302026smyv174799.5387.81274.222030
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212220132026PHfS620435.5389.80386.222013
|21/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212219592026J7L5024930.5390.80097.221959
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QCFYBG.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26234070494993.20260821.221933.19035440633012.VND-TGTT-BUI BICH LAN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1fJSBXMDN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221929.9017041019646.MAI NGOC TUYEN.963388
|21/08/2026
|100.000,00
|6233BIDVE2IG5FMJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221925.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212219062026natv172508.5390.77480.221844
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122182220261din171287.5388.76141.221823
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212218222026U8BK022234.5388.75591.221823
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212218122026t4lw170996.5388.74940.221812
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212218012026ea4o170673.5388.74714.221801
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15690976031.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9867622268 NGHIEM THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCFCAH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234005930858.20260821.221755.19034475529017.VND-TGTT-TRAN THANH NGA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD239FBRN.Ung ho MS 2026224.20260821.221753.3320111993888.DINH THI HONG VAN.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143262865878.20260821.143262865878-0399603530_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212217432026FkkU615797.5388.74359.221743
|21/08/2026
|200.000,00
|MS2026.224 beViDucChuyen#SP#020097042208212217422026ACYQ728851.5189.73716.221743
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212217412026bf9y170128.5387.73684.221741
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15690962606.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004181868 HA PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212216372026ts7j168306.5189.71136.221614
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690960571.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0421000425179 TU HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C9CIKB.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.221627.21534170771.LE THI TUYET MAI.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW22UWVY6.IBFT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221625.040024508953.TRAN THI THANH HA.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212216212026rx1j167807.5387.70752.221621
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690967657.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451001759261 PHAM HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWNC9TM7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221541.135704070087503.DANG THUY VY.970437
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212215162026wsr5165889.5387.67386.221448
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1fJSBXCI3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221505.9021565608831.NGUYEN DIEU HUONG.963388
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212215002026UEEC016311.5390.65948.221431
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QCT4TK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234052360484.20260821.221458.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTHQ7ZM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221454.2219741974.LE THI THU HANG.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122145320261xjt165159.5189.65789.221453
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCTBNR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234081834528.20260821.221451.19033481506014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD23989DL.ung ho ms 2026223 be Vi Duc Chuyen.20260821.221437.7968681988.NGUYEN DO PHUONG CHI.970422
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690948508.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJTHQ41S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221342.0783130558.LE HAI NINH.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704050821221331202612OF013616.5189.63114.221332
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15690936249.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9971130395 TRAN DUY LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QCTC7J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234728036626.20260821.221256.19033970553017.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH NGA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690944568.MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071001239487 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QCTWQE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234970100200.20260821.221225.19027571018019.VND-TGTT-LAM MY DUNG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RQKP2E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.221219.300193999.NGUYEN HAI ANH.970441
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCLRIN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234694902950.20260821.221203.19029870766016.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212211472026f9a8159519.5189.59061.221119
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690919682.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000345378 PHAN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCLLEZ.Ung ho MS 2026.224 - be Vi Duc Chuyen FT26234728030640.20260821.221123.19035650996010.VND-TGTT-LUU THI NGOC ANH.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QCL7NW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234689188611.20260821.221034.19025407150019.VND-TGTT-DANG THI THU NGOC.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C9CXAJ.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260821.221028.00545841001.TRAN THI THAM.970423
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212210032026jduk156298.5189.53706.221003
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQKSWC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:09:57 6233ASCB02RQKSWC.20260821.220957.4462367.DINH THI HUONG GIANG.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122095420260idy156025.5387.52630.220954
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212209272026OCFJ006324.5387.51952.220927
|21/08/2026
|19.460,00
|6233MSCBD2398LAT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220925.0868265546.PHAM TRUNG HIEU.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690899619.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0671004085927 TRUONG THI GIAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWNC945V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220847.182704070001940.GIANG NGUYEN LAN VY.970437
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212208122026RL2i598462.5189.48351.220812
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690883362.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0871004214603 LUONG THI KIM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCL1X5.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26234073017430.20260821.220803.19033557824010.VND-TGTT-PHAM THI THANH HA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690893188.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002542626 NGUYEN NGOC QUYNH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212207492026RRS0597741.5390.46849.220749
|21/08/2026
|100.000,00
|6233KLBKP2QW3MU7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220744.92979999.DO THANH HUNG.970452
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15690880105.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0251002665298 DOAN TRANG HA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082122070020263TQ1198707.5189.44715.220632
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212206592026oGDG595843.5189.44696.220659
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690888080.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013913051 NGUYEN TRAN PHUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15690886688.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0331000473133 TRAN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QCHZ3Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234480807403.20260821.220624.19022132371010.VND-TGTT-QUANG KIEU TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224#SP#020097041508212206112026oQLx593686.5387.41812.220543
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QCHKVY.Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234637736007.20260821.220553.19035753439012.VND-TGTT-NGUYEN PHAM QUANG ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808212205472026h1f9148040.5390.41200.220547
|21/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15690873229. Panda ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 8990797979 TRINH THI HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCH4MR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234066560378.20260821.220521.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QCHY8U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234825965033.20260821.220456.19024455229666.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THU.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1fJSB3ELY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220446.8007041079868.VO THI BICH TUYEN.963388
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690868175.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000703441 PHAM DUY THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690860816.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003474200 NGUYEN VU HA YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.224#SP#020097048808212204392026sdpj145773.5387.38470.220440
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCHI9Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234463043298.20260821.220421.19032847415010.VND-TGTT-NGUYEN LE THANH TRUC.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SHBAP2QWW3AA.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220412.0965584385.NGUYEN THI MINH NGOC.970443
|21/08/2026
|200.000,00
|6233WBVNP2QW3L6X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220411.993975767777.TONG NGOC TUYEN.970412
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690864381.UNG HO MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004267093 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCHD86.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234653944054.20260821.220359.19036412330019.VND-TGTT-QUACH THI TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690857165.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0811000030824 NGUYEN THI QUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212203182026rjma142977.5390.33570.220318
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZN5T2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220253.196309608.HA THANH THAO.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RQKYYQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220242.903474432.NGO THI MAI.970441
|21/08/2026
|300.000,00
|2026 224 Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212202362026c4vu141541.5389.32067.220236
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690839796.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0111000357647 NGUYEN NGOC KIEU LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|LE HOANG TRINH Chuyen tien ung ho ms 2026 224 be vi duc chuyen#SP#020097048808212201522026s0kk139993.5389.29274.220152
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QCZZZT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234304596394.20260821.220145.19029125614018.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212201322026D4P2409273.5388.27624.220132
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWNC9SZ5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.220119.700033301761.HA VAN KHANG.970424
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690828324.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1016693274 NGUYEN THI KIEU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212200552026EOWE089265.5390.26631.220055
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508212200142026O8wH582531.5387.24553.220014
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212200082026UTVM735190.5390.24390.220009
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690818688.NGUYEN HAI NINH chuyen tien.CT tu 0591000419160 NGUYEN HAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15690812321.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000682448 NGUYEN MINH THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|180.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212159122026pj20134448.5390.21175.215913
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCZQW1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234304582200.20260821.215823.19032254845019.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690804083.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0281000457424 NGUYEN MINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|150.000,00
|6233ASCB02RQGGMV.NGUYEN THI HOANG DIEU CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-21:57:38 6233ASCB02RQGGMV.20260821.215739.10317657.NGUYEN THI HOANG DIEU.970416
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15690797954.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1025713887 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212157172026RGnj576378.5387.14966.215717
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZRTSR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215634.131686099.PHAM THI HAI YEN.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZRL1N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215616.0377262845.LE THE QUANG.970432
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QC65AB.Uh MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26234480765091.20260821.215607.13820863298012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC6PK2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234727890529.20260821.215553.2204944994.DANG THI LIEU.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121555120262ed1127559.5389.10500.215551
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690777070.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0731000609122 DO THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233MCOBQ2MAUS5Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215523.04301010793882.LE THI LAN ANH.970426
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212155232026q3HM572350.5390.8626.215523
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212155182026chWE571822.5389.9367.215449
|21/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15690772915.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000465875 NGUYEN LE DINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121545620266h5n125601.5189.7875.215457
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690774128.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0061000540137 LE THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082121541020268LA7391286.5189.5626.215411
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCENL7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234240774562.20260821.215402.19035828859012.VND-TGTT-TRAN PHUONG ANH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690766688.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1019773708 BUI VO ANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690752413.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0111000169428 NGUYEN NHAT QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121524220269k1v120866.5389.1268.215243
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCEE9R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234148760095.20260821.215241.9993339991.TA MANH TUAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RQGQRB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215231.005704060486683.TRAN THI THANH THUY.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI HONG HAI Chuyen tien ung ho MS 2026.225#SP#020097048808212152292026d1po120413.5389.99856.215230
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZR8XN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215216.224109776.PHAM THI NHU QUYNH.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212151582026K0u5564425.5189.97965.215158
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCE5GH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234256656060.20260821.215152.19025560585016.VND-TGTT-HOANG THI LE HUYEN.970407
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1iJTZRIJN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.215146.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|21/08/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026 224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212151392026kiFY564064.5389.96675.215139
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690731781.ung ho NCHCCCL Tuyen .CT tu 1020814852 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121512920262hj9118252.5388.97100.215101
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QCEUU2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234461646483.20260821.215128.19038431392011.VND - TKTT - MAI THI HONG SINH.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233TPBVI2C9M67V.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.215125.04373050501.THAI NGUYEN HOANG OANH.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZRDTH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215109.181948248.TRAN THANH NGA.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690734408.UNG HO MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1029904993 LUONG THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212150512026qH7d561783.5387.94421.215051
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZRS1L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen - mong con mau khoe.20260821.215040.205201815.NGUYEN VU HONG NHUNG.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZR9LD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.215035.165866363.LE THI KIM THAI.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212150192026XTP0483320.5388.91692.215019
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690727703.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0591000359692 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCEW9T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234050437736.20260821.214958.23061995088888.TRAN THANH GIANG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143260237917.20260821.143260237917-0399407728_Ung ho MS 2026224
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082121494120266zbg558898.5390.90512.214942
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690724206.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9366143319 DAM CONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082121491920268ONZ062971.5388.89456.214919
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCKTP9.Ung ho MS.2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26234045650820.20260821.214910.2510199910.LUU THI KIEU VY.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690703137.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001101795 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|40.000,00
|6233SGTTW22UUV53.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214819.060240848611.MAI NGUYEN THANH VY.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690706139.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000457799 NGUYEN THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQEXVL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-21:48:04 6233ASCB02RQEXVL.20260821.214804.20498287.NGUYEN QUANG DAO.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.224 Vi Duc Chuyen#SP#02009704150821214759202629mU555472.5387.84495.214731
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCK5RJ.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234728956690.20260821.214747.19039288503014.VND-TGTT-HOANG THUY TRANG.970407
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233TPBVI2C9MSBS.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).20260821.214626.00003153686.LE CHI CUONG.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690681970.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0501000169858 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZX68U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214604.153357088.NGUYEN THI THANH THUY.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690673497.ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen. Chuc chau mau khoe.CT tu 0161001602758 HOANG THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|unghoms2026.224beviducchuyen#SP#020097042208212145472026PET8411302.5387.76942.214547
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWNC2BYU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214532.180001060003429.TRINH THUY DUONG .970409
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212145162026TS6W052758.5387.75276.214516
|21/08/2026
|50.000,00
|TRAN HONG NHUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212144542026g24k103228.5389.74542.214454
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212144192026bbgo101851.5389.71573.214419
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZXBL2.MAMD ung ho MS 2026224.20260821.214416.79799594.NGUYEN HUYEN LINH.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWNC2PNZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214359.38688888.NGUYEN THI HUYEN.970433
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ABBKP2QW9YI8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214343.0904321422.NGHIEM THI TU.970425
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC7YPP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234045628474.20260821.214333.19135380861015.VND-TGTT-DANG THI DIEU LINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC7PNN.MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26234532125000.20260821.214330.19031016237012.VND-TGTT-DO THI PHUONG THAO.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QC7P4Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234905091413.20260821.214327.19033326525010.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HOA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWNC2861.BE VI DUC CHUYEN.20260821.214239.0774774995.LE KHANH VY.970424
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690646161.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1043709578 LUYEN HUY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212142252026RJW5045389.5389.64713.214225
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QC72S1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234756282403.20260821.214220.19028515077017.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QC714X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234950927090.20260821.214209.14024762731011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233MCOBQ2MAWJGF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214143.03501014944962.LE THUY DUNG.970426
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690631429.Nang buoc den truong.CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCGXFB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234283077421.20260821.214131.6969995998.NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJTZX9DD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214127.170020178.NGUYEN THI BICH HANG.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212141252026anA7540103.5390.62033.214125
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCGTLX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234062505850.20260821.214109.19035971031017.LANH THI DUNG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCGGUJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234366420503.20260821.214010.19030710755016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW22UUJ26.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.214010.060260599162.NGUYEN THI MINH HIEU.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143259087200.20260821.143259087200-0908746080_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCGYWX.LE BAO QUYEN ung ho MS 2026.224 FT26234494257065.20260821.213935.19036476148011.VND-TGTT-LE BAO QUYEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121383920262g9y088342.5189.51408.213839
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW22UUCZM.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.213823.050134849591.NGUYEN THI MY LOI.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|6233NBVAF2YJ216R.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.213823.190002902242.LE NHU QUYNH.970419
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690600623.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004337139 LE THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143259034926.20260821.143259034926-0978588096_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212137352026WbLy530202.5189.48255.213736
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082121365720266U2U031033.5388.44922.213657
|21/08/2026
|2.000.000,00
|6233IBT1k2QCAEGR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234085953905.20260821.213641.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690580420.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1018619498 PHAM HOANG YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690567297.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233WBVNP2QWSKI4.ung ho ms 2026.224( be Vi Duc Chuyen).20260821.213536.102001234923.VO THI THUY DIEM.970412
|21/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RQWF2M.MS 2026 224 ( be Vi Duc Chuyen).20260821.213522.418704060009591.LE THI PHUONG.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212135162026FXYA829332.5389.38436.213516
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCAM9R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234283050838.20260821.213510.19033721362015.VND-TGTT-TRAN THI BAO KHANH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15690564446.ung ho ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0181003416494 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C9M184.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.213445.19882999999.NGUYEN TUAN DAT.970423
|21/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Nang buoc den truong#SP#0200970405082121344320260ZQ1024718.5390.36464.213443
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.244 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821213439202641eh078491.5189.35959.213411
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15690557541.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9389662207 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC4N8M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234084285077.20260821.213357.19032204181012.VND-TGTT-NGUYEN THI SOA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690540166.ung ho ms 2026.223 ( Quyen va An).CT tu 1059031255 HOANG THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QC4TNV.Ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN FT26234860162009.20260821.213327.333663.NGUYEN THI HOA BINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082121332620266AB9365909.5189.31787.213326
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QC4H5E.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen. FT26234159695819.20260821.213310.10820120458014.VND-TGTT-NGUYEN NHAT QUANG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690539379.ung ho MS 2026.224.CT tu 0031000378292 QUACH THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690536079.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0231000565057 NGUYEN HUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212132092026ns3e072178.5390.25935.213210
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QC4PJU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234972851643.20260821.213148.19035434118017.VND-TGTT-PHAM THU THAO.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW22U4PBB.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.213132.060080184967.NGUYEN TRIEU HUY.970403
|21/08/2026
|22.222,00
|6233IBT1aWNCCLCJ.UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN.20260821.213121.700022224043.NGON VAN DUNG.970424
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC42YX.DO THI MINH KHUE uho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234283033331.20260821.213051.19035155606011.VND-TGTT-DO THI MINH KHUE.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143258140422.20260821.143258140422-0977904254_Ung ho ms 2026 224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212130442026lpEC511713.5387.21424.213044
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZFT52.Ung ho MS 2026 224.20260821.213026.128358258.LE TUYET NHI.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QC4WMR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234724357048.20260821.213024.19038291661015.VND-TGTT-LA THI PHAN.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233ASCB02RQUDUR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-21:30:23 6233ASCB02RQUDUR.20260821.213024.40798647.BUI THI MAI LY.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690508692.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000330580 TRINH TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690502264.ung ho ms 2026 (be vi duc chuyen) .CT tu 0991000049027 LE LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121291820264e52064929.5390.16185.212918
|21/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15690498813.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MCOBQ2MAUH9C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212912.03001016699476.VU THI NGAT.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212129082026KOGU008824.5389.15252.212908
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212128582026N5V8506846.5388.13914.212858
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho be Vi Duc Chuyen MS 2026.224#SP#020097048808212128262026pqjx062646.5189.12355.212826
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C91I64.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212819.03609709701.NGUYEN THI HUYEN.970423
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212128082026KTO4954864.5387.10771.212740
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCBPMJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234404700855.20260821.212806.19828723454025.VND--DO THI THUY.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690480770.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004384495 PHAM THI NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1fJSBTRWL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212745.9017041088937.PHAM HONG NGOC.963388
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212127432026by8q060753.5387.8955.212743
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690479680.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9934190288 NGUYEN CUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690471798.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002482082 TRUONG MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1d1YEFK49.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212700.970422Rc58b26000000000704058.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1fJSBT3G8.Ung Ho MS 2026.224.20260821.212659.0321400184009.NGUYEN NGU AN.970438
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082121265820265oWw501371.5189.6639.212658
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QC5NCE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234375480041.20260821.212628.19031489242013.VND-TGTT-BUI THI HUE.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212126252026x2iq057285.5189.4192.212557
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212125522026WHLs498690.5387.1693.212525
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212125292026g64r054837.5388.690.212501
|21/08/2026
|32.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212125232026jkni054568.5389.99449.212523
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143257470806.20260821.143257470806-0982940435_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RQUAST.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212403.683693.DUONG THUY QUYNH.970441
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC5V7Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234970020923.20260821.212359.888689999.TONG VAN HUY.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212123522026MV8U173317.5389.93345.212353
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW22U4G7P.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212333.030080733700.PHAM THI THU CUC.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1d1YEF41H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212332.97042292W34fcd3000000000cf1666.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690419003.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0921000724228 LUU THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZTZ9B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.212142.113224045.PHAM THI MINH HOAI.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212121102026eakr043022.5389.82233.212110
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QCY54R.Ung ho MS 2026.224 FT26234697999302.20260821.212107.19031795698020.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121205420268jvb042265.5189.81277.212054
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690378244.NGUYEN THI TRANG ung ho MS 2026.224.CT tu 1021000020064 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZT57Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211941.215659925.PHAM TIEN DUNG.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZT55V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211939.140353264.DUONG THU HUONG.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690377367.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000322201 PHAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW22U4ZJC.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211930.060234497564.LAM QUE ANH.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCPXAC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234425949438.20260821.211909.19028584122016.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH GIANG.970407
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1iJTZTU1Z.Ung ho MS 2026-224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211851.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|21/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212118182026s2Vi476457.5388.69635.211818
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCPAG7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234637559760.20260821.211754.1805031991.NGUYEN MINH HIEU.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCP4XT.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234156561403.20260821.211750.19034541178018.VND-TGTT-DUONG THI HONG NGA.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15690353564.Ung Ho MS 2026.224 (be Vi DUC Chuyen).CT tu 1049050721 NGUYEN THI HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15690342653.NGUYEN THI PHUONG MAI chuyen tien Ung ho MS 2026.224(be vi duc chuyen).CT tu 0771000607256 NGUYEN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690342619.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003535916 LY THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1fJSBTIVJ.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211645.9021916750804.VO THI BAO NGOC.963388
|21/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212116452026FITO070359.5389.62883.211645
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCPSB8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234560901587.20260821.211641.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QCP259.Ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen FT26234002463510.20260821.211628.19073000047013.NGUYEN NGOC HIEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690337648.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1058043426 PHAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCUB2G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233445683900.20260821.211411.19037172230018.VND-TGTT-NGUYEN LINH KIEU TRINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQZMT8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-21:13:55 6233ASCB02RQZMT8.20260821.211355.229092559.PHAM THI HOANG TU.970416
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212113552026kahk022290.5189.50515.211327
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082121135320267UQ7697796.5390.49816.211354
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212112412026g6mz018586.5389.45406.211241
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15690291354.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1036698136 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690289821.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0011004404319 TRAN KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C91QRB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211206.68683955555.VO THI LAN HUONG.970423
|21/08/2026
|50.000,00
|6233TPBVI2C91Q88.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211156.00001757267.NGUYEN THANH DONG.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690272750.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9339401699 VU PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690272197.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013276174 NGO MAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C912PJ.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.211056.03668663501.PHAM THI KIM NGAN.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212110192026CWCh452316.5390.34646.211019
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690258338.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1028506593 NGUYEN HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZLVUK.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211010.466175347.PHAM DANG TAN.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW22UR7U1.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.211003.060109338691.TRAN KHANH LINH.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690253250.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015822291 NGUYEN KHAC MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212109412026y0sn009730.5388.31496.210941
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121092620266rqe009045.5390.30335.210926
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QC81SQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233577219100.20260821.210923.19036346546013.VND-TKTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212109222026Zemb448897.5389.30145.210922
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212108422026m7i8006800.5388.27448.210842
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1iJTZLJ14.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.210831.9136888.PHAM THI THANH HIEU.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCIHUD.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233224678561.20260821.210819.6666579999.NGUYEN PHUONG THAO.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM VU KHANH chuyen tien ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212107432026L9QD039949.5387.22713.210743
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCI416.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233072899488.20260821.210730.10623124573012.VND-TGTT-LE THI NGOC THUY.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15690218784.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1039111877 NGUYEN THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212106192026lHp6440096.5390.15930.210619
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212105542026BUIU438395.5388.12927.210554
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212105052026TQB9459321.5389.9696.210505
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCMLCZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233061897704.20260821.210503.545299999999.TRINH THI VAN ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690182533.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9294686879 CAO THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690193472.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000875974 NGO THI HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233TPBVI2C9B3JX.LAM KIEU TRINH Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.210450.01877139701.LAM KIEU TRINH.970423
|21/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DAO THI NHUONG chuyen tien ung ho MS 2026224 be Vi DUC Chuyen#SP#020097040508212104412026P4JS029202.5387.8329.210413
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZHBTC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.210418.0839686996.NGUYEN THANH TUNG.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690176414.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9819906886 DINH THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212103522026MRCJ026303.5389.3567.210353
|21/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15690183785.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1032706069 HUYNH THI NHU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082121033020263a1r991061.5390.1734.210330
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690171156.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011002209755 LE THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233TPBVI2C9BVVE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.210314.02828779601.NGUYEN HA NGOC HUYEN.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCMDVL.ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26233460415087.20260821.210313.19033298536011.VND-TGTT-PHAN THI YEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097048808212103122026bhzj990147.5189.99981.210312
|21/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15690167172.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000465442 LE THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908212102392026gf1E869895.5189.97770.210239
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCVNET.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800387230.20260821.210224.19032941034012.VND-TGTT-PHAM THI NGOC LINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZHD6Z.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.210210.0832007111.VO VAN NHAT.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690143198.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0451000342215 CHU HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZH2CC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.210121.0868660283.PHAM THI THUY DUONG.970432
|21/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15690132372.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0211000430085 LUU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15690135190.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SHBAP2QWVGWB.MS 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.210036.1025986399.AN THI YEN.970443
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QCVPBI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233706850275.20260821.210033.19023498259015.VND-TGTT-DUONG HA PHUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212100082026EKPn420538.5189.86105.210008
|21/08/2026
|100.000,00
|O5CH7KA2DOB3-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212100052026XHXR207458.5388.85810.210005
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15690121518.DO MANH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.224( vi duc chuyen).CT tu 0341005758482 DO MANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821205959202665WB777089.5189.85419.205959
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690120160.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7967457409 TRUONG QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690116218.NGUYEN NGOC DIEP ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 3868464998 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690118521.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0461003986044 NGUYEN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C9B43P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205933.96366333366.NGUYEN THI THUY HANG.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233YOLOP2QWVEAA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205930.0869071816.NGUYEN THANH TU .546034
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCDFLP.Ung ho MS 2026.224 - be Vi Duc Chuyen FT26233605244867.20260821.205845.11520141525013.VND-TGTT-TRAN XUAN HUY.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZZL4K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205842.0988252904.HUYNH THANH VAN.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C9BZE3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205813.00360501001.MA THI THANH MAI.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821205743202640zn973172.5389.73898.205743
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690088649.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000424109 LE THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15690085829.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004299224 NGUYEN HUONG TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212056592026ho8A411008.5389.71341.205631
|21/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143254041200.20260821.143254041200-0946613819_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690083328.ung ho MS 2026.224(be vi duc chuyen).CT tu 0081001282160 PHAN NGOC CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690069896.ung ho 2026.224 - be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541001530163 HO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690080386.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0101001116893 DAO VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143253996742.20260821.143253996742-0938175917_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690077245.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000380953 VU THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15690062677.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000406071 NGUYEN NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233MCOBQ2MARDGF.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260821.205523.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|6233WBVNP2QWV16D.MS 2026 224.20260821.205456.104000006727.TRINH THI CHINH.970412
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208212054222026MNSP566333.5387.56711.205423
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212054222026jb1j962411.5389.56691.205422
|21/08/2026
|50.000,00
|6233SHBAP2QWZX7K.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205411.0936956333.TRAN THI THUY LINH.970443
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1fJSBHXY7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205341.8007041034947.HUYNH NGOC MAI THY.963388
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212053072026g1Qr396696.5389.51264.205307
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZZWRF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205255.950428333.NGUYEN THI MINH THUY.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZZQN7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205242.156145173.LE THI MINH ANH.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC9NEN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233404437849.20260821.205240.2991999999.TRAN THI HUE.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15690019321.ung ho MS. 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011000775420 PHAM THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212052082026zugh955198.5388.44980.205208
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15690014484.ung ho ma 2026.224 (vi duc chuyen).CT tu 0481000889888 DU MY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082120504920262oj8950930.5390.38592.205049
|21/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212050272026pscF388404.5189.37643.205028
|21/08/2026
|500.000,00
|6233VNIB02RQT2R6.ung ho ma so 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.205018.622704060028484.TRAN TO TRINH.970441
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC9SYJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233031252658.20260821.205013.19035199260013.VND-TGTT-NGO THI KIM ANH.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233VNIB02RQTB9B.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.205002.358341669.LE PHUONG ANH.970441
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233SGTTW22UZNKH.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204959.060239019245.HUYNH CHAN GIAU.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689985339.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0301000365516 DO HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689978451.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000478617 LE HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15689971596.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0251002726655 LE THI TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC2L4J.be Vi Duc Chuyen FT26233770001078.20260821.204854.10520037367011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC2HNQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233007616724.20260821.204851.19034386348017.VND-TGTT-DINH QUYNH ANH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233WBVNP2QWKD3X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204836.107000914669.HO THI NGOC BICH.970412
|21/08/2026
|50.000,00
|MS.2026.224#SP#020097048808212048362026fj3j943762.5389.28017.204836
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212048322026qbbi943555.5387.27803.204832
|21/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15689958485.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15689952467.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1026917196 DANG THI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QC25X7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233765746000.20260821.204755.19034661866015.VND-TGTT-NGUYEN MINH HIEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QC25ZA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233461405973.20260821.204754.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233VNIB02RQJDVJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204736.358341669.LE PHUONG ANH.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QC286X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233035410729.20260821.204731.10821530355014.VND-TGTT-MAI LE TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212047252026x0yk939832.5390.22039.204726
|21/08/2026
|50.000,00
|6233SHBAP2QWK9EI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204708.1008338456.VU THI HUONG GIANG.970443
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212046312026FNt6374579.5387.17217.204631
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWNCJ2QW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204608.7909091992.LE THI CAM NHUNG.970437
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212045382026MJJ0835881.5189.12825.204539
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MCOBQ2MARLJ6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204531.03801013808888.PHAM THI HIEN.970426
|21/08/2026
|700.000,00
|Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212044522026pg3p931383.5387.9029.204453
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143252575792.20260821.143252575792-0395536644_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCCYN9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800314386.20260821.204441.19030000981017.VND-TGTT-PHAN THI KIM NGAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212044342026ywo6930364.5390.6773.204434
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212044172026XYLJ905431.5390.5539.204417
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15689895552.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071003741939 LUONG BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689884487.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004171885 HOANG NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689877404.ung ho MS 2026.224( vi duc chuyen).CT tu 0901000104347 CAO SAO MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QC1KQE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233881370373.20260821.204209.19035290294011.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QC1GUY.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233206510865.20260821.204159.19134726073012.VND-TGTT-NGUYEN THANH TUNG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212041322026qrx7920328.5389.90773.204132
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808212041322026chog920315.5389.91184.204104
|21/08/2026
|100.000,00
|6233WBVNP2QWK8KG.UH MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204127.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689861476.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15689861213.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000226158 NGUYEN QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212041072026bh56918975.5389.88564.204107
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233MCOBQ2MAZ9PM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.204050.04001017906909.LE THI HANG NGA.970426
|21/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Vi Duc Chuyen ms 2026.224#SP#020097042208212039592026S8DI796825.5390.83265.203959
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15689838153.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000281588 NGUYEN THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWNCW63Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.203938.213704070011085.HUYNH QUANG KHAI.970437
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SHBAP2QWTS6A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.203909.0397586832.PHAM THI THUY.970443
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCJKEC.Ms 2020.224 FT26233598259890.20260821.203904.19027616101011.VND-TGTT-LE THI TRANG.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212038582026QYBI031995.5389.76749.203830
|21/08/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821203832202667dt910344.5189.74616.203832
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15689817662.ung ho ms 2026.224 (be VI DUC CHUYEN).CT tu 0071001307578 HUYNH THI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#02009704880821203814202686do909345.5388.72910.203751
|21/08/2026
|500.000,00
|6233VNIB02RQFWVQ.UNG HO MS 2026.224 (Be VI DUC CHUYEN).20260821.203745.625704060004189.NGUYEN DUC CUONG.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCWR54.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233290781456.20260821.203649.19035961345013.VND-TGTT-NGO NGOC VI.970407
|21/08/2026
|1.508.000,00
|TaptapSendVNpayment#SP#0200970422082120363820265YOM251603.5388.65152.203611
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15689782676.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011003997196 LE NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689786960.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1051702635 TA KIEU TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689780111.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000287953 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212035482026qykw901216.5388.61009.203548
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCWAL6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233680221252.20260821.203538.19035509115019.VND-TGTT-NGUYEN PHAM QUYNH ANH.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QCWBFU.MS 2026.224 FT26233007958441.20260821.203527.19028907838016.VND-TGTT-DAO TRA MY.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MCOBQ2MAZUQI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.203517.11086011138888.PHAM THI VAN ANH.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212034332026jtrz896925.5189.53314.203433
|21/08/2026
|50.000,00
|6233ASCB02RQCRCJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-210826-20:34:30 6233ASCB02RQCRCJ.20260821.203430.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689765019.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000421944 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212034292026xAgd332186.5388.53135.203429
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCWWMH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233633360811.20260821.203357.19028268529015.VND-TGTT-DOI THI THU.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689748009.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0561000595175 NGUYEN NGOC KHANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCQTUG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233040605125.20260821.203319.19032860100010.VND-TGTT-NGUYEN THI XUAN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QCQAM4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233494742806.20260821.203229.19032762187027.VND-TGTT-LAM NGOC HUYEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCQM8L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233602459648.20260821.203141.19033445052015.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG LINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|chuc em be chuyen mau khoi benh#SP#020097042208212031332026I1NW501179.5387.35907.203134
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082120304620264sz0318515.5388.32509.203023
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q1NRCG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233826235161.20260821.203036.19031771438869.VND-TGTT-BUI PHUONG THAO.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1NFMV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233298491001.20260821.203021.19037303279018.VND-TGTT-DO THI THU HOAI.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.224#SP#020097048808212029302026uagc879229.5389.25163.202907
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689675936.MS2026.224 (VI Duc Chuyen).CT tu 0301000325004 LUONG MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1NU9M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233900671105.20260821.202856.19036124153031.VND-TGTT-TRAN ANH THU.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1NV1I.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26233550350162.20260821.202834.9966006699.NGUYEN VU LONG.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q1NQ7E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233101019952.20260821.202748.19032905993011.VND-TGTT-NGUYEN BINH NGUYEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UH MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082120274220263H1R085830.5389.16165.202742
|21/08/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.224#SP#020097048808212027342026a9dk872411.5387.14739.202734
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15689643126.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001004405 DOAN THI HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689641985.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0171003493003 LUONG TU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1R6Y8.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233446340783.20260821.202655.19036613694019.VND-TGTT-TRAN THI HUYNH NHU.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689639570.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).CT tu 1014459493 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQMZML.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-20:26:41 6233ASCB02RQMZML.20260821.202642.209816969.VO THI THANH TAI.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQ8B55.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-20:26:27 6233ASCB02RQ8B55.20260821.202627.241343959.TU THI BE TU.970416
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1R4IA.Ung ho ms 2026.224 FT26233800229436.20260821.202622.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689627046.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015699760 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Huyen ung ho MS 2026.223 be Quyen va An#SP#020097040508212026132026SHUT079534.5388.6411.202613
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821202556202651ma866578.5390.5626.202528
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1R8EK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233843802099.20260821.202552.2814855968.NGUYEN THI KIM HOA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1RIAR.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233052707036.20260821.202546.19035123381016.VND-TGTT-LE KIEU TRINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|O5CH7KA2C5QF-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212025442026RSZC361253.5189.3933.202544
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1RMNV.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233016450950.20260821.202543.9966006699.NGUYEN VU LONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689620116.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0231000555739 BUI THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212025262026p8qk864717.5388.1885.202526
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689623936.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689610253.ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen. Chuc con mau hoi phuc.CT tu 0251002708734 NGUYEN TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212024552026VALF386161.5189.99286.202455
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212024522026nvrz862699.5390.99155.202452
|21/08/2026
|200.000,00
|6233WBVNP2QWGA4U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.202420.107000813867.DANG PHUONG THUY.970412
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082120241620260MNS569791.5389.95510.202416
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689604034.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0561000577634 TRAN NGOC THANH QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQCXVU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-20:24:00 6233ASCB02RQCXVU.20260821.202400.68111666888.LE THI THUY LIEU.970416
|21/08/2026
|50.000,00
|ung ho truong trinh nang buoc den truong#SP#020097048808212023342026jxu0857932.5387.90906.202334
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1XAY3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233293465000.20260821.202327.19036309041017.VND-TGTT-PHAM THI THU THUY.970407
|21/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212023122026utce856634.5390.89770.202244
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689580898.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9377062146 DO MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZ7JZH.ZP262330720697 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.202239.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15689576453.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0451000210728 VU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q1XS2G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233674311276.20260821.202222.8191219938.TRUONG THI THU HANG.970407
|21/08/2026
|700.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212022002026Y0UE235137.5189.81818.202133
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15689558805.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1029467616 TRAN THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQ19NI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-20:21:28 6233ASCB02RQ19NI.20260821.202128.17823197.PHAM THI TUYET NHUT.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212021252026ICI6957051.5390.79072.202126
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C9QRP7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.202119.00489585302.HOANG THU TRANG.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q13HZ7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233203601882.20260821.202107.19033446287016.VND-TGTT-PHAM MY LINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212020462026fjix279822.5390.75239.202046
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143249163434.20260821.143249163434-0352851202_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212020292026rice846573.5389.74029.202000
|21/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082120202720267OGG137129.5390.72943.201959
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689529112.ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen. mong con nhanh khoe.CT tu 9939363737 NGUYEN THI THUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689517085.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003510247 HO LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174818095#SP#020097044908212018332026CIZT498224.5389.61690.201833
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MCOBQ2MATRET.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.201828.03086016662888.VU HAI BANG.970426
|21/08/2026
|43.236,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508212018042026ucQe269323.5390.60250.201804
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15689500268.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1101000000112 DINH THI HOA HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212017422026S0BO521559.5387.58153.201742
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15689489456.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000519495 VO THI TO VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082120173520268yum835978.5388.56798.201706
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q1FUCL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233637103048.20260821.201657.68194126786.NGUYEN THUY DUONG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJTZGDDR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.201635.406204936.QUACH THI THUY.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212016192026AUoA263014.5390.48805.201619
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212016162026YLUR509398.5387.48660.201617
|21/08/2026
|50.000,00
|6233VNIB02RQMD5B.Ung ho MS 2026.224 (Vi Duc Chuyen).20260821.201615.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15689453317.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1034230962 TRIEU THIEN KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212015212026ndpn827505.5387.43329.201453
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1TBR9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233617102180.20260821.201426.668668866868.TRAN THI PHUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689443624.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0721000616717 NGO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15689440662.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017766959 NGUYEN THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233TPBVI2C9QLQA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.201355.02310695402.DUONG HONG NHUNG.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1TMVL.Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233797906796.20260821.201347.4996559026.NGUYEN THI NGOC THAO.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZATXP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.201347.68103697.PHAN THI HAI YEN.970432
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15689434754.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0671004086478 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1aWN1NXZL.UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN.20260821.201313.6295168.QUACH BAO CHAU.970424
|21/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.224#SP#020097042208212012592026XEWD912194.5387.28767.201259
|21/08/2026
|250.000,00
|6233MSCBD23SSDK5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.201257.0932385295.LE KHANH HUYEN TRANG.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN1NFND.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.201227.010001060002310.PHAM THI THO .970409
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212012062026j7vd815306.5390.24599.201206
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15689393682.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0261003458589 HO PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212011382026pIkY244846.5389.22459.201138
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212011352026z2q7813433.5388.22274.201107
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN1NL7Z.Ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).20260821.201128.999990389207975.NGUYEN THI NGOC ANH.970437
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689384160.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000299709 DUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1LJX1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800192902.20260821.201011.19033520373019.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM DUYEN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15689367891.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0591000347628 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C9YDV2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200959.01716507401.TRINH THI THANH THAO.970423
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2Q1H37L.Sam Ung ho MS 2026.224- be Vi Duc Chuyen FT26233531880016.20260821.200938.19028190070029.VND-TGTT-DO THI KIM NGAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQ15LN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-20:09:35 6233ASCB02RQ15LN.20260821.200935.8866257.LE THI CAM VAN.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224#SP#0200970422082120091120268CKD342902.5388.6991.200843
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689359508.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030469600 DUONG THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212008352026t9wx802396.5388.5037.200835
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q1HY66.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233029020595.20260821.200821.9757156886.LE THI THANH TU.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C9Y9EC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200820.00006059170.PHAM VU QUOC DAT.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZAJHJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200819.180105368.TRAN THI LINH.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|6233SGTTW22UJZ1A.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200814.060248693625.HUYNH THI HONG NGOC.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689338196.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).CT tu 0421003874649 NGUYEN DUY BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689335884.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1040225058 LE HUE MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|66.000,00
|6233IBT1k2Q1HQIV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233468467115.20260821.200702.19028626333012.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZ4FS3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200644.177582069.NGUYEN DUY HAI.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1ZFA7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233965851445.20260821.200637.19037263994010.VND-TKTT-BUI THI KIEU TRINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1ZTX7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233637070181.20260821.200633.19036884215027.VND-TGTT-TO THI THANH VAN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212006102026ui0s793520.5189.89869.200610
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689302009.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017921259 HOANG HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689280718.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0271000156321 BUI THI MAI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2Q1Z1UH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233972523494.20260821.200422.19027677582010.VND-TGTT-VU THANH DONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1Z12Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233263950593.20260821.200421.19035930125015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THAO.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQAENR.UNG HO MS 2026.222 EM LE TRAN NGOC TRINH-210826-20:04:14 6233ASCB02RQAENR.20260821.200414.40786987.DANG DAT BAN.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1ZQB5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233085604605.20260821.200407.13321291999018.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1fJSBEB6D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200347.200110101000429.LE THI THUC QUYEN.970431
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZ4U5F.MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200325.132223149.PHAM THI HONG NHUNG.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689262029.Ung ho MS.2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ) .CT tu 0071005734551 TRAN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233TPBVI2C9YR1Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200307.00024750001.NGUYEN BICH NGOC.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689265034.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9932086549 TRAN THI XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q165NZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233307608681.20260821.200237.19031950731013.VND-TGTT-VU NGOC QUYNH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q16YW6.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26233977752717.20260821.200228.13321291999018.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q16PIS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233489702062.20260821.200224.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082120022020264OHM456763.5388.68037.200220
|21/08/2026
|200.000,00
|6233NAMAP2QWW4U1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200205.603065845900001.BUI THI VAN ANH.970428
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689237608.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9973384309 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704050821200108202644JI067798.5390.59990.200108
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZ4WPJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.200052.0984815016.HOANG MANH CUONG.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1EH6Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233295108021.20260821.200035.19039043036011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU MINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689211444.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQBHTM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-19:59:57 6233ASCB02RQBHTM.20260821.195957.230428459.PHAM KIM PHUNG.970416
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q1EPZY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233603585564.20260821.195933.19036568231010.NGUYEN TUYET HANG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821195903202662Y8713346.5387.48197.195903
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211958582026IMCZ774382.5388.46928.195858
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q1ESGS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233100910808.20260821.195857.19034598956017.VND-TGTT-VAN THI CAM NGAN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q1E9MK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233366044647.20260821.195850.1413265868.DANG THI NGOC BE.970407
|21/08/2026
|150.000,00
|6233IBT1k2Q1E272.ung ho MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN FT26233304132037.20260821.195847.19032996920011.VND-TGTT-PHAM THI HIEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1EWRN.Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26233007871031.20260821.195829.19034896774029.VND-TGTT-VU THI NGOC YEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1EWF6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233752971816.20260821.195828.19032854173014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG HIEN.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q1KN7W.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233206351790.20260821.195817.19027100226010.VND-TGTT-HO ANH CUONG.970407
|21/08/2026
|80.000,00
|6233IBT1k2Q1KR2E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233243066473.20260821.195810.19033373166886.VND-TGTT-NGUYEN THI HA.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821195759202607rc763191.5388.42070.195759
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1KFMC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233057140080.20260821.195755.638989.PHAM VU HA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1KLQ2.Ung ho MS 2026.224 vi duc chuyen FT26233501680770.20260821.195743.19020130077996.VND-TGTT-LY VAN ANH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233SHBAP2QW893X.Ung ho MS.2026.224 be Vi duc chuyen.20260821.195715.8880128888.NGUYEN THI THU HANG.970443
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C9Y29N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.195625.88867762888.NGUYEN NHU NGOC.970423
|21/08/2026
|400.000,00
|6233IBT1k2Q1KMH4.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26233460170610.20260821.195621.19033650496015.VND-TGTT-TRAN NGOC MAI.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C9L5L2.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.195602.02076127001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211955482026W8LF183716.5390.27998.195548
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211955212026im0f753462.5189.25678.195453
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211955002026ai3r752175.5387.23624.195500
|21/08/2026
|70.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082119545720266YPR418231.5389.24265.195458
|21/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15689122569.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9989203930 DONG THI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224#SP#020097048808211954432026gzzx751116.5189.22571.195443
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15689119628.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000194330 DAO NGOC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689108929.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0101001097236 NGUYEN MY THUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN1RGEZ.UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN.20260821.195336.700013239160.MAI HAI LONG.970424
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q17DIC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233888716302.20260821.195313.19036914304011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407
|21/08/2026
|600.000,00
|6233IBT1k2Q171GA.Ung ho MS 2026.218 be Gia Han va Gia Vinh FT26233035140227.20260821.195249.19033650496015.VND-TGTT-TRAN NGOC MAI.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689095517.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000231518 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q17Q9P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233298346498.20260821.195232.19035560118014.VND-TGTT-LE HONG BAO TRAM.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689082338.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9966428228 TRAN THI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821195202202687mr740955.5390.6267.195202
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211951572026R7eV169175.5390.5777.195158
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1G6QP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233243040220.20260821.195141.2805866866.NGUYEN THI HAI YEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689066847.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 0011004122079 LE HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1iJTZ5G52.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.195034.269666838.NGUYEN THI HONG DIU.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1GMLT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800102030.20260821.195033.19036138224010.VND-TGTT-NGUYEN HA TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211949322026OwFe159113.5189.91149.194932
|21/08/2026
|100.000,00
|6233WBVNP2QWU4GR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194930.108000262997.DUONG THI CHI.970412
|21/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15689031381.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9339141338 LE MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689038990.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1023757018 NGUYEN THI HOAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211948582026bp6f729219.5387.86584.194858
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211948502026NOQ1263019.5189.87239.194822
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15689035004.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000843195 PHAM MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1fJSBK8TX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194753.7059532415.ADD INFO.999888
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C9LW19.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194727.00514799902.THAN PHUONG THAO.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211947232026ZXQN004560.5388.78175.194655
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15689014012.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9962699704 NGUYEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|350.000,00
|6233IBT1k2Q1ACRQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233770769022.20260821.194712.1914910311.NGUYEN MINH DAI.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211947082026YvWw150069.5389.75768.194708
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15689002353.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1052135014 NGUYEN BANH GIA CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1AWD1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233405877289.20260821.194652.19031431124010.VND-TGTT-NGUYEN THANH THANH HUYEN.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2Q14RD9.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233765514628.20260821.194637.19033650496015.VND-TGTT-TRAN NGOC MAI.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q143T3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233303599602.20260821.194630.8934656181.PHAM HOAI THU.970407
|21/08/2026
|30.000,00
|6233IBT1iJTZ5QGD.be Vi Duc Chuyen.20260821.194630.9614101986.DAO THI HONG CAM.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688994880.DINH VAN DUY ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0251002571675 DINH VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.224#SP#020097041508211945592026SB8u144656.5189.69489.194530
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211945402026bbvo716524.5388.67377.194540
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C9LTQ9.Ung ho MS 2026.224.20260821.194537.03385474701.LE THI HIEN.970423
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15688975543.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9985742117 MAI THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZYHI9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194449.242372565.DO THI PHUONG MAI.970432
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1iJTZYH9W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194448.284595928.TRINH HA LINH.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688952960.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9962783188 BUI THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1aWN1XR8I.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194407.700008991007.NGUYEN THI TUYET NHUNG.970424
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211944072026WbNp137797.5388.56705.194407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211943532026nw8v709756.5389.55963.194353
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1B63Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233936044219.20260821.194312.3738336999.NGUYEN TU QUYEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN NGOC THUY DUONG ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN#SP#020097040508211943032026HFC4084242.5389.50440.194303
|21/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RQQWFH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194256.971505289.NGUYEN MINH PHUONG.970441
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQQRAI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-19:42:46 6233ASCB02RQQRAI.20260821.194246.23135047.NGUYEN THI DAI TRANG.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQQRJ6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-19:42:44 6233ASCB02RQQRJ6.20260821.194244.264896.LE HONG QUYEN.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688923554.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000409626 HOANG THI CHAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15688920781.Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030508623 NGUYEN THI THU TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082119420120265JIY142208.5390.45250.194201
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW22U8V4E.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.194126.050117782724.TRAN CHAU PHUONG THAO.970403
|21/08/2026
|400.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211941182026wYjp126035.5388.40411.194118
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15688897317.Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0421000545696 LE THI TU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211940492026c8v8125017.5387.37233.194049
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15688897287.Ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0041000218045 LE THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q15E35.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233810019944.20260821.194018.5588799999.DINH THI THUAN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q15EED.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233159272971.20260821.194017.19030789077018.VND-TGTT-NGUYEN THANH BAO NGOC.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1fJSB7ZMB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193950.0937459912.TRAN THI HA.970431
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SHBAP2QWCB9F.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193941.0946229591.NGUYEN THI THU HOAI.970443
|21/08/2026
|300.000,00
|6233VNIB02RQQYM4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193939.889966989.LE THANH LOAN.970441
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q15YYI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233156199514.20260821.193936.6207058888.NGO THI TRAM.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211939242026FLY3837195.5390.29114.193924
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688861783.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1050037641 LE TRUC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211938472026uu0t689708.5387.23984.193847
|21/08/2026
|91.000,00
|6233IBT1k2Q1YR7Q.Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233150243041.20260821.193813.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407
|21/08/2026
|20.000,00
|UNG HO NCHCCCL PHAN THI HA 0376615370#SP#020097042208211938022026S162621612.5387.20379.193802
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211937462026ookh685722.5388.17821.193746
|21/08/2026
|100.000,00
|6233WBVNP2QW4E2Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193744.102001997525.NGUYEN THI THUY HANG.970412
|21/08/2026
|100.000,00
|6233YOLOP2QW4E36.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193739.0903222123.DAM THI MINH PHUONG .546034
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1YAF6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233306931870.20260821.193711.19036532389017.LE THI TRUC VY.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211937092026kfbv683433.5189.14595.193709
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZPKCW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193701.7290187.TRAN THU TRANG.970432
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2Q1YU4R.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233800045302.20260821.193639.11120148213019.VND-TGTT-KIEU NU THAO TRA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211936172026oisd680003.5390.9308.193555
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15688802896.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081001192425 VU THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1PXX5.Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26233752887835.20260821.193524.19035325589018.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q1PXI4.Ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233116069410.20260821.193521.19034559710019.VND-TGTT-PHAM THI HIEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211934582026L2AM046091.5387.1549.193458
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15688790161.ungho ms 2026224 be vi duc chuyen .CT tu 0071000782082 NGO THI TUY TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD23SUG5L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193426.0908321249.NGUYEN THI NGOC ANH.970422
|21/08/2026
|300.000,00
|6233NBVAF2YF5E1Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.193426.103415841241.TRAN PHAM XUAN HAO.970419
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15688782184.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000349735 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704050821193344202646H1040078.5387.94041.193344
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1PMJX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233907705338.20260821.193338.19036458448014.DINH HAI VAN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211933242026V1U7593249.5388.92077.193324
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688774223.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0221000039675 VU THI XUAN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143242269824.20260821.143242269824-0967580738_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:gui be Duc Chuyen#SP#02009704050821193244202661IL035437.5389.87646.193216
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1URTI.Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233045141708.20260821.193243.6663331988.NGUYEN THI QUY LOAN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q1UT3J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233030391372.20260821.193223.9356037912.NGUYEN NHAT NAM.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211932222026TvjK990179.5388.86005.193200
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082119314620265R61030805.5387.81747.193146
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q1UIPD.Ung ho MS 2026224 FT26233980386501.20260821.193058.19036450352018.VND-TGTT-DAU THI MAI LE.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1U9HC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233638504260.20260821.193035.19032828416014.VND-TGTT-LE NGUYEN MAI TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1UCGZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233532199737.20260821.193024.19035738697013.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN NHI.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q1UJIQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233940471632.20260821.193013.2007792025.BUI THI THANH THAO.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082119295320265kJK980659.5389.71210.192953
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15688712673.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0111000213224 LAM HOA THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15688712823.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491001781496 TAO THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|NGUYEN THI YEN Chuyen tien Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211929432026thv4654400.5390.68820.192915
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688700200.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0281000546122 VU HOANG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233YOLOP2QWR6VD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.192929.0352118728.DO THI KIM ANH .546034
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211929292026Uk93978760.5189.67761.192901
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211929262026r8yc653238.5388.67581.192857
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688704124.Chuc be vi duc chuyen chong khoe.CT tu 0441000731982 LE THI MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688693183.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004126303 PHAM THI PHUC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688691846.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0561000576206 PHAM THI PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211928232026Z4RX784114.5389.61256.192824
|21/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RQL89L.Ung ho ms 2026.224( be vi duc chuyen).20260821.192736.973298816.HOANG THI KIM ANH.970441
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15688663472.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9988964648 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD23S41CM.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.192710.2790123979999.LE THI NGOC LINH.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZU99T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.192707.129084146.HO VIET TRINH.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143241472077.20260821.143241472077-0797090856_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJTZUQMY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.192558.9999868689.NGUYEN THU TRANG.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15688645231.2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0691000441658 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211925252026NKCK000257.5387.43195.192457
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082119242320260GD7095217.5388.35982.192423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZ8ZRD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.192418.181812346.NGUYEN THI MAI LOAN.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RQ2NJV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.192415.010136147.LE MINH TRANG.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082119240720268IFX093887.5189.34951.192339
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQ2NAB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-19:24:04 6233ASCB02RQ2NAB.20260821.192406.27152817.DAO NGUYEN NGOC ANH.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082119240220264PWO635100.5189.34650.192403
|21/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211923582026GHZN093119.5389.34389.192358
|21/08/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821192353202633LQ770112.5189.33309.192353
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211922532026YshM951451.5388.26599.192253
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211922272026xek2625313.5387.24343.192227
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1VH3W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233256002362.20260821.192114.19034612313019.VND-TGTT-NGUYEN DUC VIET.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15688557835.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9965213845 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143240558762.20260821.143240558762-0919195277_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1V892.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233793037037.20260821.192004.19034983825012.VND-TGTT-TRINH THI MINH HUE.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2Q1V8C3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233061507417.20260821.192004.19031716975014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ORCOQ2MACBT8.Em Paul chuyen tien ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen. Mong anh mau khoe.20260821.191910.0969106919.NGUYEN THI HONG PHUNG.970448
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1D7CU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233971353407.20260821.191803.19030515161012.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RY53II.UNG HO MS 2026.244-210826-19:17:54 6233ASCB02RY53II.20260821.191754.23908221.PHAM THI THANH HIEN.970416
|21/08/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211917342026zfjw605756.5389.94095.191734
|21/08/2026
|92.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211916282026yxsi601501.5189.86451.191628
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688479014.ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 9302555555 DUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233MCOBQ2MAM5B1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191558.03386018001668.NGUYEN HOAI THUONG.970426
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211915532026Cqhc921989.5387.83396.191553
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15688463588.Ung ho MS 2026.224 VI DUC CHUYEN.CT tu 0011004373766 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CS5KYR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191532.40392003370.NGUYEN THI HUYNH NHU.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1S5VI.TRAN THI THU HA chuyen FT26233100750844.20260821.191502.19020037682022.TRAN THI THU HA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|PHAM THI HAU Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211914512026lop3595030.5189.77004.191423
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15688440315.Ung ho MS 2026.24( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0251001402059 PHAM THUY THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZI94J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191354.0968175038.LE THI THANH.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211913532026uPcB915002.5389.70525.191353
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688437098.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003540246 HO THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233ORCOQ2MAM7WP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191334.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688423144.Ungho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0051000561768 VO NGUYEN HANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688418314.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1060175497 HA THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15688420026.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000355486 VU TRANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211912282026R7OK203097.5390.60849.191200
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q19UB2.NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen FT26233240170913.20260821.191210.19030527672012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CS5TRP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191147.00115851001.PHAN THI PHOANG PHOANG.970423
|21/08/2026
|50.000,00
|6233MSCBD23SJPIK.ung ho ms 2026224 be vi duc chuyen.20260821.191052.0981698397.DAO DANG CAM TU.970422
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ABBKP2QWZFU7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191038.996368.NGUYEN THI THANH HOA.970425
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211910312026wkck577088.5189.48526.191031
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688372135.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0151000535492 DUONG NGOC TRUC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15688378245.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011001725131 PHAN THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CS5CAX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.191007.03812212401.NGUYEN THI HA MINH.970423
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1aWN1FBDM.UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN.20260821.190947.0902209291.LE PHUOC QUANG NHAT.970424
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688366080.ung ho ms 2026.224.CT tu 1019798837 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJTZM5RQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.190922.159479633.MAI TRUC LY.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688355074.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688348164.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030875216 PHAM THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211908022026NXHK889514.5390.33588.190802
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CS5AI5.GD be Hoang Bach ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.190757.06765931801.TRUONG DIEU LINH.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15688335914.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1027786768 DAO THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688335025.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0091000603597 DUONG DAI PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.224 - Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211907462026S3AC012704.5390.31618.190746
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1CZIE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233240153015.20260821.190745.19033194098010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1CCJW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233674029577.20260821.190607.19034874351019.VND-TGTT-PHAM THI KHANH LINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688287716.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381003100479 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZVT65.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.190509.283211231.BUI THI TRUC QUYNH.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q117VC.ung ho MS 2026.224 FT26233202576291.20260821.190451.19034422281013.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407
|21/08/2026
|150.000,00
|6233IBT1k2Q11VP6.Luong Gia Bach, Luong Thao Dan, Luong Gia Hung Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233849020323.20260821.190356.1341341343.DANG BICH NGOC.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSP6C1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.190355.18818121991.NGUYEN KHANH DUY.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZV85Q.UH ma so 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.190206.164545466.NGO HONG HANH.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q1JP3X.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233266024574.20260821.190145.19029854130020.VND-TGTT-PHAM THU HA.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.224#SP#020097042208211901372026TOW3166809.5189.91549.190137
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143237436229.20260821.143237436229-0975300779_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1WFDV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233049901829.20260821.190017.3216868688.NGUYEN KIEU TRINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688197747.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0901000055380 VU KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15688192328.CHU THI THU u g ho chuong trinh: Nang buoc den truong.CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211859392026JGW4070935.5388.78918.185939
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688180800.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1036694324 TRAN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q1WDN6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233419228201.20260821.185845.19032792998011.VND-TGTT-DO THI THUY.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233TPBVI2CSPE1F.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.185831.00076823001.NGUYEN THI MINH TRANG.970423
|21/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211858192026aflx526295.5387.70431.185751
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688153471.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004190997 NHAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15688152957.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004336836 TA NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211857272026low3522551.5388.64550.185727
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688137088.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000906781 PHAM THI THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.222 Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808211856452026abj5519596.5389.59702.185645
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RYN23W.UNG HO MS 2026.224-210826-18:56:34 6233ASCB02RYN23W.20260821.185634.132481559.NGUYEN DINH QUAN.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15688128439.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1022460445 TRINH ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.221 Sung Trong Nha#SP#020097048808211855362026y6ts514563.5387.53211.185536
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211855302026R0O3974917.5390.51934.185530
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSPM5E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.185354.06071992001.DO BAO HUONG TRA.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZSNMX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.185333.270179231.NGUYEN HOANG GIANG.970432
|21/08/2026
|300.000,00
|DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.223 Quyen va An#SP#0200970488082118530320265fcd503399.5388.35609.185303
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15688076648.Ung ho ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 1036701702 CA THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15688062508.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1016843756 NGUYEN THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15688061584.ung ho ms 2026.224.CT tu 3310206789 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15688056160.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004410666 NGUYEN QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211851192026vWMX814756.5189.24550.185119
|21/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15687997502.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004249437 NGUYEN HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15687993205.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1016163696 TRINH NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082118484520264zd3484418.5390.6970.184845
|21/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508211847182026LypT797150.5189.96897.184718
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143235167596.20260821.143235167596-0914181228_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW22UBKLC.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.184602.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CS79FS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.184558.04218919901.BE THI HONG YEN.970423
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1bJMHSHMA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.184551.2001768003.NGUYEN THI LAN HUONG.970434
|21/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 vi duc chuyen#SP#02009704220821184530202636MQ844879.5387.85641.184502
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15687927825.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181000330847 NGUYEN THY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1iJTZ9BG5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.184448.19423107.TRAN THI HUYEN TRAN.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15687893910.be vi duc chuyen.CT tu 0041000367854 DANG THUY HA TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZ9CV4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.184227.9992689999.HOANG THI THANH GIANG.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211841512026jCtW769319.5387.61152.184123
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QJTIV2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233970783312.20260821.184135.14021001354019.VND-TGTT-TRUONG THI THU TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211840592026LKOG067333.5387.55041.184031
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15687848061.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1043544733 PHAN DUC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1aWN1LDSI.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.183944.153704070018015.NGUYEN THUY LE TO UYEN.970437
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143234174332.20260821.143234174332-0364499063_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211839152026CYB7764739.5390.43477.183915
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1iJTZ2425.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183856.0944798593.HANG TUYET MINH.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211837562026mtd7434441.5387.33677.183756
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211837262026WVK8549077.5189.31258.183726
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RYILQ1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183715.230519911.TRUONG THI THU HOAI.970441
|21/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15687775291.2026.223( be quyen va an).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1fJSB569J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183652.949476107.NGUYEN NGOC TRAN.970406
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211836472026M2cr742786.5390.25708.183647
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808211836462026q9rf428904.5189.25670.183646
|21/08/2026
|500.000,00
|6233ASCB02RY3HCJ.UNG HO MS 2026 . 224 BE VI DUC CHUYEN-210826-18:36:35 6233ASCB02RY3HCJ.20260821.183636.54148.VU THI VAN TRANG.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJHSDS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233228300534.20260821.183633.19050522660017.VND-TGTT-NGUYEN THANH QUANG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJTZ2C1G.Jian Jisoo Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183628.6828081993.LUONG THI DINH.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJHCID.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233172808012.20260821.183621.19039053203013.VND-TGTT-PHAM THI THANH THUY.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1iJTZ2J1G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183607.268835757.LE THI MAI PHUONG.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143233596637.20260821.143233596637-0812087208_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QJZ38Y.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233461014428.20260821.183548.1368271368.HO KINH DOANH NHA THUOC BAO CHAU.970407
|21/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15687745736.2026.224( Vi duc chuyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJ6NBA.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233576740154.20260821.183340.19021778476019.VND-TGTT-NGUYEN THU MINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QJ6ZT9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233069747342.20260821.183308.19076473658019.VND-TGTT-VU THAI HA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QJ67Q2.NGO THI MY LINH chuyen ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26233797532548.20260821.183248.19035868945019.VND-TGTT-NGO THI MY LINH.970407
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233ASCB02RY34VY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-18:32:43 6233ASCB02RY34VY.20260821.183243.399316868.LE QUY DON.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJ6U22.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233069743204.20260821.183214.19035983830012.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG NGA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15687660135.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1038679649 NGUYEN THI THANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CS6SCS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183039.03613223101.LE NGOC TUYET TRAN.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWN1H5VP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.183010.4547040094298.NINH THI THU PHUONG.970430
|21/08/2026
|300.000,00
|6233VNIB02RYHPQM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182952.797911998.NGUYEN LINH NHI.970441
|21/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15687645357.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1129299999 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233VNIB02RYHIY5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182922.014125357.VAN QUANG HUY.970441
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QJESQK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233462341682.20260821.182915.19030509380012.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUY.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15687629753.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000343533 QUACH TUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJKNIJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233080756087.20260821.182841.19033062736018.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143232412984.20260821.143232412984-0362178308_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTZ1KC3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182718.919961996.HUA PHUONG NHI.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJTZ17IJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182708.180076317.PHAM THUY LINH.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15687584251.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0141000823701 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15687572643.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000268899 NGUYEN HOANG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233MCOBQ2MAQPPS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182544.80000918683.TRUONG THAI VINH.970426
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15687567850.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9352072629 BUI THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15687565532.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1048663815 DOAN VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|36.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211825152026lozo377323.5387.49667.182447
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD23SYEBE.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260821.182509.0938387842.PHAM THI VAN ANH.970422
|21/08/2026
|300.000,00
|6233VNIB02RYHCWE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182506.236885555.LE THI VAN.970441
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15687551349.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1029321429 DO THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RYHM45.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.182433.911898336.NGUYEN THUY HA.970441
|21/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15687556477.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0851000016290 NGUYEN THI TAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QJ7MZ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233173980636.20260821.182429.19030507212015.VND-TGTT-LE THU HA.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15687542853.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1019938888 LE THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15687528670.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0781000499831 HOANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SHBAP2QWL8Q6.VU THE ANH chuyen tien.20260821.182337.1026494424.VU THE ANH.970443
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RY3IMM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-18:23:27 6233ASCB02RY3IMM.20260821.182327.39698397.TRAN THI LINH DA.970416
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15687534519.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000483454 VI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211822132026h1uk363493.5387.29948.182213
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#02009704220821182048202668EE121684.5189.20707.182048
|21/08/2026
|306.651,00
|6233TPBVI2CS62FL.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.182045.00076168239.NGUYEN THI HONG.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VCBCW22UQKGQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181831.0047041010316.VU THI DUC HIEN.970454
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJ4FUP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233853991730.20260821.181823.8100222222.TO THAO NHI.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MAC THI HA chuyen tien ung ho MS 2026.224#SP#020097042208211818202026U9I6970189.5389.6248.181752
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15687437165.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071001208217 BUI DUONG VIET THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082118180120265Z3S036665.5388.4011.181738
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211817442026c2qz343077.5189.1904.181744
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJTZJCDN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181723.1080050999.NGUYEN HOANG ANH.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15687419035.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc chuyen).CT tu 0431000253035 VO MINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143230485572.20260821.143230485572-0932441991_Ung ho MS 2026224
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422082118170620269AY1121474.5388.98300.181706
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211817062026NWhy650303.5189.98275.181706
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15687415378.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030513554 DO THAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJ41QV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233803610241.20260821.181627.19034622092010.VND-TGTT-NGUYEN MAI HUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSNSHT.ung ho ms2026.224 (be vi duc chuyen).20260821.181621.00001912222.LE THI THU TRANG.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808211816122026fez7335916.5390.91695.181612
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15687396005.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0451000307303 NGUYEN MINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211816012026M60G763870.5390.89970.181601
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1aWN1ZUCX.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.181553.000001500834.MAI THI HOANG HANH.970440
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QJBFW8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233377995286.20260821.181552.19032156846880.VND-TGTT-LE MINH HIEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MCOBQ2MAQ1CC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181552.04001015506976.CAP THI QUYNH TRANG.970426
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW22UQTYM.IBFT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181544.030033099998.HO THI MAI HUONG.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJBKR2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233148049653.20260821.181525.19033827000015.VND-TGTT-NGUYEN PHAN THUY LINH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211815022026XMYB298976.5389.84187.181503
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15687379179.NGUYEN THI HUE chuyen tien ma so2026 22.4 vi be duc chuyen .CT tu 1018802864 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15687364182.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0611001635075 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15687360064.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1040500789 PHAM THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QJBJEU.ung ho ms 2026.224 FT26233303250458.20260821.181358.19030335144012.VND-TGTT-PHAM HOANG ANH.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508211813532026JyEB635243.5388.76365.181330
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211811522026frlF625942.5189.63468.181152
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15687311221.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MCOBQ2MAQ4GD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181141.04301010746806.NGUYEN PHUONG DUYEN.970426
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ABBKP2QWM5DM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181139.0131006133019.NGUYEN THU TRANG.970425
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SHBAP2QW21R1.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.181135.0368893993.TO HOANG DUNG.970443
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211811132026QzOk622720.5387.58728.181113
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RY9MXP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-18:10:48 6233ASCB02RY9MXP.20260821.181048.205384919.DANG NGUYEN MONG DIEP.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211809082026gkra303046.5390.44924.180908
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211808122026vq82298631.5387.38818.180812
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTZQK5X.ZP262330589763 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.180812.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211806432026YyVw602031.5387.27955.180614
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082118054920267RO2152019.5390.22672.180522
|21/08/2026
|100.000,00
|6233NAMAP2QWMZCJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.180545.0985672630.TRAN THI THU VAN.970428
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082118043120263byv590700.5387.14334.180403
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082118042720265L9Q056909.5388.13287.180427
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15687175819.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017007171 HOANG NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211803452026H236507882.5189.8471.180345
|21/08/2026
|300.000,00
|6233SHBAP2QU5U93.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.180332.1008312692.LE THANH VINH.970443
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJ87Q9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233220510805.20260821.180325.19023045932010.VND-TGTT-LE THI NHU.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SHBAP2QU5BC7.Ung ho be Vi Duc Chuyen.20260821.180314.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RYX5ZG.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-18:03:04 6233ASCB02RYX5ZG.20260821.180304.188467639.VO THI Y NHI.970416
|21/08/2026
|50.000,00
|6233MCOBQ2MAYAHS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.180225.13001012930880.TRAN LAN HUONG.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15687138978.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1023988728 VO THI THU KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QJ8QJ4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233729779287.20260821.180200.19033966133021.HO KINH DOANH MAINICHI DESIGN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RYXD8T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-18:01:03 6233ASCB02RYXD8T.20260821.180103.389199898.TRAN NGUYEN NGUYET THANH.970416
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15687106532.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0061001008846 LE TAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJI1X8.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233971063403.20260821.175958.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSIK9S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175936.01098635402.VU THUY PHUONG.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1d1YEAC8A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175928.970422R3699330000000000d2859.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211759282026Z56T469775.5387.80135.175928
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SHBAP2QW13UW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175921.5555553939.NGUYEN DUC HUY.970443
|21/08/2026
|500.000,00
|6233SGTTW22UYQSY.IBFT ung ho be Vi Duc Chuyen ma so 2026.224.20260821.175900.0986764833.DO PHUONG MAI.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15687086949.Ung Ho Ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000734071 TRUONG THUY DOAN DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QJM7DV.Ung ho MS 2026.224 FT26233020345274.20260821.175850.19030893587011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15687060103.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3383398201 DO THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143227352111.20260821.143227352111-0398283327_Ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJVXVK.UNG HO MS 2026.223 BE QUYEN VA AN FT26233272085310.20260821.175713.19026462203012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|21/08/2026
|5.000,00
|6233SHBAP2QUP3BK. Ung ho MS 2026.224 ung ho be vi duc chuyen.20260821.175709.0978934431.DAO THI KIM TRANG.970443
|21/08/2026
|500.000,00
|6233TPBVI2CSIZ21.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.175639.02635363901.TRAN THI THUY TRANG.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSIJRD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175549.74786658888.TRAN PHUONG DUNG.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15687003093.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000280807 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSICMD.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.175454.02124435201.HOANG THI HIEN.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6RY63.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175455.66889993979.NGUYEN THI DIEU HUONG.970432
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15686981936.ung ho ms 2026 224.CT tu 0291000290347 NGUYEN THI TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211753442026p62a228544.5387.39884.175344
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SHBAP2QUPR15.NGUYEN THI HONG VAN chuyen tien MS ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175338.2412196268.NGUYEN THI HONG VAN.970443
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15686974392.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9904514397 NGUYEN HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QJD112.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233293008782.20260821.175258.8783887868.TRUONG THAI VY.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSIA2B.Fan tuyen thu Lee Gumayusi MinHyung Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.175242.06017122001.CHE TRAN TO UYEN.970423
|21/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211752262026LD0A081918.5388.32064.175226
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJT6XNCJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175201.0396501352.DAM VAN CHUYEN.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QJSPLZ.Ung ho MS 2026.223 FT26233727064833.20260821.175126.19035605855015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QJSC1Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233272058917.20260821.175041.2319891999.NGUYEN THU TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD23XN87P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175037.0938763141.NGUYEN THAO NGUYEN.970422
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QJSW4D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233774200529.20260821.175031.19031277999017.VND-TGTT-VO THI KHANH LINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RYG111.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:50:10 6233ASCB02RYG111.20260821.175010.22225717.PHAM THI NHU THUY.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6X7NX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175005.152716017.LE THI TRANG.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ORCOQ2MALXTW.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.175001.0938858423.Nguyen Thi Thanh Van.970448
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QJ9E7H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233626340057.20260821.174942.19026384967019.VND-TGTT-PHAM NGUYEN CA DAO.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15686908246.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003594878 TRAN LE MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211749082026UdR7514680.5388.8338.174840
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSDHL5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174850.12592888888.NGUYEN THI TRANG.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RYK7CH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174848.647704060021961.NGUYEN TRUONG VIET LINH.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082117484320266tRb511699.5389.5495.174843
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686881197.Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0861000047611 NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJ9CFE.Ung ho ma so 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26233545684070.20260821.174824.19035326250014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUONG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJT6XMRU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174810.90911306868.DANG THI DUYEN.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT6XVXG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174800.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJ2XWW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233298084301.20260821.174753.19035336684012.VND-TGTT-TRAN QUANG MINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686869961.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0201000574723 TRAN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QJ27E7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233493494945.20260821.174718.8830098888.TRAN HUYNH ANH SON.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MCOBQ2MALUE7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174714.05001010963946.TRAN THI HONG NGOC.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT6X2YB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174713.141066315.DO THI MINH TUYET.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211746122026PM7M691351.5389.88343.174612
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211746102026oihw191078.5189.88178.174610
|21/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211746032026mr0u190535.5389.85794.174603
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1k2QJ2QB8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233494120950.20260821.174555.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RYE84H.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-17:45:14 6233ASCB02RYE84H.20260821.174514.223770009.NGUYEN THI BINH AN.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211744492026r1tc184310.5189.77752.174449
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082117444220267was183743.5387.76840.174442
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821174252202633fc174457.5390.63793.174252
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT63PZG.Be dt Xinh Mun chuc con mau khoe.20260821.174249.0989552240.PHAM THI TUYET NHUNG.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJ1PTX.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233021059520.20260821.174218.5502091990.NGUYEN THI PHONG LAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211742092026wmbs170837.5189.58664.174209
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211742082026yxhs170777.5388.59352.174208
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15686748906.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9332281009 NGUYEN THI HONG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT63CPS.Ung ho MS 2026 224.20260821.174100.130077714.TRAN ANH PHUONG.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT63W9H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.174024.6811668.NGUYEN THI KHANH LINH.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211740052026S9KB002780.5390.45010.174005
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211739562026Eome466235.5389.42910.173956
|21/08/2026
|1.800.000,00
|6233IBT1bJMHSWTL.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Vi Duc Chuyen MS 2026 - 224 . Chuc con vuot qua benh tat song khoe manh.20260821.173926.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686706132.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000200449 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RYGZLH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:39:13 6233ASCB02RYGZLH.20260821.173914.20077307.HUA THIEN VAN.970416
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MSCBD23XHV32.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173841.2200108866008.HO THI VAN.970422
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWN1KVI8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173834.148704070009889.PHAM NGOC TRUNG.970437
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211738152026VXWT205650.5390.31289.173747
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15686672242.MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen chuc con manh khoe.CT tu 0491000100821 TRAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QJW5SV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233220414720.20260821.173740.1151541996.TRAN THI TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QJW21Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233272001856.20260821.173655.19034736879010.VND-TGTT-HO THI THINH KHUONG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15686661073.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000492977 NGUYEN THI NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211736472026RCMR080946.5189.21391.173619
|21/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:VO MINH SANG chuyen tienMS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211736462026CT3R080787.5388.21314.173618
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MCOBQ2MA2S8T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173641.9414101994.LE THU HOAI.970426
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211736372026de25142931.5390.20154.173637
|21/08/2026
|250.000,00
|6233SGTTW22U2TIQ.IBFT NGUYEN THI THUY HONG chuyen tien giup MS2026.221 be Sung Trong Nhan.20260821.173611.060070546070.NGUYEN THI THUY HONG.970403
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211735292026q4e2137111.5388.12377.173529
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686626459.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002550120 LE HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6F194.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173444.0822065202.VU CAM LINH.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082117343520265H4B419182.5390.6288.173408
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686593532.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7937771224 NGUYEN THI THU CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6TXN2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173349.0946585195.NGUYEN THI LINH CHI.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233NBVAF2YFP3XP.HOANG THI HIEN chuyen tien ung ho ms 2026224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.173329.101469166121.HOANG THI HIEN.970419
|21/08/2026
|2.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082117332920265OGD059025.5389.97997.173329
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RYU4KA.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe-210826-17:32:24 6233ASCB02RYU4KA.20260821.173224.30556937.DUONG THANH VAN.970416
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1aWN176FW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173220.0378431801.PHAM MINH CHAU.970437
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWR6EN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233061682248.20260821.173128.19032565671014.VND-TGTT-NGUYEN TIEN MANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW22U2YY3.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173120.020322383333.HOANG THI DUNG.970403
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJT6TY2E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.173048.0366480530.TRAN THI THUY VY.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RYEYQR.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-210826-17:30:39 6233ASCB02RYEYQR.20260821.173040.30556937.DUONG THANH VAN.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211730122026ZoIY414515.5189.74396.173012
|21/08/2026
|400.000,00
|6233ASCB02RYW7K8.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-210826-17:29:50 6233ASCB02RYW7K8.20260821.172950.30556937.DUONG THANH VAN.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686512269.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0701000419606 PHAM THI KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RYW36Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:28:51 6233ASCB02RYW36Y.20260821.172851.30556937.DUONG THANH VAN.970416
|21/08/2026
|500.000,00
|6233ASCB02RYWVDP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:28:09 6233ASCB02RYWVDP.20260821.172809.30556937.DUONG THANH VAN.970416
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233ASCB02RY4941.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:27:58 6233ASCB02RY4941.20260821.172759.24099888.PHAM THI HUONG.970416
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QWXQCB.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233040580203.20260821.172730.19029158549688.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407
|21/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15686473600.ung ho ms 2026 224 be vi duc chuyen.CT tu 0351000896747 BUI THI TIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233TPBVI2CSHJ3B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.172721.11119916868.TRAN KHANH HOA.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686461537.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013638771 NGUYEN THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15686466961.BUI NAM TRUNG ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071004243061 BUI NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QW3P9V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233814029711.20260821.172608.19029691119016.VND-TGTT-TRAN THUY LINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWN179A2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.172606.700005657792.TRAN HOAI THU.970424
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082117255920263DSA909198.5389.45560.172559
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QW3VGN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233799659545.20260821.172549.19034718873013.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG HUYEN.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QW3923.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233933100423.20260821.172535.19029578663011.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QW3WX2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233033163705.20260821.172517.19020882801014.VND-TGTT-VU PHUONG THAO.970407
|21/08/2026
|125.000,00
|6233IBT1k2QWF8JN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233626242412.20260821.172336.19021594793011.VND-TGTT-DUONG LE ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6LQZ9.BUI HOAI PHUONG ung ho MS 202624 be VI DUC CHUYEN.20260821.172210.9566695.BUI HOAI PHUONG.970432
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QWTKDY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233028508547.20260821.172158.14022466457015.VND-TGTT-DINH THU NGA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686358280.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1015280360 LE THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082117204220269tN5367082.5390.8487.172042
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211719552026yS4q362481.5388.3433.171926
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QWL5KV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233238079013.20260821.171911.9305552222.Nguyen Thi Thu Trang.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211717522026q2r7049791.5389.88561.171752
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686300326.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000373594 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWHHGS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233590204100.20260821.171729.7850700770.NGUYEN NHU QUYNH THY.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082117172120267soe349425.5388.84840.171721
|21/08/2026
|100.000,00
|ungho MS2020.224 vi duc chuyen#SP#020097048808211717022026a1ha045726.5387.83524.171702
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211715442026154W043319.5390.74054.171545
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT6Z3TF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.171522.48622135.TRAN THI KHANH HUYEN.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15686248842.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1024062421 TO THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211715202026XjRr339522.5189.70788.171520
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MCOBQ2MQPXY1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.171422.03101016731463.NGUYEN THI NGAN.970426
|21/08/2026
|50.000,00
|6233ASCB02RYZKZ7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:14:12 6233ASCB02RYZKZ7.20260821.171413.9504097.HUYNH NGUYEN BAO TOAN.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWZIDR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233545552993.20260821.171400.1935414311.PHAM HA THI.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJT6ZKSH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.171351.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
|21/08/2026
|150.000,00
|6233IBT1k2QWZ95I.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233673708673.20260821.171339.19036661853013.VND-TGTT-DUONG THI THANH AN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211713172026T0t9328572.5387.57262.171317
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QW6ZMJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233425028997.20260821.171235.19036168784010.VND-TGTT-NGUYEN THUY HANH.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808211712122026gw4x022355.5388.49625.171212
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RY4MR6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-17:11:57 6233ASCB02RY4MR6.20260821.171158.48127707.MAI THI NGOC GIAU.970416
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211711562026DGP2919427.5189.46897.171157
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QW6VFW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233725252066.20260821.171128.19032646353017.VND-TGTT-TRAN THI THU HIEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15686177623.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1020220112 VU THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233ASCB02RY429X.CHIENG CUN LIN CHUYEN KHOAN-210826-17:10:55 6233ASCB02RY429X.20260821.171055.12705017.CHIENG CUN LIN.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW224PETX.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.171022.060266493366.Pham Ngoc Khanh Nhu.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686159025.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0831000040200 LE THANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWEK5Y.Ung ho ms 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26233579794063.20260821.170956.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
|21/08/2026
|110.000,00
|MBVCB.15686147274.gd va cac con ung ho MS 2026.223 be Quyen va An.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15686144267.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0061001125363 LE THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082117085920260eit006685.5390.27272.170859
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QWE1A7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233223885903.20260821.170835.16188899999.PHAN VAN TAN.970407
|21/08/2026
|48.000,00
|O5CH7KA23OP7-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211708302026P69J300082.5387.24463.170831
|21/08/2026
|60.000,00
|MBVCB.15686121020.gd va cac con ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211707462026Q4C2808111.5390.18682.170718
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QWKZZP.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233774902343.20260821.170744.19033939609020.VU THI HUONG.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QWKU57.Ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN FT26233530876133.20260821.170652.19026232802014.VND-TGTT-QUACH THI MAI ANH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211706142026FZXR380824.5389.7702.170615
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWKCJB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233933021025.20260821.170611.19010162069868.VND-TGTT-DOAN HONG GIANG.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15686081163.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002561734 LE PHUONG NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15686080646.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000416527 NGUYEN BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686087113.ung ho 2026.218 be gia han gia vinh.CT tu 0181001785789 NGUYEN HUU LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RYRCDR.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-210826-17:05:32 6233ASCB02RYRCDR.20260821.170534.42163207.NGHIEM THANH THUY.970416
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QW7TQY.Ung ho Ma So 2026.224 FT26233673684628.20260821.170527.8888682268.LE HONG TRUC.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211705222026o0hn989478.5390.1728.170522
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211704452026EGVD680296.5189.98318.170418
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908211704392026YIzF981666.5189.96846.170439
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QW71UF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233444847566.20260821.170339.19029854244018.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO MAI.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15686045566.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000467586 CU THI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15686044106.ung ho 2026.216 be thi hoe.CT tu 0181001785789 NGUYEN HUU LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QWG3ES.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233405266346.20260821.170310.8886964747.HOANG THI LAN ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15686029071.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003358018 VO HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15686027449.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000482486 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15686027949.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1022972592 BUI THI NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT6EL79.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170240.91228785.DONG THI HONG HANH.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QWGK1T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233163597504.20260821.170232.19039282492010.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH TRANG.970407
|21/08/2026
|70.000,00
|6233VNIB02RYZD5P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170227.899561666.NGUYEN THI CHAU.970441
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT6EZT8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170221.0388771267.NGUYEN KIM HANG.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082117021120266AIJ162437.5388.81254.170212
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15686010730.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011003073888 NGUYEN THI NHU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15686009885.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0531002562474 DO NGOC PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233MSCBD23XEH55.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170129.2611198968686.NGUYEN ANH TU.970422
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211701302026mAWT268598.5189.76181.170130
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15686003791.ung ho ma so 2026.215 be duc duy.CT tu 0181001785789 NGUYEN HUU LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233VNIB02RYZEFZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170119.903700381.NGUYEN HOANG ANH THU.970441
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211701142026lghw970606.5390.73803.170046
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW22473DU.IBFT NGUYEN THI THUY DUY MS 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.170102.91301002941.NGUYEN THI THUY DUY.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MCOBQ2MQ7JCR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.170035.80000502897.NGUYEN THI HOA.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685985107.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211700332026QTJR408297.5387.69423.170005
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW224735E.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165957.040059670818.NGUYEN THI NGOC LAN.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685967726.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004187959 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT6EVCS.Ung ho Ms 2026224.20260821.165924.178070061.DUONG MINH THUAN.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15685965937.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9904808659 DUONG THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685973872.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004175502 HA THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|DO THI THANH THU Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211658462026tbua959388.5189.58035.165846
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6ECCW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165831.136901869.TRAN THI HA THU.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685958520.Ung ho MS 2026. 224 (Vi Duc Chuyen).CT tu 0711000295141 DAO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685940629.ung ho Ms 2026.224 be vi duc chuyen.CT tu 9310397939 NGUYEN THI MINH THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJT6KREY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165732.232396326.TRAN HUONG QUE.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685934801.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0451000493037 PHAM VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW2247ECT.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165656.0779599325.TAT DIEU VAN.970403
|21/08/2026
|500.000,00
|6233MCOBQ2MQ74FR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165654.03101010037453.DAO HUYEN TRANG.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QWB7X1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233601750471.20260821.165455.19035871774012.VND-TKTT-THAI THI HUE.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWB4UT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233815291623.20260821.165439.19073467735010.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWBBP9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233792600050.20260821.165434.19033171948017.VND-TGTT-DOAN THI CHI.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ABBKP2QW2F7K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165359.0353933642.TRAN LAN PHUONG.970425
|21/08/2026
|100.000,00
|DOAN THI HUYEN Chuyen tien#SP#020097048808211653582026awik937619.5189.26282.165330
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685877368.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0261003481240 NGUYEN THI THANH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QWB1YK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233626129762.20260821.165331.19036806626010.VND-TGTT-TRUONG QUYNH ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685863281.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000435391 NGUYEN VIET DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233VCBCW22465DW.ung ho ma so 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165314.8107041179613.NGUYEN MINH NHI.970454
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211653152026gq8y934432.5189.21210.165247
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QW53I1.Uh ms 2026.224 be vi duc chuyen FT26233097064604.20260821.165258.19034404529016.VND-TGTT-DANG THI THU NGA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW22471DI.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165245.050051553346.DAO CONG NHUT.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685854960.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0651000846227 PHAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QW5EWL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233710511891.20260821.165225.9886938983.DAO MINH NGOC.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685835114.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002486022 TRAN THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211651452026YU4M914108.5387.10809.165145
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211651442026IGPR093214.5388.11027.165144
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QW58B4.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233377680430.20260821.165136.19031367837016.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|21/08/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211651302026BPCT091758.5389.8855.165130
|21/08/2026
|100.000,00
|6233NBVAF2YFPUWY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165125.100004658838.PHAM NHU Y.970419
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685830313.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001103113 PHAN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211651152026nav8925417.5387.7913.165115
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJT673LX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165105.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233WBVNP2QW22RS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.165036.661068001209.NGUYEN THANH LAN.970412
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211650342026wmv4922319.5389.2781.165034
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWYRZ9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233701045720.20260821.165032.8396750405.NGUYEN THI MINH TRANG.970407
|21/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15685803639.TRAN LY DANH Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1033445651 TRAN LY DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508211649312026PgLl213386.5387.95697.164931
|21/08/2026
|300.000,00
|6233ASCB02RYJ3HQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:49:26 6233ASCB02RYJ3HQ.20260821.164926.222016939.LE MANH LINH.970416
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685793959.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1945086933 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QWY8XZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233726929510.20260821.164902.6801072024.DO THI KIM DUNG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685775103.ung ho MS 2026.224( Vi duc chuyen) .CT tu 1017209612 NGUYEN DIEU DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211648092026UOWI071306.5390.87038.164809
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211648042026uuz1911116.5389.86486.164804
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWYQVX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233460612811.20260821.164803.19036749937012.LE THI THU HOA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1d1YEP3TM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164802.970422M440c53000000000b98756.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082116475020268CR0923524.5389.83979.164751
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWN1BR3Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164742.9993995999.NGUYEN DUE DUONG.970437
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15685759154.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000886240 DANG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT672I5.Ung ho ms 2026224.20260821.164627.82288688687.NGUYEN THI HAI YEN.970432
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QWPITM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233223804400.20260821.164618.6020081982.NGUYEN THI THU HUONG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143216096329.20260821.143216096329-0973192724_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJT6GRH2.ZP262330506945 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164515.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143216053085.20260821.143216053085-0979514371_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MCOBQ2MQN6WN.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164425.03686017085558.PHAM THI ANH.970426
|21/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RYJABX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164425.003704060225512.NGUYEN NGOC DUC.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWU7PN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233701020025.20260821.164423.19037449568011.VND-TGTT-DANG THI DIEM HANG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211644142026zixn893988.5389.60708.164414
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685713843.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081000593294 VO THI LINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15685701303.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081000593294 VO THI LINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685693095.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351000907286 ONG KHAC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685688841.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000408064 PHAM THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QWU2QV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800713453.20260821.164307.19026317882017.VND-TGTT-TRAN THI CHUYEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QWUQVT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233579692473.20260821.164245.19033092333015.VND-TGTT-BUI THI THANH PHUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685672885.BE VI DUC CHUYEN.CT tu 0011004043266 NGUYEN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233VNIB02RYFDB1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164223.041704060102476.NGUYEN THI HA.970441
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QW8TX6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233297935937.20260821.164221.4186832017.PHAM THI PHUONG THAO.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QW8TPN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233403601240.20260821.164219.19035252279015.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685670463.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0871004237428 PHAM TUYET LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QW8KU6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233130508800.20260821.164151.19034527896013.VND-TGTT-HOANG NONG NGUYET LINH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|TRAN VAN TRUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211641412026g9vr882641.5388.43478.164141
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SHBAP2QU51F2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164122.8846444444.NGUYEN HOANG TAI.970443
|21/08/2026
|200.000,00
|MS 2026.224#SP#020097041508211640592026CCUE173920.5387.40024.164059
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSSTU1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.164039.01735056102.NGUYEN QUANG VU.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685642457.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000011187 HOANG THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.224 vi duc chuyen#SP#0200970488082116395920265rwb875184.5390.31862.163931
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685629241.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0581000790640 NGUYEN HUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RYFTGG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:39:35 6233ASCB02RYFTGG.20260821.163935.27823107.NGUYEN THI DUONG PHI.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685627412.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000359415 NGO THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QWIUFT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233306941528.20260821.163830.19025752066012.VND-TGTT-TRUONG NGOC KIEU MY.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QWIJLZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233809501739.20260821.163737.19032853762016.VND-TGTT-PHAM MINH HUYEN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233TPBVI2CSS143.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.163731.02148558801.TRAN THI THANH MAI.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWMFDF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233493227055.20260821.163700.2607228888.BUI THI DIEP GIANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSSQ3G.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).20260821.163656.92720011989.BUI THI NHA PHUONG.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWMLWE.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233480676788.20260821.163650.19031937559015.VND-TGTT-NGO THI HANG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211636482026ju4u861516.5390.11830.163648
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685585789.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1063002616 NGUYEN TAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MCOBQ2MQNZ34.Ung ho MS 2026.224.20260821.163625.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082116362120261Yfz152679.5387.9226.163558
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685571630.ung ho MS 2026.224 (be VI DUC CHUYEN).CT tu 1041666366 DUONG THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWMYGK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233030120829.20260821.163555.19036381746017.PHAM THI THU HOAI.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RY8I1S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:35:46 6233ASCB02RY8I1S.20260821.163546.1930837.TRAN THANH THUY.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685574050.MS 2026.224.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685563508.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 1015485008 LUONG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211635322026laqa856190.5387.3582.163532
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685559571.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0721000554477 TRAN NGOC KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211634302026Q4EC238654.5387.98323.163403
|21/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2090734211478818816.20260821.Scan QR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen 2090734211478818816
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15685541804.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004067642 VU THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSX76Y.ung ho ma so 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260821.163350.10001955539.VI THI VAN.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211633472026eqi7848784.5389.94060.163319
|21/08/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211633452026S1OL345025.5388.92930.163345
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211633342026Q8GZ351994.5387.91474.163334
|21/08/2026
|100.000,00
|6233WBVNP2QUPUQ1.MS 2026 224.20260821.163322.135678.VO DANG THINH.970412
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1aWN15F9E.NGUYEN THU HUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.224 (BE VI DUC CHUYEN).20260821.163319.0865807648.NGUYEN THU HUONG.970424
|21/08/2026
|20.000,00
|6233IBT1iJT6AJBQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.163313.43666662002.PHUNG THI MAI HUONG.970432
|21/08/2026
|10.000,00
|6233TPBVI2CSX7H6.MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.163306.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685528267.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003140552 PHAM CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWV8U6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233296725272.20260821.163252.19032498163335.VND-TGTT-NGUYEN THU THAO.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15685521291.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tien ung ho be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003585743 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT64NV6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.163237.161323683.DANG PHUONG MAI.970432
|21/08/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211632052026DAFY075992.5189.81808.163205
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWVJZ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233597437400.20260821.163204.19034923169027.VND-TGTT-HUYNH THI KIM TAI.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211631502026nyfo840769.5390.81170.163150
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211630592026czWx129618.5388.75596.163031
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15685497539.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011003350672 DAO THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211630412026rrpv836217.5387.74223.163041
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWDMTH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233034555480.20260821.162956.19029311181024.VND-TGTT-TRAN THI THU CUC.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082116294420265Gts125350.5388.68165.162916
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15685476312.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685461764.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1021925002 HOANG THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685465910.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000137601 LUONG THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWSH4M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233272224311.20260821.162824.9999582994.TRAN THI THUY.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082116281520268aAH119147.5387.58555.162815
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15685452073.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0761002386991 HOANG NGUYEN LAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685451594.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0721000598340 TRAN THI NGOC SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJT64D7Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.162751.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QWS5FR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233888053336.20260821.162735.19037902855019.VND-TGTT-NGUYEN THUY AN.970407
|21/08/2026
|10.000,00
|6233TPBVI2CSXVCN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.162728.03689923301.TO MINH TRANG.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWSIPR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233080308057.20260821.162708.8888897412.LE THANH BINH.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.224#SP#020097048808211626102026gx2x818055.5387.45835.162542
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QW9NS5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233271841600.20260821.162606.19037503481016.VND-TGTT-BUI THI HUYEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QW9X1E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233500992940.20260821.162555.86933467.LE PHUONG DIEU LINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT6B36Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.162528.183082035.NGUYEN CONG TO UYEN.970432
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1k2QW9E46.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233725082777.20260821.162516.19030291721017.VND-TGTT-TRINH THI VUI.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RY14DE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:25:02 6233ASCB02RY14DE.20260821.162502.2410198388.NGUYEN DINH HAI DANG.970416
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211624402026ak42812095.5388.37077.162440
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685397258.Ung Ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181000863347 CHAU DA LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211624032026r03t809641.5389.32765.162335
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho moi 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211623302026Z7VW932919.5388.29602.162330
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QW9WED.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233034529062.20260821.162325.6617119999.TRUONG THANH BAO DUYEN.970407
|21/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211623222026PGQE195019.5387.29160.162322
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685386582.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0641000016926 VO THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6BBAY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.162251.22696666699.LE HONG NGOC.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1aWN15JGL.NGUYEN THU HUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.221 (BE SUNG TRONG NHAN).20260821.162231.0865807648.NGUYEN THU HUONG.970424
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QW2EFI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233576252445.20260821.162224.19020033540010.VND-TGTT-TRAN HONG NHUNG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15685360579.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000147001 PHAM THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211621512026qg0c800788.5389.20101.162151
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QW25MH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233262072747.20260821.162146.19036049676013.VND-TGTT-VU THI HAI.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233NBVAF2YFPFU9.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.162141.100005329005.NGUYEN THI HAI YEN.970419
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211621232026239u799019.5387.17217.162124
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QW2I29.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233130434270.20260821.162120.19034662492011.VND-TGTT-PHAM THI HUYNH KIM.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QW2IW3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233545729653.20260821.162119.19036795598011.NGUYEN TU NAM.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSX8RL.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260821.162118.00649729001.NGUYEN VAN QUANG.970423
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QW29T6.ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233150100707.20260821.162058.19073445999014.VND-TGTT-TRAN PHUONG ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685340588.ung ho 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9989084760 NGHIEM NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An, ma GD 100000174737483#SP#0200970449082116202220263Twq764874.5189.10930.162022
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174737334#SP#020097044908211619552026duP7745739.5390.8316.161955
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSX1RF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161951.00649729001.NGUYEN VAN QUANG.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685336107.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1059502682 NGUYEN PHUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RYBVNV.UNG HO MS2026.224 VI DUC CHUYEN-210826-16:19:40 6233ASCB02RYBVNV.20260821.161940.2230027.VO THI HONG LIEN.970416
|21/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen. mong con khoe manh binh an, phep mau se den voi con.#SP#020097048808211619322026urjk791771.5387.6151.161932
|21/08/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143212781363.20260821.143212781363-0762736801_MS 2026224 Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685308539.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QWCU3C.Ung ho ms 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26233128424258.20260821.161837.596919899999.TRAN THI THUC.970407
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85HMK.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260821.161836.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|50.000,00
|6233ABBKP2QU784F.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161833.0921019516038.PHAM THI TRANG.970425
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685307947.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000350373 PHAN THUY TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211618282026844K199994.5189.99819.161829
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211618192026aMkn978758.5390.99282.161819
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685315468.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0361000288166 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685304921.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QWCSP9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233971786343.20260821.161804.19032141986686.VND-TGTT-PHAM HONG HANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD23XFRE3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161803.012302468.NGUYEN CONG DIEP.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWC1C3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233065366195.20260821.161742.19033170109011.VND-TGTT-BUI THI VAN ANH.970407
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QWC1JG.ung ho ms 2026.224 be Vi duc Chuyen FT26233601608721.20260821.161742.14020010243010.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685291758.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1034993724 NGUYEN THI KIM LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWCJDI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233115329014.20260821.161737.19075806334015.VND-TGTT-VO THI PHUONG TRAN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685300357.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081001089500 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685290454.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341006960461 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233SGTTW224IDGF.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161727.060202346459.BUI THI NHU.970403
|21/08/2026
|70.000,00
|6233IBT1k2QW1N3W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233147605649.20260821.161724.19074128685019.VND-TGTT-THAN THI DIEU QUYNH.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211617132026IQ5A094192.5389.92291.161645
|21/08/2026
|300.000,00
|6233ORCOQ2MQIXQK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161708.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15685273759.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0701000388578 NGUYEN NGOC QUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QW1K4X.ung ho ms 2026.223 hai be Quyen va An FT26233585049953.20260821.161625.14020010243010.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208211616022026Z7G6192889.5189.85228.161539
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QW1P2T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233853529686.20260821.161542.9933046933.NGUYEN THI THU HANG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422082116153820263WQP322431.5388.83234.161538
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821161536202645IE102439.5189.83157.161509
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1d1YEUSLU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161532.970422P333493000000000593561.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|300.000,00
|6233ASCB02RYBLXZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:15:17 6233ASCB02RYBLXZ.20260821.161517.40811227.DANG THI XUAN HIEN.970416
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211615172026U0HF956201.5388.79776.161449
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QW1S71.ung ho MS 2026.224 FT26233589083720.20260821.161509.19033803001010.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG NHUNG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685264548.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1043301887 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QW121Q.ung ho ms.2026.222 em Le tram ngoc Trinh FT26233043189258.20260821.161456.14020010243010.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685253487.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0211000437956 PHAM THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT65M6T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161435.8282999.TRAN THI NGOC DIEP.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT65DE3.ZP262330485175 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161411.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT65SVZ.Nguyen Xuan Anh Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161354.131245629.NGUYEN THI XUAN ANH.970432
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85E46.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260821.161324.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|30.000,00
|6233ASCB02RYA924.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:13:11 6233ASCB02RYA924.20260821.161311.32427327.KHONG MINH HOANG.970416
|21/08/2026
|129.328,00
|MBVCB.15685234326.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1025392327 VU THI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWJBCL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233257927778.20260821.161303.19073548777011.VND-TGTT-NGUYEN HAI YEN.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QWJYA1.ung ho ms.2026.220 FT26233965084008.20260821.161255.14020010243010.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|O5CH7KA21FDP-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211612512026Y0X2692133.5387.66293.161229
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6YNS3.ZP262330480683 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161215.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VPBKI2CSV9CL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161152.0986582443.PHI THI BICH THUY.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSV3BV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.161147.00244918802.NGUYEN THI LAN HUONG.970423
|21/08/2026
|20.000,00
|6233IBT1cJM85K6J.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260821.161143.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWW3J4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233965077435.20260821.161115.19030741874889.VND-TGTT-TRAN THU PHUONG.970407
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QWW6R2.ung ho ms.2026.217 gd ong Nguyen van Thao FT26233130400836.20260821.161048.14020010243010.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1d1YE8NN6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.161042.97042292H0cd194000000000a73830.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211610372026m4ss757298.5390.52258.161037
|21/08/2026
|50.000,00
|6233ASCB02RY1RDB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:10:34 6233ASCB02RY1RDB.20260821.161034.246426349.NGUYEN THUY HANG.970416
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RYATZZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:10:34 6233ASCB02RYATZZ.20260821.161034.880301.LU MY KHANH.970416
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821161027202689IZ847795.5387.51768.161027
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM857XF.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).20260821.161017.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211609392026at23753582.5388.47316.160911
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908211609352026VLH1352730.5387.46352.160935
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM8578P.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260821.160915.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143211548299.20260821.143211548299-0942258169_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211608222026n3m1748378.5189.39365.160822
|21/08/2026
|20.000,00
|6233IBT1cJM85GEC.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260821.160802.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QWQE4Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233835990570.20260821.160745.19032191128011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|21/08/2026
|30.000,00
|6233IBT1iJT6YVH8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.160730.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QWQ574.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233880443652.20260821.160708.2979130988.LUONG THI MY HANG.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211606472026D58S933047.5389.29814.160647
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QWQ8IX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233223652171.20260821.160646.3830888999.DANG TRAN TUAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15685138918.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 2331703999 CAO THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85AFY.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260821.160634.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143211399852.20260821.143211399852-0931668379_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15685123091.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004373548 NGUYEN TUYET QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211605242026ot45927414.5390.21520.160524
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQN3W8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233205587664.20260821.160520.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174732308#SP#020097044908211605112026wQ4p541047.5389.19787.160443
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85A2G.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).20260821.160511.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15685110949.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000433985 PHAN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211604332026jfxk732760.5389.16546.160404
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211604312026ob66732620.5387.15467.160431
|21/08/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097048808211604292026tsdf732504.5387.15375.160429
|21/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082116040120264X3N317287.5390.12940.160333
|21/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211604002026HE62022745.5389.11951.160400
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM854UZ.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260821.160338.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RYBURD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.160323.395192997.VU THUY DUONG.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN1P68G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.160315.700023122283.VU THI MINH NGOC.970424
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QQNWTR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233011120909.20260821.160250.13820309702014.VND-TGTT-KHU THI HOAI PHUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233ORCOQ2MQDTHK.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260821.160233.0013100008942009.LE THI PHUONG DUYEN.970448
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1d1YE8G8M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.160228.970422Kf5d393000000000649693.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082116021220266gnf723083.5189.2239.160212
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211601572026VhoL914325.5189.99523.160157
|21/08/2026
|200.000,00
|ms 2026.224 vi duc chuyen#SP#020097042208211601542026R7BH880927.5390.99415.160155
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082116011520264XLK910975.5389.94945.160115
|21/08/2026
|250.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082116010320267NX4006314.5390.94214.160103
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85B1W.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).20260821.160102.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15685052364.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211600002026jdr4714474.5390.87753.160000
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM855A6.Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).20260821.155955.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|150.000,00
|6233TPBVI2CSVQE9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155954.06497678401.NGUYEN THI HONG ANH.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MSCBD23XM1NE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155943.0986616138.NGUYEN TU ANH.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211559432026j3lR905665.5387.85793.155943
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211559262026QEXS097877.5388.84076.155926
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQXHC5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233887946254.20260821.155858.19033538009012.VND-TGTT-TRAN THI THU PHUONG.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15685028084.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD23X15U1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155826.0353208013.NGUYEN THI HOA HUE.970422
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85YFB.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260821.155820.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQX42A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233680510610.20260821.155814.9466668899.BUI THI HONG ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-210826-15:58:10 puiS915692#SP#020097041608211558102026puiS915692.5387.75668.155810
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QQX518.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233680510802.20260821.155803.19033722368009.VND-TGTT-PHAN MY BINH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143210441673.20260821.143210441673-0702809060_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15685002844.ung ho ms 2026.224 ( be vi duc chuyen) .CT tu 0071005828828 NGUYEN NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85Y8K.Ung ho MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).20260821.155713.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6ULDP.LE TRONG NGHIA chuyen tien UH 2026224 VI DUC CHUYEN.20260821.155710.105134932.LE TRONG NGHIA.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN#SP#0200970488082115565520263pa6703228.5387.67698.155633
|21/08/2026
|5.000,00
|6233IBT1k2QQXQFJ.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233652679330.20260821.155641.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15684991253.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0021000274842 PHUNG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QQ3F9E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233220311001.20260821.155611.19036019916011.VND-TGTT-VU THI HUONG ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821155559202643zs699793.5388.61592.155559
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85PMT.Ung ho MS 2026.217 (gia dinh ong Nguyen Van Thao).20260821.155555.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSKN7U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155550.00987589802.LE THI THANH HUYEN.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW224DR4Q.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155541.060243461688.NGUYEN THI THU HA.970403
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115553420263wzh698233.5390.58657.155534
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115553020269evh697980.5388.59174.155530
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ORCOQ2MQD2FD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155507.38866666.DO HAI NAM.970448
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684977025.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9354516802 NGUYEN NGOC ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211554502026U0AO073993.5189.55130.155450
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT6U5QK.Ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155449.264324564.VO THI THUY LAM.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ3UA7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233696881220.20260821.155447.19036602341017.NGUYEN THI KIM CHI.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115543820262w39694675.5390.53423.155438
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211554382026RCWV072891.5390.52588.155438
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MSCBD23X1JB8.Ung ho MS 2026224.20260821.155436.686824071992.VU THI THANH HUYEN.970422
|21/08/2026
|40.000,00
|MBVCB.15684961316.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0731000644945 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|20.000,00
|6233IBT1cJM85UCX.Ung ho MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh).20260821.155347.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143209943541.20260821.143209943541-0372912945_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15684946915.ungho ms 2026.224 vi duc chuyen.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.224#SP#020097048808211552362026ebkq687159.5388.38730.155236
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684930293.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000418431 LA THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211551172026jN4v874467.5390.32104.155049
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211551092026ct14681958.5387.30674.155110
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85MRD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.155107.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684908491.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0501000058498 PHAM THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|800.000,00
|6233IBT1iJT68FXF.TRINH MINH DONG transfer ung ho 8 ma so sau 2026217 2026218 2026219 2026220 2026221 2026222 2026223 2026224 moi ma so 100 K.20260821.155037.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ABBKP2QUNLK4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.155031.0751025802054.NGUYEN THI TAM.970425
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115500620263ddq678195.5390.24225.154938
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:49:54 Huqj271307#SP#020097041608211549552026Huqj271307.5387.22583.154926
|21/08/2026
|20.000,00
|6233IBT1k2QQTLUP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233263007392.20260821.154952.996669696969.NGUYEN THI TUYET HOA.970407
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85MJ2.Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).20260821.154951.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211549262026x0ie675716.5189.19886.154926
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15684896913.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017746961 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211549142026jfja674975.5390.18308.154851
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821154835202626q6672612.5388.14575.154807
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082115482020264U1D040738.5387.12983.154820
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QQTMMQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233007036239.20260821.154819.19028509306012.VND-TGTT-NGUYEN HANH DUNG.970407
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85VV3.Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).20260821.154815.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211547502026mf6o669967.5189.10307.154750
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211547392026KHZF037271.5389.7891.154739
|21/08/2026
|50.000,00
|6233TPBVI2CSKRDL.ms 2026.224.20260821.154725.04441572510.DO HOAI LY.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:47:17 X80I672733#SP#020097041608211547172026X80I672733.5388.6628.154717
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211547092026jexi667502.5390.6150.154641
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15684852709.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7177778888 PHAM THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2QQLGYI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233007027498.20260821.154609.19023889236222.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHAU.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211545552026mtud663136.5389.98160.154555
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQLI32.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233813656364.20260821.154521.19038501526019.VND-TGTT-DINH DUC HIEN.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211545112026NAGS953181.5189.94050.154512
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211545092026j17w660469.5390.92860.154509
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082115450720268boH851470.5189.93264.154507
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211545052026T3KB290225.5388.92682.154506
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM859Z8.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).20260821.154439.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684813624.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000152702 HA VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211543132026xtuk653697.5189.82060.154313
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211543092026mxvq653436.5389.80853.154241
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN1UM6Q.ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.154243.000004002334.NGUYEN THI TU ANH.970440
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1d1YEIK3J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.154226.970422V534f33000000000c98259.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1fJSBWEJ5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.154209.140414849158191.HA NHAT ANH.970431
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143208688261.20260821.143208688261-0962847310_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684788941.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0201000608898 NGUYEN THI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQHJMD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233797000605.20260821.154119.19035164572012.VND-TGTT-LE THI LAN HUONG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQZ3ZB.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233096036098.20260821.154049.310894888999.NGO THI HONG DIEM.970407
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85CG8.Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).20260821.153953.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQZG9B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233853402030.20260821.153950.19034818278015.VND-TGTT-TRAN QUYNH TRANG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684751564.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3354222692 LE CAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQZ9AA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233950677098.20260821.153833.19035449445014.VND-TGTT-CHAU VAN KHANH NHAT.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684755094.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9818888468 NGUYEN NGOC THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115382920267x60637449.5189.51805.153829
|21/08/2026
|20.000,00
|6233IBT1k2QQZQ8J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233114659401.20260821.153758.19038701481011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU YEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ6FU6.Ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26233585000480.20260821.153731.9909711531.LE NGO TRUNG HIEU.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15684738175.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001146078 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684738055.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0451000414563 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|20.000,00
|6233IBT1cJM851BV.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260821.153725.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ64ZA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233426188898.20260821.153632.19034452672017.VND-TGTT-NGUYEN LAN HUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MCOBQ2MQ3HW3.Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).20260821.153616.02001018908559.TRAN THI TUYET NHUNG.970426
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684710868.NGUYEN THI THU THUY chuyen tien.CT tu 0451000414563 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ68V5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233600903991.20260821.153556.19034160526011.VND-TGTT-SAM THI HA.970407
|21/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15684716562.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0421000498314 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|20.000,00
|6233IBT1k2QQ6DH5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233600902433.20260821.153536.19029381427012.VND-TGTT-BIEN THI THAM.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ62YL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233242189414.20260821.153517.1989156789.NGUYEN ANH TUAN.970407
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1cJM85J58.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.153458.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211534542026KCHJ999813.5389.30823.153454
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082115343320260gWE812959.5189.28753.153433
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684689498.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081001144466 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|222.000,00
|6233IBT1k2QQELCN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233380276427.20260821.153408.19033621732011.VND-TGTT-HOANG VAN LUONG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQEHN8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233608239080.20260821.153407.19032496735668.VND-TGTT-TONG THI NGOC ANH.970407
|21/08/2026
|35.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211533572026l6cb621625.5189.24696.153357
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684678620.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000052727 VU THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211533022026dVPY806956.5389.18971.153302
|21/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15684675062.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0431000236688 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQE8DA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233584990961.20260821.153244.19037889777011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQEI8H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233579725373.20260821.153239.19036182810016.VND-TGTT-NGUYEN VIET SON.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSGVDJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.153226.03894419101.LE NHAT ANH.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233VCBCW22437PE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.153214.0447041001993.TRINH VIET LINH.970454
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6M8SU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.153214.0336473476.MAI NHAT QUYEN.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|6233MCOBQ2MQ3EMG.Ung ho ms 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).20260821.153213.07001012991004.LY BICH TUYEN.970426
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684650950.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9962284959 NGUYEN BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684648394.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000482627 LE THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QQKTRP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233732020838.20260821.153106.19030219169016.VND-TGTT-NGUYEN HUYEN TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684647104.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0561000568330 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|30.000,00
|UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-15:30:29 DozA524212#SP#020097041608211530292026DozA524212.5390.5105.153030
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211529532026KL4I544956.5189.1287.152954
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQKPRD.Ung ho MS 2026.224 FT26233597201571.20260821.152946.19027375360019.VND-TGTT-DINH THI THANH PHUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821152942202632og606863.5387.99716.152942
|21/08/2026
|30.000,00
|6233IBT1iJT6VNQ5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152926.0977234238.DINH BICH HANG.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSGUBS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152858.86753888888.NGUYEN THI KIEU DIEM.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684613868.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011002740727 NGUYEN NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ7NWB.Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233903794015.20260821.152815.19833761333022.VND--DO THI THANH XUAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115280620262xfq601431.5388.88960.152806
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143207269153.20260821.143207269153-0944534633_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|10.000.000,00
|Cong ty Giang Nam Ung ho chau Ho Thanh Phong MS 2026.206#SP#020097042208211527382026D6GL843108.5387.87568.152739
|21/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-15:27:14 CH61858868#SP#020097041608211527152026CH61858868.5390.85340.152715
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW2243KIG.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152711.030062813411.DOAN THI THUY DUONG.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211527062026knva598092.5390.83921.152706
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684583532.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001200456 NGUYEN DUC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684590279.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0731000856745 VI THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684578149.Ung ho ma so 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1022150730 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.224be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211526052026INLO780617.5390.77785.152606
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684588203.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000333976 VU THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN182UN.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.152511.7999789789.NGUYEN HOANG THANH THAO.970440
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6VI4T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152446.169301988.NGUYEN DIEU HOA.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082115244220262zj6777872.5387.68926.152415
|21/08/2026
|30.000,00
|2026.224 ( ung ho be Vi Duc Chuyen )#SP#020097041508211524412026KxMt778979.5189.69493.152419
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15684558820.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0041000326052 PHAN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15684557885.MS 2026.224 Vi Duc Chuyen.CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QQGZQU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233061201073.20260821.152418.9908833630.DUONG THI KIEU TRINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211523472026A4JG020883.5189.63641.152347
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQG4LB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233294172930.20260821.152344.19027743449017.VND-TGTT-LE THI THAO NGUYEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQG548.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233590877380.20260821.152331.1366888838.PHAM KIEU HUNG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:23:15 4Bd6185292#SP#0200970416082115231620264Bd6185292.5388.60444.152316
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQG8K1.Ung ho ms 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26233359618791.20260821.152309.14023892396011.VND-TGTT-NGUYEN THI CAM LE.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6DREI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152157.61078525.LE THI KIM MY.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQAXXI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233717235000.20260821.152145.19032282727013.VND-TGTT-LE THI THUY OANH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115211920269ygu578476.5389.48793.152051
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211521132026l7L3767170.5389.48455.152113
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6DFJW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.152111.272602964.DANG HOI XUAN.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684512698.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000803385 VO THI NGUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684516628.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1032037873 PHAN THI LAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684515264.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0731000689232 DAO THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QQA4DS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233597173737.20260821.152029.19032768208018.VND-TGTT-MAI THANH VY.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15684505512.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211519592026Whdf762951.5390.40661.151959
|21/08/2026
|6.719,00
|MBVCB.15684503880.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082115194620261HVS878125.5388.41015.151946
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211519402026158o573056.5390.38709.151917
|21/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211519342026zvoc572715.5189.38435.151911
|21/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RY2BPU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151925.004134432.PHAN THI QUE AN.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:19:09 lTaM317600#SP#020097041608211519092026lTaM317600.5189.37147.151909
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211519062026bu6v759477.5189.35960.151838
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211518332026lvsn569386.5387.32422.151833
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211518332026ypzw569373.5387.33351.151833
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QQ43GH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233600842007.20260821.151826.19035351348010.VND-TGTT-NGO TRAN THANH THAO.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|LE HAI VAN chuyen tien Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082115182220269EV8865023.5389.31925.151755
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211518202026haz3568683.5390.30778.151820
|21/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211518182026pw3f568578.5390.30687.151818
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ4TR7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233113061582.20260821.151816.19032384186998.VND-TGTT-LE THI KIM.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211518122026YMGZ756318.5388.30425.151812
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684480275.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341007024061 DAO MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QQ4HT4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233147392130.20260821.151804.1983749769.DAO VIET DUNG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SHBAP2QUHV29.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151801.0963959874.VU THI NHUNG.970443
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684478533.ung ho MS 2026. 224 ( be Vi duc Chuyen).CT tu 0061000288989 PHAM THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684465380.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 1012361539 NGUYEN THI MIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115170720265cc1564690.5390.23912.151707
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ4YH2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233809201200.20260821.151700.19034047366014.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:16:39 Yx6X937549#SP#020097041608211516402026Yx6X937549.5389.21466.151640
|21/08/2026
|200.000,00
|TRAN SONG HAO HAO Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211516332026pafm562849.5189.21076.151605
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:15:54 gOTM406428#SP#020097041608211515552026gOTM406428.5388.16902.151555
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684454916.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013945281 LE THI BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ4W8M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233880252486.20260821.151538.8385333888.BE DIEU HOA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115152920267m6o559312.5389.14214.151529
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW2249N4K.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151527.060055410839.NGUYEN THI KIM AI.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211515242026h9rM746950.5389.15030.151524
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211515232026YZ3D368794.5389.14003.151523
|21/08/2026
|300.000,00
|6233SGTTW2249ILW.IBFT UNG HO MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen.20260821.151520.070039783744.NGUYEN HOANG THAI.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT6DJQP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151516.133189009.TRAN CAM ANH.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211514442026MBTA611995.5388.9620.151445
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT6SXU3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151417.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432
|21/08/2026
|22.222,00
|MBVCB.15684426955.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000378222 NGUYEN PHUNG THUY VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QQB84B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233418494690.20260821.151327.19027703470021.VND-TGTT-NGUYEN HOAI THU.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QQB84Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233403406071.20260821.151327.9999050897.NGO LE THUAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211513272026mcoT740348.5388.2678.151259
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211513262026wmcy552555.5390.2606.151326
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211513192026E3NZ619880.5389.1713.151319
|21/08/2026
|100.000,00
|6233KLBKP2QUHCSQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.151302.19972002.HO THI MY LINH.970452
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082115124020265Vrm736921.5387.98555.151211
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QQBJKZ.Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233815003184.20260821.151231.19031481960014.VND-TGTT-DUONG THI NHU YEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.224 ( BE VI DUC CHUYEN)#SP#020097041508211512302026fES7737570.5390.98031.151230
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211512052026EVoR735836.5390.93932.151205
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ5F2L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233809180820.20260821.151148.5836836836.LAI THI PHUONG LINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211511492026aQyw735368.5389.93199.151149
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211511212026mavw545648.5189.89943.151121
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QQ5E99.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233799157896.20260821.151114.5519971998.TO THE DUNG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211511112026GANL062242.5189.90042.151111
|21/08/2026
|300.000,00
|6233MSCBD23V5Q36.ung ho MS 2026223.20260821.151058.0916492394.DOAN THI NGOC BICH.970422
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684388224.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000197416 NGUYEN MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ54X2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233803019363.20260821.151048.88888789.NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ54Q7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233029509854.20260821.151043.19031526187011.VND-TGTT-MAC BAO CHAU.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ55A3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233377306017.20260821.151035.19028048143868.VND-TGTT-DO PHUONG ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ5PWR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233150930254.20260821.151020.5587381989.LE THI TUYET.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211510082026C6JH124998.5390.83749.150940
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ5212.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233080009951.20260821.150927.19032697586016.VND-TGTT-HUYNH THI NGOC ANH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684358381.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9765678757 LA NGUYEN NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821150919202681sj539138.5388.77922.150919
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211508562026N0P4052136.5388.76439.150856
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.224- Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211508532026QPU8051879.5387.74909.150853
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQYFJ9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233292394260.20260821.150830.6799888888.DAO THI TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684348446.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082115071520260R6L913271.5388.67075.150716
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684335779.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QQYDMX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233809159001.20260821.150632.9866688613.DINH MAI DAO PHUONG.970407
|21/08/2026
|20.000,00
|6233MSCBD23VPTXW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.150629.0943723356.NGUYEN THI DO QUYEN.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211506142026TaCM716306.5189.62045.150614
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQPRG3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233292382185.20260821.150536.6989666688.TRAN THU THAO.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MSCBD23VPAS6.ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.150505.0510131520008.HO THI LINH CHI.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211504312026A11S032178.5390.52073.150403
|21/08/2026
|150.000,00
|6233IBT1fJS5RLBU.TRAN THUY DUONG ubg ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.150417.0071007207006.TRAN THUY DUONG.970438
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684296441.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0961000013748 PHAM THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082115040920266qi6522259.5388.49157.150409
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684295768.ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15684279769.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000886779 DO THAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684270839.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000272793 VY QUYNH KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW2249LVD.IBFT ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.150135.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684257916.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0391000985525 TONG PHI PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15684258199.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004029924 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QQU5Q1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233793945970.20260821.150047.19030586879021.VND-TGTT-HO PHUONG THAO.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684248253.LUONG THAI HA chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9904986862 LUONG THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWN1M5CX.Ung ho ms 2026.224 Be Vi Duc Chuyen.20260821.145941.1313131319.TRAN ANH NGOC.970440
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-14:58:57 bu5Z446685#SP#020097041608211458582026bu5Z446685.5189.19256.145858
|21/08/2026
|5.000,00
|6233VNIB02RL7P7N.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).20260821.145829.812281212.GIANG MY LINH.970441
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ8H8V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233147053904.20260821.145827.19033798150010.VND-TGTT-VO THUY MAI HUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ8HCR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233227586261.20260821.145826.19031471882015.VND-TGTT-HOANG THI MAI.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684211364.UNG HO MS 2026.224 (BE VI DUC CHUYEN).CT tu 0011004128888 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082114581620267XVD004298.5390.14338.145748
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684210710.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9799964444 HOANG DINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|NGUYEN VAN TUAN chuyen tien Ung Ho 2026.224 ( Be Vi Duc Chuyen)#SP#0200970415082114581220267Vzw690046.5390.15045.145812
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1fJS5R8AL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145809.7057539395.ADD INFO.999888
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QQ8KP5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233004398086.20260821.145804.19036971857019.VND-TGTT-VU DIEU PHUONG LINH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ8GPB.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233130122090.20260821.145752.19037767063018.VND-TGTT-LA THI BICH HUE.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ885Y.TRAN THI TU LINH chuyen FT26233492957684.20260821.145706.3364986335.TRAN THI TU LINH.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QQ8M5B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233205327123.20260821.145654.4272666666.LE DUY ANH.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1fJS5RVMJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145647.683678.NGUYEN THI HONG KHA.970431
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684192686.ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000811375 NGUYEN HUYNH THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211456432026591c683735.5390.4728.145643
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ8C6K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233616009215.20260821.145620.19037767063018.VND-TGTT-LA THI BICH HUE.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN1MDI7.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145559.0524062021.PHAM THI NGOC.970440
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684182446.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0831000066746 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211455382026UPEG093042.5387.98931.145538
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15684182111.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341007038947 VU THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QQIFVF.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233904156606.20260821.145523.19033835892014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQI6JT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233480299063.20260821.145452.888820121995.NGUYEN THI HONG HANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT628U4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145446.0986838687.PHAM THI HIEN.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211454392026bsa8491247.5388.92971.145439
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWN1M2Y6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145439.5907040034877.NGUYEN THI MAI TRANG.970430
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082114543920268sim491223.5189.93660.145411
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508211454292026sySu678033.5389.92345.145429
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSWSVW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145416.00160237001.NGUYEN THU THUY.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQIY81.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233201738416.20260821.145359.19032471450014.VND-TGTT-VU HUONG THAO.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684141068.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001215280 NGO THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ABBKP2QU9H2H.ung ho ms 2026224 vi duc chuyen.20260821.145249.0871005121085.TRAN THI THANH HOA.970425
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15684140700.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011001926227 NGUYEN DIEM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211452352026dqqp484604.5389.80808.145235
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114522720262O11703099.5189.81466.145228
|21/08/2026
|150.000,00
|6233TPBVI2CSWKEH.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.145208.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MCOBQ2MQX339.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.145142.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097040508211451342026A8RO075641.5389.76258.145106
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQME8I.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233508524252.20260821.145124.19034425226013.VND-TGTT-DO THI MINH HOA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684129671.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541001639340 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QQMPSM.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233588867154.20260821.145031.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233VNIB02RL7AX8.ung ho MS 2026.224.20260821.145027.045704060072492.NGUYEN THUY OANH.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684113467.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1045408617 TRAN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQVTP1.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26233785683460.20260821.144831.19033907581019.VND-TGTT-BUI THANH LONG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI HAI TRUC ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#02009704220821144826202698RG104276.5390.57346.144759
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211447532026i2rl469769.5389.54288.144754
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15684073094.MS 2026.224.CT tu 0381000560559 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQVG83.ms2026.224 vi duc chuyen FT26233717105550.20260821.144742.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSWTD1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.144739.17219905236.HUA THI THOAI MY.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15684068232.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1029962576 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQVM7I.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233950484290.20260821.144643.19033907581019.VND-TGTT-BUI THANH LONG.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15684075533.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000303322 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114460320262RBB289165.5388.44173.144604
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15684060675.Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 1028936589 TRUONG THI MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211445582026rl70463818.5389.43498.144530
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQD379.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233426098945.20260821.144518.19033907581019.VND-TGTT-BUI THANH LONG.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15684047573.ung ho MS: 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002559196 LE THI PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821144448202665I3603785.5387.37216.144449
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143202888910.20260821.143202888910-0988222357_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211444022026MxDX642818.5390.32068.144402
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684031220.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000251117 TA THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211443402026a4aj456816.5387.29877.144312
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15684016712.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15684012235.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1049451075 NGUYEN THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15684011136.MS 2026.224.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|150.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211441182026MMhZ635303.5388.17220.144119
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683997835.MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0631000522147 CHAU THI THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211441152026KZ1J392240.5390.17095.144115
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJT61ESN.ung ho MS2026 224 be vi duc chuyen.20260821.144104.88611616.PHAM THI HOA.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW224XH6M.IBFT Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.144052.020042544788.TRAN THI THUY DUONG.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQSADL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233059344801.20260821.144037.19024824360011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211440342026T57V029372.5387.13004.144035
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQS5NQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233202435897.20260821.144023.19030867857017.VND-TGTT-MAI THANH DUNG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211439562026O00J026761.5390.8886.143957
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15683987320.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0451001313656 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683968564.ung ho MS 2026.224.CT tu 0501000017869 NGO THI HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QQ9N8Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233400500512.20260821.143834.6667686929.THAI THI NGOC MAI.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683964404.MS: 2026.224 (Be VI DUC CHUYEN) chut tam long gui con.CT tu 0181003416392 NGUYEN THI THAO TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15683949067.MS 2026.224.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ94ET.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233030063360.20260821.143702.19033157999016.VND-TGTT-DO HUY TOAN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ9BE6.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233059330140.20260821.143656.10820765104020.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC DOAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508211436232026uvf4620116.5390.89197.143623
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683939851.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0331000471627 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ9DJN.Ung ho MS 2026.224 FT26233632123844.20260821.143555.19135070745015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211435532026npys432452.5389.85767.143553
|21/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143202173597.20260821.143202173597-0907978198_MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RLN4RQ.Ung ho ma so 2026.224.20260821.143445.005704060532709.TRAN THI VIET TRINH.970441
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211434332026jv0s428401.5390.78192.143405
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQ2ESY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233584769722.20260821.143354.19032658497014.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683901138.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683901117.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1042211614 NGUYEN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15683893169.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683891400.ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen.CT tu 0571000022052 NGUYEN THI ANH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082114324620260eiy423009.5390.67660.143246
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211432332026x8X6606925.5387.66157.143233
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233SGTTW224XFP2.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.143207.060233094441.TU THY DOANH.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683885299.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1014355647 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211431522026O6sn605285.5189.61952.143152
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114313620263GL1334649.5390.60370.143136
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082114311720268NEB091596.5389.58421.143117
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSUEGN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.143026.02875843102.TRAN THI THU HA.970423
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15683862227.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0111000199067 NGUYEN NGOC NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683852707.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000499618 TRUONG LE TRINH NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15683861159.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1fJS531S2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.142937.0051011291000.DO THI THU THUY.970438
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211428502026JJwj594994.5389.45302.142851
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSU4LP.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen). Mau khoe con nhe..20260821.142814.00180840266.HOANG HAI YEN.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|TRUONG THIEN TAM Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen, mong con nhanh khoe, an nhanh chong lon#SP#02009704880821142745202619p4408012.5387.38705.142745
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211426592026zi54405562.5388.33606.142659
|21/08/2026
|300.000,00
|6233SGTTW224V5IG.IBFT Ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.142658.060287167574.PHAM THI QUYNH LAM.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211426272026eMvK588351.5389.30923.142627
|21/08/2026
|30.000,00
|6233IBT1k2QQ184X.MS2026.224 vi duc chuyen FT26233112967343.20260821.142552.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097048808211425462026am51402113.5388.27512.142523
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211425422026izx4401938.5387.26968.142514
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QQ1VND.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233802853627.20260821.142536.19033825991014.VND-TGTT-NGUYEN MAI CHI.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15683802808.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0831000022088 PHAM HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW224V7GD.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.142500.060937171284.TRAN HAI YEN.970403
|21/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082114243820263QUx582585.5390.22072.142410
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683780678.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000387239 TRAN THI THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026. 224 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211422492026KOIX059036.5389.11370.142221
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082114224520262vB6576631.5389.11208.142217
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSUB2N.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen.20260821.142240.00001164787.NGUYEN BINH CONG.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT6WDZE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.142205.214509776.LE THU HUYEN.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1fJS5F485.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.142200.964393244.LE THI THUY DUNG.970406
|21/08/2026
|55.100,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808211421222026dth4389091.5387.3358.142054
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211421082026xvZQ572068.5390.1703.142108
|21/08/2026
|300.000,00
|6233YOLOP2QUX34S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.142048.0901790105.NGUYEN VAN HUY .546034
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174700984#SP#0200970449082114201320264dsD727201.5387.97234.142014
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQWZ1K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233404758007.20260821.142003.19030274105019.VND-TGTT-LUONG THI MAI LAN.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821141956202606V0959943.5387.95304.141957
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QQWBWP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233588748985.20260821.141911.19037798274017.VND-TGTT-DINH DANG NGHI.970407
|21/08/2026
|600.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211418292026GHF9751123.5387.88218.141829
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114182120260TFS246418.5189.86840.141753
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114180520267J31637527.5388.86069.141806
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJT6QZ2U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.141756.135165255.NGUYEN THI PHUONG ANH.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211417282026orbp377847.5189.81801.141728
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211416522026c5r3376133.5389.78436.141652
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683693030.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000412510 TRAN THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1fJS5FC3M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.141613.93054736102606.MBVBANK IBFT.970414
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683678768.UH Ms 2026.224 Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000178622 NGUYEN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211414562026gzdn370490.5388.68372.141456
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QQQSVG.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233241988652.20260821.141435.19036878987018.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683670866.Ung ho MS2026.224 (em be Vi Duc Chuyen).CT tu 0511000442150 NGUYEN VU HOANG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QQQ9Q3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233029309142.20260821.141427.19031129842222.VND-TGTT-BUI THI TO HAI.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082114135920267u0l367701.5390.64276.141359
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211413582026iasw367659.5387.64245.141358
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211413552026kkpz367532.5388.64144.141355
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNNNU8.Ung ho MS 2026. 224 be Vi Duc Chuyen FT26233799041749.20260821.141344.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1kCNNNZ4S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233717082775.20260821.141255.19024484477016.VND-TGTT-HKD NGUYEN PHONG VND-TGTT-HKD NGUYEN PHONG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683655931.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0821000079362 PHAN THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082114123720265jtw363762.5389.55943.141237
|21/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211412262026voqo363280.5389.55503.141226
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211411412026u7qo361193.5189.50636.141141
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683644541.ung ho MS 2026.224( be vi duc chuyen).CT tu 1055941713 HUYNH THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211411072026RCQH665686.5390.48300.141107
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211410292026IB53472427.5388.43724.141030
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683626097.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000984998 PHAM KIEU PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211409432026ORxE537379.5387.39784.140943
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082114092520264fvs354753.5389.38981.140925
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211409152026Uph0535672.5189.38460.140915
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15683609623.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1313867687 PHAM QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143199531338.20260821.143199531338-0986850270_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211408312026dxnk534087.5387.35017.140831
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211407232026Qh48531036.5189.27646.140723
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211407202026TYLF288503.5388.27544.140720
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15683589141.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082114064820262T9W285153.5389.24524.140648
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683579153.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004346072 BUI THI TO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|20.000,00
|NGUYEN THI HUE Chuyen tien#SP#020097048808211406242026cbpa346378.5189.23175.140624
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTENSGD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.140523.56119997.NGUYEN QUOC HUY.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNX569.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233712838740.20260821.140445.19033642632015.VND-TGTT-NGUYEN THI MY XUYEN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233ABBKP2QUV9QR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.140434.589666.LE THI OANH.970425
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508211404322026Zjaq522342.5189.13035.140432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MCOBQ2MQKMWT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.140318.08086015939999.NGUYEN THI THIEN TRANG.970426
|21/08/2026
|20.000,00
|6233IBT1kCNNXQBJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233769588350.20260821.140300.8662058888.HOANG THI KY DUYEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTERL7H.Noi dung xin ghi ro Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.140202.58740322.PHUNG THI THANH HUONG.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683519553.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9943363668 DINH XUAN PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNN37PD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233010248321.20260821.140135.271266688888.PHAM THAI HA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN19NRU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.140131.100253035648.TRUONG THI LOAN.970457
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1kCNN3AL4.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233863490098.20260821.140125.19038961706015.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNN3P8Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233223186505.20260821.140050.9905950809.NGUYEN THI MINH NHAT.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683509477.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1027164559 TA THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082113583320261sfl324909.5390.81303.135833
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211357392026zrz9322501.5390.77030.135739
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683474201.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1046725428 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683472618.Ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0251002721474 HUYNH THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211357022026yu22320850.5388.73629.135639
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211356522026p7cr320401.5189.72782.135652
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211356212026mlhh319034.5389.69831.135621
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082113560720265V2E510442.5189.69282.135608
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211356082026EDK7063864.5387.69280.135608
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-13:56:07 cLqU796030#SP#020097041608211356082026cLqU796030.5389.68893.135608
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNFWSI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233039658612.20260821.135542.19032864413013.VND-TGTT-HA THI THANH HUYEN.970407
|21/08/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211355242026FIJP905433.5189.65383.135524
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224#SP#020097048808211355242026u9vn316479.5390.65377.135524
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15683445735.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1028190793 VU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683447451.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1063567080 NGUYEN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211354522026owjh494728.5189.62835.135452
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683440602.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000289726 NGUYEN HUU BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNTIT6.Ung ho MS 2026.224 FT26233150059470.20260821.135308.19034763577018.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1kCNNT9X8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233824627007.20260821.135237.8435888888.HA HUONG GIANG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNLF1G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233792010134.20260821.135121.19036050578017.VND-TGTT-TRIEU MINH TRANG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082113504520262Mb9484400.5189.41746.135046
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSRV98.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.135041.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15683397675.Chuyen tien ung ho MS 2026 224.CT tu 0301008755555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-13:49:41 9T9b441239#SP#0200970416082113494120269T9b441239.5390.36429.134941
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683382435.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000821912 DO VU THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211349082026ZN6P540017.5189.34044.134840
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683371595.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000227856 BUI THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683379651.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1033056364 DAO THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RL9XHD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134735.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211347272026r36W475555.5387.24626.134727
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683360215.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1013976279 HO PHUOC QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-13:46:43 jf7A712316#SP#020097041608211346432026jf7A712316.5390.20870.134644
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211346282026wzls292488.5388.19855.134628
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNHPUQ.Ung ho MS 2026.224 FT26233020180708.20260821.134605.19035514874017.VND-TGTT-HUYNH THI BICH CHI.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683342845.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000404446 TRAN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233TPBVI2CSRRAB.ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134558.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNHD97.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233932378997.20260821.134525.6644686868.DINH THI NGAN HA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683325334.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1034854733 PHUNG THI HA NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097040508211344172026OY42025331.5387.8745.134417
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1kCNNZFR5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233418158684.20260821.134404.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|21/08/2026
|126.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211343382026dku4285199.5189.5909.134338
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNZ6FC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233785437280.20260821.134329.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen )#SP#020097041508211343222026O7OR464970.5189.4347.134322
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTE3G6G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134321.6026520121982.TRUONG MINH HANH.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143196861078.20260821.143196861078-0782386643_Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683303031.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0961000024835 BUI MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683302622.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1d1YE9ZTI.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260821.134244.970422X1d0733000000000535106.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1d1YE9ZSN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134215.97042292S7aaa67000000000d29992.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|50.000,00
|6233MCOBQ2MQGLGY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134201.03101010865852.DIEU THI BICH.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNZVEL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233010177122.20260821.134149.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683290078.ung ho ms 2026.224.CT tu 0451000504668 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1kCNNZ21V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233579309591.20260821.134120.19135029242015.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MCOBQ2MQEPAR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134106.04001011816556.LE KIM NGOC CHAU.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNZQQB.Ung ho MS 2026.24 be Vi Duc Chuyen FT26233588600870.20260821.134046.19022471954998.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG MAI.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1iJTE3MCR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.134038.103687691.NGUYEN QUYNH NGOC.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143196462636.20260821.143196462636-0782386643_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RLSNE1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133845.366353947.LE THI PHUONG THUY.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNN6YW9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233769499005.20260821.133844.8425012000.TRAN NGOC NGAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW224G4RK.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133815.060262006207.TRAN THI KIM NGAN.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSRLBM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133806.46453724888.HUYNH PHUONG UYEN.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683241763.NGUYEN THI YEN NHI chuyen tien ung ho Ms 2026 224( be vi duc chuyen) .CT tu 1029783155 NGUYEN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNN6SJR.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233588599792.20260821.133753.19024962834016.VND-TGTT-LE THI HAI YEN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTEFRWF.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.133735.830095888.TRAN THI HUYEN THANH.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW224GZSA.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133716.060262006207.TRAN THI KIM NGAN.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNEGTT.Gui MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233445004924.20260821.133540.19035125783014.VND-TGTT-NGUYEN THI CHIN.970407
|21/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082113352520262gz7264310.5387.64518.133457
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNEBSV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233400270212.20260821.133517.19029448011010.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224 ( chau Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508211335102026WmqZ442966.5388.62868.133510
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNEYD4.Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233774110705.20260821.133504.19027449182010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MCOBQ2MQEHYB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133441.13001010782852.HOANG THI THUY HIEN.970426
|21/08/2026
|50.000,00
|VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026. 224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821133421202649g3261535.5390.59460.133353
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211334102026dd6a261116.5387.59038.133410
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683208763.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000452121 LE LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSZIVE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133359.19893006666.TRAN QUOC TUAN.970423
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1kCNNKNZA.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233254807451.20260821.133325.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082113315520261C28270532.5390.47833.133156
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211331392026DtIL433594.5390.46023.133110
|21/08/2026
|40.000,00
|6233TPBVI2CSZ9D6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133125.08211991001.NGUYEN THANH TUNG.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683174371.MS.2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683161431.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004388159 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1iJTEFCCH.MS 2026-224 be Vi Duc Chuyen.20260821.133035.0372716560.TUONG THI THAM.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211330342026KtPu431255.5390.40990.133034
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683168020.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1357255131 DO THI BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|5.000.000,00
|6233IBT1kCNNKJQY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233197712582.20260821.132957.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15683154692.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1064065312 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNN7XZ4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233032387753.20260821.132929.19033779109018.VND-TGTT-NGUYEN THI TUOI.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211329042026na97248378.5189.32680.132904
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082113285920263r69427325.5189.32507.132900
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNN7HSV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233162901308.20260821.132852.19029680518024.VND-TGTT-PHAM THI MINH TRANG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNN76J4.Ung ho ms 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26233377018408.20260821.132837.19036756579016.VND-TGTT-DO THI HANG NGA.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233TPBVI2CSZKA9.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.132817.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1aWN12DS1.Ha Thu Hien ung ho MS2026.224.20260821.132806.000008021568.HA THU HIEN.970440
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho 2 chau Hong Quyen va Thien An#SP#020097040508211327172026C2AB073522.5387.24335.132717
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683129762.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTETEQC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.132645.207064297.NGUYEN THI MINH HAU.970432
|21/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211326342026or2r242148.5389.21154.132606
|21/08/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097042208211326042026SRSZ312038.5390.18666.132604
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683111622.viet ha55 ung ho chau vi duc chuyen ms 2026 224.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15683110844.ung ho ma so 2026.224 - be Vi Duc Chuyen- om con.CT tu 0011003709700 VU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233MSCBD23VWW9C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.132531.7230108686888.NGUYEN THANH PHONG.970422
|21/08/2026
|5.000,00
|6233IBT1kCNNGHLJ.Ung ho MS 2026.224 FT26233442473965.20260821.132507.7040661987.PHAM TIEN DAT.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1d1YE9JBY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.132500.97042292Tac8795000000000f68591.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15683106580.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1039731653 LE THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211324532026ze10237965.5389.13015.132453
|21/08/2026
|30.000,00
|6233IBT1kCNNGK3U.2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233785370554.20260821.132441.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTETUSN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.132413.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15683080782.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002536408 NGUYEN THI HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15683080012.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011001334241 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTET97Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.132228.90071386.HO THAO LOAN.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15683074457.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011002264463 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211322152026Eguy410704.5390.99535.132215
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNAL5S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233798847766.20260821.132124.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15683066951.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000277301 NGUYEN LOAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNAKQQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233696300093.20260821.132047.30041991.PHAM LE THUAN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211320452026R4GT945319.5388.93019.132045
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211320272026MFN9053970.5388.90557.132027
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNA8EJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233261497350.20260821.131946.19035593847011.VND-TGTT-NGUYEN THI MEN.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-13:19:45 bxK6470350#SP#020097041608211319452026bxK6470350.5387.86807.131945
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15683045569.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003578344 PHAM THI HONG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1aWN1CH8C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.131855.206001060000927.NGUYEN THI ANH HONG .970409
|21/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082113182820260JPM298728.5189.81320.131828
|21/08/2026
|200.000,00
|CHU THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908211318222026Dn7f734013.5389.81064.131754
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508211318082026EmWV400224.5189.79420.131808
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNN4X5X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233774051253.20260821.131807.19035809725013.VND-TGTT-PHUNG HUONG LY.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15683011038.PNbida ung ho Ms 2026.224 Vi Duc Chuyen.CT tu 0081001189929 PHAN QUOC NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1kCNN4VGC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233292071904.20260821.131543.19023913066015.VND-TGTT-PHAM THI MINH CHAU.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211315042026ZQDP350363.5389.64626.131505
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082113142320267lmv211947.5387.60744.131423
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1kCNNB3HK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233934800339.20260821.131421.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233WBVNP2QUEGLW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.131411.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143193826643.20260821.143193826643-0775067786_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211313492026ov4z210628.5189.58687.131350
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15682966495.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9985981125 NGUYEN VO NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211312312026MO60956658.5387.52035.131232
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682964631.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1026454131 TRUONG THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211311382026CZ4Z029006.5189.47388.131138
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNBW26.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233900138000.20260821.131114.19029708599017.VND-TGTT-NGUYEN NGOC MINH.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682943969.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.224(vi duc chuyen).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNN5Z1M.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233060220922.20260821.131009.19034761897015.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821130935202645NJ887862.5390.37271.130936
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNN5PWP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233131600779.20260821.130859.8258282898.PHAM NGOC DUNG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1kCNN5IUA.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233059008509.20260821.130842.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1kCNN5V1P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233150480957.20260821.130828.2366667777.LUONG THI GIANG LAM.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#0200970415082113073620262GYQ373348.5388.27140.130736
|21/08/2026
|500.000,00
|TRUONG DIEU MY Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211307342026nrgf194827.5389.27066.130706
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682905269.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0041000368662 THAI PHU QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNY367.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233742742333.20260821.130709.19035985740010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LIEU.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682896809.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0161001672196 TRAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNY7KZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233629343583.20260821.130613.19037012875012.VND-TKTT-BUI BICH PHUONG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15682881509.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015825340 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNYWJX.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233800006055.20260821.130404.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1kCNNYQKI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233373801036.20260821.130402.19039771426012.VND-TGTT-DANG THI MY.970407
|21/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15682867083.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000340187 NGUYEN THI NGOT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026.224#SP#0200970422082113030520265EM3999130.5389.3366.130305
|21/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-13:02:57 5Nva742093#SP#0200970416082113025720265Nva742093.5388.3066.130229
|21/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211301432026HFNK000230.5189.95804.130143
|21/08/2026
|60.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821130136202649TT587653.5387.96424.130136
|21/08/2026
|30.000,00
|UNG HO MS 2026.224-210826-13:01:31 GBb6246442#SP#020097041608211301312026GBb6246442.5189.96224.130131
|21/08/2026
|100.000,00
|O5CH7KA1R2V7-Trung Kien ung ho MS 2026.224#SP#020097042208211301082026EK35244371.5189.93274.130109
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211301012026e55l177791.5387.91956.130101
|21/08/2026
|200.000,00
|ung ho ma so 2026.224 be vi duc chuyen#SP#02009704220821130051202620IG255706.5389.92487.130051
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211300102026783K351129.5189.88617.130010
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD23VZ3GT.ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125916.0988129184.DAO QUYNH HUONG.970422
|21/08/2026
|200.000,00
|6233NAMAP2QUW9HT.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125913.977979999.DO THI THANH NGUYEN.970428
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682803126.ung ho ms 2026.224.CT tu 0201000549232 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RLGP24.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125815.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441
|21/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:58:08 Mpep749379#SP#020097041608211258082026Mpep749379.5388.77534.125809
|21/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHUONG DIEM MY chuyen tien ung ho MS 2026.224#SP#020097040508211257292026QEPV087178.5189.74665.125729
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSTB8Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125658.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15682767352.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002589029 NGUYEN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SHBAP2QU8DNP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125602.2219916666.LE THU TRANG.970443
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1kCNN8AFM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233059053553.20260821.125524.19027787767016.VND-TGTT-TRAN HOANG HIEP.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211254542026qgo0162019.5388.61016.125454
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682734912.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9888909896 NGUYEN THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15682723620. MS 2026.224 .CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|30.000,00
|ung ho ms 2026.224#SP#020097048808211251222026fw92152669.5387.42482.125122
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW224W2VM.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.125120.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSJ97E.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.124848.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15682669828.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 7975469195 TANG THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211247522026AOmi319288.5388.24262.124724
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSJV6B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.124714.80984707567.NGUYEN THI THANH THUY.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSJXG8.Ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen.20260821.124711.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211247092026DEZX556748.5387.19506.124641
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082112464520269KXV193855.5388.18300.124645
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082112463120269s8d139851.5189.15955.124603
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682649273.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0561003935439 TRINH VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An)#SP#0200970415082112455320264ney314427.5389.12713.124525
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNVVX2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233172806604.20260821.124411.3136865555.HOANG VAN NAM.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15682617791.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000425242 TRAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1kCNNV2DZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233484008517.20260821.124344.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808211243422026twea132277.5189.827.124342
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1kCNNDTXZ.DUONG THI HA chuyen cho 2 be pham hong quyen va be pham thien an FT26233500158843.20260821.124244.19076171073011.VND-TGTT-DUONG THI HA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808211242332026s5zg129078.5389.95440.124233
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211242132026PHS2137959.5189.93471.124213
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN1JF4V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.124212.700008465650.VU HONG HANH.970424
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211241462026wh2w126795.5389.91214.124146
|21/08/2026
|200.000,00
|6233ORCOQ2MQUQ3F.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.124119.0965853938.VO THI NGOC LINH.970448
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNDVRX.DANG TAN LOC chuyen FT26233424115208.20260821.124054.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682577810.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1036780300 VU THI THEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#0200970415082112400920268i9c297452.5387.81589.124009
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTEE2B9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.123943.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682560406.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1022055587 DUONG BUI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|2.000.000,00
|6233IBT1kCNNSZ9E.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233080553111.20260821.123906.19031694464010.VND-TGTT-TRINH THI LY.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.224#SP#020097048808211238482026sjt6118539.5189.73683.123848
|21/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.224 ( be VI DUC CHUYEN)#SP#020097041508211238212026Js0A291961.5189.72238.123821
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1d1YECCFM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.123818.970422Qf2f0230000000004a6404.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNS5DR.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26233112566201.20260821.123815.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1kCNNSYQJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233281250962.20260821.123808.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1d1YEC1WU.2026224.20260821.123659.970422Uf23be3000000000d66896.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNN96E7.Ung ho ms2026.224 be vi duc chuyen FT26233058983248.20260821.123550.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1aWN1J5AP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.123518.000004515946.NGUYEN THI HONG NHUNG.970433
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1d1YECQKF.unghoMS2026224.20260821.123513.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082112350720262mdh108019.5387.54261.123507
|21/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15682502309.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNN9DF9.Nang buoc den truong FT26233791724105.20260821.123421.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211234122026ga3G279814.5388.48851.123412
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15682490271.?Ung ho MS 2026.224.CT tu 9798168168 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW224UQIV.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.123358.070939841804.NGUYEN TRAN NGOC SON.970403
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1kCNN9JTL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233293636974.20260821.123349.1703198879.PHAM KHAC HAI.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSFI3Q.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.123250.01796159101.TRINH THI DUNG.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233WBVNP2QUUBJI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.123229.109003477163.NGUYEN KHANH NGAN.970412
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682467476.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).CT tu 0691000375040 VU NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|LE NGOC HAN ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN Co len con nhe#SP#020097042208211232212026SZXP165376.5390.37784.123222
|21/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN GIUP BE VI DUC CHUYEN MS 2026-224-210826-12:32:14 c4EU700695#SP#020097041608211232142026c4EU700695.5388.36516.123214
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211231472026fzl5098174.5388.34191.123147
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15682449933.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9982238741 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143188905566.20260821.143188905566-0902498898_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:29:16 tSpT542611#SP#020097041608211229162026tSpT542611.5389.19514.122848
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682421178.ung ho ms 2026.223.CT tu 0031000308616 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN1JC2Q.Ung ho Ms2026222 Le Tran Ngoc Trinh.20260821.122853.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNCVZN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233724302258.20260821.122827.19038790101012.VND-TGTT-VO THI NGOC.970407
|21/08/2026
|30.000,00
|6233VNIB02RLUN3U.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.122825.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|21/08/2026
|50.000,00
|6233TPBVI2CSFK49.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.122818.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MCOBQ2MQ4LRU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122816.80000055548.NGUYEN THI THUY TIEN.970426
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1kCNNCSCC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233383513436.20260821.122814.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821122805202679VL820988.5390.12458.122737
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW2244H9T.IBFT Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.122751.050104925852.TON NU PHUONG THAO.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSFE43.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122736.51758488888.TRUONG THAO NGUYEN.970423
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1kCNN1RM3.HOANG THI PHUONG THAO chuyen ung ho ma so 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233600201422.20260821.122729.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN1JQVC.Ung ho ms 2026223 hai be Quyen va An.20260821.122704.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682381479.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0721000564353 LAI DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233WBVNP2QU49CX.Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122634.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412
|21/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15682378635.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000363500 DUONG BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:26:16 6Xqq698469#SP#0200970416082112261620266Xqq698469.5387.1591.122616
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211226072026ti7j080518.5189.128.122607
|21/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15682376579.ms2026.224.CT tu 0491001504032 LE THI HIEN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233SHBAP2QUM6E8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122533.0949108888.BUI THI THU TRANG.970443
|21/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RLUE47.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122531.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682357179.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSFTAE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122419.01576272001.NGUYEN THI HUE.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNJAEF.UNG HO MS 2026 224 be vi Duc Chuyen FT26233032137347.20260821.122331.6121998094.TRAN NGOC ANH PHUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWN1WHWU.Ung ho Ms2026224 be Vi Duc Chuyen .20260821.122314.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTEGX7F.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.122311.201341442.NGUYEN THI THUY LINH.970432
|21/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:22:29 m4XR625080#SP#020097041608211222302026m4XR625080.5390.78057.122230
|21/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:22:28 wE5Y025595#SP#020097041608211222282026wE5Y025595.5387.77953.122228
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1kCNNJ2NQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233364543977.20260821.122222.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNNJC7R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233637009394.20260821.122215.19037323678016.VND-TGTT-KHONG MAI LINH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233ORCOQ2MQR7PW.LOC HO TRO MS 2026.224 DUCCHUYEN.20260821.122205.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15682297204.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682298042.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1kCNNW71C.Ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen FT26233906201097.20260821.122045.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1kCNNWIBR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233674383302.20260821.121958.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407
|21/08/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211219572026233s060342.5189.61710.121929
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682288466.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1021000001596 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211219352026PTVW511712.5389.60001.121935
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15682284908.MS 2026.224-mong be Vi Duc Chuyen co du chi phi phau thuat va hoi phuc suc khoe tot- gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNQH8N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233095386680.20260821.121824.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143187216693.20260821.143187216693-0938099056_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNNQKG7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233835130303.20260821.121806.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211218012026TIGL053669.5390.49947.121802
|21/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211217432026dfne226218.5387.48137.121743
|21/08/2026
|80.000,00
|MBVCB.15682249136.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3834220222 TRAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|150.000,00
|6233IBT1kCNRNNKH.UH ms 2026.224 be vi duc chuyen FT26233080469962.20260821.121612.7465666666.NGUYEN TUNG LAM.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RL4JDK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.121516.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNRNGZ4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233157809303.20260821.121509.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082112150020268WSJ318463.5388.31293.121500
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1kCNRN4P6.Ung Ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233060015090.20260821.121458.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082112143720262608896537.5390.29194.121438
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNRNDE1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233479800708.20260821.121410.19036709124019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HONG TRAN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143186308260.20260821.143186308260-0348479273_Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21/08/2026
|100.000,00
|MS2026.223 hai be Quyen va An#SP#020097042208211213072026V6OM710191.5389.19151.121308
|21/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15682181177.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD23V1BEU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.121235.9969699669.NGUYEN THI PHUONG LOAN.970422
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien giup be Chuyen -Son La#SP#020097040508211209572026I3L0020269.5389.98435.120957
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SHBAP2QUREW2.Ung ho hai be Pham Hong Quyen.20260821.120955.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
|21/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082112054220268UPW002133.5390.69908.120542
|21/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508211204032026HARP094937.5189.58915.120403
|21/08/2026
|107.000,00
|6233IBT1iJTEBGLW.ZP262330288754 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.120019.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026-224 BE VI DUC CHUYEN-210826-12:00:03 i1Qu384145#SP#020097041608211200032026i1Qu384145.5387.31927.120003
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082111582920269OIX567083.5390.22306.115801
|21/08/2026
|2.000.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.VPS.1540223400055345152.20260821.Ung ho MS 2026224 Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15681861845.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441003804621 VO CONG HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211151442026izyj958307.5189.76188.115116
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082111505920267QIX452509.5388.70928.115100
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208211150452026XCQA472731.5390.69363.115046
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15681815355.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.223( hai be Quyen va An) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211139042026n9cd908333.5189.88932.113904
|21/08/2026
|300.000,00
|DO THI AI TRAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.223HAI BE QUYEN-AN-210826-11:34:27 tamd566276#SP#020097041608211134272026tamd566276.5389.58295.113427
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808211129382026fuj1870698.5389.24965.112938
|21/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15681478092.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1031288888 PHAM TAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2026.223(hai be QUYEN VA AN)#SP#020097041508211125062026fEfu926446.5189.94676.112506
|21/08/2026
|300.000,00
|6233TPBVI2CS1TTP.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260821.112054.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWNJXAU8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.112046.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
|21/08/2026
|150.000,00
|6233IBT1kCNRUG48.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233060911278.20260821.112026.19034602666010.VND-TGTT-LE PHUOC THUY TRANG.970407
|21/08/2026
|186.000,00
|6233IBT1kCNRUDQH.TRAN THI HANG chuyen ung ho ms 2026.223 be quyen va an FT26233887000078.20260821.111924.2232788888.TRAN THI HANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSBNDM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.111309.14081983888.HA TRUNG KIEN.970423
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNRMYC2.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233636849799.20260821.111134.19035539061010.VND-TGTT-NGUYEN THU THAO.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNRMWAG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233515582298.20260821.111026.19035539061010.VND-TGTT-NGUYEN THU THAO.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508211105222026aWYo852060.5389.66124.110522
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNRS41L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233679512054.20260821.110317.19029165946013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG DUNG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704220821110252202666TL925098.5189.49855.110252
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208211059382026PFF6129147.5189.30317.105939
|21/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15680998364.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000721625 NGUYEN THUY PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWNJF6SJ.ms 2026.224 be vi duc chuyen.20260821.105239.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTESAYZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 224 VI DUC CHUYEN.20260821.105117.247529918.LE THI HOA.970432
|21/08/2026
|400.000,00
|6233IBT1aWNJF5TR.ung ho MS 2026.223 (2 be Quyen va An).20260821.104918.000000198871.NGUYEN THI CAM HONG.970433
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15680848819.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808211045042026ttxj700523.5390.40570.104504
|21/08/2026
|3.000.000,00
|6233WBVNP2QUMS89.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.104239.108000782191.TRAN TAN THUAT.970412
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508211036192026QfO0743885.5388.89206.103551
|21/08/2026
|200.000,00
|6233YOLOP2QUMMYR.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.103555.0944204526.NGUYEN THI QUYNH .546034
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong. chau Vu Pham Thu Trang#SP#020097042208211035032026NQ8X300067.5189.82036.103504
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15680687622.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0341001919910 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CSQX22.ung ho ms : 2026224.20260821.103341.10003908108.TRAN THI HUONG.970423
|21/08/2026
|500.000,00
|6233VNIB02RLQ41M.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260821.103340.014704060071570.DAO SON TUNG.970441
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15680670351.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1aWNJTYGH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.103302.015704070028935.NGUYEN XUAN PHONG.970437
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15680653393.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381002307904 NGUYEN TRONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15680638923.Chuyen tien ung ho MS 2026223.CT tu 0301008755555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808211027482026jzxj638259.5388.38686.102748
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW224MJZC.IBFT ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.101435.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174636255#SP#020097044908211011482026RLwJ803046.5389.46925.101148
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15680281342.ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1iJTEWQBM.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.100232.0933019966.NGUYEN HUONG LAN.970432
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15680240091.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNXA6V2.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233083562425.20260821.100055.19037329476016.VND-TKTT-TRAN THI HUONG THAO.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJTEQEJ5.giup be Nhan.20260821.100002.0932199961.PHAN THANH THUY HANH.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tienung ho Nang buoc den truong#SP#020097040508210959012026JW4G073854.5388.74236.095901
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSLXDD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.095651.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJTEQD8E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.095645.113849568.HOANG THUY LINH.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15680166870.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1060076851 PHAM VAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2CSLE57.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.095449.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1kCNXBY51.uh 2026223 Quyen An FT26233589747494.20260821.095407.19028402479011.VND-TGTT-DOAN BAO NGOC.970407
|21/08/2026
|150.000,00
|6233SHBAP2Q461LZ.ung ho Ms 2026.223 hai be Quyen va An.20260821.095253.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15680104194.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1013040621 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNX5MKB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233258880886.20260821.095041.19029416429013.VND-TGTT-DINH TRAN NAM.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNXPZPV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233725369689.20260821.094605.19036747103017.VND-TGTT-VU THI THANH XUAN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082109455620268L12959551.5390.5285.094557
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15680007524.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15679993394.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208210942112026BODU770755.5390.86131.094212
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15679960036.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004218060 NGUYEN KHANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1kCNX8GJJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233064085291.20260821.093945.19031860613011.VND-TGTT-TRANG NGUYEN VINH DUY.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508210939252026JZ4D541987.5389.72016.093925
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTKXLBM.ZP262330173356 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.093758.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW224BYEN.IBFT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.093513.060088967898.TRUONG VAN PHU.970403
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWNJ6GVR.ung ho MS 2926.224 Be Vi Duc Chuyen.20260821.093440.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNXMEHU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233064061540.20260821.093402.19037103585017.LE THI HUONG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNXVRVR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233443265275.20260821.093144.11522914816015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HOANG.970407
|21/08/2026
|2.000.000,00
|6233IBT1kCNXVTTX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233010867409.20260821.093125.11522940969016.VND-TGTT-NGUYEN VIET TUAN.970407
|21/08/2026
|2.000.000,00
|6233IBT1iJTK3G8X.Ck giup MS 2026224be Vi Duc Chuyen.20260821.092845.276256203.TRUONG THU VAN.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNXDASI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233196909490.20260821.092728.19831359369026.VND--NGUYEN THI TRANG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNXDYPU.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233009323033.20260821.092708.6474041999.NGUYEN LE ANH THI.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1d1YKTTL7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.092657.970422G66b2930000000000e4728.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082109263720263hx4423467.5389.10147.092638
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808210923512026seod414251.5387.96846.092351
|21/08/2026
|50.000,00
|6233MCOBQ2MQQXQK.Ung ho ms2026.223 hai be quyen va an.20260821.092340.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208210921552026WY1Q488028.5189.87760.092128
|21/08/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508210920592026IcxS480792.5390.83711.092059
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15679676788.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MCOBQ2MQQY9L.Ung ho Ms 2026.233 (be Quyen + An).20260821.091729.06001010958873.DOAN THI THUY.970426
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15679648460.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0611001950168 TRAN THI DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15679624117.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1kCNX1ESM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233492406071.20260821.091225.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097041508210911422026COEK451353.5189.42030.091142
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15679554311.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0511000453494 LE TRAN QUANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15679534202.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011001130322 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15679522578.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000747291 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15679518411.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491001549966 NGUYEN TRONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15679494958.Ung ho MS 2026. 224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho - Nang buoc den truong#SP#020097040508210902452026Z36R095370.5389.2691.090245
|21/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:u g ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508210902322026VWXG094397.5387.2288.090204
|21/08/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143160707599.20260821.143160707599-0983711992_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082108572120268Ien404921.5189.81123.085721
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808210855522026f1n8324588.5388.74893.085524
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD23K15F4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.085441.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CXPRBB.ung ho be trai phau thuat lach.20260821.085351.88828699999.HOANG HUNG MANH.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTKHC3A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.085254.1123456789.TONG DUC HIEU.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTKHJK1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.085221.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-08:50:44 8Hkd825456#SP#0200970416082108504420268Hkd825456.5389.55399.085044
|21/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15679258696.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15679245460.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021000299676 DO TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082108441420260dpu289414.5390.29392.084414
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15679214695.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW224YJDC.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.084312.0903669661.HA DUC QUYEN.970403
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233ORCOQ2MQLF1P.NGUYEN TRONG HOAI chuyen tien ho tro Em Be mo la lach.20260821.084253.0036100006144005.NGUYEN TRONG HOAI.970448
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208210842362026G20S583296.5388.23504.084237
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808210842242026nmbn283809.5390.23084.084225
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15679182732.TRUONG THI CHUNG chuyen tien be Pham Hong Quyen, Pham Thien An.CT tu 0311000427074 TRUONG THI CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233WBVNP2Q4P62X.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.20260821.084138.101000507370.NGUYEN XUAN SON.970412
|21/08/2026
|100.000,00
|HA THI KIM CHi ung ho Vi Duc Chuyen 2026.224#SP#020097042208210840292026UMVD629035.5387.15366.084030
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15679166897.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210838432026T5Y2689639.5387.8685.083816
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082108363320267weg266109.5387.1105.083633
|21/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-08:34:57 Hk2k991149#SP#020097041608210834582026Hk2k991149.5388.94346.083430
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCN3HCK9.chuyen uh ms 2026 224 be Vi duc chuyen. FT26233024381101.20260821.083448.19037086920011.VND-TGTT-NGUYEN VAN ANH KIET.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15679099426.PHAM BICH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0031000332046 PHAM BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233MCOBQ2MQ2W29.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.083239.03501011163333.DO VINH PHONG.970426
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208210831522026J678395604.5389.82845.083125
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15679052941.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0991000040033 PHAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1fJS5C6VW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.083106.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1fJS5C7A8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.082955.906756466.PHAM DUY TUAN.970406
|21/08/2026
|300.000,00
|ung ho be MS 2026.223#SP#020097048808210829522026rmvx246122.5388.75666.082952
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-210826-08:29:04 7YsT991835#SP#0200970416082108290420267YsT991835.5390.73206.082904
|21/08/2026
|100.000,00
|6233MSCBD23KQF71.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.082748.1060102818004.NGUYEN THI THU.970422
|21/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208210827282026XQBU226932.5189.67500.082728
|21/08/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-08:26:46 wAPP947400#SP#020097041608210826462026wAPP947400.5387.65119.082646
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1fJS5CUU3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.082614.374625025.NGUYEN THI DUONG.970406
|21/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-210826-08:23:02 60Zk070249#SP#02009704160821082303202660Zk070249.5390.51000.082303
|21/08/2026
|3.500.000,00
|MBVCB.15678948738.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9741733333 VO MINH DANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.224 VI DUC CHUYEN-210826-08:22:48 krZd128742#SP#020097041608210822482026krZd128742.5387.50529.082220
|21/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW224LJ47.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.082221.070070700504.VO PHUONG MI.970403
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15678929407.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233MSCBD23KY4K8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.082114.0680126512008.VU THI NGOC THOA.970422
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJTKKB9N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.082054.838669999.NGUYEN THI CUC.970432
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508210820362026PWKE000743.5387.42756.082037
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJTKKY6P.ZP262330129216 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.082030.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-08:19:56 eYme102947#SP#020097041608210819562026eYme102947.5387.39573.081957
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1kCN37H2D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233079690063.20260821.081946.586336688.LE VAN LOAN.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1kCN37DR9.Ung ho MS 2026.224 FT26233550865825.20260821.081800.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15678882410.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1kCN3719C.NGO TRONG DUNG chuyen ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233997350677.20260821.081723.19032092721019.VND-TGTT-NGO TRONG DUNG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508210816492026W2VO083760.5189.29186.081649
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15678867595.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000808691 HO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15678874620.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000615497 NGUYEN SI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15678859938.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000372213 HOANG DIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15678840726.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000618961 TRAN QUOC VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWNJAHPK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.081254.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCN3A54Y.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233977227013.20260821.081141.19022225492012.VND-TGTT-PHAM VIET NGU.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1kCN3A8PJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233997324981.20260821.081114.19034498205014.VND-TGTT-PHAN TRONG HIEN.970407
|21/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15678780974.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081000790001 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508210807422026i8dB257925.5388.97546.080742
|21/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508210803492026Bt7b248157.5390.84899.080349
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808210803032026hwv6165708.5189.82253.080303
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15678689344.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0081001222792 NGUYEN TRUONG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|10.000,00
|6233IBT1iJTKGMY8.Ung ho MS 2026-223 hai be Quyen va An.20260821.080011.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210759542026CTO9929415.5390.71292.075931
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208210754532026RTEC416912.5390.54505.075430
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1d1YK6P3T.Sontk ungho MS 2026222 e Trinh.20260821.074420.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2CXN1SP.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.074357.01567567001.NGUYEN THI HONG LINH.970423
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15678454819.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0351001070500 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1d1YK6MR4.Sontk ungho MS 2026224 be vi duc chuyen.20260821.074125.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422
|21/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082107391320268NZK020520.5387.3936.073913
|21/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508210737392026thzi177473.5189.98846.073739
|21/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210737192026LJH4290048.5387.97906.073720
|21/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.224-be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508210731462026W037089367.5388.80483.073146
|21/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1kCN3DTVH.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233826128120.20260821.073044.13821964206018.VND-TGTT-NGUYEN HUY DUC.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1aWNJBMZB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.072457.0932776826.HUYNH HOANG PHUC VINH.970437
|21/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808210721352026430c043767.5387.49333.072135
|21/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508210721322026KO0T047224.5389.48713.072132
|21/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15678200357.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|500.000,00
|6233MCOBQ2MY7TBG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.072039.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|21/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15678203810.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCN32MYL.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233490648967.20260821.071450.19036328614011.VND-TGTT-PHI NGOC THUY.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15678127846.Ung ho MS 2026.223 ( hai be Quyen va An ).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15678097176.giup ma so 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15677968870.Chuyen tien ung ho ms 2026 223 hai be Quyen va An.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210654292026AW9A142431.5390.73831.065430
|21/08/2026
|500.000,00
|DANG THI KIEU VAN Chuyen tien nang buoc toi truong#SP#0200970488082106524320261kis968267.5389.69646.065215
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15677773601.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082106342520264vgj930121.5388.30108.063426
|21/08/2026
|156.000,00
|UH MS 2026.223 be Quen va An. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208210628252026PUNL453810.5388.18506.062825
|21/08/2026
|100.000,00
|umg ho 2026 223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082106035520267SAF996110.5387.83374.060356
|21/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15677529904.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|122.686,00
|MBVCB.15677540158.NGO QUANG VINH chuyen tien uh Ms 2026.223 ( hai be Quyen va An ) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1fJSYXGZP.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260821.054445.938801678.NGUYEN THI NGHIA.970406
|21/08/2026
|10.566,00
|6233IBT1kCNFLLKB.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26233008509937.20260821.051945.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|NGUYEN DINH QUY Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042208210256472026FC31199747.5389.5291.025648
|21/08/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN DINH QUY Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208210254062026K7DP204105.5387.4472.025407
|21/08/2026
|500.000,00
|NGUYEN DINH QUY Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210251132026M14E521237.5390.3480.025046
|21/08/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN DINH QUY Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082102493620267BG6414999.5189.3263.024909
|21/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15677279371.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026223.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15677279013.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026222.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15677278641.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026221.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15677278254.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026220.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15677277869.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026219.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15677287727.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026218.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15677287095.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026217.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNFG39R.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233973910554.20260821.010439.1188336688.LE THI THUONG.970407
|21/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1kCNFGYCD.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233018605700.20260821.005606.3991333999.AN HOAI NAM.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1kCNFBEEZ.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26233807334682.20260821.001507.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1kCNFBVET.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233690376120.20260821.001012.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407
|21/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.173 Be Ta Thanh Van#SP#020097048808202352342026ty5m798588.5389.95614.235234
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15676913651.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|2.000,00
|6232IBT1fJSYLYF9.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260820.232454.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|21/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15676887044.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0201000717814 BUI THI THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15676875846.Ung ho MS 2026.223 (2 be Quyen va An - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|300.000,00
|6232IBT1kCNF8W3M.Ung ho ms 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26233151058929.20260820.231642.19033028002013.VND-TGTT-HOANG NGOC MINH.970407
|21/08/2026
|50.000,00
|6232IBT1kCNFIX4A.Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan FT26233469070322.20260820.231538.19035605855015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
|21/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208202306202026371K348471.5389.31937.230621
|21/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15676796626.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0841000111834 TRAN NGUYET CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#02009704220820230252202647JU362792.5189.25937.230225
|21/08/2026
|70.000,00
|6232IBT1kCNFSENF.Ung ho MS 2026.222 FT26233495146815.20260820.224735.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|21/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15676672319.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0041000174374 LE THI KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234MCOBQ2MBSSM5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.232043.04401017971879.TRAN THI KIEU NHI.970426
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen)#SP#0200970415082223171420269jc4613410.5189.43359.231714
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15705688241.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0201000637221 THAI THI BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15705682682.ung ho ms 2026 224.CT tu 0211000296326 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QP69CG.Ung ho MS 2026. 225 em Dao Hoang Dan FT26236020401335.20260822.231018.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QPETA3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236637743315.20260822.230749.1512689689.VU QUYNH THO.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QPEHR3.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236116758630.20260822.230728.19028634063024.VND-TGTT-TRAN THI BICH HUONG.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222300372026TvcJ596057.5389.17885.230009
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508222259462026OU0Y594421.5389.17325.225917
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QPK42C.ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236508356095.20260822.225844.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082222582820269ab4685450.5389.15483.225828
|22/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222258252026uK2d593432.5388.15438.225756
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QPKPXE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236057809351.20260822.225806.61122686868.NGUYEN THI HUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QPK83W.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236092864968.20260822.225741.19039069335017.VND-TGTT-NGUYEN DUNG TRANG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QP7HGI.UH be Vi Duc Chuyen FT26236008374679.20260822.225342.19030992332015.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QP76UZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236358036542.20260822.225317.2811051988.VU THUY LINH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJT3CB7F.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.224833.229554573.NGUYEN THI NGOT.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QPGR94.ung ho 226.221 FT26236604107077.20260822.224816.19028934347016.VND-TGTT-VU TIEN DUNG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705513523.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1022150462 DO THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222245462026m2ww670841.5388.92526.224547
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082222441020264udn668724.5388.89602.224410
|22/08/2026
|100.000,00
|uh NCHCCCL thu 0328348054#SP#020097042208222244092026B6M8966456.5390.88725.224409
|22/08/2026
|222.222,00
|6234IBT1k2QPGD7G.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26236334696453.20260822.224357.19030099442015.VND-TGTT-NGUYEN MINH TRANG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082222430320266g3c667288.5388.86671.224235
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15705496504.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0071003574890 LE THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15705484314.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen) &.CT tu 1029219181 TRAN THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QP4X95.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236696022914.20260822.223604.19032224429886.VND-TGTT-NGO QUOC VIET.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705441481.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001102688 TRINH THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143404863417.20260822.143404863417-0917310525_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QP44PH.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236239049001.20260822.223359.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970488082222284620265hv5645926.5390.55376.222846
|22/08/2026
|150.000,00
|6234SHBAP2QG3ADJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen cac em nha co Lam chuc con binh an.20260822.222749.1017398571.PHAM THI THANH LAM.970443
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222227092026JWU6401771.5388.51241.222709
|22/08/2026
|10.000,00
|6234IBT1cJMUWXAK.ung ho.20260822.222627.103875951963.TRAN THAI HO.970415
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15705365166.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011003696691 TRIEU NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QP5G27.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236980108895.20260822.222341.3377820320.TRAN THI NGUYET.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15705330787.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1026158677 NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QPYR4H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236031302193.20260822.222031.19028369734019.VND-TGTT-DINH LAN NGOC.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15705312677.UNG HO MS 2026.225 - EM DAO HOANG DAN.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QPYZ64.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236081853572.20260822.221930.8888991544.TRAN KIM QUYEN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705313232.UNG HO MS 2026.224 VI DUC CHUYEN.CT tu 0611001940911 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15705306741.ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1iJT3WZNG.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.221638.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705280115.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0911000009099 LUONG HOANG NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222213282026cfTD525093.5388.14304.221328
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QPPI73.Nguyen Phuong Thao ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen mong con khoe manh hanh phuc FT26236290035850.20260822.221257.19032184073668.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
|22/08/2026
|20.000,00
|6234IBT1fJSARUTH.ung ho Ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.221232.140410101001103.CAO VIET TRINH.970431
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705248092.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000770645 DANG THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222210182026wlk9611850.5387.4677.221018
|22/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143402591385.20260822.143402591385-0869630069_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508222208282026Z4CE090839.5189.98843.220800
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QPUDI5.Ung ho MS 2026.224 FT26236605509450.20260822.220805.2652651997.DUONG THI MINH NGUYET.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QP835L.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236925662577.20260822.220641.19030723537018.VND-TGTT-TRAN THI THANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QP8KNX.Ung Ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236780565872.20260822.220547.19037344235017.VND-TGTT-TRAN THI HUYEN NGAN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705189640.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QP8YMV.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236264303978.20260822.220453.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705171816.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970405082222024920269P2H077515.5388.80019.220221
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15705159951.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222202062026o7lb593716.5189.77571.220138
|22/08/2026
|300.000,00
|6234MCOBQ2MBXU5S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.220139.03001010808865.PHAM THI KHANH LINH.970426
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705149177.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222200302026tm04590072.5389.72001.220031
|22/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15705136352.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143401616128.20260822.143401616128-0394025644_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QPM3PA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236788586019.20260822.215848.8858797979.TRAN HAI YEN.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082221561920261Qjd486174.5388.56592.215619
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15705096460.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0771000596689 TRAN NGUYEN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QPVR7K.ung ho ms 2026.224 FT26236073074602.20260822.215513.17256868686868.TRAN THI HONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222154482026Q9tJ483036.5389.51541.215448
|22/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143400954120.20260822.143400954120-0385584045_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222151222026yiq5570125.5189.42044.215122
|22/08/2026
|200.000,00
|Balamat chuyen tien MS 2026.218 (be gia han va gia vinh)#SP#0200970415082221481520261Oo5469179.5387.31996.214815
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QPDPLG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236828290545.20260822.214807.1903821608.NGUYEN HA QUOC THAI.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QPDICE.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236765970026.20260822.214737.19033867110018.VND-TGTT-HOANG HAI NGAN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15705000820.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1019031423 HA THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|40.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222145342026E7S0113989.5389.23844.214506
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15704997291.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000294449 LE NGOC TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|25.000,00
|6234IBT1k2QPSZFF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236040869204.20260822.214459.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|VUONG THI HAI YEN UNG HO MS 2026 224#SP#02009704880822214440202673by557062.5388.21389.214440
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15704989088.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0841000033563 VO THI THUY TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Balamat chuyen tien giup do MS 2026.225 ( em dao hoang Dan)#SP#020097041508222144322026RHmi460924.5189.20973.214432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTFR916.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.214240.100364239.BUI THI TO HAN.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082221420920262WsE456137.5387.13651.214209
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082221410220269o3w452845.5389.9823.214102
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15704958197.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1055530917 TRAN THI KY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QP9473.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN FT26234173398678.20260822.213930.19035597027019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTFXEXU.VU THI HOA chuyen tien MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.213811.189236794.VU THI HOA.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222135482026n0rm538396.5387.93019.213548
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QP27DT.Ung ho ma so 2026.224 be vi duc chuyen FT26234826153697.20260822.213530.13822471621012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VRBAP2QG6GRL.Ung ho MS 2026.224 tai VIETCOMBANK 6234VRBAP2QG6GRL.20260822.213527.104610000004677.NGUYEN THI KHANH HUYEN.970421
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808222134122026khjn534975.5189.87172.213344
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222133582026H65s438454.5389.86410.213329
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15704893969.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1947569129 BUI HONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTFX9VD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.213319.221828097.NGUYEN THI KHANH VAN.970432
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222132492026c1s8531818.5388.82438.213249
|22/08/2026
|300.000,00
|6234MSCBD23N1XP2.ung ho MS 2026224.20260822.213223.0600100986666.VU THI HA PHUONG.970422
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222131082026ApwV431587.5389.76453.213108
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VNIB02RMFMTB.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.213019.851345.HO HUYNH ANH TRUC.970441
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082221295520264cwf525331.5390.72403.212926
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QPCMJI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234446578612.20260822.212953.19037176266017.VND-TGTT-DO THI KIEU ANH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QP14VM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234560288327.20260822.212637.110888899999.VI THI YEN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234ASCB02RMCLST.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-21:25:41 6234ASCB02RMCLST.20260822.212541.1858677.VAN THI NGOC.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QPJXUF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234905509926.20260822.212406.14024617104015.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222122332026O72A886905.5387.46037.212234
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#0200970415082221212520268QLu409493.5387.41167.212056
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15704719561.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181001898989 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222116442026Z22Q554924.5388.23522.211645
|22/08/2026
|200.000,00
|chau Thanh Binh khu 1 Thach Binh Thanh Hoa Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082221162820262t4a492990.5387.22150.211628
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C3HHQ5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.211241.02980194601.TRAN THAI THAO.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QUNNYL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234591077323.20260822.211227.19026359497016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HUE.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15704623902.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000676881 DUONG HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15704620215.ung ho MS 2016.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0441003698919 LAM BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15704616219.ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9906764145 HUA THIEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15704602112.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001320186 LE THI KIEU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QURUGI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234270524997.20260822.210643.19036061234018.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG CHUNG.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222104222026kvwp459314.5389.70178.210422
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15704512790.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222101192026bgwj449915.5388.55684.210119
|22/08/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG CHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508222100582026IMO4016921.5389.53670.210058
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1iJTFLUIR.Ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.210044.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15704504229.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1031785664 NGUYEN DUC MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222057062026uxft436677.5389.34550.205707
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15704452201.ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan).CT tu 0331000440562 TRAN MY THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15704448964.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1348618314 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15704426418.ung ho 2026.225 em dao hoang dan.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QUTBG3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234494090946.20260822.205405.122714248888.HA HONG THU.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097044908222047332026FEd8131464.5389.82637.204733
|22/08/2026
|200.000,00
|6234TPBVI2C33RLJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.204618.00005574649.HOANG THI HANG.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTFZUKS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.204605.81188080588.BACH THI HIEN.970432
|22/08/2026
|60.000,00
|6234IBT1k2QU63PM.Ung ho tiep buoc den truong FT26234907967334.20260822.204224.3999796886.NGUYEN THI THU UYEN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1fJSALKPL.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260822.204144.0779140226.NGUYEN THI KHANH TRAM.970431
|22/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143392644474.20260822.143392644474-0333984466_Ung ho MS 2026224 be vi duc chuyen
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15704199255.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.224.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15704196198.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004441208 NGUYEN ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1fJSALYFX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260822.203834.0779140226.NGUYEN THI KHANH TRAM.970431
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15704183762.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.225.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15704158928.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.223.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C39IB3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.203440.10000312303.LE THI PHUOC THAO.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508222033082026BHZ5013808.5388.13067.203308
|22/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Dao Hoang Dan ms 2026.225#SP#0200970422082220320520260S5Q301594.5189.7354.203137
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTFEJ3L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.202827.0333850758.HOANG PHUONG LINH XUAN.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1d1YZ93YG.Ung ho MS2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.202735.97042292W6496d3000000000b42050.MBBANK IBFT.970422
|22/08/2026
|150.000,00
|6234MCOBQ2MBGVTN.Ung ho MS 2026.225 (em dao hoang dan).20260822.202615.04301010988521.PHAM THI NGOC HUONG.970426
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222024332026btcc330841.5388.66430.202404
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QU4UUP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234290719403.20260822.202130.19028398764024.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
|22/08/2026
|150.000,00
|6234MCOBQ2MBEYI3.Ung ho MS 2026.224 (be vi duc chuyen).20260822.202127.04301010988521.PHAM THI NGOC HUONG.970426
|22/08/2026
|1.000.000,00
|6234IBT1aWN23U5I.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260822.201910.068704070188064.HUYNH NHAT LAM.970437
|22/08/2026
|1.000.000,00
|6234IBT1aWN23IPN.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260822.201815.068704070188064.HUYNH NHAT LAM.970437
|22/08/2026
|1.300.000,00
|6234IBT1iJTF75WN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.201657.0703289061.NGUYEN THANH TAM.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15703847130.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0611001951868 DANG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15703782181.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen). be oi, mau khoe nha con..CT tu 0071000745538 HUA MY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097041508222011572026xaBy181151.5387.95709.201158
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508222010482026vjOV177110.5389.89245.201048
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QUPK6U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234148111914.20260822.201021.19033820427013.VND-TGTT-QUACH MAN KHUE.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15703747339.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0221000007182 TRAN HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222009292026oci2276643.5387.81739.200901
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QUPWJ2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234688828164.20260822.200828.19028671230011.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG LAN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222005572026DJ0J437362.5387.61491.200557
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15703639320.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011002951347 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15703593052.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9908868190 PHAN TRAN NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QUDNT2.MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234560594090.20260822.195416.19029548462011.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1fJSA68W2.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.195227.9021284628838.TRAN THI THUONG THUONG.963388
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QUSBG7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234045203673.20260822.195014.19020112010019.VND-TKTT- NGUYEN PHUONG TRA.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15703378041.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QU27EB.ung ho MS 2026.225 FT26234825840971.20260822.194505.19025963640025.VND-TGTT-NGUYEN THANH PHUONG THAO.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15703309662.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015583533 NGUYEN VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|6.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221943372026ku40176794.5389.25498.194337
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221942532026yD70965660.5388.20619.194253
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen a#SP#020097042208221942502026NSE3376780.5387.20498.194251
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15703240525.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351000777694 NGUYEN THI HAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221937472026NM1X072337.5387.88604.193747
|22/08/2026
|200.000,00
|6234TPBVI2C3V193.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260822.193327.03432034499.PHAM THI KIM MAI.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15703028617.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015159861 VAN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234VNIB02R1NTSW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.192828.035704060091024.NGUYEN THI THU THUY.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508221928242026FlLk906249.5388.30240.192824
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15703003026.ung ho ms2026.224 (be VI DUC CHUYEN).CT tu 1016163676 NGUYEN MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234SGTTW22E2QB4.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.192517.060101405039.TRAN THI TUYET NHUNG.970403
|22/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082219251720269qbo102599.5189.10509.192448
|22/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143380692038.20260822.143380692038-0359039913_MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224#SP#0200970422082219173720267WTJ679955.5388.61455.191737
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2Q8T3EP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234995744049.20260822.191621.19026343908016.VND-TGTT-PHAM THI THU HIEN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234SHBAP2QGTSH5.Thula Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260822.191430.8668797979.LE THI THU THUY.970443
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2Q8EM7R.TRINH THANH HA ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234839260053.20260822.190144.19022731463012.VND-TGTT-TRINH THANH HA.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2Q8KNCJ.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234728332208.20260822.190052.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q87LS9.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234090119130.20260822.185752.19037209582017.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15702480607.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0111000154985 LE THAI THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1aWN26D71.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.225 em dao hoang dan.20260822.185111.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1fJSAABHK.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).20260822.184849.0937630286.PHAM THI HONG NHUNG.970431
|22/08/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143375715724.20260822.143375715724-0372265098_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221845552026cB0k721502.5390.55414.184526
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082218451320263all932587.5388.51737.184450
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q85MBM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234828437962.20260822.184410.19026511849020.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI LINH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15702179778.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0281000619059 HO THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1fJSA4GJQ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.183759.0986388899.VO TAT THANG.970431
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q8UWTZ.gui chut tam long den c va cac con. Mong chau Uyen va An khoe manh binh an FT26234159031078.20260822.183625.19072954395016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6234MSCBD23IM413.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.183442.1010170170007.CHE NHAT TUAN.970422
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221834392026ph74883672.5389.80254.183440
|22/08/2026
|50.000,00
|6234MCOBQ2MBZ6ZD.Ung ho ms2026.225 dao hoang dan.20260822.183024.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q8MY51.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234246702410.20260822.183017.19039156181018.VND-TGTT-DINH THI THUY HONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15701952984.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541001594884 DO THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221828552026ch55857138.5387.41150.182855
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221828092026P77J232793.5389.37008.182809
|22/08/2026
|50.000,00
|MS(2026.244) be Vi Duc Nguyen#SP#02009704150822182704202609k4631546.5387.29194.182641
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15701891086.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0351000655923 TRAN GIA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2Q8SQAR.Ung ho ms 2026.224 FT26234584056828.20260822.182148.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221821082026S9EG065746.5388.90692.182108
|22/08/2026
|50.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042208221820262026GCAI319462.5388.87105.182026
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15701756579.ung ho ms 2026.224.CT tu 0491000144478 TRAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15701731571.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0301000408901 PHAM THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1fJSA53NC.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen An).20260822.181726.9021838140171.LE THI LE QUYEN.963388
|22/08/2026
|200.000,00
|6234VNIB02R1EITA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.181625.070700777.NGUYEN LAN HUONG.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15701680332.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1050920228 HA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1aWN27DXJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.181216.700009587576.TA ANH NHI.970424
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VNIB02R1W7FC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.181028.031406431.PHAM THI HONG NHUNG.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|6234MCOBQ2MBT6CU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.181013.06001010628886.LE THI THANH THAO.970426
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082218045920260RHH659582.5189.83638.180459
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082218045420264VRV069037.5387.83352.180454
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221803412026NVVR338150.5388.75498.180341
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15701447375.ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208221803002026EBYQ343096.5387.70613.180301
|22/08/2026
|100.000,00
|6234MSCBD23I27QT.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260822.180239.0398225566.HOANG KIM NGAN.970422
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208221802272026WCW5409269.5189.66659.180228
|22/08/2026
|50.000,00
|6234VNIB02R1UVZ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.180154.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QIRGIN.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234150988030.20260822.180143.9999582994.TRAN THI THUY.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208221800512026LF5D863193.5387.55469.180052
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15701403779.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0271000967157 HUYNH THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234SHBAP2QGR8NJ.DANG THI TU ANH chuyen tien.20260822.180019.1010269131.DANG THI TU ANH.970443
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QIX65J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234303201200.20260822.175943.19036343585018.NGUYEN THI KHANH LINH.970407
|22/08/2026
|25.000,00
|6234IBT1iJTTN21Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.175426.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15701246586.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000383263 NGUYEN THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15701236995.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1042228100 LE THI NGOC CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143366292807.20260822.143366292807-0902882401_AN THI THANH THUY ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221747552026dpt8660574.5388.65544.174755
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1fJSAP9H5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.174550.0903985039.MAI THANH THUONG.970431
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QIZ5XF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234290140062.20260822.174541.19036807016011.VND-TGTT-THONG COC DIN.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6234VNIB02R1R2GD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.174506.004923002.NGUYEN THI PHUONG HAO.970441
|22/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15701097613.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0121000542054 BUI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QIZ28Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234400103570.20260822.174455.19032647193889.VND-TGTT-DANG VAN ANH.970407
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15701058764.Ung ho MS.2026.224 (BE VI DUC CHUYEN).CT tu 9931131986 HOANG THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234MCOBQ2MBJVSY.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.174255.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15701042707.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000813225 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QIE6HN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234056732192.20260822.174144.19026506382025.VND-TGTT-DINH NGOC ANH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15700985808.Ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15700924426.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QIGTDD.Ung ho MS 2026.224.Be Vi Duc Chuyen FT26234965291148.20260822.173516.19031854033011.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1iJTTFJLK.Ung ho MS 2026224.20260822.173117.184231387.NGUYEN KIEU TRANG.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTTFQRQ.TRAN THI HOA chuyen tien ung ho ms 2026224 be Vi duc chuyen.20260822.173059.107634517.TRAN THI HOA.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|6234ORCOQ2MBTQCW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.173025.0013100013914005.LE MINH THU.970448
|22/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221728542026eto3560688.5388.30006.172854
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221727552026wh6l555235.5389.23374.172756
|22/08/2026
|200.000,00
|6234NBVAF2YJAAVY.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.172708.103229371995.DO THI THUY HONG.970419
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C3TXU8.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.172425.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|6234NBVAF2YJAQ5S.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.172412.100395259312.TRAN ANH THU.970419
|22/08/2026
|200.000,00
|6234ASCB02R1CDAS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-17:23:50 6234ASCB02R1CDAS.20260822.172350.220116509.NGUYEN HOANG BAO NGOC.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221723002026LQny303570.5390.88592.172300
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QIPARB.Ung ho MS 2026.225 Em Dao Hoang Dan FT26234480838037.20260822.172103.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QIP4FF.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234085006099.20260822.172058.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407
|22/08/2026
|72.081,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221720072026sjom512837.5390.68382.172007
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QIPWX6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234736324498.20260822.171950.19032737281019.VND-TGTT-LE NGUYEN NGOC.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QIUEAC.ung ho MS 2026.224 FT26234755403231.20260822.171900.19035475375016.VND-TGTT-DO THI THANH HA.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTTHJ2N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.171338.0388280506.TRAN MINH THU.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15700458098.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1036977669 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#02009704220822171211202634R6668499.5387.13130.171212
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15700386305.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9936219966 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1fJSAMX5P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.170852.9021849855984.NGO NGOC QUYNH GIANG.963388
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QID9B3.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234445697826.20260822.170610.19036621596018.VND-TGTT-NGO KIEN CAM TU.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908221705182026Scal936225.5388.65135.170449
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15700306338.DO THI HONG DUC chuyen tien ung ho MS 2026.224.CT tu 0461000564677 DO THI HONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15700222443.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1058769195 NGUYEN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VNIB02R1MCMV.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.170048.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221700332026APFX786471.5390.32741.170033
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15700193941.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0331000424954 DANG THI THUY TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1aWN2PXR5.Ung ho ms 2026225 be Dao Hoang Dan.20260822.165827.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|22/08/2026
|800.000,00
|MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221658252026WRJN226484.5189.18371.165825
|22/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221658152026B8C7035001.5390.17266.165815
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082216580620262v3v403696.5389.15723.165737
|22/08/2026
|99.999,00
|MBVCB.15700112678.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|40.000,00
|6234MSCBD23DKWQ1.gui ms 2026 225.20260822.165448.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1fJSAV6JS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.165446.8007041203496.TA THI MINH TRANG.963388
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221654012026d5Cb155841.5387.89081.165332
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QIWVH7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234004001541.20260822.164918.19024824627018.VND-TGTT-NGUYEN THI TRUC PHUONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QIWSGF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234493276803.20260822.164909.95097369797799.LAM MINH DUONG.970407
|22/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15699983467.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15699951747.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000469469 NGUYEN NGUYEN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234SGTTW22WVGQN.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.164432.050110555250.DINH TRAN HAI NAM.970403
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QMRX93.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234669053262.20260822.164325.9666626666.BUI THI THOM.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221643172026F2A2041630.5390.19007.164317
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097042208221641222026LN75308623.5388.5898.164122
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1iJTTGKLF.Ms 2026-225 uh em Dao Hoang Dan.20260822.164105.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082216402820263oa2321814.5387.99978.164028
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221640252026zyxu321554.5388.99801.164025
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1iJTTGBNS.Ms 2026-223 uh hai be Quyen va An.20260822.164012.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1iJTTGM9B.Ms 2026-224 uh be Vi Duc Chuyen.20260822.163847.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QMFHMH.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234012584428.20260822.163515.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221631142026r73r282413.5388.43301.163114
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QMLPZI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234971820498.20260822.162858.6268666688.PHAM QUYNH ANH.970407
|22/08/2026
|600.000,00
|TRUONG MINH CHAU Chuyen tien chuong trinh tiep buoc den truong chau hien#SP#020097048808221628182026hidt270321.5189.26085.162818
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QMH9QV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234229870568.20260822.162531.19027305924012.VND-TGTT-HOANG THU VAN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTT49R8.Ung ho ma so 2026224 be vi duc chuyen.20260822.162452.137314398.NGUYEN TIEN DAT.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15699615622.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0611001898827 HOANG XUAN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1d1Y6LWYT.MS 2026224.20260822.162143.97042292K198708000000000a58567.MBBANK IBFT.970422
|22/08/2026
|200.000,00
|6234ABBKP2QGA62R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.161828.27121995.TONG THI THANH THANH.970425
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15699514498.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1039757873 HOANG THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C3CRDX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.161724.05992000601.PHAM THE SON.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|6234MSCBD23DZUID.ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.161653.0374916402.NGUYEN THI NGHIEN.970422
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15699482178.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1058811815 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTT5319.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.161602.82098259.TRAN THI KIEU OANH.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|ms2026.225#SP#0200970422082216155920268R3T139895.5387.51748.161531
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1fJSA94TG.Ung ho MS 2026.223.20260822.161535.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QMK8Y6.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26234347987084.20260822.161449.19024921139011.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15699440139.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000362529 NGUYEN HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15699407220.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan - Lai Chau).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QMG7YP.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234141602099.20260822.160948.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|22/08/2026
|1.000.000,00
|6234IBT1k2QMGB33.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234515416626.20260822.160930.963888.TRINH BICH NGOC.970407
|22/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082216084920262xom192593.5389.9686.160849
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15699332953.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1047594026 NGUYEN THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221606272026eaob183589.5388.95582.160628
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15699342454.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15699340287.ms2026.224 be vi duc chuyen.CT tu 0531002470806 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097041508221605272026FZpu850454.5189.90216.160527
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15699326253.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15699311027.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221604262026kSVc846131.5189.82941.160426
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082216032320265m8k171082.5389.77569.160324
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1fJSA2AXQ.Ung ho MS 2026.225.20260822.160242.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15699280713.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181001937642 TRAN THI HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15699276065.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001077267 DO THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15699176704.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15699168865.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082215533520268TOP764604.5390.21342.155335
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15699158196.HAI DANG LOP 5B5 TRUONG NGO THOI NHIEM BINH DUONG UH MS 2026.225 (DAO HOANG DAN).CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15699156356.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15699137462.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234TPBVI2C3M2GK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.155139.14050686868.HUYNH HAI DUONG.970423
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15699122545.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien be vi duc chuyen ms 2026.224.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15699129433.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QMPVSY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234838649352.20260822.155101.8320061998.PHAM THI THU HIEN.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1iJTTUI95.Me con Sua Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.155050.6838273827.PHAM THANH HUYEN.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15699124876.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QMPQI3.Ung ho MS 2026.224 FT26234467604450.20260822.155013.666888666669.TRAN THI HAI.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QMUKDL.Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234827050264.20260822.154908.19034428794012.VND-TGTT-NGO THI XUAN MAI.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QMUU37.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26234795020821.20260822.154823.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QMUSRN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234825286599.20260822.154751.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QMUQTP.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26234900717250.20260822.154714.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082215463420267fix108114.5388.82386.154606
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QM8ZMZ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234625984069.20260822.154623.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C31GQC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.154302.04084132701.LAC DAN THANH.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221540342026mh8j086559.5390.49265.154034
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508221539152026UO7O097292.5390.41742.153915
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QMV48Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234091316432.20260822.153621.19034893609019.VND-TGTT-TRAN PHAN LE.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C31BMF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.153510.02149792501.NGUYEN THI THU PHUONG.970423
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221534222026kz0l064949.5389.16140.153422
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15698870630.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0591000404026 PHAM THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|10.000,00
|6234IBT1iJTTM788.Ung ho MS 2026-225 em Dao Hoang Dan.20260822.153059.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508221530482026HZZG056961.5387.96124.153025
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221529252026yl9p047741.5189.87860.152926
|22/08/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15698832123.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0251002662142 DANG HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|PHUNG THI NGOC TAY Chuyen tien ung ho 2 be hong quyen va thien an#SP#020097048808221527372026fk8d041677.5390.79107.152737
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15698797427.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1044539556 NGUYEN PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15698796992.ung ho ms 2026.225 ( em Dao Hoang Dan).CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15698784755.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15698763723.2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0451000329451 DOAN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221523152026gm5k026820.5387.57036.152315
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QM2WGY.ung ho be Sung Trong Nhan FT26234636103181.20260822.152143.19020711961013.VND-TGTT-PHAN THI HOA.970407
|22/08/2026
|1.300.000,00
|6234IBT1k2QMCTZC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234025796469.20260822.152103.937882224.HUYNH NHAT QUYNH.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|6234ASCB02RB3PTD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-15:20:19 6234ASCB02RB3PTD.20260822.152019.6688216688.NGUYEN THI THOM.970416
|22/08/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.225 em Dao Hoang Dan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208221517352026PAOS382874.5388.26422.151735
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221515352026P2TU657554.5387.16605.151536
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QMJGDB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234887780385.20260822.151331.19073479361019.VND-TGTT-VU THUY LINH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTTDSAA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.151233.0947293095.CAM THUY AN.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15698598636.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0391000986333 TRUONG THAO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221510132026q70g984116.5189.87690.151013
|22/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.225 (em DAO HOANG DAN)#SP#020097041508221508352026wkQb647664.5390.79912.150835
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15698562173.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0111000282047 TRINH NGOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221505262026NOXM783943.5388.64578.150527
|22/08/2026
|50.000,00
|6234YOLOP2QE5QFD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.150501.0901754592.NGUYEN QUYNH TRANG .546034
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QVN4XY.Ung ho MS 2026.225 chuc be Dao Hoang Dan khoi benh khoe manh e nhe FT26234939578383.20260822.150318.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15698489682.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien quy nang buoc toi truong.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QVNVHC.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234198061396.20260822.150225.19037270779011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KIEU NGAN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082215003220261t4t952716.5390.37952.150003
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTT94CA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.145926.141473166.NGUYEN QUE NGAN.970432
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221458272026MYM7969667.5388.28254.145828
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QVRJZC.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234705604810.20260822.145811.19037270779011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KIEU NGAN.970407
|22/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15698438587.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221457232026M9PV747034.5387.22448.145723
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1fJSAQXH8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.145716.7059752653.ADD INFO.999888
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15698423198.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0271000969461 TRUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221456032026rcaw938709.5388.14996.145535
|22/08/2026
|100.000,00
|6234SGTTW22WRV8J.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.145320.060298075647.LE THI HONG OANH.970403
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1aWN29ED4.UNG HO MS 2026225 EM DAO HOANG DAN.20260822.145216.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C3Q6UM.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.144944.02954360001.DOAN THI THUY.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082214485220266e9w916381.5390.79114.144823
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15698312452.TRAN DO NIN chuyen tien ung ho ms 2026.225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15698309807.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011002665465 VU THI BICH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15698309581.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0321000894477 TRAN THAO TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234ORCOQ2MBBTE1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.144601.0987568769.LY THI MINH HIEU.970448
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1aWN29I6S.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.144600.0967210010.NGUYEN PHUONG DUNG.970440
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15698280553.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301008111111 HOANG LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234VNIB02RBSEAZ.Ung ho Ms 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.144422.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15698262519.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Nguyen).CT tu 1024346018 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QVLLZ6.Uh ms 2016.224 FT26234727475496.20260822.144256.19027405912021.VND-TGTT-DO THI THU HUYEN.970407
|22/08/2026
|20.000,00
|6234IBT1iJTTC8I7.ZP262340391186 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.144113.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234ASCB02RBXDJS.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-220826-14:37:49 6234ASCB02RBXDJS.20260822.143749.22264901.TRAN LE TRUC NGUYET.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880822143618202664kt878297.5189.16476.143555
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704050822143416202617BX017814.5389.4824.143416
|22/08/2026
|50.000,00
|6234SGTTW22WZGJV.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.143333.070151296562.TRAN THI BAO TRAN.970403
|22/08/2026
|200.000,00
|6234VNIB02RBXBFH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.143148.917917382.DANG KIEU TRINH.970441
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QV6AAW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234100797663.20260822.143103.19032894997011.VND-TGTT-NGUYEN THI DONG.970407
|22/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15698115874.Ung ho ms 2026.224(Be Vi Duc Chuyen) .CT tu 1019023854 BUI THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097041508221430042026JkUV527435.5189.85032.143004
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15698069302.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234NAMAP2QE6ZHU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.142719.0079261.NGUYEN THU HIEN.970428
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15698074477.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1029257926 HOANG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VNIB02RBVK4D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.142656.601704060358940.LE NHU QUYNH.970441
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15698066051.ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0331000467458 NGUYEN THI MINH KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234VNIB02RBVYIP.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.142527.100626888.LE THI THU HIEN.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|6234MCOBQ2MBAXXQ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.142300.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808221420512026zbwx833470.5389.40154.142022
|22/08/2026
|200.000,00
|6234ASCB02RBK68S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-14:20:41 6234ASCB02RBK68S.20260822.142041.1235947.PHAN VU THUY VAN.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221419552026sexU498280.5390.35333.141926
|22/08/2026
|200.000,00
|6234TPBVI2C3YTHV.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.141509.68228285858.NGUYEN THI HONG LINH.970423
|22/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508221412482026A494039459.5388.1030.141249
|22/08/2026
|30.000,00
|6234IBT1k2QVA4JR.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234687607591.20260822.141204.6683797979.NGUYEN THI HONG NGOC.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1aWN2C5IG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.141054.000003963114.LE DIEU LINH.970433
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1aWN2C9UP.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.140458.0903285285.DANG THI PHUONG.970437
|22/08/2026
|100.000,00
|6234ASCB02RBWL6B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-14:02:21 6234ASCB02RBWL6B.20260822.140221.246208849.PHAN MINH NGOC.970416
|22/08/2026
|319.970,00
|6234IBT1iJTLNLIP.ZP262340353489 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.140136.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704150822140119202681hl446553.5390.46368.140050
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15697759532.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1066980668 HO KINH DOANH XUONG QUA TANG THU CONG HY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.886,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026. 225 em Dao Hoang Dan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508221359512026CFOE095594.5389.39518.135951
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.225 Em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221359482026xhy8776031.5390.40384.135948
|22/08/2026
|2.000,00
|6234IBT1fJS4X2DM.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.135907.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QV5JLS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234010237075.20260822.135852.19035183684018.VND-TGTT-LE THANH PHUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082213582420268n9a772448.5390.33540.135824
|22/08/2026
|100.000,00
|6234SGTTW22WJHDY.IBFT Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.135815.060269310017.TANG MY HONG.970403
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.225#SP#020097040508221356542026T3X3086027.5389.27387.135654
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15697718032.ung ho MS 2026.224( vi duc chuyen).CT tu 1053246587 HO THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.886,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508221355112026XI0G080506.5189.18645.135442
|22/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.225 Dao Hoang Dan#SP#020097048808221355082026sr6m764061.5390.18521.135508
|22/08/2026
|83.000,00
|6234IBT1iJTLRNMT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.135410.185422558.DO LINH PHUONG.970432
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15697676149.ms2026.225.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221351402026sidb420764.5387.2877.135140
|22/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224#SP#020097048808221349212026maff749733.5390.92683.134922
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C3LMXV.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.134911.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221348342026e8ne747759.5390.89782.134806
|22/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143337183454.20260822.143337183454-0854076607_Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTLXX69.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 224 vi duc chuyen.20260822.134445.111555222.VU THI THU THAO.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234MSCBD23H9WFF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.134349.811069388888.NGUYEN TIEN TRANG.970422
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTLXLPF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.134339.9393881993.NGUYEN THI THU HANG.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15697570608.ungho ms 2026.225 dao hoang dan.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTLXKA3.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 225 dao hoang dan.20260822.134222.111555222.VU THI THU THAO.970432
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15697565995.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234MCOBQ2MBYJUF.Thuy Ha Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.134201.02101014908255.THAI THANH HUYEN.970426
|22/08/2026
|500.000,00
|6234MCOBQ2MBQZVT.Thuy Ha Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.134053.02101014908255.THAI THANH HUYEN.970426
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:be Vi duc Chuyen#SP#020097040508221340502026LKKB036111.5387.54525.134050
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221339492026N1FN332217.5388.50356.133921
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15697540399.ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 9823343343 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15697531951.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234MCOBQ2MBQFIN.Thuy Ha Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).20260822.133930.02101014908255.THAI THANH HUYEN.970426
|22/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970422082213375620263UD1440849.5189.41630.133757
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QVMGMB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234003287172.20260822.133747.19020925062016.VND-TGTT-LE THI MINH HUE.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VNIB02RBUBAB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.133616.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15697491058.NGUYEN HONG MINH chuyen tien ung ho ms 2026 225 em dao hoang dan .CT tu 1030333015 NGUYEN HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082213353420268lhi715175.5387.30772.133506
|22/08/2026
|5.000,00
|6234VNIB02RB45E9.ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan ).20260822.133525.912281212.GIANG MY LINH.970441
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QVVHTH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234824163890.20260822.133440.3404012004.NGUYEN DUC KIEN.970407
|22/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15697457300.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143335724221.20260822.143335724221-0932665198_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15697441071.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15697423233.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15697394242.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234VNIB02RB427K.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.132559.088704060060001.VU MAI ANH.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.225 em dao hoang dan#SP#020097042208221324412026CBP3982425.5189.83427.132441
|22/08/2026
|300.000,00
|6234ASCB02RBRHSL.UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN-220826-13:23:50 6234ASCB02RBRHSL.20260822.132350.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221323402026hwbh685973.5390.79203.132340
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QV9TGI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234559232103.20260822.132325.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15697328604.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0081001264987 TRAN THI THUY LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1aWN2WN6I.giup do be Vi Duc Chuyen .20260822.131939.068704070222117.NGO HONG ANH.970437
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15697291368.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000428332 TRAN NGUYEN HA DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221316332026PThk332165.5387.47178.131605
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QVCRHZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234006031510.20260822.131616.19030545310012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1fJS4TKG9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.131538.26081996.MBVBANK IBFT.970414
|22/08/2026
|50.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970422082213144420263RR3914539.5189.39350.131444
|22/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082213130120263r0u660512.5389.31369.131301
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QV1RXI.Ung ho ms 2026.225 em Dao hoang dan FT26234493200205.20260822.131228.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
|22/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208221312262026TY4O872453.5389.28750.131227
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15697197202.MS 2026.225-mong be Dao Hoang Dan vuot qua nghich benh-mong gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QV1Q93.Ms 2026 225 em Dao Hoang Dan FT26234729272709.20260822.130851.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1d1Y6AJ3D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.130711.970422Qf38f83000000000904706.MBBANK IBFT.970422
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15697172024.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000259631 LUONG THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15697159907.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9702384194 LE THI NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15697136302.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221303312026TC77987148.5389.88615.130303
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15697133066.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1051828946 HOANG THI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15697130328.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1031150439 DO NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15697129388.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0261003459072 DINH THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QVQHES.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234669305637.20260822.130037.19036523638012.VND-TGTT-VAN ANH THU.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234SHBAP2QEWJQW.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.130036.0912494017.NGUYEN THI THU HUONG.970443
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221300262026FJ8Q018682.5388.75278.130026
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTLH3CG.MS 2026225.20260822.125954.62970111.CAM HAI YEN.970432
|22/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221258202026WVOP012461.5389.65104.125820
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15697071959.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0411001039402 HUYNH THOAI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15697060095.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508221257242026VlHG283116.5389.60514.125724
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15697058529.Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0501000031774 VONG HO NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|6234SGTTW22WCKNT.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.125411.060005542981.NGUYEN HOANG TRANG.970403
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QDXXLD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234722615377.20260822.125016.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6234ASCB02RB8CTY.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan-220826-12:49:42 6234ASCB02RB8CTY.20260822.124943.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C9PUUK.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.124723.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|22/08/2026
|10.000,00
|6234IBT1k2QD3NFF.ung ho ms 2026.225, em Dao Hoang Dan, chuc em va gia dinh binh an FT26234492473762.20260822.124654.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508221244072026N9YY069272.5389.96985.124407
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15696896257.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 7988955455 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C9P8LT.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.124248.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221242312026L1NP064349.5387.90084.124231
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097041508221240072026KWAe236736.5389.77253.124007
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QDTPFS.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234302102504.20260822.123754.1211101990.THAN THANH THUY.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QDTJCA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234698210938.20260822.123636.19031270025017.VND-TGTT-DUONG HANH HOA.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082212361220267e8s564671.5189.58337.123612
|22/08/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien ms 2026.225 Dao Hoang Dan#SP#020097042208221235032026K84T123947.5389.52101.123504
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15696777559.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1032222458 PHAM THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.000.000,00
|Ungho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808221232082026bsja552696.5390.37417.123140
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QDH43A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234162687075.20260822.123134.19030977635011.VND-TGTT-PHAM THI NHUNG.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1iJTLEIRJ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.123033.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15696723760.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTLEJ83.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.122825.168115806.NGUYEN LAM LINH.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VNIB02RBCZDS.Ung ho MS.2026.225.20260822.122653.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221226512026EtAe197137.5389.7690.122651
|22/08/2026
|300.000,00
|6234SHBAP2QESBWY.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.122632.2228889899.DIEP XUAN BACH.970443
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VNIB02RBCTQY.Ung ho MS 2026.224.20260822.122622.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15696609518.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0261003480244 PHAM CHAU ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)#SP#020097041508221221322026s63w178639.5390.79259.122132
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082212210620263gea518449.5388.76962.122107
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QDE9JA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234039300125.20260822.122106.19837775335031.VND--TRIEU QUOC THANG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QDEQWJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234229056337.20260822.122034.19036909236016.VND-TGTT-VU THI HUYEN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QDKTEE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234734288993.20260822.122006.19020248912989.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15696579096.ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QDKGTI.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234530792850.20260822.121925.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143327605987.20260822.143327605987-0775067786_Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15696562359.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082212171120261ELR976306.5389.55009.121712
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QD7H7F.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234021159028.20260822.121655.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880822121608202657xp502152.5387.49322.121608
|22/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880822121601202695tz501734.5390.47953.121601
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15696516999.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C96DQZ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.121506.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970415082212144020264XBJ156472.5189.40679.121412
|22/08/2026
|50.000,00
|TRUONG THIEN TAM Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan, chuc con nhanh khoe#SP#0200970488082212143720268ok3497126.5390.39976.121437
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15696502904.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15696480292.UNG HO MS 2026.225 (DAO HOANG DAN).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VNIB02RB1R9G.Ung ho MS2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.121224.989184594.DONG THI MINH THANH.970441
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208221212172026JCQI343219.5388.26710.121149
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15696455789.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9935161605 NGUYEN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15696427954.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002512107 DANG THIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.000.000,00
|6234ASCB02RBBPCM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-12:07:55 6234ASCB02RBBPCM.20260822.120755.7788968.TRAN THI TUYET.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QD4MCX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234615483148.20260822.120637.9768881883.NGUYEN HUYNH TRANG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234TPBVI2C96ML5.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.120635.16839226789.TRAN VAN HOANG.970423
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QD4Q7Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234558400214.20260822.120548.2312060991.PHAM THI THUY DUONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QD5PDD.ung ho ms 2026.224 FT26234019109520.20260822.120104.19035868632010.THANH HUU NGUYET ANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143325097858.20260822.143325097858-0365049826_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.225 em Dao hoang Dan#SP#02009704150822120008202640T5105148.5389.55876.120008
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15696276692.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1038440744 VU MINH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221159182026wqkf444442.5389.51090.115918
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221159172026pFnO101418.5389.51041.115917
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QDY5SF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234030472855.20260822.115818.8888667736.NGUYEN THI HIEN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221157572026UKBD145392.5390.41972.115757
|22/08/2026
|100.000,00
|6234ASCB02RBAETI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-11:57:20 6234ASCB02RBAETI.20260822.115720.203819899.NGUYEN THI THANH HOA.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15696236035.Ung ho MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN .CT tu 1015525373 NGUYEN HUONG THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508221156352026W1N7089691.5387.34043.115606
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15696230359.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000297810 LE MANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|BACH VAN HOA chuyen tien#SP#020097042208221156172026QED4524343.5390.31938.115549
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221153282026DEHZ584610.5389.15101.115328
|22/08/2026
|450.000,00
|2026.221 Sung Trong Nhan#SP#0200970422082211524620268SWO190512.5388.11111.115218
|22/08/2026
|1.000.000,00
|6234IBT1k2QDUPUM.be celine Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26234057135085.20260822.115220.950912264009.LE DUNG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221150422026M7LV063637.5189.98159.115042
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221150082026J6MR840568.5387.95217.115009
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221149512026D7YB059772.5189.92515.114951
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1iJTLBJKI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.114533.141640933.HA QUANG HUNG.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15696047301.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1025484904 BUI THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143322502289.20260822.143322502289-0388868974_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTL5BQF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.114129.39395831139.VUONG THUY DUNG.970432
|22/08/2026
|300.000,00
|6234VNIB02RBYF4C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.114033.633704060029908.TRAN CONG HOANG KHANH.970441
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15695988378.ung ho ms 2026.224.CT tu 0011004263660 DO HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QDV9GS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234696028624.20260822.114012.19035300779017.VND-TGTT-QUACH THAO VY.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15695952195.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9988536867 TA THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QDD5WR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234724106372.20260822.113808.19073385889011.VND-TGTT-TA THI NHAT HA.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QDDM95.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234083919408.20260822.113738.19028883116014.VND-TGTT-PHAM THI ANH HANG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221134492026glgn351610.5388.1395.113449
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15695869263.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1034013662 CHUNG NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15695861999.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0011004151491 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15695858234.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003620801 BUI DUONG PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QD9MSN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234964031813.20260822.113149.19031510652014.VND-TGTT-PHAM QUYNH TRANG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QD2TS1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234969009289.20260822.113027.19037323876012.VND-TGTT-PHAN THI NOI.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15695813356.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004108672 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221129502026d6u2332698.5189.70683.112950
|22/08/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704150822112804202603Tw883445.5390.60086.112804
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15695784739.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9898889816 TRINH NGOC NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221126382026mkw6320619.5387.51614.112610
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTLPVSM.LE THI HOA chuyen tien ma so 2026 225 DAO HOANG DAN.20260822.112551.247529918.LE THI HOA.970432
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15695725264.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1019425854 DANG THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QDJRC6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234903462019.20260822.112204.19035479962013.VND-TGTT-NGUYEN LE CHAU ANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15695700603.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004239300 LE HOAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15695698183.NGUYEN THI HUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0371000431184 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221120572026a6pb298945.5388.17493.112057
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15695669736.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000139152 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082211194620267qRr853141.5390.11040.111946
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15695664257.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1068065228 DONG BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C9DE24.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ).20260822.111808.04015878401.LAM THI DIEU NGAN.970423
|22/08/2026
|500.000,00
|6234ASCB02RA58Z9.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-220826-11:18:05 6234ASCB02RA58Z9.20260822.111805.888115566.BUI THANH CHUONG.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1aWNCFJP6.giup be Vi duc chuyen.20260822.111731.03000014391189.PHAM THI HUONG MAI.970440
|22/08/2026
|200.000,00
|6234TPBVI2C9DUP1.LE THI YEN chuyen tien ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260822.111726.00647853502.LE THI YEN.970423
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208221116522026CD6Z730843.5390.93262.111652
|22/08/2026
|500.000,00
|6234ASCB02RAP5IN.UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN-220826-11:16:05 6234ASCB02RAP5IN.20260822.111605.888115566.BUI THANH CHUONG.970416
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1iJTL8FUA.ZP262340218927 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.111559.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/08/2026
|120.000,00
|6234IBT1k2QSNRE9.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen mong con mau khoe FT26234964066960.20260822.111326.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234SGTTW22WYUXZ.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.111214.060022122110.HUYNH HOANG NGOC.970403
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880822111006202604z5257984.5189.54376.111006
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15695526517.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1020855855 DUONG THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C9DLKB.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260822.110944.15181919789.PHAN CAM SIEU.970423
|22/08/2026
|300.000,00
|6234SGTTW22WYC3X.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260822.110857.060156349324.NGO THANH TUNG.970403
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082211075120265q2l249573.5390.40547.110722
|22/08/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.224#SP#020097048808221107412026lxzt248951.5390.39714.110741
|22/08/2026
|200.000,00
|6234SGTTW22WYBV5.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.110703.060156349324.NGO THANH TUNG.970403
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QSXGZ1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234070856630.20260822.110635.19032433742222.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO TRANG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880822110631202694ik244529.5387.32966.110631
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QSXVZM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234515562524.20260822.110536.19033291292018.VND-TGTT-DO THI QUY.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15695449048.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002260606 NGHIEM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15695434589.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234YOLOP2QEUHZ4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.110247.0906638601.DO HOAI PHUONG .546034
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082211004220266o5w222918.5389.246.110020
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QSFAH4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234030076450.20260822.110039.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221100092026UY08023318.5189.97466.110009
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C9HENH.OGTC Tran Minh Hoa ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105926.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221058312026HO9Y707892.5389.87550.105832
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082210582420260W9m774163.5389.87214.105824
|22/08/2026
|100.000,00
|6234SHBAP2QEUTWF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.105808.0916521265.DO HIEU MINH.970443
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C9HZVF.OGTC Tran Van Huynh ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105701.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C9HJJ4.DTM ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15695320565.VUONG THANH TUNG ung ho MS 2026.225 em dao hoang dan.CT tu 9964088768 VUONG THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|80.000,00
|MBVCB.15695312300.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1033039978 LE THI DIEU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C9H8U1.NH ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105501.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221054452026mLfI760933.5388.66709.105445
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C9HM5I.QA ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105401.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221054002026Ys32757630.5189.62573.105400
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15695304056.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1014932630 NGO THUY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221053152026cq3r195834.5387.58573.105315
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C9H1BK.Trinh Thi Huong ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105306.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15695285372.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0511000472005 NGUYEN LE TAM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234ASCB02RANDPH.UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN-220826-10:52:21 6234ASCB02RANDPH.20260822.105221.229721879.LAI DINH CUONG.970416
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C9HAUB.Tran Tue Nha Phuong ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|6234MSCBD2337ZXH.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.105121.4090119760000.NGUYEN TRONG TRUONG.970422
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C9HY7H.Tran Van Huynh, Pham Thi Bac ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105101.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QSHDNJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234140447735.20260822.105052.19034028002011.VND-TGTT-BUI MANH LINH.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C9H2PI.TT Tran Minh Hoa ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105001.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1fJS44FJ1.PHAM THANH HUYEN ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.104941.0021007201009.PHAM THANH HUYEN.970438
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QSZKGY.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234704773900.20260822.104905.19029801457869.VND-TGTT-PHAM THANH HUNG.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C935KM.Tran Thi Hong ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.104901.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C93766.Tran Minh Hoa ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.104801.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1iJTLDTT8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.104728.0972342317.TRUONG THI MY TRAN.970432
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15695209078.MS 2026.224 (vi be Duc Chuyen).CT tu 0371000488237 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C936QQ.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).20260822.104701.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QS6XB1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234131078146.20260822.104653.19036640945015.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH NGOC TRAN.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C93ID6.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.104601.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C93IQ5.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.104537.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15695165829.Ung ho MS 2026.224 ( Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0221000048147 PHAM THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082210424320263Z95038103.5390.896.104243
|22/08/2026
|100.000,00
|VO THI MINH THUY chuyen tien#SP#020097042208221042292026GFJK942963.5189.202.104201
|22/08/2026
|2.000.000,00
|6234IBT1k2QSEIEG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234010027578.20260822.104213.19034291403010.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QSEI22.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234030190632.20260822.104210.19040024693018.VND-TGTT-DANG THAI SON.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QSEWI6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234802014581.20260822.104119.1915999995.VO THI KIM NGAN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508221041012026K4YQ029644.5390.92541.104101
|22/08/2026
|150.000,00
|6234ASCB02RAH836.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-10:38:28 6234ASCB02RAH836.20260822.103828.47261197.LE NGOC LAN.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QS7AVY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234364152080.20260822.103701.19032366945555.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221035322026E1WB136410.5189.63122.103532
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15695038663.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000412359 LE THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234MCOBQ2MA6HD3.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.103438.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|22/08/2026
|27.000,00
|MBVCB.15695035141.LANG THI THUY ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15695025610.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1036136627 TRUONG THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15695007140.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0821000146461 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QSAFCB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234296459360.20260822.103156.19035713554013.VND-TGTT-TRAN THI THUY.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234SBITF2YJLPDM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.102936.000470406005960.DO THI VAN ANH.970400
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694959227.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001180636 DONG THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QSBNDT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234704690210.20260822.102619.9983582233.TRIEU MINH TUAN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694908573.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000407667 NGUYEN PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15694899445.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7974340286 VU THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694850594.ung ho ms 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0191000362819 LE THUY VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234SGTTW22U5ZAK.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.102039.040113452260.VO THI KIM PHUONG.970403
|22/08/2026
|300.000,00
|6234ORCOQ2MA68FQ.MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.102024.0986376529.NGUYEN THI HAI VAN.970448
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694819979.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0911000026828 NGUYEN THIEN DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208221018452026MT8B635700.5189.75302.101845
|22/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097042208221018252026WW6X551728.5388.73507.101825
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082210161820268otE620561.5389.63003.101549
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221015552026ccZg618847.5387.59943.101555
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1iJTLC4Z5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.101519.0908317009.DANH DIEM TUYET.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694763097.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000493004 NGUYEN DAC QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QSUFQ4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234060669935.20260822.101401.8405454567.VU THI THANH.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221013032026Ubzr607711.5388.46559.101303
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QS8RVY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234558498823.20260822.101120.13820614622012.VND-TGTT-NGUYEN HONG HAI.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#02009704880822101012202621yc041240.5387.31906.101012
|22/08/2026
|30.000,00
|6234VNIB02RA9GF7.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.100941.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221009152026pbqp037884.5389.26978.100915
|22/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.224 VI DUC CHUYEN#SP#0200970422082210084620261HOF213858.5387.24588.100847
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QSI3HX.Ung ho MS 2026.224 FT26234507573652.20260822.100812.19034860065013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508221008082026CEaZ589756.5390.21886.100808
|22/08/2026
|200.000,00
|6234VNIB02RA9J1J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.100754.907287125.BUI THI DAN ANH.970441
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QSIEDR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234140290442.20260822.100733.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808221007252026ukfe031351.5387.18260.100725
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15694655749.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004183373 PHAM HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QSMK2G.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234146317494.20260822.100428.19033974578881.VND-TGTT-HOANG THI HUONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234ASCB02RAS3PH.UNG HO MS 2026.244 BE VI DUC CHUYEN-220826-10:03:57 6234ASCB02RAS3PH.20260822.100357.16380967.TRINH PHUONG QUYNH.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTLJL62.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.100242.111080305.PHAN THI THU TRANG.970432
|22/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970422082210010820266EZF565134.5388.86966.100108
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QSVVWB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234508847920.20260822.100021.19033754094016.VND-TGTT-HOANG THI HONG NHUNG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QSVQW4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234997729190.20260822.095933.19034710269011.VND-TGTT-TRAN XUAN HONG VI.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTLJD46.ZP262340160829 Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan.20260822.095832.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|6234MSCBD233XPSD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen chuc con mau khoe.20260822.095719.121068868.VU THI THU HUONG.970422
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694523566.ung ho ma so 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0701000436158 NGUYEN THAI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|59.000,00
|MBVCB.15694519371.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000820859 NGUYEN DUC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970422082209553320269L6Q487305.5388.60341.095533
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15694495751.nho chi dua ho toi be.CT tu 1045935291 DAM THI HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15694453023.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015362870 NGUYEN VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694423211.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000034782 VU HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234ASCB02RAGIGS.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan-220826-09:47:56 6234ASCB02RAGIGS.20260822.094756.2260837.LE THANH DUY.970416
|22/08/2026
|300.000,00
|6234SGTTW22U7U1S.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.094749.060262006207.TRAN THI KIM NGAN.970403
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1iJTLQFLU.ZP262340154213 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.094746.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234SGTTW22U7TRQ.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.094615.060217675645.LE THI THANH HIEN.970403
|22/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208220942542026TBN4197746.5389.1516.094226
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15694301621.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004445986 TRINH MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694282792.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0501000158511 PHAM THI NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15694269139.MS 2026.224(be vi duc chuyen).CT tu 1031459943 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTHN591.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.093646.137349086.DOAN QUOC VIET.970432
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QSW7XZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234808027016.20260822.093639.19036679886016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15694254229.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0911000062585 TRUONG THI TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1iJTHNICU.ZP262340143442 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260822.093532.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220935112026b930920923.5387.68169.093511
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220934382026j7le919147.5389.66061.093439
|22/08/2026
|800.000,00
|6234TPBVI2C9XQN1.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).20260822.093433.00483315003.NGUYEN THI HA PHUONG.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220932552026o68t913405.5390.58123.093255
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220930022026QWO4079850.5388.46111.092934
|22/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508220928442026RU7I073530.5388.40068.092844
|22/08/2026
|500.000,00
|6234SGTTW22U6MAV.IBFT Ung ho ma 2026.225 em Dao Hoang Dan.20260822.092710.060121077798.NGUYEN THANH CONG.970403
|22/08/2026
|100.000,00
|6234SHBAP2QEL3EX.LE THI HONG YEN ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.092708.0968785566.LE THI HONG YEN.970443
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q9RPZR.Chung tay ung ho MS 2026.224 FT26234111650729.20260822.092627.10523520477013.VND-TGTT-PHAM THI ANH NGOC.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTHR9JL.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.092626.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694103608.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9988951697 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220925022026bp0t887309.5387.23880.092502
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694079803.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15694086577.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9971018307 PHUNG THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220923122026fS6l436841.5388.16730.092312
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694075046.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220922162026w9u7878444.5189.13503.092216
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694060274.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15694051897.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15694054382.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15694049530.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15694038746.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220920122026bFUr427424.5390.4666.092012
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15694045613.ung ho MS 2026.223.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220919472026yNLP426013.5388.2903.091947
|22/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15694035385.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q939XW.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234636429786.20260822.091919.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15694012682.Chuyen tien ung ho MS 2026 225.CT tu 0591000284903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693988356.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0851000020626 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q9FQNR.Ungho ms 2026.224 FT26234157142391.20260822.091529.19035710347017.VND-TGTT-NGUYEN THU PHUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234ASCB02RAWN3Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-09:15:25 6234ASCB02RAWN3Q.20260822.091525.42766857.PHAN VAN LIN.970416
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.224 beVi Duc Chuyen#SP#020097042208220915082026TXD5982077.5387.84417.091508
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1iJTH3GWH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.091334.576636318.HOANG THI TUOI.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1aWNC75PI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.091247.9009998386.TRAN THI HONG HANH.970437
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693919678.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0281000656681 DINH NGOC ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234VNIB02RAWCCM.Ung ho Ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.091007.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220909482026h5ic838396.5389.63580.090920
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220909112026IXNX079978.5389.62127.090911
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220908322026MNCV411949.5390.59315.090833
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1iJTHFRZA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.090825.108531018.DINH THI THUY NGA.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220906262026acm3827776.5388.50593.090626
|22/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Van Manh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422082209044220263VGA996391.5189.44347.090443
|22/08/2026
|90.000,00
|MBVCB.15693848089.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1012849140 PHAM DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693830890.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001140978 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTHFMEV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.090302.649770999.TRUONG THU THUY.970432
|22/08/2026
|300.000,00
|6234TPBVI2C9KUBH.DANG THI KIM OANH chuyen tien ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan).20260822.090228.02088666901.DANG THI KIM OANH.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTHF9TK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.090207.76256877.NGUYEN THI HA VAN.970432
|22/08/2026
|10.000,00
|6234IBT1cJM8ZI46.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260822.090139.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15693785769.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234SHBAP2QW5D9E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.085933.1016802482.TRAN THI QUYNH ANH.970443
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693761614.ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen.CT tu 0041000316699 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15693739818.Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000255475 NGUYEN TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15693739373.Ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1014537252 NGUYEN THI THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q9KL57.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234721840290.20260822.085453.8631019868.NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693719588.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0281000605056 VO HONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|6234MCOBQ2MADL4W.TRAN THI NHO chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen. Chuc con mau khoe.20260822.085335.03201013962700.TRAN THI NHO.970426
|22/08/2026
|500.000,00
|6234ASCB02RA4FSZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-08:52:40 6234ASCB02RA4FSZ.20260822.085240.277111888.VO MINH TRUYEN.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q97FFF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234968419095.20260822.085147.19037789969010.VND-TGTT-VO NGUYEN NHU NGOC.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220851252026r5ad780395.5189.96562.085125
|22/08/2026
|50.000,00
|6234VNIB02RA4B5Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.085116.972303985.HOANG THI BICH PHUONG.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082208510920269GDT326867.5387.96163.085109
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1aWNCGSLM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.085035.111704070013602.NGUYEN THI TRANG.970437
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15693653445.Chuyen tien ung ho.CT tu 1033401445 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693652909.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0351000776076 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693645617.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1052526087 VO THIEU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693654465.UH MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004123313 LE THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082208480620267eza770155.5388.83954.084806
|22/08/2026
|10.000.000,00
|MBVCB.15693630467.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q9G2Z3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234905501004.20260822.084602.19028176447012.VND-TGTT-TRAN NGOC LINH.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808220845492026bqrp763290.5388.77344.084549
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220845282026ZWUT528796.5387.75569.084529
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.225#SP#0200970405082208444020269R8D065414.5189.74235.084440
|22/08/2026
|50.000,00
|6234ORCOQ2MAH38C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.084423.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|22/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2090978339123744768.20260822.Remit Ung ho MS 2026 224 2090978339123744768
|22/08/2026
|10.000.000,00
|MBVCB.15693591923.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082208421120261JW9149178.5387.64924.084211
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q943MN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234587595781.20260822.084144.19033888379017.VND-TGTT-TRAN THI HAI DUYEN.970407
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15693565625.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1065244532 PHAM THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTHHZ4P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.084107.159128717.NGUYEN THI TRANG.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234NBVAF2YJL4L2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.084105.100005416878.LAM THI THUY.970419
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693556436.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351000982915 TA THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220840072026zu3q745708.5387.58158.084007
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15693532748.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9932731650 HO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693530266.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0851000001991 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTHHBJW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.083857.9789666.DO HOANG THAO MY.970432
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15693527144.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0121000300964 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTHH583.MS2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.083846.9119912412.NGUYEN NGOC THI.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693534589.ung ho MS 2026223 cho 2 be Quyen va AN.CT tu 0351000883083 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693524421.ung ho Ms 2026.224.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082208364020260RJA028966.5390.46563.083640
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693488817.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1012539155 HOANG THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234ASCB02RAZZZ1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-08:34:39 6234ASCB02RAZZZ1.20260822.083439.23493997.LE THI THAO.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693469249.2026.224 Vi Duc Chuyen.CT tu 9945400717 PHU THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1fJS4V5RY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.083347.0355980626.LUONG THI THUY QUYNH.970431
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220833022026fyp6724117.5387.33794.083302
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTHZHH8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.083235.0966326916.MAI THI HUONG.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang Buoc Toi Truong#SP#020097048808220832212026vujj721996.5387.32361.083153
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q95JFI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234671970901.20260822.083211.19036709471010.VND-TGTT-LE THI THAO LI.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VNIB02RAZACK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.083159.701041988.HA DUONG CONG THANH.970441
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q9YE1H.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234589435870.20260822.083047.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693423748.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000448341 NINH THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220829542026kef6714528.5388.23955.082954
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693425932.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0431000197629 NGUYEN THI ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTHZ8K6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.082857.133329088.LE LINH TRANG.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693409381.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1iJTHZD3X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.082759.67744691.NGUYEN THI HONG VAN.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q9PK34.Ung ho em Dao Hoang Dan,MS 2026.225 FT26234602745371.20260822.082718.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1aWNC4FUJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.082547.0908295986.TRAN VAN PIN.970437
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15693361933.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q9PC79.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234070256143.20260822.082526.19032087203018.VND-TGTT-LE THI THAO VAN.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15693359038.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1018580828 LE DUONG NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTH6X71.Tunjunjin Ung ho MS 2026224 Be vi duc chuyen.20260822.082458.170864988.LUONG THI THANH LAN.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220824342026LI9U074179.5388.6515.082434
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693351012.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0851000041775 HOANG LE DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234MSCBD23386FU.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.082326.1130100655009.DAM CAM NGHIEN.970422
|22/08/2026
|100.000,00
|6234ASCB02RAJ54J.MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-220826-08:23:00 6234ASCB02RAJ54J.20260822.082300.214955609.TRAN THI XUAN THINH.970416
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082208222220269z56691548.5189.103.082154
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082208222120264BL3756953.5389.67.082221
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15693330581.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234ASCB02RATYDK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-08:22:00 6234ASCB02RATYDK.20260822.082200.13035247.NGUYEN THI TRANG.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q98N23.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234113757085.20260822.082120.19033452930011.VND-TGTT-QUACH THI TRANG.970407
|22/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15693308948.ung ho quy.CT tu 9776832980 BUI HUU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q986JC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234331777690.20260822.082024.19030323692014.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693307040.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013272472 NGUYEN DO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693290385.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0021001386222 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ms 2006.223 Quyen va An#SP#020097042208220818222026VTVT335711.5189.86702.081822
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082208164320263usn674185.5389.81410.081643
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693261840.ung ho MS 2026.224 (be vi duc chuyen ).CT tu 1035635194 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15693255079.Ung ho MS 2026.225( Dao hoang Dan ).CT tu 0921000712073 NGO THIEN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220815162026lfk9229173.5189.75857.081516
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15693243939.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002153295 LAM HANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693232094.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000497183 DUONG THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808220814082026l94v666441.5389.73380.081408
|22/08/2026
|200.000,00
|6234ASCB02RAJ8SX.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan-220826-08:13:49 6234ASCB02RAJ8SX.20260822.081349.8222141618.TRAN XUAN PHUONG.970416
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2Q9MHW8.Ung ho ms 2026.224 be Vi Chuyen FT26234443904194.20260822.081325.19031205755555.VND-TGTT-PHAM THU HA.970407
|22/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15693215214.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q9M8L6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234088011600.20260822.081159.6807111993.NGUYEN NGOC MINH HUONG.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508220811422026IV8V016264.5387.65389.081142
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15693201504.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003514924 TRAN THANH NGUYEN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1bJMHI68P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.081129.00198064.HO THI THU THAO.970427
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTHEUBP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.081046.8838868899.DOAN THI HUONG GIANG.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1iJTHEIAC.ZP262340094259 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.081013.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220809142026PI5D211451.5390.57702.080846
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1fJS4S327.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.080709.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q9DFMY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234857455008.20260822.080624.9905087769.NGUYEN THI MY DUNG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220806212026w8dt643416.5389.48815.080621
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em trang 2008#SP#0200970422082208043420263YK2108288.5388.43262.080435
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTHK6YK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.080408.26616081984.KIEU VAN MANH.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234ORCOQ2MA3Z1X.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260822.080324.0362582577.PHAM THI THU TRANG.970448
|22/08/2026
|10.000,00
|6234IBT1k2Q9SRCN.ung ho NCHCCCL FT26234899094315.20260822.080257.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693083886.Chuyen tien ung ho ms 2026 225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/08/2026
|100.000,00
|6234ASCB02RAC2CN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-08:00:33 6234ASCB02RAC2CN.20260822.080033.192838719.LUU HOANG NGHIA.970416
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15693060943.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0341006007167 NGUYEN HUY TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15693058748.Chuyen tien ung ho ms 2026 224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/08/2026
|200.000,00
|6234SGTTW22U3DY9.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.075422.050121268148.NGUYEN THI PHUONG THAO.970403
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q9261T.Ung ho MS 2026.225 be Dao Hoang Dan FT26234558103199.20260822.075414.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1aWNCBDNV.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.075414.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082207540820268n5D170209.5388.11752.075408
|22/08/2026
|100.000,00
|ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220822075342202693A4390157.5387.9669.075314
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15692982970.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1029097406 NGUYEN THI KIM AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q92SKQ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234000768657.20260822.075221.9966738919.NGUYEN VAN DUNG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808220752202026wk99601138.5389.7191.075220
|22/08/2026
|12.000,00
|MBVCB.15692980989.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1aWNCBC36.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.075144.045704070016937.LE THI TRUC LINH.970437
|22/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808220751362026xi1p599060.5388.4349.075108
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#02009704220822075118202611VQ478753.5388.4015.075050
|22/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970422082207511120263J40459488.5389.3555.075111
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q9CBKM.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234373646490.20260822.074933.19033331006013.VND-TGTT-NGUYEN HA AN.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.225 em Dao hoang Dan#SP#020097048808220749282026bz7v592762.5390.97813.074859
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15692943622.TRAN VAN LINH chuyen tien Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Lan.CT tu 0351000613857 TRAN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220748392026dBz6155079.5389.95650.074839
|22/08/2026
|200.000,00
|VU VIET THANG ung ho MS 2026,225#SP#0200970488082207472020265u3u586514.5390.91692.074721
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15692922004.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0121000815665 BUI THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15692911526.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0161000513025 CAO THI MY LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q91KUJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234457748401.20260822.074602.19037830477030.HKD TRAN TO DUYEN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234MCOBQ2MA96VY.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.074547.04386014394949.TRAN LINH VU.970426
|22/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220745402026KL1S003022.5390.87150.074512
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q91YIL.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234808792033.20260822.074510.19033873920013.VND-TGTT-VU HA MY.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15692892727.ung ho MS 2026.225 (Dao Hoang Dan).CT tu 0351000673902 DUONG DINH THIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208220744382026Z8QR553791.5389.83537.074439
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C9WYF2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.074400.01544690001.NGUYEN THI THU HUE.970423
|22/08/2026
|1.350.000,00
|6234IBT1k2Q9JXP3.Co HUONG ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN FT26234595669421.20260822.074300.19034339570011.VND-TGTT-DOAN KIM DUNG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q9JZ4H.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234680625444.20260822.074218.19038867039013.HA THI YEN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082207410520262WD9131644.5390.74369.074105
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220740382026mlgf566721.5388.71988.074009
|22/08/2026
|200.000,00
|6234VNIB02RACY9B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.073959.007905788.PHI THI BICH HUONG.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q9JJ6Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234808769353.20260822.073929.19028477390016.VND-TGTT-TRINH HUONG GIANG.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6234SHBAP2QEY8YH.Ung ho MS 2026-224 be Vi Duc Chuyen.20260822.073800.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|22/08/2026
|200.000,00
|6234NBVAF2YJLBNP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.073747.100008295427.PHAM THI NGA.970419
|22/08/2026
|1.000.000,00
|6234IBT1k2Q9QLCF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234728120960.20260822.073356.9902847193.NGUYEN NGOC THU TRUC.970407
|22/08/2026
|10.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.224#SP#020097040508220733122026ZB6E051442.5189.50794.073244
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220731112026K6MO804213.5390.45321.073111
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTHAE76.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.073058.62693.HO THI HONG LE.970432
|22/08/2026
|500.000,00
|6234WBVNP2QELIT4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.072951.998999661985.TRAN VU ANH THO.970412
|22/08/2026
|100.000,00
|6234MCOBQ2MA9Z4I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.072613.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082207254220266afg523384.5388.29898.072542
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1fJS42GWF.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.072347.9021576839536.NGO DINH SON.963388
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho - MS-2026.225-em Dao Hoang Dan#SP#020097040508220723132026M6NO011000.5388.22697.072313
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220722252026vx8t514078.5389.21401.072225
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208220722182026V0AB202429.5389.20350.072156
|22/08/2026
|10.000,00
|6234IBT1aWNCY6A6.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,221 (Em Sung Trong Nhan)..20260822.072127.0339306897.VU DUC TU.970437
|22/08/2026
|200.000,00
|6234TPBVI2C9UQC6.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).20260822.071654.39766578888.HUYNH NGOC HAO.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|6234MSCBD233YMP4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.071407.0039779779779.NGUYEN THI HOANG GIANG.970422
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15692519990.ung ho ms 2026.224 (vi duc chuyen).CT tu 0071000908614 BUI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15692518872.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0531002530300 TRAN XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234MCOBQ2MAS7PE.Nguyen Thi Hue chuyen tien.20260822.070908.04001010416968.NGUYEN THI HUE.970426
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15692489807.ho tro be Vi Duc CHuyen.CT tu 0071000765370 DAU THANH AN NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q2FVDL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234507000505.20260822.070656.9966965788.TANG NGOC ANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2F2XK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234003040030.20260822.070623.3406403333.NINH THU HANG.970407
|22/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220704262026246x465801.5189.73597.070358
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15692440540.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1027574035 PHUNG THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C94K9W.Ung ho ms 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260822.070012.03579163701.NGUYEN THI HAI HA.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTHB8TZ.Ung ho MS 2026 224.20260822.065913.8915022015.NGUYEN PHUONG LAN.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220658592026u7v9452577.5390.61242.065859
|22/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15692378308.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.223 (2 be Quyen va An).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220654552026UEI2307670.5390.51943.065456
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#02009704220822065246202671J5545040.5387.46721.065218
|22/08/2026
|200.000,00
|6234NBVAF2YJL2GZ.ung ho 2026 224 be VI DUC CHUYEN.20260822.065224.190000441612.PHUNG THI HIEN.970419
|22/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15692336132.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15692305508.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15692294435.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071003482543 NGUYEN THUY QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|122.686,00
|MBVCB.15692294214.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15692283422.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000230016 NGUYEN HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UHMS 2026 . 224 be vi duc chuyen#SP#0200970405082206430120268M3V068871.5189.27465.064301
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2Q2ZDZX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234460000064.20260822.064102.19835367427014.VND--TRAN THI THAI.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1aWNCPWPS.VU THI MY DUNG chuyen tien ung ho chuong trinh Nang buoc den truong .20260822.063912.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|22/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082206382920263HOW596267.5389.18838.063830
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15692221065.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0921000714348 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15692215632.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000380314 DINH THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI XUYEN Chuyen tien,ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#0200970488082206351620267qsr401878.5388.13082.063516
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15692179915.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351000967396 BUI NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15692166758.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTHYEMI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.062825.108177853.VU THI THUY DUNG.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Chuyen Duc#SP#020097048808220627242026rewv388608.5390.99824.062724
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2EY6H.Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234930936608.20260822.062539.19026970104011.VND-TGTT-BUI THI BAO NGOC.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082206224520264SU0410965.5389.92935.062246
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2Q2KFIU.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234113308011.20260822.061932.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q2KPKS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234460900581.20260822.061431.3888898889.LE THI MAI HANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2KUWV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234930898900.20260822.061358.19027248715010.VND-TGTT-BUI THUY LOAN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220611402026870O096075.5389.79525.061141
|22/08/2026
|200.000,00
|6234TPBVI2C9RXWP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.060637.10003867011.GIAP LONG TRUONG.970423
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15692044010.Ung ho Ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 9889243390 PHAM THI HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15692028094.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421003708824 LE THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097044908220554132026dUYP835419.5389.62428.055413
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220549002026SL1K068478.5390.58520.054900
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220541082026cdy3345153.5390.52901.054109
|22/08/2026
|300.000,00
|6234TPBVI2C9RFWQ.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.052227.00527610001.NGUYEN THI THU HUONG.970423
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691919389.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 2856166388 GIAP HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808220515092026eai3336597.5189.40897.051510
|22/08/2026
|100.000,00
|HUONG Chuyen tien ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220513492026ijjl336295.5388.40618.051350
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691926251.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1043610339 TRAN THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2ABNX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234363015956.20260822.050601.19035798776011.NGUYEN THI HONG THIEP.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691911840.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1977622136 DINH THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1d1Y6WG94.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.050316.970422L037d530000000009f5278.MBBANK IBFT.970422
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220456192026t34a332905.5390.35495.045619
|22/08/2026
|100.000,00
|6234NBVAF2YJ2N46.TRAN THANH SANG chuyen tien giup be Vi Duc Chuyen.20260822.045459.100001073634.TRAN THANH SANG.970419
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1iJTHU8P6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.043645.0867822262.NGUYEN QUYNH TRANG.970432
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho 2 be Quyen An#ACH#0200970407082204355520261001199879.2026-08-22.043556.19035002190051.CTCP 9 PAY.VTCBVNVN
|22/08/2026
|100.000,00
|6234ASCB02RQ5BU4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-04:34:31 6234ASCB02RQ5BU4.20260822.043431.11921187.TRINH THI CUC.970416
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691886896.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000379793 NGUYEN GIANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691885794.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000348638 LE THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208220404022026ZXES313359.5189.20686.040402
|22/08/2026
|300.000,00
|6234ASCB02RA2YEF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-03:52:18 6234ASCB02RA2YEF.20260822.035219.6122297.DANG NGOC THUY NGAN.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|Anan gui Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082203421420263THU785804.5387.13568.034215
|22/08/2026
|100.000,00
|ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220334102026ykyq322266.5189.11284.033410
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15691829400.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3234746666 NGUYEN THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1aWNCI78Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.031332.700012691224.TRAN THI TRUC MAI.970424
|22/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2090894058579283968.20260822.Remit Ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen 2090894058579283968
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691817971.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000993947 TRAN LE QUANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2Q25TH8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234160758687.20260822.030056.19038396131011.VND - TGTT- LE DOAN KHANH VY.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220250182026gjwr316395.5189.1196.025018
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220247102026CWX7846078.5389.549.024642
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691798711.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 2348262096 DO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691796666.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1943349308 DUONG THI HOANG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234ASCB02RQPKQ6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-02:19:15 6234ASCB02RQPKQ6.20260822.021916.32878637.TRAN NGOC HOANG LINH.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C9Z1KH.ung ho ms 2026.224.20260822.021057.00000740874.NGUYEN DAO YEN NHI.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220210412026rhqt310102.5388.91284.021041
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1aWNCIJKW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.020753.005704070021559.NGUYEN HUYNH HONG TRINH.970437
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808220202282026uot4308317.5390.87987.020228
|22/08/2026
|1.000.000,00
|6234IBT1k2Q2Y4MV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234202740710.20260822.020156.19038462400010.VND-TGTT-HO THANH TRUC.970407
|22/08/2026
|250.000,00
|6234IBT1k2Q2Y5FJ.ung ho ms 2026.223 hai be quyen va an FT26234440119087.20260822.020035.2503202288.LUU THANH LAM.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220159442026517S622821.5387.88370.015945
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15691739827.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0931004178105 LE THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691750258.bluewave.ungho.ms.2026.224(viducchuyen).CT tu 0341007140805 DO THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2Q2YDSN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234066320825.20260822.015340.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q2YSFC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234147679880.20260822.015323.6633100388.NGUYEN THI THANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691747499.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000237141 PHAN TIEN DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691746386.NGUYEN HUONG GIANG chuyen tien uh Vi Duc Chuyen.CT tu 0011003180102 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2YWQ5.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234234902602.20260822.014804.6633969686.DO XUAN HONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691731566.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9373573688 NGUYEN THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220144372026P3T0503833.5390.84042.014409
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q2PF12.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234201503022.20260822.014322.19027348170011.VND-TGTT-PHAM THI THU.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220141402026B20F224540.5189.82547.014140
|22/08/2026
|500.000,00
|6234VNIB02RQ79YC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.014020.601704060209392.NGUYEN PHUONG THAO.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q2P4W2.ms 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26234031450241.20260822.013458.19035004792016.VND-TGTT-PHAN THI THUAN.970407
|22/08/2026
|190.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.#SP#020097042208220131402026SEZM817939.5387.77746.013141
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung Ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220130072026z4hi301999.5389.77382.013007
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1fJS4QT13.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.012831.8007041049011.LUU PHAM KIM PHUONG.963388
|22/08/2026
|50.000,00
|6234TPBVI2C9TDWK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.012820.03067751601.DAO DUY HUNG.970423
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220124262026VHBX892955.5387.75370.012358
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q2PJE1.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234992350217.20260822.012416.8888629616.TRAN THANH HANG.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2Q2UNDD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234836190520.20260822.012157.19026940259010.VND-TGTT-VU HONG NHUNG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220121512026F8B7188255.5388.74640.012151
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q2UXJ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234037700131.20260822.012027.19027607565021.VND-TGTT-TRINH THI THANH THUY.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q2U3P6.UNG HO MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234056663792.20260822.012000.7789180838.LAM HONG NGOC.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082201160520263r68298626.5189.72409.011537
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2UA6Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234001616166.20260822.011253.19033246809026.VND-TGTT-TRAN TIEN DAT.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2Q2UBZG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234611540766.20260822.011138.7711204795.LE THI HOA.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2U55R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234078524727.20260822.011053.19033988699019.VND-TGTT-LE THI NHU NGUYET.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691673624.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1327288875 CU THI KIM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|ungho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220109402026lzru297000.5387.69381.010941
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691672513.giup do gd 2 be Pham Hong Quyen va Pham Thien An.CT tu 1039327264 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2U9MB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234732070708.20260822.010447.7686286286.NGUYEN PHAM ANH TUAN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691660685.ung ho MS 2026.224.CT tu 0611001902916 PHAN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220100502026ho3i294449.5389.65487.010022
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691663782.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1136056868 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|20.000,00
|6234IBT1k2Q28FH7.Ung ho MS 2026.224 FT26234520360571.20260822.005849.19024787281025.VND-TKTT-PHAN THU PHUONG.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691658224.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1965641157 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691658155.Ms 2026.224 vi be Duc Chuyen.CT tu 0081001195471 LE THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2Q28ZHW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234012499509.20260822.005634.19036089134019.VND-TGTT-NGUYEN HONG NHUNG.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2Q28ZIZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234160298011.20260822.005621.7838200691.LE DINH THANH TUYEN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234SGTTW22UKZLM.IBFT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260822.005427.060212757473.NGO THI MY DUYEN.970403
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTHVSJG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.005151.218166668.NGUYEN QUYNH ANH.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q282DM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234539661204.20260822.004548.19033869555017.VND-TGTT-NGUYEN TUYET NHUNG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220045232026bipy289595.5389.57896.004523
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691623165.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9373585379 TRINH MANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082200422520266BJF389503.5390.57231.004158
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1fJS4QUJY.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).20260822.004212.9021637603177.HOANG THI HUE.963388
|22/08/2026
|500.000,00
|6234VNIB02RQN621.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.004204.212188999.NGUYEN THI NHU QUYNH.970441
|22/08/2026
|50.000,00
|O5CH7KAAULGA-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220038592026FWDH670286.5390.54365.003831
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691610100.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0141000431464 NGUYEN DIEU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691608908.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0911000031055 LUONG NGOC THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691616966.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017264014 NGUYEN THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220035012026qnil286208.5389.51892.003433
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691614357.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004273213 DANG DUC HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082200335920261be4285818.5189.51606.003400
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1fJS4QDZ3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.003205.8007041086299.HUYNH THI HAI UYEN.963388
|22/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2Q2IDPC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234792003347.20260822.003126.19033721982013.VND-TGTT-PHAM QUYNH NGA.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234YOLOP2QWNBC5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.003044.0357605695.HOANG THI LINH .546034
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2I2E3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234792009082.20260822.003016.8805091994.LE DO GIANG TIEN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VNIB02RQNRXQ.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260822.002957.699969969.PHAM VAN TRUONG.970441
|22/08/2026
|300.000,00
|6234VNIB02RQNZTB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.002847.255111996.NGUYEN THI KHANH LY.970441
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2IJQ5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234684832728.20260822.002839.19028734744010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q2MNC4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234234602093.20260822.002725.19036719669013.VND-TGTT-BUI THI MINH HOA.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6234ASCB02RQDHR1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-00:27:19 6234ASCB02RQDHR1.20260822.002719.23472887.NGUYEN PHUONG HUYEN.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|6234VBAAP2QWNLQS.Vietcombank0011002643148ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.002642.4200205294973.LE THI THU NHI.970405
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691584751.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000088235 NGO THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.000.000,00
|6234IBT1k2Q2MH3C.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234024693022.20260822.002449.19022733951014.VND-TGTT-BUI THI NHU ANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2MZ5W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234930695204.20260822.002413.19030268354015.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082200234720264y3u282016.5388.45098.002347
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220023142026whjg731516.5388.44880.002314
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691579709.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1047239738 NGUYEN CHAN SI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C9J5JX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.002201.01507784202.NGUYEN HAI DANG.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2M4LJ.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234549192986.20260822.002132.19036119000012.VND-TGTT-LE HA THANH TUYEN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082200211220269jwn280917.5189.44051.002112
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1bJMHMBKD. Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.002047.205276462001.NGUYEN PHUONG HOA.458761
|22/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220019472026ywbs280302.5390.42589.001948
|22/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN#SP#020097048808220018352026cujy279764.5189.42099.001836
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220018352026uk8o279760.5189.42095.001835
|22/08/2026
|200.000,00
|6234MCOBQ2MAVQZM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.001826.03101011997095.DO THUY LINH.970426
|22/08/2026
|200.000,00
|6234TPBVI2C9J7A8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.001800.03180241201.VO THI THUY KIEU.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2MV7S.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234520202322.20260822.001757.19036588022019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG PHUONG DUNG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q2MVUS.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234845126038.20260822.001751.19036247717019.VND-TGTT-DINH THI THU HANG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1aWNCVZ7C.Ung ho MS 202.224(be vi duc chuyen).20260822.001740.000002703326.NGUYEN THI MY LINH.970440
|22/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2Q2MSNS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234078325293.20260822.001720.19031636396013.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THAI.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|ung ho be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208220017182026ROEU440909.5389.39705.001718
|22/08/2026
|800.000,00
|6234IBT1k2Q2MSPS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234580311214.20260822.001708.7989192222.CAO MY LAN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220016412026aNVz729012.5387.40414.001641
|22/08/2026
|200.000,00
|6234TPBVI2C9J6C3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.001639.00281198001.NGUYEN THI HA.970423
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691560487.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000976164 BUI THI VIET HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691559520.MS 2026.224 ( BE VI DUC CHUYEN).CT tu 1017408252 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220013302026nsfe277608.5387.37348.001330
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691547379.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224#SP#0200970488082200111220266aqt276524.5387.36171.001049
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2VZ5Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234991880836.20260822.001111.9996859999.NGUYEN THU HANG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTHDJ9A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.001103.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234ASCB02RQIKII.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-00:10:43 6234ASCB02RQIKII.20260822.001043.49502947.NGUYEN THI HONG.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220822000955202651PJ411463.5189.34614.000955
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220009472026B7EO013610.5189.33917.000947
|22/08/2026
|1.000.000,00
|6234IBT1iJTHSNHY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000850.0937733233.VO THI TUYET.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220007562026yw0c274876.5387.33220.000734
|22/08/2026
|50.000,00
|6234SHBAP2QWIXY7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000741.0923875665.NGUYEN NGOC ANH.970443
|22/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C9J9QT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000600.03063694001.NGUYEN THI NGOC NGA.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2VVIE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234028011774.20260822.000532.19034347020012.VND-TGTT-NGUYEN HANH NGAN.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15691524477.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1022150462 DO THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220004332026j1cb273270.5388.29821.000433
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen, ma GD 100000174850866#SP#0200970449082200035520265SHx074803.5189.29524.000326
|22/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1iJTHSTVQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000350.0837755555.TRAN THIEN TAM.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2V144.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234381041656.20260822.000334.19034236293011.VND-TGTT-HOANG NGOC HUYEN LINH.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808220003312026wm5e272695.5388.28900.000332
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTHSL3E.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000328.0367577837.BUI THI HAI YEN.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508220003192026e7PJ721409.5389.29236.000319
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508220002572026DLXH010870.5387.28644.000257
|22/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15691508348.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1028864718 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1iJTHSZY6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.000125.0338514215.TRUONG MINH CHIEN.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2Q2DFHP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234835988706.20260822.000102.19031020148288.VND-TGTT-MAI HUYEN TRANG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143269655785.20260821.143269655785-0943387867_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2DKLD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234591598478.20260821.235838.19022213219019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC NHU AN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691493158.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3963189022 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q2DG4L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234405026610.20260821.235751.1409186868.BUI THI MEN.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1iJTHSGYH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.235730.180478329.NGUYEN NGOC QUYNH.970432
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15691499954.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0971000026455 VU MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233SGTTW22UG3ER.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.235647.030076077777.HOANG THI NGOC ANH.970403
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082123562120266hsf268739.5390.22800.235552
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q2DYM1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234702529922.20260821.235603.8879120292.NGUYEN THI MY LINH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821235553202613m7268506.5389.22587.235553
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691489291.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0291000307003 CAO THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2Q2DUZN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234524091746.20260821.235533.19034013579019.VND-TGTT-PHAM HOANG NGOC ANH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212355172026C0RA007880.5390.22320.235449
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen. Mong be som binh phuc manh khoe binh an#SP#020097042208212355082026PZFW877098.5387.21932.235509
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691487701.Ung ho MS 2026224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 1018122252 HUYNH VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691487559.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9767877818 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTHSPME.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.235346.0909735200.NGUYEN THANH THAO.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212353202026AAXE007040.5388.21255.235320
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082123525820264ROF006866.5388.21108.235258
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691473347.ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen.CT tu 0881000457285 NGUYEN THI THU TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691481434.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1056915874 NGUYEN THI KIM XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212351572026qjtb266292.5189.18865.235157
|22/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C9JR4S.VU THI THANH NUONG chuyen tien ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.235149.09366666666.VU THI THANH NUONG.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691481002.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1027106592 LE THI HOAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691471995.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1028936938 VU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2SXHH.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234267007543.20260821.235020.19032118183029.PHAN THI NGOC LINH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2S3ZL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234560370809.20260821.235001.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2S3Q9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234036020470.20260821.234947.19020129738016.VND-TGTT-NGUYEN VUONG HIEP.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q2SFRK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234463435515.20260821.234946.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH.970407
|22/08/2026
|64.000,00
|6233NBVAF2YJ2KTU.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.234945.100004550654.NGUYEN THI HONG NHUNG.970419
|22/08/2026
|210.000,00
|6233ASCB02RQDGSU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:49:13 6233ASCB02RQDGSU.20260821.234913.4477997.TRAN THI DO QUYEN.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQ356N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:48:33 6233ASCB02RQ356N.20260821.234833.34786587.PHAM MAI ANH.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2SZZ1.Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26234630535461.20260821.234824.19029052490021.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508212348112026pV5v713015.5390.16099.234811
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691466090.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9799088051 TRAN NU KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691462294.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1026286764 MAI TIEN KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q2S7P5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234562002738.20260821.234703.19021162656668.VND-TGTT-NGUYEN THI HUE.970407
|22/08/2026
|80.000,00
|6233MSCBD239GAWV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.234653.0120112978888.TRAN HONG HANH.970422
|22/08/2026
|4.000.000,00
|6233IBT1k2Q2SAPZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234616092062.20260821.234627.9204070804.VO VAN ANH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212346222026TJ2D323976.5189.14312.234622
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691453149.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000812424 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691453059.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000360353 TRINH THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691458392.ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0551000280666 BUI LAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15691450808.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9969625573 NGUYEN LINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691456243.NGUYEN THI TRA MI chuyen tien ung ho ms2026.224( be vi duc chuyen).CT tu 1359468514 NGUYEN THI TRA MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082123434420264BXt708866.5389.12062.234344
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691447536.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 1023848328 PHAM NGOC YEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|88.000,00
|6233TPBVI2C9JCGU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.234210.10003513692.NGUYEN THI TRANG.970423
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082123414220266SFL814260.5389.11035.234114
|22/08/2026
|300.000,00
|6233ASCB02RQDAHW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:40:59 6233ASCB02RQDAHW.20260821.234059.39019707.DUONG THI BICH NGA.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212340192026l8zf706674.5388.8607.234019
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q29R1N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234040632404.20260821.233958.19035844740017.VND-TGTT-DAM HUY HUNG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082123394820263UFE000539.5390.8393.233920
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691431025.ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 9906835687 LE THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q29FFE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234654204965.20260821.233920.8888838202.HOANG HONG NHUNG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691438031.Dung Ann Ung ho MS 2026.223 ( hai be Quyen va An) .CT tu 1027754695 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1fJSBN5MP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.233904.9021082672719.DANG KHANH LINH.963388
|22/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RQDLUE.Ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.233858.663704060025752.NGUYEN HUYNH HUE TUYET.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q29LII.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234840767958.20260821.233836.19035179363010.VND-TGTT-TRAN THI NHUNG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691436811.MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0301000406105 VU TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15691436669.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ) .CT tu 1065246203 NGUYEN THI VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q296AW.MS 2026.224 FT26234173832740.20260821.233746.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143268409868.20260821.143268409868-0869075704_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q29K5A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234230279463.20260821.233711.19033911479016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C9JBYS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.233703.00705019001.PHAM THI HOANG HAI.970423
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691434166.Ung ho MS 2006.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000284351 NGUYEN THI HOAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2Q297SI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234775399615.20260821.233649.93699993979.HOANG THI THANH THAO.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691423640.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1021873677 HOANG THI BANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q29GP5.MS 2026.222 FT26234017062382.20260821.233636.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/08/2026
|350.000,00
|6233SGTTW22UG42M.IBFT MS 2026.224.20260821.233633.060137358681.HANG CHI BAO.970403
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691425145.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000288900 DO THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2Q294TC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234696249751.20260821.233609.19029877520012.TKTT-BUI NGOC BAO THI.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTH9YK4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.233609.130089763.PHAM THI PHUONG ANH.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q295ZE.MS 2026.223 FT26234164958230.20260821.233534.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/08/2026
|20.000,00
|6233ASCB02RQHILB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:35:29 6233ASCB02RQHILB.20260821.233529.3290568.NGUYEN THI HONG NHUNG.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|6233MCOBQ2MAKLYB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.233526.04401015972676.NGUYEN THI THUY DUNG.970426
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q29PHK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234029370800.20260821.233500.1992070488.MAI HOAI AN.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212334322026c0hp255400.5388.2968.233432
|22/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQHH67.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:33:51 6233ASCB02RQHH67.20260821.233351.8941888888.TRAN VIET CUONG.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691409285.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0251001572162 VU THANH VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q29D8Z.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234978436924.20260821.233315.1971796666.NGUYEN HONG MINH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTH9VN8.NGUYEN THI TUONG VY chuyen tien MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.233306.132268231.NGUYEN THI TUONG VY.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691415751.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7794069690 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212332442026pgKT701870.5389.99914.233244
|22/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q29C8W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234500268534.20260821.233206.19027344206011.VND-TGTT-PHAM THI TU HUE.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q29WN4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234840738619.20260821.233126.8224888888.NGUYEN TRAN HONG LINH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q29WPE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234023472000.20260821.233117.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082123310420260joa253144.5388.99103.233036
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212330592026tVs1701189.5189.64.233059
|22/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJTH923J.MS 2026224be Vi Duc Chuyen mong con som khoe.20260821.233053.80812349999.TA THI HOP.970432
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691403915.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071001077309 TRAN THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224( be vi duc chuyen)#SP#020097041508212330332026uoFN701045.5388.98762.233004
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q22RDD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234616026939.20260821.233026.19027214039016.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC HIEN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691393137.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003543294 LE HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q22TUP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234376848208.20260821.232924.19036262027010.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM DUNG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691397881.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000220163 DANG NGOC KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q22H6P.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234029345500.20260821.232857.19029911074019.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691390731.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1031787487 PHAM HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q22ZMX.Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong FT26234031841544.20260821.232834.9259525555.TRAN PHUONG LINH.970407
|22/08/2026
|90.000,00
|6233MSCBD239WKTB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232739.0030125108004.TRAN LE HAI NGHI.970422
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691393948.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004067798 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q22GWR.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234698365708.20260821.232712.9259525555.TRAN PHUONG LINH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691387157.Ung ho MS2026.224 ( be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0081000428943 CAO THI HA CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1bJMHM9KM. Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232651.102300399001.NGUYEN LE MAI TRAM.458761
|22/08/2026
|100.000,00
|6233NAMAP2QWD3XI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232648.928069648200001.TRINH THU VAN.970428
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212326412026QoxQ696748.5390.93891.232641
|22/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C9F72L.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232625.00608969002.LE DUY TUNG.970423
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691381110.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000763536 DO THI HOANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQHJY1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:26:06 6233ASCB02RQHJY1.20260821.232606.1872168.LAM VAN NGHI.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQ9XPF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:25:11 6233ASCB02RQ9XPF.20260821.232511.191118888.HOANG VIET DUNG.970416
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q228CE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234444502500.20260821.232505.19034357433013.VND-TGTT-VU KHANH HUYEN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212325012026do6b248765.5388.92760.232433
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082123245820269yox248720.5189.92717.232458
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082123244020268FAP990014.5387.92499.232440
|22/08/2026
|200.000,00
|UH MS2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212324392026fsLZ696017.5390.91528.232411
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTH2LSC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232419.36161868.HO THI HUYNH MAI.970432
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082123241320267zxn248169.5388.91327.232414
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082123240220265q54248029.5387.91233.232402
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTH2H1C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232343.297678191.NGUYEN THI HONG ANH.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691369434.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1012795517 HO THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212323252026NL15091227.5189.90674.232257
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212322492026IggR694255.5390.89506.232249
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q22JY6.Ngo Lam Phuong chuc 2 be mau khoe a. FT26234379086577.20260821.232236.19036523320012.VND-BACH THANH TAM.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212322332026mJsQ694146.5390.90163.232205
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q22J95.Ung ho MS 2026.224 - be Vi Duc Chuyen FT26234203431955.20260821.232232.19027476182014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHA PHUONG.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212322322026Zq9W693775.5387.89299.232232
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691367277.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1025020285 NGUYEN TRAN THAO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.15691367201.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071003562777 NGUYEN BA THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212322272026e9i9246859.5189.90117.232227
|22/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RQHQVY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232225.979728629.NGUYEN THI VAN ANH.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q22WEK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234698346097.20260821.232225.19038548089016.VUONG HUONG GIANG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTH2EBB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232224.0946821287.NGUYEN NGOC ANH.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C9FDNK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.232216.00747531001.TRAN THI THU.970423
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691362493.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9138811388 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|140.000,00
|2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212322112026JUDZ408820.5387.89061.232143
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691366368.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0671004075024 HOANG THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691364445.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0721000669090 LE BAO QUYNH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212320362026ODHK089356.5387.87067.232036
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212320262026lbnb245318.5388.86933.231957
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q2CHLF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234034452052.20260821.232009.19035932792019.VND-TGTT-TRAN THI HUONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212320062026plrv245043.5387.86687.232006
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212319192026levu691299.5389.85303.231920
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212319022026mlk2244194.5389.85112.231902
|22/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQ36XT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:18:50 6233ASCB02RQ36XT.20260821.231850.12125247.NGUYEN TUAN HUY.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|6233SHBAP2QWDEPY.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.231846.8888882510.TRAN THI MAI LINH.970443
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691342663.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000215674 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2CBY6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234978383626.20260821.231752.19037936446010.CAO THI TRUONG PHUONG DUNG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691348789.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004400065 PHAM QUYNH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212317472026vyrl243239.5387.83387.231719
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212317172026tmdq242828.5389.83071.231718
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2CYQP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234689431340.20260821.231717.19035132016010.VND-TGTT-NGUYEN THI HANG.970407
|22/08/2026
|80.000,00
|6233IBT1k2Q2CP9F.Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen FT26234159880700.20260821.231705.608978688999.DAO SAO MAI.970407
|22/08/2026
|1.000.000,00
|6233ASCB02RQ391X.UNG HO MS 2026.224-210826-23:16:55 6233ASCB02RQ391X.20260821.231655.189663929.VUONG MY LAN.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691337759.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341007046141 DO THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C9FVGG.Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).20260821.231628.00646978001.VU THI LAN.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q2CM3K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234523940734.20260821.231617.19029110522028.VND-TGTT-DANG THI LOAN.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212315212026xKhD687653.5389.80463.231521
|22/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212315182026tmgz241122.5389.80420.231518
|22/08/2026
|25.000,00
|6233IBT1k2Q2C97J.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234290270676.20260821.231515.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q2C2RE.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234707250784.20260821.231505.19038786083018.VND-TGTT-PHUNG MINH HUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224#SP#020097048808212314532026s92q240787.5389.79603.231453
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2C121.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234052584474.20260821.231425.19032646730015.VND-TGTT-LE THI THUY.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212314192026o2rd240357.5388.78793.231419
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTH22MF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.231344.69152295.NGUYEN QUYNH TRANG.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212313442026aayr239813.5189.78444.231344
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212313342026lm8b239682.5387.78340.231335
|22/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212313122026BD5B109206.5387.78086.231313
|22/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RQ3WAA.UNG HO MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.231312.273199468.LE THI THUY DUY.970441
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691318455.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0501000092383 PHAM THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW22UGLHN.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.231254.020042470202.NGUYEN TRAN PHUONG LE.970403
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691327632.ung ho ma so 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0431000210482 NGUYEN THANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212312362026IRDJ976099.5388.76662.231236
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q21FJQ.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234379045077.20260821.231231.19034087370014.VND-TGTT-DO VAN CHI.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q21ZLC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234460901769.20260821.231148.19033608058016.VND-TGTT-BUI VIET DUNG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q216NV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234532456236.20260821.231137.19021551684014.VND-TGTT-NHAC THANH HUONG.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1fJSBRXEF.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.231132.9021965902143.LE MAI HOANG ANH.963388
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691323791.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000447614 TRAN QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212311062026megt684207.5387.75036.231106
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212310252026XEDE184720.5389.73582.231025
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q214FD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234066199291.20260821.231013.140119981510.NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691309084.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9366881988 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691300666.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen) .CT tu 0441000737031 MAI THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691306827.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9865927228 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691306404.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013412818 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1iJTHCLF2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230832.0828000095.NGUYEN THUY LINH.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212308182026D5GM080428.5388.69919.230818
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q21DZP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234494589264.20260821.230756.19027957337011.VND-TGTT-LUONG THANH THANH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTHCHY4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230754.168538944.NGUYEN THI PHUONG KHANH.970432
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15691293594.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381002853815 TRAN HOAN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212307252026eTje681135.5390.70332.230725
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212307142026eyei233866.5389.69215.230714
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q2118R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234220816106.20260821.230647.19033268049017.VND-TGTT-NGUYEN TRA MY.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212306362026Nnuc678968.5189.67877.230636
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691289761.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301002934663 LE THI THANH LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q21JUQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234756598009.20260821.230634.9393055336.NGUYEN NGOC HOA.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q21WR5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234996807328.20260821.230628.19035755306011.VND-TGTT-VU THI KIM LOAN.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.224 ung ho be vi Duc chuyen#SP#0200970422082123062420269G29830679.5390.68557.230624
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212306232026ZAE3078902.5387.68543.230623
|22/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1iJTHCK18.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230600.87961303.NGO HONG NGOC.970432
|22/08/2026
|30.000,00
|6233IBT1k2Q2JNJ9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234905299824.20260821.230550.19029052381869.VND-TGTT-VU THI HUE.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691287251.UNG HO MS 2026.224 Be VI DUC CHUYEN.CT tu 0331000447932 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233MSCBD2394K13.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230532.030787170494.NGUYEN DO XUAN VINH.970422
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15691282264.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000447366 NGUYEN LE THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|24.749,00
|MBVCB.15691286498.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1029481497 VU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1fJSBRHE9.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.230503.210114849180978.LE THI NHAT HIEN.970431
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q2JT6U.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234220535789.20260821.230453.19035471856011.VND-TGTT-DINH THI THU THAO.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212304432026MNWI623063.5387.65721.230444
|22/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2Q2JLTK.Ung ho MS 2026-224 be Vi Duc Chuyen FT26234035923002.20260821.230442.19035612188016.VND-TGTT-HOANG QUYNH.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|UH MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212304332026cTP3676895.5387.65612.230433
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1fJSBRZRF.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.230411.8007041004940.VO THUY QUYNH TRAM.963388
|22/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2Q2JEH5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234733506707.20260821.230350.19033394140011.VND-TGTT-NGUYEN THANH DAT.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691271361.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000433137 LUONG THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2JKEE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234630371599.20260821.230337.19035477171019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6233VNIB02RQ96AD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230336.945542229.NGUYEN THI PHUONG THAO.970441
|22/08/2026
|50.000,00
|6233MCOBQ2MAKC8W.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230334.03601016940493.MAC THI THUY.970426
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q2JKWJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234561844218.20260821.230328.19030469291011.VND-TGTT-PHUNG NGOC NGUYEN.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q2JGEU.Ung ho ms 2026.224 be Vi duc chuyen FT26234724707329.20260821.230311.9824072018.NGUYEN THANH DIEP.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15691269870.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1045059201 HO THI KHANH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691276430.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000244363 VU THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTHCPYS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230244.96669992888.TRUONG VIET THANH.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C9FFG8.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230242.04141250201.DAO THI THUONG HUYEN.970423
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTHCIB3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.230128.173907702.NGUYEN THANH HANG.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2J89V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234404915179.20260821.230125.19035655378013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM NGA.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212301252026XxJR675239.5388.60554.230057
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691264151.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ) .CT tu 0371000472675 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691261629.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9707777766 LUU THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691261388.ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000997235 DAO THI NGOC NU QUE TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1iJTHCDVC.Ung ho MS 2026224 Vi Duc Chuyen.20260821.230005.171298137.NGUYEN THI THANH LOAN.970432
|22/08/2026
|30.000,00
|6233IBT1k2Q2J1M6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234101490949.20260821.225933.19072297198019.VND-TGTT-NGUYEN THI TUNG DUONG.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q2JWHK.Ung ho 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234970281239.20260821.225913.19032596451012.VND-TGTT-LE THI QUYNH PHUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691256825.NGUYEN QUYNH NHU chuyen tien ung ho MS2026224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0281000530133 NGUYEN QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212258192026i12v225308.5390.56689.225751
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691245636.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004122286 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212258012026i42p224995.5388.56376.225733
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691254271.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000768280 LA THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691254223.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0881000472510 TONG THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2WHDX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234283357781.20260821.225714.19033837505018.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHAU.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082122563820264ijw669699.5390.53809.225638
|22/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143266043775.20260821.143266043775-0378594397_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082122560620261IDU357983.5387.53211.225606
|22/08/2026
|100.000,00
|LUONG THI NHI Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212256032026dwsf222831.5387.51638.225603
|22/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2Q2WGCA.Ung ho MS 2026.224 FT26234239129363.20260821.225600.242479.HUYNH VI.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233SGTTW22UESXP.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225550.030036461418.PHAM THI THUY.970403
|22/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQXSKK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:55:41 6233ASCB02RQXSKK.20260821.225541.10721687.DOAN NGUYEN PHUONG THANH.970416
|22/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082122553320262MPI236736.5387.52562.225534
|22/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q2W5B4.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234560611002.20260821.225517.6393988886.LE THI ANH LUA.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212255012026bysm221714.5388.50990.225433
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691236221.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000790534 LAI HUY THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220821225439202654BZ613336.5390.50614.225439
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2W8HG.TRUONG THI NGOC PHUONG chuyen ung ho ms 2026.224 Vi Duc Chuyen FT26234490237604.20260821.225427.19037023247013.VND-TGTT-TRUONG THI NGOC PHUONG.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RQ98GX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225431.246678910.LE THI HUYEN TRANG.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTH1T3P.ZP262330844197 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225426.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212254242026ZGYT482128.5390.49790.225356
|22/08/2026
|100.000,00
|6233VNIB02RQ98QD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225417.021704060254296.HUU THI DUONG.970441
|22/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15691222823.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212253492026la03220412.5189.49411.225349
|22/08/2026
|60.000,00
|MBVCB.15691213711.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0961000039511 BUI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212253252026oc86220019.5388.49083.225257
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122532520267o2e220009.5390.48457.225325
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122530620266twp219680.5388.47786.225306
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212253042026jfMZ665815.5387.48211.225235
|22/08/2026
|50.000,00
|6233YOLOP2QWHIGJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225302.0336772839.TRUONG HOANG THANH THAO .546034
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212252552026P7VZ410352.5390.48113.225255
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1fJSBRYPB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225236.0967850438.VU THI HANG.970431
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212252352026g2e8219162.5189.47332.225207
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691218418.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000392858 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|400.000,00
|6233IBT1k2Q2QR35.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234973050237.20260821.225148.5596898989.VU THUY PHUONG.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2Q33R.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234240990121.20260821.225124.9981678996.TRAN THI QUYNH ANH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691215379.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1039032031 HOANG QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1iJTH1GNE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.225112.182230162.NGUYEN TRUONG GIANG.970432
|22/08/2026
|500.000,00
|6233ASCB02RQSPS6.UNG HO MS 2026.221-210826-22:51:10 6233ASCB02RQSPS6.20260821.225110.6255647.NGUYEN THI THU.970416
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691206131.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q2QTZC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234041009777.20260821.225059.19031428410010.VND-TGTT-BUI VAN DUC.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691213845.ung ho MS 2026.224 ( vi be duc chuyen).CT tu 9869211928 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15691204752.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9901752025 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2Q2QZBJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234951086631.20260821.225023.19132265828668.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG MINH.970407
|22/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2Q2Q6I6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234034275115.20260821.225009.19037717574011.VND-TGTT-DAO TRA MY.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2Q2QEGB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234461866323.20260821.225000.9073888940.NHAM HA NHUAN QUY.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTH1B4C.ZP262330842323 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.224944.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1aWNCDQGX.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.224937.013704070002157.BUI THI PHUONG QUYNH.970437
|22/08/2026
|200.000,00
|6233ABBKP2QWHVK5.ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.224931.0946711298.LE THANH TAM.970425
|22/08/2026
|300.000,00
|6233VNIB02RQSNVS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.224855.076862636.TRUONG THE NGAN.970441
|22/08/2026
|100.000,00
|VU THI THUY DUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122483820260zxq214741.5390.41247.224838
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212248232026yWD0660216.5388.41069.224823
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1iJTH1U7F.2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260821.224811.0354341656.TRAN VAN HUONG.970432
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691197061.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000250346 CAO VU THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2Q2QMP6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234052483953.20260821.224727.19031530030011.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH LY.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691183405.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9868312234 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691181352.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9836462399 DO THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212246142026gjf7211861.5387.36392.224614
|22/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508212246142026AHOA059878.5388.36388.224614
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691180339.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000409987 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|1.000.000,00
|6233IBT1k2Q2QJ7Y.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234081951906.20260821.224559.19033630241010.VND-TGTT-NGUYEN THI TUONG ANH.970407
|22/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho MS 2026.224#SP#020097042208212245482026D5MS402828.5388.35623.224549
|22/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C98ILT.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.224545.00632995002.NGUYEN THI NGOC VY.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821224529202656d8210926.5390.34854.224501
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691177082.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001046411 PHAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQSGWP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:44:42 6233ASCB02RQSGWP.20260821.224442.6499797.NGUYEN THU HA.970416
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691174788.ct giup do be Vi Duc Chuyen, ms 2026.224.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15691164441.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003511861 NGUYEN NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082122440120268H9Y057465.5387.32717.224401
|22/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15691163464.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0771000578190 PHAM BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15691152655.VU HONG HA chuyen tien MS 2026.221( be Sung Trong Nhan)..CT tu 0021000298372 VU HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082122425820261jWr653815.5390.30613.224259
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212242472026vlh2207529.5387.30398.224219
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCN4EC.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234826726700.20260821.224243.223008082022.NGUYEN THI HUYNH MAI.970407
|22/08/2026
|150.000,00
|6233IBT1k2QCN4AG.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234035842901.20260821.224242.19036073776010.VND-TGTT-VU ANH NAM.970407
|22/08/2026
|500.000,00
|6233IBT1k2QCN4SF.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26234092803034.20260821.224238.3982728989.TRAN THI QUYNH NGA.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691148961.ung ho ma so 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1020623705 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1fJSBRCUE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.224217.0071400471004.DUONG THI THU THUY.970438
|22/08/2026
|50.000,00
|6233IBT1k2QCNYHJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234901067853.20260821.224211.19075538267016.VND-TGTT-Nguyen Thi Van.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691157047.2026.224.CT tu 0071001098920 NGUYEN THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122413320267rli205924.5388.27604.224133
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821224128202671k1205801.5389.27522.224128
|22/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15691146596.UNGHO MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000270544 TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691144087.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0161001768590 LE THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082122403920260v3r204723.5388.26068.224011
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212240372026r0Na651293.5389.25552.224037
|22/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15691140271.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000826850 DAO THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|PHAM THI THUY Ung Ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212240092026I2SK256926.5387.25028.224009
|22/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15691139364.VU HONG HA chuyen tien MS 2026.223( hai be Quyen va An)..CT tu 0021000298372 VU HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15691132540.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000700325 PHAM THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15691138628.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0821000124699 NGUYEN THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1k2QCNWT6.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234826714123.20260821.223943.10521227675010.VND-TGTT-NGUYEN VAN ANH.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQSMTE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:39:39 6233ASCB02RQSMTE.20260821.223939.242724949.NGUYEN THI THUY.970416
|22/08/2026
|150.000,00
|6233ASCB02RQSBRJ.UNGHO MS2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-22:39:38 6233ASCB02RQSBRJ.20260821.223938.29902947.PHAN HO KIM HONG.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|6233VPBKI2C98VKP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223850.155681381.BUI THI THANH TAM.970432
|22/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212238452026au8g202092.5388.21432.223845
|22/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704880821223844202669dw202069.5387.21410.223815
|22/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15691128427.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212238412026OnFu647967.5387.21356.223841
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212238312026lr0l201818.5390.21148.223831
|22/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212238232026LFHX727489.5390.19943.223824
|22/08/2026
|300.000,00
|6233IBT1k2QCRLS6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234776037019.20260821.223812.3982728989.TRAN THI QUYNH NGA.970407
|22/08/2026
|100.000,00
|6233ASCB02RQVT9V.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:37:54 6233ASCB02RQVT9V.20260821.223754.5870357.PHAM THI DONG TRINH.970416
|22/08/2026
|100.000,00
|6233IBT1iJTHJG9J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223740.0912384432.TRAN QUYNH NHU.970432
|22/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508212237392026HOSB647175.5389.20066.223739
|22/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808212237322026y63f200471.5189.18940.223732
|22/08/2026
|500.000,00
|6233TPBVI2C98KAN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223714.10003202506.DAO THI HONG NHUNG.970423
|22/08/2026
|200.000,00
|6233TPBVI2C98GJ1.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260821.223704.01553601001.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970423
|22/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15691111820.VU HONG HA chuyen tien MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen)..CT tu 0021000298372 VU HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/2026
|200.000,00
|6233IBT1k2QCRAD6.Ung ho MS 2026.224 FT26234304127342.20260821.223649.19039670911017.VND-TGTT-PHAN NGUYEN PHUNG TIEN.970407
|22/08/2026
|50.000,00
|2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208212236372026WAT9117186.5388.17220.223638
|22/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS2026.224#SP#020097048808212236262026wuvn199033.5387.16804.223626
|22/08/2026
|100.000,00
|6233TPBVI2C98G2K.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223616.02543172701.NGUYEN NHAT TUAN.970423
|22/08/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082122360720265D6Q048008.5389.16460.223539
|22/08/2026
|200.000,00
|6233VNIB02RQX6J1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223547.272909.LE GIA HAN.970441
|22/08/2026
|200.000,00
|6233ASCB02RQX6KT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-22:35:46 6233ASCB02RQX6KT.20260821.223546.45058777.NGUYEN DUY QUANG.970416
|22/08/2026
|300.000,00
|6233TPBVI2C98ERW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260821.223533.01016110001.NGUYEN THU TRANG.970423
|22/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143264515273.20260821.143264515273-0774653456_UnghoMS2026224beViDucChuyen
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1fJS73VC5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.224110.9017041129848.NGUYEN THU QUYNH.963388
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QEBSAL.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236699395698.20260823.224103.19050087141010.VND-TGTT-DONG KIM KHANH.970407
|23/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15719141355.TUONG DUNG ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QEBJKZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236019199731.20260823.224001.19831816579015.VND--NGUYEN THI HA.970407
|23/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15719138541.TUONG DUNG ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QE5RI2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236006212835.20260823.223908.19021991080013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM MY.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232238262026UCGR981672.5387.69388.223827
|23/08/2026
|500.000,00
|6235MCOBQ2M19CRK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.223820.03301010851075.NGUYEN CONG TOAN.970426
|23/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15719143957.TUONG DUNG ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15719121839.TUONG DUNG ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|1.000.000,00
|6235IBT1k2QE5GUE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236654068508.20260823.223641.9921559669.DAO THI THANH LOAN.970407
|23/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15719119193.TUONG DUNG ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|6235VNIB02RJQSH5.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260823.223457.964043242.LUU NGAN HANG.970441
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232232512026RICI136333.5387.59228.223222
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QEYNTM.ung ho MS 2026 226 FT26236683644018.20260823.223238.19024920884013.VND-TGTT-TRAN VIET ANH.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208232230362026TF06605466.5388.53887.223036
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15719082580.ung ho ms 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235ASCB02RJQB2E.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-22:27:16 6235ASCB02RJQB2E.20260823.222717.12501077.NGUYEN THI THUY QUYNH.970416
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232225472026FSS0660626.5389.44571.222524
|23/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143538630507.20260823.143538630507-0988498915_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15719052472.ung ho ms 2026.226 ( ba Tran Thi Hong ) Nam Mo Linh Cam Ung Quan The Am Bo Tat Ma Ha Tat.CT tu 0271001095837 TU THAI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15719046449.UNG HO MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong ).CT tu 0271000997019 LE HOANG UYEN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235ORCOQ2M1SP24.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.222112.0979601799.NGUYEN PHUONG THAO NGUYEN.970448
|23/08/2026
|100.000,00
|6235VNIB02RJYVMD.MS 2026 .226 ( ba Tran Thi Hong).20260823.222036.418704060009591.LE THI PHUONG.970441
|23/08/2026
|100.000,00
|6235MSCBD2H2MASX.NGUYEN THI HAI TRUC ung ho ms 2026226 ba tran thi hong.20260823.222019.0981148758.NGUYEN THI HAI TRUC.970422
|23/08/2026
|100.000,00
|6235VCBCW22GPK57.Ung ho MS 2026 226.20260823.221951.0047041046352.NGUYEN THI KHANH THANH.970454
|23/08/2026
|70.000,00
|6235ASCB02RJYYZN.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-22:19:26 6235ASCB02RJYYZN.20260823.221926.21867147.LAC TUAN MINH.970416
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15719019082.UNG HO MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan ).CT tu 0271000997019 LE HOANG UYEN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QEUEXJ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236826637104.20260823.221825.10820295743013.VND-TGTT-NGUYEN HUONG TRA.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QEUKJS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236304060031.20260823.221806.8888897412.LE THANH BINH.970407
|23/08/2026
|150.000,00
|6235MSCBD2H219K2.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260823.221720.567675.HO KINH DOANH BINH KIM 132.970422
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QEUMVC.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236690527137.20260823.221604.19026916188013.VND-TGTT-TRAN THU HA.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QEU9DL.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236010991408.20260823.221525.19028057123012.VND-TGTT-DAM PHUONG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1iJTNHS55.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.221426.7771130891.DOAN VU THAO UYEN.970432
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1iJTNH9E1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.221408.62308087.NGUYEN THI NGOC DUNG.970432
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232214042026rx1t961680.5189.20169.221404
|23/08/2026
|200.000,00
|6235TPBVI2CDTCCR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.221310.02238050901.LE THI NGOC ANH.970423
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTNH1BS.Ung ho MS2026226.20260823.221257.106809836.HOANG THI MINH TRANG.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718974587.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1047674076 NGUYEN PHAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CDTACR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.220952.04012290701.HA THI THANH HUYEN.970423
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232209512026786Y056412.5390.10011.220951
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QEIRNF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236718011182.20260823.220841.19035022764011.VND-TGTT-VU HOAI TRANG.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15718940830.mong chuong trinh ngay cang phat trien.CT tu 1029553439 LE THI ANH LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232207562026sk75951891.5387.5214.220756
|23/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232206532026JA8G772915.5390.2505.220654
|23/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508232206432026chnm292022.5389.2317.220643
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 .226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232206312026IC5E050791.5388.1215.220631
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232206112026x7lz949013.5390.689.220547
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1aWNS3NNX.UNG HO MS 2026226 BA TRAN THI HONG.20260823.220535.700031079115.TRUONG LA KHANH MINH.970424
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QEMGN2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236090802054.20260823.220145.19030626862869.VND-TGTT-LE HONG NHUNG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097042208232201072026JZ4P314708.5390.87235.220038
|23/08/2026
|500.000,00
|6235TPBVI2CDJD2T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.220038.00274457001.LE THI THANH VAN.970423
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTNZW5D.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.220038.260146084.NGUYEN VU THAO LY.970432
|23/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704150823215951202655up280131.5189.83358.215951
|23/08/2026
|200.000,00
|6235KLBKP2QX2N3M.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.215923.21358253.PHAM THI MAI CHI.970452
|23/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232159052026165I177915.5390.82248.215905
|23/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CDJSTB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.215725.00318342403.QUAN TRUONG GIANG.970423
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15718842842.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0081001302678 NGUYEN THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718845114.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071000914882 LE BICH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232155582026S1Y8031887.5387.73479.215558
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1d1YHK77B.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.215443.970422Ncea393000000000839092.MBBANK IBFT.970422
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QEDGGX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236034056004.20260823.215147.19034965822014.VND-TGTT-HOANG DIEU LINH.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15718797511.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0711000245777 LE THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1iJTN6211.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.215044.151092567.HOANG THI PHUONG UYEN.970432
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15718788483.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000243525 PHAN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MS2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082321495420260k50920732.5388.56418.214954
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232148482026xnsv918607.5189.52763.214819
|23/08/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208232147192026DS5T915721.5389.47964.214720
|23/08/2026
|80.000,00
|6235ABBKP2QX2FPT.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.214625.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718751962.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0841000069884 LE THI KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15718749293.ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong.CT tu 0611001932581 TRAN DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|700.000,00
|6235IBT1k2QE9KMY.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236584700264.20260823.214240.19032435641016.VND-TGTT-LE DUONG NGUYEN HOANG.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232142252026NTYN003571.5390.33381.214225
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232141512026K68U002280.5389.31485.214127
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QE9DV9.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236765942324.20260823.214048.19035671240013.VND-TGTT-MAI THI HANG.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QE9SAL.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236829000814.20260823.214043.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235TPBVI2CDFPQR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.213927.20201208888.NGUYEN PHUONG ANH.970423
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232137522026IQW7999109.5389.17948.213752
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232137162026WH23358181.5390.18125.213647
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.226#SP#020097041508232135462026nol2231510.5389.12640.213546
|23/08/2026
|200.000,00
|6235TPBVI2CDFDHM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.213422.03710949201.LE THI CHINH.970423
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232130112026hhy6879780.5389.94186.212942
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232130112026T04Y074607.5189.93683.213011
|23/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232130022026td5i879422.5389.92892.213002
|23/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508232129452026jMGH218083.5387.91983.212945
|23/08/2026
|105.000,00
|MBVCB.15718593685.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1030020586 NGUYEN THI PHU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718591791.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718581968.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0901000017166 BUI THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15718580454.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0201000639485 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718571814.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0021001386222 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718562915.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021000350069 PHI THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235SGTTW22G6H2H.IBFT Duong-ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260823.212628.070153254141.TRAN THUY DUONG.970403
|23/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CDFRB5.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong ).20260823.212539.00317768001.LE THAI NHAT.970423
|23/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232124532026YI9C060934.5387.76045.212453
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1aWNSFMBX.Ung ho Ms 2026.226(ba Tran Thi Hong).20260823.212446.01100013622396.DO MINH HUONG.970440
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232122442026uqo0862825.5388.67880.212244
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1iJTN7IWZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.212219.158208679.NGUYEN THI THU TRANG.970432
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15718511007.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1d1YH75UG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.212118.970422Mb451d3000000000f11992.MBBANK IBFT.970422
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QEWGSA.DANG THI HA VAN ung ho Ms 2026.226 Tran Thi Hong FT26236683380597.20260823.212106.19036558768016.VND-TGTT-DANG THI HA VAN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232120202026QM70048730.5388.58571.212020
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718499778.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0481000892940 DO THI KIEU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15718490527.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001069999 TRINH THI HOAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|6235MSCBD235PHWA.MS 2026226 Tran Thi Hong.20260823.211913.2911197956789.NGUYEN THI BICH MAI.970422
|23/08/2026
|300.000,00
|6235ASCB02RF7YSP.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-21:18:43 6235ASCB02RF7YSP.20260823.211843.40811227.DANG THI XUAN HIEN.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220823211757202617BL742512.5388.49724.211758
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232117572026HAJ3669183.5387.50165.211757
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QEQIZX.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236114099069.20260823.211611.19134188885011.VND-TGTT-PHAN HA THU THUY.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232116042026L2DV278568.5189.42688.211605
|23/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CDF2H8.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260823.211542.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|23/08/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823211349202626hl840830.5189.33931.211349
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718422488.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1024867745 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15718422314.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0781000425662 NGUYEN THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232113202026CJ33347725.5390.31906.211251
|23/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232113102026NXQ1788809.5387.30875.211242
|23/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15718423908.NNC ung ho Ms2026225 Dao Hoang Dan.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232110262026ny37832153.5388.19949.211026
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718383750.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0301000318963 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15718383176.NNC ung ho MS2026223 be Quyen va An.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823211003202634bh831158.5387.18768.211004
|23/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232109452026sw84830330.5387.17635.210945
|23/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG#SP#020097042208232109112026FKOC529796.5388.16349.210912
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QKRY1G.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236840030714.20260823.210851.19134188885011.VND-TGTT-PHAN HA THU THUY.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KIM NGAN ung ho ma so 2026.226#SP#020097040508232108252026991P013883.5189.13023.210826
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718362654.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0591000215499 HOANG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|6235VNIB02RFN5HX.Ung ho ms 2026.226.20260823.210743.906229279.NGUYEN NGOC TUYET NHI.970441
|23/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Tran Thi Hong ms 2026.226#SP#020097042208232107372026VEM3835254.5189.9549.210738
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220823210649202607ZD652574.5189.5932.210650
|23/08/2026
|300.000,00
|6235ASCB02RFNSL9.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-21:05:33 6235ASCB02RFNSL9.20260823.210533.22153007.BUI THI HOAI THU.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232105212026uhfe818592.5189.171.210521
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1k2QKXUXF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236173266871.20260823.210457.19033610426014.VND-TGTT-VUONG NGOC MY DUYEN.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235VNIB02RFNS9N.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.210438.045704060050768.TRAN THU TRANG.970441
|23/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15718321793.NNC ung ho Ms2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/08/2026
|200.000,00
|6235VNIB02RFNGFV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.210333.045704060050768.TRAN THU TRANG.970441
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082321025520261COH140033.5390.89991.210255
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QKFLNK.Ung ho ms 2026226 ba tran thi hong FT26236103762705.20260823.205902.19133171880018.VND-TGTT-VAN THI THU HA.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QKFHNI.Ung ho ma so 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236171500769.20260823.205855.19034899413019.VND-TGTT-TRAN THI ANH.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15718242676.ung ho MS 2026.226 ( Ba Tran Thi Hong).CT tu 0371000418037 LE THUC VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|110.000,00
|MBVCB.15718249783.gd va cac con ung ho MS 2026.226 Tran Thi Hong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1iJTN4472.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.205750.0973205564.NGUYEN THI THEU.970432
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QKFYUS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236861193131.20260823.205742.9931585686.NGUYEN THI THUY VAN.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QKFV3G.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236970920720.20260823.205706.19035199306013.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QKTXWR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236247139135.20260823.205545.19024022373010.VND-TGTT-TRAN THI UT.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1bJMHTISL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.205223.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718161425.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0201000614307 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1k2QKLGNI.MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong FT26236797236553.20260823.205107.6968666868.NGUYEN NGOC KIEU LY.970407
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1k2QKL8XR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236690205304.20260823.205015.19023516485011.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI HUYEN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823204834202606aw771587.5390.26842.204834
|23/08/2026
|200.000,00
|be Le Hoang Yen Nhi Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232048332026B73M152684.5389.27620.204833
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15718109019.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0301002820493 VU PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143528521097.20260823.143528521097-0399840267_Ung ho MS 2026226
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QKHMZ4.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236303815034.20260823.204629.19035933560014.VND-TGTT-NGUYEN DAI VUONG.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6235TPBVI2CDCKM1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.204445.04407795101.PHUNG THI GIANG THANH.970423
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220823204435202620SK776390.5387.9188.204406
|23/08/2026
|200.000,00
|6235TPBVI2CDCEDG.Ung ho MS 2026.226.20260823.204400.00507073001.PHUNG THU THAO.970423
|23/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232043312026E3VU920079.5387.5120.204331
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15718060927.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9976077282 DINH THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508232043162026PcMJ992002.5387.1869.204253
|23/08/2026
|300.000,00
|6235MCOBQ2M1KWF4.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.204019.03201015956280.NGUYEN THI NGOC ANH.970426
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717997930.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0541000220657 NGUYEN THI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTN5DD8.Ung Ho MS 2026224.20260823.203820.272452296.NGUYEN LUU HUYNH LE.970432
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QKE6HU.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236005864662.20260823.203732.19036183347018.VND-TGTT-BUI NGOC THANH.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717980257.ung ho ms2026.226 tran thi hong.CT tu 0351001168022 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15717978144.ung ho ms 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0121000848906 NGUYEN LUONG THI NGOC NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15717967991.ung ho MS2026226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9977417685 BUI NHAT LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15717967439.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000261255 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QKEIG2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236357624507.20260823.203611.19032176040017.VND-TGTT-TRAN THI HUYEN.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508232035462026nX5w968351.5388.68400.203517
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTNY3RS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.203532.137534134.THAI THI QUYEN.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082320335020261PG3097078.5390.58524.203350
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1iJTNY7UB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.203314.108326522.NGUYEN NGOC PHUC.970432
|23/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232032482026GLPD842215.5390.53261.203248
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232031552026I3OE379279.5387.49407.203156
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QK73HM.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236445518713.20260823.203120.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QK7FWV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236205305038.20260823.203109.19035950886012.VND-TGTT-BUI THI NGOC HA.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QK77G7.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236501805033.20260823.203025.19129029472010.VND-TGTT-NGUYEN THI THOA.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15717867346.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508232026542026TJAz940350.5390.25169.202654
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15717829339.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1037980758 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15717834201.ung ho ma so 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1018419799 HUYNH NHU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717827077.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0511000409987 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226. Nam mo A di da Phat#SP#020097042208232025002026US0E430817.5388.15348.202500
|23/08/2026
|300.000,00
|6235TPBVI2CDMWY5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.202455.90987233020.LUONG THI THAO NGUYEN.970423
|23/08/2026
|200.000,00
|6235MCOBQ2M1K9CM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.202440.19101010857223.NGUYEN THI LINH NGOC.970426
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QKATNQ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236860140201.20260823.202429.19033052512022.VND-TGTT-NGO QUY TRUNG KIEN.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|LE THUY LINH uh ms 2026 226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823202420202679kf697538.5387.10994.202420
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QKAECA.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236765657790.20260823.202355.19033662178019.VND-TGTT-DO QUYEN.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI VIET HA ung ho MS 2026.226 tran thi hong.#SP#0200970422082320231920262CCB678998.5387.6755.202319
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15717789361.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004204268 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208232022592026M5TM965210.5388.5174.202230
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QK4KXZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236256125802.20260823.202033.19034236293011.VND-TGTT-HOANG NGOC HUYEN LINH.970407
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QK4KH9.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236509653015.20260823.202032.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6235MSCBD235ST9U.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.202029.0354427360.NGUYEN PHAM THUY VAN.970422
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15717717206.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9989203930 DONG THI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508232017442026FirE909918.5389.78577.201715
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QKBB6X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236045302324.20260823.201647.19836956015032.VND--BACH VAN DUC.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232016412026h1q0672318.5388.72708.201642
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717669923.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 0541000283551 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15717653594.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1fJS7ES6T.MBNEO.9103292.492027.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1000079597 NGUYEN KHAC THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET tai Vietcombank.20260823.201240.1000079597.NGUYEN KHAC THONG.970444
|23/08/2026
|50.000,00
|6235ABBKP2QVI56W.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.201345.0917324532.LE KIEU CONG DUNG.970425
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508232013172026NMZK018095.5387.56088.201248
|23/08/2026
|50.000,00
|6235TPBVI2CDMLWF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.201309.00720940001.TRAN THI VUI.970423
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QK5SQ6.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236560004373.20260823.201231.19829506475010.VND--NGUYEN THI HUONG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15717637127.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1033928999 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1iJTNUW37.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.201225.170348869.VO HOANG ANH.970432
|23/08/2026
|20.000,00
|6235IBT1iJTN8XTY.Ung ho MS 2026-226 ba Tran Thi Hong.20260823.201128.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1iJTN8Y9Y.Gd Gia Khanh ung ho MS2026226.20260823.200740.173507046.DO KHANH HUYEN.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QKP76H.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236014600252.20260823.200731.19074442966014.VND-TGTT-NGUYEN HA PHUONG.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QKP4JU.ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236103570997.20260823.200711.19027153956029.VND-TGTT-DAO KIM NGAN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QKP8VD.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236828745774.20260823.200639.19020712329868.VND-TGTT-HOANG THI HUE OANH.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QKUKK3.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236081350968.20260823.200430.19038094663014.VND-TGTT-BE THI NGOC QUYEN.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15717507337.ung ho ms 2026.226.CT tu 0031000296950 NGUYEN THE HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|2.000.000,00
|6235ASCB02RFXXI1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-20:03:12 6235ASCB02RFXXI1.20260823.200312.250183888888.DAU TUAN HUY.970416
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15717498508.Phuong Linh ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004296658 NGUYEN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QK8LND.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236376908354.20260823.200153.19036207895011.VND-TGTT-NGUYEN THUY GIANG.970407
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15717469377.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491001824592 LE THI THUY DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235ORCOQ2M1K2BU.NGUYEN THI THUY chuyen tien gui be Vi Duc Chuyen.20260823.200122.491630.NGUYEN THI THUY.970448
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:BUI TRAN TIEN chuyen tien ung ho MS 2026226 ba tran thi Hong#SP#020097040508232001082026G993067941.5189.90531.200108
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717461252.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9985691311 VUONG VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235NBVAF2YJFB13.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.200038.100000670485.DOAN THI THUY.970419
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717452403.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0261003462194 NGUYEN DUC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232000132026TLJ3686132.5389.85723.195944
|23/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CD18AL.UNG HO MS 2026.226 ( Ba Tran Thi Hong).20260823.195956.00004715003.AU MINH KHANG.970423
|23/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097048808231959132026gy9z613747.5389.80535.195844
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097041508231957332026BIGw839717.5388.71334.195734
|23/08/2026
|20.000,00
|6235ASCB02RFVPZK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-19:57:13 6235ASCB02RFVPZK.20260823.195714.9673707.PHAM THUC BIEN.970416
|23/08/2026
|50.000,00
|6235WBVNP2QVD9HK.UH MS 2026 226 ba Tran Thi Hong.20260823.195550.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15717369005.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231954332026N9MH631468.5387.54889.195433
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1bJMHLZNV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.195320.00172497.NGUYEN THI HOANG VY.970427
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QKMWM5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236934060727.20260823.195320.9893329822.DO THI KIM PHUONG.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717347867.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491000107425 LY THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231952142026Y98I810411.5387.41571.195215
|23/08/2026
|20.000,00
|6235IBT1k2QKVGTN.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236800119002.20260823.195202.19036333806016.VND-TGTT-TRAN KHANH DUNG.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QKVA89.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236099027806.20260823.195153.19032943973016.VND-TGTT-LE THI HA.970407
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1bJMHLZG7. Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.195150.204065106041.HOANG THI LE HANG.458761
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231951492026jx9h588158.5390.39440.195150
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QKVP6S.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236150882690.20260823.195129.19028938612016.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THUY.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717311368.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0611001951938 TRUONG DUNG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717307106.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004422377 NGUYEN THI NHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|10.000,00
|6235IBT1aWNS6Q6V.VU DUC TU. Ung ho MS 2026222 (Em Le Tran Ngoc Trinh).20260823.195048.0339306897.VU DUC TU.970437
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808231947292026bh3e572804.5389.14953.194729
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808231947232026lex2572474.5390.13766.194654
|23/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CDBX8U.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.194706.03020224401.DIEP KIEN THANH.970423
|23/08/2026
|100.000,00
|6235ABBKP2QVDAZY.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.194705.0948797072.NGUYEN THANH DUC.970425
|23/08/2026
|1.000.000,00
|6235VNIB02RFKXBW.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.194632.601704060209392.NGUYEN PHUONG THAO.970441
|23/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231945562026m13b567406.5189.6367.194556
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717209175.NGUYEN BOI BOI chuyen tien ung ho be pham hong quyen va pham thien an.CT tu 1016756488 NGUYEN BOI BOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15717172634.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 7794069690 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231941062026Z3EA886560.5388.78829.194106
|23/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15717160240.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 3328878545 DO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808231939422026msa3545154.5189.70902.193913
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231936532026h9et535288.5389.55333.193653
|23/08/2026
|100.000,00
|PHAM THI PHUONG chuyen tien UH MS 2026-226. Chuc ba Hong khoe#SP#020097041508231936422026UiFU763224.5390.53919.193642
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QKC56C.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236995816716.20260823.193627.13320693462014.VND-TGTT-NGUYEN TRONG DUC.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235SGTTW22G96GU.IBFT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.193621.030062813411.DOAN THI THUY DUONG.970403
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#0200970415082319355820268Glb760510.5189.50179.193558
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1fJS7GE8P.Ung ho MS 2026.226 (Tran Thi Hong).20260823.193552.983983760.NGUYEN THI PHUONG MAI.970406
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QK1A9B.Ung ho MS 2026.226 FT26236467168761.20260823.193339.19034885943015.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082319333820260LQK049715.5388.36822.193338
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717026801.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1067675351 LE THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15717024277.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9373585379 TRINH MANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15716989646.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 0491000118145 PHAN CONG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QKJQTK.NGO MINH CHAU UH ms 2026226 FT26236727424635.20260823.192900.19020477613014.VND-TGTT-NGO MINH CHAU.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231928382026373T562450.5390.9116.192838
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1k2QKW5ZM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236995789942.20260823.192724.6868580882.BUI DUY KHOA.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231926392026345G768443.5389.98137.192640
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QKWC2U.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236419330492.20260823.192618.19026511849020.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI LINH.970407
|23/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231925312026ym4j494206.5388.91191.192502
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15716896827.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9387337668 BUI KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q7NR1J.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236965691721.20260823.192244.19032197169011.VND-TGTT-MAI CONG TAO.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q7NXNG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236030351916.20260823.192244.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|23/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15716879019.uh ms 2026.226 ba tran thi hong.CT tu 9384719516 LE VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|ung ho ba Hong#SP#020097048808231920262026rvri476561.5189.66217.192027
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231919592026LA5N089640.5388.63991.191959
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082319160920263VOX072675.5189.46534.191540
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2Q7XAPM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236699605966.20260823.191541.19035892627011.PHAM THI ANH.970407
|23/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231915022026kfh2457549.5189.39760.191502
|23/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.226 ba TRAN THI HONG#SP#020097040508231914112026WNKY063828.5388.36237.191342
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15716748813.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0711000274117 VAN KHANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15716728806.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0731000884151 MA THI CAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2026.226 tran thi hong#SP#020097040508231912512026VB02057740.5387.27524.191252
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15716723331.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1024157973 PHAN XUAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q735M2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236786565304.20260823.191228.19031860230015.VND-TGTT-PHAM LY HUYNH.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15716708189.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1049402353 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15716691532.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1050419766 NGUYEN HOANG HAI THUY KIEU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15716670316.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup Tran Thi Hong MS 2026.226.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2Q7FY4G.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236744655681.20260823.190924.19029404074686.VND-TGTT-TRAN VAN QUYET.970407
|23/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15716674089.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000504064 CAO NHAT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|10.566,00
|6235IBT1k2Q7FVLV.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236002090450.20260823.190853.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231908522026HBD0200623.5388.5305.190823
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823190722202601o0429229.5189.95905.190722
|23/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508231907192026P3Ta656267.5390.95730.190719
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q7T5XM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236790366040.20260823.190634.1777996688.NGO TRUONG AN.970407
|23/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082319055720260f5r423914.5390.87803.190528
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231901532026KJ14761334.5389.64286.190153
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231855532026ra5p385653.5389.28769.185554
|23/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231855322026BI15424092.5387.26802.185532
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1iJTNJZ8S.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.185526.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15716446850.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001062757 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|290.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082318551620268SYS132288.5390.26002.185516
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q76GLY.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236626588167.20260823.185511.991701666888.NGUYEN THI KIM NGUYEN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508231854402026vXzP607650.5388.22260.185440
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q76CWR.Ung ho MS 2026.2026 Ba tran thi hong FT26236159102125.20260823.185345.19036761125015.HOANG THI HOA.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q7ENHS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236147068001.20260823.185323.220318080524.VU THI THU.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1fJS7BELB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.185259.210915151064726.LE HONG VAN.970431
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15716398751.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0271000975628 PHAM THANH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|6235ASCB02RFJG5V.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-18:52:06 6235ASCB02RFJG5V.20260823.185207.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1fJS7B8TB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.184838.9021615658083.NGUYEN THI PHUONG THAO.963388
|23/08/2026
|200.000,00
|6235MCOBQ2M1W157.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.184812.13001012920818.VU THI QUYNH PHUONG.970426
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15716278113.ung ho ms 2026.226 Tran Thi Hong.CT tu 0211000536824 LAI THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15716259673.ung ho ms 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026-226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231842152026HEPQ010699.5389.47901.184146
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231841132026sc54327447.5389.42340.184113
|23/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231841012026L58X206422.5387.40561.184101
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15716213978.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004012173 LE TRONG TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082318401520262yur323496.5390.35788.184015
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTNQU9I.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.183859.209029618.NGUYEN THUY THANH.970432
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231835412026FEZE544773.5189.7624.183542
|23/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970415082318351120261Vpw529006.5389.4608.183447
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1aWNS4RAV.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260823.183351.01100000142930.DAO THI THUY DUNG.970440
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231829542026E5I1528000.5387.73252.182925
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q7YYS8.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236501350091.20260823.182945.615365.HUYNH PHI YEN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231828022026g8t1274010.5387.62335.182802
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1fJS7YLYN.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.182751.937097875.TA THI HOANG YEN.970406
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231827492026NMIP035357.5387.61121.182749
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15715976571.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0351000924696 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q7P24B.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236493633841.20260823.182606.189333666666.LE DUY BAO.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q7UT9F.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236005371833.20260823.182508.1188336688.LE THI THUONG.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15715923411.Ung Ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q78D6W.Ung ho ms 2026.224 be vi Duc Chuyen FT26236172752929.20260823.182035.19034257504010.VND-TGTT-NGO THI MINH ANH.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235ASCB02RFC749.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-18:20:16 6235ASCB02RFC749.20260823.182016.29037127.DANG THI TUYET LAN.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q7IYM3.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236730320590.20260823.181817.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082318170820261UB6824321.5388.99546.181709
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2Q7MTGB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236049742835.20260823.181635.19026811272019.VND-TGTT-VUONG NGOC ANH.970407
|23/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15715799257.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0351001092280 CAO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15715785254.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0231000555739 BUI THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231814292026YV9S615416.5387.85251.181430
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231812122026UNCU056606.5390.72092.181212
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231809022026E3LY039595.5389.53190.180902
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q7S7GA.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236026309810.20260823.180743.19034882826018.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HUYEN.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6235VNIB02RFMZRD.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.180740.609704060066309.DU THOAI PHUONG.970441
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2Q7SY6G.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236501268714.20260823.180715.19027848550015.VND-TGTT-TRAN VAN VUONG.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CH5PC1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.180627.01137568001.NGO NGOC TRAM.970423
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15715644040.ung ho MS2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9989558563 LE BINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15715598131.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1062279626 NGUYEN THI THAO THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|150.000,00
|6235IBT1k2Q72ESG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236982893193.20260823.180232.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235MSCBD23PPJTJ.ung ho ms 2026226 ba tran thi hong.20260823.180221.0290106259001.NGUYEN THANH HUYEN.970422
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082317594420268apf157023.5189.95846.175944
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220823175942202644RC821563.5390.95777.175943
|23/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231757592026AMMH079569.5388.86132.175759
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:2026.226 UH ba tran thi hong#SP#020097040508231757512026CMJZ078811.5387.85278.175751
|23/08/2026
|200.000,00
|6235ASCB02RFB5EQ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-17:57:30 6235ASCB02RFB5EQ.20260823.175730.8675667.PHAM THE VINH.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082317565120265ZSP487825.5388.78387.175628
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q71B6E.Ung ho MS 2026.226 - Ba Tran Thi Hong FT26236509114235.20260823.175650.8529136888.TRAN VAN QUAN.970407
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15715400374.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0101000614486 TRAN THI HUYEN SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q7WHS4.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26236150949790.20260823.175221.19032197169011.VND-TGTT-MAI CONG TAO.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2Q7WHWB.Ung ho MS 2026.226 FT26236376427358.20260823.175220.19031818809666.VND-TGTT-PHAM THI MINH CHAM.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15715397317.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|1.000.000,00
|6235IBT1k2Q7Q5UE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236699280380.20260823.174903.19029949115886.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QGNPNZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236176348666.20260823.174626.19033885191017.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#020097041508231746132026SgQe320698.5387.11822.174613
|23/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143503206708.20260823.143503206708-0346877972_Ung ho MS 2026226 Tran Thi Hong
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231744352026VN1Q749060.5388.1431.174435
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231744122026JZVF752529.5189.98312.174412
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QG3ZYN.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236888219197.20260823.173940.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235ASCB02RFLRGW.UNG HO MS 2026.226 TRAN THI HONG-230826-17:39:34 6235ASCB02RFLRGW.20260823.173934.5722517.PHAM THI DUYEN.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|6235ASCB02RFQRX4.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-17:39:33 6235ASCB02RFQRX4.20260823.173933.9850547.NGUYEN VAN THUAN.970416
|23/08/2026
|200.000,00
|Nang buoc den truong#SP#020097048808231739022026gbsj063566.5387.66268.173902
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15715133115.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1039173999 PHAM THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15715123859.ung ho ba hong.CT tu 0201000569989 DINH THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|80.000,00
|MBVCB.15715082835.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0051000506095 NGUYEN THI THANH TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15715089914.Chuyen tien ung ho MS 2026 226.CT tu 0591000284903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/08/2026
|500.000,00
|6235VNIB02RFYIC2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.173453.889966989.LE THANH LOAN.970441
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QGT654.NGUYEN THI HONG HANH chuyen ung ho ms 2026.226 ba Tran thi hong FT26236150371214.20260823.173431.19027388091017.VND-NGUYEN THI HONG HANH.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15715043225.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1053997840 LUU NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231732482026T2LI032932.5389.26190.173249
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QGLR4X.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236933120035.20260823.173235.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15715021274.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15715023810.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS2026.226( ba Tran Thi Hong).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15715010258.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15715006398.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235MSCBD23PH2H6.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.173043.0902198968.DAO MAI HOA.970422
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15715001048.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0031000278239 DANG QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15715000752.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15714987386.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15714994130.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15714970423.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15714966945.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15714964027.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QGZ6V1.ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong FT26236970140101.20260823.172654.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UH ma so 2026266 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231724342026PGY1083904.5390.73846.172434
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15714867734.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15714847862.ung ho 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0541001530163 HO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|6235ORCOQ2M1ZH28.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.172056.0065100013005003.VU SON TRA.970448
|23/08/2026
|300.000,00
|DANG THI KIEU VAN Chuyen tien Ungho MS2026.226 Ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082317204520267irt979132.5389.50831.172046
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15714798202.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1064863934 HOANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|6235TPBVI2CH6NBI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.171648.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|23/08/2026
|50.000,00
|6235MCOBQ2M1T7E9.Ung ho ms2026.226 tran thi hong.20260823.171506.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15714706857.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15714672873.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1024910360 LE VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15714678222.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1040469920 HA THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QGAFYQ.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236839422657.20260823.171153.19035605855015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15714659672.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1056846308 DO NU NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15714648025.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1056846308 DO NU NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231709312026ymlx927372.5387.80221.170931
|23/08/2026
|200.000,00
|6235MCOBQ2M1Z1ZS.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260823.170736.04101015989657.NGUYEN QUANG NAM.970426
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231705362026H5GP070501.5389.55446.170536
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QGB94Z.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236522659900.20260823.170458.19030729329018.VND-TGTT-PHAM THUY UYEN.970407
|23/08/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho ms 2026 226 BA TRAN THI HONG#SP#0200970405082317043720261YWZ064724.5388.49425.170408
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15714488009.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231701072026KC0P731776.5389.27875.170108
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15714484616.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001039459 BUI XUAN QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235SGTTW22GZD5P.IBFT ung ho ms 2026.226 tran thi hong.20260823.165656.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
|23/08/2026
|200.000,00
|6235VNIB02R87GTM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.165635.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QGUH8E.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236030202153.20260823.165558.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082316544920260l5c861205.5189.89159.165420
|23/08/2026
|500.000,00
|6235KLBKP2QVT7XY.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.165303.27458163.DO THU HUONG.970452
|23/08/2026
|1.000.000,00
|6235IBT1iJTR44PY.Ung ho MS 2026 226.20260823.165218.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231652072026543Q572868.5389.72400.165207
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808231650522026ldg9843717.5189.63803.165052
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231650142026247v841040.5387.61153.165015
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1fJS7DSJU.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.164858.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1fJS7D2N4.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.164833.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1fJS7DCX2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.164808.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431
|23/08/2026
|200.000,00
|6235TPBVI2CHNYHR.Ung ho MS 2026.226.20260823.164744.00661642502.TA HOANG VIET.970423
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.225#SP#0200970488082316461720260dcc823327.5189.37224.164617
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1iJTRB7Y8.PHAM THI BONG ung ho MS 2026 226 Tran thi Hong.20260823.164605.0933576572.PHAM THI BONG.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224#SP#02009704880823164312202667e5809775.5389.18349.164312
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15714184085.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341006901244 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231642392026q62s807528.5390.14604.164240
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QGDEFI.ung ho MS2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236057805050.20260823.164224.2348888889.BUI THI MINH TRANG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235ASCB02R8NKGM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-230826-16:42:15 6235ASCB02R8NKGM.20260823.164215.9234337.HOANG DIEP ANH.970416
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QGDDTX.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236859174638.20260823.164112.19029680518024.VND-TGTT-PHAM THI MINH TRANG.970407
|23/08/2026
|150.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231641122026wvau801184.5189.5897.164112
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15714060639.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231634002026t5qc768859.5189.62508.163401
|23/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CHIFST.Ung ho MS 2026.226 Tran Thi Hong.20260823.163355.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231631092026wt2e756197.5189.45649.163046
|23/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143492990889.20260823.143492990889-0933994783_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QGCIDY.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236418780081.20260823.163018.19036775072011.VND-TGTT-TRAN DUC ANH.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|TRAN QUANG TUNG Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231627072026PLVS656913.5388.23264.162708
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QGWR7U.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236493181195.20260823.162331.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QGWT6K.ung ho MS2026.224 FT26236418750993.20260823.162311.19030687000010.VND-TGTT-NGUYEN MINH TAM.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235VNIB02R8HKWB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.161756.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTRU9L1.ZP262350466360 Trung Kien ung ho MS 2026.226.20260823.161436.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|23/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143490685934.20260823.143490685934-0972840105_Vu Thi Hoai Giang ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15713703157.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235TPBVI2CHDQDY.Ung ho MS2026.226( ba Tran Thi Hong).20260823.161241.02199658802.NGUYEN THI CHAU QUYNH.970423
|23/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231610532026MMP7484489.5389.32588.161054
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808231610292026y7u7672680.5189.30114.161029
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15713656426.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231609062026au1j667325.5390.22659.160906
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082316070020260x1j659302.5390.10916.160701
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15713601943.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CHHDLL.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.160605.00945241232.PHAN DINH HIEP.970423
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THU HUYEN chuyen tien uh Nang buoc toi truong#SP#0200970405082316025320267TRW022496.5387.89115.160253
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808231602142026lijf640846.5388.84625.160214
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QATC3T.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236903926615.20260823.160010.19032601628015.VND-TGTT-NGUYEN THI MY NHI.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1iJTRIWQI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.155826.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QALINU.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236560359903.20260823.155741.1360776868.TRAN CHI NHAN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231555012026JSKJ727989.5189.45834.155502
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1iJTRMA46.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.155455.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QAHDJV.Ung ho Ms 2026.226 Tran Thi Hong FT26236089535878.20260823.155407.19033018099019.VND-TGTT-PHAN ANH TUAN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15713388132.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-226.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1iJTRVRSX.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.155000.88688686.NGUYEN THI QUYNH HOA.970432
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823154814202658bh589117.5388.9975.154745
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15713333668.ung ho MS 2026.226.CT tu 0011004386237 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15713326468.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9969687763 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|1.000.000,00
|6235IBT1fJS71EI5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.154542.7059532415.ADD INFO.999888
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QAEBXC.VU THI KIM HANH chuyen MS 2026.226 FT26236976899999.20260823.154525.19070466462011.VND-TGTT-VU THI KIM HANH.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15713305765.manh anh ung ho 2026.226 ( tran thi hong) .CT tu 0911000008886 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231544182026wc6q574808.5189.88943.154418
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QAE17S.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236296545057.20260823.154401.8385333888.BE DIEU HOA.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508231537252026iGXp671327.5390.53497.153725
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15713197088.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|6235SGTTW22GCSC8.IBFT Ung ho MS 2026.221.20260823.153650.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QAGE6J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236021904272.20260823.153557.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231533032026ZSQK078308.5389.30952.153303
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QAAEY7.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236978773105.20260823.153229.19035558991010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH MAI.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15713137203.TRAN DO NIN chuyen tien ung ho ms 2026.226 Ba Tran Thi Hong.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1k2QAA48K.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236716635974.20260823.153159.19030262920019.VND - TKTT - NGUYEN THANH MAI.970407
|23/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231530382026y2mo527539.5389.20102.153038
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15713098729.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231528472026TR7J518823.5388.9898.152847
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QA4JR9.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236044324754.20260823.152656.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|23/08/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231526182026H81U965633.5390.97982.152619
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208231525002026R6GJ558239.5389.91298.152500
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTR9ZHJ.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 226 tran thi hong.20260823.152411.111555222.VU THI THU THAO.970432
|23/08/2026
|200.000,00
|6235SGTTW22GMSH8.IBFT ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260823.152029.070130805459.NGUYEN THI TRUC LINH.970403
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15712971489.ung ho ms 2026.226.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15712947543.DINH THI NHIEN ung ho be vi duc chuyen.CT tu 0851000012207 DINH THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231516402026GPE9006461.5189.50673.151641
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082315161120263M3E004393.5390.48525.151548
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231514572026AXNN386371.5390.42559.151434
|23/08/2026
|500.000,00
|MS 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097048808231513022026blq4471165.5389.33764.151233
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QAP9FX.Ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong FT26236150355696.20260823.151250.19031247257016.VND-TGTT-LE ANH TUAN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15712887803.ung ho ms 2026.226(ba Tran Thi Hong).CT tu 1015009202 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1k2QAP1GZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236302676258.20260823.151228.19827483321034.VND--TRAN THI HONG NHIEN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235MCOBQ2M1CMTJ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.151005.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15712858150.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.226 (tran thi hong).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082315074820261QJP411203.5388.9384.150749
|23/08/2026
|500.000,00
|6235ASCB02R8EYE5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-15:06:32 6235ASCB02R8EYE5.20260823.150633.277111888.VO MINH TRUYEN.970416
|23/08/2026
|10.000,00
|6235ASCB02R8WNMG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-230826-15:05:11 6235ASCB02R8WNMG.20260823.150511.44208657.NGUYEN HUYNH QUYEN QUYEN.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CHSH6T.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260823.150356.01005127001.LE VAN ANH.970423
|23/08/2026
|50.000,00
|6235SGTTW22G1HUN.IBFT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.150317.050084033070.PHAM THI THAM.970403
|23/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231501082026vve1434838.5189.78064.150109
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QAMY92.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236588900716.20260823.145837.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
|23/08/2026
|3.000,00
|MBVCB.15712692106.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9707536838 NGUYEN AN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1k2QAVXZK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236794097660.20260823.145637.19037010147011.VND-TGTT-TRAN HUU CUONG.970407
|23/08/2026
|300.000,00
|6235ASCB02R8UDGR.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-14:55:37 6235ASCB02R8UDGR.20260823.145537.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QAV4WX.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236010070479.20260823.145501.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#020097041508231451472026E91n526947.5387.34366.145147
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1k2QADAP9.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236259089846.20260823.145114.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTR1QUJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.145107.50210693.NGUYEN LE MINH HIEU.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong)#SP#020097041508231449412026lGa5520747.5390.25472.144941
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508231448012026Q99L091625.5387.17279.144738
|23/08/2026
|5.000,00
|6235IBT1k2QAS6LI.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236800164467.20260823.144752.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/08/2026
|30.000,00
|6235IBT1k2QASKH4.2026.226 Tran Thi Hong FT26236838991285.20260823.144737.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|23/08/2026
|5.000,00
|6235IBT1k2QASP4J.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26236764505556.20260823.144641.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/08/2026
|5.000,00
|6235IBT1k2QASQTC.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236796076347.20260823.144503.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15712566433.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235ASCB02R8ZGWN.MS2026-226 CO TRAN THI HONG - HA TINH-230826-14:43:01 6235ASCB02R8ZGWN.20260823.144301.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QA9YP6.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236012163048.20260823.144241.19036346546013.VND-TKTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143480913952.20260823.143480913952-0775067786_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15712525375.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1015535130 NGUYEN HOANG TUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231436052026QMJJ933526.5390.63797.143605
|23/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231435192026vycu361447.5390.59939.143520
|23/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231434302026PR4H522093.5390.57075.143402
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QAC9GZ.MS 2026.226 FT26236799012293.20260823.143324.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QA1NHP.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236708325948.20260823.143234.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|23/08/2026
|25.000,00
|6235IBT1k2QA1L19.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236466140831.20260823.143145.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235TPBVI2CHXZQC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.143046.01856624501.NGUYEN LIEN KHANG.970423
|23/08/2026
|100.000,00
|6235WBVNP2QVYX28.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.143033.898838618386.LE TRUNG HIEU.970412
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QA1B23.Ung ho MS 2026.226 va Tran Thi Hong FT26236223298301.20260823.143031.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082314271620261THK017809.5189.24169.142647
|23/08/2026
|200.000,00
|6235SHBAP2QKNN27.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260823.142642.1001217710.PHAM THI MAI.970443
|23/08/2026
|50.000,00
|6235TPBVI2CHX1KN.MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260823.142624.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15712346577.NGUYEN THI NHANH ung ho 2026.226 ba Tran thi Hong.CT tu 9918014789 NGUYEN THI NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235SGTTW22GADHC.IBFT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.142558.030076537301.NGUYEN THI DUNG.970403
|23/08/2026
|25.000,00
|6235IBT1iJTRQMXG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.142535.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|23/08/2026
|50.000,00
|6235ORCOQ2M1MKU6.LOC HO TRO 2026.226 TRANTHIHONG.20260823.142439.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231424182026JWEU878772.5189.11085.142349
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15712310783.MS 2026.226.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231422172026qpeg325886.5390.2190.142217
|23/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15712282041.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QAQ7SS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236040976457.20260823.141834.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|BUI THU HOA Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231418082026hn5p314934.5388.82736.141808
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082314154320262BNM244209.5387.72222.141543
|23/08/2026
|100.000,00
|6235MCOBQ2M11ZBJ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.141421.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2Q4N4AF.Ung ho MS.226 ba Tran Thi Hong FT26236793932617.20260823.141400.19034761897015.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235ASCB02R8TMQ4.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-14:12:26 6235ASCB02R8TMQ4.20260823.141227.6885568.TRINH THI THAO.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q4NJHK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236080136083.20260823.141203.5604266666.CHU DINH LINH.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6235SBITF2YJCJHZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.141105.000170406010204.PHAM THI THU HA.970400
|23/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15712178700.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231410262026NMYJ266542.5390.50376.141026
|23/08/2026
|1.000.000,00
|6235IBT1k2Q4R7TT.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236976539664.20260823.141011.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231410042026QL9G061185.5390.47652.141004
|23/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15712145424.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0021002125386 TRAN MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2Q4XFTT.HA MY PHUONG chuyen ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236007317400.20260823.140656.19020897901015.VND-GOICB-HA MY PHUONG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2Q4XKC3.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236296183041.20260823.140559.19036234800014.BUI VAN TAI.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1iJTXRIJX.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.140558.0335903736.LE ANH QUAN.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CHVFA4.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)...20260823.140331.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15712104091.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1fJSGXGRV.Ung ho NCHCCCL Nguyen Huynh Van Anh 0813311520.20260823.140224.9021105271079.NGUYEN HUYNH VAN ANH.963388
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208231402182026UUP9787477.5189.14691.140218
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q43KF7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236204050042.20260823.140149.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15712087116.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9789789666 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15712078838.ung ho MS 2026.224.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15712085457.ung ho MS 2026.223.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)#SP#020097041508231400552026YKxW390487.5390.9414.140055
|23/08/2026
|200.000,00
|6235SGTTW22GQGDK.IBFT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.140040.020907467794.NGUYEN HUYNH TUYET NHI.970403
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15712069273.NGUYEN THI HONG DAN chuyen tien uhMS 2026 226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0611001487592 NGUYEN THI HONG DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#0200970415082313594420261Ysp387436.5388.3820.135915
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15712012272.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0281000365170 NGUYEN HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143476411414.20260823.143476411414-0788640612_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231354312026dx19255167.5389.82819.135402
|23/08/2026
|5.000,00
|6235VNIB02R8FURS.ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong ).20260823.135430.912281212.GIANG MY LINH.970441
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15712006011.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2Q4TGDL.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236030612069.20260823.135255.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTXXQWL.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.135254.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|6235ASCB02R8CWCV.UNG HO MS 2026 226 BA TRAN THI HONG-230826-13:52:35 6235ASCB02R8CWCV.20260823.135235.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTX3XKP.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.135211.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|23/08/2026
|1.000.000,00
|TRINH PHAN BINH Chuyen tien MS 2026.226#SP#020097048808231350082026d5dh244504.5189.65294.135008
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q4LH6W.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236114881190.20260823.134928.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231349182026bk4d242452.5387.61639.134918
|23/08/2026
|200.000,00
|6235ORCOQ2M11VWS.MS 2026 226 Ba Tran Thi Hong.20260823.134906.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|23/08/2026
|200.000,00
|6235MSCBD2373JG3.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.134858.0378175050.NGUYEN THI NHU PHUONG.970422
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2Q4LSB1.Ung ho MS 2026.226 FT26236600266005.20260823.134705.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15711931652.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0331000496177 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTX3MNG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.134602.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|6235SGTTW22GYNYX.IBFT Ung ho MS 2026.226 - ba Tran Thi Hong.20260823.134537.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15711913623.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15711909384.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q4HGHT.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236966450500.20260823.134429.19886688.NGUYEN TIEN TRUNG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2Q4HA6U.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236089053901.20260823.134421.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235MSCBD2379X4D.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.134336.0905442150.NGUYEN THI HONG NHUNG.970422
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15711894261.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0491000160692 NGUYEN LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15711881119.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1055833502 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1iJTXF3EL.NGUYEN PHUONG THAO chuyen tien Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.134151.0981211274.NGUYEN PHUONG THAO.970432
|23/08/2026
|50.000,00
|6235VNIB02R8CE75.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260823.133522.190698666.DO NGOC TRANG.970441
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508231332332026GZ4B049324.5390.91850.133233
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15711724717.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 9888033015 DAO THI THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q478D4.VU THI KIM HANH chuyen MS 2026.224 FT26236150041334.20260823.132204.19070466462011.VND-TGTT-VU THI KIM HANH.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15711620257.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0041000211475 BUI DINH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231314052026j71q157470.5389.14959.131405
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231313042026MQ0P093824.5189.12105.131304
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q4AQZ8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236790144211.20260823.131220.7031199999.NGUYEN NGOC HANG.970407
|23/08/2026
|30.000,00
|6235IBT1k2Q4YC38.2026.225 Dao Hoang Dan FT26236492503873.20260823.125641.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6235VNIB02R8QCQW.ung ho ms 2026.224 (vi duc chuyen).20260823.124428.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15711240094.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0351000744070 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|6235VNIB02R8QLD7.ung ho ms 2026.225 (dao hoang dan).20260823.124253.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|23/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI HANG Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen#SP#0200970488082312420820262ekr076121.5388.74750.124208
|23/08/2026
|50.000,00
|6235VNIB02R8YNHR.ung ho ms 2026.226 (tran thi hong).20260823.124103.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808231240542026dtv0072731.5388.69248.124055
|23/08/2026
|300.000,00
|6235ASCB02R8YJ8K.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-12:36:47 6235ASCB02R8YJ8K.20260823.123647.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|23/08/2026
|342.492,00
|6235TPBVI2CHWSN2.TPB638973303732666943278 Chi Khanh Nguyen GA032623517586.20260823.123558.77776688633.CONG TY CO PHAN CONG NGHE PAYME.970423
|23/08/2026
|300.000,00
|6235MCOBQ2M1AGSM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.123406.02001018958554.DAO VAN MINH.970426
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040508231233372026NCA8074538.5388.37458.123337
|23/08/2026
|500.000,00
|6235MCOBQ2M1AZCJ.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260823.122701.37101015903941.TRAN THI THUY DUNG.970426
|23/08/2026
|56.900,00
|MBVCB.15711010909.UH MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1iJTX7QDH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.121744.94132525.PHAM THI MINH XUAN.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q4CEST.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236006941227.20260823.121725.19031428540011.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407
|23/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208231210562026Q841793315.5387.25902.121057
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15710717188.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15710687604.2026.224 uh chau vi duc chuyen.CT tu 9384719516 LE VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QBNW2L.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236964130823.20260823.115813.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|23/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15710654817.2026.225 uh e dao hoang dan.CT tu 9384719516 LE VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15710635095.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000307959 DOAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15710585969.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1045672792 DOAN THI BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1iJTXBVWF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.114646.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|PHAM THI PHUONG UH ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208231144322026GZF2140955.5389.87262.114433
|23/08/2026
|10.566,00
|6235IBT1k2QBTUCH.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236509129024.20260823.114306.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|23/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508231142592026RS7I083939.5388.77903.114230
|23/08/2026
|100.000,00
|ung ho NCHCCCL. cam on chuong trinh#SP#020097041508231136472026wk7f892528.5390.44858.113618
|23/08/2026
|300.000,00
|6235MSCBD237B5AG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.113143.0349645277.VU DINH HIEU.970422
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15710251723.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000330924 NGO NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15710248249.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0081001195995 LE NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082311253120261XPG558683.5388.84451.112532
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208231124462026VLYD754085.5387.81193.112446
|23/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15710176397.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTX8VBW.LE THI HOA chuyen tien 2026 226 TRAN THI HONG.20260823.110800.247529918.LE THI HOA.970432
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15709811250.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15709798102.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808231055272026c80t721615.5189.21765.105527
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien nang buoc den truong#SP#020097040508231054402026U4PG062420.5390.18347.105440
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1aWN9ZYDT.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.105026.0949116127.NGUYEN HUU DUNG.970437
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15709683118.TRAN THUY NGA ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 0071002767046 TRAN THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|400.000,00
|6235SGTTW22EDA9H.IBFT Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260823.104802.070128360555.LE KIEU DIEM.970403
|23/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143454198993.20260823.143454198993-0904466093_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23/08/2026
|10.000,00
|6235ASCB02RCXDKT.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-230826-10:44:25 6235ASCB02RCXDKT.20260823.104425.24416981.LE THI HONG HANH.970416
|23/08/2026
|1.000.000,00
|6235IBT1k2QBDMI9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236263952470.20260823.104151.19010137559028.VND-TGTT-NGUYEN MANH PHUC.970407
|23/08/2026
|300.000,00
|6235SGTTW22EHXSE.IBFT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.104034.060006858700.VUONG HOANG PHUONG.970403
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15709488867.MS 2026.225( Em Dao Hoang Dan).CT tu 7935174208 HUYNH TAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15709439989.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000436328 NGUYEN TRAN HOAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.224 vi duc chuyen#SP#02009704050823102852202622N5031187.5388.81390.102852
|23/08/2026
|57.000,00
|MBVCB.15709298501.Chuyen tien ung ho.CT tu 9365124037 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QBWU21.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236970554465.20260823.102123.19034973378018.VND-TGTT-NGUYEN HOANG YEN NHI.970407
|23/08/2026
|1.000.000,00
|6235TPBVI2CHFGLF.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260823.101725.19920910002.NGUYEN THUY TRANG.970423
|23/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 226#SP#020097042208231016512026LN86549543.5387.18882.101652
|23/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15709159983.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15709155279.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15709138005.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1039149873 NGUYEN NGOC PHONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235MCOBQ2MB5GPA.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.100950.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15709050823.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071000783814 TRAN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224#SP#020097048808231004062026qh0k520129.5387.54092.100337
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508231000552026U15V083327.5390.38262.100032
|23/08/2026
|10.000.000,00
|6235VNIB02RCWA6I.MS 2026.215 Nguyen Duc Duy.20260823.100001.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441
|23/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508230959182026E5zl529048.5388.30261.095918
|23/08/2026
|10.000.000,00
|6235VNIB02RCU67Y.MS 2026.224 Vi Duc Chuyen.20260823.095838.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15708888150.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1050020416 NGUYEN KHANH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q5ZC1I.NGUYEN NGOC HOA chuyen ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236544009113.20260823.095116.9393055336.NGUYEN NGOC HOA.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q5KT34.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236258042472.20260823.094435.9393055336.NGUYEN NGOC HOA.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15708698345.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.226( ba Tran thi hong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI HA uh chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097048808230942462026c90h435320.5390.50992.094246
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15708684509.ung ho ms 2026.226( ba tran thi hong).CT tu 0451000244650 DO THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15708622136.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15708591519.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082309270120267u38373767.5388.80819.092701
|23/08/2026
|500.000,00
|6235ASCB02RCJLZ1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-230826-09:25:22 6235ASCB02RCJLZ1.20260823.092522.22032207.NGO DUY TIN.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15708362041.TRAN CONG CHINH chuyen tien.CT tu 1026813188 TRAN CONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808230920452026vdaf349783.5389.54422.092045
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15708259452.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1022710236 KHUAT THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15708251475.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508230911112026J43Z015328.5189.14765.091112
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208230909462026UQ1G237787.5389.9038.090947
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15708184745.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.226(ba Tran Thi Hong).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508230853172026UkRN280520.5189.45049.085317
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2Q5C3EK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236785938456.20260823.084843.2329271789.NGUYEN TRAN MINH TRANG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15707914664.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15707883800.UNG HO MS 2026.224( BE VI DUC CHUYEN).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235SGTTW22EGSWU.IBFT ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260823.084446.060284622378.VU THI THU THAO.970403
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15707858278.UNG HO MS 2026.226 ( BA TRAN THI HONG).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208230843532026S5IV475490.5387.11182.084354
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15707838295.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2Q512Q7.Tran Vu Hoang Anh ung ho Ms 2026.224 FT26236834427395.20260823.084242.19032902311017.VND-TGTT-TRAN VAN THANH.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15707836291.UNG HO MS 2026.225 ( EM DAO HOANG DAN).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1aWN95NRV.TRUONG THI HA chuyen tien ung ho ms 2026.226 (baf Tran thi hong).20260823.084231.0961064593.TRUONG THI HA.970437
|23/08/2026
|500.000,00
|NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097048808230840202026nott201141.5389.99056.084020
|23/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808230839062026jpjo196882.5189.93853.083906
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15707785803.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0091000399776 LE HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208230832462026535N589249.5189.73343.083218
|23/08/2026
|200.000,00
|6235VNIB02RC11G9.Ung Ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260823.082632.025704061449745.LUONG THI THUY TIEN.970441
|23/08/2026
|50.000,00
|6235ORCOQ2MBNVRB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.082442.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|23/08/2026
|2.000.000,00
|6235ASCB02RCBIBY.TRAN QUOC PHUONG UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-08:23:48 6235ASCB02RCBIBY.20260823.082348.3441289.TRAN QUOC PHUONG.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15707500436.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0371000455900 LUONG HUU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|30.000,00
|6235IBT1k2QYFNCJ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236010919473.20260823.081608.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1iJT3ZDH7.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.081529.74267645.BUI THI TY.970432
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QYF6G2.Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen chuc be khoi benh khoe manh nhieu niem vui nhe FT26236616597020.20260823.081509.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15707455540.ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071001165101 DIEP THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|50.000,00
|6235TPBVI2CHAUJG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.081042.07071993001.NGUYEN PHUONG LINH.970423
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15707342616.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235ASCB02RCQ54C.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-230826-08:03:05 6235ASCB02RCQ54C.20260823.080305.8402167.TRAN THI KIM QUYEN.970416
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QYHATC.Ung ho ba Tran Thi Hong,MS 2026.226 FT26236575052101.20260823.080211.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|23/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1k2QYHPX3.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236630130799.20260823.080133.11122357533015.VND-TGTT-LUONG THI THU NGAN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082307505120267BRV018867.5390.43740.075022
|23/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QYEM74.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236709081207.20260823.074720.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15707138628.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208230743072026BCOY966776.5387.23488.074308
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082307422820261ll2016051.5189.20927.074228
|23/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15707104231.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0281000330804 LE THI BAO TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|10.000.000,00
|6235IBT1iJT37NZJ.Chuyen cho MS 2026224 cua be vi duc chuyen.20260823.073627.0913490446.PHAN THI KIM HONG.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QYG5XJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236061164597.20260823.073325.19035702669013.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407
|23/08/2026
|1.000.000,00
|6235IBT1iJT37UU3.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260823.072802.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|23/08/2026
|500.000,00
|6235ASCB02RM5QDK.UNG HO MS 2026.223 HAI BE QUYEN VA AN-230826-07:27:33 6235ASCB02RM5QDK.20260823.072733.888115566.BUI THANH CHUONG.970416
|23/08/2026
|60.000,00
|ung ho ms 2026.224#SP#020097042208230722182026ZK8L668621.5189.71086.072149
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QY49FB.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236733272003.20260823.072051.2079666668.LE THI HOA.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1iJT3GHIH.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.071850.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432
|23/08/2026
|70.000,00
|6235IBT1k2QYB6HN.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236113000790.20260823.071802.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508230717162026YIAB082449.5387.59208.071716
|23/08/2026
|2.000.000,00
|6235IBT1iJT3GSDS.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260823.070943.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15706799651.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0311000724567 VO THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QYYX9Q.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236221838602.20260823.070628.19036065447016.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TUAN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15706770028.Chuyen tien ung ho ms 2026 226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/08/2026
|100.000,00
|6235ASCB02RM7S6V.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-07:04:34 6235ASCB02RM7S6V.20260823.070434.4992287.HOANG THI LIEN.970416
|23/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.226-ba Tran Thi Hong#SP#020097040508230704042026KFMO036178.5189.31446.070404
|23/08/2026
|10.566,00
|6235IBT1k2QYY8I4.Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26236824437916.20260823.070237.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|23/08/2026
|10.000,00
|6235TPBVI2CHYTQR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.065902.02531356601.NGUYEN HANG NGA.970423
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1iJT34Z3S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.064119.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808230634462026efxc864903.5388.80425.063447
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1iJT34YBB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260823.063400.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|23/08/2026
|30.000,00
|6235ORCOQ2MBDAT6.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan.20260823.062947.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/08/2026
|30.000,00
|6235ORCOQ2MBDQCJ.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260823.062827.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/08/2026
|30.000,00
|6235ORCOQ2MBDY91.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An.20260823.062641.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/08/2026
|30.000,00
|6235ORCOQ2MBDLXS.TRAN THAI BAO ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.062533.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/08/2026
|30.000,00
|6235ORCOQ2MBDLBT.TRAN BAO LONG ung ho be Nguyen Nhu Quynh MS 2026.151.20260823.062404.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/08/2026
|30.000,00
|6235ORCOQ2MBD23N.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260823.062203.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/08/2026
|30.000,00
|6235ORCOQ2MBD2TB.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan.20260823.062041.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/08/2026
|30.000,00
|6235ORCOQ2MBH5PK.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong.20260823.061931.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970405082305570720261YXI092620.5388.40952.055707
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082305534120265hsp824794.5390.38756.055313
|23/08/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808230548532026bevq822350.5388.35572.054853
|23/08/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970488082305435320263ogx820124.5387.34086.054325
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15706380899.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9905718896 NGUYEN THI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208230530042026QPVK169089.5189.26524.053005
|23/08/2026
|1.000.000,00
|6235ABBKP2QKBAQ2.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260823.051607.0461016183066.PHAN THANH LAM.970425
|23/08/2026
|200.000,00
|6235WBVNP2QKAINW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.043541.106000669696.TRAN THI HOANG LAN.970412
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QY97AU.Ung ho MS 2026.224 FT26236594971766.20260823.040900.19029566994010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRANG.970407
|23/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15706276335.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15706275701.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15706273013.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15706263019.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15706270830.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1fJSG1Y4A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.020558.9021663309928.LE PHUONG THAO.963388
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1fJSG18KL.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.015424.24031995.MBVBANK IBFT.970414
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15706141967.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0221000044259 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15706061425.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000402237 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208230059152026LJJM738003.5388.36908.005847
|23/08/2026
|200.000,00
|6235SGTTW22ETFDK.IBFT NGUYEN THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260823.005348.070102194347.NGUYEN THI PHUONG THAO.970403
|23/08/2026
|100.000,00
|6235MSCBD23ND8KT.ung ho NCHCCCL ten Tin 0367682805.20260823.005011.0896963708.NGUYEN VAN TIN.970422
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15706021371.Ung ho MS 2026.224.CT tu 0911000006738 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15706031485.2026.225.CT tu 0711000270544 TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QPNC8A.Ung ho ma so 2026.225 FT26236217210410.20260823.004312.19032371801014.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082300425620262LSY268053.5389.26553.004257
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15706008362.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15705951573.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1057020180 LE QUYNH OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QPXY9J.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236821905103.20260823.001937.19033864202019.VND-TGTT-LE MINH NGAN HONG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705942116.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1062279626 NGUYEN THI THAO THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970405082300160420262BV4015178.5389.6182.001604
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705935008.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0331000441965 DANG PHAM THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QP33IG.Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236806074901.20260823.001247.19036805177018.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN NHI.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15705920341.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508230010432026DiE3652778.5388.2175.001043
|23/08/2026
|500.000,00
|6235TPBVI2C3PWWS.Hoang Kim Anh Duc ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260823.000814.10938529896.NGUYEN THI KIM NGAN.970423
|23/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508230007082026PCJ8011762.5388.98476.000639
|23/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QPFXJC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236633084531.20260823.000204.19036065004025.VND-TKTT-TRAN THI MINH TRANG.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705880109.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9366639272 HO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15705862976.Ung ho MS 2026.224 be Vi DUC CHUYEN.CT tu 0871004199324 NGUYEN NGOC THAO VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QPFU1M.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236828766700.20260822.235622.1108110067.NGUYEN THU TRA MY.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QPFDZ8.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236097780974.20260822.235501.19036171733011.VND-TGTT-NGUYEN HUU HOAI NAM.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QPFCQG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236376023004.20260822.235332.19034888226012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TU.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208222351202026W9IJ363377.5389.83752.235121
|23/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15705849168.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9906677377 YEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|112.744,00
|6234TPBVI2C3PAEF.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.234836.01466151602.TRAN THU HA.970423
|23/08/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.225#SP#020097048808222348152026pqit729266.5389.79883.234815
|23/08/2026
|300.000,00
|6234IBT1k2QPTGUQ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236826648074.20260822.234814.6333336868.HO HAI BAC.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808222346222026ydgz728057.5388.77997.234553
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705821040.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705820270.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15705826809.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|200.008,00
|6234VNIB02RMVUDW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.234309.033333979.NGUYEN THI THAO HIEN.970441
|23/08/2026
|500.000,00
|6234IBT1k2QPLKD8.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236116877625.20260822.233858.10520004141018.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU ANH.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|6234IBT1k2QPLK9H.TRAN THI TU LINH chuyen FT26236114823602.20260822.233857.3364986335.TRAN THI TU LINH.970407
|23/08/2026
|200.000,00
|DOAN THI KIM LY chuyen tien ung ho ct chap canh uoc mo#SP#020097042208222338242026Y7ZC776797.5388.69559.233824
|23/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QPLAEW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236670489038.20260822.233815.19032664333015.VND-TGTT-DINH VAN TUYEN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|6234IBT1k2QPHZWJ.ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26236334868023.20260822.233039.19833908479044.VND--PHAM MINH HIEU.970407
|23/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15705765062.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0601000402943 NGUYEN THI KIM TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/2026
|100.000,00
|6234TPBVI2C37V6A.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260822.232633.01696674001.TRUONG THI DUYEN.970423
|23/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.221 be SUNG TRONG NHAN#SP#020097048808222323362026kbj3710796.5387.51955.232336
|23/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1fJSGQT8X.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260822.232318.9017041365055.NGUYEN XUAN HONG.963388
|23/08/2026
|200.000,00
|6234IBT1k2QPZTVA.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26236908465875.20260822.232307.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
|23/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15705723517.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0311000744596 LE THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QN6ZFM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237584899159.20260824.223340.19072456542011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TAM.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|6236PGBLP2Q9RCP8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.222920.8507040059165.NGUYEN THE KE.970430
|24/08/2026
|100.000,00
|6236TPBVI2CNLBN6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260824.221619.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|24/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508242211342026CDK2021965.5189.89603.221105
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208242202302026VKVG793419.5389.65275.220201
|24/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15733415213.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho chuong trinh (Nang buoc den truong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208242148382026QW8J193568.5389.16831.214838
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208242143282026EU5A684797.5387.97187.214328
|24/08/2026
|25.000,00
|6236IBT1k2QN8CL2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237680470545.20260824.214108.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|24/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15733240531.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|700.000,00
|ung ho#SP#0200970488082421394420268a2h447142.5390.81949.213944
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15733185172.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0301000296351 BUI VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|60.000,00
|6236ABBKP2Q9JJNQ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260824.213342.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|24/08/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#0200970422082421331320267YLH732020.5189.54850.213313
|24/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208242131122026CII1429362.5189.46298.213043
|24/08/2026
|10.000,00
|6236IBT1k2QN9JHL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236804653704.20260824.212011.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|24/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508242115202026aRKU160971.5390.73133.211520
|24/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN DAC SON chuyen tien#SP#020097042208242105532026NNGN568191.5388.25564.210553
|24/08/2026
|1.000.000,00
|6236IBT1k2QNW8IE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236669927830.20260824.210530.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QRXDXI.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236301542790.20260824.205301.19032833241011.VND-TGTT-BUI THI KIM DUNG.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#020097041508242049582026SjRC976029.5388.41350.204928
|24/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15732576176.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1055836854 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15732533645.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.226-240826-20:40:46 6NI1222401#SP#0200970416082420404620266NI1222401.5390.89698.204046
|24/08/2026
|100.000,00
|6236TPBVI2CI61GA.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260824.203419.01778181601.HA THI HUONG.970423
|24/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15732316902.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QRKVIG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236826003406.20260824.202707.11122001290010.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097042208242019122026M4Q4639310.5189.60444.201912
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15732022917.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9934367652 DONG THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Ho Trong Do ms 2026.227#SP#020097042208242011122026QB5O710413.5388.9678.201112
|24/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241957182026an20100692.5189.24370.195649
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15731649892.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|25.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143660077341.20260824.143660077341-0343882448_Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24/08/2026
|50.000,00
|6236MCOBQ2MM3PDT.Ung ho ms2026.227 ho trong do.20260824.194137.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|24/08/2026
|10.000,00
|6236TPBVI2CIH9GH.MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.193451.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|24/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#0200970422082419323720265Y48873298.5189.65752.193237
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241918272026QXKV927375.5389.71718.191828
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15730879141.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.226 ( Ba Tran Thi Hong).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan )#SP#020097041508241857242026nvP1524202.5388.27824.185655
|24/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.222 ( em Le Tran Ngoc Trinh )#SP#020097041508241855572026ejNO517185.5389.19028.185557
|24/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097041508241854232026MfiT510158.5388.8244.185423
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15730655829.ung ho MS 2026 .226(ba Tran Thi Hong).CT tu 1026797917 TRAN THAO QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.223 ( hai be Quyen va An )#SP#020097041508241852252026S9Vg502132.5389.92863.185226
|24/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508241850302026qbSA492482.5388.80871.185030
|24/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.225 ( em Dao Hoang Dan )#SP#020097041508241849002026WrWz484708.5387.70316.184901
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QX4K8I.MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236604246541.20260824.184801.13820552042014.VND-TGTT-CHU QUANG HUNG.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong )#SP#020097041508241847232026PWjL477415.5388.57986.184723
|24/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.227 ( anh Ho Trong Do )#SP#020097041508241845382026ZBeL469637.5388.46409.184538
|24/08/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:unghoMs2026.224 be vi duc chuyen#SP#020097040508241845092026Z5HI088613.5390.43036.184439
|24/08/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.227 Ho trong Do#SP#020097042208241837272026GMOJ937890.5389.86681.183727
|24/08/2026
|5.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808241822392026vy59695231.5390.84010.182239
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808241806422026fy9a618669.5387.72214.180642
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15729624002.Ung ho MS 2026.226.CT tu 0451000228208 VUONG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1aWNV8YW3.ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen.20260824.175340.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241752462026ngi7549099.5388.70719.175246
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1aWNV8VEM.ung ho MS 2025 225 em Dao Hoang Dan.20260824.175138.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1aWNVIN6C.Ung ho MS 2026 226 ba Tran Thi Hong.20260824.174800.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15728907384.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0881000470849 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|6236TPBVI2CIWF2H.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.171729.01602233001.NGUYEN THI THU AN.970423
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508241707272026NiUz880422.5388.32516.170727
|24/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097040508241701242026YFLB038360.5390.89061.170124
|24/08/2026
|100.000,00
|6236VNIB02RZW28S.ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260824.165029.943393990.PHAN TRAN QUAN.970441
|24/08/2026
|5.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.8.2026 - MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970415082416464920269999057178.5388.83816.164625
|24/08/2026
|50.000,00
|6236TPBVI2CI4MA3.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260824.164639.36299688866.NGUYEN HUU THANG.970423
|24/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15728226661.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15728197838.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808241643082026xxps202883.5390.57563.164308
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15728166973.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15728157220.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15728133474.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15728137020.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236TPBVI2CIRKTT.ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen.20260824.163616.90907636318.LY VINH HOA.970423
|24/08/2026
|200.000,00
|6236TPBVI2CIRT3M.ung ho ms 2026.217 gia dinh ong nguyen van thao.20260824.163251.90907636318.LY VINH HOA.970423
|24/08/2026
|1.000.000,00
|6236SGTTW22VQJ8K.IBFT ung ho ms2026.226 ba tran thi hong.20260824.163111.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403
|24/08/2026
|300.000,00
|6236MCOBQ2MMUY49.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.163036.20001010883476.BUI THI LINH.970426
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1iJFJYQ7B.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260824.162603.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|24/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508241625362026Y5P0021168.5389.39908.162507
|24/08/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#0200970415082416253320269WTu686538.5387.40529.162533
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2QFKQGB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236028272719.20260824.161940.19072605424017.VND-TGTT-TRINH QUYNH ANH.970407
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15727798504.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011000504945 LE NGOC QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220824161624202674JS559827.5189.80341.161624
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15727646922.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0351000778894 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208241605472026W7AL140759.5189.12613.160518
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QFYEU4.Ung ho MS 2026.244 be Vi Duc Chuyen FT26236095315759.20260824.160238.19135258049016.VND-TGTT-VO THI THUY TRANG.970407
|24/08/2026
|5.000.000,00
|UNG HO MS 2026.227 (ANH HO TRONG DO)#SP#020097040508241558192026O71M069859.5388.64714.155819
|24/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508241556332026YQ14060449.5390.54037.155633
|24/08/2026
|50.000,00
|6236TPBVI2CIJ6GI.MS 2026.227 anh Ho Trong Do.20260824.155331.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|24/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208241546212026QWNS698065.5389.91465.154552
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do)#SP#02009704150824154559202668zW529296.5389.88579.154559
|24/08/2026
|140.000,00
|MBVCB.15727308373.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|23.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143624770176.20260824.143624770176-0912299063_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QF96TZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236102664821.20260824.153724.200487888888.NGUYEN TUAN ANH.970407
|24/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15727195029.ung ho MS2026.226, ba Tran Thi Hong.CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15727113283.PHAM QUANG LOC chuyen tien ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong.CT tu 0201000684014 PHAM QUANG LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15727066716.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2QFJ3ZG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236132012372.20260824.152613.19027955797015.VND-TGTT-CHU KIEU NINH.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|6236TPBVI2CIFJ56.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.152522.01755056601.DUONG THI ANH NHUY.970423
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15726987831.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 2233288888 LE NHAT THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15726925891.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0541000208308 NGUYEN THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15726916466.Ung ho MS 2026. 224 ( be Vi Duc Chuyen ).CT tu 0271000847557 TU NGOC THUY VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15726859421.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236TPBVI2CI84ST.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.150847.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15726633770.ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).Mong be mau khoe!!.CT tu 1038004945 BUI THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082414540720263J4Q231174.5390.84716.145408
|24/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15726600415.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QTZ2RZ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236201722202.20260824.145010.19031551814010.VND-TGTT-BANG KIM PHUNG.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241446312026TQOV960232.5390.41920.144631
|24/08/2026
|300.000,00
|6236IBT1iJFJQD4Z.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.144335.1051407.NGUYEN VAN DUNG.970432
|24/08/2026
|20.000,00
|6236IBT1k2QTKX35.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236799051678.20260824.144301.31399909999.VO VAN CHI.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1iJFWNN9I.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.144137.170948963.NGUYEN THI THUY.970432
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082414385620265ITM715741.5388.412.143857
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808241437262026ww6j739728.5389.91668.143726
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15726369996.NGO THE VU chuyen tien ung ho 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9867822966 NGO THE VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15726349035.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026-227( ho trong Do).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082414264520260GO6870185.5189.32583.142645
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QTB5UC.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236700361303.20260824.142506.1919152289.NGUYEN THU PHUONG.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15726179111.MS2026.225.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422082414145620269T1W732697.5388.71052.141433
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15726121123.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0111000220874 NGUYEN ANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung Ho MS 2026227#SP#020097048808241412242026jx2u664131.5189.58058.141224
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15726072053.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0271000042643 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15726028188.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.227 Anh Ho Trong Do#SP#020097048808241405472026bnqk645673.5390.22538.140547
|24/08/2026
|100.000,00
|6236MSCBD2HYI9XN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260824.140044.0976051886.PHAM THI MINH THUY.970422
|24/08/2026
|70.000,00
|MBVCB.15725944251.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208241356482026KFDP639612.5189.77445.135648
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QTV1L7.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26236825882326.20260824.135613.19026346372011.VND-TGTT-NGUYEN VIET THANG.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2091780871412400128.20260824.Scan QR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen 2091780871412400128
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QTSBIR.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26236425893904.20260824.135030.19026346372011.VND-TGTT-NGUYEN VIET THANG.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QTSYAH.Ung ho chuong trinh nang buoc toi truong FT26236004100332.20260824.135019.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15725833729.ung ho ms 2026.226 ( ba tran thi hong).CT tu 9327651635 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15725836358.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0531002509261 NGUYEN NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15725829191.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9989665205 HOANG ANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15725824730.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0331000446643 TO MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|2.000.000,00
|6236IBT1k2QT9WYX.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236565708592.20260824.134517.888814099999.NGUYEN ANH THAI.970407
|24/08/2026
|500.000,00
|ms 2026 226#SP#02009704880824134429202618sk588578.5189.17317.134429
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15725777369.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1aWNDFYB6.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.134236.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241342132026qt58582800.5387.4919.134213
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1iJFWH23J.MP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.134008.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2QTCYA9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236188259539.20260824.133935.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1iJFWHWAY.MP Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260824.133904.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|24/08/2026
|150.000,00
|6236SHBAP2QX52SN.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.227 anh Ho Trong Do.20260824.133831.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15725719425.ung ho hai be Pham Hong Quyen va Pham Thien An.CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1iJFWZ3FF.MP Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.133758.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15725700336.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0591000333713 NGO PHUONG HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15725625806.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1015936432 NGUYEN XUAN VINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15725585815.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143611004310.20260824.143611004310-0909646614_Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15725574753.UNG HO MS 2026.226 (BA TRAN THI HONG).CT tu 1064581539 DAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|20.000,00
|6236MSCBD2HYSLT6.gui cho chuong trinh nang buoc den truong.20260824.132049.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QLN9MB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236978281660.20260824.132023.19032778686015.NGUYEN ANH DUNG.970407
|24/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15725505569.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0421000528497 HUYNH PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#020097040508241314502026Z8SG094807.5388.72140.131450
|24/08/2026
|30.000,00
|6236IBT1k2QL3IUP.Nang buoc den truong FT26236858489983.20260824.131005.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|24/08/2026
|20.000,00
|6236IBT1k2QLFNA7.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26236013729961.20260824.130852.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-240826-13:08:16 eH6v146372#SP#020097041608241308162026eH6v146372.5387.38757.130816
|24/08/2026
|5.000,00
|6236VNIB02RTH1R3.ung ho MS 2026.227 ( anh Ho Trong Do ).20260824.130415.812281212.GIANG MY LINH.970441
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QLTKRI.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26236576080764.20260824.130414.19037482893017.VND-TGTT-NGUYEN THI NGAN.970407
|24/08/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082413034120268vEA922268.5388.15859.130341
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QLT98F.NGUYEN THI HUYEN ung ho MS.2026.226 Tran Thi Hong FT26236708097008.20260824.130232.19033045464012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808241300312026fk9q477862.5387.1148.130031
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097044908241259212026mylm554487.5387.95241.125921
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QLHLMN.ms 2026.227 ho trong do FT26236461203051.20260824.125741.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|24/08/2026
|12.345,00
|MBVCB.15725250258.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0691000388707 NGUYEN DUC MAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15725202484.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1040125134 NGUYEN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15725209101.VLA UH MS 2026.226 Tran thi hong.CT tu 0301005629999 VU THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QLZY8J.ms 2026.227 FT26236625333602.20260824.125301.260905040111.TA QUOC VIET.970407
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15725183206.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1041440387 NGUYEN THI THANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15725169844.MS 2026 227 anh Ho Trong Do.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/08/2026
|1.000.000,00
|6236IBT1aWNDHHBT.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260824.124913.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082412471620263bww443680.5189.34080.124716
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042208241245202026H8OD255005.5388.24070.124521
|24/08/2026
|50.000,00
|6236SHBAP2QSQT9W.MS 2026.227 anh Ho Trong Do.20260824.124519.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208241244302026GTGJ413242.5388.19323.124401
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QLKT9J.UH ms 2026.227 anh Ho Trong Do FT26236302118867.20260824.124411.19027449182010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do-240826-12:39:36 QC53928819#SP#020097041608241239372026QC53928819.5389.93132.123937
|24/08/2026
|100.000,00
|6236TPBVI2CIY1MX.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.123919.00116767666.NGUYEN THI CUC.970423
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508241238232026xAFi854121.5389.86306.123823
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15725026785.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0421000440216 NGUYEN HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236TPBVI2CIY14P.ung ho ms 2026.227.20260824.123806.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|24/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097040508241237302026THB8079644.5390.81474.123700
|24/08/2026
|300.000,00
|6236IBT1k2QLG46H.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26236188022324.20260824.123659.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241236532026M8KD864776.5390.77505.123653
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241235232026jwzi410010.5390.69453.123523
|24/08/2026
|100.000,00
|6236TPBVI2CILPTJ.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).20260824.123354.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|24/08/2026
|10.000,00
|6236IBT1k2QL4EIF.ung ho ms 2026.227, anh Ho Trong Do, chuc anh va gia dinh binh an FT26236521738509.20260824.123122.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2QL4JMX.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26236787990305.20260824.122934.7966403547.VU THI LAI.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208241228402026ZYOO463944.5389.29762.122841
|24/08/2026
|25.000,00
|6236IBT1iJFWBY59.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.122828.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QLBMQ2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236373670814.20260824.122721.19035132920019.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QLYEMD.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26236529911891.20260824.122251.19035102774018.VND-TGTT-NGUYEN THI HANG.970407
|24/08/2026
|300.000,00
|6236TPBVI2CILA78.Ung ho MS 2026.165 (be Ta Anh Tu).20260824.121955.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|24/08/2026
|300.000,00
|6236TPBVI2CI25EL.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260824.121726.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QL8RZS.Ung ho MS 2026.227 ann Ho Trong Do FT26236635510130.20260824.121522.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|24/08/2026
|40.000,00
|MBVCB.15724683230.NGUY PHAN KHANH LINH chuyen tien ung ho ms 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1058382853 NGUY PHAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QL8JC5.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236055605081.20260824.121256.19034014658011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|24/08/2026
|300.000,00
|6236TPBVI2CI2M33.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.120709.00215391702.NGUYEN THAI AN.970423
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QL96V2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236302051748.20260824.115841.19036016341016.VND-TGTT-TRAN QUOC HOANG.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208241155072026ECOG347472.5390.15452.115507
|24/08/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208241154332026I7RN175441.5390.10766.115433
|24/08/2026
|100.000,00
|6236MSCBD2HYCFNX.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.115357.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508241152452026tixm692381.5390.99276.115245
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QLC8HV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236355878910.20260824.115231.9777999888.NGHIEM DINH DUC.970407
|24/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.227 ANH HO TRONG DO-240826-11:52:23 3rOy943213#SP#0200970416082411522320263rOy943213.5387.97149.115223
|24/08/2026
|2.000,00
|6236IBT1fJSK6W6V.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.114908.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|24/08/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.224-240826-11:43:44 LtF7380244#SP#020097041608241143452026LtF7380244.5389.36639.114315
|24/08/2026
|150.000,00
|6236IBT1aWNDKKWX.ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.114232.220704070488686.NGUYEN DUC HOAI.970437
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15724122682.Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen).CT tu 0571000039127 VO THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-240826-11:37:39 a0B5272699#SP#020097041608241137392026a0B5272699.5387.95428.113739
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QHR7UR.Ung ho MS 2026. 224 be Vi Duc Chuyen FT26236175076461.20260824.113729.19070405143010.VND-TGTT-LE THU TRANG.970407
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15724075112.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097041508241134452026e63d619906.5390.75709.113445
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097041508241134142026ZQoH617640.5389.71859.113414
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15724006482.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 2235556868 TRAN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970415082411314620262TAW607542.5388.55054.113146
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970415082411313320262GOL605666.5387.54044.113134
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15723973028.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970415082411304520265dPF603458.5388.48073.113016
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15723965996.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1931362889 TRINH XUAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508241130022026nP3U600347.5389.43171.113002
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508241129082026YFMI597216.5389.36898.112908
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15723942690.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 3336774640 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2QHTXT3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236794152602.20260824.112741.1132888666.NGUYEN MINH HIEU.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241122452026C3EK712593.5389.94332.112216
|24/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15723846509.NGUYEN THI THUY NGA chuyen tien giup me co ba Hong.CT tu 9541995411 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QHHKTT.ungho MS2026.226 Ba TranthiHong FT26236067052830.20260824.112137.13320645014018.VND-TGTT-TRUONG XUAN DUC HA.970407
|24/08/2026
|55.555,00
|MBVCB.15723756771.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QHKZD1.Ung ho MS 2026.226 FT26236042735150.20260824.111057.19030639046017.VND-TGTT-NGO DOAN HIEU.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241108552026dwzh081004.5389.1723.110855
|24/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15723617711.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1041022048 LY GIA HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241105592026JW8C482924.5189.82612.110559
|24/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508241102502026AAO9043262.5389.62005.110251
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808241102242026w2eb055301.5390.59326.110224
|24/08/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026 227 ANH HO TRONG DO-240826-11:00:12 pnfI313433#SP#020097041608241100122026pnfI313433.5388.43936.110012
|24/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808241053432026dipz021475.5390.2692.105343
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15723304707.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0071000757351 NGUYEN DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026 227#SP#020097048808241042052026vkyf977117.5389.30307.104205
|24/08/2026
|200.000,00
|6236SGTTW22K4D8D.IBFT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260824.104027.050110950575.NGUYEN THI NGOC MAI.970403
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2QHIK4C.Ung ho MS 2026.223 hai Be Quyen va An FT26236040159617.20260824.103939.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|6236VNIB02RT8U7I.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.103608.934078964.VO THANH TUONG VY.970441
|24/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15723109984.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071005265365 DAO XUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241028332026X4AX758057.5390.46653.102804
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QHSAAJ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236651552261.20260824.102808.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QHS4RS.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26236170356067.20260824.102805.19029648438019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LINH.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QH9B1Q.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26236222482056.20260824.102506.19029648438019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LINH.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082410242620264S3Z042435.5388.22289.102426
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QH2RX8.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236003779087.20260824.102335.19029648438019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LINH.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1iJFQRZJM.LE THI HOA chuyen tien 20w6 227 HO TRONG DO.20260824.102236.247529918.LE THI HOA.970432
|24/08/2026
|30.000,00
|MS 2026.225#SP#0200970422082410190820261JJ3553965.5387.89990.101908
|24/08/2026
|20.000,00
|6236ABBKP2QX3JGB.Ung ho MS 2026 227 anh Ho Trong Do.20260824.101858.0988692598.TRAN QUOC KHANH.970425
|24/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.227- anh Ho Trong Do#SP#020097040508241018112026MZ8F009638.5189.86069.101811
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208241017492026SQYE633322.5189.83110.101749
|24/08/2026
|50.000,00
|6236VNIB02RTMT1M.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260824.101748.618704060047295.TRAN THI CAM TU.970441
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808241016282026znts880954.5189.75182.101628
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2QH1VMJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236226629067.20260824.101600.19032622805014.VND-TGTT-TRUONG BAO ANH.970407
|24/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do-240826-10:15:02 90FN969396#SP#02009704160824101502202690FN969396.5189.66635.101439
|24/08/2026
|200.000,00
|TRAN NGOC THANH chuyen tien nang buoc den truong#SP#02009704220824101224202603HT611128.5390.50760.101225
|24/08/2026
|300.000,00
|6236IBT1k2QHWLVA.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236020796265.20260824.101151.19029264183013.VND-TGTT-HO NGOC TAM.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15722788518.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|6236MCOBQ2MMYVP6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.100930.80002596596.NGUYEN THI ANH NGOC.970426
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15722758112.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 1017304330 NGUYEN KHAC CAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15722753194.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1017272254 DINH THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong )#SP#020097041508241008222026Iz8S288019.5388.26614.100822
|24/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15722641758.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071002662955 LE NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#0200970488082410004720264p6j821589.5390.82526.100047
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082409573320269VP7726862.5390.64520.095733
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15722489311.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9876272607 HOANG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808240948172026y281776311.5388.12679.094748
|24/08/2026
|500.000,00
|6236WBVNP2QXXNGD.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.094655.108000186899.VU TU CHAU.970412
|24/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208240943552026RZGA463686.5389.88431.094326
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QZZVPC.Ung Ho MS 2026 226 FT26236174742417.20260824.094154.19038537194012.NGUYEN THI HAI VAN.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do)#SP#020097041508240938252026Hxri177181.5390.59226.093825
|24/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15722312488.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000493539 TRAN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488082409364720264qs3734783.5389.50245.093647
|24/08/2026
|100.000,00
|6236TPBVI2CD3DR8.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.093459.00001164787.NGUYEN BINH CONG.970423
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15722161409.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|6236WBVNP2QXK5DR.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.092310.106003246354.TA CAM TU.970412
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15722015814.NGUYEN THI QUYEN chuyen tien.CT tu 0801000246117 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|218.000,00
|MBVCB.15721976430.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen) Chuc con binh an mau khoe luon vui khong con benh tat dau don.CT tu 0511000465253 LAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236VNIB02RJ5P53.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.091057.622704066786666.NGUYEN TIEN THANH.970441
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1d1YLWWS1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.091026.97042292Xf03d68000000000cf8480.MBBANK IBFT.970422
|24/08/2026
|250.000,00
|6236IBT1iJFQK4RI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.091022.200892097.TRAN THI HANH LINH.970432
|24/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15721921281.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0821000034033 HA ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15721904330.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1020816630 HOANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15721869107.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|6236IBT1d1YLQLSA.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.090501.97042292Ge9d81b000000000f77043.MBBANK IBFT.970422
|24/08/2026
|100.000,00
|HA THI KIM CHI ung ho MS 2026.227 Ho Trong Do#SP#020097042208240902492026WSRJ161457.5390.87166.090250
|24/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN HONG HANH chuyen tien#SP#020097042208240858562026US7W721560.5390.71483.085856
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240858042026Z9QN489442.5388.67532.085805
|24/08/2026
|100.000,00
|SHGD:17169872.DD:260824.BO:NGUYEN THI YEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI YEN chuyen tien
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15721728630.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0481000744906 PHAM THI THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15721725439.Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 1025390756 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15721690820.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1034299330 TRAN NGOC NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026. 226 Tran Thi Hong#SP#020097048808240850182026wjli575275.5189.37745.085018
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15721668277.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0441000813225 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15721661645.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0271001074631 TRUONG THI DOAN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240848462026lmgv570421.5390.33081.084847
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15721627387.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0921000727727 NGHIEM THI XUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15721601673.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0501000083564 NGUYEN NGOC QUYNH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208240844502026F1D6267156.5389.17854.084450
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1fJSKV6TP.Ung ho MS 2026224 (be Vi Duc Chuyen).20260824.084250.9007041145568.PHUNG THU TRANG.963388
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208240840462026M1Z2854704.5390.3451.084017
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15721546436.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|150.000,00
|6236SHBAP2QXWDJE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.084008.0397586832.PHAM THI THUY.970443
|24/08/2026
|500.000,00
|6236TPBVI2CDX5VJ.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.083942.00045237002.NGUYEN THI CAM ANH.970423
|24/08/2026
|500.000,00
|6236TPBVI2CDXPQC.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.083851.00045237002.NGUYEN THI CAM ANH.970423
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15721433901.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0451000433808 DAM PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15721419619.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011002817153 TRAN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15721402953.Chuyen tien ung ho ms 2026 227 anh Ho Trong Do.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240826522026kim7500588.5189.54647.082652
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15721364004.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15721349488.ungho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|6236MCOBQ2M17YIZ.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.082342.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15721334808.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9985691311 VUONG VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508240822562026aGTI829965.5389.40727.082256
|24/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 227#SP#020097042208240821112026TZ9D697811.5390.36102.082042
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970488082408202220267xf5480209.5389.32833.082022
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong, ma GD 100000175396449#SP#020097044908240819172026TIkT927904.5189.28596.081917
|24/08/2026
|100.000,00
|6236VNIB02RJIBXM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.081838.986158263.NGUYEN KIEU GIANG.970441
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1aWNDV73K.ung ho ms 2026.226 ba tran thi Hong.20260824.081754.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15721242784.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.226.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15721237778.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15721223096.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0311000168888 VO DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15721215653.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0531002211065 VU MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15721202500.LE THI HONG NGA chuyen tien ung ho MS 2026.221( be Sung Trong Nhan).CT tu 0161000186654 LE THI HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1iJFQY1TG.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260824.080904.51022742.BUI THI HANG.970432
|24/08/2026
|200.000,00
|6236ASCB02RJD2KF.NI UC XIN UH MS2026.226 BA TRAN THI HONG-240826-08:08:33 6236ASCB02RJD2KF.20260824.080834.43150017.MAI TUONG VY.970416
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240805172026G63J890067.5189.83997.080517
|24/08/2026
|100.000,00
|6236ASCB02RJHW8C.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-240826-08:04:07 6236ASCB02RJHW8C.20260824.080407.868666868888.VAN THI TAM.970416
|24/08/2026
|100.000,00
|6236NAMAP2QX4T66.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.080407.686868567.LAM QUOC CHI.970428
|24/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15721075927.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030015121 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15720989826.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491000023821 LE NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15720972465.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15720968023.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15720957073.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15720947200.MS 2026.224 ( Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0341006997916 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15720935807.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0541000316519 PHAM THUY CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15720920847.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240749112026DN2D269731.5388.34849.074912
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2Q67BNS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236789022028.20260824.074451.8985959009.PHAM THUY HA.970407
|24/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15720860652.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240744012026rycd369543.5189.20129.074401
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15720838882.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9723489999 PHAM THE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15720788705.ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240730212026SUI8814426.5189.80187.072952
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1iJFQI13P.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260824.072904.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|24/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208240728292026ST9J961819.5388.74276.072830
|24/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220824072811202648KO320300.5390.72805.072811
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2Q65LZ2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236794539830.20260824.072635.19025685476065.VND-TGTT-VAN THI MY LINH.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2Q65G1P.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236715663949.20260824.072540.19073144233016.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DUC.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2Q65AA7.NGUYEN THI HIEU chuyen nang buoc chan den truong FT26236437088934.20260824.072536.19075520443011.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEU.970407
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15720618596.ung ho Ms 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 0161000647583 HOANG THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082407220720264VKK064930.5387.55800.072207
|24/08/2026
|100.000,00
|6236TPBVI2CDG4E3.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260824.072052.00027497001.BACH THU TRANG.970423
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1d1YH34BE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.072019.97042292H4e0546000000000e53242.MBBANK IBFT.970422
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240720102026SIC6806040.5389.50551.071941
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2Q6PJMX.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236112986918.20260824.071444.19034508631017.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI VAN.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2Q6U2LJ.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26236808660128.20260824.071036.19035067310011.VND-TGTT-LE THI THU THUY.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2Q68FTH.NGUYEN THI HUYEN chuyen cho me con be FT26236624154802.20260824.070913.10524674801014.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508240708292026oR1h625757.5387.19424.070829
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208240706502026BSIO149514.5189.14710.070651
|24/08/2026
|500.000,00
|6236IBT1k2Q6MMDR.Ung ho MS 2026.226 Tran Thi Hong FT26236424445254.20260824.065559.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15720290631.DO THI THANH MAI ung ho MS 2026.226 (ba TRAN THI HONG).CT tu 1915530727 DO THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15720289247.2026.225( Dao Hoang Dan).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15720294559.Nang buoc toi truong.CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15720278738.2026.226( Tran thi Hong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1aWND2YBK.UNG HO MS 2026226 BA TRAN THI HONG.20260824.065112.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15720234227.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004136245 NGO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|ms2026226#SP#020097044908240646332026IysH930263.5189.66734.064633
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240644432026BW0I917389.5388.63399.064443
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15720192070.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2Q6S778.Ung ho ms 2026.226 FT26236506899040.20260824.063932.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15720116175.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0591000215790 DANG XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236SHBAP2QX18NE.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien ung ho ba Hong.20260824.061835.39888999.NGUYEN THI LAN HUONG.970443
|24/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508240614252026CJHI050763.5388.11850.061356
|24/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240612332026XRI0251204.5189.9754.061234
|24/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508240607182026IW92038470.5389.4218.060649
|24/08/2026
|500.000,00
|6236VNIB02RJE29L.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran thi Hong ).20260824.060355.186623.PHAN THI MINH TAM.970441
|24/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGO THI CUC ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508240548322026SMXY016646.5387.86957.054832
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15719877268.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1050920301 HO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143555029545.20260824.143555029545-0867675090_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2Q6WNVE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236666702138.20260824.051729.19020112010019.VND-TKTT- NGUYEN PHUONG TRA.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2Q6WL9V.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236027091900.20260824.050951.290890666666.HOANG VAN CONG.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719831022.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9971951997 NGUYEN DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208240457442026KM9V577375.5390.66174.045745
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15719824390.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1025118043 LE NGHIA HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2Q6WYI2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236473185092.20260824.045318.10821530355014.VND-TGTT-MAI LE TRANG.970407
|24/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240439132026z4cc111419.5390.60844.043914
|24/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UH MS 2026.226 tran thi hong#SP#0200970405082404195420260I5A088452.5388.56223.041955
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1iJFQC24K.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260824.041552.260367528.TRAN HOANG SONG THU.970432
|24/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808240330552026el2c103966.5189.42519.033055
|24/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2QENGEW.Ung ho ba Tran Thi Hong MS 2026.226 FT26236026764424.20260824.031544.1917138506.VU LINH TRANG.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082403065820261VJG079575.5388.38489.030629
|24/08/2026
|100.000,00
|6236TPBVI2CDUPM2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.030453.80921578335.PHAN THI TRA MY.970423
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15719711916.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1048271168 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|96.178,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143550263679.20260824.143550263679-0704789754_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24/08/2026
|50.000,00
|6236TPBVI2CDUGCU.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.015858.02148558801.TRAN THI THANH MAI.970423
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15719665592.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2026. 226(Ba tran thi hong).CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15719653930.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240133012026emau086294.5388.13817.013301
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15719644613.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0451000210728 VU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240123422026jga8084313.5387.10715.012342
|24/08/2026
|60.000,00
|6236VNIB02RJT33N.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.010505.025704061421113.NGUYEN THU TRANG.970441
|24/08/2026
|100.000,00
|6236ASCB02RJTX8F.UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-240826-01:03:06 6236ASCB02RJTX8F.20260824.010306.22837217.MAI HA PHUONG.970416
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15719599389.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong) .CT tu 1026604771 NGUYEN THI HA NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236VNIB02RJT4VK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.005559.961878648.BE THU HUONG.970441
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719587081.NGHIEM PHUONG ANH chuyen tien ung ho ms 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1049170495 NGHIEM PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719572670.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1046511079 DO HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236ASCB02RJJC6J.UNG HO MS 2026.223 HAI BE QUYEN VA AN-240826-00:49:35 6236ASCB02RJJC6J.20260824.004935.6885568.TRINH THI THAO.970416
|24/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15719576711.MS 2026.226.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15719568390.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0101000459174 TA THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QETUJJ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236472351989.20260824.004343.888668886688.HOANG THI HAU.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|6236MCOBQ2M1DERV.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.004328.03101016843955.NGUYEN DUY KHANH.970426
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240042302026cytl073772.5390.91730.004230
|24/08/2026
|200.000,00
|6236WBVNP2QXBXKV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.004125.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240041212026ZCYS324765.5389.90843.004122
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15719566455.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082400360620262rnh071726.5388.88301.003606
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QELANM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236723508470.20260824.003154.19025399411029.VND-TGTT-DOAN THANH TUNG.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719540709.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1054923529 PHAM THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QELPCI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236477372172.20260824.002931.19033110082017.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15719533459.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0381000482674 TRAN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6236TPBVI2CD4XL2.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260824.002543.00004887786.NGUYEN THI THANH BINH.970423
|24/08/2026
|200.000,00
|6236ASCB02RJF7R2.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-240826-00:21:50 6236ASCB02RJF7R2.20260824.002151.23180357.VU THI ANH.970416
|24/08/2026
|200.000,00
|6236IBT1k2QEHX6B.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236665699043.20260824.002119.19031364877017.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|24/08/2026
|43.000,00
|MBVCB.15719524589.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9946170191 TRAN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|1.000.000,00
|6236VNIB02RJF8U5.Ung ho MS 2026. 226 ( ba Tran Thi Hong ).20260824.001751.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15719513721.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0301000374791 BUI THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719512316.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0011002893504 VU PHUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143545093994.20260824.143545093994-0919989238_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808240009572026rn01059541.5388.70468.000957
|24/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong#SP#020097042208240009422026E7B7203536.5387.69454.000943
|24/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien chuc gd c nhieu suc khoe a#SP#0200970422082400085420265AB9281284.5387.67983.000854
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)#SP#02009704150824000849202682cf403191.5390.67946.000849
|24/08/2026
|100.000,00
|6236ASCB02RJ86ED.UNG HO NCHCCCL THANH 0932797982-240826-00:08:24 6236ASCB02RJ86ED.20260824.000825.30703727.HUYNH MY THANH.970416
|24/08/2026
|100.000,00
|6236VNIB02RJ86J9.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.000738.979647123.MONG THI DIEP TO.970441
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15719484424.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1031761338 PHAM THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15719462069.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1033200696 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong#SP#0200970488082400012120269htb052352.5390.60875.000121
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082400010720269TBZ868229.5189.60768.000108
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208240000352026Y7YQ667443.5388.60592.000037
|24/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1iJTNRBVE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.235952.5215.NGUYEN THI BA.970432
|24/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1fJS7RQJ8.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.235526.9021338679288.DAO THI NGOC HOA.963388
|24/08/2026
|500.000,00
|6235SHBAP2QV74Z7.Ung ho MS 2026-226 ba Tran Thi Hong.20260823.235427.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|24/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143543828621.20260823.143543828621-0973192724_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24/08/2026
|20.000,00
|6235IBT1cJMUUNRG.QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.235304.108873268491.NGUYEN AN KHANH.970415
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15719439245.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0541000243305 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232348332026nfp5046302.5389.51439.234833
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15719422686.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0781000449052 DINH TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QE6PW8.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236225168177.20260823.234651.7031199999.NGUYEN NGOC HANG.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15719420475.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1039961614 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI THUY DUNG Chuyen tien#SP#020097048808232345032026b0pd044573.5388.48451.234503
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082323413920266XMV995042.5387.45724.234140
|24/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143543288114.20260823.143543288114-0346877972_Ung ho MS 2026223 em be Quyen va An
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232340482026r53g042432.5189.45212.234048
|24/08/2026
|50.000,00
|6235VNIB02RJMGXV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.233926.036623810.TRAN VIET HUNG.970441
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15719399714.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0611000188101 CHU THANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143543336088.20260823.143543336088-0346877972_Ung ho MS 2026224 em Vi Duc Chuyen
|24/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QEEKHF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236654200105.20260823.233802.19031702761666.VND-TGTT-LE DUC ANH.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1iJTNXA82.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260823.233710.156443786.NINH THI HOAI THUONG.970432
|24/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143543118860.20260823.143543118860-0346877972_Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|24/08/2026
|300.000,00
|6235IBT1iJTNXPGV.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.233421.100110838.HOANG THI PHUONG THAO.970432
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808232332402026y9q5037906.5388.38335.233216
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15719385794.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.223 ( HAI BE QUYEN VA AN).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QEEJ97.Ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong FT26236619914910.20260823.233121.18101977888999.NGUYEN CONG KHUONG.970407
|24/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232331152026ycjd037049.5389.35900.233115
|24/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QEEW81.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236514509003.20260823.233106.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|6235TPBVI2CDR1FM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.233011.01180433001.GIANG THI HONG THOM.970423
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15719365638.UH MS 2026.226 (ba tran thi hong).CT tu 0611002002601 NGUYEN THI HUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719364872.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004075002 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6235VNIB02RJ1ILR.Ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen).20260823.232613.120220777.NGO VAN VIET.970441
|24/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508232326012026Oc2c377621.5388.31587.232531
|24/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QEK9DQ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236500228338.20260823.232218.19035464310011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880823232146202654h8030917.5387.27195.232146
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232321122026W7ER230197.5387.25871.232113
|24/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QE7RJL.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26236304293825.20260823.231957.19031794221018.VND-TGTT-NGUYEN THI THOM.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QE7T1F.Ung ho 2026.225 - em Dao Hoang Dan. Chuc em som khoe FT26236045989116.20260823.231852.2468838668.PHAM NGOC MINH.970407
|24/08/2026
|50.000,00
|6235IBT1k2QE7ZJZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236376600426.20260823.231802.19030691715016.VND-TGTT-BUI THI ANH.970407
|24/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15719322243.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232316132026hzhc027016.5390.19907.231544
|24/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTN3P9V.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.231532.0815123488.LE THI THAO.970432
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719316914.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1057146435 NGUYEN LY PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|6235TPBVI2CDZI5I.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.231316.03803916301.VU ANH TUAN.970423
|24/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15719303340.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719303173.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351000993630 NGUYEN THI THAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232311562026thci023854.5388.16448.231127
|24/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTN3CS5.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.231028.0909115069.VU DUC TIEN.970432
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719294766.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0271001030852 TON LONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QEGBX1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236934683760.20260823.230659.19034767093015.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUY.970407
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15719280761.Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0101001052409 NGUYEN THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QEGYI4.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236177439826.20260823.230620.9914692188.PHAM THANH HIEN.970407
|24/08/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143541325052.20260823.143541325052-0969320054_Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|24/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082323051720262J0N680313.5390.8253.230517
|24/08/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143541304753.20260823.143541304753-0969320054_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15719265573.NGUYEN THI QUYEN Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong) .CT tu 9782002936 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143541146462.20260823.143541146462-0383300617_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719262523.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001136949 NGUYEN THI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.226#SP#020097048808232301092026es4d015010.5388.2551.230039
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719249720.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004333018 NGUYEN ANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QEA6ZZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236220516499.20260823.230010.19037527391018.VND-TGTT-LE VAN HOANG.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082322580820265meq012383.5189.99069.225808
|24/08/2026
|100.000,00
|6235VNIB02RJBMLF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.225732.009337760.LU HOANG MAI.970441
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808232256082026bu20010627.5189.95618.225609
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15719228544.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071001146078 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15719220312.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1015189692 DAO QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082322543820265LDN634119.5389.93466.225439
|24/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1iJTNF1XT.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.225426.213935224.TRAN THU TRA.970432
|24/08/2026
|100.000,00
|6235IBT1k2QE4RRK.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236514367147.20260823.225405.19033713820012.VND-TGTT-VU THI DUNG.970407
|24/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15719215506.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0461000454300 HO THI BA LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208232250102026S8QP865494.5189.87436.225010
|24/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1d1YH69LZ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260823.224933.970422G3663d3000000000225357.MBBANK IBFT.970422
|24/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QE4VIR.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236718806960.20260823.224843.19032057309016.VND-TGTT-LE THI THUY TIEN.970407
|24/08/2026
|500.000,00
|6235IBT1k2QE4JWI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236247555331.20260823.224708.6264250309.DUONG THI THU THUAN.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QEBR6M.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236304166567.20260823.224624.1703198879.PHAM KHAC HAI.970407
|24/08/2026
|200.000,00
|6235IBT1k2QEB4GF.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236896090933.20260823.224323.19034802296013.VND-TGTT-LE THI NGAN.970407
|24/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970422082322432120262JEK823688.5387.77206.224322
|24/08/2026
|1.000.000,00
|6235ASCB02RJA1GP.MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-22:42:52 6235ASCB02RJA1GP.20260823.224252.17196607.NGUYEN THUY PHUONG DUNG.970416
|24/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15719166278.TUONG DUNG ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15749055760.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071000619966 LE ANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808252317112026eet7205775.5387.20570.231641
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1fJSH8ZUJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.231203.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2WMIF8P.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238600540145.20260825.231036.19038431022018.VND-TGTT-HO THI THU.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1iJFDUX8W.ZP262370882956 Trung Kien ung ho MS 2026.228.20260825.230929.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|25/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970405082523035220267GZF073322.5387.1105.230327
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15748897166.LANG THI THUY ung ho MS 2026.228 ( ba Le Thi Luc).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15748863714.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1012435532 NGUYEN THI NGOC DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15748804596.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|6237TPBVI2C6HJZE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260825.223045.01668238001.TRAN HOANG KHOI.970423
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15748690911.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0851000017257 NGUYEN HUONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|6237MSCBD2HJM8T1.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.222047.8888218888888.NGUYEN HUYEN NGOC.970422
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15748561639.Kim Thanh (26/11/1972) ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Duyen) .CT tu 0071001480303 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1k2WMQM45.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238514191112.20260825.220622.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|6237SGTTW22SERI6.IBFT Ung ho MS 2026.224 - be VI DUC CHUYEN.20260825.220553.060182339566.NGUYEN HOANG PHU.970403
|25/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15748548987.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#0200970488082522025620262mhy099896.5390.52038.220256
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1k2WVNM8Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238500862030.20260825.220208.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808252201312026odli096868.5387.46465.220131
|25/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15748506051.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508252142152026J1RX030207.5387.73454.214215
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2WVLCJG.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238376232281.20260825.213823.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|25/08/2026
|25.000,00
|6237TPBVI2C6SXH5.MS 2026.228. hungnt6.20260825.212920.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2WV7PUA.Ung ho MS 2026.228 - Mong bac som hoi phuc song vui song khoe FT26237494182050.20260825.211857.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1iJFDJ4F4.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.211731.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432
|25/08/2026
|500.000,00
|6237IBT1k2WV48AN.Ung ho ma so 2016.225 em Dao Hoang Dan FT26237462938206.20260825.210919.19020203192020.VND-TGTT-TRAN THI MINH HUE.970407
|25/08/2026
|500.000,00
|6237IBT1k2WVB81I.Ung ho ma so 2026.224 be vi duc chuyen FT26237590066667.20260825.210611.19020203192020.VND-TGTT-TRAN THI MINH HUE.970407
|25/08/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508252103592026PR23099182.5389.90942.210359
|25/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI HANG Chuyen tien ung ho ms 2026.228 le thi luc#SP#0200970488082521030820265zf9932125.5390.87146.210308
|25/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI THOM chuyen tien ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#02009704220825205809202651OO400486.5189.59383.205810
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15747711523.ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208252054322026OK7A749181.5388.38994.205433
|25/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208252053252026Q8US431135.5390.33804.205325
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15747657535.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0291001379999 TRAN THI HUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|6237IBT1d1YFK9GD.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260825.205143.97042292Xcff13a000000000678690.MBBANK IBFT.970422
|25/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143813078785.20260825.143813078785-0854076607_Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25/08/2026
|500.000,00
|6237IBT1k2WVIDYY.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237052896803.20260825.204748.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|25/08/2026
|200.000,00
|6237IBT1iJFSRSK9.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260825.204551.227260777.NGUYEN THI MINH MAN.970432
|25/08/2026
|5.000,00
|6237IBT1k2WV9P8R.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26237561291212.20260825.203357.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/08/2026
|20.000,00
|6237IBT1k2WV9QR2.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237360677725.20260825.203249.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/08/2026
|5.000,00
|6237IBT1k2WV2GVI.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do FT26237944600002.20260825.203137.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143808644111.20260825.143808644111-0347421637_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|25/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Le Thi Luc ms 2026.228#SP#020097042208252012302026BS1A563366.5387.81126.201231
|25/08/2026
|30.000,00
|6237IBT1k2WDXXTR.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237558924849.20260825.201037.19035928658014.VND-TGTT-NGUYEN TAN VU.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15746944211.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ung ho chj Tran Thi Hong.ms 2026.226.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15746911971.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ho tro a Ho Trong Do ms 2026 .227.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15746786912.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000450743 CAO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15746740448.NGUYEN VAN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026 226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0141000252585 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15746734676.TRAN THI LAN chuyen tien ung ho chuong trinh NANG BUOC EM DEN TRUONG.CT tu 0011003478040 TRAN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15746662480.Ung ho NCHCCCL Hanh 0795266273.CT tu 1024657068 NGUYEN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15746655409.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|10.000,00
|6237IBT1k2WDEAQ4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237480290431.20260825.194759.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15746454955.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1016377623 NGUYEN VIET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|28.888,00
|NGUYEN TRUNG BINH chuyen tien ung ho MS 2026.225 em DAO HOANG DAN#SP#0200970422082519412220261FXJ476896.5387.73584.194052
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.#SP#0200970488082519370120262xca597428.5387.42920.193702
|25/08/2026
|10.000,00
|6237IBT1aWNIAYLD.VU DUC TU. Ung ho MS 2026224 (Em Vi Duc Chuyen).20260825.193630.0339306897.VU DUC TU.970437
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2WDBZBR.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237970972294.20260825.193236.19032197169011.VND-TGTT-MAI CONG TAO.970407
|25/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15745934456.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.228(ba LE THI LUC), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|6237MCOBQ2MC6JYI.Ung ho ms2026.228 le thi luc.20260825.191227.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|25/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508251911392026j6uX680656.5388.64827.191139
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15745839911.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208251905362026S02U894827.5390.21804.190537
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1fJSZXFAG.Minh Tri sent Tran Thi Hong, MS 2026226.20260825.190325.938688875.NGUYEN THI MINH TRI.970406
|25/08/2026
|50.000,00
|6237ORCOQ2MCNH47.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.185910.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|25/08/2026
|300.000,00
|6237IBT1k2WD1W8J.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26237958907720.20260825.185422.19010130082013.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH HANG.970407
|25/08/2026
|250.000,00
|6237IBT1d1YFYJVS.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 223 224 225 226 227.20260825.184854.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|25/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15745373928.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15745355229.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15745334184.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|15.000,00
|PHUNG NGOC MINH chuyen tien#SP#020097042208251840362026A342500269.5189.40164.184036
|25/08/2026
|50.000,00
|ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097042208251836402026W8W6315623.5388.11394.183641
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1k2WSTJHC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26237461002683.20260825.183258.19035788114019.VND-TRUONG THI HANH.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1iJFSMTJT.Ung ho MS 2026 228 ba Le Thi Luc.20260825.182602.0968348206.LE THI NGA.970432
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2WS875V.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237255696534.20260825.175645.19036052215019.NGUYEN THE TIEN.970407
|25/08/2026
|60.000,00
|MBVCB.15744176339.gd va cac con ung ho MS 2026.228 Le Thi Luc.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|1.000.000,00
|6237IBT1k2WSJNNS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237979130459.20260825.173607.19134112083011.VND-TGTT-NNN-NGUYEN THI THAO.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970422082517332820267LH9404106.5389.40427.173329
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2W9BI9B.Ung ho chuong trinh Nang buoc toi truong FT26237128010135.20260825.165217.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1iJF9TBIH.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.165205.0335903736.LE ANH QUAN.970432
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15743131069.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15743135439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15743112522.ung ho MS 2026.225(Em Dao Hoang Dan).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15743115538.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1fJSZ4Z6J.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.164309.0010557906.ADD INFO.999888
|25/08/2026
|1.000.000,00
|6237IBT1iJF9HGRG.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260825.164046.284595928.TRINH HA LINH.970432
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1k2W9MLBM.NGUYEN THI HONG HANH chuyen ung ho MS 2026.208 chau ho thanh phong. FT26237051621837.20260825.163652.19027388091017.VND-NGUYEN THI HONG HANH.970407
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu#SP#020097048808251635232026hu7s724431.5390.1403.163524
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15742903268.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2W9VMX6.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237079017009.20260825.163315.855222.LE THI MAI HA.970407
|25/08/2026
|200.000,00
|bui duc tan ungho MS 2026.192 Dang Tuan Anh#SP#020097048808251632432026xnca712503.5389.82803.163243
|25/08/2026
|10.000,00
|6237TPBVI2C6AC29.MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260825.163051.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|25/08/2026
|200.000,00
|6237IBT1k2W9SS8T.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237306226900.20260825.162758.19034663455012.VND-TGTT-TRAN THI HONG HANH.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN#SP#020097042208251622212026SHYC618711.5388.11320.162152
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-16:21:34 lbY6489359#SP#020097041608251621352026lbY6489359.5189.5966.162135
|25/08/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143772057101.20260825.143772057101-0919830872_Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25/08/2026
|200.000,00
|6237IBT1k2W9CV1D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26237011193431.20260825.162029.94186861998.NGUYEN THU PHUONG.970407
|25/08/2026
|50.000,00
|6237VNIB02RUIG9C.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260825.161735.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|25/08/2026
|50.000,00
|6237VNIB02RUILPX.Ung ho nang buoc den truong.20260825.161300.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|25/08/2026
|300.000,00
|6237IBT1k2W9WU1A.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237176005298.20260825.161258.19033918111014.VND-TGTT-LUU THI TUE MINH.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1bJMLU67M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.161249.19932606.TRAN NGOC QUANG.970427
|25/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143770533941.20260825.143770533941-0352814549_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|25/08/2026
|100.000,00
|6237TPBVI2C6YS4G.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260825.160555.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|25/08/2026
|100.000,00
|6237TPBVI2C6YTNC.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260825.160039.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|25/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970488082515593220262qcs572675.5389.58953.155933
|25/08/2026
|200.000,00
|6237IBT1k2W2FC5K.Nang buoc e den truong FT26237260238224.20260825.155620.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|25/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208251551092026NET4862117.5389.6112.155109
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-15:47:49 Wzv2103374#SP#020097041608251547492026Wzv2103374.5388.84659.154720
|25/08/2026
|30.000,00
|6237ORCOQ2MCKTMY.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc.20260825.153255.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|25/08/2026
|30.000,00
|6237ORCOQ2MCKF3J.LE THE LAM ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.153047.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15741936887.NGUYEN DUNG TIEN chuyen tien.CT tu 0011002215322 NGUYEN DUNG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|30.000,00
|6237ORCOQ2MCK8CM.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do.20260825.152929.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|25/08/2026
|30.000,00
|6237ORCOQ2MCKMYD.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.20260825.152830.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1k2W2UD7H.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237583342352.20260825.151029.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|ung ho NCHCCCL DoHuongGiang 0342412012#SP#020097048808251459502026fz8w355264.5389.93138.145920
|25/08/2026
|168.000,00
|6237SGTTW22XSDJU.IBFT Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260825.145938.060263071924.PHAM THI THANH THAO.970403
|25/08/2026
|500.000,00
|6237NAMAP2Q3S85Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.145335.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|25/08/2026
|300.000,00
|6237IBT1iJF9VHEW.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.144650.43737.DUONG NGUYEN QUYNH NHI.970432
|25/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#020097040508251442032026W0EE088995.5389.89059.144203
|25/08/2026
|600.000,00
|6237IBT1k2W21RBG.ung ho ma so 2026.227 a Ho Trong Do FT26237702204973.20260825.144134.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|25/08/2026
|200.000,00
|6237IBT1k2W21MA9.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26237557798061.20260825.143929.993199.NGUYEN HA QUOC CUONG.970407
|25/08/2026
|50.000,00
|6237SHBAP2Q3XYS3.MS 2026.228 ba Le Thi Luc.20260825.143653.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15741114031.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491000055454 DANG THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|300.000,00
|6237IBT1k2WCREYP.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237240960125.20260825.142413.993199.NGUYEN HA QUOC CUONG.970407
|25/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251422422026119f236823.5390.78699.142242
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15740990270.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002684593 VO THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15740984173.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.228 BA LE THI LUC.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143759263420.20260825.143759263420-0775067786_Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25/08/2026
|300.000,00
|6237IBT1k2WCH2N8.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237978431500.20260825.140149.995998.VU THI HUONG THAO.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15740676183.con gui chut tam long cho ba LE Thi Luc o huong do ha tinh.CT tu 0461000461897 TRINH THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1iJF9JZAB.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260825.135010.9999090419999.LUU THANH BINH.970432
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1iJF9J724.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.134905.9999090419999.LUU THANH BINH.970432
|25/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970415082513435320267t00183130.5390.73991.134353
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15740557741.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|6237IBT1k2WCAEWE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237059110379.20260825.133825.19037759373016.VND-TGTT-HO GIA PHUC.970407
|25/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15740495966.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0621003787578 THAI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|6237TPBVI2CNI6X2.Ung ho MS 2026.228 Le Thi Luc.20260825.133651.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|25/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15740481257.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0621003787578 THAI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|MS2026-228 CO LE THI LUC - HA TINH-250826-13:35:43 jxnE887383#SP#020097041608251335432026jxnE887383.5388.34003.133543
|25/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15740474398.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0621003787578 THAI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208251333372026FTJN398677.5390.21954.133308
|25/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208251333162026JGON684937.5189.20815.133316
|25/08/2026
|100.000,00
|6237MSCBD2HC8QAN.Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.133231.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|25/08/2026
|50.000,00
|6237MCOBQ2MC4AVC.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.133146.03101016752486.TRIEU THAO PHUONG.970426
|25/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15740415031.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0591000290010 DAO THI THUY MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|6237SGTTW22XENB1.IBFT Ung ho MS 2026.228 - ba Le Thi Luc.20260825.132916.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|25/08/2026
|300.000,00
|6237IBT1k2WC5LEW.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237031946587.20260825.132810.19023516485011.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI HUYEN.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208251326052026CQ8S357388.5388.85407.132606
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15740345775.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808251321492026zn6f070657.5387.64332.132149
|25/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15740252192.ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9962935449 VO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15740250257.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1028330493 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|5.000,00
|6237VNIB02RUCRKH.ung ho MS 2026.228 ( ba Le Thi Luc ).20260825.131450.812281212.GIANG MY LINH.970441
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808251314272026lhbe052084.5389.28046.131427
|25/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15740235850.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9969567379 VUONG HUY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|6237TPBVI2CNDIUN.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260825.131352.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|25/08/2026
|200.000,00
|6237IBT1k2WC88UI.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237943060000.20260825.131210.12924609566666.VND-TGTT-DO VAN CHUNG.970407
|25/08/2026
|77.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208251312042026KD2K357028.5189.16055.131204
|25/08/2026
|200.000,00
|6237IBT1k2WC8259.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237007110020.20260825.131124.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15740180675.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0341006960461 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508251308422026WpBs990584.5390.99101.130842
|25/08/2026
|50.000,00
|NCHCCCL krong thi thanh 0901901468#SP#020097041508251308212026K1l8991019.5388.96322.130821
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1bJMLI5TA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.130755.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|25/08/2026
|500.000,00
|6237IBT1k2WCMVDG.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26237790113099.20260825.130446.19027585714018.VNDA-TGTT-BANH ANH NGOC.970407
|25/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15740091652.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15740082064.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004118998 PHAM MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508251259562026nPY2967409.5189.51339.125956
|25/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15739942721.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|25.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143748660666.20260825.143748660666-0343882448_PHAN NHUT LAM chuyen tien qua MoMo
|25/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082512303420260odh931634.5389.85648.123034
|25/08/2026
|20.000,00
|Uh.Ms.2026 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048808251230242026ie3n931061.5389.84497.123024
|25/08/2026
|100.000,00
|6237SHBAP2Q3ZKF4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong - Phan Le Thanh Tra - Ha Tinh.20260825.122649.022190209.Pham Van Tuan.970443
|25/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15739605708.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1038101976 CHU HAI DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|6237SHBAP2Q3ZRUG.Ung ho MS 2026.223.20260825.122355.8701101987.NGUYEN THI THAM.970443
|25/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508251204502026KO99025003.5389.17651.120451
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2W1EBYK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237847554545.20260825.120243.19035847666012.VND-TGTT-VU VAN TUC.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2W1GQDT.Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26237529801305.20260825.115327.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|25/08/2026
|1.000.000,00
|6237VNIB02R45E2M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.115239.942141428.TRUONG MINH DAI TRI.970441
|25/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097048808251152342026c272792923.5388.30544.115235
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2W15HKM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237514532340.20260825.114502.11123467324019.VND-TGTT-TONG DUC DUNG.970407
|25/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15738936728.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001356678 TRAN TRONG DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082511415920269FE5353906.5387.55787.114159
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1iJF2AP1J.Nang buoc den truong.20260825.113813.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|25/08/2026
|300.000,00
|6237IBT1k2W1UN7Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237033500631.20260825.113746.19020422027019.VND-TGTT-NGUYEN QUANG HUY.970407
|25/08/2026
|1.000.000,00
|6237IBT1k2W1U6TR.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237261106480.20260825.113705.19029086432888.VND-TGTT-LE TRUONG THANH.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15738789621.ung ho ms 2026.228 .CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15738753135.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004418694 LE XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808251130552026sy6r703582.5189.77766.113055
|25/08/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251120572026pexy662515.5390.8735.112057
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15738522268.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1835448666 QUACH VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|500.000,00
|6237IBT1k2W1299H.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237467043708.20260825.111431.10822965892018.VND-TGTT-BUI THANH TUAN.970407
|25/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143736247681.20260825.143736247681-0899891178_MS2026224 Be Vi Duc Chuyen
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15738404969.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0301002929092 LE THI BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15738406795.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|1.000.000,00
|6237VNIB02R4IQD6.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.110711.601704060304934.HOANG THI THUOC.970441
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15738349254.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.227 ( anh Ho Trong Do).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-250826-11:03:22 qEh6714519#SP#020097041608251103222026qEh6714519.5389.87895.110322
|25/08/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.#SP#020097042208251103072026ZWFZ472129.5390.86000.110307
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251059392026aes8576585.5387.64511.105909
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251059292026own7575938.5390.62978.105929
|25/08/2026
|500.000,00
|6237IBT1k2WJNW8S.HUYNH VAN SANG ung ho chuong trinh Nang Buoc den truong FT26237374248300.20260825.105751.19031542476013.VND-TGTT-HUYNH VAN SANG.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|6237NBVAF2YJGQPQ.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.105635.111199995555.VUONG TIEN DUNG.970419
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808251052422026k46b549243.5390.20145.105242
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251043262026kxzu512813.5387.61655.104326
|25/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-10:43:17 G7Ay819726#SP#020097041608251043172026G7Ay819726.5387.61154.104318
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1fJS6Z5RL.Ung ho NCHCCCL.20260825.103926.325959229.PHAN THI NHAT UYEN.970406
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082510323420260LE3546416.5189.95056.103235
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1iJF2VAM6.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 228 LE THI LUC.20260825.103216.247529918.LE THI HOA.970432
|25/08/2026
|500.000,00
|6237SGTTW22XCQEB.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.103125.668899.VO DINH THINH.970403
|25/08/2026
|2.000.000,00
|6237ORCOQ2MC8QP7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.103118.0068100005351009.NGUYEN THI THUY HANG.970448
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15737866086.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 9354613456 TRAN VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15737819884.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0151000139077 TRINH THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|18.000,00
|6237IBT1k2WJAFMA.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237374947506.20260825.102056.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2WJBN2Y.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237066802344.20260825.101538.1939682689.DINH VIET BACH.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1d1YTGNIZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.101512.970422Vcada75000000000949444.MBBANK IBFT.970422
|25/08/2026
|100.000,00
|6237TPBVI2CNWVCY.Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).20260825.101446.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|25/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208251014252026KAK7475529.5189.85294.101426
|25/08/2026
|200.000,00
|6237SGTTW22X1HPC.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260825.100957.060238222888.DANG THI MY LINH.970403
|25/08/2026
|1.000.000,00
|6237IBT1iJF22NII.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.100711.2875682827.TRAN VU QUYNH HUONG.970432
|25/08/2026
|56.900,00
|MBVCB.15737445733.UH MS 2026.225 e Dao Hoang Dan.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508250951212026TUVD016580.5389.54080.095121
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.228 Ba Le Thi Luc#SP#020097048808250949432026zuse308298.5389.45283.094943
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS. 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208250948082026MM38210733.5189.35519.094739
|25/08/2026
|200.000,00
|6237IBT1aWNM8L7E.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.094709.0903812819.PHAM VAN NAM HAI.970437
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097048808250942502026b4um283412.5388.7341.094250
|25/08/2026
|100.000,00
|6237SHBAP2Q955E3.ung ho ms 2026 228.ba le thi luc. .20260825.094208.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808250941042026qxii276951.5389.97733.094105
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097048808250940282026zy3g274743.5388.94499.094028
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808250939392026wddh271804.5387.90440.093915
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082509382320267xgo267250.5189.84375.093824
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808250936222026jmqy259972.5389.72899.093558
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15737045742.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0451000352783 KIEU HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15737023482.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000352783 KIEU HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15736904208.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 9933392255 TO MINH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15736856273.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208250917172026CTIR209364.5390.77829.091717
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15736823915.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 2702862644 LE THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808250916412026z2lu190217.5387.76055.091641
|25/08/2026
|100.000,00
|6237MCOBQ2MCBULY.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260825.091452.28001010958204.DANG THI NGOC TRANG.970426
|25/08/2026
|100.000,00
|6237MCOBQ2MC1Q9D.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260825.091359.28001010958204.DANG THI NGOC TRANG.970426
|25/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.228#SP#020097040508250913352026SV6P019225.5189.60559.091336
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-09:12:56 2kHR567227#SP#0200970416082509125620262kHR567227.5387.57658.091226
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808250912262026haoq175284.5189.56012.091226
|25/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15736751853.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15736676580.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1013140611 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2WWLAVL.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237636384095.20260825.090552.151266666666.NGUYEN HUU DAC.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15736652891.ADIDAPHAT -ms 2026-228 ( Ba Le thi luc).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1k2WWLQP1.Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26237521069881.20260825.090415.6060110888.HUYNH BINH PHI.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1iJFC3R2R.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.090034.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15736537419.ung ho MS 2026228(ba le thi luc).CT tu 9920299999 TRAN VIET KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15736529979.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|300.000,00
|MBBIZ6078845028.HKD TIEN BUOC chuyen tien ung ho MS 2026.228 ( ba Le Thi Luc)
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15736460215.ung ho MS 2026.226 (Tran Thi Hong).CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|500.000,00
|6237NBVAF2YJERG9.TRINH THI THU DUNG chuyen tien Ms 2026.228 Le thi Luc.20260825.084739.100005169687.TRINH THI THU DUNG.970419
|25/08/2026
|1.000.000,00
|6237NAMAP2Q9NHFU.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.084610.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|25/08/2026
|100.000,00
|6237IBT1aWNMDRFH.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260825.084533.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|25/08/2026
|100.000,00
|: Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208250843442026VIIV973933.5189.31914.084345
|25/08/2026
|200.000,00
|6237ABBKP2Q9N48L.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.084135.0382680907.BUI BICH THUY.970425
|25/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.228-ba Le Thi Luc#SP#020097040508250841112026UXFN055558.5390.21445.084111
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1k2WW4J2I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237530504270.20260825.083736.19026201932017.VND-TGTT-LE THI THU.970407
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15736276613.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071000808691 HO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208250833032026F17T827376.5389.89650.083303
|25/08/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026-228 BA LE THI LUC-250826-08:32:25 1bmz243003#SP#0200970416082508322520261bmz243003.5389.86656.083225
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#02009704880825083159202650zy039338.5390.85298.083159
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808250827212026gplk024005.5390.66589.082721
|25/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15736125263.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 0481000616811 LE NGOC NGUYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15736072254.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15736058024.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0481000616811 LE NGOC NGUYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143713593694.20260825.143713593694-0375257205_MAI THI HIEN chuyen tien ung ho ms 2026224 be vi duc chien
|25/08/2026
|80.000,00
|MBVCB.15736003550.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 9914734916 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|SHGD:10001119.DD:260825.BO:NGUYEN THANH HUONG.Remark:Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH HUONG 0906411284
|25/08/2026
|500.000,00
|NGUYEN LE TUAN ung ho MS 2026. 228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808250811162026n0ih969797.5387.4962.081047
|25/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208250805352026SQSJ757524.5388.86048.080536
|25/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143711993824.20260825.143711993824-0899891178_Nang Buoc Den Truong
|25/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#0200970422082508050920261ZJ5462576.5388.83900.080509
|25/08/2026
|175.000,00
|ATM_FTF.10800545.010079.20260825.080440.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|25/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15735850459.Chuyen tien ung ho ms 2026 228 ba Le Thi Luc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15735822003.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1015522538 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15735815897.ung ho ct nang buoc den truong.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1fJS6UT1E.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260825.075738.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|25/08/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-250826-07:57:27 FfEs350403#SP#020097041608250757272026FfEs350403.5389.55542.075657
|25/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15735748136.NGUYEN THANH VINH chuyen tien ung ho MS 2026.228 Le thi Luc.CT tu 0041000189029 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-07:53:40 zVlK854635#SP#020097041608250753402026zVlK854635.5389.41987.075311
|25/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808250751222026aahn903275.5189.35059.075058
|25/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15735682593.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|300.000,00
|6237MSCBD2H1GPBT.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260825.074803.0978988678.DO DONG KHOI.970422
|25/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-07:46:26 3bDS800983#SP#0200970416082507462620263bDS800983.5189.17475.074627
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15735634281.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0311000669473 LE QUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208250743572026444S854913.5390.8545.074328
|25/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15735609601.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 9034127979 BUI HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#0200970422082507424320269QMZ845289.5189.5021.074243
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970422082507371720267XD3106496.5189.86494.073717
|25/08/2026
|10.000,00
|6237IBT1aWNMCL29.VU DUC TU. Ung ho MS 2026223 (Hai em Quyen va An).20260825.073108.0339306897.VU DUC TU.970437
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15735360302.Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 9931524673 VU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Van Tien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208250724082026FQ01255540.5189.41877.072408
|25/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 228#SP#02009704220825071953202648IP485622.5388.28134.071954
|25/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15735265352.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15735130243.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004345828 LE MINH SONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15735077408.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15734968998.ung ho ma so 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011003709700 VU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508250641152026Euhg581573.5189.18881.064116
|25/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-250826-06:09:50 NiaY471877#SP#020097041608250609512026NiaY471877.5388.59974.060951
|25/08/2026
|50.000,00
|6237IBT1k2WQUBZG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237980240874.20260825.051814.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|25/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15734494953.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15734415973.ung ho ms 2026.224 (be vi duc chuyen).CT tu 0711000297936 PHAM THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|35.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143688985028.20260825.143688985028-0367999187_Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|25/08/2026
|500.000,00
|6236IBT1k2QNNEAJ.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26237025604699.20260824.233451.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|25/08/2026
|500.000,00
|6236IBT1k2QNNYTI.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy FT26237996904859.20260824.233245.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|25/08/2026
|500.000,00
|6236IBT1k2QNN2E7.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26237775371066.20260824.233003.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|6236MCOBQ2MM7P3G.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.232929.2013071985.NGUYEN THI HANH.970426
|25/08/2026
|50.000,00
|6236TPBVI2CNQMLD.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260824.232657.15509920055.LE THI NHU Y.970423
|25/08/2026
|500.000,00
|6236IBT1k2QNRE9H.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26237006393998.20260824.232545.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208242324302026YBUS530809.5390.24703.232430
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208242323272026JVSV263840.5189.23572.232327
|25/08/2026
|100.000,00
|6236VNIB02RR9DDG.Ung ho chuong trinh: Nang buoc den truong..20260824.231652.795744591.NGUYEN THI NGOC ANH.970441
|25/08/2026
|300.000,00
|6236IBT1k2QNXISA.Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26237461957296.20260824.231437.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|25/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704220824231356202699CG592852.5389.8702.231356
|25/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208242309072026Q7G4840614.5389.1413.230908
|25/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1k2QN3Y13.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237029695603.20260824.230749.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|25/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508242305572026Cp4n356761.5388.96258.230527
|25/08/2026
|50.000,00
|6236IBT1iJFC1L6Y.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.20260824.225749.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
|25/08/2026
|80.000,00
|MBVCB.15733833544.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9914734916 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097041508242251452026PaPB345253.5189.72811.225115
|25/08/2026
|50.000,00
|6236MSCBD2HBHJGP.Ung ho MS 2026226.20260824.225035.0836548888.NGUYEN HUU KIEN.970422
|25/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208242247552026SVVE628212.5189.66398.224755
|25/08/2026
|100.000,00
|6236IBT1k2QNL9RL.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26237968272289.20260824.224636.19032734842011.VND-TGTT-PHAM THI YEN.970407
|25/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15733760829.UNG HO MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508262304342026HCMI084434.5388.47069.230403
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2WGFE7T.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239299156586.20260826.230310.6644686868.DINH THI NGAN HA.970407
|26/08/2026
|500.000,00
|6238IBT1k2WGTC1B.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239775230540.20260826.225305.19025304793027.VND-TGTT-VU THI MINH HOANG.970407
|26/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262247252026to5s902476.5389.8814.224725
|26/08/2026
|500.000,00
|6238IBT1bJML3QY2. Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.224705.204065106041.HOANG THI LE HANG.458761
|26/08/2026
|25.000,00
|MBVCB.15763990812.LANG THI THUY ung ho MS 6043.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15763883129.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.15763888078.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|6238SGTTW223JXKE.IBFT ung ho.20260826.222748.020108653435.PHAM XUAN TRANG.970403
|26/08/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970488082622272720260yhe871803.5387.58588.222727
|26/08/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097048808262225432026o9bu868675.5390.53641.222543
|26/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508262221292026QLV0022243.5388.41368.222129
|26/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15763815658.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-260826-22:21:00 RreH983970#SP#020097041608262221002026RreH983970.5389.40023.222036
|26/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15763799683.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|6238IBT1k2WG7KMS.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239035684665.20260826.221759.19038605644013.VND-TGTT-NGUYEN THU NGAN.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1aWNUT5GX.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.221750.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
|26/08/2026
|500.000,00
|6238TPBVI2CPWZCZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.220618.00001808356.DANG CHI MINH HUAN.970423
|26/08/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262205182026rnf4825678.5387.84623.220518
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15763646328.2026.221 ung ho Sung trong nhan.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15763623505.DUONG NGOC HANH NHI ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000987917 DUONG NGOC HANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15763571533.ung ho MS2026.226.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15763565217.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.229(ba Ma Thi Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|10.000,00
|NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MA 2026 229.. OM ZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097042208262149062026UNIX513830.5390.21852.214906
|26/08/2026
|10.000,00
|NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MA 2026 228. OM ZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097042208262148252026GYTY120726.5189.19723.214801
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2WGP854.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239444146272.20260826.214819.19028561654029.VND-TGTT-NGUYEN HA PHUONG.970407
|26/08/2026
|20.000,00
|NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MA 2026 22.7 .OM ZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097042208262147452026OMN3239601.5389.17651.214746
|26/08/2026
|20.000,00
|NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MA 2026 226. OM ZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097042208262146392026SFVI906189.5189.13979.214640
|26/08/2026
|20.000,00
|6238MSCBD2HU9TQM.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MA 2026 226 OM ZAMBALA ZALEN TADA SOAHA.20260826.214547.999999966669.NGUYEN THI PHUONG.970422
|26/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15763409792.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15763403641.MS 2026.227 ho trong do.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|400.000,00
|UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-260826-21:34:22 Efmd589699#SP#020097041608262134222026Efmd589699.5388.72437.213422
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808262128202026x6tl745266.5189.49925.212820
|26/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15763070311.nang buoc den truong.CT tu 0071005537001 LE TI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|6238WBVNP2QN23RF.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.210030.109002585011.PHAM CHI HIEU.970412
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1iJF8II28.Ung ho MS 2026229 ba Ma Thi Dung.20260826.205425.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15762801595.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1018147792 HUYNH VU DAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208262045052026KK78263328.5389.44038.204506
|26/08/2026
|500.000,00
|6238IBT1k2WALLYB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238979796091.20260826.203316.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097040508262025122026M5QK080222.5387.38006.202442
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262005112026evf5482493.5189.17299.200511
|26/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15762053856.NGUYEN TAN THUAN ung ho chuong trinh Nang buoc toi truong.CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15762023372.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1050557583 NGUYEN THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|500.000,00
|6238IBT1k2WAVLLW.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238479988162.20260826.194351.19037960411015.VND-TGTT-PHAM THI THUY.970407
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15761417770.Hoang Truong An Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9934391102 DAO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15761402415.Hoang Ai Phuong ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9934391102 DAO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15761402008.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000998991 TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|1.000.000,00
|6238WBVNP2QIDZD7.Nang buoc em den truong em Tra.20260826.192242.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15761178872.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga#SP#020097041508261907362026N8Oe871197.5387.17426.190736
|26/08/2026
|50.000,00
|6238IBT1k2W4T5UK.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238100280411.20260826.190641.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1k2W4HXQN.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238558677974.20260826.190258.19034987256012.VND-TGTT-DUONG NGUYEN VIET HA.970407
|26/08/2026
|300.000,00
|6238IBT1k2W4ENY3.HOANG THI PHUONG THAO chuyen ung ho Quy Nang buoc den truong FT26238384862941.20260826.185606.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
|26/08/2026
|1.000.000,00
|6238SGTTW2232FT9.IBFT Ms 2026.205 nguyenthi toa.20260826.185440.028422022004.NGUYEN VAN VU.970403
|26/08/2026
|1.000.000,00
|6238SGTTW22321HP.IBFT Ms2026.206 pham thi quynh.20260826.185333.028422022004.NGUYEN VAN VU.970403
|26/08/2026
|1.000.000,00
|6238SGTTW2232YKM.IBFT Ms2026207 hoangthanhtung.20260826.185202.028422022004.NGUYEN VAN VU.970403
|26/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15760678033.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.219 EM NGUYEN PHUONG LINH-260826-18:43:23 ymQ7283036#SP#020097041608261843232026ymQ7283036.5388.38249.184253
|26/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN-260826-18:41:34 oMvc146415#SP#020097041608261841342026oMvc146415.5388.24730.184135
|26/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.227 ANH HO TRONG DO-260826-18:39:56 kGvc046428#SP#020097041608261839562026kGvc046428.5387.11620.183956
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15760349423.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9988103211 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|6238IBT1k2W4IUHD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238694778625.20260826.182754.19034850247024.VND-TGTT-MAI NHAT LONG.970407
|26/08/2026
|300.000,00
|NGUYEN HAI YEN chuyen tien#SP#020097042208261820062026BWVJ171373.5189.63923.181936
|26/08/2026
|50.000,00
|TRUC Chuyen tien Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#02009704880826181446202642yb980409.5390.25555.181446
|26/08/2026
|50.000,00
|TRUC Chuyen tien Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#02009704880826181348202646xv975434.5189.19001.181348
|26/08/2026
|300.000,00
|6238IBT1k2WB6Y2S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238063233741.20260826.174316.2636300399.HOANG NGUYEN THANH LAM.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15759045816.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 1866675688 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1bJMLHWUM. UNG HO MS 2026.229(BA MA THI DUNG).20260826.172158.104003850001.LE THI DAI TRANG.458761
|26/08/2026
|10.000,00
|6238WBVNP2QI4E1S.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.172048.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|26/08/2026
|200.000,00
|6238TPBVI2C75S8M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.172019.55588882929.NGUYEN THI THANH THUY.970423
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1bJMLHQYL.Quyen gop hoac tu thien UNG HO MS 2026.228( BA LE THI LUC).20260826.172006.104003850001.LE THI DAI TRANG.458761
|26/08/2026
|4.613,00
|6238WBVNP2QI4ZL8.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.171923.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|26/08/2026
|400.000,00
|6238IBT1bJMLZNG4. UNG HO MS 2026.226 (BA TRAN THI HONG).20260826.171815.104003850001.LE THI DAI TRANG.458761
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1iJFI2GJG.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260826.165105.144391101.MAC THI LOAN.970432
|26/08/2026
|500.000,00
|6238MCOBQ2M8IDUB.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.164839.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|26/08/2026
|500.000,00
|6238MCOBQ2M8IHCN.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260826.164815.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|26/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15758269926.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011002650555 TRAN VAN NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|500.000,00
|6238IBT1k2W533ZL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238030472960.20260826.164321.19021346524888.VND-TGTT-TRAN MINH HUNG.970407
|26/08/2026
|300.000,00
|HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH-260826-16:38:10 zGad934238#SP#020097041608261638102026zGad934238.5189.72884.163740
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15758133005.VU THI MINH NGHIA ung ho : nang buoc den truong.CT tu 3968934541 VU THI MINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.228 ba le thi luc#SP#020097048808261632372026i41h451371.5189.33705.163237
|26/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261632012026MVFT094440.5389.29659.163201
|26/08/2026
|200.000,00
|6238TPBVI2C7NE75.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260826.161814.00006298292.TRAN DANG HOAI PHUONG.970423
|26/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15757757236.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1018814012 PHAM THI MY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1d1Y3HBGA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.161004.97042292Uabd1930000000005a6644.MBBANK IBFT.970422
|26/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261607312026DX9X051639.5388.61639.160731
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15757626273.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|10.000,00
|6238MCOBQ2M8D3HB.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.160413.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|26/08/2026
|50.000,00
|6238MCOBQ2M8D9F9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.160334.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|26/08/2026
|10.000,00
|6238MCOBQ2M8DSJP.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260826.160229.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1k2W5P6YE.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238051054098.20260826.160217.8661239999.TRAN HONG NGOC.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15757550801.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15757539301.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0541000336336 TRAN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15757471754.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15757429835.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|1.000.000,00
|6238WBVNP2QI16MD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.154855.107000184603.TRAN TRONG DAI.970412
|26/08/2026
|1.000.000,00
|LE HOAI PHONG ung ho chuong trinh : Nang buoc den truong#SP#020097042208261545372026WR7Y401415.5387.17324.154537
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2W5DPZF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238617598252.20260826.154501.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
|26/08/2026
|50.000,00
|6238IBT1iJFMF965.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260826.154447.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2W59A4X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238384128890.20260826.153946.19070967943011.VND-TGTT-LE THE TAM.970407
|26/08/2026
|300.000,00
|6238TPBVI2C7DQ71.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.153615.01980898502.NGUYEN ANH DUNG.970423
|26/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508261532372026HPCU062220.5387.34566.153207
|26/08/2026
|500.000,00
|6238IBT1k2W5CW5F.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238787242852.20260826.153232.19032705140014.VND-TGTT-NGUYEN VAN HIEP.970407
|26/08/2026
|500.000,00
|6238IBT1k2W51GJB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238949420902.20260826.153113.19029972471010.VND-TGTT-LE VAN THIEN.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|6238WBVNP2QIBUA4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.153103.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412
|26/08/2026
|500.000,00
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097044908261529052026cRZs420774.5389.12422.152905
|26/08/2026
|200.000,00
|6238ORCOQ2M83PUS.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260826.151938.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448
|26/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208261519282026EZ43428720.5387.51508.151929
|26/08/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208261517432026EKQ7345810.5189.40512.151743
|26/08/2026
|300.000,00
|HUYNH KIM EM ung ho MS 2026.226 (ba tran thi hong)#SP#0200970415082615161820264gcw667307.5389.30882.151618
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15756916111.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0381000574578 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|30.000,00
|UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.-260826-15:01:20 v1tH375062#SP#020097041608261501202026v1tH375062.5387.41605.150120
|26/08/2026
|50.000,00
|6238TPBVI2C732IA.NGUYEN THI HA MY chuyen tien.20260826.145821.09858292739.NGUYEN THI HA MY.970423
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2WYZ67T.ung ho MS 2026.223 FT26238112778508.20260826.145523.19033298536011.VND-TGTT-PHAN THI YEN.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143909127240.20260826.143909127240-0335872172_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143908745686.20260826.143908745686-0335872172_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097040508261449012026CK89054636.5388.66898.144830
|26/08/2026
|100.000,00
|6238TPBVI2C79ARL.NGUYEN THI THUY chuyen tien Ungho MS 2026.226.20260826.144146.01864043301.NGUYEN THI THUY.970423
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1k2WYU2IP.Ung ho ba Le Thi Luc, MS 2026.228 FT26238803166103.20260826.141342.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|26/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15756094608.NAM TRUNG ung ho em Nguyen Uyen Nhi o Quang Tri.CT tu 0071004243061 BUI NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15756083517.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.229 BA MA THI DUNG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261402462026FBXQ069785.5387.7980.140216
|26/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung)#SP#020097041508261401042026v7CN423867.5387.99965.140104
|26/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15755960797.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0201000576505 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|6238MCOBQ2M8XNRJ.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.135428.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|26/08/2026
|5.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#0200970405082613501220262V16026081.5390.43772.134942
|26/08/2026
|50.000,00
|6238SGTTW229ZGXB.IBFT MS 2026.224.20260826.134935.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403
|26/08/2026
|50.000,00
|6238IBT1k2WY9V2V.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238728932090.20260826.134903.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|6238VNIB02RGDH9W.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.134511.138389999.TRAN VAN LONG.970441
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15755715538.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1036340982 NGUYEN TAN QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1aWN8L4HV.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.132828.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|26/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15755584813.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.229 ( ba Ma Thi Dung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1k2WPNHCR.Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung FT26238240739143.20260826.132526.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#02009704220826132511202659IS544183.5387.16198.132511
|26/08/2026
|10.000,00
|6238IBT1iJFMI92J.Ung ho MS 2026-228 ba Le Thi Luc.20260826.132428.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|26/08/2026
|10.000,00
|6238IBT1aWN8LC18.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,225 (Em Dao Hoang Dan)..20260826.131941.0339306897.VU DUC TU.970437
|26/08/2026
|2.000,00
|6238IBT1fJSLIAVD.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260826.131353.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|26/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15755440595.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0301000416886 NGHIEM XUAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15755419973.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15755417134.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15755383541.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1987280594 NGUYEN SI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15755392060.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1987280594 NGUYEN SI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15755387967.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1987280594 NGUYEN SI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2WPTR1R.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238005080939.20260826.130758.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097041508261307432026mNDQ281936.5390.28863.130743
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2WPT4UV.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238966305418.20260826.130632.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|26/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15755338536.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|6238TPBVI2C7G21E.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.125859.10003867011.GIAP LONG TRUONG.970423
|26/08/2026
|10.000,00
|6238IBT1k2WP6JJR.ung ho ms 2026.229, ba Ma Thi Dung, chuc ba va gia dinh binh an FT26238798732634.20260826.125058.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15755101014.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0171003486817 LE THI XUAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|300.000,00
|6238ABBKP2QDIYR1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.124037.0982052114.NGUYEN THI TRANG.970425
|26/08/2026
|300.000,00
|6238MSCBD2HZ3MHL.huyen uh ms 2026223.20260826.124015.8300135771007.LE THI THANH HUYEN.970422
|26/08/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808261238272026qemx693009.5388.71850.123827
|26/08/2026
|200.000,00
|6238MSCBD2HZ97L1.Ung ho MS 2026229 ba Ma Thi Dung.20260826.123818.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422
|26/08/2026
|25.000,00
|6238IBT1iJFM2Z5K.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.123801.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208261237292026D0V9254966.5390.65927.123729
|26/08/2026
|50.000,00
|6238ORCOQ2M8K4UQ.LOC HO TRO MS2026.229 MATHIDUNG.20260826.123500.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|26/08/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808261234442026iqii681959.5388.50567.123414
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15754867459.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001234189 BUI XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1iJFM1IBH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.122028.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1iJFM1WKU.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.121824.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1k2WP83JH.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238679795102.20260826.121711.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|6238TPBVI2C7UGHB.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).20260826.121623.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|26/08/2026
|300.000,00
|6238VNIB02RGW5ZH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.121004.346628.NGUYEN MINH HOC.970441
|26/08/2026
|601.500,00
|DAO DUY AN Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan t8 2026#SP#020097048808261201382026ygzd567726.5389.40791.120138
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15754423353.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 1043203494 HUYNH NGOC QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|6238TPBVI2C74ZTX.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.115803.10004221626.DO DANH TOAN.970423
|26/08/2026
|CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG 337 (TT10HCM)
|26/08/2026
|10.566,00
|6238IBT1k2WPCWFM.Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do FT26238847517771.20260826.115340.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|26/08/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV dong vien MS 2026.229#SP#0200970488082611520620266xom530577.5388.75796.115206
|26/08/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV dong vien MS 2026.228#SP#02009704880826115127202642o4527902.5390.71508.115127
|26/08/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV dong vien MS 2026.226#SP#020097048808261150362026iho9524517.5387.64720.115036
|26/08/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV dong vien MS 2026.225#SP#020097048808261149412026by8n520737.5189.58961.114941
|26/08/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV dong vien MS 2026.224#SP#020097048808261148322026nqri516220.5389.51489.114802
|26/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15754243744.ung ho MS 2026.225(em Dao Hoang Dan).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|20.000.000,00
|CSPM, CSTV giup do MS 2026.227#SP#020097048808261146232026hwzf507463.5390.36104.114623
|26/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15754205760.ung ho MS 2026.229(ba Ma Thi Dung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|6238TPBVI2C7RUZJ.ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.114334.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2WUNKMA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238101890128.20260826.114207.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|26/08/2026
|500.000,00
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong#ACH#0200970400082611333320263p3p006652.2026-08-26.113536.001370406148570.DO THI HUONG.SBITVNVN
|26/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15753975621.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208261130272026NO3J859025.5390.24890.113028
|26/08/2026
|300.000,00
|6238SGTTW229B3AU.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.113012.070071616663.PHAN TRANG NGOC.970403
|26/08/2026
|25.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143885174152.20260826.143885174152-0343882448_Ung ho MS 2026229 ba Ma Thi Dung
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15753872749.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0011003786762 DO THI KHANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15753866587.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011003786762 DO THI KHANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261123582026KD6P075119.5388.81169.112358
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1iJFVTCD3.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260826.111903.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1iJFVTQ13.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260826.111814.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|26/08/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042208261113272026LUHR629560.5388.10768.111257
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508261112052026P9ZP012746.5389.2109.111205
|26/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15753671196.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|500.000,00
|6238TPBVI2C7TJ2A.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.110823.09083220860.NGUYEN ANH DAO.970423
|26/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143880513265.20260826.143880513265-0908123911_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15753285723.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0821000120251 LE TIEN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15753219332.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|6238TPBVI2C7FUXP.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260826.103609.03018015301.GIANG THUY ANH.970423
|26/08/2026
|20.000,00
|6238SHBAP2QDFULM.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260826.103308.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443
|26/08/2026
|66.000,00
|ung ho NCHCCCL#SP#020097041508261029312026tTea606072.5387.31563.102931
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1iJFVAWSL.Ung ho MS 2026229 ba Ma Thi Dung.20260826.101621.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2WUJ21D.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238013090862.20260826.101549.19023528214011.VND-TGTT-LUU NGOC HOANG.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1k2WUWQRJ.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26238332370674.20260826.101241.2223281996.NGUYEN THI THU PHUONG.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1k2WUQ3FH.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238460241068.20260826.101222.2223281996.NGUYEN THI THU PHUONG.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1k2WUQZRM.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26238607939073.20260826.101157.2223281996.NGUYEN THI THU PHUONG.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1k2WUQGET.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26238635278704.20260826.101131.2223281996.NGUYEN THI THU PHUONG.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2WUQYTR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238009106703.20260826.101107.19036052215019.NGUYEN THE TIEN.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15752760760.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0041000437565 DANG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15752751019.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000437565 DANG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261003242026DKGJ043905.5388.78131.100254
|26/08/2026
|50.000,00
|6238IBT1k2W8XQ9U.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26238491955611.20260826.100122.3382781557.TRAN MINH HAU.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15752619559.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1031316419 NGUYEN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2W8FZH1.UH MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26238550134951.20260826.095750.19032560501013.VND-TGTT-TRINH THI NGOAN.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1iJFV5UXI.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 229 MA THI DUNG.20260826.095739.247529918.LE THI HOA.970432
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15752565464.ung ho MS 2026.229.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15752561395.ung ho MS 2026.228.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15752550768.ung ho MS 2026.227.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15752557046.ung ho MS 2026.226.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15752546259.ung ho MS 2026.225.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808260951322026pigr059679.5189.11075.095132
|26/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042208260949292026MZRR269164.5389.99737.094930
|26/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#0200970422082609413220268OE2921297.5388.56138.094108
|26/08/2026
|300.000,00
|6238IBT1k2W8K5EQ.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26238441102671.20260826.093713.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407
|26/08/2026
|300.000,00
|6238IBT1k2W8KS81.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26238965624308.20260826.093626.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407
|26/08/2026
|300.000,00
|6238IBT1k2W87KG8.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26238837920709.20260826.093455.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407
|26/08/2026
|400.000,00
|6238IBT1k2W87UEG.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26238985457108.20260826.093410.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407
|26/08/2026
|300.000,00
|6238IBT1k2W87WBK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238111677951.20260826.093309.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407
|26/08/2026
|300.000,00
|6238IBT1k2W8GFXB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26238111675836.20260826.093241.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407
|26/08/2026
|300.000,00
|6238IBT1k2W8GKJI.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238621650200.20260826.093201.19028749129886.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHI.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1iJFVIGVT.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260826.092231.55566662301.NGUYEN LE THANH THAO.970432
|26/08/2026
|100.000,00
|QR - chia se ms 2025264 anh cao van thuong nghe an#SP#020097041508260918572026m3WZ346468.5388.41569.091827
|26/08/2026
|500.000,00
|6238IBT1iJFVI1IN.Ms 2026-229 uh ba Ma Thi Dung.20260826.091841.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|26/08/2026
|200.000,00
|HOANG VAN TIEN Chuyen tien Nang buoc em den truong#SP#020097048808260911002026rr4w912321.5390.3512.091100
|26/08/2026
|200.000,00
|Ba Phan Thi Tinh ung ho MS 2026.229 Ma Thi Dung#SP#020097048808260908402026mrty904152.5387.93403.090810
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#02009704050826090613202689YP041443.5388.81498.090613
|26/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15751848736.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1035526340 NGUYEN NGOC KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|500.000,00
|NGUYEN THANH LOC ung ho em Phan Le Thanh Tra 2007 tien nhap hoc#SP#020097048808260857432026gq1i865885.5387.44160.085713
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15751760602.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071000774522 LE TAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15751722321.Ung ho ct Nang buoc den truong cho Phan Le Thanh Tra.CT tu 0011001169845 TRAN ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|300.000,00
|6238IBT1iJFVSZD3.TRAN THI THUY1015VND chuyen tien ung ho MS 2026224 be vi duc chuyen.20260826.085329.150241669.TRAN THI THUY.970432
|26/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-260826-08:47:12 Dk8D287470#SP#020097041608260847122026Dk8D287470.5387.98878.084712
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15751635741.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 9943471907 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15751613440.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 9943471907 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097041508260844592026HEiP229697.5387.89783.084459
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2W81TNJ.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238801700873.20260826.084347.10220563868013.VND-TGTT-DO THI MINH HA.970407
|26/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508260842332026X793221406.5389.80434.084233
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15751428150.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|6238IBT1k2WINIXX.Zenmi FT26238170756033.20260826.083045.19035402544022.VND-TGTT-LE HOANG VU.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097048808260829092026b3e2767018.5388.25542.082909
|26/08/2026
|200.000,00
|6238MCOBQ2M88Q2H.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260826.081934.04001015506976.CAP THI QUYNH TRANG.970426
|26/08/2026
|500.000,00
|6238IBT1k2WITU9J.Nang Buoc Den Truong FT26238797807533.20260826.081620.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082608150120264O67312417.5388.70467.081501
|26/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#0200970422082608131520264LA8191229.5390.64030.081251
|26/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097042208260811552026GIVT502645.5387.57717.081156
|26/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15751157730.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0671004136165 LE THI KIM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|500.000,00
|ung ho MS2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097042208260807152026YKNI752852.5189.39958.080716
|26/08/2026
|10.000,00
|6238IBT1k2WIZ164.ung ho NCHCCCL FT26238500227097.20260826.080636.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1aWN8SZJ9.ung ho MS 2026229 ba Ma Thi Dung.20260826.080401.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|26/08/2026
|50.000,00
|6238SGTTW22SDIR2.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260826.080151.060212301046.LE THI CAM TU.970403
|26/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 229 BA MA THI DUNG-260826-07:57:42 Iq1u013545#SP#020097041608260757422026Iq1u013545.5390.5340.075742
|26/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808260757212026wngx652816.5390.2847.075721
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880826074916202616ox625247.5388.73748.074846
|26/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097048808260747592026zs42620802.5387.69801.074800
|26/08/2026
|200.000,00
|6238SGTTW22SDAVH.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260826.074650.060238868222.BUI LE THUY PHUONG.970403
|26/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15750792911.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15750739218.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15750457806.Chuyen tien ung ho ms 2026 229 ba Ma Thi Dung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/08/2026
|40.000,00
|MBVCB.15750339449.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1041850945 TRANG TAM TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.229-ba Ma Thi Dung#SP#020097040508260706002026LD75033809.5388.24076.070600
|26/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15750270117.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.228 ( Ba Le Thi Luc)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|500.000,00
|6238IBT1k2WI9UXH.Ung ho MS 2026.229 Ma Thi Dung FT26238379568213.20260826.070206.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|26/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15750236123.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Chuong trinh Nang Buoc Den Truong..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042208260659442026K71C258102.5388.4551.065914
|26/08/2026
|22.000,00
|MBVCB.15750153223.NGO QUANG VINH chuyen tien uh ms 2026.226 (ba Tran Thi Hong)Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970405082606491720266SAF060807.5387.74498.064917
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808260648122026tisd421733.5189.71537.064812
|26/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15750063050.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15750026458.ung ho.MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0381000506825 TONG THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15750023463.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15749990248.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15749844241.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111001015929 PHAM THANH KHOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien Nang buoc den truong#SP#020097040508260615262026UVFZ045811.5189.98315.061526
|26/08/2026
|25.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.#SP#0200970422082606150820266Y89821480.5388.98041.061508
|26/08/2026
|5.599,00
|6238IBT1k2WMX8TM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238257233000.20260826.060731.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|26/08/2026
|200.000,00
|6238IBT1iJFDZBY7.Ung ho ms2026226 ba Tran Thi Hong.20260826.060329.65542323.BUI DIEU HUONG NGA.970432
|26/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#0200970405082605281920260PAY081931.5189.48515.052820
|26/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097040508260527202026WDU3081451.5390.48173.052720
|26/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508260526142026IN7Q080896.5387.47844.052614
|26/08/2026
|200.000,00
|6238SGTTW22SS2EN.IBFT nangbuocdentruong cho e phanlethanhtra.20260826.052124.050934009091.TRAN THI THAO.970403
|26/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808260507342026bv2u297965.5390.39091.050734
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh#SP#020097040508260411072026V4P3062405.5189.19741.041107
|26/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#020097040508260336342026IB0B056351.5189.4951.033634
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097040508260332442026CH04055684.5389.4122.033244
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097040508260329432026J010055126.5388.2490.032943
|26/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040508260328162026ZG3N054897.5387.1900.032816
|26/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#020097040508260324422026YJS0054300.5387.1168.032442
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097040508260321512026DS1O053810.5390.192.032151
|26/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#0200970405082603193820264HWV053447.5388.98805.031908
|26/08/2026
|10.000,00
|6238TPBVI2C663RW.UHMS 2026.227 Mong anh Ho Trong Do benh chuyen bien tot,GD binh an gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260826.030658.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|26/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15749405536.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041508260044452026mNEU568808.5389.17365.004445
|26/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh#SP#02009704150826004234202636xD567864.5387.15683.004234
|26/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15749307879.LY MY HOA chuyen tien ung ho chuong trinh nchcccl 0935447718.CT tu 0291000131615 LY MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15749220471.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1021685597 NGUYEN THI TUONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/2026
|200.000,00
|6237IBT1k2WM5PVM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238446163800.20260825.235020.10221433274010.VND-TGTT-DAO THI GAM.970407
|26/08/2026
|100.000,00
|6237TPBVI2C6IM1I.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260825.233628.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2W36IA9.Ung ho MS 2026.219 FT26240584350490.20260827.225514.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH.970407
|27/08/2026
|99.999,00
|QR - Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097041508272246472026cz21575254.5189.53003.224647
|27/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.224BE VI DUC CHUYEN-270826-22:45:43 64eO173584#SP#02009704160827224543202664eO173584.5389.48853.224543
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W3K5NB.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong FT26240206903256.20260827.224239.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144113964256.20260827.144113964256-0372500568_Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|27/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15778268798.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15778259192.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15778254330.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|26.000,00
|MBVCB.15778182851.LANG THI THUY ung Ho MS 2026.230( em dang binh duong ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|6239VNIB02R9P32V.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260827.220917.903474432.NGO THI MAI.970441
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1bJMT9F1S. Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260827.220735.104219803001.NGUYEN THI KIM LOAN.458761
|27/08/2026
|30.000,00
|6239IBT1iJF57RLS.ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260827.220607.0962932576.BUI THI THUY TRANG.970432
|27/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15778088739.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.230 (Dang Dinh Duong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|1.800.000,00
|6239IBT1bJMT9LM2.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Dang Dinh Duong MS 2026 - 230 Chuc con som hoi phuc.20260827.220138.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|27/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15778052474.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15777932620.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0181003510247 HO LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 225 em dao hoang Dan#SP#020097040508272145572026UMMC025739.5389.77665.214557
|27/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 226#SP#020097040508272142082026H1B9015860.5388.62506.214208
|27/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 230 em dang dinh duong#SP#020097040508272139342026AP8L009541.5387.51744.213904
|27/08/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808272137352026w5tm218840.5390.45024.213735
|27/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15777835304.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.213 (Anh Ngu Van Manh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808272135052026ifye212801.5390.34241.213505
|27/08/2026
|100.000,00
|An danh Ung Ho Chuong Trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097048808272129192026d8d3197860.5189.9211.212919
|27/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15777724947.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|60.000,00
|MBVCB.15777604661.Ung ho MS 2026 .228 (ba Le Thi Luc ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|90.000,00
|MBVCB.15777584684.ung ho ms 2026.224.CT tu 1021728388 DO LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15777584238.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|58.000,00
|MBVCB.15777536196.Ung ho MS 2026. 230 ( Em Dang Dinh Duong).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|6239MSCBD2HVKWX9.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.210448.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808272058332026fw78109548.5390.55022.205833
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15777335819.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000408330 TRAN LAM DIEU HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|40.000,00
|6239IBT1iJF5U2I1.ZP262390742886 Ung ho ms 2026.230 em Dang Dinh Duong.20260827.205024.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|27/08/2026
|99.000,00
|Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704220827203319202642Z1339127.5390.12181.203320
|27/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Dang Dinh Duong ms 2026.230#SP#0200970422082720313020262I1R586212.5389.593.203100
|27/08/2026
|300.000,00
|6239IBT1iJF5C3PB.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260827.194930.9999869956.LE THANH SANG.970432
|27/08/2026
|300.000,00
|6239IBT1iJF5C7CV.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260827.194733.9999869956.LE THANH SANG.970432
|27/08/2026
|400.000,00
|6239IBT1iJF5CM4K.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260827.194519.9999869956.LE THANH SANG.970432
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WFJIM1.Ung ho nchcccl FT26239462564612.20260827.192828.3810797979.NGUYEN THI HA.970407
|27/08/2026
|20.000,00
|ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042208271923072026I1ZG855578.5389.54561.192237
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WTNXFD.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT26239500265044.20260827.192145.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15775698465.ung ho 2026.227 anh ho trong do.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15775489875.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0441000736124 NGUYEN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|70.000,00
|MBVCB.15774789858.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu.CT tu 0301000420295 VU THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15774609802.Ung Ho MS 2026.228 ( ba Le Thi Luc).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15774580366.Ung Ho MS 2026.229( ba Ma Thi Dung).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15774553370.Ung Ho MS 2026.230 ( em Dang Dinh Duong).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|150.000,00
|6239TPBVI2C5D3LV.Ung ho MS 2026.230 (Dang Dinh Duong)..20260827.180407.01194603001.LE DUC PHU.970423
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2WTJISG.DANG HONG NAM chuyen ung ho CHCCCL FT26239404779426.20260827.175631.19035132877016.VND-TGTT-DANG HONG NAM.970407
|27/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208271753492026ZKXR143671.5390.25223.175350
|27/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15774230771.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15774219601.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2WLNWY3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239306523855.20260827.174749.29082005555.NGUYEN THI LICH.970407
|27/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15774155357.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.230 EM DANG DINH DUONG-270826-17:42:32 QCtl827554#SP#020097041608271742332026QCtl827554.5388.51811.174233
|27/08/2026
|200.000,00
|MS 2025.067 LE NGOC BAO TRAM-270826-17:40:55 ZKIj561427#SP#020097041608271740562026ZKIj561427.5387.40956.174056
|27/08/2026
|100.000,00
|6239VBAAP2Q6DVB2.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.172845.2409205096420.VU THUY DUNG.970405
|27/08/2026
|2.000.000,00
|6239VNIB02RS5ICA.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).20260827.172607.615704060068003.LE HA THU NGAN.970441
|27/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208271724562026N6QH105288.5389.36712.172457
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2WLB9FI.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26239085043294.20260827.170542.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2WL5Z89.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26239118012629.20260827.170428.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2WL59BK.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26239034603604.20260827.170258.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2WLYLZ8.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239085545875.20260827.170157.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|27/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-270826-17:00:44 1x69153915#SP#0200970416082717004420261x69153915.5388.78086.170045
|27/08/2026
|20.000.000,00
|CSPM, CSTV giup do MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271659522026yjvd164782.5390.71741.165952
|27/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-270826-16:49:12 hxtm273016#SP#020097041608271649132026hxtm273016.5387.2050.164913
|27/08/2026
|400.000,00
|6239IBT1k2WLV17S.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239014604876.20260827.164402.1608200068.PHAM HUYNH BAO NGAN.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN NGOC SON chuyen tien ung ho co ma thi dung#SP#0200970422082716411020262UJV706555.5390.46947.164110
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2WL16ZM.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239576281611.20260827.162932.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2WL18RA.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26239694329701.20260827.162834.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|27/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208271628242026W39Q240472.5387.60583.162825
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2WL19F4.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26239583003232.20260827.162804.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|27/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271628032026rkn6032561.5387.58473.162733
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2WL1JCI.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26239013889350.20260827.162742.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15772773244.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu.CT tu 0591000337798 PHAN NGOC QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15772469920.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1025922675 CHU XUAN LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1fJS3QBDP.Ung ho MS 2026.230.20260827.160300.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1aWNYQQP8.ung ho MS 2026.230 Dang Dinh Duong.20260827.155703.000004518064.DANG THANH HAI.970440
|27/08/2026
|100.000,00
|SHGD:10012406.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.221 be sung trong nhan
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1iJFY1IPW.Ung ho MS 2026230.20260827.155232.5555686868.NGUYEN THI PHUONG DUNG.970432
|27/08/2026
|100.000,00
|SHGD:10012584.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.227 anh ho trong do
|27/08/2026
|100.000,00
|SHGD:10012367.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.222 em le tran ngoc trinh
|27/08/2026
|200.000,00
|SHGD:10012253.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.223 hai be quyen va an
|27/08/2026
|100.000,00
|SHGD:10012259.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen
|27/08/2026
|100.000,00
|SHGD:10012223.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.225 em dao hoang dan
|27/08/2026
|200.000,00
|SHGD:10012094.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.226 ba tran thi hong
|27/08/2026
|100.000,00
|SHGD:10011940.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:NGUYEN THI HANH Chuyen tien hanh vung tau ung ho MS 2026.228 ba le thi luc
|27/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15772092368.Ung Ho MS 2026.230.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|SHGD:10011975.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:hanh vung tau ung ho MS 2026.229 ba ma thi dung
|27/08/2026
|100.000,00
|SHGD:10011866.DD:260827.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:hanh vung tau ung ho MS 2026.230 em dang dinh duong
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.230 Em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271535232026gl7e843407.5387.12336.153453
|27/08/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.227 anh ho trong do#SP#020097042208271524582026KJ9X500217.5389.48273.152458
|27/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097040508271524072026REK2052548.5389.43132.152408
|27/08/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.226 ba tran thi hong#SP#0200970422082715240720269NSQ160935.5387.42130.152407
|27/08/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.225 be dao hoang dan#SP#020097042208271523312026OPY6655392.5388.38507.152301
|27/08/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.221 be sung trong nhan#SP#0200970422082715212320260U7V960741.5189.26201.152124
|27/08/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.220 chi truong thi huong#SP#020097042208271520502026FV6P477764.5389.22229.152050
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15771817008.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|500.000,00
|6239IBT1k2WH83Z6.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239050030452.20260827.151757.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|27/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15771749928.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.230 (Em Dang Dinh Duong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15771745685.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15771733636.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0281000206657 TRAN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15771701620.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15771672776.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.229 ( Ba Ma Thi Dung )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15771672610.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15771657059.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271505102026sflc743359.5390.29187.150510
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1fJSFFJUD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260827.145849.8007041140152.NGUYEN DAI SON.963388
|27/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15771541524.2026.230.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15771480853.NGUYEN THI KIM THO chuyen tien.CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15771449652.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0011004275084 HOANG PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1fJSFT95F.Nguyen Huong ung ho MS 2026 227 anh Ho Trong Do.20260827.144746.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|27/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15771347789.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071000772819 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15771332367.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.229.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15771322103.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15771300433.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.227.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15771266975.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.227.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#0200970422082714253420261GNT721044.5189.99398.142535
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#0200970422082714250820266ZJR587694.5390.97498.142508
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208271424352026G20J911849.5387.94218.142435
|27/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144052419742.20260827.144052419742-0522964068_Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)#SP#020097041508271418162026XJIy561879.5387.60138.141816
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)#SP#020097041508271417562026LH85560864.5389.59117.141756
|27/08/2026
|100.000,00
|6239SGTTW22H18II.IBFT Ung ho MS 2026.230 - em Dang Dinh Duong.20260827.140510.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|27/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097041508271403512026GMGf520951.5389.85101.140351
|27/08/2026
|500.000,00
|6239IBT1k2WZ6TK1.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26239400375208.20260827.140314.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|27/08/2026
|500.000,00
|6239IBT1k2WZEZX6.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao FT26239220281250.20260827.135912.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2WZEUCF.Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26239445095679.20260827.135748.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15770806650.ung ho ms 2026.230 chau Dang Dinh Duong.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2WZES7I.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26239239288051.20260827.135711.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.230 em dang dinh duong#SP#020097042208271356582026T4O3181364.5388.49700.135658
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2WZEW3X.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239773430785.20260827.135632.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|27/08/2026
|200.000,00
|6239ORCOQ2MFN2LM.MS 2026.230 Em Dang Dinh Duong.20260827.135000.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15770733782.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2C5T61E.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).20260827.134935.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WZGBSQ.Ung ho ma so 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239080043248.20260827.134701.19027449182010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|27/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15770689497.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|10.000,00
|6239IBT1k2WZGC4U.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26239796724373.20260827.134536.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15770671577.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|150.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808271343472026bd3d508334.5389.82517.134347
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15770657547.NGUYEN THU HIEN Ung ho MS2026.230 ( em Dang Dinh Duong).CT tu 0401001440015 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15770640421.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|300.000,00
|MS2026.230 Em Dang Dinh Duong#SP#020097042208271341502026F3M6443308.5189.73122.134150
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2C5TEW9.Ung ho MS 2026.230 Dang Dinh Duong.20260827.134147.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|27/08/2026
|300.000,00
|6239IBT1k2WZAQT7.HOANG THI PHUONG THAO chuyen ung ho ms 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239764258488.20260827.134127.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
|27/08/2026
|400.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144048563680.20260827.144048563680-0902498898_Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WZ4I2E.MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239461361582.20260827.133851.19034761897015.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15770601764.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 9796154308 HO TIEN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2C5TJFD.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).20260827.133706.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|27/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-270826-13:36:01 0hXT315136#SP#0200970416082713360120260hXT315136.5387.44375.133601
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1iJFPGMR1.ZP262390364587 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260827.133558.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|27/08/2026
|10.000,00
|6239IBT1k2WZBYAD.ung ho ms 2026.230, em Dang Dinh Duong, chuc em va gia dinh binh an FT26239933807310.20260827.133535.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WZBU5M.ung ho MS 2026.230 FT26239700178100.20260827.133522.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|27/08/2026
|50.000,00
|6239ORCOQ2MFIVLH.LOC HO TRO MS 2026.230 DANGDINHDUONG.20260827.133514.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|27/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097041508271334262026nrL8446264.5387.36395.133356
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15770555248.Ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071000790445 NGUYEN HOANG KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|6239MSCBD2HGJZXV.Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.133347.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|27/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508271333112026PVY6441934.5388.29816.133311
|27/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15770483603.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011000903028 LE NGOC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2WZPAG3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239418089348.20260827.132442.19032607776067.VND-TGTT-TRAN MINH TIEN.970407
|27/08/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#0200970488082713241720268cup460306.5389.86563.132417
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15770392215.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0371000418526 LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808271317322026q9iv444020.5389.53774.131733
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15770333218.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1066200955 PHAM MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15770245285.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1047388124 DUONG QUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097040508271254362026XT05024717.5189.36205.125436
|27/08/2026
|200.000,00
|Ung ho NCHCCCL + Chi Quang Vy + 0358840411#SP#020097041508271243402026FNfo320090.5389.78327.124340
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1iJFPP5T8.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 230 DANG DINH DUONG.20260827.124204.247529918.LE THI HOA.970432
|27/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.230#SP#0200970422082712402120269SAI205922.5389.59548.123951
|27/08/2026
|500.000,00
|6239IBT1iJFPUL3A.Ms 2026-230 uh em Dang Dinh Duong.20260827.123631.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|27/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#020097048808271235552026sb6c338648.5189.36020.123555
|27/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271233582026l11a332996.5389.25174.123358
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15769842596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2C5CI6F.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong HCVNQR BK6A8FCAA2118A9PT.20260827.122659.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2C5C6EB.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc HCVNQR BK6A8FCA2C0FFFAA6.20260827.122501.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2C5CHHJ.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung HCVNQR BK6A8FC9EAD4A15TU.20260827.122355.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423
|27/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2026230 dang dinhduong#SP#020097040508271220522026GK36016524.5389.46285.122052
|27/08/2026
|300.000,00
|6239IBT1fJSF4AQL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong, gui em phan le Thanh Tra sn 2007- Ha tinh.20260827.121802.937699393.HO THI XEM.970406
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1fJSF4PQT.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260827.121553.0905888105.VO THI HONG LY.970431
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15769569824.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|1.000.000,00
|6239TPBVI2C5M9M1.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260827.120533.03050180401.DOAN TO UYEN.970423
|27/08/2026
|200.000,00
|IB_410438350_1787806103065355351708_null_20260827_2026.230 em Dang Dinh Duong
|27/08/2026
|200.000,00
|6239MCOBQ2MF9X9S.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260827.115345.04001012947112.PHAM NU HUYEN TRANG.970426
|27/08/2026
|100.000,00
|LE THI OANH Chuyen tien UNG HO MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808271151312026bxi9189844.5387.53840.115131
|27/08/2026
|100.000,00
|6239SGTTW223P9F1.IBFT THUAN chuyen tien ung ho MS 2026.226 ba tran thi hong.20260827.114703.060302508189.NGO QUANG THUAN.970403
|27/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208271135472026T8KW124465.5389.48473.113517
|27/08/2026
|10.566,00
|6239IBT1k2W6UMAH.Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung FT26239932306888.20260827.113441.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|27/08/2026
|600.000,00
|6239IBT1iJFP2VUD.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026225 2026226 2036227 2026228 2026229 2026230 moi ma so 100 K.20260827.113358.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|27/08/2026
|300.000,00
|6239IBT1k2W6IBZH.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26239960580364.20260827.112946.10821493817010.VND-TGTT-PHAN HUONG GIANG.970407
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1aWNP4LQX.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260827.112713.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1aWNP4ZK2.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.112633.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
|27/08/2026
|30.000,00
|6239IBT1k2W6VCNA.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239134304980.20260827.112307.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|27/08/2026
|30.000,00
|6239IBT1k2W6DTSN.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26239778881376.20260827.112214.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271119282026e88g067538.5388.39899.111928
|27/08/2026
|100.000,00
|6239WBVNP2QNP6IP.Dong Le Khanh Ngoc chuyen tien.20260827.111736.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412
|27/08/2026
|100.000,00
|6239PGBLP2QNPDBQ.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.111621.4540985857788.PHAM CHI DUNG.970430
|27/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#0200970405082711085620264ZIO098356.5388.71884.110856
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1iJFPWSDE.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260827.110507.61627607.BUI THUY AN.970432
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15768526353.NGUYEN PHUONG TRAN ung ho MS 2026.227 ( anh Ho Trong Do).CT tu 0061000271288 NGUYEN PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|300.000,00
|6239IBT1d1YRWQN9.ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.110300.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15768503849.NGUYEN PHUONG TRAN ung ho MS 2026.230 ( em dang dinh duong).CT tu 0061000271288 NGUYEN PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15768493414.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15768477974.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|300.000,00
|LE THI DUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.230 Dang Dinh Duong#SP#020097048808271100302026pq09993767.5388.19609.110030
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15768472402.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|6239TPBVI2C5QHD7.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.105921.09968678789.NGUYEN HUU NHUT.970423
|27/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15768466095.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|GIUP DO ANH HO TRONG DO-270826-10:58:42 D0Fn000492#SP#020097041608271058422026D0Fn000492.5390.7464.105812
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15768446539.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508271057342026UoLQ846145.5389.1053.105734
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15768434660.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144027933541.20260827.144027933541-0983810281_Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15768424639.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|500.000,00
|6239IBT1k2WER3VK.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239794025999.20260827.105416.19036307234012.VND-TGTT-BUI THI MAI ANH.970407
|27/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-270826-10:53:39 N0gl470953#SP#020097041608271053392026N0gl470953.5388.75985.105339
|27/08/2026
|500.000,00
|6239IBT1k2WEXQKX.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239798282346.20260827.104855.19023827708888.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN HONG SANG Chuyen tien ung ho MS 2026 .226 ba Tran Thi Hong ................OM DZAMBALA ZALEN TADA SOAHA#SP#020097048808271047572026nqba947569.5390.41282.104757
|27/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15768247897.CAO VAN TAO chuyen tien.CT tu 0561000629793 CAO VAN TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|686.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097048808271041042026zyrx922487.5387.99600.104104
|27/08/2026
|500.000,00
|6239IBT1k2WELNDW.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26239789680100.20260827.104008.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WEL7TK.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239850013301.20260827.103910.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|27/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808271038042026a4aq911922.5390.82196.103805
|27/08/2026
|686.000,00
|MBVCB.15768163198.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0631000430651 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208271037272026B99J545341.5387.79030.103727
|27/08/2026
|400.000,00
|Ung ho NCHCCCL Le Do Thu Phuong 0917272186#SP#020097048808271032572026yae4893815.5189.52444.103226
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1fJSFMPNE.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260827.102958.0905888105.VO THI HONG LY.970431
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1fJSFMD86.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260827.102721.0905888105.VO THI HONG LY.970431
|27/08/2026
|100.000,00
|6239MCOBQ2MFK6AJ.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.102720.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042208271025592026ZBD7340910.5389.10487.102530
|27/08/2026
|50.000,00
|6239MSCBD2HEZ3NG.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.20260827.102501.198522838668.TRAN THI THU HUONG.970422
|27/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.230 Dang Dinh Duong#SP#020097040508271020482026SVSW058999.5387.79939.102048
|27/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808271020172026sdbb848863.5388.77371.101952
|27/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808271019512026el1h847281.5388.75034.101951
|27/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15767896717.ung ho MS 2026.229 ( ba Ma Thi Dung ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15767857578.ung ho MS 2026.228 ( ba Le Thi Luc ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15767833847.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1aWNPPCF9.ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong.20260827.101138.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1iJFULYBS.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.100948.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|27/08/2026
|100.000,00
|6239SGTTW223HDWY.IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260827.100719.070138604398.TRINH THI HONG YEN.970403
|27/08/2026
|300.000,00
|6239IBT1k2WE5I9T.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239667877417.20260827.100628.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|27/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15767729201.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15767734096.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|1.200.000,00
|6239IBT1iJFUHE1K.Ung ho MS 2026 - 227 - 228 - 229.20260827.100411.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|27/08/2026
|1.200.000,00
|6239IBT1iJFUH4D1.Ung ho MS 2026 - 224 - 225 - 226.20260827.100311.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|27/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808271000332026vh17778871.5390.64224.100033
|27/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808270958532026oeq9773083.5189.54866.095853
|27/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15767638509.LE HOANG HOI chuyen tien giup em Dang dinh Duong.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808270955502026zcwy762478.5390.38631.095519
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15767595709.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 0311000718061 LE DUC CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong#SP#0200970488082709531820261zl2753685.5189.26294.095253
|27/08/2026
|2.000.000,00
|UH MS 2026 226 BA TRAN THI HONG-270826-09:51:36 7Fd2357168#SP#0200970416082709513620267Fd2357168.5388.17560.095136
|27/08/2026
|50.000,00
|6239NAMAP2QN35RF.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong.20260827.095014.0901009883.TRAN MINH DUC.970428
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1iJFU65YJ.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.20260827.094811.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1iJFU6PSE.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.20260827.094741.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432
|27/08/2026
|1.500.000,00
|MS.2026.230 chau Dang Dinh Duong#SP#020097048808270946312026y4hv730624.5189.89877.094606
|27/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082709460620266A4Q785317.5390.88777.094536
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1iJFU6JZ4.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260827.094517.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432
|27/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208270943372026KTPZ388745.5387.76027.094307
|27/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508270942442026PTHX068832.5189.72098.094244
|27/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508270940442026P490058813.5389.62096.094044
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15767371532.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1068682713 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|300.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 230 ( em Dang Dinh Duong)#SP#020097041508270935332026UgDH552811.5387.35388.093502
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15767313800.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1982808848 PHAM HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.230#SP#020097040508270922212026O2KJ069083.5189.72890.092221
|27/08/2026
|10.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097040508270921112026EZEF063313.5389.67447.092111
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15767127063.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|1.000.000,00
|6239IBT1iJFUGBQC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong Phan Le Thanh Tra.20260827.091823.292222.TRAN PHUOC HUY.970432
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808270913282026gby6620271.5390.33210.091328
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15766902673.Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An).CT tu 1068233932 NGUYEN THI HUYEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.230#SP#020097048808270902392026zfv5584991.5388.86151.090209
|27/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808270900372026yd4y578485.5388.77298.090037
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2WKLZPF.Giup ma so 2026.230 FT26239970250718.20260827.085948.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|27/08/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144012906396.20260827.144012906396-0912105944_Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15766855160.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2CP65J6.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).20260827.085350.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2CP6N99.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260827.085229.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15766776142.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808270851022026beth547954.5390.38581.085102
|27/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15766668713.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0081000286990 PHAM THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|5.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-270826-08:39:15 MDVQ150766#SP#020097041608270839152026MDVQ150766.5388.91896.083916
|27/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15766598621.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 9271017939 LE DUY KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15766597864.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0021000922913 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2CP6QGM.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).20260827.083749.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15766567582.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|300.000,00
|6239VNIB02RX82NQ.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.083316.000120949.VO DONG HUNG.970441
|27/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong, ma GD 100000176289120#SP#020097044908270833072026I0JZ454774.5387.69037.083307
|27/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 230 em DANG DINH DUONG#SP#020097040508270827592026SHKO010735.5387.47920.082759
|27/08/2026
|500.000,00
|MS 2026.230#SP#0200970488082708225820269ksi458212.5390.31018.082258
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1iJFUUWB4.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.081941.207882585.TU HONG HANH.970432
|27/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704880827081856202642b6445073.5387.15353.081825
|27/08/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.230 -A.HIEU GIUP EM DANG DINH DUONG-270826-08:15:35 hFhd352859#SP#020097041608270815352026hFhd352859.5189.3148.081505
|27/08/2026
|300.000,00
|6239IBT1d1YXHT2X.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.081318.970422G88e123000000000ee2114.MBBANK IBFT.970422
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15766273582.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15766260365.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508270810442026TUWI029350.5189.84922.081044
|27/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15766216962.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071003191047 NGUYEN THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|500.000,00
|6239SGTTW223KGF7.IBFT Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.080723.060272646069.HO THU HUONG.970403
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208270804362026SBD1203260.5388.62753.080436
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#02009704880827080231202679f4390683.5390.56050.080201
|27/08/2026
|1.000.000,00
|6239IBT1aWNP9M51.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260827.080001.621001060000546.DINH MINH TUAN .970409
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15766070940.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|500.000,00
|6239TPBVI2CPD6M1.Ung ho MS 2026.230.20260827.075555.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
|27/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15766053631.HUYNH VAN SAU NGUYEN THI KIM TRANG UNG HO 2026.230( EM DANG DINH DUONG).CT tu 0171003474593 HUYNH QUANG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|6239SHBAP2QNF3V8.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260827.075525.01226228.DAO NGOC DUNG.970443
|27/08/2026
|800.000,00
|QR - ung ho ms 2025.230#SP#020097041508270755022026DcjT235397.5389.29615.075502
|27/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1k2WK9U23.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26239077192860.20260827.075501.19028227146012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|27/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097040508270754332026B2O2053018.5387.27715.075433
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WK998T.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em LE TRAN NGOC TRINH MS 2026.222 Chuc em mau khoe FT26239511310422.20260827.075423.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|27/08/2026
|200.000,00
|6239SHBAP2QNFSWT.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260827.075422.01226228.DAO NGOC DUNG.970443
|27/08/2026
|200.000,00
|6239SHBAP2QNWG41.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260827.075348.01226228.DAO NGOC DUNG.970443
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WK26VL.PHAN THI THO 1937 ung ho NGUYEN VAN LUOM MS 2026.210 Chuc chau mau khoe FT26239012818390.20260827.075252.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WK21RK.Ba PHAN THI HAY 1941 ung ho ba TRAN THI HONG MS 2026.226 Chuc ba khoe manh FT26239460166256.20260827.075057.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.230-em Dang Dinh Duong#SP#020097040508270749532026OCV9031366.5390.12133.074922
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WKC48S.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho be VI DUC CHUYEN MS 2026.224 Chuc be mau khoe FT26239624308494.20260827.074905.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15765950976.Chuyen tien ung ho ms 2026 230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WK1NYA.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho em DAO HOANG DAN MS 2026.225 Chuc em mau khoe FT26239792598154.20260827.074716.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WK18N8.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho ba LE THI LUC MS 2026.228 Chuc ba mau khoe FT26239443809551.20260827.074519.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|27/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe-270826-07:45:10 TijG640327#SP#020097041608270745102026TijG640327.5388.95370.074510
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WKJFGN.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho anh TRINH CAO BAC MS 2026.199 Chuc anh mau khoe FT26239773282663.20260827.074338.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|27/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh-270826-07:41:56 lBTf744188#SP#020097041608270741562026lBTf744188.5387.84144.074156
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2WKJ236.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em DANG DINH DUONG MS 2026.230 Chuc em mau khoe FT26239055988058.20260827.074121.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|27/08/2026
|500.000,00
|6239IBT1k2WKWVGZ.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239931104141.20260827.073820.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097042208270735372026BZBW902311.5388.62824.073537
|27/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208270735032026BP7L700967.5389.60887.073503
|27/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808270733552026djpm296915.5389.57034.073324
|27/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.229#SP#020097048808270733242026hj0z295259.5389.55179.073253
|27/08/2026
|300.000,00
|6239IBT1k2W7NUDI.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26239052155684.20260827.073146.19029061171011.VND-TGTT-PHAN VAN DIEN.970407
|27/08/2026
|300.000,00
|6239TPBVI2CPH3WR.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.073105.55588882929.NGUYEN THI THANH THUY.970423
|27/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143998696111.20260827.143998696111-0839544804_Ung ho chuong trinh nang buoc den truong
|27/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15765614617.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2CPHC29.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.071823.02111646801.TRAN THI HUYEN.970423
|27/08/2026
|200.000,00
|LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.230 DANG DINH DUONG-270826-07:14:43 7WBR959558#SP#0200970416082707144320267WBR959558.5387.93509.071418
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2CPH24M.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.229 (co Ma Thi Dung). Chuc co manh khoe..20260827.071209.00180840266.HOANG HAI YEN.970423
|27/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#0200970422082707070920260YBK508713.5189.70160.070709
|27/08/2026
|200.000,00
|6239SHBAP2QNM488.Noi dung xin ghi ro Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.20260827.065800.0934030989.NGUYEN THI HANH.970443
|27/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2CP34VY.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).20260827.065607.04146174601.TRAN THANH GIAU.970423
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15765267914.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#02009704880827064459202662qa149512.5388.9138.064459
|27/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15765193746.2026.229( Ma thi dung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808270641222026r768140494.5390.98996.064122
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15765183171.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1014095442 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2W775LL.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239426506500.20260827.064013.19033129105018.VND-TGTT-PHAM THI THUY LINH.970407
|27/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15765024702.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0721000610384 TRAN MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|10.566,00
|6239IBT1k2W74JUF.Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26239382235659.20260827.061749.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|27/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082705382220261995780219.5189.5661.053823
|27/08/2026
|100.000,00
|6239VNIB02RV7A5J.Ung ho MS 2026.224 - be Vi Duc Chuyen.20260827.053036.001091990.TRAN THI NGOC NGA.970441
|27/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208270523152026OTTF706865.5387.96244.052315
|27/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042208270516042026SJDY117098.5387.92456.051604
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15764773619.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15764638452.2026.228.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2W7DWQB.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26239129100341.20260827.013151.19035308405019.VND-TGTT-BUI DUY KHANH.970407
|27/08/2026
|400.000,00
|6239IBT1k2W7SKN5.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26239097204518.20260827.012442.19035308405019.VND-TGTT-BUI DUY KHANH.970407
|27/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2W7SGXG.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26239097200000.20260827.012328.19035308405019.VND-TGTT-BUI DUY KHANH.970407
|27/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung#SP#020097048808270042512026krlb990630.5390.74596.004221
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W72WPI.Ung ho MS 2026.225 be Dao Hoang Dan FT26239680159004.20260827.004057.19035567105015.VND-TGTT-VU THI HIEU.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W7C3M3.Ung ho MS 2026.221 Sung Trong Nhan FT26239458301009.20260827.003855.19035567105015.VND-TGTT-VU THI HIEU.970407
|27/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W7CKM2.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239453620200.20260827.003552.19035567105015.VND-TGTT-VU THI HIEU.970407
|27/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15764456848.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1064858433 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15764435473.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.224 VI DUC CHUYEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15764433961.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000374791 BUI THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15764424535.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.226 TRAN THI HONG.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|100.000,00
|6239VNIB02RV97XX.Ung ho chuong trinh: Nang buoc den truong..20260827.000929.795744591.NGUYEN THI NGOC ANH.970441
|27/08/2026
|100.000,00
|6238IBT1k2W7Q8ER.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239360289046.20260826.233955.19022239335025.VND-TGTT-NGUYEN TUAN HA.970407
|27/08/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143975029605.20260826.143975029605-0904720970_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097041508262331032026wzQY708558.5389.92389.233103
|27/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262327572026gz3o946652.5387.88578.232757
|27/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15764219298.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15764204544.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15764187965.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1k2JS7AAC.TABITHA 0918347397 goi NCHCCCL FT26241799954077.20260828.232002.19020280102018.VND-TKTT- LE THI THU.970407
|28/08/2026
|150.000,00
|6240IBT1k2JSGELR.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26241080310479.20260828.231413.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407
|28/08/2026
|10.000,00
|6240IBT1k2JSAQDW.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26241313241773.20260828.230342.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|28/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15794229644.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0761002352201 NGUYEN TRUONG THANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#0200970415082822352620263HVo818319.5389.69227.223526
|28/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15794138923.ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1fJSNI8SP.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.222450.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15794072368.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0311000672615 NGUYEN THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|6240IBT1k2JSD2TM.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240546558872.20260828.221034.19035928658014.VND-TGTT-NGUYEN TAN VU.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15793846400.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0061001071602 NGUYEN THUC DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15793844101.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.231 ( Anh Dao Van Hien )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15793794200.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15793748202.ung ho 2026.230 em dang dinh duong.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|6240IBT1k2JSJX7G.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240118007718.20260828.215123.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808282151092026fbcu011896.5389.34115.215109
|28/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808282142072026u98o987445.5387.98058.214136
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1iJFGLJIF.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.212412.0967984380.NGUYEN MINH PHUONG.970432
|28/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15793286141.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097042208282115452026QDPE897266.5387.77084.211545
|28/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508282115262026RkRm607969.5388.75325.211526
|28/08/2026
|50.000,00
|gui vao ung ho Nepal 2026#SP#020097042208282114482026YTQX968867.5387.71890.211448
|28/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#020097042208282113282026012Z278451.5189.66107.211258
|28/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097040508282059212026HCHM030108.5189.91991.205921
|28/08/2026
|50.000,00
|6240IBT1k2J9BAU5.MS 2026.231 FT26240050183021.20260828.205304.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15792825576.Ung Ho MS 2026.231( anh Dao Van Hien).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097042208282043462026TFDW398029.5390.4701.204315
|28/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208282040112026JX1P332945.5388.85120.204012
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1k2J9I42D.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240836893810.20260828.203653.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15792481917.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|20.000,00
|6240MSCBD2HHX11I.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Dao Van Hien ms 2026231.20260828.202511.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1k2J914GM.Ung ho 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240698952295.20260828.201620.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|28/08/2026
|500.000,00
|6240IBT1k2J2R721.Ung ho MS 2026.231 - anh Dao Van Hien FT26240935048768.20260828.200352.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407
|28/08/2026
|10.566,00
|6240IBT1k2J2RJTZ.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240272549135.20260828.200231.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15791873518.ung ho MS2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|6240WBVNP2Q53ZXC.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.195020.106000669696.TRAN THI HOANG LAN.970412
|28/08/2026
|1.600.000,00
|6240IBT1bJMT4I66.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho Ma Thi Dung MS 2026 - 229.20260828.194515.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|28/08/2026
|1.800.000,00
|6240IBT1bJMT4ICK.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Dao Van Hien MS 2026 - 231.20260828.194329.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|28/08/2026
|10.000,00
|6240IBT1k2J2K85H.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240307556193.20260828.193815.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|28/08/2026
|500.000,00
|6240ABBKP2Q5SVZC.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.192940.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|28/08/2026
|20.000,00
|6240IBT1iJFGVBBM.Ung ho MS 2026-231 anh Dao Van Hien.20260828.192850.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1k2J2I2DM.MS2026.231 FT26240920747720.20260828.191102.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208281905012026OXU3967994.5389.69034.190502
|28/08/2026
|50.000,00
|6240IBT1k2J2CTJI.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26240378194848.20260828.185614.1405082002.TRAN THANH DIEM QUYNH.970407
|28/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15790605063.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.231.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15790581387.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.231(Anh DAO VAN HIEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1k2JCN7YW.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240005136516.20260828.184440.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|6240SGTTW22IK6Q9.IBFT Ung ho MS 2026.231 - anh Dao Van Hien.20260828.183033.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|28/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808281818242026xxoh137209.5390.36669.181824
|28/08/2026
|300.000,00
|6240MCOBQ2MTTP4I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260828.181647.03101011920749.DOAN THI MINH LOAN.970426
|28/08/2026
|300.000,00
|6240VNIB02RD95NZ.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.180814.002704060338437.NGUYEN THI THANH THU.970441
|28/08/2026
|50.000,00
|6240MCOBQ2MTTMDP.Ung ho ms2026.229 ma thi dung.20260828.180140.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|28/08/2026
|500.000,00
|6240IBT1k2JCURW7.UNG HO MS 2026.230 - EM DANG DINH DUONG FT26240457114045.20260828.180119.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|6240TPBVI28LXK8F.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.180035.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.231 Dao Van Hien#SP#020097048808281758202026mcux035310.5390.93149.175820
|28/08/2026
|300.000,00
|6240IBT1k2JCIIMN.Ung ho MS 2026.228 - ba Le Thi Luc FT26240951075041.20260828.175549.19831860613026.VND--TRANG NGUYEN VINH DUY.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15789544586.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0631000440637 LE THI XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|6240MCOBQ2MTJWCN.Ung ho ms2026.230 dang dinh duong.20260828.175059.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|28/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704150828174926202662Hf562971.5387.25709.174926
|28/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15789249376.ung ho MS 2026.231 (Dao Van Hien).CT tu 0071004243061 BUI NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|6240IBT1iJFAEEXQ.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.173559.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
|28/08/2026
|5.000,00
|6240IBT1k2J1N7MF.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240766110073.20260828.173129.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082817310120262o2f885492.5189.83331.173102
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1k2J1XDGM.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240301604507.20260828.172633.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1k2J1X19R.Ms 2026 231 anh Dao Van Hien FT26240070105302.20260828.172614.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|28/08/2026
|10.000,00
|6240IBT1k2J1TKEJ.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26240034678230.20260828.172105.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407
|28/08/2026
|10.000,00
|6240IBT1k2J1T2C3.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240058258175.20260828.172000.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407
|28/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15788786876.nguoi gia neo don.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15788748380.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|300.000,00
|6240TPBVI28LEVM5.Ung ho MS 2026.231 ( anh Dao Van Hien).20260828.171057.00005295677.NGO HUU QUANG.970423
|28/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097040508281707302026WH8N097580.5387.1016.170730
|28/08/2026
|50.000,00
|6240MCOBQ2MT88HV.Ung ho ms2026.231 dao van hien.20260828.170708.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|28/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.231#SP#0200970405082816573220263JXE030989.5189.23001.165706
|28/08/2026
|1.000.000,00
|6240IBT1k2J181IC.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240319124246.20260828.164438.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1iJFAU3MV.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260828.164201.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15787934819.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15787922995.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 9906577986 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|1.000.000,00
|6240ASCB02RDMIZ2.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-280826-16:33:59 6240ASCB02RDMIZ2.20260828.163400.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416
|28/08/2026
|300.000,00
|6240ASCB02RDMSJT.UNG HO MS 2026.228 BA LE THI LUC-280826-16:32:57 6240ASCB02RDMSJT.20260828.163258.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15787879298.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|500.000,00
|6240IBT1k2J1JC8Y.Be Nam Anh - Thuc Anh ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26240828000905.20260828.162050.19038837582014.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407
|28/08/2026
|30.000,00
|gui ung ho vung bi lu bao so 4#SP#020097042208281619412026GZL9506989.5390.41813.161941
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15787558115.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0771000797387 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|6240IBT1k2JJHAP7.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240265023203.20260828.155648.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15787248630.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041000922779 PHAM AI THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15787108667.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0771000606124 HO THI NGOC CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144206113681.20260828.144206113681-0986946529_Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28/08/2026
|50.000,00
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|28/08/2026
|50.000,00
|6240ORCOQ2MTA661.LOC HO TRO MS 2026.231 DAO VAN HIEN.20260828.153010.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|28/08/2026
|10.000,00
|6240TPBVI28LJ9YH.MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.152950.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|28/08/2026
|100.000,00
|6240TPBVI28LJ19V.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.152158.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|28/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208281520162026MXHJ446782.5387.39131.151945
|28/08/2026
|2.000,00
|6240IBT1fJSRSXSR.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.151539.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|28/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15786533937.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.231 ANH DAO VAN HIEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|20.000,00
|6240IBT1iJF4REGA.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.150602.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|28/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-280826-15:05:42 lM51757461#SP#020097041608281505422026lM51757461.5389.42622.150542
|28/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung-280826-15:04:57 dF86007880#SP#020097041608281504582026dF86007880.5389.37455.150458
|28/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-280826-15:04:14 fBiC288228#SP#020097041608281504142026fBiC288228.5389.33501.150415
|28/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-280826-15:03:27 hLbA615621#SP#020097041608281503272026hLbA615621.5390.28143.150327
|28/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15786470760.Ung ho NCHCCCL Hien.CT tu 1018144053 TRAN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15786448305.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|300.000,00
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|28/08/2026
|300.000,00
|NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.231 anh dao van hien#SP#020097048808281454272026thxl193465.5390.67290.145427
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#02009704220828145352202602PH451818.5388.63543.145322
|28/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208281444132026O4XS563267.5189.485.144413
|28/08/2026
|100.000,00
|6240SHBAP2QP6BSQ.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.231 anh Dao Van Hien.20260828.143646.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|28/08/2026
|100.000,00
|6240MCOBQ2MTYSQ1.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.143517.03201013804024.LE THI MINH HIEN.970426
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808281435182026gbpc126018.5388.42981.143518
|28/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097040508281431202026IXJ5008972.5387.18227.143120
|28/08/2026
|200.000,00
|TRAN DUY NGOC chuyen tien ung ho MS 2026231 Dao Van Hien#SP#0200970422082814293320267RZD236139.5387.8216.142934
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208281426262026Z3WS419061.5387.87623.142555
|28/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508281418562026FTJ6534062.5388.41049.141856
|28/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097040508281411112026BXK3021106.5390.87215.141041
|28/08/2026
|500.000,00
|6240IBT1iJF46LZM.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.141037.838669999.NGUYEN THI CUC.970432
|28/08/2026
|50.000,00
|6240IBT1k2JWKE9J.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240223879603.20260828.140556.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|28/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15785625077.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1050278888 PHAM HUNG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|6240TPBVI28L11WL.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.140128.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|28/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208281359502026SZO0773296.5189.9366.135950
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15785587633.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1k2JWGAD3.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240795907802.20260828.135859.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15785569701.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0421000475050 DUONG TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien)#SP#020097041508281358052026sSYb466574.5387.98246.135806
|28/08/2026
|5.000,00
|6240VNIB02RH9UTZ.ung ho MS 2026.231 ( anh Dao Van Hien ).20260828.135720.912281212.GIANG MY LINH.970441
|28/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15785547833.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15785555583.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15785531438.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.231 (dao van hien).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15785537101.NGUYEN THI HIEN chuyen tien UngHo MS 2026.231( anh dao van hien).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15785527565.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|1.000.000,00
|6240IBT1k2JW4572.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240652207954.20260828.135155.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
|28/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15785203316.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0371000446518 NGUYEN KHOA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|6240MSCBD2H9M4UD.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.130345.13536378888.BUI CAM NGOC.970422
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15784816920.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1042315822 NGUYEN MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15784772864.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1042315822 NGUYEN MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15784745665.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1042315822 NGUYEN MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15784728152.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1042315822 NGUYEN MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|6240TPBVI28LLNXZ.Ung ho MS 2026.231 Dao Van Hien.20260828.124244.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|28/08/2026
|300.000,00
|6240VNIB02RHUUJY.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.124006.015043210.HA THI NHU QUYNH.970441
|28/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien-280826-12:36:26 SRpR803920#SP#020097041608281236262026SRpR803920.5390.50114.123556
|28/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208281233052026SDXD705423.5189.30651.123306
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|10.000,00
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|25.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144183026214.20260828.144183026214-0343882448_Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508281205122026f5Cs117897.5387.64100.120442
|28/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15783920186.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1fJSXHDWJ.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.20260828.115742.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1fJSXH9AD.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260828.115712.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15783890896.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|500.000,00
|6240IBT1k2JQPEBT.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26240101006019.20260828.115621.19035073999013.VND-TGTT-HOANG THE ANH.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15783877234.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|6240IBT1iJF4VFHW.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.115315.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15783801236.Chia se den nhung nguoi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/08/2026
|200.000,00
|6240IBT1iJF4SZKB.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 231 DAO VAN HIEN.20260828.113553.247529918.LE THI HOA.970432
|28/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15783463456.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0181003297412 NGUYEN THI SON TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15783334443.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808281117222026z7bn479157.5189.9622.111722
|28/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208281116152026339J334866.5387.1301.111615
|28/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 229#SP#020097042208281114582026OO45737679.5387.93124.111458
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1aWN5YQJN.ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien.20260828.111301.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|28/08/2026
|500.000,00
|6240IBT1iJF41KFD.Ms 2026-231 uh anh Dao Van Hien.20260828.110449.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|28/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508281102472026NXNJ040381.5390.7620.110247
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208281102262026LU47143353.5387.5746.110226
|28/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208281054292026ZDKY583850.5389.51992.105430
|28/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#0200970422082810495120268QTO504414.5388.20664.104951
|28/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508281046512026HBeY700079.5387.99866.104651
|28/08/2026
|300.000,00
|6240SHBAP2Q7PPXS.NGUYEN THI BINH chuyen tien - ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien..20260828.104343.0913383625.NGUYEN THI BINH.970443
|28/08/2026
|1.000.000,00
|6240VNIB02RHYYRP.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.104031.032106340.NGUYEN QUYNH THANH.970441
|28/08/2026
|30.000,00
|6240IBT1k2WNACYS.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240441952315.20260828.103850.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien-280826-10:36:59 ITSh042498#SP#020097041608281036592026ITSh042498.5388.36570.103659
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808281036352026k929316801.5388.35070.103635
|28/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#0200970488082810352720262p08312574.5390.27682.103527
|28/08/2026
|500.000,00
|TrongHai Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do mong giadinh docthem dao Phat luat nhanqua long tubi tap thiendinh dekhoethem giupnguoi lamviectot#SP#020097042208281033542026496O241662.5387.17398.103323
|28/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-280826-10:33:38 kew6799350#SP#020097041608281033382026kew6799350.5389.16351.103308
|28/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.225 EM DAO HOANG DAN-280826-10:32:43 fpNd977976#SP#020097041608281032432026fpNd977976.5387.9581.103212
|28/08/2026
|15.000,00
|6240IBT1iJFBRAXV.nguyen nam phong tu thien.20260828.103215.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|28/08/2026
|200.000,00
|6240SGTTW22DXICD.IBFT Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.102846.060221907267.NGUYEN NGOC LAN VY.970403
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15782466070.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|65.000,00
|ba Ngat ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208281025352026DVH1269056.5389.64656.102535
|28/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15782340903.MAI THI MY TRINH chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li.CT tu 9349563324 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15782237116.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0201000616324 DAU VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|6240NAMAP2QPBF6Z.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien.20260828.101152.199911119.TRAN MINH DUC.970428
|28/08/2026
|200.000,00
|IBVCB.15782195724.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808281004292026w22p193949.5387.34664.100429
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15782102828.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9967673217 PHUNG THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15782100729.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15782093752.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15782089282.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15782074821.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15782059961.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15782064681.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|6240MSCBD2HSCTNM.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260828.095817.0353198527.NONG VAN THANG.970422
|28/08/2026
|300.000,00
|6240IBT1k2WN16KU.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240106010633.20260828.095604.19032768208018.VND-TGTT-MAI THANH VY.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15781831441.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0751000061588 NGUYEN LAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.231 DAO VAN HIEN-280826-09:40:46 9oKv163268#SP#0200970416082809404620269oKv163268.5387.1259.094046
|28/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15781681898.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0011002368228 NGUYEN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15781665822.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1926563899 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|6240IBT1k2WRTRTP.Ung ho em Dang Dinh Duong, MS 2026.230 FT26240030061372.20260828.093107.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|28/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208280929332026QKI3963785.5390.42474.092934
|28/08/2026
|200.000,00
|6240IBT1k2WRLTA6.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26240412116032.20260828.092751.19836180482026.VND--PHAM THI BICH HONG.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|IBVCB.15781576380.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808280924152026ozfx048366.5189.15736.092415
|28/08/2026
|300.000,00
|IBVCB.15781533444.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|300.000,00
|6240IBT1iJFBK1TF.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 231 anh dao van hien.20260828.092140.0905479777.NGUYEN THANH HA.970432
|28/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808280920022026k92f033618.5388.93937.092002
|28/08/2026
|200.000,00
|6240IBT1k2WRZQE2.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240204112608.20260828.091941.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808280916292026euj4021417.5189.77560.091629
|28/08/2026
|400.000,00
|6240IBT1k2WRE3RM.MS 2026.229 FT26240089528620.20260828.091626.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144157867742.20260828.144157867742-0828871902_Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1k2WREGI1.Ung ho MS 2026.231 FT26240086571905.20260828.091530.12921497509010.VND-TGTT-LE KHAC CHINH.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|6240SHBAP2Q7D4FI.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.091519.0916776464.NGUYEN KHAC QUAN.970443
|28/08/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208280914492026I7JZ537801.5388.70189.091418
|28/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do#SP#0200970422082809141820266992472018.5390.66609.091348
|28/08/2026
|150.000,00
|6240IBT1k2WREW1Q.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240026888057.20260828.091350.19030503343026.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG THAO.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808280910442026vhgv002069.5388.50807.091044
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208280905502026WH97839734.5387.27674.090551
|28/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097040508280900202026NC7J088640.5387.332.090021
|28/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.231 anh Dao van Hien#SP#020097048808280859362026lafs965058.5387.96663.085936
|28/08/2026
|CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT36+37)
|28/08/2026
|200.000,00
|DO THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026 231(anh Dao Van Hien)#SP#020097041508280857042026ZBwn292402.5389.84804.085704
|28/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien-280826-08:51:50 J9rA395941#SP#020097041608280851502026J9rA395941.5388.63121.085150
|28/08/2026
|300.000,00
|6240IBT1k2WRYCU8.TRAN VAN HIEP chuyen Ung ho MS 2026.231 anh Dao van Hien FT26240795724001.20260828.085016.3334957999.TRAN VAN HIEP.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|6240MCOBQ2MJV6NY.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.084246.80002089952.HOANG KIEN CUONG.970426
|28/08/2026
|100.000,00
|6240SGTTW22DUK6N.IBFT Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.084050.050002905393.NGUYEN DUC NHAT.970403
|28/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien-280826-08:39:24 sw4L666189#SP#020097041608280839242026sw4L666189.5390.11412.083853
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1iJFBPZ9N.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.082647.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1k2WR9LRP.MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240240070834.20260828.082436.19071799192018.VND-TGTT-TRAN NGOC MINH THY.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144150532059.20260828.144150532059-0904466093_Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28/08/2026
|200.000,00
|6240IBT1aWN51CRI.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260828.081826.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437
|28/08/2026
|600.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-280826-08:16:29 WI4Q996561#SP#020097041608280816292026WI4Q996561.5390.22422.081629
|28/08/2026
|600.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-280826-08:14:45 4D94855196#SP#0200970416082808144520264D94855196.5390.14834.081415
|28/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208280814002026DOGB725723.5388.13098.081400
|28/08/2026
|600.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh-280826-08:13:05 jcYH036446#SP#020097041608280813052026jcYH036446.5189.9280.081305
|28/08/2026
|600.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-280826-08:10:16 jrAU105336#SP#020097041608280810162026jrAU105336.5189.95585.081016
|28/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208280807472026AFTA211642.5390.80129.080747
|28/08/2026
|3.509.000,00
|6240IBT1k2WRW4KF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26240624374493.20260828.080743.11124018819018.VND-TGTT-TRAN TIEN DUNG.970407
|28/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15780478331.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0581000740285 NGUYEN THI TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|VCB.CTDK.28/09/2025.ung ho NCHCCCL DOAN HONG MINH 0904369643. CT tu 0021001331954 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|500.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808280759552026ryzr773838.5390.51171.075955
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208280758532026KCUT491549.5389.46631.075853
|28/08/2026
|50.000,00
|DANG THI OANH chuyen tien ung ho 2026231 DAO VAN HIEN#SP#020097042208280757212026ZSHO351732.5387.41603.075721
|28/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15780395848.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15780383072.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0111000488034 NGUYEN HUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|500.000,00
|6240MCOBQ2MJG6FJ.PHAM NGOC KHANH chuyen tien ung ho ms 2026.231.20260828.074735.20011012988888.PHAM NGOC KHANH.970426
|28/08/2026
|100.000,00
|6240MSCBD2HX98JN.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.074544.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
|28/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208280743592026CVTU212578.5387.95801.074400
|28/08/2026
|10.000,00
|6240IBT1aWN5QLXU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,226 (Ba Tran Thi Hong).20260828.073510.0339306897.VU DUC TU.970437
|28/08/2026
|300.000,00
|6240IBT1bJMTDMI7. Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260828.073353.090206632001.NGO THI THANH THAO & PHAM THAI HUNG.458761
|28/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15780044333.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.231-anh Dao Van Hien#SP#0200970405082807225120261K5E032130.5388.23877.072251
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808280709092026oqpl617187.5389.79623.070909
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15779474589.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15779364791.Chuyen tien ung ho nhung hoan canh kho khan.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15779273246.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15779263700.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15779257894.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0011002632214 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|10.566,00
|6240IBT1k2WXDAPU.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26240044658392.20260828.053349.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|6240IBT1aWNY3VA7.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260828.050038.700011494156.NGUYEN VAN TRUNG.970424
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15778958252.ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013653722 NGUYEN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808280106222026rl57420354.5387.7814.010622
|28/08/2026
|100.000,00
|6240IBT1k2WXQ317.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.226 FT26240750002316.20260828.005409.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|28/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15778850378.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0101000286174 DANG PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15778848999.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0101000286174 DANG PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15778806601.ung ho MS 2026.224 ( be Vi DUC CHUYEN).CT tu 7909696589 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097048808280011052026dk2p401634.5390.66126.001105
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15778719230.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0011004222068 BUI MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|6239VNIB02R3AW58.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260827.235802.945718685.PHAM THI THUAN ANH.970441
|28/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W3XWJ4.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26240116315990.20260827.235725.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI282F3CX.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.235652.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|28/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W33NBM.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26240031990064.20260827.235651.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2W33RWF.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26240333092162.20260827.235619.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W33ZNH.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26240805124852.20260827.235410.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W33EH3.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26240925705539.20260827.235324.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15778696319.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0071001321396 PHUNG THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|50.000,00
|6239IBT1iJF5TXYW.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260827.235134.221194241.VU THI HUE.970432
|28/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2W334CS.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26240007278250.20260827.235122.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W33YRJ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26240415031231.20260827.235036.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2W338TH.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26240226210012.20260827.234934.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|6239IBT1k2W33MKH.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26240930180252.20260827.234849.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W332TU.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26240180280700.20260827.234713.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|28/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W33WXW.Ung ho MS 2026.224 va 2026.225 FT26240800997203.20260827.234553.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH.970407
|28/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15778654454.Hoang Thi Thu Ha, Bui Duc Luyen mung le vu lan.CT tu 1016677035 BUI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|6239IBT1k2W3T387.Ung ho MS 2026.230 Em Dang Dinh Duong FT26240821817331.20260827.233329.19029052490021.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407
|28/08/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208272320012026NONV651448.5389.8806.232001
|28/08/2026
|5.000,00
|6239IBT1k2W3LVTW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26240619086113.20260827.231825.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/08/2026
|5.000,00
|6239IBT1k2W3LCBX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung FT26240664002514.20260827.231704.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808272313432026pewl367427.5389.99831.231343
|28/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15778522474.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)_Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/2026
|100.000,00
|6239TPBVI2828GN4.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong). Mong em som hoi phuc nhe..20260827.230214.00180840205.HOANG HAI YEN.970423
|29/08/2026
|100.000,00
|Chuyen tien ung ho MS 2026.232 Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488082922444220265g2y756158.5387.91687.224442
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JBLS8M.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246444334354.20260829.223908.19029454836013.VND-TGTT-KHUONG THI MINH NGUYET.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1k2JBL2SF.UH MS 2026 232 E Nguyen Tri Dung FT26246901473116.20260829.223846.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040508292237432026ZK9G087602.5390.77833.223743
|29/08/2026
|300.000,00
|6241ASCB02RP94A4.UNG HO MS 2026.232 E NGUYEN VAN TRI DUNG-290826-22:36:08 6241ASCB02RP94A4.20260829.223608.22153007.BUI THI HOAI THU.970416
|29/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208292221552026KMD4919648.5189.42523.222156
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JBKAFC.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246098166628.20260829.221530.19036138691018.VND-TGTT-BUI DUY MINH.970407
|29/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15808989422.ung ho MS 2026.231( anh Dao Van Hien).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1k2JB7Z5K.Ung ho ms 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246084593231.20260829.221142.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
|29/08/2026
|50.000,00
|6241IBT1k2JB7B89.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246890084933.20260829.221039.19035945739011.VND-TGTT-VO HOANG THIEN KIM.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI LIEN Chuyen tien ung ho 2026.232e Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488082922080320265jvb694314.5189.5247.220732
|29/08/2026
|200.000,00
|2026.232 chau tri dung#SP#020097042208292207512026VK0X298761.5389.3729.220752
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1iJFZJZAM.Ung ho chau Nguyen thi Diem Quynh - 2 lan hoc sinh gioi quoc gia thi do DHSP 2 dc den Trg.20260829.220322.7321111978.DANG THI HONG AN.970432
|29/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15808847363.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguye Thi Lam Chau ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15808828845.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1021000010167 DOAN YEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1iJF6NLUW.Ung ho ms 2026 232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.213607.0384862968.LE THI THANH HUE.970432
|29/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15808547217.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021001821720 PHAM MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|300.000,00
|6241IBT1k2JBIYHH.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246848292023.20260829.213151.666668887939.TONG HUY HOANG.970407
|29/08/2026
|500.000,00
|6241IBT1k2JB92DI.Ung ho nchcccl dung tran 0918682822 FT26246092480423.20260829.211412.573066668888.TRAN ANH DUNG.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung)#SP#0200970415082920583820268vfe688323.5387.34052.205838
|29/08/2026
|20.000,00
|6241MSCBD2H7NXF2.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Van Tri Dung ms 2026232.20260829.205729.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|29/08/2026
|5.000,00
|6241IBT1k2JBQYJC.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246560173943.20260829.205621.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|29/08/2026
|5.000,00
|6241IBT1k2J5NGYQ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26246326191145.20260829.205350.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|29/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808292039112026wgkg437820.5388.35112.203839
|29/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.232#SP#020097048808292036402026kuiz428764.5389.20912.203614
|29/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970405082920273820265VYZ013521.5388.72663.202738
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970422082920195520268S8R368504.5389.29640.201955
|29/08/2026
|50.000,00
|6241IBT1k2J5A52S.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241380178007.20260829.201246.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|29/08/2026
|50.000,00
|6241WBVNP2AYQAA9.Dong Le Khanh Ngoc chuyen tien.20260829.201109.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412
|29/08/2026
|3.000.000,00
|6241IBT1k2J545YV.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26241970748449.20260829.201000.705665.PHAM LE NGOC LINH.970407
|29/08/2026
|300.000,00
|6241IBT1iJF6KP8Z.Dinh Huy Binh ung ho MS 2026 232.20260829.201000.0983025123.DO THI THUY.970432
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2J5URNE.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241695005110.20260829.195725.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407
|29/08/2026
|10.000,00
|6241IBT1aWNAG9QF.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,229 (Ba Ma Thi Dung).20260829.192812.0339306897.VU DUC TU.970437
|29/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#0200970415082919233120263a86320664.5189.98929.192331
|29/08/2026
|100.000,00
|Nguyen Lam Khanh Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208291922012026YC9H613352.5387.90578.192201
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1bJMTT7A6.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.191831.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|29/08/2026
|200.000,00
|ung ho ma so 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291918132026e1cy130266.5189.66827.191747
|29/08/2026
|1.000.000,00
|6241IBT1k2JYL2H9.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241176624957.20260829.190115.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097044908291900542026eSV3522401.5189.61043.190022
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1aWNABT9X.Ung ho MS 2026.232 Nguyen Van Tri Dung.20260829.185508.000004518064.DANG THANH HAI.970440
|29/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15806011071.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15805978907.ung ho MS2026.232.em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1027119423 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291846562026eyv7001019.5388.72751.184625
|29/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291836472026vj8t954940.5189.6135.183647
|29/08/2026
|100.000,00
|6241ASCB02R7NKKQ.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-290826-18:36:21 6241ASCB02R7NKKQ.20260829.183621.25476447.GIANG YEN NHI.970416
|29/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291819382026w8ow877784.5387.92928.181938
|29/08/2026
|300.000,00
|6241IBT1k2JYJRXW.Ung ho ms 2026.232 em nguyen van tri dung FT26241064950217.20260829.180310.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
|29/08/2026
|20.000,00
|6241IBT1iJF6J9AT.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.175537.126748833.NGUYEN THI LE PHUONG.970432
|29/08/2026
|1.800.000,00
|6241IBT1bJMTLZCZ.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Van Tri Dung MS 2026 - 232 . Chuc con som hoi phuc khoe manh.20260829.175128.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|29/08/2026
|10.000,00
|6241IBT1k2JPFJEE.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241510213965.20260829.174533.11100123789789.HA DANG CAO.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JPT64F.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241058030192.20260829.174447.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1k2JPHKTC.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241027079664.20260829.174016.9988884553.DAO ANH TUNG.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1k2JPH95T.MS.2026.232 Nguyen Van Tri Dung FT26241596523299.20260829.173913.19040022844019.VND-TGTT-NGUYEN THI SAO CHI.970407
|29/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15804318588.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|300.000,00
|6241ASCB02R7WP5R.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-290826-17:19:53 6241ASCB02R7WP5R.20260829.171954.89756868.DUONG THU HONG.970416
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488082917074520260n02521206.5387.1051.170745
|29/08/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097041508291705552026H9af565251.5387.89027.170555
|29/08/2026
|10.000,00
|6241IBT1iJFELLJN.tu thien.20260829.170539.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|29/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15803814471.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0071001512557 NGUYEN VU CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291649502026TRLL456989.5189.79539.164919
|29/08/2026
|50.000,00
|6241MCOBQ2MZ49VV.Ung ho ms2026.232 nguyen van tri dung.20260829.164126.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|29/08/2026
|500.000,00
|6241ASCB02R7JXMY.MS 2026.231-290826-16:39:36 6241ASCB02R7JXMY.20260829.163936.17365607.LE THI HONG PHU.970416
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1k2JUNZDS.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241212240083.20260829.163844.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|6241ASCB02R7JWG5.UNG HO MS 2026.232-290826-16:38:27 6241ASCB02R7JWG5.20260829.163827.255011249.TRUONG HONG YEN.970416
|29/08/2026
|500.000,00
|6241ASCB02R7JRD6.MS 2026.232-290826-16:38:22 6241ASCB02R7JRD6.20260829.163822.17365607.LE THI HONG PHU.970416
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JURM11.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26241920168805.20260829.163506.19028227146012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|29/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15803404490.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208291631062026I02K848335.5389.58744.163107
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970422082916274720266V0E151758.5189.38719.162716
|29/08/2026
|100.000,00
|6241WBVNP2ALWIPQ.UH MS 2026 232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.162638.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
|29/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15803257417.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JU6V95.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241933241590.20260829.161408.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
|29/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15803065890.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0071001772108 NGUYEN TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|6241SGTTW226QJZL.IBFT Ung ho MS 2026.232 em Nguyen van tri dung.20260829.160718.070058621933.HUYNH THI TRUC LINH.970403
|29/08/2026
|300.000,00
|6241ABBKP2AL4ID4.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.160122.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|29/08/2026
|10.000,00
|6241TPBVI28QATLT.MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).20260829.155746.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|29/08/2026
|200.000,00
|Ung ho ms 2026.232#SP#0200970488082915573120263dki214387.5189.57626.155659
|29/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15802835973.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15802834089.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15802826258.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15802820012.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15802810058.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|6241VNIB02R7BBFD.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.155209.002704060338437.NGUYEN THI THANH THU.970441
|29/08/2026
|100.000,00
|6241TPBVI28QQDIL.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.154818.00006138298.PHAM VAN TUNG.970423
|29/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15802605447.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 232 ( em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097041508291534322026FrYi176469.5389.27474.153432
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291525132026L9BY732087.5387.77070.152442
|29/08/2026
|50.000,00
|6241TPBVI28QYR2U.ms 2026.232.20260829.152129.04441572510.DO HOAI LY.970423
|29/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15802144302.ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15802114093.ung ho ms 2026.232.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040508291458482026KG2X061858.5388.38347.145848
|29/08/2026
|1.000.000,00
|6241IBT1k2J83FPT.MS 2026.232 - em Nguyen Van Tri Dung FT26241078642689.20260829.145215.19033839323014.VND-TGTT-VO PHAM THAI HANG.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|6241VNIB02R67AGX.ung ho ms2026.232 ( em nguyen van tri dung).20260829.144934.098206666.PHAN NGOC ANH.970441
|29/08/2026
|100.000,00
|6241SGTTW22NPGGG.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.144739.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1fJDQPYBC.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.143215.1983368.NGUYEN DUY HUNG.970431
|29/08/2026
|200.000,00
|6241ASCB02R6H6P5.MS2026-232 CHAU NGUYEN VAN TRI DUNG HN-290826-14:30:13 6241ASCB02R6H6P5.20260829.143014.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|29/08/2026
|300.000,00
|6241IBT1k2J8KX88.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26241615999011.20260829.142433.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407
|29/08/2026
|50.000,00
|6241IBT1k2J87N14.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241433875033.20260829.142105.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.232 Em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291415412026ry90880210.5189.22628.141541
|29/08/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2026.232 em nguyen van tri dung#SP#020097040508291408412026V869076266.5388.89937.140841
|29/08/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808291400472026o1z6839184.5189.54277.140047
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1iJFEJ83P.ung ho MS2026 232 e nguyen van tri dung.20260829.135821.88611616.PHAM THI HOA.970432
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2J8YHV5.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26241530171222.20260829.135753.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|29/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970422082913491220260QPR592241.5189.1875.134912
|29/08/2026
|20.000,00
|6241MSCBD2HN9CN9.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.134714.0960131868888.NGO SY ANH.970422
|29/08/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291346252026468K643754.5389.89924.134626
|29/08/2026
|1.000.000,00
|6241ASCB02R6V6TV.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-290826-13:44:12 6241ASCB02R6V6TV.20260829.134412.190038.DANG THI THU HUYEN.970416
|29/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15801178613.ung ho ms 2020.226( ba tran thi hong).CT tu 9987465648 LE THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970405082913380120266QQ1080558.5390.52419.133801
|29/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291333542026ZS4W962823.5189.35030.133354
|29/08/2026
|400.000,00
|UNG HO MS 2026.232 ( NGUYEN VAN TRI DUNG)#SP#020097041508291329172026rUBy697888.5387.14381.132846
|29/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970415082913165220261CDv667127.5388.58220.131652
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1fJDQMDFY.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.131517.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2J8CVUT.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241253525608.20260829.131422.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|29/08/2026
|10.000,00
|6241IBT1iJFKXD4K.Ung ho MS 2026-232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.131136.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|29/08/2026
|5.000,00
|6241VNIB02R6GKMU.ung ho MS 2026.232 ( em Nguyen Van Tri Dung ).20260829.130532.912281212.GIANG MY LINH.970441
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291304572026tuwx695388.5389.2405.130457
|29/08/2026
|500.000,00
|6241IBT1k2J8WGNM.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241768957056.20260829.130456.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|29/08/2026
|70.000,00
|6241IBT1k2J8WVEG.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241963264776.20260829.130347.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|29/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15800585040.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.232( Em Nguyen van Tri Dung) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JI3LBI.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241302677594.20260829.124838.19034236293011.VND-TGTT-HOANG NGOC HUYEN LINH.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|6241SGTTW22NHKAQ.IBFT Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.124627.024688886666.NGUYEN THI THUY HA.970403
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JIFP82.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241827201560.20260829.124403.2223281996.NGUYEN THI THU PHUONG.970407
|29/08/2026
|50.000,00
|6241IBT1k2JITNFE.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241082671005.20260829.124239.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|29/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15800493638.ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1iJFKLGPJ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 232 NGUYEN VAN TRI DUNG.20260829.124034.247529918.LE THI HOA.970432
|29/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15800472903.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.232.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291239472026OKTF140611.5387.80150.123947
|29/08/2026
|300.000,00
|6241SHBAP2A2DHHK.Ung ho MS 2026-232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.123928.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|29/08/2026
|50.000,00
|6241SHBAP2A2DHKH.MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.123810.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443
|29/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970405082912371920268QS1095949.5389.66637.123719
|29/08/2026
|100.000,00
|6241SGTTW22N3DUA.IBFT Ung ho MS 2026.232 - em Nguyen Van Tri Dung.20260829.123215.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|29/08/2026
|100.000,00
|6241TPBVI28YIGRP.Ung ho MS 2026.232 Nguyen Van Tri Dung.20260829.123040.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|29/08/2026
|50.000,00
|6241IBT1k2JI669I.MS 2026.232 FT26241255546066.20260829.122922.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)#SP#020097041508291228272026yl1J526222.5390.19080.122827
|29/08/2026
|50.000,00
|6241IBT1iJFKZL7N.Ung ho Ms2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.122651.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
|29/08/2026
|50.000,00
|6241IBT1k2JIKS4N.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241140790867.20260829.122204.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15800217851.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144330424418.20260829.144330424418-0938122191_Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15800182813.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JIG6GL.Ung ho MS 2026. 232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241712440528.20260829.121747.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|29/08/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15800156202.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1033777141 NGUYEN DUC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15800098470.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|50.000,00
|6241ORCOQ2MZML8S.LOC HO TRO MS 2026.232 TRIDUNG.20260829.121144.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|29/08/2026
|500.000,00
|6241IBT1k2JI5SRG.Ung ho chuong trinh Nang buoc toi truong Phan Le Thanh Tra FT26241514605735.20260829.120518.19036413832018.VND-TGTT-TRAN NAM KHANH.970407
|29/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144328573038.20260829.144328573038-0775067786_Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29/08/2026
|50.000,00
|6241IBT1k2JIPKWL.Giup ma so 2026.232 FT26241178946027.20260829.120058.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1k2JIP5NG.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26241540050506.20260829.120034.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|29/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808291200242026pdmw489130.5387.53879.115953
|29/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970422082911592020261SJP603627.5387.48696.115921
|29/08/2026
|100.000,00
|6241ORCOQ2MZ1RVM.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.115818.0004100036406002.PHAM NGOC TRAM ANH.970448
|29/08/2026
|300.000,00
|6241IBT1k2JIU5IE.Ung ho MA2026.232 em Nguyen Van Tri Dung chuc em khoi benh khoe manh nhieu niem vui FT26241579024904.20260829.115748.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15799850067.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0111000199067 NGUYEN NGOC NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1k2JIUS8X.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241712365105.20260829.115704.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JI83A1.Ung ho MS 2026.232 FT26241460627122.20260829.115613.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|29/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291156012026ZFWU385866.5389.26857.115601
|29/08/2026
|200.000,00
|6241ASCB02R6F33D.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-290826-11:55:50 6241ASCB02R6F33D.20260829.115551.63368868.BUI THI BICH PHUONG.970416
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208291154552026GGB4555327.5390.20472.115456
|29/08/2026
|50.000,00
|6241MSCBD2HNMQBC.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026232 em nguyen van Tri Dung.20260829.115411.8989686822222.HOANG THI NHUNG NHO.970422
|29/08/2026
|1.000.000,00
|6241IBT1k2JIIR9M.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241078080567.20260829.115339.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|29/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15799774964.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15799765389.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|10.000,00
|6241IBT1k2JIMB8M.ung ho ms 2026.232, em Nguyen Van Tri Dung, chuc em va gia dinh binh an FT26241881005569.20260829.114947.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|29/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15799717829.ms2026.232.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|500.000,00
|6241IBT1k2JIJBWN.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241651780897.20260829.112836.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15799204041.ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1aWN479LG.Ung Ho MS 2026.232( Em: Nguyen Van Tri Dung).20260829.110051.700015999693.TRINH DINH THAO.970424
|29/08/2026
|100.000,00
|6241BIDVE2NAZQCK.Ung ho MS 2026.232 em nguyen van tri Dung.20260829.105429.3300118245.NGUYEN THI BICH .970418
|29/08/2026
|300.000,00
|6241SGTTW22NGTQK.IBFT Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260829.104932.060005542981.NGUYEN HOANG TRANG.970403
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JMG4IW.Ungho nchcccl pham thi ngoc hiep 0823330279 FT26241056576497.20260829.104628.19034916094011.VND-TGTT-TRAN THIEN DUY.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|6241SGTTW22NEI99.IBFT Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.20260829.104112.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403
|29/08/2026
|200.000,00
|6241SGTTW22NEVHB.IBFT Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.20260829.103749.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403
|29/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15798570423.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|6241SGTTW22NEU1G.IBFT Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260829.103515.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403
|29/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15798538612.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|6241TPBVI28YVFJB.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260829.102725.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208291022552026AY05125314.5390.86262.102256
|29/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15798344128.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0721000567567 TRAN THANH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1k2JMSKHG.2026.232 FT26241867028694.20260829.101205.19030379350019.VND-TGTT-NGUYEN CHIEN THANG.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1aWN4BUMS.ung ho MS 2026.232 em nguyen van tri dung.20260829.100418.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|29/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15798094852.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15798064169.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.231 ( anh Dao Van Hien ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097041508290950352026ItrE806293.5387.8283.095035
|29/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15797841948.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208290941082026JXUN303866.5389.61037.094108
|29/08/2026
|300.000,00
|6241IBT1bJMTKTB3. Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.094016.090206632001.NGO THI THANH THAO & PHAM THAI HUNG.458761
|29/08/2026
|50.000,00
|6241ASCB02RN3YLW.UNG HO MS 2026 232 EM NGUYEN VAN TRI DUNG-290826-09:33:38 6241ASCB02RN3YLW.20260829.093338.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488082909313320263z6g921243.5388.13315.093133
|29/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15797607153.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144307523548.20260829.144307523548-0938122191_Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|29/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144307571195.20260829.144307571195-0938122191_Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|29/08/2026
|25.000,00
|6241TPBVI28YWE4H.MS 2026.231 hungnt6.20260829.092103.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|29/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15797292333.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS2026.231 ( anh Dao Van Hien)..CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15797262052.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15797243445.ung ho MS 2026.232.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15797241190.ung ho MS 2026.231.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15797246502.ung ho MS 2026.230.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15797091302.Ung Ho MS 2026.232(Em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15797087704.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|HA THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970422082908511520266OSF370627.5390.35468.085044
|29/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15796988405.chuyen tien ho tro ma so 2026.232 nguyen van tri dung.CT tu 0121001820537 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|15.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.8.2026 - MS 2026.218 BE GIA HAN VA GIA VINH#SP#0200970415082908451820269999241851.5387.10836.084521
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JVV648.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26241550960695.20260829.084328.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JVVBDT.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241010232409.20260829.084250.19036726145011.VND-TGTT-TRAN KIM HOAN.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1aWN4IH1F.ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).20260829.083907.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440
|29/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15796792078.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15796674946.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021001116019 NGUYEN THI LUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15796572261.LE THI TRANG chuyen tien 2026.232 Nguyen Van Tri Dung .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15796547180.MS 2026.232( NVTD).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Chuyen tien ung ho MS 2026.232 em Van Tri Dung#SP#020097040508290812522026SQWA063552.5389.91003.081252
|29/08/2026
|50.000,00
|6241IBT1fJSNEBV1.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.081235.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|29/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097041508290810442026LCrb450046.5189.83000.081013
|29/08/2026
|50.000,00
|6241ASCB02RNTPN1.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-290826-08:08:53 6241ASCB02RNTPN1.20260829.080854.37304337.HUYNH THI MY LAN.970416
|29/08/2026
|500.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#02009704880829080456202627up609517.5389.63479.080430
|29/08/2026
|300.000,00
|6241VNIB02RNZGXP.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260829.075234.000120949.VO DONG HUNG.970441
|29/08/2026
|200.000,00
|6241TPBVI28YZLX7.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260829.075017.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|29/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS- 2026.232-em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040508290736512026T0RZ094579.5388.72865.073651
|29/08/2026
|10.000,00
|6241IBT1aWN4DQ66.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,228 (Ba Le Thi Luc).20260829.073342.0339306897.VU DUC TU.970437
|29/08/2026
|300.000,00
|6241IBT1iJF7ANVH.nguyen tri dung Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260829.072827.35166666668.NGUYEN TRI CUONG.970432
|29/08/2026
|200.000,00
|6241IBT1k2JDAATB.Ung ho em Nguyen Van Tri Dung,MS 2026.232 FT26241614506352.20260829.071923.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15795591619.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|6241VNIB02RNM9Q3.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260829.063906.094286606.LU TAI NGUYEN.970441
|29/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15795454932.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15795423043.Chuyen tien ung ho ms 2026 231 anh Dao Van Hien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/08/2026
|20.000,00
|PHAN TUAN ANH chuyen tien#SP#020097042208290622462026R51H560280.5387.90325.062246
|29/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15795253158.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.218 (be Gia Han va Gia Vinh .CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508290605392026sC8g150995.5390.65983.060539
|29/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15795212532.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.217 ( gd ong Nguyen Van Thao).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15795185610.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.216 (em Nguyen Thi Hoe).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15795132958.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUONG THAO chuyen tien#SP#020097040508290421122026J6ZH034580.5388.13441.042041
|29/08/2026
|500.000,00
|Nguyen Van Trang Chuyen tien ung ho MS 2026 .226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808290418092026atee267716.5388.11860.041809
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#02009704880829021351202641oh247441.5390.77266.021351
|29/08/2026
|100.000,00
|6241IBT1k2JDQ2U8.Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26241623081796.20260829.015346.19034236293011.VND-TGTT-HOANG NGOC HUYEN LINH.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien)#SP#020097041508290047372026Cb2n935643.5390.37300.004737
|29/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15794749700.ms 2026 231 anh DAO VAN HIEN.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15794742357.ms 2026 230 em DANG DINH DUONG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/08/2026
|500.000,00
|6241IBT1iJF7DWXI.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260829.001821.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|29/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15794690611.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 9707661632 TRAN MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/08/2026
|200.000,00
|6240IBT1k2JSH1CU.Dao Vu ung ho Ho-Thi-Bao-Ngan MS2026.130 FT26241059631944.20260828.235621.8122119688.VU QUANG VIET.970407
|29/08/2026
|50.000,00
|6240IBT1k2JSZR9Q.TRAN LENH QUANG chuyen FT26241780673090.20260828.235457.19037974399018.VND-TGTT-TRAN LENH QUANG.970407
|29/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808282353582026d7c5194410.5389.94320.235358
|29/08/2026
|100.000,00
|6240VNIB02RI69IK.ung ho ms 2026.231 anh Dao Van Hien.20260828.235054.098206666.PHAN NGOC ANH.970441
|29/08/2026
|300.000,00
|6240IBT1k2JSZ5KN.Ung ho ms 2026.231 anh dao van hien FT26241401363026.20260828.235050.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
|29/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15794538225.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1021000010167 DOAN YEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu#SP#020097048808302245442026l4bk317745.5388.35587.224518
|30/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15823686054.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|6242SHBAP2AAUSEC.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.223855.1006652545.NGUYEN THI THANH THUY.970443
|30/08/2026
|40.000,00
|gui ms 2026 233#SP#020097042208302237322026AORW726955.5390.20397.223733
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15823630799.Ung ho MS 2026.232 ( em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970415083022343820260vvC996264.5390.14205.223438
|30/08/2026
|200.000,00
|6242IBT1k2JLKCT4.Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan FT26246104012370.20260830.223407.19034394200010.VND-TGTT-DINH XUAN HUNG.970407
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15823521399.TUONG DUNG ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15823506955.TUONG DUNG ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15823498261.ung ho ms 2026.226.CT tu 9987279191 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15823494639.TUONG DUNG ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.233 Ly Mi Lung#SP#020097040508302216132026Q82C096479.5189.69615.221613
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15823478536.TUONG DUNG ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15823468901.TUONG DUNG ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15823464127.TUONG DUNG ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15823447153.TUONG DUNG ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|50.000,00
|6242IBT1k2JL5J6W.BUI THUY LINH chuyen Ung ho MS 2026.233 anh Ly My Lung FT26246935507750.20260830.220540.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407
|30/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026. 232 Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208302203392026D46Z938955.5388.35124.220313
|30/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808302202192026a0do242272.5388.30072.220219
|30/08/2026
|30.000,00
|6242ORCOQ2MR5AV9.LE THI NGOC LOAN Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung.20260830.215655.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|30/08/2026
|30.000,00
|6242ORCOQ2MR5YMP.Nguyen Tran Son ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.215449.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|30/08/2026
|700.000,00
|Ung ho MS 2026.232 Em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808302154452026v5o7225497.5389.7081.215445
|30/08/2026
|30.000,00
|6242ORCOQ2MR5LY4.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien.20260830.215323.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15823263316.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|30.000,00
|6242ORCOQ2MRPPYT.Ly Quan ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong.20260830.215148.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|30/08/2026
|30.000,00
|6242ORCOQ2MRP6UZ.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung.20260830.214902.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|30/08/2026
|50.000,00
|6242IBT1k2JL9383.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246731909004.20260830.213105.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|30/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144534682322.20260830.144534682322-0938122191_Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1iJFTT4QJ.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.211801.187925665.NGUYEN THI BAO SUONG.970432
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1iJFTT534.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.211746.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1iJFTTJNL.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.211432.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15822676904.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|50.000,00
|6242MCOBQ2MR6IWQ.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.205827.38001011917823.BUI THI KIM SA.970426
|30/08/2026
|100.000,00
|6242TPBVI28BMCUK.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.205109.00003135433.LE TIEN VINH.970423
|30/08/2026
|100.000,00
|6242ORCOQ2MR7Y59.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.204817.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|30/08/2026
|10.000,00
|6242IBT1iJFTEWXE.tu thien.20260830.203633.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|30/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808302030262026puif976996.5389.48490.203026
|30/08/2026
|93.000,00
|6242MCOBQ2MRNMXT.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).20260830.202124.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
|30/08/2026
|5.000,00
|6242IBT1k2JHBNFK.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246065634035.20260830.202114.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|30/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208302021072026RL3N462336.5189.99118.202107
|30/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808302007232026krto892852.5387.24404.200723
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1aWN7GAV5.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.233 anh ly mi lung.20260830.194223.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|30/08/2026
|10.000,00
|6242IBT1aWN7G2ZZ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,231 (Anh Dao Van Hien) .20260830.193616.0339306897.VU DUC TU.970437
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1k2JHWVCP.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246799110506.20260830.193431.19034576509017.VND-TGTT-PHAM HUONG LY.970407
|30/08/2026
|500.000,00
|6242MSCBD2DY2V9M.LE NGOC HAN goi MS 2026 232 em NGUYEN VAN TRI DUNG.20260830.191047.0985585439.LE NGOC HAN.970422
|30/08/2026
|50.000,00
|6242IBT1iJFTD3MU.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.185613.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
|30/08/2026
|200.000,00
|6242IBT1iJFTDSDR.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.185142.6026520121982.TRUONG MINH HANH.970432
|30/08/2026
|50.000,00
|6242MCOBQ2MR36G4.Ung ho ms226.233 ly mi lung.20260830.185135.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|30/08/2026
|100.000,00
|6242MSCBD2DLNZT3.PHUONG THUY LINH chuyen tien2026232.20260830.184119.686827041988.PHUONG THUY LINH.970422
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15820421371.TRAN THI MEN chuyen tien ms2026-232 nguyen van tri dung.CT tu 0061000995922 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15820381275.Ong Le Ky Phung ung ho Ms 2026.233.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15820355290.Ong Le Ky Phung ung ho Ms 2026.232.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15820344551.Ong Le Ky Phung ung ho Ms 2026.231.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15820262991.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.230.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|6242IBT1k2JZDNXC.Ung ho MS 2026 232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246632260309.20260830.182608.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15820092829.Ung Ho MS 2026.233 ( anh Ly Mi Lung).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.233 Anh Ly Mi Lung#SP#0200970488083018083820268mww413848.5390.30327.180838
|30/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15819538077.ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15819521304.ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15819500883.ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|50.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.228 ba Le Thi Luc#SP#020097042208301740222026T6PI716316.5189.49219.174022
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15819213818.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15819042997.Chuyen tien ung ho 2026233.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15818814025.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9912357257 HOANG NGOC NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15818425585.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970422083016454920267R5R347057.5388.2800.164549
|30/08/2026
|200.000,00
|6242IBT1k2JER21M.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246569801338.20260830.163844.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|30/08/2026
|66.450,00
|6242SGTTW227NFYF.IBFT MS2026.233.20260830.162346.060270986059.NGUYEN THANH NGUYEN.970403
|30/08/2026
|112.000,00
|MBVCB.15817938501.gd va cac con ung ho MS 2026.233 Ly Mi Lung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15817922548.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0031000986329 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208301616592026430N335167.5388.34306.161633
|30/08/2026
|200.000,00
|6242TPBVI28A95B4.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.161650.00606021001.NGUYEN TIEN MANH.970423
|30/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048808301608032026aoq2859891.5387.84118.160803
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1k2JEGCBY.Ung ho 2026.233 Ly Mi Lung FT26246377655709.20260830.160537.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|30/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong#SP#020097048808301603462026k2ur843175.5388.58872.160346
|30/08/2026
|50.000,00
|6242IBT1k2JE4MKD.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246868125711.20260830.160022.19038121276011.VND-TGTT-VU MANH HUNG.970407
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1k2JEPP3P.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246201942206.20260830.154844.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|30/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.233 anh ly mi lung#SP#020097042208301533122026C3OQ897170.5388.96892.153241
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1fJDJ5ZD2.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.153236.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15817274770.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1059826105 LE THIEN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|300.000,00
|6242MSCBD2D2H7WS.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.150416.0250560288888.PHAM NGOC DOAN.970422
|30/08/2026
|300.000,00
|6242IBT1k2JKR8WQ.Ung ho MS 2026 233 anh Ly My Lung FT26246990477500.20260830.145522.8734139133.DO BACH KIM.970407
|30/08/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208301447372026YTEE918939.5388.75644.144737
|30/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208301446452026BPAG327902.5388.72098.144646
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1k2JKFAG1.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246013508560.20260830.144502.8086688666226.TRINH VIET ANH.970407
|30/08/2026
|200.000,00
|6242WBVNP2AQU6LI.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.144444.108003372640.NGO THI NGOC ANH.970412
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1k2JKFP6Z.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246480829305.20260830.144429.8086688666226.TRINH VIET ANH.970407
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15816622106.ung ho MS 2026.233 ( anh Ly Mi Lung).CT tu 0071003491044 NGUYEN CONG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15816596913.ung ho MS 2026.232 Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15816552029.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021000332072 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15816544386.MS 2026.233.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|150.000,00
|6242TPBVI28AKQL6.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.143214.13528051994.LE THI MY HANH.970423
|30/08/2026
|50.000,00
|gui ung ho vung bi bao lu#SP#020097042208301430022026SDV6110158.5389.92911.142931
|30/08/2026
|10.000,00
|6242TPBVI28AG7NK.MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260830.142830.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15816482599.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208301424372026G20N443577.5389.68613.142437
|30/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15816357352.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15816268393.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097041508301404252026mMr0908708.5390.79823.140354
|30/08/2026
|100.000,00
|6242WBVNP2AQRM6F.MS 2026 233.20260830.135923.135678.VO DANG THINH.970412
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1k2JKBLDL.Ung ho MS 2026. 233 anh Ly Mi Lung FT26246790795606.20260830.135815.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15816167152.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208301357162026BN7H724007.5389.50386.135716
|30/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15816052334.uh ms 2026.233 anh Ly Mi Lung. chuc a som khoe manh.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15816019381.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808301341202026nu9p411212.5387.83197.134120
|30/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970488083013405620261py6410206.5389.80783.134024
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1k2JKIRE7.Ung ho MS 2026. 233 anh Ly Mi Lung FT26246097890633.20260830.133443.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|30/08/2026
|500.000,00
|6242IBT1iJFHR6HR.Ms 2026-233 uh anh Ly Mi Lung.20260830.133124.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|30/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15815871091.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1fJDJM1YK.Minh Tri chuyen Dao van Hien MS 2026231.20260830.132947.938688875.NGUYEN THI MINH TRI.970406
|30/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808301329132026k9n8381006.5189.29788.132913
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15815846109.ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15815665116.ung ho MS 2026.233. (anh Ly Mi Lung).CT tu 0601000514969 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|6242TPBVI28AUDKU.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260830.131030.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|30/08/2026
|50.000,00
|6242IBT1k2JK2EZ7.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246367458909.20260830.130958.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407
|30/08/2026
|500.000,00
|6242IBT1k2JKCH76.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246947160240.20260830.130627.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407
|30/08/2026
|100.000,00
|6242TPBVI28AUESG.Ung ho MS 2026.233 Ly Mi Lung.20260830.130350.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|30/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15815518124.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|500.000,00
|6242IBT1k2J7NXGS.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246027586012.20260830.124807.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407
|30/08/2026
|500.000,00
|TRUONG THI THAO Chuyen tien ung ho MS2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808301246242026urnl270894.5189.41196.124624
|30/08/2026
|2.000.000,00
|6242IBT1k2J7NJGA.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246090784128.20260830.124502.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407
|30/08/2026
|50.000,00
|6242IBT1k2J7RLGF.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246418032080.20260830.124403.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|30/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144470389796.20260830.144470389796-0854076607_Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30/08/2026
|300.000,00
|6242TPBVI28A4UF1.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.123923.03440793402.NGUYEN DAC ANH.970423
|30/08/2026
|50.000,00
|6242IBT1k2J7XQ17.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246090594649.20260830.123733.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|30/08/2026
|50.000,00
|6242IBT1k2J73H4R.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246400584425.20260830.123646.19027567885018.VND-TGTT-LE BA THU DONG.970407
|30/08/2026
|200.000,00
|6242IBT1k2J736UV.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246380562786.20260830.123632.19025434605011.VND-TGTT-NGUYEN MINH HANH.970407
|30/08/2026
|500.000,00
|6242IBT1iJFHZNHU.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.122843.126771417.NGUYEN VAN DINH.970432
|30/08/2026
|50.000,00
|6242ASCB0242CWEF.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung-300826-12:28:32 6242ASCB0242CWEF.20260830.122832.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|30/08/2026
|50.000,00
|6242SHBAP2AY5NPH.MS 2026.233 anh Ly Mi Lung.20260830.122629.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443
|30/08/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.233 Ly Mi Lung#SP#020097042208301225282026ZUO8131564.5189.40322.122528
|30/08/2026
|50.000,00
|6242IBT1k2J7H7RL.MS 2026.233 FT26246097615284.20260830.122233.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15815045111.Hong Le ung ho MS 2026.192 ( Em Dang Tuan Anh ).CT tu 1014930603 NGUYEN THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|6242TPBVI28ARKI4.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung). Chuc anh som binh phuc, on dinh cuoc song a.20260830.122025.00180840266.HOANG HAI YEN.970423
|30/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808301219032026lwsq191204.5389.6489.121903
|30/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808301218422026o8br190118.5387.4808.121842
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15814999573.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|10.000,00
|6242IBT1k2J76KQH.ung ho ms 2026.233, anh Ly Mi Lung, chuc anh va gia dinh binh an FT26246255500472.20260830.121555.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|30/08/2026
|100.000,00
|6242TPBVI28AR8BR.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260830.121313.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|30/08/2026
|50.000,00
|6242IBT1iJFHEL6W.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260830.121027.26368368.NGUYEN TIEN THINH.970432
|30/08/2026
|100.000,00
|6242TPBVI28ARQ9P.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260830.121010.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|30/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15814868040.ung ho MS 2026.233 ( anh ly mi lung).CT tu 1979778492 NGUYEN THI THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097041508301206562026dCdW589164.5388.43382.120656
|30/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488083011521320265vmf103648.5389.63088.115142
|30/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15814627882.NGUYEN VAN THANH chuyen tien ung ho a lung.CT tu 0271000014203 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|5.000,00
|6242IBT1k2J7YHDE.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246144087268.20260830.114815.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|30/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208301146362026T475119828.5387.31432.114637
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15814377353.UNG HO MS 2026.232 EM NGUYEN VAN TRI DUNG.CT tu 0331000447932 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1iJFHAC42.LE THI HOA chuyen tien ing ho ma so 2026 233 LY MI LUNG.20260830.113339.247529918.LE THI HOA.970432
|30/08/2026
|10.566,00
|6242IBT1k2J7M7R2.Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246893893070.20260830.113303.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|30/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu#SP#020097040508301118132026IJUP074230.5387.69417.111813
|30/08/2026
|100.000,00
|6242SHBAP2AQQ6UH.Ung ho anh Dao Van Hien.20260830.111431.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
|30/08/2026
|2.000,00
|6242IBT1fJDJJ118.Tran Thi Lan Huong chuyen tien tu Timo.20260830.111238.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|30/08/2026
|20.000,00
|6242MSCBD2H5NMY8.gui ms 2026 230.20260830.110547.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|30/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15813820731.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1045752907 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808301051282026elya873866.5388.16179.105057
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1iJFH8PSN.ung ho ms 2026 232 nguyen van tri dung.20260830.104305.0325157733.NGUYEN THI YEN.970432
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15813582779.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1918391288 LE VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NCHCCCL#SP#020097040508301038412026DZZA065653.5390.42963.103841
|30/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042208301037292026Q113520443.5387.37138.103730
|30/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097042208301034282026WOOT648380.5388.19467.103428
|30/08/2026
|100.000,00
|6242IBT1iJFHIQUX.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.103253.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|30/08/2026
|500.000,00
|6242IBT1k2JGGN74.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246661428901.20260830.102723.19021134794028.VND-TGTT-NGUYEN THI BAO MAI.970407
|30/08/2026
|100.000,00
|6242ASCB02R5DADB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-300826-10:10:05 6242ASCB02R5DADB.20260830.101006.134972769.HOA DINH VU.970416
|30/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung, ma GD 100000177168249#SP#020097044908301004122026T4IF136756.5387.51226.100412
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15812919487.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15812915497.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15812901916.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026 233 Ly Mi Lung#SP#020097048808300950522026hcop622583.5388.79994.095052
|30/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970422083009480620267OU4606527.5390.65667.094740
|30/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.233-anh Ly Mi Lung#SP#020097040508300941462026CMTX038487.5389.34023.094146
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15812584302.ung ho ms 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 1029470026 VO THI QUYNH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15812493584.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15812481825.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15812467372.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970488083009205620264d8p498663.5189.32294.092056
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15811961284.2026.224.CT tu 0501000027571 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15811863796.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|6242SHBAP2AY3QBH.Ung ho em Nguyen Van Tri Dung.20260830.083042.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
|30/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208300803032026CNVO583320.5389.26373.080303
|30/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15810945718.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|10.000,00
|6242IBT1aWNG9AMU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,230 (Em Dang Dinh Duong).20260830.073926.0339306897.VU DUC TU.970437
|30/08/2026
|1.000.000,00
|DAM THI THU HA chuyen tien ung ho ms 2026230 dang dinh duong#SP#020097042208300738162026GCU7667188.5189.50474.073817
|30/08/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.233 em Ly Mi Lung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208300735012026SOYA134355.5387.41405.073430
|30/08/2026
|200.000,00
|6242IBT1iJFZEWDY.Ung ho MS2026232.20260830.073056.112266886868.CAM HAI YEN.970432
|30/08/2026
|500.000,00
|6242IBT1k2J43PLS.Ung ho ms 2026.232 a dao van hien FT26246539024992.20260830.072602.19033689042011.VND-TGTT-LE NGOC NGHI.970407
|30/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15810740706.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|500.000,00
|6242IBT1k2J4FW2J.Ung homs 2026.232em ng van tri dung FT26246105156445.20260830.071915.19033689042011.VND-TGTT-LE NGOC NGHI.970407
|30/08/2026
|10.000,00
|6242IBT1k2J4TSK2.ung ho NCHCCCL FT26246535765819.20260830.071511.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|30/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15810540577.ung ho MS 2026.234.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15810539024.ung ho MS 2026.233.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15810383007.Chuyen tien ung ho ms 2026 232 Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/08/2026
|300.000,00
|Ung Ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808300639262026vrjm975585.5389.7703.063927
|30/08/2026
|10.566,00
|6242IBT1k2J4779M.Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246601802429.20260830.063237.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|30/08/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097048808300548232026cbrn916624.5388.46135.054823
|30/08/2026
|12.268,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.224 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508300518582026QS1U017997.5390.30075.051858
|30/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15809823281.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15809828104.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15809785368.Chuyen tien ung ho.CT tu 7909877078 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong#SP#020097040508300015352026WLUD059723.5390.9579.001536
|30/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048808292359042026l7ms825597.5189.94352.235904
|30/08/2026
|25.000,00
|MBVCB.15809574831.2026.232( Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048808292357122026tm4x824534.5390.91808.235712
|30/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097048808292354152026tr3q822771.5390.89565.235344
|30/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An#SP#020097048808292353142026dc74822178.5388.88566.235314
|30/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048808292351292026m6f6821111.5388.86721.235129
|30/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048808292349542026jjij820084.5390.85443.234955
|30/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#02009704880829234759202660s8818862.5389.83424.234759
|30/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097048808292346502026q0v0818124.5388.82747.234650
|30/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970415082923254220265HdB996496.5189.57523.232543
|30/08/2026
|50.000,00
|6241IBT1k2JBNZ5S.ung ho MS 2026.232 FT26246219013247.20260829.232218.19035461834018.VND-TGTT-TRAN PHUONG LINH.970407
|30/08/2026
|400.000,00
|QR - Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097041508292310592026oaro982063.5189.36844.231059
|30/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144407140151.20260829.144407140151-0372912945_Ung ho MS 2026232 Em Nguyen Van Tri Dung
|30/08/2026
|10.000,00
|6241IBT1k2JBFHKQ.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26246301011931.20260829.225432.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|30/08/2026
|600.000,00
|6241IBT1k2JBFUFJ.ung ho ma so 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246797692366.20260829.225212.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|31/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15837881550.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|6243IBT1k211GL9S.Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246111286376.20260831.222955.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15837739864.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1026318900 HOANG THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15837746704.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|150.000,00
|ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen#SP#0200970488083122063620263qum787352.5390.39011.220604
|31/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15837540183.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.234(em Luong Minh Doanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu#SP#0200970405083121521620265YCT037361.5390.91938.215216
|31/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15837252173.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0411001042344 NGUYEN KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|2.000.000,00
|6243IBT1aWNEH89N.uh MS 2026.232 em Ng van Tri Dung.20260831.212707.06700000301109.LE THI NGOC DUNG.970440
|31/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15837200440.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15837172167.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15837157220.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15837145301.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|1.800.000,00
|6243IBT1bJMFP27C.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Luong Minh Doanh MS 2026 -234 . Chuc con som hoi phuc.20260831.210447.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15836694004.UH MS 2026.234(Luong MInh Doanh).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|40.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042208312044402026CXQS233946.5387.16132.204409
|31/08/2026
|50.000,00
|6243IBT1iJFR6VP1.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.204021.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|31/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 Me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048808312034582026yqvp520204.5390.67860.203459
|31/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.233#SP#0200970405083120284120264LUN027605.5388.38111.202841
|31/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Luong Minh Doanh ms 2026.234#SP#020097042208312025462026H2T7748915.5189.23147.202546
|31/08/2026
|600.000,00
|6243IBT1k21JPSFQ.ung ho ma so 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246482026007.20260831.201249.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|31/08/2026
|500.000,00
|6243IBT1fJD2WHVW.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.200515.8007041042630.NGUYEN ANH TUAN.963388
|31/08/2026
|10.000,00
|6243IBT1aWNEBLVH.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,232 (Em Nguyen Van Tri Dung).20260831.192105.0339306897.VU DUC TU.970437
|31/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15835263947.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.234 ( em Luong Minh Doanh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|2.000.000,00
|6243IBT1k21WE79K.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26246038434292.20260831.190500.19025953575012.VND-TGTT-MAU TIEN DUONG.970407
|31/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15834928979.UNG HO MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15834893065.UNG HO MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1fJDCZYVC.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260831.174803.8007041200150.NGO DINH LAP.963388
|31/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh)#SP#020097041508311726272026yzbj797330.5390.80903.172555
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15832391731.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.234 ( em Luong Minh Doanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15832350720.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.233 ( anh Ly Mi Lung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15832317025.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho Ms 2026.232 ( em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|50.000,00
|6243ABBKP2ABNLME.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.162511.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15832260511.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.231 ( anh Dao Van Hien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15832151819.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 1985798227 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15832140883.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.230 ( em Dang Dinh Duong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|6243MSCBD2DBH43L.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260831.161402.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422
|31/08/2026
|200.000,00
|6243MSCBD2DBHMPC.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.161237.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422
|31/08/2026
|200.000,00
|6243IBT1iJFXU4ER.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.154547.173908989.NGUYEN THI KIM THU.970432
|31/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#020097040508311528032026VGS3043414.5389.87076.152803
|31/08/2026
|25.000,00
|MBVCB.15831339961.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 1036357898 TRAN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JRXLKX.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246777880330.20260831.150949.19027853087021.VND-TGTT-DO THI LIEU.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1fJDC89RP.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.145143.666668386.MBVBANK IBFT.970414
|31/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15830785382.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|2.000.000,00
|6243TPBVI281ARMN.Ung Ho MS2025.264 (anh Cao Van Tuong).20260831.143536.03182596101.NGUYEN PHAN HOANG TRAM.970423
|31/08/2026
|2.000.000,00
|6243TPBVI281AZQ7.Ung Ho MS2026.075 (em Lo Thi Thuy Nga).20260831.143453.03182596101.NGUYEN PHAN HOANG TRAM.970423
|31/08/2026
|100.000,00
|6243TPBVI281AJ9X.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260831.143411.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|31/08/2026
|100.000,00
|ung ho ma so 2026 233#SP#020097048808311416242026a612013152.5387.30186.141624
|31/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026 232#SP#020097048808311415292026komq010699.5189.25733.141529
|31/08/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208311400552026L8AK346764.5189.61083.140055
|31/08/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do#SP#0200970422083113474020269XL2968423.5189.3690.134740
|31/08/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208311346342026VUGU850253.5387.3.134634
|31/08/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042208311344512026M9M3335220.5388.93101.134451
|31/08/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien#SP#020097042208311343242026BIJE923217.5389.86196.134324
|31/08/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208311339412026IR46457264.5389.70428.133910
|31/08/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#0200970422083113384020264KFM678813.5387.67039.133841
|31/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15830085475.Ung ho MS 2026.234( em Luong Minh Doanh).CT tu 0601000514969 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097048808311331502026qzot897992.5189.37627.133151
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15829981885.ung ho ms 2026.233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|50.000,00
|6243SGTTW2258C1A.IBFT Ung ho MS 2026.234 em Lng Minh Doanh.20260831.132454.050127126949.VO PHUC PHUONG UYEN.970403
|31/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15829945812.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|700.000,00
|MBVCB.15829923885.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JXRXT2.Ung ho ms 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246730971470.20260831.130902.19835440498022.VND--BUI THI MY PHUNG.970407
|31/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#0200970488083112594820262ntn817500.5387.828.125948
|31/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.234 Em Luong Minh Doanh#SP#020097048808311256132026dyzs808225.5389.85490.125613
|31/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh)#SP#020097041508311248022026w8vR719730.5388.48951.124802
|31/08/2026
|1.000.000,00
|6243IBT1k2JXHKQL.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246504474683.20260831.124533.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JXH4KF.Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246400001984.20260831.124511.19032202050018.VND-TGTT-LE VAN PHUC.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JXHBG8.ung ho ms 2026 219 nguyen phuong linh FT26246248505454.20260831.124504.848977777777.NGUYEN DUC HUNG.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JXH8YQ.Ung ho MS 2026. 234 em Luong Minh Doanh FT26246001240040.20260831.124430.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|31/08/2026
|2.000.000,00
|6243ASCB024Q7KLR.NGUYEN SE HA UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-310826-12:41:11 6243ASCB024Q7KLR.20260831.124111.16174947.NGUYEN SE HA.970416
|31/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.234 Luong Minh Doanh#SP#0200970488083112375820269hl7759516.5189.3180.123758
|31/08/2026
|100.000,00
|6243TPBVI28B58N6.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260831.123503.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|31/08/2026
|200.000,00
|6243VNIB024Q5TBN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260831.123302.676704060015122.NGUYEN THU HANG.970441
|31/08/2026
|500.000,00
|6243IBT1iJF36BXH.Ms 2026-234 uh em Luong Minh Doanh.20260831.123138.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|31/08/2026
|200.000,00
|6243IBT1k2JXA1HB.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246031641592.20260831.121953.3888898889.LE THI MAI HANH.970407
|31/08/2026
|200.000,00
|6243IBT1k2JX4DC7.Ung ho MS 2026 234 em Luong Minh Doanh FT26246026619980.20260831.121708.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|6243SGTTW225B8U4.IBFT Thuan chuyen tien Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh.20260831.121251.060302508189.NGO QUANG THUAN.970403
|31/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#0200970422083112020720262IW7410979.5189.20310.120207
|31/08/2026
|300.000,00
|6243IBT1k2JXUSH8.UH Ms 2026.234 E Luong Minh Doanh FT26246939220384.20260831.120137.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|31/08/2026
|500.000,00
|6243IBT1k2JX8RGI.Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246002012755.20260831.120049.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|6243TPBVI28B7E3R.Ung ho MS 2026.234 Luong minh doanh.20260831.115950.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15828928724.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|50.000,00
|6243IBT1k2JXDDV3.MS 2026.234 FT26246422083053.20260831.114648.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|31/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15828715454.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042208311143552026FW2H558787.5390.18088.114356
|31/08/2026
|1.000.000,00
|6243ASCB024QD29T.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung-310826-11:42:01 6243ASCB024QD29T.20260831.114201.190038.DANG THI THU HUYEN.970416
|31/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#020097048808311139062026rig9565556.5390.89784.113906
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JXCUHS.MS 2026.204 FT26246291075377.20260831.113546.11925191736015.VND-TGTT-LANG DINH THANH DUNG.970407
|31/08/2026
|500.000,00
|6243VNIB024QHC1T.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260831.113538.975590739.TRAN THI TRAM ANH.970441
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JXC9ZL.MS 2026.203 FT26246542440046.20260831.113511.11925191736015.VND-TGTT-LANG DINH THANH DUNG.970407
|31/08/2026
|300.000,00
|6243IBT1k2JXW8YX.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246253240864.20260831.112712.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|31/08/2026
|50.000,00
|6243ASCB024Q9G8B.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh-310826-11:23:08 6243ASCB024Q9G8B.20260831.112308.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|31/08/2026
|20.000,00
|6243TPBVI28BNEWU.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260831.112233.03020224401.DIEP KIEN THANH.970423
|31/08/2026
|50.000,00
|6243SHBAP2ABCKR1.MS 2026.234 em Luong Minh Doanh.20260831.111932.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443
|31/08/2026
|20.000,00
|6243TPBVI28BNTY2.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260831.111851.03020224401.DIEP KIEN THANH.970423
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2J3RCPS.Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246034897816.20260831.111812.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15828263302.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097040508311112462026K8OT051480.5390.35910.111246
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15828209842.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15828182380.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15828085200.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|6243TPBVI28BIZSU.ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260831.110110.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|31/08/2026
|100.000,00
|6243TPBVI28BITMI.ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260831.110020.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|31/08/2026
|100.000,00
|6243SGTTW2252DKI.IBFT Ung ho MS 2026.234 - em Luong Minh Danh.20260831.105820.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|31/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144590705766.20260831.144590705766-0983950852_Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15827939630.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704880831105227202646yg383802.5389.18728.105156
|31/08/2026
|2.000.000,00
|6243MSCBD2DA4KA3.PHAM LE QUANG chuyen tien.20260831.105200.18886888888.PHAM LE QUANG.970422
|31/08/2026
|10.000,00
|6243IBT1k2J3KGV1.ung ho ms 2026.234, em Luong Minh Doanh, chuc em va gia dinh binh an FT26246929630081.20260831.105155.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|31/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097041508311051252026u92j303782.5189.13378.105125
|31/08/2026
|200.000,00
|6243SGTTW22P53GL.IBFT Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.104101.060177486161.NGUYEN THI NGAN.970403
|31/08/2026
|2.000,00
|MBVCB.15827700608.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|500.000,00
|6243IBT1k2J3BPJR.MS 2026.231 - Dao Van Hien FT26246356060041.20260831.103750.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15827642663.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 1020879059 HUYNH NGOC DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15827422922.?Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 1063869249 PHAN NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042208311018222026YVLM117583.5189.25991.101823
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15827233008.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15827229938.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15827226670.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15827220376.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15827215037.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15827200890.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15827196980.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15827183315.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15827184457.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15827163208.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|6243ASCB024QTFXT.MAI TUONG VY XIN UH MS2026.233 ANH LY MI LUNG-310826-09:49:54 6243ASCB024QTFXT.20260831.094954.43150017.MAI TUONG VY.970416
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15826948059.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970488083109473220268k47115048.5389.61161.094732
|31/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15826543659.ung ho MS 2026.228.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15826532700.ung ho MS 2026.231.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15826520453.ung ho MS 2026.232.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15826511748.ung ho MS 2026.233.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15826497911.ung ho MS 2026.234.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042208310905562026PEA9798888.5389.57953.090556
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15826283384.Ung ho MS 2026.233 (Ung ho anh Ly Mi Lung).CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|250.000,00
|6243MCOBQ2M4MQ34.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.090240.04301010693106.NGUYEN THANH NGUYEN.970426
|31/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.234 en Luong minh quang#SP#0200970405083108590620262SS5086633.5389.28657.085906
|31/08/2026
|200.000,00
|6243IBT1k2JFY9IU.Ung ho em Luong Minh Doanh, MS 2026.234 FT26246904071490.20260831.085836.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|31/08/2026
|10.000,00
|6243IBT1cJMBS9QS.QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260831.085711.109877686655.TRUONG THI HAI YEN.970415
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15826048247.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|500.000,00
|6243IBT1k2JFM3Y7.Ung ho ms so 2026.233 anh Ly Mi Lung FT26246370043465.20260831.084525.19033196649014.VND-TGTT-LE THI HA HIEN.970407
|31/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15826018634.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15825992546.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|6243ASCB024QQWFP.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh-310826-08:35:36 6243ASCB024QQWFP.20260831.083536.217970879.TRAN THI THUY TRANG.970416
|31/08/2026
|200.000,00
|6243IBT1iJFFHD18.TRAN THI PHUONG NHUNG UH 2026232.20260831.083241.3620111979.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|31/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#0200970422083108280920262HRU888848.5387.11129.082810
|31/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15825807601.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0011004426491 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15825739870.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0071000808691 HO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15825733046.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0031000209068 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097040508310815232026L0ZL053419.5189.66879.081523
|31/08/2026
|10.566,00
|6243IBT1k2JFQSH3.Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246026761112.20260831.080907.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.234-em Luong Minh Doanh#SP#020097040508310757052026LZOA063370.5388.9004.075706
|31/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15825350171.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15825342123.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|300.000,00
|6243IBT1k2JTEFZ9.Ung ho ms 2026.233 anh ly mi lung FT26246997154708.20260831.072448.19033689042011.VND-TGTT-LE NGOC NGHI.970407
|31/08/2026
|200.000,00
|6243IBT1aWNK22JD.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260831.072415.700036280008.PHAM THI NGA.970424
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JTE63Z.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246248010309.20260831.072405.19020578471016.VND-TGTT-LE THI THU HUONG.970407
|31/08/2026
|300.000,00
|6243IBT1k2JTEUK1.Ung ho ms 2026.234 em luong minh doanh FT26246138019983.20260831.072224.19033689042011.VND-TGTT-LE NGOC NGHI.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.232 Nguyen Van Tri Dung Chuc em mau khoe#SP#020097041508310716002026h8o7422508.5389.98309.071600
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15824799568.Chuyen tien ung ho ms 2026 233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|31/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097040508310627242026S2LA034826.5388.6441.062725
|31/08/2026
|100.000,00
|6243MCOBQ2M4QDHV.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260831.062502.13001011945980.TRAN THI THAO.970426
|31/08/2026
|300.000,00
|uh ms2026.233 anh ly mi lung#SP#020097048808310610462026qajh478089.5388.87075.061046
|31/08/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144557494888.20260831.144557494888-0919830872_Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JTI4DV.ung ho ms 2026 229 FT26246634032067.20260831.051457.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|31/08/2026
|10.000,00
|6243IBT1k2JTIBK9.ung ho ms 2026 230 FT26246257035108.20260831.051419.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JTIBC9.ung ho ms 2026 231 FT26246641808898.20260831.051342.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JTI58K.ung ho ms 2026 232 FT26246721051320.20260831.051252.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|6243IBT1k2JTIY8M.ung ho ms 2026 233 FT26246577610507.20260831.051146.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15824376647.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 232 Ly Mi Lung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208310235072026SRJ1720658.5389.7502.023507
|31/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15824192884.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0451000200274 DO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#0200970422083101042320268MC6868451.5189.74343.010424
|31/08/2026
|200.000,00
|6243IBT1k2JT128L.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246078433032.20260831.004606.19034339094015.VND-TGTT-LE THI THUY VY.970407
|31/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488083100412720263i8u400563.5389.62006.004055
|31/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144547233183.20260831.144547233183-0909807424_Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31/08/2026
|200.000,00
|6243IBT1k2JLNT2R.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu FT26246890098394.20260831.000255.19032713668011.VND-TGTT-VU THANH KHUONG.970407
|31/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15823987287.ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/08/2026
|100.000,00
|6242SGTTW22PE43F.IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260830.234723.030076537301.NGUYEN THI DUNG.970403
|31/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THI VAN chuyen tien ung ho MS 2026.232 nguyen van tri dung#SP#02009704050830233815202699BX087965.5389.10475.233744
|31/08/2026
|200.000,00
|TRINH NGOC THAO NGAN Chuyen tien ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808302311502026tbkz346621.5387.77391.231119
|31/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu#SP#020097042208302306502026GTVR524250.5390.70357.230618
|31/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048808302251192026cv87324597.5387.45648.225119
|31/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042208302251122026T2DP234665.5189.45536.225112
|31/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097041508302249442026eUvf117034.5390.41739.224944
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21-08-2026 01:41:24
|50.000,00
|ung ho ms 2026.221; thoi gian GD:21/08/2026 00:09:52
|21-08-2026 05:38:39
|500.000,00
|320D60821XYV6073 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 06:39:45
|200.000,00
|CT DEN:320T26810HQVKCDR Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 06:51:27
|30.000,00
|CT DEN:320T26810J6AN44N MBVCB.15677883178.963800.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 07:00:35
|100.000,00
|ung ho Nang buoc den truong
|21-08-2026 07:30:07
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 07:38:26
|500.000,00
|143149510107-0909084645-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 07:48:17
|1.000.000,00
|DO QUANG HUY chuyen tien ung ho MS 2026.223 ( hai be Quyen va An)
|21-08-2026 07:53:07
|500.000,00
|320D60821CM4SNTS Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233083089223
|21-08-2026 07:53:56
|1.000.000,00
|320D6082180FDH7W Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-210826-07:53:55 6233ASCB02R2VYEM
|21-08-2026 07:53:56
|500.000,00
|320D608217332BM3 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233624318260
|21-08-2026 07:54:49
|1.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 07:58:36
|300.000,00
|CT DEN:320T2680YYVDCAFS MBVCB.15678648519.509576.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0501000083564 NGUYEN NGOC QUYNH TRAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 07:59:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2680YYWCEAH4 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 08:04:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2680YZ39HQ7H Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:06:39
|200.000,00
|CT DEN:320T2680YZ60TQYK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:13:10
|50.000,00
|DANG HOANG HANH chuyen tien Ung ho 2026.224 be vi duc chuyen
|21-08-2026 08:13:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:14:11
|50.000,00
|CT DEN:320T2680YZFYQJBU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:17:04
|100.000,00
|320D60821U9KC16L Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:18:57
|500.000,00
|CT DEN:320T2680YZN8ZMDP MBVCB.15678899356.681117.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1026727979 NGUYEN VAN LANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 08:19:12
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:20:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:21:05
|44.000,00
|320D608215J0QQ7B Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 08:21:10
|3.000.000,00
|320D60821WRQFEXF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:21:26
|50.000,00
|ZP7D6SFHOHKD Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:22:49
|100.000,00
|126D60821HHBAV5B ung ho ms 2026.223 hai be quyen va an
|21-08-2026 08:24:03
|200.000,00
|CT DEN:320T2680YZV0C8YD Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:26:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2680YZY2GGJ6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:28:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z00P6PXC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:31:55
|300.000,00
|320D60821R5V63SZ Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233443040584
|21-08-2026 08:32:01
|500.000,00
|CT DEN:320T2680Z05HSU08 Vietinbank;110628136866;VO VAN TINH Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:32:50
|100.000,00
|320D60821VCH1CWJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:33:11
|200.000,00
|PHAM HONG NHAT Chuyen tien ung ho tan SV Nguyen Van Manh
|21-08-2026 08:33:59
|500.000,00
|320D60821B2Z8E68 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 08:44:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z0NKDJU1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:47:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:48:10
|200.000,00
|320D608214L7RPZQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:48:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z0TWE5HW Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 08:49:28
|200.000,00
|320D60821SKF1CC1 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 08:50:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z0VM2KZL Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:51:01
|300.000,00
|CT DEN:320T2680Z0WM7YBE Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 08:51:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 08:55:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z12U2C9Z Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 09:07:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 09:07:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z1JC45PP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 09:07:30
|500.000,00
|CT DEN:320T2680Z1JD68W0 MBVCB.15679500859.105497.MinhQuang Ecopark ung hoMS 2026224 - be xuyen.CT tu 0491001657662 BUI THI KIM THU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 09:08:20
|500.000,00
|Ungho MS 2026.223(hai be Quyen va An)
|21-08-2026 09:10:11
|200.000,00
|LE HOANG LAM chuyen tien ung ho MS 2026224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 09:10:36
|200.000,00
|320D6082168W8M92 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 09:11:06
|500.000,00
|NTP 214-B17 Nguyen Trai - P. COL - HCM. Ung ho MS 2026.224 ( be VI DUC CHUYEN )
|21-08-2026 09:11:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z1PKQKCW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 09:13:50
|20.000,00
|320D60821CCC8UGL Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233079891787
|21-08-2026 09:16:35
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 09:16:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z1WQ1B9B Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 09:18:14
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 09:18:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z1YTV8NP Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 09:20:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z21WGMV3 ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 09:20:50
|50.000,00
|CT DEN:320T2680Z21ZBR00 Vietinbank;110628136866;HOANG NGOC OANH chuyen tien ung ho MS2026.224 be vi duc chuyen
|21-08-2026 09:21:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z22H7E6D Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 09:24:10
|50.000,00
|CT DEN:320T2680Z26DA3KV Vietinbank;110628136866;HOANG NGOC OANH chuyen tien ung ho chuong trinh NANG BUOC TOI TRUONG
|21-08-2026 09:25:59
|100.000,00
|320D608210V2KT8M Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 09:26:39
|600.000,00
|CT DEN:320T2680Z29P3AKF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 09:27:24
|600.000,00
|CT DEN:320T2680Z2ANPTDD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 09:28:31
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680Z2C4ME9Y Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 09:31:03
|50.000,00
|320D60821761E35P Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 09:32:12
|55.000,00
|320D60821LBG2FJX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 09:34:39
|45.000,00
|320D60821AUEAX4L Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 09:35:22
|54.000,00
|320D60821UB8NAJ9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 09:36:31
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680Z2NPN2EL Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 09:38:50
|200.000,00
|320D6082176AFB9T Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 09:38:54
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 09:48:15
|100.000,00
|320D60821ZXJEKXH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233578543900
|21-08-2026 09:49:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z35T8L4F MBVCB.15680071772.488169.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004276791 LE XUAN DAT toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 09:50:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)
|21-08-2026 09:55:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z3DFQ8Y2 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 09:57:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 10:02:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z3P4SSTB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 10:08:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|21-08-2026 10:08:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 10:09:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z3YSJKAD Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 10:10:16
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 10:11:35
|200.000,00
|320D608218SZC1D9 ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233203196025
|21-08-2026 10:13:03
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z42XR2Y2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 10:13:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z441FA1N Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 10:16:17
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2680Z477GDA7 MS 2026.224 vi duc chuyen
|21-08-2026 10:23:23
|200.000,00
|320D60821ZPMB95P UNG HO MS 2026.223-210826-10:23:23 6233ASCB02RLYMNB
|21-08-2026 10:28:23
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 10:32:18
|200.000,00
|320D60821TQ2KU20 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233763652850
|21-08-2026 10:34:23
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z4X3TSL4 MBVCB.15680699787.896651.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341001919910 NGUYEN THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 10:47:51
|500.000,00
|CT DEN:320T2680Z5EWBGSG Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|21-08-2026 11:00:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z5X27XJ6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 11:04:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z62Y38PR ung ho ma so 2026.224
|21-08-2026 11:08:10
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680Z67QZRCV DAM THI THU HA ung hoj ms 26024
|21-08-2026 11:10:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z6AE7XZR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 11:11:31
|100.000,00
|320D60821JEAV2YJ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 11:13:18
|500.000,00
|CT DEN:320T2680Z6EHCD98 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 11:21:28
|100.000,00
|NGUYEN THI THU LOAN Chuyen tien
|21-08-2026 11:29:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 11:49:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 11:55:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z82FMKCB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:12:59
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z8RB6MFD MBVCB.15682182773.851469.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0691000411266 PHAM THI NHU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 12:18:20
|100.000,00
|320D60821VUJCTFB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:18:30
|100.000,00
|320D60821N84QJ8G IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:20:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:21:12
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680Z925W062 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 12:22:14
|300.000,00
|320D60821045EHGN Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:23:15
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z94VSZTZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:24:14
|50.000,00
|CT DEN:320T2680Z966CHZS Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:24:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z96GPRYQ MBVCB.15682354388.959454.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0511000472005 NGUYEN LE TAM HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 12:25:16
|5.000.000,00
|CT DEN:320T2680Z97JN37V Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:25:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:27:02
|30.000,00
|320D608214DRP81J Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26233964238639
|21-08-2026 12:30:39
|100.000,00
|320D60821NE81NH0 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233030595667
|21-08-2026 12:30:43
|200.000,00
|320D60821XNEXG0C UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN FT26233726070009
|21-08-2026 12:32:48
|100.000,00
|320D60821TX61MJE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:33:31
|150.000,00
|320D608211VJTFZE Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233950088806
|21-08-2026 12:34:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z9K4ZHWH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:34:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z9KGYQZG MBVCB.15682490797.044840.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0271000955367 NGO THI HONG LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 12:36:12
|50.000,00
|CT DEN:320T2680Z9MZH178 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:36:48
|100.000,00
|320D60821RGFR0NZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233579074691
|21-08-2026 12:37:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z9PAFA43 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:38:50
|50.000,00
|320D608210R4C1TK UH MS 2026.224 ( BE VI DUC CHUYEN ) ( Gon chuc ban mau khoe)
|21-08-2026 12:38:51
|100.000,00
|320D608215LGF6M6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233006284950
|21-08-2026 12:42:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z9VXVQVV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:43:03
|200.000,00
|CT DEN:320T2680Z9X0RWLM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen binh an nhe
|21-08-2026 12:43:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z9XLTK37 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 12:44:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2680Z9YPYAV0 MBVCB.15682629204.124065.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000469780 PHAM THI THU HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 12:46:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZA1QF5AZ MBVCB.15682652342.140673.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0611001946826 PHAM THI KIM TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 12:48:14
|500.000,00
|ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 12:49:25
|50.000,00
|ung ho ms 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 12:51:56
|100.000,00
|320D60821GE5LC46 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26233237083203
|21-08-2026 12:52:46
|150.000,00
|320D60821R4FRKQQ ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:56:15
|20.000,00
|320D608216JSSV8E Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233281314512
|21-08-2026 12:56:37
|50.000,00
|320D60821LWA02N2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 12:57:00
|10.000,00
|CT DEN:320T2680ZAFEZATH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:00:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:00:14
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZAKQ4NW4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:02:24
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZANKJRWG Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:03:30
|100.000,00
|320D60821BJNA5N7 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233970058945
|21-08-2026 13:04:20
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZAR48WJG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:06:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZATEXQ37 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:06:26
|200.000,00
|320D6082183QR8RM UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 13:06:33
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZAU21XC2 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:06:34
|50.000,00
|320D608210JU9R45 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233629345112
|21-08-2026 13:06:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZAU88B4P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 13:07:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZAVUDFEM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:10:54
|300.000,00
|320D60821A0J20X4 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:13:31
|500.000,00
|320D608219SV7GPM Ung ho MS 2027.224 be Vi Duc Chuyen FT26233096345324
|21-08-2026 13:13:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZB3T8WSE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:14:11
|1.000.000,00
|320D608210FNPTJ1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233201369542
|21-08-2026 13:14:45
|50.000,00
|320D608212J81G6M Ung ho MS2026.221(be Phung Trong Nhan)
|21-08-2026 13:15:23
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZB5QXVUX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:17:12
|191.000,00
|320D6082150G5BSM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-13:17:11 6233ASCB02RLGX5L
|21-08-2026 13:17:45
|150.000,00
|320D60821WKAY7GV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233114761210
|21-08-2026 13:17:46
|500.000,00
|320D60821M0B2CZP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233201383627
|21-08-2026 13:18:20
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:19:26
|100.000,00
|320D60821FP2LJU4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233559216072
|21-08-2026 13:20:37
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 13:20:40
|100.000,00
|320D6082132KUPNC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:21:10
|100.000,00
|320D60821JB3FHWT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:21:48
|200.000,00
|CT DEN:126T2680ZBE6M4LH LE THANH PHONG chuyen tien
|21-08-2026 13:24:25
|50.000,00
|320D60821SX7TZ0K Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233365804180
|21-08-2026 13:27:26
|100.000,00
|320D60821K0NB4FN Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233680052767
|21-08-2026 13:27:55
|20.000,00
|320D60821T73PD8F Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233219590804
|21-08-2026 13:30:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZBRN5S2Q MBVCB.15683159410.443178.NGUYEN THI VAN chuyen tien ung ho MS 2026.223 (2 be Quyen va An).CT tu 1433176666 NGUYEN THI VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 13:30:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:32:03
|100.000,00
|320D60821YN2LZ4J Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An, ma GD 100000174689737
|21-08-2026 13:32:17
|65.000,00
|320D60821NCNAXW4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:32:36
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZBUFYQ5X Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:34:08
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:36:29
|200.000,00
|ung ho MS 226-224( chau Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 13:36:35
|100.000,00
|ZP7D6SFJ96AQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:36:55
|20.000,00
|CT DEN:320T2680ZC05BUVJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:37:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:37:52
|20.000,00
|CT DEN:320T2680ZC1EDWPV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:39:28
|200.000,00
|320D60821TRWP3CC ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233735601068
|21-08-2026 13:39:53
|100.000,00
|320D60821CPZK4XW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:40:24
|100.000,00
|320D608215ZVXSVN Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 13:40:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZC51YYBH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:41:14
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZC5V7KWG MBVCB.15683282562.516522.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1031000015315 HOANG XUAN HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 13:43:36
|60.000,00
|320D608216403TXV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233802701264
|21-08-2026 13:45:32
|51.864,00
|320D60821TRV6JPJ Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 13:46:24
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZCCPC4QP ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 13:48:04
|100.000,00
|320D60821EZNZWUP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233971221060
|21-08-2026 13:48:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:48:16
|50.000,00
|320D60821D72DF21 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233726258647
|21-08-2026 13:48:17
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:48:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:48:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZCFQWZ59 ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 13:50:26
|200.000,00
|CAO THI HOANG HA Chuyen tien Ung ho MS 2026 .224(be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 13:50:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZCJ7AR4S Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:51:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZCKN4PY4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:52:11
|100.000,00
|KIEU TRANG chuyen tien ung ho Ms 2026.224 VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 13:52:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZCLX99UB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:52:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZCLZE96B Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 13:53:16
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZCMRM2PP Vietinbank;110628136866;DO THI NGOC MAI ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:54:21
|100.000,00
|320D60821ST9FFF0 Ung ho be vi duc chuyen o son la
|21-08-2026 13:55:28
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZCQNKUGB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:56:46
|100.000,00
|320D608215WGPWJF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:58:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:59:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 13:59:54
|100.000,00
|320D60821LNFSKE9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233559245030
|21-08-2026 14:02:16
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZCZMRXMT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:02:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZD04C7QD MBVCB.15683532449.663130.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000355343 LE THI NGOC MAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 14:04:17
|200.000,00
|320D60821JA24MSH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:05:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZD3GCTA0 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:05:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 14:05:35
|197.000,00
|320D608212Q6CWSD Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:05:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|21-08-2026 14:06:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZD4UZ9D6 MBVCB.15683573231.687656.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0421000538430 PHAM THI LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 14:06:14
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZD4VRF1V Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:06:36
|50.000,00
|320D60821CTFUZRW IBFT Ung ho MS 2026. 224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:07:56
|300.000,00
|320D60821GQDNGZW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-14:07:56 6233ASCB02RLH94Q
|21-08-2026 14:08:19
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZD7MAJ5N Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:09:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZD91YF6D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:10:11
|200.000,00
|143199542639-0768073655-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:11:36
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:11:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZDCEERZR ung ho be 2026.224 be vi duc chuyen
|21-08-2026 14:12:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZDDCV4VC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 14:14:39
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZDFZUF6Z Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:14:46
|90.000,00
|143200057138-0799098682-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:17:14
|200.000,00
|320D60821N95ZYKV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:17:27
|100.000,00
|320D608215C4P5DQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:17:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:18:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZDLFXGQP MBVCB.15683718824.771481.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0611001892544 LE THI HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 14:18:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZDLL4A69 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:18:35
|200.000,00
|320D608214B8TWVC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233158174683
|21-08-2026 14:19:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:20:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZDPTCCGQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:21:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZDQM7M0V Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:22:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZDSX4WFG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:24:27
|100.000,00
|320D60821H5E84NV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233080945026
|21-08-2026 14:26:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZDX3ZKDA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:27:43
|500.000,00
|320D60821HDSYY58 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:30:07
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:30:26
|200.000,00
|320D60821ACWGA54 Ung ho MS 2026.224 (be Vi duc chuyen)
|21-08-2026 14:30:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZE2ZQ6E8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:32:10
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZE54E0NM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:33:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZE738J3E Vietinbank;110628136866;DO THI NGOC MAI ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 14:33:43
|200.000,00
|320D608217M7XL23 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233726424516
|21-08-2026 14:34:40
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZE8E6RDN ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:36:51
|100.000,00
|320D60821AR8MS9R Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233551078540
|21-08-2026 14:37:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZECPA158 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 14:40:06
|100.000,00
|MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 14:40:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:41:29
|200.000,00
|ung ho ms 2026.224 vi duc chuyen
|21-08-2026 14:41:46
|200.000,00
|320D60821KVUCYGD Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:41:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZEJ25L8E Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:42:38
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZEJY5LG2 MBVCB.15684024446.955132.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0591000238371 NGUYEN THI HOA HONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 14:42:48
|100.000,00
|320D60821D10V1NG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:43:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZEL8KR4B MBVCB.15684029837.962666.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9859872686 NGUYEN THUY TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 14:45:14
|200.000,00
|320D6082163HFUV1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:45:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZENQU6MA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:45:55
|100.000,00
|320D60821TXHHRWG Ms 2026224
|21-08-2026 14:46:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZEPW3LAT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:46:41
|200.000,00
|320D60821MGMFNXC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233713000777
|21-08-2026 14:46:48
|200.000,00
|Urng ho MS 2026.224 (vi duc chuyen)
|21-08-2026 14:46:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZEQL0N0Z Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:48:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZES5MW23 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:48:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZESGZ08K Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:49:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZEU56EFN Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:49:37
|100.000,00
|320D6082126W0R24 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233302592170
|21-08-2026 14:50:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:50:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZEVAY3W1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:50:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZEVKS72B Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:51:12
|200.000,00
|320D60821TV3TQ1N Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233080286530
|21-08-2026 14:52:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZEXSBJUK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:52:27
|50.000,00
|320D60821J8LS0CH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:53:21
|200.000,00
|320D60821461RF17 IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:53:43
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZEZKZL73 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:54:10
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZF06671L Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:55:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZF19CDHV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:55:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:56:20
|50.000,00
|320D608217LYUAZA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:56:33
|68.686,00
|CT DEN:320T2680ZF3AJEV1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:57:31
|100.000,00
|320D60821682FETU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-14:57:30 6233ASCB02RL7PRV
|21-08-2026 14:58:57
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZF6GT8QF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:59:29
|100.000,00
|320D60821KGZTZDK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 14:59:39
|100.000,00
|320D60821UN1H05W Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:00:03
|200.000,00
|ung ho MS 2026224 vi duc chuyen
|21-08-2026 15:00:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZF95AGE1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:01:41
|100.000,00
|320D6082138HEFQQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:01:41 6233ASCB02RLPJNF
|21-08-2026 15:01:42
|2.622,00
|CT DEN:320T2680ZFA43R69 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:01:49
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZFA9A0PX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:02:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZFBG1Y21 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:03:56
|200.000,00
|320D608215HKEAZB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:04:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 15:04:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:05:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZFEWKKPE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:05:33
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZFF6TUL0 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:05:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:05:59
|200.000,00
|320D608211ZEH9FN Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:07:11
|50.000,00
|320D60821HWE5Q3N Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233096008435
|21-08-2026 15:07:20
|100.000,00
|320D60821HW095CB Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:09:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZFLLJ0HN Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:11:23
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:11:31
|100.000,00
|143205792956-0936170337-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:12:06
|50.000,00
|320D60821SH9F5M1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:12:20
|100.000,00
|320D60821W3PHWL2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:12:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZFQHMT7U Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:12:40
|100.000,00
|320D60821KRJ4SJZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-15:12:39 6233ASCB02RL5KPX
|21-08-2026 15:13:21
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZFRH88V8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:14:25
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZFSWU552 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:15:04
|100.000,00
|320D60821KQ5V9KM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233694585940
|21-08-2026 15:15:19
|100.000,00
|320D608211LH1W7P Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:16:42
|200.000,00
|320D60821YW4LLY6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:17:34
|50.000,00
|320D60821G9BLZJR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233726594158
|21-08-2026 15:20:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:20:16
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZG0MU4H2 MBVCB.15684503066.260187.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021001798048 TRAN THAI LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 15:21:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:22:36
|50.000,00
|320D60821Y7Y0J6K Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:22:53
|300.000,00
|320D60821JSUHPUX IBFT Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|21-08-2026 15:23:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZG4ZW86E Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:23:59
|300.000,00
|320D60821B9BJ920 IBFT Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 15:24:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:26:55
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:27:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZG9QFTRR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:27:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:27:22
|50.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:27:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:28:14
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 15:28:18
|100.000,00
|320D60821WXA2Q4L Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233173319406
|21-08-2026 15:28:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZGC4HZGE ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen ,mong con mau khoe va binh an
|21-08-2026 15:29:46
|50.000,00
|320D60821VAKWK4M Ungho MS 2026.224
|21-08-2026 15:31:07
|200.000,00
|320D608211JW8UDF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233560260064
|21-08-2026 15:31:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:31:56
|200.000,00
|143207891610-0824621725-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:32:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:32:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:32:21
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:33:44
|100.000,00
|320D60821Z2KE0V9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:34:45
|200.000,00
|320D60821KCYG7G3 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233010600141
|21-08-2026 15:36:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:36:48
|50.000,00
|ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen
|21-08-2026 15:37:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZGNQQBHY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:38:03
|200.000,00
|320D60821WVEFZ2H Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:38:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:39:57
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:40:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:41:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZGU8Q709 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:41:12
|300.000,00
|320D60821YNYCA0F Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233903837350
|21-08-2026 15:41:26
|3.000.000,00
|320D60821ZD1P0ZQ CTY QUANG MINH UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG
|21-08-2026 15:41:53
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZGV6DV8A Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:42:01
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZGVC317M Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 15:42:17
|100.000,00
|143208708711-0772657137-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:43:42
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZGXKVAYD Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:44:30
|500.000,00
|320D60821V64D89R Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233445392588
|21-08-2026 15:46:34
|34.669,00
|CT DEN:320T2680ZH1CQ696 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:46:50
|300.000,00
|320D608217YCK6ZK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:47:00
|20.000,00
|143209393250-0902456570-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:47:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:48:40
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZH456QXL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:49:12
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZH4V35BC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:49:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZH5PCBEX MBVCB.15684900604.513992.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004185398 NGO THI HAI YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 15:51:12
|100.000,00
|320D60821CAXE750 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:51:21
|22.132,00
|CT DEN:320T2680ZH7PB3DB MBVCB.15684912859.528008.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004309164 TRAN TUAN THANH NHAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 15:51:40
|100.000,00
|320D60821KRVH93U Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:53:32
|20.000,00
|320D608211367MMM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:53:40
|222.222,00
|320D60821XWL0V22 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233056330037
|21-08-2026 15:54:13
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZHBFR5JN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:54:53
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZHCC2HQ9 MBVCB.15684968545.559859.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9772800707 LE HOANG THIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 15:55:13
|100.000,00
|320D60821XVC9DEW MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233467625040
|21-08-2026 15:55:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZHD0MC28 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:56:03
|200.000,00
|320D60821RB461SF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:56:06
|100.000,00
|143210246169-0972384026-Ung ho be Vi Duc Chuyen-2026224
|21-08-2026 15:56:44
|100.000,00
|320D60821D4DRH4G ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An FT26233803097426
|21-08-2026 15:56:44
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZHESVPRB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:56:59
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZHF439NS Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 15:57:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZHG30CBU MBVCB.15685014857.585697.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9772591999 VO THI THANH THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 15:59:18
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZHJ61CEU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:00:25
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZHKNPE78 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:00:42
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZHL177RK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:01:11
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.224- Be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:01:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZHLPMCG8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:01:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZHLSYL1V Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:01:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZHLTHNYH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:02:32
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZHNFPK1M Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:03:02
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 16:04:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZHR03G8M MBVCB.15685102527.647675.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7985577800 NGUYEN HOANG DUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:04:45
|300.000,00
|Gd Hihi ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 16:05:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZHS4JPYA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:06:07
|100.000,00
|2026.224 vi duc chuyen
|21-08-2026 16:06:14
|100.000,00
|320D60821DC41DKG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:06:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 16:06:48
|50.000,00
|320D60821GCA2VBZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:07:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZHVE8BNT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:08:50
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZHWS2U12 MBVCB.15685169933.688446.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1071000568277 TRAN TUAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:09:09
|50.000,00
|320D60821CNDF7A3 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233530660032
|21-08-2026 16:09:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZHXK6PW9 MBVCB.15685184583.694324.2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0541000288095 DAO THI GAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:10:02
|200.000,00
|320D60821FFX3M9W Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233051859159
|21-08-2026 16:11:02
|50.000,00
|320D60821ECWWR6X MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:11:54
|200.000,00
|320D608219FKKHBP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:12:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZJ15K0WA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:12:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:12:33
|20.000,00
|CT DEN:320T2680ZJ1PAN6W Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:12:54
|500.000,00
|320D60821EF5185R Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:13:49
|100.000,00
|320D60821UXPWTEP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:14:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:14:58
|200.000,00
|320D60821UKLL98G Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:14:59
|100.000,00
|320D60821JHS3TKX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233016521201
|21-08-2026 16:15:09
|100.000,00
|320D60821F5UXSWJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233060909800
|21-08-2026 16:16:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:16:58
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:17:32
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZJ898KZ4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:17:51
|200.000,00
|320D60821UB4QPF4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:17:51 6233ASCB02RYMTHD
|21-08-2026 16:17:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:19:02
|200.000,00
|320D6082198Y3GUK ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233198245724
|21-08-2026 16:20:18
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZJBXETCJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:20:20
|100.000,00
|320D60821NMCAXN2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233630069563
|21-08-2026 16:22:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZJEYPVN8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:22:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZJF764BA MBVCB.15685371934.821372.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0041001128044 MAI VAN THIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:23:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZJFKSBZY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:25:16
|200.000,00
|320D608218UWSD2C Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:25:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:26:48
|150.000,00
|CT DEN:320T2680ZJLH1N7P Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:27:05
|100.000,00
|320D60821Q59268S Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:27:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:27:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZJMYUHKN MBVCB.15685450767.871069.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000227997 PHAM THI MAI PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:28:16
|300.000,00
|320D60821PTF4JB9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233755205561
|21-08-2026 16:28:16
|100.000,00
|320D608214XMBJ1Y Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:29:02
|100.000,00
|320D60821MJJUU8J Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|21-08-2026 16:30:25
|200.000,00
|320D60821AZRNFUB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233965045880
|21-08-2026 16:30:51
|200.000,00
|320D60821KF4MW21 Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|21-08-2026 16:30:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZJRUJKHP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:32:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZJTW3858 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:32:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZJUB0SMG MBVCB.15685526118.919146.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0491000161019 TRAN THI QUYNH LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:33:01
|100.000,00
|UNG HO MS 2026224 be VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 16:33:04
|50.000,00
|320D60821QBDUTSN Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 16:33:08
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680ZJUVGADA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:34:52
|100.000,00
|320D608215CKYJRT UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 16:35:01
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZJXBV1EZ MBVCB.15685553336.942461.Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0061000603815 TRUONG NGOC THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:35:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:36:25
|200.000,00
|320D60821PLN3EVC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:36:31
|200.000,00
|320D60821NS9AG19 ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 16:37:29
|200.000,00
|320D60821A7VGF49 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233770060784
|21-08-2026 16:37:34
|1.000.000,00
|320D6082143YHZ2A Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233240697919
|21-08-2026 16:38:02
|50.000,00
|320D60821A7YEDPE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:38:04
|200.000,00
|320D60821ZDEYJ5U Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233130502743
|21-08-2026 16:38:41
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:40:10
|200.000,00
|320D60821HR55J4C Ung Ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:40:27
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZK4J6E3L MBVCB.15685646659.000600.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030912938 PHAM THI HA VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:40:56
|50.000,00
|320D608219B7NJND Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:41:32
|400.000,00
|320D60821G43B4HV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:42:11
|300.000,00
|320D608219QDUEKP Ung ho Ms 2026.224 FT26233130510258
|21-08-2026 16:42:29
|100.000,00
|320D60821T0C3VV5 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:43:26
|15.000,00
|CT DEN:320T2680ZK8FTDZ4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:44:19
|50.000,00
|320D60821ZZ99YLE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233220216178
|21-08-2026 16:44:42
|100.000,00
|320D60821C4B7TD3 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:44:45
|100.000,00
|143216091364-0939322923-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:45:36
|100.000,00
|143216007992-0356601833-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:45:42
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZKBFKKEE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:45:52
|500.000,00
|ung ho ms 2026-224 ( be Chuyen)
|21-08-2026 16:47:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:47:27
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZKDS6D5U MBVCB.15685758758.079469.ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0351000851966 NGUYEN THI LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:47:42
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:48:09
|200.000,00
|320D60821YAH5UYC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233579704770
|21-08-2026 16:48:31
|200.000,00
|ung ho ms 2026.224 ( be vi duc chuyen)
|21-08-2026 16:48:41
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:48:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:49:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:51:08
|200.000,00
|320D608213QYLJT9 UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 16:51:29
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZKK2XZEA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:51:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:52:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZKL2SKT2 MBVCB.15685847493.134574.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004375664 PHAN LE HOANG LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:52:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:52:50
|100.000,00
|143217139217-0909608533-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:52:56
|100.000,00
|320D608211F10GHY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233444803062
|21-08-2026 16:53:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZKMCWFNF MBVCB.15685860210.145581.NGUYEN THI LE ung ho ms 2026.224(be vi duc chuyen ).CT tu 1033184082 NGUYEN THI LE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:53:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZKMK5GVE MBVCB.15685861748.147468.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004101858 HOANG THI NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 16:54:58
|500.000,00
|320D608216E3KUVE 2026224 VI DUC CHUYEN-210826-16:54:58 6233ASCB02RYTGIR
|21-08-2026 16:55:28
|500.000,00
|320D608218CGHCQZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:55:50
|20.000,00
|CT DEN:320T2680ZKQUMKTP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:56:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZKRK8M9B Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 16:56:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:57:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZKSHXSCK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 16:58:11
|500.000,00
|320D60821R1LGRJF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233484950554
|21-08-2026 16:58:44
|100.000,00
|320D6082106JYWTR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233560590044
|21-08-2026 16:59:05
|100.000,00
|320D60821S84T7K8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-16:59:04 6233ASCB02RYZCHX
|21-08-2026 16:59:42
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZKVYGJSZ MBVCB.15685978511.221144.LE THI MONG THI chuyen tien 2026.224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0121000664543 LE THI MONG THI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 17:00:23
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZKWUPZNC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:00:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZKXJNHMU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:02:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZKZA6L4F Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:02:46
|300.000,00
|320D60821WP124BE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233163598487
|21-08-2026 17:05:28
|200.000,00
|320D60821VDDEJXE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:05:31
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZL3MA9RZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:06:12
|90.000,00
|320D60821BS80JAK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233630137217
|21-08-2026 17:06:42
|200.000,00
|320D60821UXQNEKD Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:07:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZL5QVQ6S Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:07:20
|200.000,00
|320D608210RMFF6R Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233531762654
|21-08-2026 17:07:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:07:47
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZL6MGS2W Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:08:50
|100.000,00
|320D60821YMTQCYK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:09:04
|100.000,00
|143219551663-0339392321-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:09:19
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZL8MTPKF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:09:24
|300.000,00
|320D60821YGCN8YA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:09:25
|200.000,00
|320D60821K6AH04F Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:09:36
|500.000,00
|320D60821Y0FA7KS Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:09:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:10:18
|500.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|21-08-2026 17:10:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZLA15T7U Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:10:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:11:22
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZLBBXLHT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:12:12
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:12:17
|100.000,00
|DOAN THI MINH HUONG chuyen tien uhMs2026 224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:12:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:12:32
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZLCWLMJW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:12:56
|200.000,00
|320D60821HKBSDGH Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 17:12:57
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZLDFGFPX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:13:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZLEE4ARK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:14:11
|100.000,00
|320D608219Q1WCQ9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:15:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZLGE568W Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:15:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZLGFVLKU MBVCB.15686254325.406615.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0591000267076 HA THI NHAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 17:16:07
|200.000,00
|320D608216U4H7G6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:16:23
|200.000,00
|320D60821QXPU2VC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233405310907
|21-08-2026 17:17:02
|1.000.000,00
|320D60821YMUEPGH ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233809643227
|21-08-2026 17:18:25
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZLLNH4M5 Ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 17:18:40
|100.000,00
|320D60821PE78K1F Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233904693419
|21-08-2026 17:19:49
|200.000,00
|320D60821CV3ZDYQ Ung ho MS 2026.224- be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:21:28
|150.000,00
|CT DEN:320T2680ZLQPFBL1 Ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 17:21:37
|300.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:23:05
|200.000,00
|143221587171-0399284257-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:24:24
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZLUKASTD Vietinbank;110628136866;MS.2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:24:50
|200.000,00
|UH MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 17:28:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZM02GSV2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:28:36
|20.000,00
|CT DEN:320T2680ZM03YZSH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:29:00
|100.000,00
|143222637802-0918301100-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:29:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZM0S5UE5 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:29:20
|200.000,00
|320D60821Z6U3F3G Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:32:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZM56FQQL Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:33:13
|50.000,00
|320D60821WM0H03C Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233380714218
|21-08-2026 17:33:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZM66S036 MBVCB.15686586421.641391.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301002905966 LUU THI THANH NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 17:34:31
|100.000,00
|143223540875-0976360693-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:35:25
|200.000,00
|320D60821TMZG3QE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:35:27
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZM952VEU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:38:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZMDQZPZV Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:40:09
|100.000,00
|320D60821Y62X5B1 IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:40:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:40:36
|1.000.000,00
|320D60821LZFT08L ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233296982556
|21-08-2026 17:40:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZMG5MG54 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:42:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 17:43:10
|50.000,00
|320D60821XMM9B3E Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233294694357
|21-08-2026 17:45:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZMMUCMLT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:46:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZMPCJG7M Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:48:41
|100.000,00
|320D60821PNJ5PZG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:49:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZMU2WHCL MBVCB.15686909307.862193.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1049391380 HUYNH NGOC HAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 17:51:03
|10.000,00
|CT DEN:320T2680ZMVRDTGP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:54:17
|150.000,00
|CT DEN:320T2680ZN017C9C Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:54:56
|200.000,00
|320D608219RCQNBN IBFT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:55:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:55:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZN1QUXAL Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:56:33
|300.000,00
|320D6082145ZJCZW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:57:31
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 17:58:17
|100.000,00
|320D608214F88AA0 Ung Ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 17:58:17
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 17:59:09
|300.000,00
|Ung ho Ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 17:59:52
|100.000,00
|320D60821MXD0PUG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233825450554
|21-08-2026 18:00:50
|100.000,00
|143227990307-0961070410-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:03:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZNBV498U MBVCB.15687163821.032110.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0711002095331 NGUYEN THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 18:03:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:05:31
|300.000,00
|320D608217VAD1TS Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233632902607
|21-08-2026 18:07:19
|100.000,00
|320D60821VPQUNB9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233255730052
|21-08-2026 18:08:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZNJB2N7K Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:08:15
|200.000,00
|320D60821GV9UY1N Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233005302710
|21-08-2026 18:09:37
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:12:09
|150.000,00
|143229607682-0362220188-THAI GIA CUONG chuyen tien UNG HO MS2026224
|21-08-2026 18:12:14
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZNPQVQL6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:12:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZNPT5QDC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:12:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZNPT1X0V Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:13:40
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZNRMJRV8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:13:53
|600.000,00
|320D60821LUJL7NM Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-210826-18:13:53 6233ASCB02RYXHYZ
|21-08-2026 18:14:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:14:25
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:14:45
|150.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:15:17
|300.000,00
|126D60821YJR7WGY Ung ho ms 2026 224 be vi duc chuyen
|21-08-2026 18:17:30
|100.000,00
|320D60821UVP8N8G Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-18:17:30 6233ASCB02RYSCTI
|21-08-2026 18:17:51
|100.000,00
|143230602417-0902721054-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:18:07
|200.000,00
|143230623137-0902721054-Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 18:19:14
|100.000,00
|ca voi chuc ban khoe manh
|21-08-2026 18:20:02
|100.000,00
|ung ho ms2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 18:21:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:23:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZP4QBGEG MBVCB.15687536921.286439.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3359200995 NONG THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 18:24:24
|100.000,00
|320D60821QGPSKA9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-18:24:23 6233ASCB02RYHAVI
|21-08-2026 18:26:04
|200.000,00
|320D60821QD7MLFK HA THU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:28:08
|200.000,00
|320D60821RMA6VZP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233462337641
|21-08-2026 18:28:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZPBEP4AG MBVCB.15687622673.349029.MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 1043586825 NGUYEN THI BICH TRAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 18:31:25
|100.000,00
|320D60821N6B7SUP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:36:15
|20.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:38:55
|240.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:41:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZPUN13QV Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 18:46:49
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:47:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZQ20K1JD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:47:58
|200.000,00
|320D6082126TK234 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233980220676
|21-08-2026 18:48:41
|200.000,00
|320D60821C9F988P Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:49:59
|200.000,00
|320D608212XGSMJP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:50:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZQ6TNK5W ung ho be Quyen va An
|21-08-2026 18:51:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZQ76L7BC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:51:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZQ7Y61TA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:54:08
|100.000,00
|Scan QR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen 2090769412277387264
|21-08-2026 18:54:26
|100.000,00
|320D60821BM2DSVE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233825980534
|21-08-2026 18:54:41
|200.000,00
|uhms 2026.224 ( be VI DUC CHUYEN )
|21-08-2026 18:55:07
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZQCCBUQM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:55:58
|100.000,00
|320D60821WEN6SMY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:56:05
|10.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:56:15
|200.000,00
|320D60821S51VG56 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:56:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:56:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 18:58:35
|300.000,00
|320D60821BDRXDYC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 18:58:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan)
|21-08-2026 19:00:50
|200.000,00
|320D60821VQWFRB1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233057026739
|21-08-2026 19:01:18
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZQLHMPLS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:02:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:03:30
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZQPEHP0G Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 19:04:11
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZQQBG7K3 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:04:21
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZQQK5BHW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:04:31
|100.000,00
|320D60821Q72AFH0 UNG HO MS 2026.224 BE VI CHUYEN DUC-210826-19:04:31 6233ASCB02RY76CQ
|21-08-2026 19:05:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:06:11
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZQSZ94QB MBVCB.15688306000.801580.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 3932323463 TRAN KIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 19:06:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZQT6HNUQ Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:06:34
|100.000,00
|320D608213TK5M47 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:07:11
|200.000,00
|320D60821XUABV60 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:07:17
|100.000,00
|320D6082106R867F ung ho ms 2026.224 FT26233240150904
|21-08-2026 19:08:14
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:09:08
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZQWVG984 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:09:33
|170.000,00
|CT DEN:320T2680ZQXEM191 MBVCB.15688359952.838906.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 2989673973 LE THI THU THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 19:10:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZQZ73WRQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:11:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:12:40
|500.000,00
|320D60821P583909 143239245634 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen CHUYEN TIEN OQCH000IHimG MOMO143239245634MOMO
|21-08-2026 19:12:51
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZR1S7JK7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 19:13:12
|50.000,00
|320D60821W68TRDP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:14:17
|100.000,00
|320D60821DTGMB42 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:14:17
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZR3NTD8U MBVCB.15688445927.893941.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004159652 DANG THI THANH HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 19:14:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZR3YS0RR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:14:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZR42NUM1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:15:34
|100.000,00
|320D6082184VVBLM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:15:41
|500.000,00
|320D608214M6D8GB Ung Ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen )
|21-08-2026 19:16:32
|100.000,00
|320D60821CPCVH4C IBFT HOANG LE ANH THU chuyen tien UH MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:17:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZR7MP8XH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:17:37
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZR82919N Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:17:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:19:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZRA89P10 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:19:30
|100.000,00
|143240264860-0393993298-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:19:39
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZRAS3QGR Ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 19:19:49
|500.000,00
|320D60821PZWHW2G ung ho 2026.224
|21-08-2026 19:20:11
|200.000,00
|143240590458-0909481839-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:20:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZRBSR8VZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:22:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 19:23:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:23:37
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZRFZQ3BN Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:25:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZRJGNFKH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:27:07
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZRLMB5V5 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:27:09
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680ZRLNRUXU MBVCB.15688667910.038768.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0951004209333 ROAN SON NAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 19:27:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh)
|21-08-2026 19:28:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZRNAPKJX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:28:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZRNJSSS0 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 19:28:43
|50.000,00
|320D60821QM03CQU UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 19:29:01
|200.000,00
|320D60821F1JWHGD Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233609010970
|21-08-2026 19:29:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZRQ2AESW Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:30:08
|50.000,00
|143241921915-0334399006-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:30:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZRQRJ12Y Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:31:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 19:31:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZRSTEV29 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:32:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZRT6UHW4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:32:12
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZRTBHSLU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:33:25
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZRUY7SSX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:33:59
|100.000,00
|320D60821WUPEBE1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:33:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:35:44
|50.000,00
|320D60821ZYCDC3C Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233306926203
|21-08-2026 19:36:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZRZAN6VE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:36:45
|1.000.000,00
|320D60821F8TZBYM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-19:36:44 6233ASCB02RQ2DBT
|21-08-2026 19:37:02
|200.000,00
|320D608219RK65P9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233559979260
|21-08-2026 19:37:06
|100.000,00
|320D608211MREDMP UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 19:37:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:37:35
|150.000,00
|320D608211BNVCYU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233626741229
|21-08-2026 19:37:57
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 19:38:34
|300.000,00
|320D60821AV26FVU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:38:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZS21TBFP MBVCB.15688858339.167459.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0031000754772 HOANG THI MAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 19:40:51
|50.000,00
|143243428924-0335297113-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:40:53
|200.000,00
|320D60821VQX2N55 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233936034833
|21-08-2026 19:41:11
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:41:51
|200.000,00
|320D60821WUJX1S1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:42:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZS73H2R1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:43:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:43:31
|200.000,00
|320D60821JBQ6XQU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233404302360
|21-08-2026 19:44:32
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZS9M6U7K Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:44:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZS9PP88J Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:45:26
|50.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 19:45:54
|100.000,00
|320D60821T7RZDZT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:46:14
|400.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 19:46:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZSBZ6DU8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:47:24
|500.000,00
|ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 19:47:27
|200.000,00
|320D60821UJBUT54 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:47:32
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 19:47:47
|500.000,00
|320D60821S8TH4QN Ban Minh Tu.Minh Khue Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen. Chuc ban mau khoe
|21-08-2026 19:48:11
|50.000,00
|Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|21-08-2026 19:49:45
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZSGGX57A ung ho ms 2026.224
|21-08-2026 19:50:12
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZSH3BLSC Ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 19:50:20
|200.000,00
|320D60821GLV1UB2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800101058
|21-08-2026 19:50:23
|200.000,00
|ung ho em Chuyen
|21-08-2026 19:50:32
|50.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 19:51:06
|1.000.000,00
|320D60821NGDKYKT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:51:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZSKBE7C2 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 19:52:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZSKG5TLT MBVCB.15689084128.308972.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9787799350 VO HUYNH ANH THU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 19:52:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZSKV2M6E Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:52:32
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZSL63QCZ MBVCB.15689095241.315634.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7932481215 HOANG LINH TRAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 19:52:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZSLAP8MG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:53:20
|200.000,00
|320D60821E8AFH2A Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 19:53:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 19:54:54
|100.000,00
|MAI THI THUY UYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 19:55:09
|500.000,00
|320D60821Y39X1SY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233005405140
|21-08-2026 19:56:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZSQSD2KZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:56:04
|400.000,00
|CT DEN:320T2680ZSQV3UHV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:56:09
|100.000,00
|MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 19:56:42
|100.000,00
|320D60821PLJM75X Ung ho ms 2026224
|21-08-2026 19:57:36
|200.000,00
|320D608211ZH0K8C Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233007426610
|21-08-2026 19:57:54
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZST91MV8 MBVCB.15689184900.371046.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1934609884 TRAN THI KIEU TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 19:57:57
|200.000,00
|320D60821XWWSK7W Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 19:59:19
|50.000,00
|320D60821AE4TF53 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-19:59:19 6233ASCB02RQBV8Z
|21-08-2026 19:59:22
|100.000,00
|320D60821ZST2F14 Ung ho ms 2026.224
|21-08-2026 19:59:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZSVTSJVL Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:01:30
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:02:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZSZTN4E1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:03:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:04:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:05:01
|100.000,00
|320D608219CMAKV6 UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 20:05:24
|500.000,00
|320D60821MW27NZJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233492216558
|21-08-2026 20:06:26
|50.000,00
|320D60821KRPQU4U Ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 20:06:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 20:07:03
|45.000,00
|CT DEN:320T2680ZT5BZVGZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:08:30
|200.000,00
|320D60821KRSYGX9 NGUYEN THI THU TRANG chuyen ung ho ms 2026.224 chau Vi Duc Chuyen FT26233295130602
|21-08-2026 20:08:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:09:15
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680ZT88H1PQ MBVCB.15689352036.489356.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002494659 DO THI THANH HAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 20:10:18
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZT9N7G5A MBVCB.15689369703.500258.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0301000433736 PHAM THI HONG NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 20:10:31
|100.000,00
|320D60821V8X0A77 Ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 20:10:48
|200.000,00
|320D608219FXQAL4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:11:50
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZTBP0R0W Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:11:55
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZTBSQK5J Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:12:06
|300.000,00
|320D60821T4AZJVP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:13:59
|300.000,00
|320D60821ZZZG2PX Ung ho MS 2026.224 be Chuyen FT26233126070654
|21-08-2026 20:14:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZTEUX5D2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:14:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZTFK7BE1 MBVCB.15689454619.546789.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1355769938 VO THI THANH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 20:14:59
|200.000,00
|320D608217955SZV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:15:15
|100.000,00
|VU THI PHUONG HAU chuyen tien ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 20:15:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZTH3LKT4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:15:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZTH52QV4 MBVCB.15689466134.560652.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1048566869 Nguyen Thi My Xuyen toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 20:16:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZTH9CUZ3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:16:28
|50.000,00
|320D60821906SUU1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233041102788
|21-08-2026 20:16:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZTJ2EZYJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:16:51
|100.000,00
|320D60821CP2EL0G Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:17:00
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 20:17:30
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZTK52VB2 MBVCB.15689488703.577000.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0721000590963 NGUYEN MAI NHU QUYNH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 20:17:39
|76.000,00
|CT DEN:320T2680ZTKC46TJ Ungho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:18:02
|100.000,00
|320D608219BBXZTY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:19:17
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZTMHM0KL Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:21:23
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZTQ9URJ5 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:21:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZTQDBS2M Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:21:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:21:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:23:32
|100.000,00
|320D60821097MA7Z ung ho ma so 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:23:50
|200.000,00
|320D608210JTZG7P MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-20:23:50 6233ASCB02RQ162D
|21-08-2026 20:25:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZTW8UNAZ MBVCB.15689626766.664308.ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen).CT tu 0451000444852 LE THI HIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 20:26:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZTWVEYCY MBVCB.15689636550.670760.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 0531002481674 NGUYEN HOANG DUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 20:27:20
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZTY4CMDY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:27:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZTYV78HQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:28:08
|300.000,00
|320D60821VQX1SF9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:28:58
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZU0ABXV9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:29:04
|100.000,00
|T
|21-08-2026 20:30:13
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZU1YGCX7 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:30:30
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:30:31
|100.000,00
|ung ho be Vi Duc Chuyen ms 2026.224
|21-08-2026 20:31:16
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:31:25
|50.000,00
|320D6082192C2A99 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233633350272
|21-08-2026 20:32:50
|100.000,00
|320D60821MJXVEMW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:33:39
|50.000,00
|320D60821YAZ6CNZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233800279591
|21-08-2026 20:33:48
|200.000,00
|320D60821XZK2XGM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233062260183
|21-08-2026 20:33:52
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZU6RS8Q7 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:35:38
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZU93JH7D MBVCB.15689784045.764474.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013495885 TRAN THI TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 20:35:40
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZU953VNN Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:36:24
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:37:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZUBDJWU2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:38:22
|50.000,00
|320D60821DP8E1QB MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233680459321
|21-08-2026 20:39:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 20:39:39
|100.000,00
|320D60821V4ZPBFR MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:42:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZUHR8NEW MBVCB.15689870171.827599.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0881000465441 NGUYEN THI MY NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 20:42:21
|500.000,00
|320D60821VVN64SZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:44:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZULHRM5B ung ho chau Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:44:59
|500.000,00
|320D6082128UCR9K Ung ho ms 2026224be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:45:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:46:18
|100.000,00
|320D60821FVYJS2A Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:46:49
|100.000,00
|143252680704-0393831825-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:47:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZUQC1SXF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:47:20
|200.000,00
|ZP7D6SFLJ4NH Ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 20:47:23
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 20:48:03
|200.000,00
|320D608211DZM4W6 Ung ho ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 20:48:18
|100.000,00
|320D60821WPFY34L Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-20:48:17 6233ASCB02RQFQPL
|21-08-2026 20:48:54
|100.000,00
|320D60821KCGPV0X Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26233839660078
|21-08-2026 20:49:01
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZUSSFZLC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 20:49:34
|100.000,00
|320D60821BQTE9QD TRINH THUY TRANG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-20:49:34 6233ASCB02RQJPUR
|21-08-2026 20:49:39
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZUTLQW21 MBVCB.15689985206.898832.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1025847609 DO THI TINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 20:50:32
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZUUSFGSP PHAM THI NGOC PHUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:50:52
|1.000.000,00
|320D60821GMLGUXP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233173209333
|21-08-2026 20:52:27
|100.000,00
|320D608216VD5LTD ung ho ms 2026.224 FT26233662675286
|21-08-2026 20:52:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZUXEVGRK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:52:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZUXGZSMT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:52:44
|20.000,00
|CT DEN:320T2680ZUXP6HAR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:52:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZUXS6N6C Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:53:19
|100.000,00
|320D60821509D3N6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233908001564
|21-08-2026 20:56:06
|100.000,00
|320D60821YVB58AA Ung ho MS 2026.224 FT26233494098965
|21-08-2026 20:56:30
|50.000,00
|PHAM MINH HIEU chuyen tien
|21-08-2026 20:56:56
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZV37KJV2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:57:37
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224_ be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:57:45
|100.000,00
|ZP7D6SFLL440 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 20:58:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZV5KQEQV ung ho ms 2026.224
|21-08-2026 21:00:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZV7V5AMQ MBVCB.15690130455.998919.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9857481374 SON THI MY DUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 21:00:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZV7XUHZ4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:00:57
|200.000,00
|320D60821ACFXR0P LU THI LOC NGUYEN chuyen tien
|21-08-2026 21:02:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZVAGJDD8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:02:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZVAPKS6T MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 21:02:50
|100.000,00
|MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 21:03:12
|50.000,00
|320D60821ZPW2UE6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-21:03:12 6233ASCB02RQJ5B4
|21-08-2026 21:04:08
|50.000,00
|320D6082106FBH16 Ung ho ms 2026.24 ( be vi duc chuyen)
|21-08-2026 21:05:26
|200.000,00
|320D608216BX9FG2 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen chuc con mau khoe
|21-08-2026 21:05:50
|50.000,00
|143255069273-0989993160-Ung ho MS 2026224
|21-08-2026 21:06:39
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZVG27HT6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:07:15
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZVGV1AL6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:08:02
|200.000,00
|320D608215Z11PZ6 UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-21:08:02 6233ASCB02RQRB46
|21-08-2026 21:09:31
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZVKUF3YF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:09:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:09:59
|200.000,00
|320D60821SGHPASS Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen 1 chut de be uong sua a
|21-08-2026 21:10:10
|100.000,00
|320D60821CJ4CU2K Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:10:32
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZVM6PL0J Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:10:48
|100.000,00
|VU HONG LINH Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi duc chuyen
|21-08-2026 21:10:49
|200.000,00
|320D608210E34YAG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233617303280
|21-08-2026 21:10:56
|100.000,00
|320D60821SMS9209 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233900823397
|21-08-2026 21:12:41
|60.000,00
|320D60821WQH6NHK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:12:54
|100.000,00
|320D60821QA9SV81 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26233256320783
|21-08-2026 21:13:26
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZVR0NJLW Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:16:13
|500.000,00
|320D60821WG8JCYD UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN FT26234617325736
|21-08-2026 21:16:34
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 21:17:44
|100.000,00
|NGUYEN MAI THANH chuyen tien ung ho ma so 2026224 ( be Vi Duc Chuyen )
|21-08-2026 21:17:52
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZVWVQQRN MBVCB.15690356310.151532.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013354017 LE THI MY HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 21:17:56
|200.000,00
|320D60821M48D9PW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234052147291
|21-08-2026 21:17:57
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZVWZ8LM1 PHAM THI VAN OANH Chuyen tien MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:18:08
|500.000,00
|143256830223-0396655299-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:18:27
|200.000,00
|320D60821U2S3VDX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:19:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:20:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZVZYRXHQ MBVCB.15690390626.170939.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341006961035 HOANG THI LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 21:20:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZW0K129V Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:20:45
|100.000,00
|320D60821GN472MH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:22:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:22:37
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 21:22:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:23:18
|100.000,00
|ung ho MS2026
|21-08-2026 21:23:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:23:54
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZW4U6KF3 Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen
|21-08-2026 21:24:20
|100.000,00
|320D60821XY4PMD3 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234670090224
|21-08-2026 21:24:36
|500.000,00
|320D60821PWQB5DF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234532617354
|21-08-2026 21:24:50
|50.000,00
|ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 21:25:55
|150.000,00
|320D60821947UBMN Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:26:07
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZW7RV4XV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:28:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZWB0W3VL MBVCB.15690494672.239289.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381000588856 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 21:29:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZWC68K8Z Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:29:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZWCCH7LJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:30:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZWDLV4N8 Ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 21:31:00
|200.000,00
|320D60821BTLC6CZ Ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 21:31:48
|100.000,00
|143258299144-0974620610-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:32:43
|20.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:33:20
|200.000,00
|320D60821FVF6YKA UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-21:33:20 6233ASCB02RQWYW6
|21-08-2026 21:34:14
|20.000,00
|CT DEN:320T2680ZWJG866Y Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:34:17
|50.000,00
|320D60821ARQ73EG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-21:34:17 6233ASCB02RQWCGC
|21-08-2026 21:35:21
|200.000,00
|320D60821P20GCFH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:36:21
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZWM9MW16 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:37:05
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:37:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZWNZ8FH8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:38:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 21:38:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZWQGBZXY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:39:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZWQX6FR2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:40:27
|100.000,00
|MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 21:40:48
|100.000,00
|320D60821DZ65RR4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:40:55
|100.000,00
|320D60821ZH1TUBP Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:41:17
|200.000,00
|320D608219B2FYBJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234804279561
|21-08-2026 21:41:29
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZWU1NZQJ ung ho ms 2026.224
|21-08-2026 21:41:39
|200.000,00
|320D608210MKNMND Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:41:44
|100.000,00
|320D60821BTYU7J9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:43:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZWWJLQBN Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:43:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZWWMQ6BX Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:43:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZWWXQYSB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:43:46
|200.000,00
|320D60821MVJC8H7 Ung ho MS 2026.224 FT26234142740441
|21-08-2026 21:44:00
|200.000,00
|320D60821EEGQ9DA Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234770107415
|21-08-2026 21:45:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZWYRD8DS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:46:33
|200.000,00
|ung ho ms 2026.224 ( be vi duc chuyen)
|21-08-2026 21:47:31
|100.000,00
|TRAN THI HUE Chuyen tien
|21-08-2026 21:47:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:47:42
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZX28QNXW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:48:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZX354G5B Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 21:48:54
|500.000,00
|320D60821ZK2C6TN Bosua Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:49:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:49:45
|100.000,00
|320D60821RADFN2C IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:50:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen HOANG THI NGOC HA chuyen tien
|21-08-2026 21:51:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZX7VGTJ3 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:52:04
|100.000,00
|320D60821T8M0GW8 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-210826-21:52:04 6233ASCB02RQENSD
|21-08-2026 21:52:23
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZX8F0UB2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:52:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 21:53:00
|200.000,00
|ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:53:01
|150.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:54:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZXAL3R7A Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:54:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZXB0MRP5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 21:54:33
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZXBAEER8 MBVCB.15690762252.429500.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000272652 THAN THI THAO NGUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 21:54:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZXBFLX28 ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:55:14
|200.000,00
|320D60821R6RYEKV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234695975759
|21-08-2026 21:56:27
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZXDTYGXG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:56:54
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZXEE1V4P MBVCB.15690790382.445440.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000626274 LE THI AI LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 21:57:13
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZXEUC5PH Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 21:57:14
|100.000,00
|320D60821CFG3A2N IBFT Ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:59:36
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 21:59:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZXJF4TUE MBVCB.15690824022.465398.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1039287529 PHAM THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 22:02:13
|20.000,00
|CT DEN:320T2680ZXMF51SE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:02:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZXMEKQTT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:03:07
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZXNMEQ6B Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:03:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:04:18
|200.000,00
|320D60821ER175MM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234385464186
|21-08-2026 22:04:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZXQFQULU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:04:36
|100.000,00
|320D608215EH65AT MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234290001142
|21-08-2026 22:05:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZXS9BTAD MBVCB.15690875789.503522.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1050083932 LE THI HONG NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 22:06:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZXT79EA4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:06:59
|243.289,00
|320D60821KEGFZYF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234552652704
|21-08-2026 22:08:37
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZXVWJVKQ MBVCB.15690897453.520364.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0881000445009 HA THI HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 22:09:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZXWTXR62 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:10:54
|500.000,00
|320D608212NRHT5C Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234689190091
|21-08-2026 22:11:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:12:16
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZY0PW3EE Ung ho MS 2026.224 be VI DUC CHUYEN
|21-08-2026 22:12:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:12:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZY18F0EK MBVCB.15690934130.543629.UNG HO MS 2026.224.CT tu 0591000374928 NGUYEN THI DIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 22:13:03
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZY1R0M90 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 22:13:18
|100.000,00
|320D608215TCYM0E 143262634125 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen CHUYEN TIEN OQCH000IIROW MOMO143262634125MOMO
|21-08-2026 22:13:51
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZY2TB5MY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:13:57
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZY2XAWZD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:14:13
|1.000.000,00
|320D60821RA6TP2X TRAN THI THU HANG chuyen ung ho 2026 224 be Vi Duc Chuyen chua benh FT26234724516618
|21-08-2026 22:14:20
|200.000,00
|320D60821BCJPS6S 143262526566 Ung ho MS 202624 be Vi Duc Chuyen CHUYEN TIEN OQCH000IIRaD MOMO143262526566MOMO
|21-08-2026 22:14:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 22:14:48
|50.000,00
|320D608210WN0S1Y Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:15:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZY52V5LN MBVCB.15690956902.561514.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0611001951938 TRUONG DUNG HIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 22:17:39
|100.000,00
|320D60821HKDGT2T Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:17:43
|200.000,00
|320D60821DAQAMF5 MS 2026.224
|21-08-2026 22:18:21
|200.000,00
|320D60821V1C4SAL Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234844123085
|21-08-2026 22:18:55
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.224 (BE VI DUC CHUYEN)
|21-08-2026 22:19:53
|100.000,00
|320D60821KM3MAJZ Ung ho MS 2026 224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:20:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:21:45
|5.000.000,00
|320D608212BHWHML Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:22:19
|5.000.000,00
|320D608210S67CJJ Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|21-08-2026 22:22:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZYEBSGAA Ung ho MS 2026.224
|21-08-2026 22:22:37
|500.000,00
|ung ho MS 2026.224 ( be VI DUC CHUYEN )
|21-08-2026 22:23:30
|5.000.000,00
|320D60821SK8ZE3Z Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 22:24:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZYGEVAXE MBVCB.15691027354.608646.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351001076643 NGUYEN THI HAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 22:24:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:25:35
|300.000,00
|320D60821R3EBC6P Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:25:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:26:20
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZYK9CGYC Vietinbank;110628136866;MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:26:39
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680ZYKPZS8U ms 2026.224 be duc chuyen
|21-08-2026 22:26:40
|200.000,00
|320D60821YRCJXZ4 NGUYEN THI HOA chuyen ung ho MS2026.224 vi be Duc Chuyen FT26234490133329
|21-08-2026 22:27:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZYMG0FJF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:29:17
|100.000,00
|320D60821B5RYRE6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:29:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZYP7BWV6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:29:20
|50.000,00
|320D60821LYPL5Z4 MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:30:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:33:04
|100.000,00
|320D60821H6P03YG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:35:11
|300.000,00
|320D60821ET1WWA3 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 22:35:31
|200.000,00
|MS 2026.244 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 22:35:46
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ZYXR0Z8E Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:36:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZYYEHX3W Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:36:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZYYJG80G Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:37:20
|100.000,00
|UNG HO MS2026.224 ( be Vi Duc Chuyen )
|21-08-2026 22:37:35
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680ZZ054SUM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:37:48
|100.000,00
|320D608213VUR6NV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234849717416
|21-08-2026 22:38:03
|50.000,00
|320D608218XWU91A Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:38:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZ1CJL9M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:38:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZZ1SBCDB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:38:52
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZ1U4AXR Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:38:54
|500.000,00
|320D60821CMGNFJH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:39:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZ29TYHA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:40:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZ40A78Y Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:40:55
|200.000,00
|320D60821MQ7GS10 143264727152 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen CHUYEN TIEN OQCH000IIWLs MOMO143264727152MOMO
|21-08-2026 22:40:59
|50.000,00
|CT DEN:320T2680ZZ4MGE55 OL_2453376292_260821_CH_143264709831 0971732097 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:41:32
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 22:41:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZ5CMNQ9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:42:07
|200.000,00
|ung ho MS 2026 224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 22:42:14
|200.000,00
|320D60821AW7N5B8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:42:34
|150.000,00
|320D60821GLE14S8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:43:14
|200.000,00
|ung ho ms2026.224 ( Vi Duc Chuyen )
|21-08-2026 22:44:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZ8WGG5G MBVCB.15691174133.708008.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0831000082924 TRAN THI DUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 22:44:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:44:46
|300.000,00
|320D60821N1J801M Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234696059059
|21-08-2026 22:45:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZZA4VY2S Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:45:43
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:47:35
|300.000,00
|320D60821G6HPE00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234070600301
|21-08-2026 22:47:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 22:48:06
|200.000,00
|320D608214EX02Z6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:48:21
|300.000,00
|320D60821SW6LSCX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21-08-2026 22:49:41
|500.000,00
|320D608219JJL6G5 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:50:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:51:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZZJU4M5H ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:52:48
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:53:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZM19EXQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:53:29
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ZZM4TPJB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:53:45
|100.000,00
|320D60821QM7CLQH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:53:57
|1.000.000,00
|320D60821AFJYC1G Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:54:51
|500.000,00
|320D608211JSR9KJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:54:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 22:55:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZPADXBG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:56:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZRM579H Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:57:18
|50.000,00
|320D60821G7NA565 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 22:57:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZSTLWYN Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:58:06
|100.000,00
|320D6082162GG4Q2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:58:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZTP3UTL MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:58:29
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 (Be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 22:58:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2680ZZU32BYY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 22:58:45
|50.000,00
|MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 22:59:45
|300.000,00
|CT DEN:320T2680ZZVE749Q MBVCB.15691250198.773136.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0101001153164 BUI THI LAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 23:01:58
|200.000,00
|320D608218DSTWGK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234401182732
|21-08-2026 23:03:52
|100.000,00
|CT DEN:320T2681000URHN7 ung ho Ms 2026.224 be vi duc chuyen chua benh
|21-08-2026 23:04:55
|50.000,00
|CT DEN:320T268100282T1C Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:05:08
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:05:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2681003KP7JK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:06:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 23:06:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:06:53
|50.000,00
|CT DEN:320T2681004TZ60U Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:07:01
|100.000,00
|CT DEN:320T26810050C2UR Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:07:21
|100.000,00
|320D608213CTA9VE UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-210826-23:07:20 6233ASCB02RQSJXE
|21-08-2026 23:07:46
|500.000,00
|320D60821Q9Z97NK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:08:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2681006VZTJW MBVCB.15691298276.806232.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002473946 NGUYEN THI THU THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 23:09:47
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:10:20
|100.000,00
|320D608213XZL9D1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234494599084
|21-08-2026 23:10:29
|69.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:10:53
|100.000,00
|CT DEN:320T268100A3L3RB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:11:55
|200.000,00
|CT DEN:320T268100BFZDD8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:12:31
|100.000,00
|NGUYEN THI HANG YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen ) chuc con mau khoe
|21-08-2026 23:12:37
|500.000,00
|CT DEN:320T268100CE2T9D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:12:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 23:13:00
|200.000,00
|CT DEN:320T268100CWXDAT Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:13:52
|100.000,00
|CT DEN:320T268100E21P7L Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:14:15
|188.000,00
|320D60821FSW04PA Ung ho MS 2026.224 - be Vi Duc Chuyen FT26234978369208
|21-08-2026 23:14:22
|200.000,00
|Scan QR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen 2090834904875634688
|21-08-2026 23:14:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:14:47
|100.000,00
|CT DEN:320T268100F95VGM Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:14:58
|200.000,00
|CT DEN:320T268100FHHJ1C Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 23:15:52
|200.000,00
|CT DEN:320T268100GPU3VQ ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:16:19
|200.000,00
|CT DEN:320T268100H9SKQ0 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:16:43
|100.000,00
|320D608219WJ33YT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234840688244
|21-08-2026 23:17:40
|200.000,00
|320D6082161RUZJD Ms 2026224 ung ho be Vi Duc Chuyen FT26234494619047
|21-08-2026 23:18:30
|100.000,00
|320D60821TB3C86U Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:19:13
|50.000,00
|143267445516-0868526319-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:19:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:20:15
|100.000,00
|320D60821G854Z54 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:21:37
|100.000,00
|CT DEN:320T268100QA4DHT MBVCB.15691364815.851316.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011002911367 NGUYEN THI NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 23:22:25
|100.000,00
|CT DEN:320T268100RBQM91 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:22:36
|300.000,00
|320D60821T8DUHW4 UH MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234031817497
|21-08-2026 23:22:59
|500.000,00
|320D608213VCXH08 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:23:49
|400.000,00
|320D60821D2FT49R MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26234776103636
|21-08-2026 23:23:59
|200.000,00
|MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 23:24:03
|300.000,00
|320D60821SQ2WPB6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234560273752
|21-08-2026 23:24:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:25:12
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 23:26:02
|200.000,00
|320D60821Z4CN72J Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:26:29
|200.000,00
|320D60821PLV1R3J UH MS 2026.224 vi duc chuyen
|21-08-2026 23:26:35
|100.000,00
|CT DEN:320T268100WUTD2J MBVCB.15691382085.868959.Ung ho MS 2026 224.CT tu 0451000421562 NGUYEN THI PHUONG HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-08-2026 23:26:41
|200.000,00
|ms2026.224 Be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:26:45
|200.000,00
|320D608212VEXNGV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234840719410
|21-08-2026 23:26:52
|100.000,00
|320D60821FELDRFJ ung ho ms 2024.224
|21-08-2026 23:26:59
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:27:29
|200.000,00
|320D60821ZE1YTWT IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:28:14
|500.000,00
|320D60821KZ220QB Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234029342239
|21-08-2026 23:28:31
|300.000,00
|CT DEN:320T268100ZDTHTH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:30:02
|200.000,00
|320D608218N3AXJA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:32:01
|100.000,00
|CT DEN:320T26810140VCNJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:32:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:33:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2681015S7NX4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:34:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2681017WVECX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:35:12
|500.000,00
|320D60821JAG0P6A Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 23:36:18
|50.000,00
|CT DEN:320T2681019P45C2 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|21-08-2026 23:36:19
|300.000,00
|CT DEN:320T2681019Q0GQU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:37:26
|200.000,00
|320D60821RS3AKHC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:37:30
|2.000.000,00
|320D608217133UPB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:37:36
|100.000,00
|CT DEN:320T268101BD8DSS Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:38:34
|300.000,00
|CT DEN:320T268101CNXEZY ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:38:40
|100.000,00
|CT DEN:320T268101CT8RXD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:38:52
|100.000,00
|320D608212CL0CH5 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:38:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:39:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:41:11
|50.000,00
|320D60821ZSQP1B3 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234826946135
|21-08-2026 23:44:48
|150.000,00
|143268937624-0935792961-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:46:41
|300.000,00
|320D608219UX0N8P Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234165003276
|21-08-2026 23:46:48
|200.000,00
|320D60821X202G8B Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234796701437
|21-08-2026 23:47:50
|300.000,00
|2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|21-08-2026 23:48:40
|500.000,00
|CT DEN:320T268101S07W5S Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|21-08-2026 23:48:46
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 01:44:53
|100.000,00
|CT DEN:320T268101VM6EJC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:21/08/2026 23:51:24
|22-08-2026 01:45:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen); thoi gian GD:21/08/2026 23:51:50
|22-08-2026 01:45:43
|500.000,00
|CT DEN:320T268101XYD49M Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:21/08/2026 23:53:10
|22-08-2026 01:45:44
|119.000,00
|320D608210FULTHG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:21/08/2026 23:53:15
|22-08-2026 01:46:02
|200.000,00
|320D60821H7RXU69 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234598988019; thoi gian GD:21/08/2026 23:53:54
|22-08-2026 01:46:06
|500.000,00
|320D60821QNB46WX Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234736672165; thoi gian GD:21/08/2026 23:54:03
|22-08-2026 01:46:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2681021JE5CN Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:21/08/2026 23:55:53
|22-08-2026 01:47:51
|300.000,00
|CT DEN:320T26810247D304 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:21/08/2026 23:57:55
|22-08-2026 01:47:58
|100.000,00
|320D60821ZLE4E68 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:21/08/2026 23:58:10
|22-08-2026 01:48:43
|100.000,00
|320D60821CRFU0HF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-210826-23:59:51 6233ASCB02RQHEJJ; thoi gian GD:21/08/2026 23:59:51
|22-08-2026 01:49:46
|100.000,00
|320D60822S4TGKAG Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234587740600; thoi gian GD:22/08/2026 00:02:05
|22-08-2026 01:50:46
|40.000,00
|320D60822GBX284M LUU THUY DUNG chuyen ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen FT26234650425504; thoi gian GD:22/08/2026 00:04:10
|22-08-2026 01:51:10
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen); thoi gian GD:22/08/2026 00:05:02
|22-08-2026 01:52:53
|100.000,00
|CT DEN:320T26811QGKVCA4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 00:09:06
|22-08-2026 01:53:51
|100.000,00
|143270261928-0938689853-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 00:11:31
|22-08-2026 01:56:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 00:17:15
|22-08-2026 01:57:48
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 00:21:48
|22-08-2026 01:57:55
|500.000,00
|320D60822QHKTZJ5 UNG HO BE VI DUC CHUYEN-220826-00:22:07 6234ASCB02RQNQJA; thoi gian GD:22/08/2026 00:22:08
|22-08-2026 01:58:57
|100.000,00
|CT DEN:320T26811R3NHSU7 ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 00:25:03
|22-08-2026 01:59:22
|200.000,00
|320D60822N0DGUU2 ung ho MS2026.224 (be Vi Duc Chuyen); thoi gian GD:22/08/2026 00:26:13
|22-08-2026 02:01:22
|500.000,00
|320D60822JD8NGR3 NGUYEN THI HOA chuyen FT26234973796687; thoi gian GD:22/08/2026 00:32:04
|22-08-2026 02:01:57
|500.000,00
|CT DEN:320T26811RFA87H2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 00:33:52
|22-08-2026 02:07:07
|50.000,00
|CT DEN:320T26811S4QULKQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 00:51:37
|22-08-2026 02:07:42
|100.000,00
|143272477272-0911926452-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 00:53:46
|22-08-2026 02:07:45
|1.000.000,00
|320D608226E2FYE8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 00:54:02
|22-08-2026 02:10:04
|50.000,00
|143272874366-0352825920-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 01:03:34
|22-08-2026 02:10:11
|100.000,00
|320D60822H2NNC02 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 01:04:04
|22-08-2026 02:12:57
|300.000,00
|320D60822W3ADB67 MS 2026.224 (be vi duc chuyen); thoi gian GD:22/08/2026 01:16:21
|22-08-2026 02:13:02
|100.000,00
|320D608228WARWXK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234226785989; thoi gian GD:22/08/2026 01:16:46
|22-08-2026 02:13:37
|150.000,00
|320D608221KVQAWM Ung ho MS 2026.224 FT26234680306611; thoi gian GD:22/08/2026 01:19:28
|22-08-2026 02:13:48
|200.000,00
|320D60822XQQV5YS Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234969737392; thoi gian GD:22/08/2026 01:20:20
|22-08-2026 02:14:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26811TA1YBXK ung ho ms 2026.224 be VI DUC CHUYEN; thoi gian GD:22/08/2026 01:21:23
|22-08-2026 02:14:59
|500.000,00
|320D60822VST0TG8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 01:26:14
|22-08-2026 02:15:38
|50.000,00
|CT DEN:320T26811TLX7RKC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 01:29:37
|22-08-2026 02:17:22
|100.000,00
|CT DEN:320T26811TZH7UX2 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 01:39:09
|22-08-2026 02:30:13
|208.000,00
|320D60822L57LSP3 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234507272757
|22-08-2026 03:17:01
|200.000,00
|CT DEN:320T26811XSRFUYA MBVCB.15691821630.207945.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9919005911 BUI DUC HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 03:51:14
|200.000,00
|LE THI THANH VI Chuyen tien ung ho MS 2026.224 be vi duc chuyen
|22-08-2026 03:57:13
|20.000,00
|CT DEN:320T26811ZBUGHQ6 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 04:30:23
|200.000,00
|CT DEN:320T268120MMVJZ9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 04:33:31
|100.000,00
|CT DEN:320T268120RS1Z1V Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 05:01:24
|30.000,00
|CT DEN:320T268121ULBBTX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 05:15:58
|500.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 05:28:54
|150.000,00
|320D60822U8BDVM1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234793012122
|22-08-2026 05:48:00
|100.000,00
|CT DEN:320T268123N4AX9F MBVCB.15691984433.319562.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1054783824 NGUYEN NGOC HOANG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 05:54:41
|500.000,00
|CT DEN:320T268123WYEJCJ MBVCB.15692004462.331955.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1068973059 PHUNG THI THANH TUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 05:57:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 06:02:20
|200.000,00
|CT DEN:320T2681247212YM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 06:05:42
|500.000,00
|320D60822Z1SLMF5 MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 06:16:00
|100.000,00
|CT DEN:320T268124R3T4TR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 06:26:21
|300.000,00
|CT DEN:320T2681254S55FY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 06:35:15
|100.000,00
|CT DEN:320T268125GHJ6ZW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 06:41:51
|200.000,00
|CT DEN:320T268125R89K2F Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 06:44:41
|300.000,00
|320D60822ZY3W46G Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 06:52:02
|100.000,00
|320D60822CN0ZECS Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 06:52:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2681264WKAZC ung ho ms 2026.224 chau Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 07:01:59
|100.000,00
|320D60822K9W1K1F Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234801305878
|22-08-2026 07:02:06
|100.000,00
|ung ho MS 2026.225( em dao hoang dan)
|22-08-2026 07:06:12
|50.000,00
|CT DEN:320T26810JRSXM9J MBVCB.15692463033.670406.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0441000766362 LE THI HONG NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 07:09:00
|50.000,00
|320D60822U4NSZTF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 07:13:01
|100.000,00
|CT DEN:320T26810K0SXZHR Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 07:13:42
|100.000,00
|320D60822KYA09T0 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 07:15:36
|200.000,00
|ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 07:16:51
|50.000,00
|320D60822VUNJU71 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 07:27:19
|200.000,00
|CT DEN:320T26810KKPHFM7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 07:30:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 07:31:31
|100.000,00
|320D60822GNAY3SW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 07:34:29
|300.000,00
|320D608224HEEPQG Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234123537859
|22-08-2026 07:38:14
|100.000,00
|NGUYEN THANH THANG chuyen tien ung ho MS 2026.225 ( Dao Hoang Dan)
|22-08-2026 07:38:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 07:44:56
|100.000,00
|ung ho ms 2026.224( be vi duc chuyen)
|22-08-2026 07:47:52
|100.000,00
|CT DEN:320T26810LCTHZP3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 07:49:27
|1.000.000,00
|320D60822HBSUW5K Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 07:50:48
|100.000,00
|320D60822H3MLC1R Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 07:55:03
|20.000,00
|CT DEN:320T26810LNAJAD7 MBVCB.15693018426.062552.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 07:55:07
|100.000,00
|TRAN NGUYEN LUU Chuyen tien ung ho ms 2026225
|22-08-2026 07:58:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 07:59:43
|500.000,00
|ung ho ms 2026.225 (em dao hoang dan)
|22-08-2026 07:59:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 08:00:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 08:01:33
|500.000,00
|320D60822YXH3VEN NGUYEN TIEN DUNG chuyen tien : Ung ho MS 2026.225(em DAO HOANG DAN)
|22-08-2026 08:02:21
|200.000,00
|CT DEN:320T26810LXYHN0R Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 08:03:22
|100.000,00
|320D60822BAMTTQT Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234067606270
|22-08-2026 08:07:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 08:07:59
|1.000.000,00
|320D60822X3TYEW7 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan-220826-08:07:58 6234ASCB02RAFSW4
|22-08-2026 08:08:28
|100.000,00
|320D60822S9KVBN5 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234149461472
|22-08-2026 08:12:37
|50.000,00
|CT DEN:320T26810MBHH9WR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 08:17:12
|200.000,00
|320D608224N27VWG UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN
|22-08-2026 08:20:02
|100.000,00
|CT DEN:320T26810MMA6K8M Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 08:22:05
|1.000.000,00
|320D60822C24SB7E UNG HO MS 2026.225 EMDAO HOANG DAN-220826-08:22:05 6234ASCB02RAJ99Z
|22-08-2026 08:23:54
|200.000,00
|LE THI HAI chuyen tien
|22-08-2026 08:28:01
|500.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 08:29:08
|385.000,00
|CT DEN:320T26810MZAVN1J MBVCB.15693415161.351794.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1030327861 NGUYEN NGOC UYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 08:30:55
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26810N1NW4Q8 DAM THI THU HA ung hoj ms 2026225 dao hoang dan
|22-08-2026 08:33:05
|100.000,00
|CT DEN:320T26810N4JAZQG Ung ho MS 2026.224
|22-08-2026 08:33:17
|100.000,00
|320D60822XZDYL08 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 08:37:06
|200.000,00
|320D60822NFVF5AU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 08:39:11
|100.000,00
|320D60822F5A24EP Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan-220826-08:39:10 6234ASCB02RAZN7I
|22-08-2026 08:40:32
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26810NECQJLY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 08:40:54
|500.000,00
|320D60822RTMPY8B Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 08:41:19
|50.000,00
|NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.223
|22-08-2026 08:41:53
|50.000,00
|NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.224
|22-08-2026 08:42:23
|50.000,00
|NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.225
|22-08-2026 08:43:09
|250.000,00
|CT DEN:320T26810NHU9Q6K Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 08:44:41
|500.000,00
|320D60822QAPCT0G UNG HO MS 2026.224BE VI DUC CHUYEN-220826-08:44:41 6234ASCB02RARFTJ
|22-08-2026 08:47:50
|200.000,00
|320D60822BCED3E3 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-08:47:50 6234ASCB02RATIKR
|22-08-2026 08:47:58
|400.000,00
|320D60822Z5DQWMG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 08:48:12
|200.000,00
|320D608220Y35TN8 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan-220826-08:48:12 6234ASCB02RARIRG
|22-08-2026 08:51:20
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26810NUMBVR9 Vietinbank;110628136866;Ung ho Ms 2066.201 be Sung Trong Nhan
|22-08-2026 08:51:31
|20.000,00
|CT DEN:320T26810NUW018T Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 08:52:09
|300.000,00
|320D60822KY9PFY8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 08:54:55
|200.000,00
|320D60822L2W0GVV Ung ho MS 2026.225 FT26234437183696
|22-08-2026 08:58:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:03:17
|300.000,00
|CT DEN:320T26810PAE9HXN MBVCB.15693829576.649588.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 09:05:28
|500.000,00
|CT DEN:320T26810PDA0JYW KHUU BAN LOI Chuyen tien Ung ho MS 2026.225 e DAO HOANG DAN
|22-08-2026 09:07:26
|100.000,00
|320D60822UKWZ0PZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234399372588
|22-08-2026 09:08:12
|100.000,00
|320D60822N2KVVRW UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN
|22-08-2026 09:08:27
|200.000,00
|CT DEN:320T26810PH7TDFG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:10:56
|88.000,00
|320D60822AWP56JC Ung ho MS 2026.224
|22-08-2026 09:11:47
|500.000,00
|CT DEN:320T26810PMMCMZ6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:14:16
|200.000,00
|320D60822YT1G1NL Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:16:52
|100.000,00
|CT DEN:320T26810PUBUJ3E Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:19:40
|100.000,00
|CT DEN:320T26810PY1958N Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:20:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:23:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:26:12
|66.000,00
|320D60822XMH93CR Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 09:27:04
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:27:07
|500.000,00
|320D608229EZZ4C7 Ung ho Ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234723719715
|22-08-2026 09:33:02
|50.000,00
|CT DEN:320T26810QFPZ444 MBVCB.15694206288.915818.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1013305555 DUONG THI THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 09:33:28
|100.000,00
|CT DEN:320T26810QG9D782 MBVCB.15694216780.919676.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1034066867 TRAN THI THU HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 09:34:46
|200.000,00
|320D60822VPP5Y81 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:36:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 09:37:02
|300.000,00
|CT DEN:320T26810QLZCER6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:37:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:37:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 09:38:56
|100.000,00
|320D60822ZMJRQ9F UH MS2026224 (Be Vi Duc Chuyen )
|22-08-2026 09:42:11
|200.000,00
|143307437085-0932699769-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen Co chuc con mau khoe nha
|22-08-2026 09:48:08
|100.000,00
|320D608222J931H5 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:48:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:49:21
|100.000,00
|320D60822K4RW8GY UNG HO MS 2026.224( BE VI DUC CHUYEN)
|22-08-2026 09:50:24
|200.000,00
|320D60822960BPJY IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 09:51:04
|50.000,00
|CT DEN:126T26810R5HJVMK Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.225
|22-08-2026 09:53:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26810R8ZH53J Vietinbank;110628136866;DO THI DUNG ung ho MS 2026.224
|22-08-2026 09:53:52
|50.000,00
|320D60822CUD75UQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234270484436
|22-08-2026 09:56:45
|200.000,00
|CT DEN:320T26810RD0ND8G MBVCB.15694509703.129387.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531002537299 VO THI NGHIA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 09:58:44
|500.000,00
|CT DEN:320T26810RFMRVSH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 10:01:47
|50.000,00
|CT DEN:320T26810RKNL539 MBVCB.15694594154.175626.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1021659241 NGUYEN THI PHUONG LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 10:04:28
|200.000,00
|320D608228EMFD1M Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 10:04:38
|300.000,00
|CT DEN:320T26810RPEUXVJ MBVCB.15694626083.203399.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0961000036264 TRUONG NGOC LINH MAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 10:06:29
|200.000,00
|CT DEN:320T26810RRVPXAH Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 10:06:40
|200.000,00
|320D60822SESN0ES IBFT Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 10:07:14
|65.000,00
|CT DEN:320T26810RSVGANE MBVCB.15694661163.227689.nha NN uh be Vi Duc Chuyen MS2026.224.CT tu 1022678186 NGUYEN THI NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 10:14:16
|200.000,00
|CT DEN:320T26810S25C31T Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 10:15:35
|200.000,00
|CT DEN:320T26810S3VVSRT Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 10:16:09
|100.000,00
|CT DEN:320T26810S4N082E Vietinbank;110628136866;DAO THI NGA chuyen tien
|22-08-2026 10:17:32
|200.000,00
|CT DEN:320T26810S6FN8YK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 10:18:41
|100.000,00
|CT DEN:320T26810S7ZAQSJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 10:23:45
|300.000,00
|320D6082226CTP1X Ung ho ms 2026224
|22-08-2026 10:26:10
|500.000,00
|CT DEN:320T26810SHVK66S MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 10:27:56
|200.000,00
|CT DEN:320T26810SL6FSGG MBVCB.15694941515.418438.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0381002591034 PHAM THI THU HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 10:32:33
|20.000,00
|ung bo ms 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen )
|22-08-2026 10:33:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 10:42:25
|100.000,00
|CT DEN:320T26810T5AW9W8 TRAN QUOC MINH Chuyen tien ho tro be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 10:42:42
|500.000,00
|CT DEN:320T26810T5Q1W18 MBVCB.15695154222.553549.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1015403915 TRAN NGOC KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 10:43:10
|200.000,00
|CT DEN:320T26810T6AGNCR MBVCB.15695157219.557552.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021001821720 PHAM MINH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 10:43:26
|200.000,00
|CT DEN:320T26810T6NKJ4R MBVCB.15695158991.560006.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000268186 HA THU TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 10:44:07
|100.000,00
|CT DEN:320T26810T7K9RFX TRAN QUOC MINH Chuyen tien ho tro be Sung Trong Nhan 2026.221
|22-08-2026 10:44:28
|100.000,00
|320D608223878V7B Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 10:46:51
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.224(be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 10:49:03
|300.000,00
|320D60822WPP7K5M Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234162306920
|22-08-2026 10:50:36
|300.000,00
|CT DEN:320T26810TG4GSCY Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 10:54:18
|100.000,00
|320D6082299LVSTQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 10:59:25
|200.000,00
|320D608222NUG4KR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:00:56
|20.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:05:37
|100.000,00
|CT DEN:320T26810U1YBCDY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:05:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:12:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26810UB7EZ3E Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:15:26
|100.000,00
|CT DEN:320T26810UEX7SYB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:17:11
|500.000,00
|320D60822JSPT7UW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234402499530
|22-08-2026 11:20:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:20:18
|300.000,00
|320D60822GAAV8W6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234228829610
|22-08-2026 11:21:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:25:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:25:52
|300.000,00
|CT DEN:320T26810UUPR9DL Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:27:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 11:28:41
|1.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 11:30:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|22-08-2026 11:37:46
|3.000.000,00
|320D60822MJ9AUFC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:44:11
|300.000,00
|CT DEN:320T26810VJW1W5Y Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:46:45
|500.000,00
|CT DEN:320T26810VN99Y7D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:46:56
|44.000,00
|320D60822HEDAXG4 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234023163463
|22-08-2026 11:47:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 11:49:16
|100.000,00
|CT DEN:320T26810VRL7NBL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:00:27
|50.000,00
|320D60822M1193EV Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:04:59
|50.000,00
|320D6082271FQS8D Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|22-08-2026 12:05:11
|200.000,00
|CT DEN:320T26810WCLW7LX MBVCB.15696358545.343245.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0191000353686 KHONG UNG QUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 12:05:44
|50.000,00
|320D6082250VU4HZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:05:57
|20.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:06:56
|2.000.000,00
|CT DEN:320T26810WEXF3ZA Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:08:08
|5.000.000,00
|CT DEN:320T26810WGH7V9F ung ho MS2026.225 Hoang bao Dan
|22-08-2026 12:10:11
|100.000,00
|320D608222FVH70Z Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234040500665
|22-08-2026 12:14:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:15:14
|100.000,00
|CT DEN:320T26810WRW8YXS Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:18:04
|200.000,00
|CT DEN:320T26810WVMDK6G Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:21:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 12:23:18
|100.000,00
|NGUYEN BICH NGOC Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 12:23:35
|100.000,00
|CT DEN:320T26810X2X3C6S MBVCB.15696631553.513132.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0341006987688 NGUYEN VAN KHA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 12:25:00
|200.000,00
|320D60822JD3W7F8 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 12:27:03
|100.000,00
|320D60822RQEYVWD Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 12:28:07
|20.000,00
|CT DEN:320T26810X8WMVUW Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 12:30:35
|100.000,00
|320D60822UFY6TEY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234672758552
|22-08-2026 12:31:43
|500.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 12:32:16
|100.000,00
|CT DEN:320T26810XECZGMS Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 12:35:33
|300.000,00
|143329800015-0979854118-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:37:49
|200.000,00
|CT DEN:320T26810XMQ8EPU MBVCB.15696828192.632177.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0591000278818 PHUNG THI QUE ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 12:40:30
|300.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 12:43:15
|100.000,00
|CT DEN:320T26810XUVZH76 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 12:43:25
|300.000,00
|CT DEN:320T26810XV3QWHJ Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 12:45:25
|50.000,00
|320D60822L7V03V6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234444819350
|22-08-2026 12:45:28
|100.000,00
|CT DEN:320T26810XXTHLM9 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:47:31
|200.000,00
|320D60822NQSAGDD Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234010500404
|22-08-2026 12:48:58
|50.000,00
|320D60822MFAV6BX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234257170705
|22-08-2026 12:49:55
|100.000,00
|CT DEN:320T26810Y3PJZDD Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:51:59
|100.000,00
|CT DEN:320T26810Y6EGTNF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:52:35
|100.000,00
|320D60822ACFM6LE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-12:52:34 6234ASCB02RBJZED
|22-08-2026 12:52:39
|500.000,00
|143331759377-0768792525-Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 12:53:11
|100.000,00
|320D60822S7AH3UL Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy-220826-12:53:11 6234ASCB02RBJUP1
|22-08-2026 12:53:53
|500.000,00
|143331805847-0768792525-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 12:57:31
|100.000,00
|CT DEN:320T26810YDQY8K7 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 13:03:51
|5.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 13:08:50
|200.000,00
|320D60822VFF1EYF Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 13:09:52
|500.000,00
|ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 13:10:19
|200.000,00
|CT DEN:320T26810YWMNQVC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 13:10:32
|1.000.000,00
|320D60822RYFD1S5 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234493201512
|22-08-2026 13:11:39
|100.000,00
|320D60822QNVRQXG Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234858496048
|22-08-2026 13:11:54
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 13:17:00
|100.000,00
|320D60822F1XWMTD Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 13:20:32
|100.000,00
|320D60822XR8SN5A Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 13:24:15
|100.000,00
|320D608227QNRJ8A Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 13:29:49
|200.000,00
|320D60822F6BFE77 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234969358390
|22-08-2026 13:33:45
|100.000,00
|CT DEN:320T26810ZTKQ9DD Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 13:34:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 13:36:47
|200.000,00
|320D608228EA661Y Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234418128867
|22-08-2026 13:37:12
|200.000,00
|CT DEN:320T26810ZY4EJGA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 13:39:45
|400.000,00
|320D60822X5UQTY0 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 13:40:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2681101W7L8C Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 13:41:41
|100.000,00
|CT DEN:320T26811041YTQJ Ung ho Ms 2006,225
|22-08-2026 13:43:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2681106UDY8Q Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 13:44:00
|50.000,00
|CT DEN:320T2681107428DD Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 13:44:06
|100.000,00
|CT DEN:320T26811078PK1A MBVCB.15697586163.089264.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0451000261829 NGUYEN DUC QUANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 13:46:01
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 13:46:13
|200.000,00
|320D608229E2C3ZS IBFT ung ho ma so 2026.225 em dao hoang dan
|22-08-2026 13:47:52
|1.000.000,00
|CT DEN:320T268110C7BBBM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 13:50:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 13:54:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 13:54:57
|100.000,00
|ung ho MS2026.224
|22-08-2026 13:55:53
|36.800,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 13:59:20
|100.000,00
|CT DEN:320T268110TC9WSH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:01:30
|500.000,00
|320D60822E1TV5RB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:03:52
|300.000,00
|CT DEN:320T268110ZBQR8F MBVCB.15697805678.221305.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004455533 DO TUE NHIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 14:04:32
|50.000,00
|CT DEN:320T26811107PLKG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:11:12
|200.000,00
|320D60822KBWE46G UNG HO MS2026 224 BE VI DUC CHUYEN
|22-08-2026 14:13:53
|500.000,00
|ung ho ms 2026224 Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:15:30
|100.000,00
|CT DEN:320T268111EPYQ5D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:19:37
|100.000,00
|320D60822SK6JWJM TRAN THUY DUONG ung ho MS2016 225
|22-08-2026 14:20:13
|100.000,00
|Scan QR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen 2091062870031028224
|22-08-2026 14:21:26
|300.000,00
|320D60822K4LJ80B TT - UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-220826-14:21:26 6234ASCB02RBGYPZ
|22-08-2026 14:21:28
|150.000,00
|320D60822X26AWLR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:24:28
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 14:36:01
|30.000,00
|320D608223PL1KHW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:38:38
|100.000,00
|320D60822CENCNFR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234147082464
|22-08-2026 14:39:54
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 14:44:28
|100.000,00
|CT DEN:320T268112JYY26N Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:44:37
|200.000,00
|CT DEN:320T268112K5RNL5 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:46:49
|100.000,00
|320D60822MJUNAG2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:47:18
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 14:49:33
|50.000,00
|320D60822JXHAMDZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:51:03
|100.000,00
|CT DEN:320T268112TNENF0 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 14:55:01
|100.000,00
|320D60822J1Q17NY Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234040005717
|22-08-2026 14:58:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 15:01:56
|200.000,00
|320D60822XP31Y0F Ung ho MS 2026244 be Vi Duc Chuyen FT26234229557722
|22-08-2026 15:02:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2681138UZ64Y Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 15:06:05
|50.000,00
|320D60822DT4DM61 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 15:11:04
|50.000,00
|CT DEN:320T268113L3C0SG Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 15:12:15
|300.000,00
|CT DEN:320T268113MN31WC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 15:20:27
|150.000,00
|CT DEN:320T268113YGJCG6 MBVCB.15698725276.801172.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0021000423556 DO DUC HIEU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 15:22:29
|300.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 15:27:42
|300.000,00
|320D608226JURA9V Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 15:29:29
|50.000,00
|320D60822184ASVP Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)
|22-08-2026 15:33:28
|100.000,00
|CT DEN:320T268114FP3FJV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 15:35:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 15:35:53
|200.000,00
|143348170161-0906886441-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 15:36:40
|100.000,00
|CT DEN:320T268114KWE3KH Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|22-08-2026 15:40:26
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224
|22-08-2026 15:43:48
|200.000,00
|CT DEN:320T268114VB3E6J Vietinbank;110628136866;2026.225 ung ho em dao hoang dan
|22-08-2026 15:44:11
|1.000.000,00
|320D60822HLUH2VN Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan-220826-15:44:11 6234ASCB02RB6HF6
|22-08-2026 15:50:40
|100.000,00
|320D60822JKGS9PT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 15:54:57
|50.000,00
|126D60822SWL640W ung ho ms 2026.225 dao hoang dan
|22-08-2026 15:58:52
|100.000,00
|CT DEN:320T268115F79FCL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 16:03:11
|200.000,00
|CT DEN:320T268115LWTL17 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 16:04:12
|1.000.000,00
|CT DEN:320T268115N8EZ77 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 16:06:15
|100.000,00
|CT DEN:320T268115QYZCPE MBVCB.15699341224.207223.MS 2026.223( ung ho be Quyen, An).CT tu 0571000042589 NGUYEN THI HONG LY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 16:06:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 16:09:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)
|22-08-2026 16:10:05
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.224 ( be vi duc chuyen )
|22-08-2026 16:10:38
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 16:11:07
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.225 ( em dao hoang dan )
|22-08-2026 16:15:04
|100.000,00
|320D60822KKWFS17 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan-220826-16:15:04 6234ASCB02R126UC
|22-08-2026 16:15:26
|100.000,00
|320D60822LJ96SC3 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen-220826-16:15:26 6234ASCB02R127XK
|22-08-2026 16:16:15
|200.000,00
|320D6082221X3GUW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234017966754
|22-08-2026 16:18:33
|200.000,00
|CT DEN:320T26811676ZEW7 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 16:20:49
|200.000,00
|320D60822EZAELKU IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 16:23:39
|200.000,00
|320D608221FGUAUF UH ms 2026. 225 Dao Hoang Dan
|22-08-2026 16:30:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 16:37:02
|200.000,00
|CT DEN:320T268116XM10MW Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 16:42:03
|200.000,00
|CT DEN:320T26811748FYFW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 16:42:57
|150.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 16:51:44
|500.000,00
|320D60822DBK33MP Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 16:54:40
|50.000,00
|CT DEN:320T268117LWM3K5 ung ho MS 2026.221
|22-08-2026 16:55:45
|100.000,00
|CT DEN:320T268117NB7JJ2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 16:56:13
|25.000,00
|CT DEN:320T268117NY9XJM Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 16:57:33
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 17:04:41
|100.000,00
|CT DEN:320T26811804M2BS MBVCB.15700290151.855427.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004308613 PHAN VAN TUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 17:08:28
|200.000,00
|320D608223TGEM2T Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 17:10:53
|200.000,00
|320D60822YVYV7VC ung ho ms 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 17:11:26
|300.000,00
|CT DEN:320T26811891QB5S Ung ho MS2026.224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 17:14:31
|200.000,00
|CT DEN:320T268118D3VL1N Ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 17:23:13
|100.000,00
|320D60822BDBNVXZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 17:23:14
|300.000,00
|CT DEN:320T268118QM3Z96 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 17:23:32
|200.000,00
|320D60822SJVMT8W Be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 17:26:58
|100.000,00
|320D6082278JA09B MS 2026.224
|22-08-2026 17:27:48
|200.000,00
|CT DEN:320T268118WNK9WM Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong
|22-08-2026 17:33:30
|50.000,00
|CT DEN:320T26811946HLJU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 17:40:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)
|22-08-2026 17:42:40
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|22-08-2026 17:46:58
|200.000,00
|320D60822KPWS06G Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 17:50:46
|200.000,00
|CT DEN:320T268119SZJXMF Vietinbank;110628136866;TRAN THI XUAN chuyen tien nang buoc den truong
|22-08-2026 17:54:00
|10.000,00
|CT DEN:320T268119X8XENZ Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 17:54:07
|100.000,00
|CT DEN:320T268119XDP9D6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 17:58:36
|100.000,00
|CT DEN:320T26811A3B15E5 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 18:00:58
|50.000,00
|CT DEN:320T26811A6FN6T1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 18:01:54
|100.000,00
|CT DEN:320T26811A7NZ3AY Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|22-08-2026 18:04:26
|303.000,00
|320D608229NHB9VP Thi Thu Hang Le ct BAO VIETNAMNET
|22-08-2026 18:19:16
|200.000,00
|CT DEN:320T26811AWME1FJ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 18:38:02
|300.000,00
|320D60822354CPV3 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234024598599
|22-08-2026 18:42:20
|500.000,00
|320D60822BJ9N17V Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 18:42:34
|100.000,00
|320D608225XG0SH5 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26234532012989
|22-08-2026 18:44:21
|50.000,00
|CT DEN:320T26811BVR8ZX0 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 18:46:57
|500.000,00
|320D608226FLZUWT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 18:47:41
|100.000,00
|CT DEN:320T26811C052CV4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 18:53:06
|200.000,00
|320D60822X0G7YY5 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 18:55:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 19:06:54
|500.000,00
|CT DEN:320T26811CRHGZUC Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 19:29:16
|300.000,00
|TO DINH KY chuyen tien chuongtrinhnangbuoc den truong
|22-08-2026 19:34:03
|200.000,00
|CT DEN:320T26811DTD1999 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|22-08-2026 19:45:13
|200.000,00
|CT DEN:320T26811E844Z8J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 19:46:05
|20.000,00
|CT DEN:320T26811E998MKK Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 19:49:20
|50.000,00
|ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)
|22-08-2026 19:52:11
|300.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 20:04:50
|2.000.000,00
|320D60822PXULPEL Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234979689811
|22-08-2026 20:08:09
|50.000,00
|320D60822TJQH8WT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 20:11:30
|300.000,00
|Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy
|22-08-2026 20:17:29
|200.000,00
|LE BICH VIET ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 20:18:35
|100.000,00
|CT DEN:320T26811FJ6HEF6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 20:22:17
|100.000,00
|HOANG THI KIM TOAN Chuyen tien ung ho chau
|22-08-2026 20:25:14
|50.000,00
|CT DEN:320T26811FSYTNGW ung ho chuong trinh nang buoc em toi truong
|22-08-2026 20:28:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26811FWMB9Q3 MBVCB.15704036228.396399.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0011004136680 TRAN MINH ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 20:33:26
|50.000,00
|CT DEN:320T26811G3T4LPW MBVCB.15704111946.450512.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 20:38:59
|30.000,00
|CT DEN:320T26811GB4A3ZW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 20:42:46
|200.000,00
|CT DEN:320T26811GG4E3NC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 20:44:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)
|22-08-2026 20:51:12
|41.000,00
|320D608228L0J26B Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 20:52:06
|200.000,00
|CT DEN:320T26811GUF9EEN ung ho ms 2026.224 be vi duc chuyen
|22-08-2026 20:53:19
|82.000,00
|320D60822LGZ3GT2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26234092405271
|22-08-2026 20:54:22
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.224 ( vi duc chuyen)
|22-08-2026 20:55:07
|200.000,00
|CT DEN:320T26811GYEQFK4 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-08-2026 20:57:45
|200.000,00
|ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 21:00:23
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 21:03:28
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 21:04:51
|50.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 21:08:39
|200.000,00
|CT DEN:320T26811HG9TKLT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 21:10:32
|150.000,00
|CT DEN:320T26811HJSZ41L ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 21:15:44
|200.000,00
|320D6082279D4EBH ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26234972796178
|22-08-2026 21:20:38
|100.000,00
|320D60822L1ES4D0 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 21:25:06
|100.000,00
|CT DEN:320T26811J40F5BY Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 21:25:32
|100.000,00
|CT DEN:320T26811J4LBFWC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 21:29:42
|100.000,00
|320D60822KV3SP85 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 21:30:23
|100.000,00
|320D60822FDNW6EM Ung ho MS 2026.223
|22-08-2026 21:40:05
|150.000,00
|320D60822UGK9W4D Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 21:43:33
|200.000,00
|CT DEN:320T26811JUD9ZXY MBVCB.15704979986.035289.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0461000441348 PHAM THI MY HONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 21:43:52
|100.000,00
|320D60822WCDTLAX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236724401744
|22-08-2026 21:46:32
|200.000,00
|CT DEN:320T26811JYB2U34 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 21:47:44
|200.000,00
|320D60822PZN1SPZ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 21:49:24
|100.000,00
|CT DEN:320T26811K23M7N8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 21:54:42
|300.000,00
|CT DEN:320T26811K93DQR6 MBVCB.15705071468.104608.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1014838696 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-08-2026 21:55:08
|200.000,00
|CT DEN:320T26811K9NXQKH Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 21:57:02
|200.000,00
|CT DEN:320T26811KC6RE15 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 22:01:43
|100.000,00
|CT DEN:320T26811KJCHHGS Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 22:09:37
|50.000,00
|320D60822XP9YVWC VU THI HIEN chuyen ung ho MS 2026.224 FT26236756384300
|22-08-2026 22:10:14
|100.000,00
|320D60822W8RRTD0 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 22:18:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 22:25:04
|100.000,00
|CT DEN:320T26811LF7AV6Z Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 22:31:16
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan)
|22-08-2026 22:42:33
|300.000,00
|320D60822B47JDZS Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236040417600
|22-08-2026 22:43:27
|100.000,00
|CT DEN:320T26811M5GGALQ Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 22:45:42
|50.000,00
|320D60822NUAXENH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 22:47:48
|50.000,00
|CT DEN:320T26811MB7PHQK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 22:48:55
|100.000,00
|CT DEN:320T26811MCQ0RBE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 22:50:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|22-08-2026 22:52:17
|30.000,00
|126D60822VJPTRR7 Ung ho MS 2026 225 Em Dao Hoang Dan FT26236494524760
|22-08-2026 22:52:19
|100.000,00
|320D60822PT8NLB7 UNG HO MS 2026224 BE VI DUC CHUYEN
|22-08-2026 22:56:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 22:58:10
|50.000,00
|320D60822ENCVVP3 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|22-08-2026 22:59:51
|100.000,00
|CT DEN:320T26811MT556ZV Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 23:06:41
|150.000,00
|320D608226JJH28Q Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 23:06:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26811N26PCYA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 23:07:17
|300.000,00
|320D60822W5SQ57D Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|22-08-2026 23:16:03
|50.000,00
|126D60822L2MEKEQ PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026139
|22-08-2026 23:18:43
|100.000,00
|320D60822EK1UEN3 IBFT ung ho Ms 2026.224 be Duc Chuyen
|22-08-2026 23:20:07
|100.000,00
|CT DEN:320T26811NKWZWZ3 ung ho MS 2026.224
|23-08-2026 01:11:26
|300.000,00
|320D60822BMLSE61 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236616000613; thoi gian GD:22/08/2026 23:21:44
|23-08-2026 01:12:25
|300.000,00
|320D60822TBUKV0C Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan; thoi gian GD:22/08/2026 23:23:16
|23-08-2026 01:15:16
|300.000,00
|320D608221L4XDQR Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236533082079; thoi gian GD:22/08/2026 23:27:53
|23-08-2026 01:16:19
|50.000,00
|320D60822FUNXD6E ung ho ms 2026.224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 23:29:39
|23-08-2026 01:18:07
|100.000,00
|320D608223SE7FAM Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan-220826-23:32:54 6234ASCB02RMKIGZ; thoi gian GD:22/08/2026 23:32:54
|23-08-2026 01:22:02
|50.000,00
|320D60822N1KKG7R Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 23:40:29
|23-08-2026 01:24:18
|350.000,00
|320D608228607TXJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 23:45:07
|23-08-2026 01:28:12
|400.000,00
|CT DEN:320T26811PVU2DXV Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan; thoi gian GD:22/08/2026 23:53:22
|23-08-2026 01:28:43
|438.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 23:54:25
|23-08-2026 01:30:31
|50.000,00
|320D60822JZ8SQE1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:22/08/2026 23:58:20
|23-08-2026 01:34:26
|200.000,00
|ung ho MS 2026.225 (em Dao HoangDan); thoi gian GD:23/08/2026 00:06:42
|23-08-2026 01:38:50
|100.000,00
|CT DEN:320T26813CQ54UKQ Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan; thoi gian GD:23/08/2026 00:16:38
|23-08-2026 01:39:28
|100.000,00
|CT DEN:320T26813CS837SE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:23/08/2026 00:18:13
|23-08-2026 01:46:35
|100.000,00
|CT DEN:320T26813DGYS8S8 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan; thoi gian GD:23/08/2026 00:36:57
|23-08-2026 01:49:29
|300.000,00
|CT DEN:320T26813DV3J68L MBVCB.15706028598.792294.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0531000270833 BUI NGUYEN XUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:23/08/2026 00:46:08
|23-08-2026 01:53:18
|200.000,00
|CT DEN:320T26813ECD9B7R Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:23/08/2026 00:59:14
|23-08-2026 01:55:21
|100.000,00
|320D60823HTDGYHF Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236580350354; thoi gian GD:23/08/2026 01:06:56
|23-08-2026 02:00:29
|200.000,00
|CT DEN:320T26813FG09SJ4 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:23/08/2026 01:27:43
|23-08-2026 02:02:04
|300.000,00
|320D60823PVNQUJU Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236372350479; thoi gian GD:23/08/2026 01:34:39
|23-08-2026 02:08:24
|100.000,00
|320D60823ZKPBQ2R Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:23/08/2026 02:08:09
|23-08-2026 02:19:49
|100.000,00
|320D60823CRFJ3W5 Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26236155799629
|23-08-2026 03:29:27
|33.333,00
|320D60823FN3XCRR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236472971018
|23-08-2026 03:30:01
|33.333,00
|320D60823SHS980G Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236007812504
|23-08-2026 05:11:11
|100.000,00
|CT DEN:320T26813Q53NLGX Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|23-08-2026 05:16:50
|50.000,00
|320D60823F67V4YP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 05:30:47
|1.000.000,00
|320D60823WVVB0AK Ung ho MS 2026.218 FT26236666747002
|23-08-2026 05:43:27
|100.000,00
|320D60823A348R2X LE THI DIEU THU chuyen Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236823001984
|23-08-2026 05:47:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|23-08-2026 05:52:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 ( be Vi Duc Chuyen)
|23-08-2026 05:55:19
|100.000,00
|CT DEN:320T26813RVD9R3U MBVCB.15706414132.087480.Ung ho MS2026.224.CT tu 0011004116984 NGUYEN HOAI THU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 06:24:33
|100.000,00
|CT DEN:320T26813T00669T Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|23-08-2026 06:32:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 06:55:36
|100.000,00
|CT DEN:320T26813U70BYBC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 06:56:51
|100.000,00
|CT DEN:320T26813U8N6KCT MS 2026226
|23-08-2026 06:58:26
|100.000,00
|CT DEN:320T26813UAR1DJ4 MS 206225
|23-08-2026 07:00:13
|10.000,00
|320D60823J8V0DB6 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|23-08-2026 07:01:04
|100.000,00
|CT DEN:320T268126GLT1NU MS 2026217
|23-08-2026 07:07:32
|500.000,00
|ung ho MS 2026.223 ( 2 be Quyen va An)
|23-08-2026 07:46:48
|200.000,00
|320D60823LZVH0G8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236002990975
|23-08-2026 08:01:16
|500.000,00
|320D60823PR6550B Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236931198562
|23-08-2026 08:05:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 08:10:36
|1.000.000,00
|320D60823Q756RJ6 DTCao-Hanoi ung ho MS2026.226 (ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 08:22:55
|100.000,00
|320D60823RFTGUMR Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan, ma GD 100000175151232
|23-08-2026 08:28:48
|200.000,00
|CT DEN:320T268129WFWEF1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 08:32:04
|200.000,00
|CT DEN:320T26812A0T15XF Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 08:36:48
|400.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 08:42:17
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 08:43:55
|30.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 08:44:25
|30.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|23-08-2026 08:44:55
|30.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 08:52:37
|50.000,00
|320D60823NB379CK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236012293856
|23-08-2026 08:53:53
|100.000,00
|CT DEN:320T26812AVL5G9V Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 08:57:56
|100.000,00
|320D60823T6NHW3B Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236060387884
|23-08-2026 09:13:43
|30.000,00
|CT DEN:320T26812BMSP4QA Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 09:22:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 09:23:15
|20.000,00
|CT DEN:320T26812C0CJEKW Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 09:24:52
|200.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.
|23-08-2026 09:25:29
|30.000,00
|CT DEN:320T26812C3BGXEG Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|23-08-2026 09:27:51
|50.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong)
|23-08-2026 09:30:02
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23-08-2026 09:31:09
|50.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 09:32:24
|500.000,00
|LE THI PHUOC AN Chuyen tienung ho ms 2026 226 ba tran thi hong
|23-08-2026 09:33:06
|300.000,00
|ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 09:48:27
|150.000,00
|ung ho MS 2026.226( ba Tran thi Hong)
|23-08-2026 09:48:48
|50.000,00
|CT DEN:320T26812D047UGB Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 10:02:33
|500.000,00
|CT DEN:320T26812DJ9K9PW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 10:31:17
|200.000,00
|CT DEN:320T26812EN7E60S Le Thi Dao Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 10:36:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 10:37:00
|200.000,00
|CT DEN:320T26812EVS91RU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 10:50:12
|100.000,00
|320D60823T3F53XH Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 10:52:08
|100.000,00
|CT DEN:320T26812FFREYA0 MBVCB.15709726086.488000.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 10:52:17
|500.000,00
|CT DEN:320T26812FFY2QUL Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 11:11:01
|100.000,00
|320D60823FS2ZA0R ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236902951032
|23-08-2026 11:23:19
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 11:23:59
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan
|23-08-2026 11:31:11
|100.000,00
|ung ho MA2026.224
|23-08-2026 11:42:30
|200.000,00
|CT DEN:320T26812HE95FT7 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 11:45:22
|150.000,00
|CT DEN:320T26812HJ1QXR1 Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh. Khong co nhieu nen chi cau mong em nhanh chong khoe lai
|23-08-2026 11:47:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 11:57:42
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26812J0BP9R3 Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 11:58:28
|200.000,00
|CT DEN:320T26812J1C2W5C MBVCB.15710669709.118614.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1020444298 BE THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 12:03:13
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23-08-2026 12:08:26
|200.000,00
|CT DEN:320T26812JEHSEUS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 12:09:30
|25.000,00
|CT DEN:320T26812JFX4WB5 LE PHU THANH chuyen tien ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan.
|23-08-2026 12:12:05
|1.000.000,00
|320D60823GLT2BWC Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 12:12:31
|25.000,00
|CT DEN:320T26812JKX2N89 LE PHU THANH chuyen tien ung ho MS 2026.223 hai be Quyen va An.
|23-08-2026 12:23:49
|100.000,00
|CT DEN:320T26812K0TSDQW Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 12:40:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26812KP1AG5K Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|23-08-2026 12:56:26
|200.000,00
|CT DEN:320T26812L9WCUNP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 12:56:47
|100.000,00
|CT DEN:320T26812LACDNJ7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23-08-2026 13:10:47
|100.000,00
|CT DEN:320T26812LUV8JYG Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 13:11:38
|50.000,00
|CT DEN:320T26812LVZCSV5 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|23-08-2026 13:12:09
|50.000,00
|CT DEN:320T26812LWNFUEW Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|23-08-2026 13:28:51
|100.000,00
|CT DEN:320T26812MJQDK9X Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|23-08-2026 13:29:46
|30.000,00
|320D6082395NK9J6 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|23-08-2026 13:30:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|23-08-2026 13:38:05
|100.000,00
|CT DEN:320T26812MWWQLVW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 13:43:34
|500.000,00
|320D60823F5F6DTM Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 13:43:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 (Ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 13:45:41
|150.000,00
|320D60823TBMYS4F Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236820828620
|23-08-2026 13:45:48
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 13:46:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26812N8BAME3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 13:47:54
|100.000,00
|320D60823L1VL6T3 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236051425947
|23-08-2026 13:49:15
|100.000,00
|320D60823RQ1WRS0 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 13:50:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 13:50:51
|500.000,00
|CT DEN:320T26812NDRH6QL Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 13:51:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 13:51:41
|100.000,00
|CT DEN:320T26812NEV7TAT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 13:53:32
|100.000,00
|320D60823FT2B9Q1 MS 2026.224-230826-13:53:31 6235ASCB02R8CW69
|23-08-2026 13:55:59
|45.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 14:00:54
|200.000,00
|320D60823B49AN67 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236635901858
|23-08-2026 14:07:48
|100.000,00
|CT DEN:320T26812P24U2RP MBVCB.15712154733.048045.ung ho ms 2026.226 ( ba Tran Thi Hong).CT tu 0491000085839 NGUYEN NGOC VU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 14:08:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26812P383L03 MBVCB.15712153456.053850.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0651000838992 DANG THI HONG PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 14:16:00
|100.000,00
|320D60823GU83J1J Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 14:19:02
|100.000,00
|320D60823NDVXKLZ Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 14:27:05
|500.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 14:36:51
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26812Q6HC72Z Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 14:41:26
|200.000,00
|320D60823V6PKHMF Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 14:49:27
|100.000,00
|CT DEN:320T26812QP549KW Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 14:51:45
|100.000,00
|320D6082307U2QWT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 14:51:49
|500.000,00
|CT DEN:320T26812QS96PRS Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 14:52:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 14:56:46
|50.000,00
|CT DEN:320T26812QYT9QWF Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 15:03:13
|500.000,00
|CT DEN:320T26812R7AYNSK MBVCB.15712778204.449317.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0281001328473 TRAN HOANG AN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 15:03:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26812R7YGGZH Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 15:04:29
|200.000,00
|CT DEN:320T26812R8ZQT86 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 15:21:13
|300.000,00
|320D60823C15M6H1 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 15:23:12
|100.000,00
|320D60823MAC6VSF Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 15:26:37
|200.000,00
|CT DEN:320T26812S47BRM5 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 15:29:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 15:31:14
|200.000,00
|320D60823Y26QHU3 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236796145553
|23-08-2026 15:40:04
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 15:54:30
|30.000,00
|320D608233L4NDJA ung ho MS 2026.226 ( ba Tran thi Hong )
|23-08-2026 15:57:51
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 16:03:28
|50.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 16:08:10
|20.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 16:08:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 16:09:48
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23-08-2026 16:09:53
|500.000,00
|320D608238WG1JAR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236170526840
|23-08-2026 16:13:41
|200.000,00
|Giup chau Vi duc Chuyen MS 2026.224
|23-08-2026 16:13:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 16:16:13
|50.000,00
|CT DEN:320T26812U1QS2GU Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 16:16:13
|50.000,00
|BANG QUOC KHANH Chuyen tien MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 16:20:49
|100.000,00
|CT DEN:320T26812U7SX3LB Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|23-08-2026 16:21:35
|100.000,00
|CT DEN:320T26812U8TAY60 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 16:21:41
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.226 ( ba tran thi hong )
|23-08-2026 16:26:53
|100.000,00
|320D60823C0E6AKD Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26236820329181
|23-08-2026 16:27:45
|100.000,00
|CT DEN:320T26812UGYP8Z9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 16:28:10
|50.000,00
|CT DEN:320T26812UHHEK4Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 16:30:54
|100.000,00
|ung ho ms 2026 226 ba tran thi hong
|23-08-2026 16:31:02
|100.000,00
|320D60823D9QLYUY Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236828041712
|23-08-2026 16:33:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 16:38:34
|100.000,00
|320D60823P3RFXW0 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 16:39:58
|100.000,00
|CT DEN:320T26812UZ2S7P0 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|23-08-2026 16:41:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 16:43:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 16:46:11
|100.000,00
|CT DEN:320T26812V7ADBHS Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 16:50:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 16:51:46
|50.000,00
|CT DEN:320T26812VENS8RX Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|23-08-2026 16:56:30
|500.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 16:57:19
|30.000,00
|126D60823BLP8ZSM Ung ho MS 2026 226 Ba Tran Thi Hong FT26236460650400
|23-08-2026 17:15:34
|50.000,00
|CT DEN:320T26812WC39MWM Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 17:20:53
|100.000,00
|CT DEN:320T26812WK46C43 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 17:25:09
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 17:28:56
|200.000,00
|143500902992-0383686404-Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|23-08-2026 17:31:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 17:33:01
|100.000,00
|320D608237J69A0W UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-17:33:00 6235ASCB02RF2JGV
|23-08-2026 17:35:30
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23-08-2026 17:36:11
|200.000,00
|CT DEN:320T26812X5AU3SZ Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|23-08-2026 17:46:02
|200.000,00
|CT DEN:320T26812XJBNZ9C MBVCB.15715272202.175310.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1065190987 TRAN THI SUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 17:46:40
|100.000,00
|320D608237NBVYCY Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 17:48:30
|100.000,00
|CT DEN:320T26812XMKR8JW MBVCB.15715325135.206487.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1909750639 DANG TRAN HIEU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 18:01:17
|100.000,00
|CT DEN:320T26812Y4G1UN4 MBVCB.15715554292.361500.ung ho MS 2026.226 (Ba Tran Thi Hong).CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 18:03:18
|200.000,00
|CT DEN:320T26812Y74NZBF MBVCB.15715580435.384890.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1020444298 BE THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 18:06:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 18:13:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 18:16:24
|100.000,00
|ung ho ms 2026.226
|23-08-2026 18:19:11
|500.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 18:25:34
|200.000,00
|320D60823C3RL80U Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-18:25:33 6235ASCB02RF8XS4
|23-08-2026 18:35:49
|200.000,00
|ung ho ms 2026.226 ( ba tran thi hong)
|23-08-2026 18:41:40
|100.000,00
|320D60823UG7J8VG Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236246739680
|23-08-2026 18:42:18
|100.000,00
|CT DEN:320T26812ZQMFAWN MBVCB.15716229650.826488.ung ho MS 2026 226 .CT tu 0451000421562 NGUYEN THI PHUONG HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 18:55:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|23-08-2026 19:01:48
|200.000,00
|ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 19:03:36
|50.000,00
|CT DEN:320T268130JS8HC5 MBVCB.15716587927.058727.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0711000255400 NGUYEN THI NGOC LAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 19:04:07
|50.000,00
|CT DEN:320T268130KEU6LS Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 19:07:30
|20.000,00
|CT DEN:320T268130PXEL0K Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 19:16:51
|200.000,00
|320D60823MNX6FCR ung ho Ms 2026.226
|23-08-2026 19:17:43
|50.000,00
|CT DEN:320T2681313DQ4AU GD Ant ungho MS 2026.226 ba TranThiHong
|23-08-2026 19:18:48
|200.000,00
|320D608230CEAPWG Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-230826-19:18:47 6235ASCB02RFW2A7
|23-08-2026 19:20:29
|100.000,00
|CT DEN:320T26813171NVFA MBVCB.15716843466.237139.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 19:20:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2681317GUGEN Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 19:24:04
|200.000,00
|143517663700-0905636241-MS 2026266 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 19:24:15
|500.000,00
|CT DEN:320T268131C1AALW Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 19:24:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 19:35:05
|100.000,00
|320D60823WZ4ENVJ Ung ho ma so 2026.2026 ba Tran Thi Hong FT26236826027892
|23-08-2026 19:35:54
|80.000,00
|CT DEN:320T268131TEHLAL Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 19:39:22
|200.000,00
|CT DEN:320T268131XZVZ7E Vietinbank;110628136866;LE THI DUNG chuyen tien UH Ms 2026 226
|23-08-2026 19:41:46
|100.000,00
|320D60823V06LHCH Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 19:45:11
|50.000,00
|CT DEN:320T2681325NRZFH Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 19:49:38
|50.000,00
|320D60823RNAJNRC Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 19:50:11
|100.000,00
|CT DEN:320T268132C9TN36 Vietinbank;110628136866;chuyen tien ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 19:50:22
|200.000,00
|320D60823BURRUAF Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 19:50:24
|100.000,00
|CT DEN:320T268132CJXW4C MBVCB.15717313978.545175.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0641000011781 NGUYEN THI MAI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 19:56:04
|300.000,00
|320D60823NVV33HH UNG HO MS 2026226 BA TRAN THI HONG
|23-08-2026 20:05:39
|50.000,00
|CT DEN:320T268132YQ68AR ung ho ms 2026.226 Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:07:04
|500.000,00
|CT DEN:320T2681330KWA88 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:07:05
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:07:20
|100.000,00
|NGUYEN NGOC ANH chuyen tien ung ho 2026.226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:07:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:09:50
|100.000,00
|CT DEN:320T268133484TT1 Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI HAI chuyen tien ung ho 2026.266 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:16:08
|200.000,00
|CT DEN:320T268133CJXYDH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 20:16:16
|100.000,00
|320D60823GHRG9X8 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:16:30
|100.000,00
|CT DEN:320T268133D10Z0Q Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:20:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:21:15
|50.000,00
|CT DEN:320T268133KAE4QS MBVCB.15717765098.845268.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0331000462983 TRAN THI MAI PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 20:23:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:23:17
|100.000,00
|CT DEN:320T268133MZAMLZ Ung ho MS 2026.226
|23-08-2026 20:26:11
|200.000,00
|320D60823DB9U9Y8 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:27:25
|100.000,00
|CT DEN:320T268133TF0U70 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:27:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226( ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:30:53
|200.000,00
|320D608236UCZ3Q1 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:33:47
|200.000,00
|CT DEN:320T2681341VFWVC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:35:38
|100.000,00
|320D60823SAN9V6J Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23-08-2026 20:35:55
|500.000,00
|320D608234TWSWTW Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:37:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2681346U6LJE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:37:53
|200.000,00
|ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 20:40:27
|100.000,00
|CT DEN:320T268134AN2T54 MBVCB.15718020393.017752.ung ho ms 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 0201000740849 LE THI THI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 20:41:08
|50.000,00
|CT DEN:320T268134BK0YGK Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|23-08-2026 20:42:28
|100.000,00
|CT DEN:320T268134DB4LT3 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 20:44:49
|100.000,00
|320D60823288YJ22 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236586049704
|23-08-2026 20:48:30
|100.000,00
|CT DEN:320T268134MA58MM ung ho MS 2026.226. ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:01:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2681354TE667 DAO THI MINH THU Chuyen tien Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:04:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:05:36
|500.000,00
|320D60823AASFLLA Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:07:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:11:25
|100.000,00
|320D60823AB1RNL9 Ung ho MS 2026.226(ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 21:14:41
|1.000.000,00
|320D60823XMFJCRM Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236699071328
|23-08-2026 21:16:10
|200.000,00
|CT DEN:320T268135PU5FRV Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.226
|23-08-2026 21:17:27
|100.000,00
|CT DEN:320T268135RHV76Y UNG HO MS 2026226 BA TRAN THI HONG
|23-08-2026 21:22:05
|100.000,00
|CT DEN:320T268135XMTL5S Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 21:23:21
|200.000,00
|CT DEN:320T268135ZA8M2M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:24:30
|200.000,00
|320D60823HVDAG9A BUI THI THANH HOAI UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-230826-21:24:30 6235ASCB02RF793A
|23-08-2026 21:31:11
|100.000,00
|320D608230YM7NKU IBFT HOANG LE ANH THU chuyen tien UH MS 2026.226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:31:56
|100.000,00
|126D60823R4K1KYT IBFT Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy
|23-08-2026 21:32:13
|100.000,00
|320D608236AKZ5VT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:35:13
|200.000,00
|320D60823U1UMY0A Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:39:33
|50.000,00
|CT DEN:320T268136LQ4VGD MBVCB.15718692607.473034.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0211000490068 NGUYEN THI NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 21:39:55
|100.000,00
|CT DEN:320T268136M6HV3S MBVCB.15718697329.475647.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0451000371477 NGUYEN THI TAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 21:50:40
|100.000,00
|320D60823M6CYD5Y Chuc gd bac suc khoe MS 2026 .226 TRAN THI HONG , ma GD 100000175352287
|23-08-2026 21:50:57
|55.000,00
|CT DEN:320T2681371RRQAX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:51:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2681371VEA2G Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:56:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2681378PB4ED Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 21:58:35
|500.000,00
|CT DEN:320T268137BUSCV1 MBVCB.15718861458.587598.DANG QUANG HIEN chuyen tien . UNG HO. MS 2026.226(ba tran thi hong).CT tu 9981838989 DANG QUANG HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 22:05:50
|100.000,00
|CT DEN:320T268137ME57S2 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:06:50
|100.000,00
|320D60823GLXA31Q Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236029039309
|23-08-2026 22:07:03
|50.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:09:15
|50.000,00
|CT DEN:320T268137RXNJSY ung ho MS 2026.226
|23-08-2026 22:09:55
|100.000,00
|CT DEN:320T268137STF0K0 MBVCB.15718949326.651296.ung ho ms 2026.226.CT tu 1022210033 DAO THI HUYEN TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 22:10:04
|300.000,00
|CT DEN:320T268137SZSNJL Ung ho ms 2026.226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:13:32
|200.000,00
|VU NGAN HA chuyen tien Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 22:14:11
|500.000,00
|320D608235XSGBBE Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236171790002
|23-08-2026 22:14:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:15:06
|100.000,00
|CT DEN:320T268137ZNG5L0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:15:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:16:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:16:46
|100.000,00
|320D60823UJ9HK47 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236568481854
|23-08-2026 22:17:29
|2.000.000,00
|320D608230LDSE9C Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 22:17:50
|100.000,00
|CT DEN:320T26813838K95A Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:18:07
|300.000,00
|CT DEN:320T2681383M823S Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:19:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:20:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:24:35
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:25:30
|500.000,00
|CT DEN:320T268138DCTWVF HOANG THI MAI Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:28:32
|300.000,00
|CT DEN:320T268138HDM3DW Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:31:24
|100.000,00
|CT DEN:320T268138M65BPT Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:31:52
|300.000,00
|giadinh Khoa Khuyen ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong)
|23-08-2026 22:38:50
|200.000,00
|320D60823N9QHP2S Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|23-08-2026 22:39:01
|100.000,00
|CT DEN:320T268138X86RGU Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 22:40:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:40:37
|100.000,00
|CT DEN:320T268138ZC4RBV Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|23-08-2026 22:41:05
|100.000,00
|CT DEN:320T268138ZYKBAF Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:43:07
|100.000,00
|320D60823UKS5WJF UNG HO MS 2026226 BA TRAN THI HONG
|23-08-2026 22:44:21
|300.000,00
|ung ho MS 2026.226
|23-08-2026 22:45:50
|70.000,00
|CT DEN:320T26813967MQHD MBVCB.15719176919.814271.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1366031062 NGUYEN KHUONG KIM NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 22:49:27
|100.000,00
|CT DEN:320T268139B0J7JA Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 22:55:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:56:40
|10.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 22:59:35
|200.000,00
|320D608239L6UH4M Ung ho ms 2026.226 FT26236260513004
|23-08-2026 23:00:33
|200.000,00
|CT DEN:320T268139RNVM68 MBVCB.15719256890.867680.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0591000395498 HOANG VAN HUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 23:00:52
|300.000,00
|CT DEN:320T268139S31RS5 MBVCB.15719257711.868732.MS 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0861005779999 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-08-2026 23:01:32
|200.000,00
|CT DEN:320T268139SYLSXG Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 23:02:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 23:07:01
|200.000,00
|CT DEN:320T26813A074NYY Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 23:09:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|23-08-2026 23:11:41
|50.000,00
|320D608235W4NEF1 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 23:13:48
|500.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|23-08-2026 23:14:27
|100.000,00
|CT DEN:320T26813AA0WFJE Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|23-08-2026 23:17:46
|200.000,00
|320D60823MT3MUM4 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 23:17:48
|100.000,00
|320D60823PGJMRYJ Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 23:20:07
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|23-08-2026 23:21:55
|300.000,00
|CT DEN:320T26813AKVXGVP Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 01:26:00
|50.000,00
|CT DEN:320T26813AXVN8NC Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong; thoi gian GD:23/08/2026 23:31:00
|24-08-2026 01:27:27
|100.000,00
|ung ho MS 2026.226 (ba tran thi hong); thoi gian GD:23/08/2026 23:34:05
|24-08-2026 01:28:13
|100.000,00
|CT DEN:320T26813B44MF1E Ung ho ms 2026.226 Tran Thi Hong; thoi gian GD:23/08/2026 23:35:44
|24-08-2026 01:28:59
|100.000,00
|CT DEN:320T26813B6CDVA7 MBVCB.15719396488.975943.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1033603696 NGUYEN NGOC THUY VI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:23/08/2026 23:37:25
|24-08-2026 01:29:13
|300.000,00
|320D608236JE73VV ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236698400052; thoi gian GD:23/08/2026 23:37:55
|24-08-2026 01:31:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:23/08/2026 23:42:11
|24-08-2026 01:31:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An; thoi gian GD:23/08/2026 23:43:07
|24-08-2026 01:32:12
|100.000,00
|CT DEN:320T26813BG51N9M MBVCB.15719425291.994125.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0351000872544 PHAM THI HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:23/08/2026 23:44:50
|24-08-2026 01:34:18
|100.000,00
|CT DEN:320T26813BP6Y70N Ung ho MS 2026.224; thoi gian GD:23/08/2026 23:50:11
|24-08-2026 01:34:56
|100.000,00
|MS 2026.226 (ba Tran thi hong); thoi gian GD:23/08/2026 23:51:52
|24-08-2026 01:50:14
|50.000,00
|320D60824GED62SQ Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong; thoi gian GD:24/08/2026 00:38:09
|24-08-2026 01:50:22
|200.000,00
|320D608245L7EFGJ Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236961905457; thoi gian GD:24/08/2026 00:38:40
|24-08-2026 01:52:27
|100.000,00
|CT DEN:320T268151TBVN8Y MBVCB.15719578047.109152.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1021020194 TRAN THI HUE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:24/08/2026 00:46:38
|24-08-2026 01:52:36
|500.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong; thoi gian GD:24/08/2026 00:47:15
|24-08-2026 01:55:37
|50.000,00
|320D60824PNY8NH0 Ung ho MS 2026226 ba Tran thi Hong; thoi gian GD:24/08/2026 01:00:13
|24-08-2026 01:56:52
|100.000,00
|CT DEN:320T268152K2UTQJ Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong; thoi gian GD:24/08/2026 01:06:07
|24-08-2026 02:00:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2681536ZU06T Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong; thoi gian GD:24/08/2026 01:22:42
|24-08-2026 02:05:54
|100.000,00
|CT DEN:320T268154LT7DXQ Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong; thoi gian GD:24/08/2026 01:58:54
|24-08-2026 02:10:28
|200.000,00
|CT DEN:320T26815522JF35 ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 02:16:42
|100.000,00
|320D60824RH6CH2S Ung ho ms 2026.266 tran thi hong FT26236510156160
|24-08-2026 03:45:59
|20.000,00
|CT DEN:320T268158S6LNXR Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan
|24-08-2026 04:49:39
|200.000,00
|CT DEN:320T26815B89JACG Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 04:54:03
|300.000,00
|CT DEN:320T26815BE2MLUM Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|24-08-2026 05:05:10
|50.000,00
|CT DEN:320T26815BUS5H3U Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 05:54:39
|200.000,00
|CT DEN:320T26815DS3XQNJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 05:56:33
|10.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 06:11:17
|200.000,00
|CT DEN:320T26815EE2LS8C Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 06:40:21
|50.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|24-08-2026 06:50:13
|100.000,00
|320D60824U3W51T7 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-240826-06:50:12 6236ASCB02RJK8FV
|24-08-2026 06:54:12
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 06:55:24
|100.000,00
|CT DEN:320T26815G4B3X2S MBVCB.15720305491.640795.ung ho ms 2026226 ba tran thi hong.CT tu 9915383686 NGUYEN MINH TIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-08-2026 07:21:33
|200.000,00
|CT DEN:320T26813V795FGK Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 07:38:08
|100.000,00
|CT DEN:320T26813VV5AXSM Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 07:42:27
|1.000.000,00
|320D60824JTKPQRH Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-240826-07:42:24 6236ASCB02RJ9UQP
|24-08-2026 07:48:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 07:54:39
|100.000,00
|320D60824R1RA3LD Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 07:58:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|24-08-2026 08:06:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 08:10:02
|200.000,00
|PHAM VAN TUAN chuyen tien ung ho ms 2026.226
|24-08-2026 08:10:45
|200.000,00
|ung ho ms 2026.224(be Vi Duc Chuyen)
|24-08-2026 08:18:09
|100.000,00
|320D60824PFVG9SF Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236651070230
|24-08-2026 08:18:50
|100.000,00
|320D60824N6N1GJC ung ho ms 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 08:25:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 08:28:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 08:30:48
|150.000,00
|CT DEN:320T26813XWQ390L Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 08:31:05
|100.000,00
|CT DEN:320T26813XX2REQ6 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|24-08-2026 08:32:40
|200.000,00
|CT DEN:320T26813XZ6B43Y Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 08:32:48
|200.000,00
|320D60824EVAU78R Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26236012808350
|24-08-2026 08:37:31
|200.000,00
|320D60824EU6KEYB GI LULENG UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-240826-08:37:30 6236ASCB02RJI22Y
|24-08-2026 08:40:54
|100.000,00
|320D60824007XC57 UNG HO MS 2026.226 BA TRAN THI HONG-240826-08:40:54 6236ASCB02RJIWFQ
|24-08-2026 08:41:05
|200.000,00
|CT DEN:320T26813YAA3KY0 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 08:46:53
|100.000,00
|320D60824SQ08HEF Ung ho MS 2026.223 FT26236355188015
|24-08-2026 08:52:45
|200.000,00
|320D60824CE0KVC4 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 08:58:11
|100.000,00
|320D60824JH280NX Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 09:06:02
|200.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|24-08-2026 09:08:07
|100.000,00
|320D60824J11M2NJ Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 09:13:45
|500.000,00
|CT DEN:320T26813ZKEE14K Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 09:14:12
|100.000,00
|CT DEN:320T26813ZL0XZT8 Vietinbank;110628136866;BUI THI NGAN Ung ho MS 2026.226
|24-08-2026 09:14:46
|23.000,00
|ung ho MS 2026.226( ba Tran Thi Hong)
|24-08-2026 09:23:13
|100.000,00
|CT DEN:320T26813ZXXNPMM MBVCB.15722110227.927180.Ung ho ms 2026.226 ba Tran Thi Hong.CT tu 7349278428 NGUYEN THI QUACH YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-08-2026 09:28:46
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26814059615U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 09:43:40
|100.000,00
|So GD goc: 10002251 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 09:44:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 09:46:03
|200.000,00
|143583272601-0765300413-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 09:46:14
|50.000,00
|CT DEN:320T268140UBB1TP Ung ho MS 2026.226
|24-08-2026 09:46:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 09:50:45
|200.000,00
|320D608240WL1PAH Ung ho MS 2026.226- ba Tran Thi Hong FT26236975676030
|24-08-2026 09:53:13
|100.000,00
|320D60824EMD381L Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 09:58:59
|200.000,00
|320D60824EJTJ1GX Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236499369066
|24-08-2026 10:00:36
|100.000,00
|320D60824C3AMKDA Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26236048000930
|24-08-2026 10:06:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|24-08-2026 10:07:51
|300.000,00
|CT DEN:320T268141NW1F0C Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 10:09:02
|100.000,00
|320D60824QV724SS Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26236013062220
|24-08-2026 10:10:35
|100.000,00
|CT DEN:320T268141SGT82S Vietinbank;110628136866;Ung ho Ba Hong 2026 .226
|24-08-2026 10:13:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|24-08-2026 10:14:08
|100.000,00
|ZP7D6V8VBVDV Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 10:23:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 10:26:20
|200.000,00
|CT DEN:320T268142D9TR99 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 10:28:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 10:36:43
|50.000,00
|143589410421-0987404385-Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 10:53:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|24-08-2026 10:53:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 10:55:10
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do)
|24-08-2026 10:56:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 11:02:55
|200.000,00
|320D60824T6NN92R Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26236355695188
|24-08-2026 11:07:01
|250.000,00
|320D60824XR05QKV Co Anh Hong Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 11:11:27
|100.000,00
|CT DEN:320T2681444V1DN5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 11:12:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 11:15:36
|50.000,00
|320D6082413R4QXM Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 11:28:24
|200.000,00
|CT DEN:320T268144T8LTEU Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 11:34:35
|200.000,00
|320D608249YGRZTE Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236725860974
|24-08-2026 11:38:04
|100.000,00
|CT DEN:320T26814560NJZJ LE CONG ANH Chuyen tien
|24-08-2026 11:40:24
|200.000,00
|CT DEN:320T268145935J4W Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|24-08-2026 11:42:51
|300.000,00
|CT DEN:320T268145CAUCWQ MBVCB.15724173839.278803.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 2832019988 NGUYEN NGUYET ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-08-2026 11:45:44
|100.000,00
|320D60824X2T1JLQ Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236261141300
|24-08-2026 11:47:01
|2.000.000,00
|CT DEN:320T268145HU2C5Q Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 11:52:12
|50.000,00
|320D60824C317YJ4 UH MS 2024.226 ( Ba TRAN THI HONG ). Gon chuc gia dinh ba manh khoe.
|24-08-2026 11:55:34
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 12:09:20
|1.000.000,00
|CT DEN:320T268146D9W6R4 Vietinbank;110628136866;TRAN DINH VU chuyen tien ung ho ma so 2026.226 ba tran thi hong
|24-08-2026 12:14:31
|30.000,00
|CT DEN:320T268146L514SC Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 12:14:59
|200.000,00
|320D60824LS0JEAE Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do-240826-12:14:57 6236ASCB02RTEHXC
|24-08-2026 12:16:15
|500.000,00
|CT DEN:320T268146NF52U4 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 12:18:08
|200.000,00
|CT DEN:320T268146QX83P3 Ms2026227 Ho trong Do
|24-08-2026 12:21:03
|100.000,00
|CT DEN:320T268146USDNMC Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|24-08-2026 12:21:27
|200.000,00
|CT DEN:320T268146VAHLZ6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 12:24:50
|100.000,00
|CT DEN:320T268146ZSAWBF Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 12:25:30
|30.000,00
|126D60824MGRXH3G Ung ho MS 2026 227 Anh Ho Trong Do
|24-08-2026 12:28:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 12:33:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 12:33:19
|500.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|24-08-2026 12:33:46
|500.000,00
|320D60824EEGGLM4 UNG HO MS 2026226 BA TRAN THI HONG
|24-08-2026 12:33:54
|67.898,00
|ZP7D6V905ONG Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 12:37:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|24-08-2026 12:39:27
|100.000,00
|CT DEN:320T268147K2HX8U MBVCB.15725035670.832844.Ung ho MS 2026. 227 (Anh Ho Trong Do) .CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-08-2026 12:41:31
|1.000.000,00
|MS 2026.227 - Ho Trong Do
|24-08-2026 12:50:34
|66.000,00
|CT DEN:320T268147ZRUX3S Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 12:51:52
|200.000,00
|320D60824T53CW34 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26236219453329
|24-08-2026 12:57:22
|30.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 13:04:55
|300.000,00
|CT DEN:320T268148JQ1LCD Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|24-08-2026 13:06:46
|50.000,00
|CT DEN:320T268148M4Q3BV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 13:07:27
|100.000,00
|ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|24-08-2026 13:11:18
|50.000,00
|143609570412-0987404385-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 13:15:18
|200.000,00
|CT DEN:320T268148YDTWHF Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|24-08-2026 13:17:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2681491E1S1E MBVCB.15725493835.107148.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-08-2026 13:17:57
|500.000,00
|CT DEN:320T2681491WTL7W Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 13:25:40
|50.000,00
|CT DEN:320T268149C3C1BD 2026.226 tran thi hong
|24-08-2026 13:37:23
|300.000,00
|CT DEN:320T268149TKSZTE Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 13:42:44
|50.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 13:44:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 13:51:45
|100.000,00
|320D60824CZ9MQGR Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26236005240245
|24-08-2026 13:56:34
|100.000,00
|320D6082477UA91V Ung ho Ms 2026.227 anh Ho Trong Do FT26236400348152
|24-08-2026 13:59:34
|150.000,00
|143614253616-0935792961-Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 14:00:01
|200.000,00
|320D608245D2RVUW Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An-240826-14:00:01 6236ASCB02RT7EXW
|24-08-2026 14:34:04
|100.000,00
|320D60824ZRJ7QUN Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 14:37:48
|100.000,00
|320D60824GS39HKB Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 14:38:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26814C5XQA81 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|24-08-2026 14:42:07
|100.000,00
|CT DEN:320T26814CB1U7C5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 14:51:22
|200.000,00
|CT DEN:320T26814CP91F04 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 14:51:26
|1.000.000,00
|320D60824Z8K1CGA Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236044199715
|24-08-2026 14:53:20
|1.000.000,00
|320D60824JVDLH9V Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236729075765
|24-08-2026 15:03:34
|400.000,00
|CT DEN:320T26814D5CYZ7E MBVCB.15726745689.881449.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0251002735440 NGUYEN HOANG NGOC TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-08-2026 15:09:30
|100.000,00
|320D60824KX24JWX Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 15:11:10
|150.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 15:12:00
|150.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|24-08-2026 15:21:18
|100.000,00
|CT DEN:320T26814DUTK9BX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 15:21:44
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do)
|24-08-2026 15:49:07
|100.000,00
|CT DEN:320T26814EXJ91YH Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 15:57:21
|50.000,00
|143625869384-0343137559-Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 15:57:35
|200.000,00
|320D60824KEBSUS5 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236262083728
|24-08-2026 15:59:47
|200.000,00
|CT DEN:320T26814FBLZU9A Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 16:10:33
|100.000,00
|CT DEN:320T26814FRUCFZU Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 16:13:54
|100.000,00
|CT DEN:320T26814FW8R0EF MBVCB.15727726295.531285.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 9981875740 MAI MINH PHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-08-2026 16:45:26
|200.000,00
|320D60824C4SNUX8 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236376182738
|24-08-2026 16:48:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 ( be Sung Trong Nhan)
|24-08-2026 16:48:44
|500.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 16:48:55
|20.000,00
|320D60824FXM9WCV Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|24-08-2026 16:52:44
|500.000,00
|320D60824C16YSAQ Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 16:57:23
|100.000,00
|320D60824H9E2WYV Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 17:01:57
|20.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 17:11:22
|300.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 17:30:28
|100.000,00
|320D60824WDNZUAW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26236509016229
|24-08-2026 17:33:41
|50.000,00
|CT DEN:320T26814JZM06CA MBVCB.15729123260.498710.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-08-2026 17:35:00
|20.000,00
|320D60824PPP55JQ Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26236085670696
|24-08-2026 18:10:26
|50.000,00
|CT DEN:320T26814LE5J74J MBVCB.15729841968.000895.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0541000220657 NGUYEN THI KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-08-2026 18:11:20
|100.000,00
|CT DEN:320T26814LFBQ2QE Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|24-08-2026 18:26:21
|20.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 18:37:27
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|24-08-2026 19:30:41
|200.000,00
|CT DEN:320T26814PJ44SHB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|24-08-2026 19:57:46
|300.000,00
|CT DEN:320T26814QKWJW4U Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 20:38:03
|200.000,00
|CT DEN:320T26814S52V1J4 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong. Mong 2 Me con bac manh khoe
|24-08-2026 21:08:31
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|24-08-2026 21:26:12
|100.000,00
|320D60824B96GZSW Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|24-08-2026 21:51:09
|100.000,00
|320D608241Y9E50R Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237980085001
|24-08-2026 21:51:31
|100.000,00
|320D60824MLGX74Q Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237690436505
|24-08-2026 21:58:43
|300.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 22:31:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|24-08-2026 22:36:23
|100.000,00
|CT DEN:320T26814WRC25LK Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|25-08-2026 01:31:41
|86.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong; thoi gian GD:24/08/2026 23:30:37
|25-08-2026 02:00:10
|1.000.000,00
|320D60825M7QBNN3 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26237423115116; thoi gian GD:25/08/2026 00:32:52
|25-08-2026 02:01:49
|1.000.000,00
|320D60825QP7SBCL Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26237056033400; thoi gian GD:25/08/2026 00:37:51
|25-08-2026 02:03:13
|500.000,00
|320D60825QAYN8KK Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26237770776512; thoi gian GD:25/08/2026 00:42:19
|25-08-2026 02:04:25
|500.000,00
|320D60825LYJ0JHY Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26237440316350; thoi gian GD:25/08/2026 00:46:06
|25-08-2026 02:08:19
|1.000.000,00
|320D6082590MXXZN Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26237261990095; thoi gian GD:25/08/2026 01:00:34
|25-08-2026 02:08:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong; thoi gian GD:25/08/2026 01:03:11
|25-08-2026 02:41:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|25-08-2026 07:19:59
|200.000,00
|CT DEN:320T26815H2T3YVK Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 07:25:58
|300.000,00
|CT DEN:320T26815HAPG7G1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 07:35:19
|100.000,00
|VU THI LOAN chuyen tien
|25-08-2026 07:35:48
|100.000,00
|320D608250HZTYZS Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-07:35:48 6237ASCB02R4BK4C
|25-08-2026 07:42:04
|100.000,00
|320D60825DP0EYCL Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 07:42:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|25-08-2026 07:45:32
|50.000,00
|CT DEN:320T26815J2J00LD Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|25-08-2026 07:46:37
|50.000,00
|CT DEN:126T26815J3Z7ZXT Vietinbank;114000161718;ung ho ms2026.228
|25-08-2026 07:55:04
|20.000,00
|CT DEN:320T26815JF4QYR7 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 08:00:59
|300.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 08:01:05
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26815JP2AAQ5 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 08:04:40
|100.000,00
|ung ho MS 2026228 (ba le thi luc )
|25-08-2026 08:05:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 08:06:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 08:30:03
|100.000,00
|CT DEN:320T26815KTB67R2 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|25-08-2026 08:32:17
|200.000,00
|CT DEN:320T26815KW8ZGDL LE TRONG LOC MS 2026228 ung ho ba Le thi Luc chuyen tien
|25-08-2026 08:40:36
|200.000,00
|CT DEN:320T26815L78K2UT HOANG THI SEN Chuyen tien giup Ba Tran Thi Hong sdt 0335810012
|25-08-2026 09:06:04
|30.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 09:06:27
|30.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 09:09:00
|1.000.000,00
|320D60825A1NGN6X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-250826-09:09:00 6237ASCB02R4RDFQ
|25-08-2026 09:17:43
|100.000,00
|CT DEN:320T26815MN9BUQY Vietinbank;110628136866;TRAN THI THANH HUONG chuyen tien ung ho ba tran thi Hong maso2026.226
|25-08-2026 09:34:34
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.227(anhho trong do)
|25-08-2026 09:35:41
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.228( ba le thi luc )
|25-08-2026 09:36:48
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 09:51:34
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 09:59:47
|500.000,00
|CT DEN:320T26815P9UCD42 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 10:04:57
|300.000,00
|CT DEN:320T26815PGN2ZGN MBVCB.15737494432.364601.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1056048747 DANG HUU PHUONG TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-08-2026 10:05:25
|200.000,00
|CT DEN:320T26815PH8LAQE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 10:32:02
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26815QJE22GW Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 10:36:59
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 10:39:13
|500.000,00
|CT DEN:320T26815QTWLKWQ MBVCB.15737974944.686975.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1060592719 KIEU THI SON THU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-08-2026 10:44:25
|100.000,00
|CT DEN:320T26815R0RR6J7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Tra
|25-08-2026 10:45:09
|1.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 10:54:53
|100.000,00
|CT DEN:320T26815REKQR4A Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|25-08-2026 10:55:13
|100.000,00
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong
|25-08-2026 11:28:18
|50.000,00
|CT DEN:320T26815SQQ20QC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 11:31:19
|100.000,00
|320D6082554B85NQ Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 11:43:51
|500.000,00
|CT DEN:320T26815TB87G2J LE THI HANG giup do ba le rhi luc
|25-08-2026 11:51:41
|100.000,00
|CT DEN:320T26815TMLCDCL Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 11:56:02
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 12:12:42
|200.000,00
|143745222157-0972632626-Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 12:13:55
|50.000,00
|CT DEN:320T26815UGYNPMX Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 12:18:54
|500.000,00
|HUYNH QUOC BAO ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 12:40:01
|200.000,00
|CT DEN:320T26815VHEDC5N Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 12:51:50
|500.000,00
|320D60825N93KWV0 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-250826-12:51:50 6237ASCB02RUAYF7
|25-08-2026 13:09:46
|100.000,00
|CT DEN:320T26815WNQ7QFK MBVCB.15740178878.098708.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-08-2026 13:12:11
|400.000,00
|320D608258ZYHJ52 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 13:25:57
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc)
|25-08-2026 13:34:02
|300.000,00
|CT DEN:320T26815XLRVUQC Ung ho Ms 2026.228 ba Le thi Luc
|25-08-2026 13:39:43
|100.000,00
|320D60825R2DQQB5 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 13:43:55
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 13:43:56
|100.000,00
|CT DEN:320T26815XZU561C MBVCB.15740567813.333559.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1049037106 PHAM VU DIEM PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-08-2026 13:44:03
|50.000,00
|320D60825LH4RU35 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 13:44:35
|100.000,00
|ZP7D706Q40ES Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 13:45:58
|500.000,00
|ung ho MS 2026-228
|25-08-2026 13:50:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|25-08-2026 14:23:48
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.228 (Ba Le Thi Luc)
|25-08-2026 14:25:56
|50.000,00
|126D60825B3G12LX PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026140
|25-08-2026 14:28:43
|100.000,00
|320D60825RJZK7YL Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26237752281051
|25-08-2026 14:31:17
|200.000,00
|CT DEN:320T26815ZUBU71G Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 14:38:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2681603DH9BW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|25-08-2026 14:38:53
|300.000,00
|ung ho ms 2026.228(ba le thi luc)
|25-08-2026 14:47:03
|100.000,00
|CT DEN:320T268160F5T9YP Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 15:00:22
|500.000,00
|320D60825AWZ340A Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237603503304
|25-08-2026 15:30:24
|200.000,00
|CT DEN:320T2681624EB66A Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 15:37:15
|500.000,00
|CT DEN:320T268162DG3PD7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 15:45:06
|100.000,00
|ung ho MS 2026.226
|25-08-2026 16:02:20
|2.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 16:16:09
|100.000,00
|CT DEN:320T268163WUP6AW DO THUY LINH Chuyen tien uh MS 2026.225 em dao hoang dan
|25-08-2026 16:35:49
|100.000,00
|NGUYEN DUC TAN chuyen tien
|25-08-2026 16:36:23
|100.000,00
|CT DEN:320T268164PJQ4CW Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|25-08-2026 16:57:12
|500.000,00
|320D6082599GGM2Q UNG HO MS 2026.228 BA LE THI LUC
|25-08-2026 17:00:36
|200.000,00
|320D60825NT1022Y Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-250826-17:00:36 6237ASCB02RW2CL4
|25-08-2026 17:14:40
|100.000,00
|320D60825SM7ATXE Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26237007260437
|25-08-2026 17:18:38
|100.000,00
|320D60825H9EPMG9 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc-250826-17:18:37 6237ASCB02RW2EAR
|25-08-2026 18:30:19
|100.000,00
|VO THI HONG LOAN chuyen tien ung ho MS 2026226 -Tran thi Hong
|25-08-2026 18:43:48
|50.000,00
|CT DEN:320T268169MTSHNZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 19:00:27
|100.000,00
|CT DEN:320T26816A9T1FJQ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|25-08-2026 19:18:57
|100.000,00
|CT DEN:320T26816B086KJN ung ho MS 2026.224
|25-08-2026 19:20:07
|25.000,00
|320D60825HGACNX2 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26237058290934
|25-08-2026 20:30:23
|500.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 20:36:08
|50.000,00
|320D60825EQW8NCV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-08-2026 20:43:23
|100.000,00
|CT DEN:320T26816E9R5D5U Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 20:51:23
|20.000,00
|320D60825GDPZSG5 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|25-08-2026 21:07:34
|500.000,00
|320D60825TY7YPT0 Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26237446497053
|25-08-2026 22:13:36
|50.000,00
|320D608258QXF1JH Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238560460107
|25-08-2026 22:14:29
|50.000,00
|320D60825X4MW1EK Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26238804422290
|25-08-2026 22:43:29
|30.000,00
|126D60825F70XG7S Ung ho MS 2026 228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 22:43:02
|200.000,00
|320D60825SNHBEW6 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|25-08-2026 23:06:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc)
|25-08-2026 23:14:06
|200.000,00
|VU THI KIM OANH Chuyen tien ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).
|25-08-2026 23:22:48
|100.000,00
|CT DEN:320T26816LG8NE0V Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|25-08-2026 23:22:50
|50.000,00
|320D60825KR9GM4C Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238605785326
|25-08-2026 23:23:08
|50.000,00
|320D6082512BEQ7L Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26238272874121
|25-08-2026 23:23:29
|50.000,00
|320D60825G62L9PY Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26238637808000
|25-08-2026 23:23:51
|50.000,00
|320D60825RX1KULN Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238770476620
|25-08-2026 23:24:24
|50.000,00
|320D60825FC3N377 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26238558104546
|25-08-2026 23:24:44
|50.000,00
|320D60825D8QRCL2 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26238840710310
|26-08-2026 02:39:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26818D1H30L2 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:26/08/2026 01:22:11
|26-08-2026 02:46:00
|10.000,00
|CT DEN:320T26818EKY422A Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc; thoi gian GD:26/08/2026 02:01:54
|26-08-2026 02:50:40
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen); thoi gian GD:26/08/2026 02:35:18
|26-08-2026 03:56:52
|20.000,00
|CT DEN:320T26818K1S347K Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc
|26-08-2026 05:45:57
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 06:12:49
|25.000,00
|CT DEN:320T26818QBA3QKS Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.
|26-08-2026 06:16:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|26-08-2026 06:56:55
|200.000,00
|CT DEN:320T26818S1JCZLX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|26-08-2026 07:00:28
|100.000,00
|320D60826HH9E71E Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238609091174
|26-08-2026 07:02:13
|60.000,00
|CT DEN:320T268174AXYCXE MBVCB.15750241936.891579.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0281000432546 HOANG ANH HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-08-2026 07:39:22
|200.000,00
|CT DEN:320T268175S00DNA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 07:51:09
|30.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|26-08-2026 08:16:44
|50.000,00
|CT DEN:320T2681777BQRMR Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|26-08-2026 08:31:51
|100.000,00
|CT DEN:320T268177TAE492 MBVCB.15751439332.758849.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0711000274343 HO THI BINH YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-08-2026 08:47:36
|200.000,00
|CT DEN:320T268178E3HL5N Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|26-08-2026 08:48:10
|200.000,00
|CT DEN:320T268178EUYCYN Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|26-08-2026 08:48:55
|200.000,00
|CT DEN:320T268178FUF71P Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 10:10:52
|200.000,00
|320D60826ZC03TB2 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26238596115044
|26-08-2026 10:14:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|26-08-2026 10:15:28
|100.000,00
|CT DEN:320T26817BU4XVYG MBVCB.15752861615.746119.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-08-2026 10:17:40
|100.000,00
|CT DEN:320T26817BX13UXA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 10:29:55
|100.000,00
|320D60826RRXA8EX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|26-08-2026 10:30:28
|2.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 10:41:06
|1.000.000,00
|320D60826JFVSH4Y Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238970094272
|26-08-2026 11:05:30
|200.000,00
|320D60826Q7F7YSS Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238550391823
|26-08-2026 11:09:26
|500.000,00
|CT DEN:320T26817DXD8JZC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 11:27:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26817ELLEM9D MBVCB.15753908501.433024.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011003786762 DO THI KHANH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-08-2026 11:28:53
|50.000,00
|CT DEN:320T26817EP36DBA Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|26-08-2026 11:29:14
|300.000,00
|CT DEN:320T26817EPJWHCC Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|26-08-2026 11:38:43
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 11:49:00
|500.000,00
|CT DEN:320T26817FFN5VPQ MBVCB.15754267949.661026.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 0181003380495 LY THANH NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-08-2026 11:50:14
|200.000,00
|MS 2026224be vi duc chuyen
|26-08-2026 11:58:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26817FTJJHN7 MBVCB.15754403667.754776.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 1043203494 HUYNH NGOC QUI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-08-2026 12:22:39
|100.000,00
|320D60826HDYGWYS ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|26-08-2026 12:25:01
|50.000,00
|CT DEN:320T26817GV72KKV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 12:37:05
|300.000,00
|CT DEN:320T26817HB4NZH3 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|26-08-2026 12:42:31
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung)
|26-08-2026 13:16:01
|1.000.000,00
|320D608269UFVKQB Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|26-08-2026 13:19:59
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|26-08-2026 13:24:24
|64.000,00
|ZP7D714JKAEN Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung
|26-08-2026 13:32:10
|500.000,00
|320D60826SD1WM1W Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 14:00:35
|100.000,00
|Ung ho 2 be Pham Hong Quyen va Pham Thien An
|26-08-2026 14:05:10
|100.000,00
|CT DEN:320T26817LRFUYL6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 14:07:20
|50.000,00
|143904776851-0933158054-Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|26-08-2026 14:15:11
|10.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|26-08-2026 14:16:08
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.229 ( ba ma thi dung )
|26-08-2026 14:16:33
|100.000,00
|320D60826475SW2X Ung ho ms 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26238084410745
|26-08-2026 14:23:40
|300.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|26-08-2026 14:24:22
|300.000,00
|Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|26-08-2026 14:25:05
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 14:31:47
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.226 tran thi hong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|26-08-2026 14:47:03
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 14:50:40
|50.000,00
|320D60826ZB3LT8Z Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|26-08-2026 14:56:25
|100.000,00
|143909674356-0335872172-Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 15:07:26
|200.000,00
|320D60826FU9ZZ8J Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26238011014032
|26-08-2026 15:33:04
|200.000,00
|CT DEN:320T26817Q5J302S Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 16:02:07
|10.000,00
|320D60826C48MPAK Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|26-08-2026 16:02:50
|10.000,00
|320D60826A3ZZ15J Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|26-08-2026 16:03:54
|10.000,00
|320D60826FKKFCZQ Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|26-08-2026 16:25:23
|200.000,00
|CT DEN:320T26817S6M50K0 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|26-08-2026 16:28:44
|100.000,00
|320D60826DUECWWU Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|26-08-2026 16:47:49
|50.000,00
|320D60826MLAQCWT Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung-260826-16:47:48 6238ASCB02RKTARZ
|26-08-2026 17:15:04
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 17:23:04
|200.000,00
|CT DEN:320T26817UET98AP MBVCB.15759010865.701555.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1866675688 NGUYEN THI NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-08-2026 17:51:55
|300.000,00
|CT DEN:320T26817VJWMFPK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong chau Thanh Tra Ha Tinh
|26-08-2026 17:55:51
|10.000,00
|320D60826BBU3KRT Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238934673503
|26-08-2026 18:03:55
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 18:05:37
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 18:43:40
|100.000,00
|ung ho MS 2026.229( ba Ma Thi Dung)
|26-08-2026 19:09:10
|200.000,00
|320D60826TPKCZSF Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung FT26238328373719
|26-08-2026 19:10:22
|200.000,00
|320D6082662HF7UE Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26238482203711
|26-08-2026 19:10:44
|50.000,00
|Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy
|26-08-2026 19:14:22
|200.000,00
|320D60826MCSP3EE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238790398219
|26-08-2026 19:15:17
|200.000,00
|320D608268Z9NRXL Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26238826056605
|26-08-2026 19:17:27
|200.000,00
|320D608266ELZMUM Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26238600631193
|26-08-2026 19:18:24
|200.000,00
|320D60826G1MJB2B Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26238944320958
|26-08-2026 19:19:34
|200.000,00
|320D60826MU19A29 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26238703144087
|26-08-2026 19:48:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|26-08-2026 20:27:48
|200.000,00
|320D60826ZC5E6YN Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-260826-20:27:48 6238ASCB02RV1SPB
|26-08-2026 20:38:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|26-08-2026 21:46:42
|300.000,00
|320D60826SUWZ3WM Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh, ma GD 100000176232932
|26-08-2026 21:56:47
|20.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|26-08-2026 22:13:47
|100.000,00
|320D60826DMTE6MT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|26-08-2026 22:15:03
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-08-2026 22:52:16
|500.000,00
|320D60826RLKDDZH Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|26-08-2026 22:55:21
|200.000,00
|giup hoc sinh sinh vien kho khan di hoc (quynh)
|26-08-2026 22:57:53
|500.000,00
|320D6082655FV6F8 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|26-08-2026 23:09:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|26-08-2026 23:09:07
|100.000,00
|320D60826P11DT1T Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|27-08-2026 01:45:36
|50.000,00
|126D6082735D6E5C Ung ho MS 2026.223 (hai be Quyen va An); thoi gian GD:27/08/2026 00:03:49
|27-08-2026 01:46:46
|100.000,00
|CT DEN:320T26819Y0ZQRHG Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen; thoi gian GD:27/08/2026 00:06:22
|27-08-2026 04:06:08
|20.000,00
|CT DEN:320T2681A7BLFX8X Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|27-08-2026 05:20:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2681AA87T6H0 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|27-08-2026 07:13:46
|100.000,00
|320D60827SMRP940 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239136710943
|27-08-2026 07:19:59
|500.000,00
|CT DEN:320T26818SY02FGT Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 07:41:10
|1.000.000,00
|LUONG VAN SON ung hoC-T NANG BUOC DEN TRUONG
|27-08-2026 07:42:31
|100.000,00
|CT DEN:320T26818TTRM8GT TRAN THI MAI Chuyen tien giup em Dang Dinh Duong ms 2026 . 230
|27-08-2026 07:55:05
|200.000,00
|ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 08:00:35
|50.000,00
|320D60827G5A2DG2 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239296097867
|27-08-2026 08:01:11
|50.000,00
|320D6082766HC0WS Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26239607452562
|27-08-2026 08:01:35
|50.000,00
|320D60827B9JC45U Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26239547868908
|27-08-2026 08:03:49
|500.000,00
|320D60827QCVQQ1T UNG HO MS 2026230 EM DANG DINH DUONG-270826-08:03:49 6239ASCB02RX1BY1
|27-08-2026 08:07:39
|100.000,00
|CT DEN:320T26818USY2LP4 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|27-08-2026 08:14:12
|500.000,00
|ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)
|27-08-2026 08:23:35
|33.000,00
|CT DEN:320T26818VDZGZFP Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|27-08-2026 08:36:41
|298.000,00
|CT DEN:320T26818VXA2PDQ Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|27-08-2026 08:37:19
|200.000,00
|CT DEN:320T26818VY4B6X1 Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 08:48:48
|80.000,00
|144011680768-0355563218-Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 08:59:26
|100.000,00
|320D608270L9VG56 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26239137600977
|27-08-2026 08:59:34
|200.000,00
|320D608278ZYCUW9 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 09:03:30
|30.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 09:04:19
|200.000,00
|CT DEN:320T26818WZSG1FJ Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 09:05:24
|100.000,00
|CT DEN:320T26818X16XN8S Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 09:21:36
|200.000,00
|320D6082724DL562 PHUNG MAI HOA chuyen ung ho Dang Dinh Duong MS 2026230 FT26239725279205
|27-08-2026 09:28:29
|100.000,00
|320D60827UN014GJ Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|27-08-2026 09:35:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|27-08-2026 09:50:16
|150.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 10:02:25
|200.000,00
|CT DEN:320T26818Z8HA3K3 MBVCB.15767694179.811535.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0021000349665 VU THI THUY VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-08-2026 10:03:18
|300.000,00
|CT DEN:320T26818Z9NVJMV Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 10:20:50
|500.000,00
|320D60827ATKM8NC Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 10:22:45
|100.000,00
|320D608271W0NF2E Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26239028154286
|27-08-2026 10:40:46
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 10:51:07
|200.000,00
|320D60827VZFM8G4 IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|27-08-2026 10:56:01
|500.000,00
|144027798983-0917084975-Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|27-08-2026 10:58:42
|100.000,00
|CT DEN:320T268191EU70JP Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|27-08-2026 11:03:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|27-08-2026 11:13:46
|100.000,00
|320D60827C18ENSB Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26239270355230
|27-08-2026 11:21:43
|100.000,00
|320D608277SGJKS6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239403400660
|27-08-2026 11:25:19
|100.000,00
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong Phan Le Thanh Tra Ha Tinh
|27-08-2026 11:33:45
|300.000,00
|320D60827PUY7UZS Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 11:41:33
|200.000,00
|320D608270CDK16K ung ho MS 2016.230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 11:45:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|27-08-2026 11:59:28
|200.000,00
|CT DEN:320T268193T27MNK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 12:07:55
|300.000,00
|CT DEN:320T26819447UTBV Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|27-08-2026 12:22:41
|100.000,00
|320D608274CY6Z4Z Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong HCVNQR BK6A8FC9A04964AK0
|27-08-2026 12:22:47
|200.000,00
|CT DEN:320T268194PVE3WX Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|27-08-2026 12:25:55
|100.000,00
|320D608273579479 Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do HCVNQR BK6A8FCA616BD9AJ6
|27-08-2026 12:27:18
|2.222,00
|320D60827M8CMF9E Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 12:29:15
|500.000,00
|320D60827F2DCUD4 Ung ho phan le thanh tra
|27-08-2026 12:32:29
|200.000,00
|CT DEN:320T2681952P7NCC Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|27-08-2026 12:34:06
|1.000.000,00
|320D60827QMJRAKH Ung ho em Tra tai Truong THPT Le Huu Trac- thon Long Thuong xa Tu My Ha Tinh
|27-08-2026 12:42:07
|30.000,00
|320D60827RZV6TSR UNG HO MS 2026230 EM DANG DINH DUONG
|27-08-2026 13:14:38
|10.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 13:16:21
|200.000,00
|CT DEN:320T268196SLSTK6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 13:34:20
|50.000,00
|ZP7D722DC1SO Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 13:35:35
|50.000,00
|CT DEN:320T268197J09PDE Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 13:37:52
|50.000,00
|320D60827N89BBXT Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-270826-13:37:52 6239ASCB02RSMJ1B
|27-08-2026 13:43:57
|200.000,00
|PHAN THI HOANG MAI Chuyen tien Ung ho MS 2026.214 (chi Le Thi Hoai)
|27-08-2026 13:44:11
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 13:47:55
|200.000,00
|PHAN THI HOANG MAI Chuyen tien Ung ho MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh)
|27-08-2026 13:52:37
|200.000,00
|126D60827ZY6LUSR Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu FT26239764303857
|27-08-2026 14:01:15
|100.000,00
|320D60827BGNAMQB Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 14:01:52
|1.000.000,00
|320D60827H6PNXQQ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 14:10:25
|50.000,00
|ZP7D722DH2A1 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|27-08-2026 14:10:34
|100.000,00
|CT DEN:320T268198W6VTEV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 14:12:07
|100.000,00
|320D608273Y38YG6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239004219849
|27-08-2026 14:14:44
|99.000,00
|CT DEN:320T2681991PLEKH Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|27-08-2026 14:15:36
|50.000,00
|144051881180-0983923063-Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 14:16:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2681994CGZ8H MBVCB.15771035281.912781.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9963609695 VU THI HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-08-2026 14:17:02
|50.000,00
|144052005357-0912299063-Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do
|27-08-2026 14:20:27
|100.000,00
|CT DEN:320T26819998FSEU Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 14:26:06
|100.000,00
|CT DEN:320T268199GQ42LC Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 14:30:35
|100.000,00
|CT DEN:320T268199NMAUSM Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|27-08-2026 14:41:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|27-08-2026 14:45:53
|50.000,00
|320D60827AH4MKBT Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)
|27-08-2026 15:01:15
|500.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 15:27:44
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 16:40:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|27-08-2026 16:40:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan
|27-08-2026 16:41:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|27-08-2026 17:43:03
|30.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 17:57:20
|50.000,00
|CT DEN:320T26819HPNKAHS Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|27-08-2026 18:02:45
|80.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 18:04:24
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 18:17:56
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 18:43:19
|200.000,00
|320D60827WE9ZK7L Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|27-08-2026 19:25:58
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.229(ba Ma Thi Dung)
|27-08-2026 19:31:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|27-08-2026 19:50:51
|20.000,00
|CT DEN:320T26819N3JRH54 MBVCB.15776325971.365522.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 1058662205 NGO QUANG LAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-08-2026 20:32:33
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)
|27-08-2026 20:47:13
|200.000,00
|CT DEN:320T26819Q9ZRAJX Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 21:11:07
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-08-2026 21:14:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026. 230 (em Dang Dinh Duong)
|27-08-2026 21:30:12
|1.000.000,00
|320D60827Y2P67S5 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong-270826-21:30:11 6239ASCB02R9NU6P
|27-08-2026 21:59:16
|100.000,00
|ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong
|27-08-2026 22:22:55
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong
|27-08-2026 22:24:07
|50.000,00
|ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan
|27-08-2026 22:24:46
|50.000,00
|ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|27-08-2026 22:26:46
|50.000,00
|ung ho MS 2026.219 em Nguyen Phuong Linh
|27-08-2026 22:47:47
|50.000,00
|126D60827M1RSUEU Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)
|27-08-2026 22:52:02
|50.000,00
|126D60827XA7C0F8 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026142
|27-08-2026 23:02:59
|2.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|28-08-2026 01:34:21
|100.000,00
|320D608275TR2HMF Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong; thoi gian GD:27/08/2026 23:56:29
|28-08-2026 01:50:15
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.221 (Be SUNG TRONG NHAN); thoi gian GD:28/08/2026 00:43:05
|28-08-2026 01:58:02
|150.000,00
|144123604653-0935792961-Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong; thoi gian GD:28/08/2026 01:18:19
|28-08-2026 01:59:14
|200.000,00
|320D60828QU81F55 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc; thoi gian GD:28/08/2026 01:24:35
|28-08-2026 02:05:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong; thoi gian GD:28/08/2026 02:03:40
|28-08-2026 02:09:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2681BQRLLD7K MBVCB.15778953457.173075.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0241004093293 PHAN THI NGOC CHAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-08-2026 03:41:44
|20.000,00
|CT DEN:320T2681BUAZPCRS Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung
|28-08-2026 07:48:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2681AFYQR0CG Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 07:48:37
|200.000,00
|CT DEN:320T2681AFZEALBG Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|28-08-2026 07:56:12
|300.000,00
|CT DEN:320T2681AG9ELTSC Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 08:31:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 08:32:42
|1.000.000,00
|320D60828PM20MUY Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|28-08-2026 08:47:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2681AJ8XJSQF ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 08:51:33
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|28-08-2026 08:51:57
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|28-08-2026 08:52:49
|100.000,00
|320D608283BS5DAS IBFT Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 08:57:23
|500.000,00
|320D6082828NNTVE Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc)
|28-08-2026 08:59:00
|1.000.000,00
|320D60828FLPVYPX Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien)
|28-08-2026 09:06:05
|300.000,00
|126D60828RZBCXV4 NGUYEN THE ANH ung ho MS 2026.231 FT26240709274202
|28-08-2026 09:09:21
|50.000,00
|CT DEN:320T2681AK40RK0B Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|28-08-2026 09:09:53
|50.000,00
|CT DEN:320T2681AK4QNBSF Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|28-08-2026 09:10:23
|50.000,00
|CT DEN:320T2681AK5DAYUC Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|28-08-2026 09:11:34
|50.000,00
|CT DEN:320T2681AK6Y01JX Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|28-08-2026 09:12:14
|50.000,00
|CT DEN:320T2681AK7U5KQX Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|28-08-2026 09:12:46
|50.000,00
|CT DEN:320T2681AK8J8L0Q Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|28-08-2026 09:32:05
|50.000,00
|CT DEN:320T2681AL01QXBV MBVCB.15781650822.081324.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 9962932219 LY THI KHANH HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-08-2026 09:36:13
|300.000,00
|CT DEN:320T2681AL5GWY5S MBVCB.15781702472.123454.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0531002555079 NGUYEN MINH TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-08-2026 09:36:13
|100.000,00
|320D60828Q4A5VY2 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240442270054
|28-08-2026 09:38:34
|50.000,00
|CT DEN:320T2681AL8LNUWH MBVCB.15781747492.145727.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9962932219 LY THI KHANH HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-08-2026 09:52:58
|100.000,00
|320D60828QAHH4UG Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 10:00:09
|200.000,00
|320D60828V44V18P Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26240511017099
|28-08-2026 10:05:29
|200.000,00
|320D60828Z1V0Z9Z LE THI KIEU CUONG ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen FT26240514164521
|28-08-2026 10:14:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2681AMMGP4XU Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|28-08-2026 10:44:40
|50.000,00
|CT DEN:320T2681ANTW4EEX MBVCB.15782717790.792432.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-08-2026 11:39:45
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.230 ( em dang dinh duong )
|28-08-2026 11:40:51
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.231 ( anh dao van hien )
|28-08-2026 11:48:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|28-08-2026 11:56:00
|100.000,00
|CT DEN:320T2681ARL3256Q MBVCB.15783876563.544062.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-08-2026 12:17:10
|500.000,00
|CT DEN:320T2681ASE1U4PW Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 12:34:32
|50.000,00
|126D60828DZDTSBN ung ho ms 2026.231 dao van hien
|28-08-2026 12:48:58
|300.000,00
|CT DEN:320T2681ATN1GT7L Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 12:55:23
|100.000,00
|320D60828KV4805B Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26240101228068
|28-08-2026 13:06:18
|100.000,00
|320D60828YFJK2XX Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|28-08-2026 13:18:54
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien)
|28-08-2026 13:40:04
|100.000,00
|320D60828CKKH25Z IBFT Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 13:53:08
|500.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 13:56:45
|200.000,00
|320D60828C0ELPD3 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|28-08-2026 14:23:19
|500.000,00
|CT DEN:320T2681AXAMMBR1 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 14:37:41
|50.000,00
|CT DEN:126T2681AXVLF1W2 Vietinbank;114000161718;ung ho 2026.231
|28-08-2026 14:35:56
|100.000,00
|144198499970-0704601256-MS2026224 Be Vi Duc Chuyen
|28-08-2026 14:41:39
|50.000,00
|CT DEN:320T2681AY0V26DC Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 14:56:25
|100.000,00
|ung ho MS 2026231 anh Dao van Hien
|28-08-2026 15:29:08
|250.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 15:29:37
|250.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|28-08-2026 15:30:07
|250.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|28-08-2026 15:30:34
|250.000,00
|Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|28-08-2026 16:33:29
|500.000,00
|CT DEN:320T2681B2CHYZZ8 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 16:52:19
|200.000,00
|ung ho MS 2026.217
|28-08-2026 16:53:05
|200.000,00
|ung ho MS 2026.220
|28-08-2026 16:54:22
|200.000,00
|ung ho MS 2026.223
|28-08-2026 16:54:55
|200.000,00
|ung ho MS 2026.221
|28-08-2026 16:55:37
|200.000,00
|ung ho MS 2026.215
|28-08-2026 16:56:00
|200.000,00
|ung ho MS 2026.213
|28-08-2026 17:53:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2681B5FWTR6M Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 17:57:16
|200.000,00
|CT DEN:320T2681B5M5VVEJ Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|28-08-2026 18:21:10
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|28-08-2026 18:44:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 18:54:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2681B7UBL8EE LE DUC THO chuyen tien Ung ho MS 2026.196 em Chu Thuc Hung
|28-08-2026 19:04:27
|200.000,00
|320D60828ZPCP2XC Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26240052077077
|28-08-2026 19:31:50
|200.000,00
|320D6082821UPKFU NGUYEN DANH DOAN UNG HO MS 2026 225
|28-08-2026 19:42:54
|100.000,00
|320D608282Z4PD7M NGUYEN THI THUY CHINH ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240035508860
|28-08-2026 20:44:16
|300.000,00
|CT DEN:320T2681BC3Q4W0E Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|28-08-2026 20:55:49
|100.000,00
|CT DEN:320T2681BCJYMC8L Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 21:04:16
|20.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 21:06:32
|100.000,00
|CT DEN:320T2681BCZ3VL3L Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 21:09:08
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|28-08-2026 21:29:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 21:43:26
|300.000,00
|CT DEN:320T2681BEDU1CBP Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|28-08-2026 22:07:13
|50.000,00
|320D60828HZT8T3B Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien FT26240027100413
|28-08-2026 22:09:33
|50.000,00
|320D60828UN80BQA Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong FT26240000150856
|28-08-2026 22:31:02
|100.000,00
|320D608282K94TTV Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26241817012076
|28-08-2026 22:54:06
|200.000,00
|ung ho MS 2026.231( anh dao van hien)
|29-08-2026 01:34:18
|100.000,00
|CT DEN:320T2681BKKHYXQ4 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien; thoi gian GD:28/08/2026 23:56:29
|29-08-2026 08:00:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2681C4CBASQ0 Ung ho MS 2026.230 Dang Dinh Duong
|29-08-2026 08:00:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2681C4CZYV4G Ung ho MS 2026.229 Ma Thi Dung
|29-08-2026 08:01:10
|100.000,00
|CT DEN:320T2681C4DL1XLH Ung ho MS 2026.228 Le Thi Luc
|29-08-2026 08:01:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2681C4ECRQZH Ung ho MS 2026.231 Dao Van Hien
|29-08-2026 08:11:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2681C4T0U8VS Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026. 232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 08:11:43
|30.000,00
|144297638975-0378530502-NGUYEN THI MAI chuyen tien Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 08:19:21
|2.000.000,00
|320D60829PH68F77 ung ho MS 2026.232 ( em Nguyen Van Tri Dung)
|29-08-2026 09:02:02
|300.000,00
|CT DEN:320T2681C6RYD8QP Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 09:09:37
|100.000,00
|320D608294P7QBKC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26241062088107
|29-08-2026 09:27:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2681C7RD4WZY MBVCB.15797564832.802933.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 1066818377 PHAM THI MY LE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-08-2026 10:40:59
|100.000,00
|ung ho ms 2026.231
|29-08-2026 11:21:23
|100.000,00
|CT DEN:320T2681CC5Z8HDY Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 11:46:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 11:54:35
|50.000,00
|CT DEN:320T2681CDFTXVZ6 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 11:56:10
|100.000,00
|320D60829VZZB6J6 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 12:00:04
|10.000,00
|320D608295MXHKUU Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241467110068
|29-08-2026 12:02:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2681CDS6NYH6 MBVCB.15799920364.388207.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-08-2026 12:05:03
|300.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 12:05:45
|50.000,00
|CT DEN:320T2681CDWK0K6T Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 12:16:58
|100.000,00
|320D60829AFBK7JG Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241679794042
|29-08-2026 12:23:26
|200.000,00
|CT DEN:320T2681CEKWYLC2 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 12:31:19
|3.000.000,00
|CT DEN:320T2681CEWB7QYY Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|29-08-2026 12:34:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2681CEZX9MJS Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 12:37:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2681CF4NR8P8 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 12:41:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2681CF9G8PFC MBVCB.15800482287.744833.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0011004172862 NGUYEN NGOC TRAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-08-2026 12:47:09
|200.000,00
|ung ho ms 2026.231(anh dao van hien)
|29-08-2026 12:52:43
|50.000,00
|CT DEN:320T2681CFQL02G0 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 12:52:48
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung)
|29-08-2026 12:56:57
|300.000,00
|ung ho ms 2026.230(em dang dinh duong)
|29-08-2026 12:57:23
|50.000,00
|320D60829LQ5HA00 MS 2026.232 ( Em Nguyen Van Tri Dung ) ( Gon chuc anh mau khoe )
|29-08-2026 13:11:14
|200.000,00
|320D608297VD1628 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|29-08-2026 13:15:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 13:24:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|29-08-2026 13:30:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2681CH5VKXR4 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 13:37:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2681CHF966Y5 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|29-08-2026 13:53:28
|200.000,00
|320D60829VWHS9J8 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241213907371
|29-08-2026 14:10:27
|50.000,00
|320D60829AMAC26C Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-290826-14:10:26 6241ASCB02R6HXJX
|29-08-2026 14:13:42
|50.000,00
|320D60829VH0TKY7 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241846856904
|29-08-2026 14:24:21
|50.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 14:48:26
|100.000,00
|320D60829JPVYWKR Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241090080656
|29-08-2026 14:57:33
|100.000,00
|320D60829RWB4Q0M Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 15:00:13
|100.000,00
|320D60829YXJKFE6 IBFT Ung ho Ms 2026.232 em Dung
|29-08-2026 15:05:19
|200.000,00
|ung ho MS. 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung)
|29-08-2026 15:13:22
|50.000,00
|CT DEN:320T2681CM6AX75S Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 15:29:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2681CMTPZXXC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 15:33:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 16:12:48
|100.000,00
|320D608297SE9Z9V Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|29-08-2026 16:25:33
|300.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|29-08-2026 16:25:52
|300.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 16:26:18
|300.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung
|29-08-2026 16:27:44
|300.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|29-08-2026 16:30:17
|100.000,00
|320D60829ZJ08P0Z Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 16:38:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2681CQGFHXSX Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 16:38:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 16:40:10
|100.000,00
|CT DEN:320T2681CQJYMJQF Ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien
|29-08-2026 16:49:27
|50.000,00
|CT DEN:320T2681CQX79ZQT Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 16:50:47
|500.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|29-08-2026 16:55:46
|50.000,00
|320D60829R4436AJ Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26241188992873
|29-08-2026 16:55:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2681CR5U4GW7 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 17:00:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2681CRBZ5BX3 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 17:04:52
|50.000,00
|320D60829MTLQ6GE ung ho ms 2026.232 FT26241828070266
|29-08-2026 17:30:42
|50.000,00
|CT DEN:320T2681CSHPL0QJ Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 17:46:45
|200.000,00
|CT DEN:320T2681CT4VXASA Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 17:53:23
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.232 ( em nguyen van tri dung )
|29-08-2026 18:02:55
|50.000,00
|BangQuocKhanh UH MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung)
|29-08-2026 18:03:35
|200.000,00
|320D608297GPV3CD Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 18:28:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2681CURUN7N4 ung ho ms 2021.232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 18:33:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2681CUZ33S4Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 19:17:29
|100.000,00
|144381676764-0339903306-UNG HO MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|29-08-2026 19:18:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2681CWQF3FG2 MBVCB.15806504170.747223.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-08-2026 19:19:52
|50.000,00
|320D60829Y5CKVTJ Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|29-08-2026 19:27:02
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|29-08-2026 20:15:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung)
|29-08-2026 21:54:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung)
|29-08-2026 22:07:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2681D39MUNYW MBVCB.15808927115.400413.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 1021000010167 DOAN YEN NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-08-2026 22:08:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2681D3A2ERNZ MBVCB.15808928353.402467.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1021000010167 DOAN YEN NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-08-2026 22:08:30
|100.000,00
|CT DEN:126T2681D3AJ94C7 MBVCB.15808923162.404588.Ung ho MS 2026051 em Ho Thi Huong.CT tu 1021000010167 DOAN YEN NGOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-08-2026 22:08:58
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)
|29-08-2026 22:16:12
|200.000,00
|320D60829U2SN6LQ Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246762051607
|29-08-2026 22:28:16
|100.000,00
|320D6082949S277P Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246193091240
|29-08-2026 22:45:26
|150.000,00
|CT DEN:320T2681D4RA69VZ OL_2498902804_260829_CH_144406238114 0935792961 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|29-08-2026 23:22:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|30-08-2026 01:30:37
|100.000,00
|320D608292Y4UK69 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung; thoi gian GD:29/08/2026 23:29:37
|30-08-2026 01:35:37
|50.000,00
|CT DEN:320T2681D6SQWU2Z Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung; thoi gian GD:29/08/2026 23:38:00
|30-08-2026 01:56:18
|300.000,00
|320D60830L89GZ5J Ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246880583794; thoi gian GD:30/08/2026 00:21:12
|30-08-2026 02:19:31
|500.000,00
|CT DEN:320T2681EZN853YZ MBVCB.15809828606.074281.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:30/08/2026 01:45:09
|30-08-2026 02:53:17
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung)
|30-08-2026 02:54:08
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien)
|30-08-2026 03:42:30
|20.000,00
|CT DEN:320T2681F4773NDF Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung
|30-08-2026 04:00:21
|30.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|30-08-2026 06:46:36
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.230 chau dang dinh duong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|30-08-2026 07:08:42
|300.000,00
|320D60830JYW39MR IBFT Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|30-08-2026 07:29:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 07:51:37
|300.000,00
|CT DEN:320T2681DRYK7CYQ Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 08:21:57
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.233 ( anh ly mi lung )
|30-08-2026 08:29:52
|200.000,00
|320D60830XGMKKA0 Chau Thien an va khang ninh ung ho FT26246394045099
|30-08-2026 08:30:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 08:31:42
|50.000,00
|320D60830RQGL71U MN-NA Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong)
|30-08-2026 08:36:03
|50.000,00
|320D608304DDTS1W MN-NA Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong)
|30-08-2026 09:24:33
|50.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|30-08-2026 09:34:25
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|30-08-2026 10:31:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|30-08-2026 10:32:38
|10.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|30-08-2026 11:08:28
|100.000,00
|320D60830TBC7WTM Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 11:41:06
|250.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.233 Ly Mi Lung. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|30-08-2026 11:43:54
|100.000,00
|CT DEN:320T2681E0ZAVFWQ MBVCB.15814525928.452467.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-08-2026 12:01:31
|50.000,00
|CT DEN:320T2681E1NKG1F0 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 12:07:19
|100.000,00
|CT DEN:320T2681E1W80EJX ung ho ms 2026.233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 12:14:39
|50.000,00
|320D60830781EFYC Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|30-08-2026 12:14:54
|500.000,00
|320D6083012Q2UUY Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung-300826-12:14:53 6242ASCB0242C6GC
|30-08-2026 12:16:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 12:34:03
|500.000,00
|320D60830CGD7FEF Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung)
|30-08-2026 12:44:00
|500.000,00
|320D60830TMFF69F Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 12:51:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ( ba Tran Thi Hong )
|30-08-2026 13:07:12
|100.000,00
|CT DEN:126T2681E47AHZ27 Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu
|30-08-2026 13:10:15
|50.000,00
|320D60830VZJKJ3V Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|30-08-2026 13:22:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2681E4U4T2MS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|30-08-2026 13:33:01
|100.000,00
|320D60830VE1DD9Z Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 13:51:14
|50.000,00
|CT DEN:320T2681E5XG1XVB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 13:54:26
|100.000,00
|320D60830F09SV1G Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 13:58:14
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung)
|30-08-2026 13:58:54
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung)
|30-08-2026 14:04:16
|100.000,00
|320D60830FLGM6Q5 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 14:05:25
|100.000,00
|320D6083018FCV2U IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 14:14:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 14:31:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2681E7G3QHQP Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|30-08-2026 15:29:25
|300.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 15:41:07
|100.000,00
|320D60830UYP6LDW Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246034707853
|30-08-2026 15:43:39
|50.000,00
|126D60830CF76NEG ung ho ms 2026.233 ly mi lung
|30-08-2026 16:04:08
|500.000,00
|320D60830WHP84R4 Ung ho MS 2026.233 FT26246929018868
|30-08-2026 16:13:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2681EBFH4FX7 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 16:14:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2681EBGKWLRN Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|30-08-2026 16:15:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2681EBHEAK7Q Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|30-08-2026 16:30:21
|50.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|30-08-2026 16:31:23
|50.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|30-08-2026 17:59:20
|100.000,00
|320D60830GSM5VMF IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 18:30:46
|100.000,00
|CT DEN:126T2681EGSLECQE Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu
|30-08-2026 18:53:19
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.232 (Em Nguyen Van Tri Dung)
|30-08-2026 18:54:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2681EHPCW7BV Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|30-08-2026 19:35:21
|200.000,00
|144520473081-0964377790-Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu
|30-08-2026 19:53:00
|35.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung)
|30-08-2026 20:26:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 21:16:41
|50.000,00
|ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 21:19:26
|200.000,00
|320D608300RTRXWE Ung ho em Nguyen Van Tri Dung 2026.232
|30-08-2026 21:31:27
|50.000,00
|126D60830XVV54RE PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026143
|30-08-2026 21:36:40
|200.000,00
|320D6083014N3S97 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 21:45:40
|200.000,00
|320D60830AL9V4A3 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246790958269
|30-08-2026 22:09:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2681ER9SQHH6 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|30-08-2026 23:07:22
|150.000,00
|144543423538-0935792961-Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 02:35:23
|100.000,00
|CT DEN:320T2681GKTLJ6MZ Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien; thoi gian GD:31/08/2026 00:59:32
|31-08-2026 03:59:19
|20.000,00
|CT DEN:320T2681GST0BCR1 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 06:08:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 06:15:31
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.232 nguyen van tri dung. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|31-08-2026 07:14:08
|50.000,00
|320D6083120HMTB5 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 07:58:51
|50.000,00
|CT DEN:320T2681FE5QW92N uh MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen
|31-08-2026 08:10:37
|300.000,00
|CT DEN:320T2681FEM970G8 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 08:15:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2681FETSCYW2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 08:17:26
|300.000,00
|320D60831T58LDG5 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 08:24:10
|400.000,00
|320D608313V0YYS1 Ung ho MS2026.232- em nguyen van tri dung FT26246742265338
|31-08-2026 08:25:08
|100.000,00
|320D60831X22FHRN ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 08:30:11
|500.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 09:03:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 09:11:15
|200.000,00
|320D60831CER5RPC Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 09:36:59
|50.000,00
|CT DEN:320T2681FHZAG7P1 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 09:38:22
|50.000,00
|CT DEN:320T2681FJ151Q72 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 09:48:10
|100.000,00
|CT DEN:320T2681FJE35BUA ung ho ms 2026.231 any Dao Van Hien
|31-08-2026 09:59:12
|50.000,00
|nguyen bao son ung ho ma so 2026.231
|31-08-2026 09:59:40
|50.000,00
|nguyen anh dung ung ho ma so 2026.232
|31-08-2026 10:02:01
|200.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 10:08:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2681FK757VJK Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 10:23:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 10:30:32
|100.000,00
|CT DEN:320T2681FL20WVQ7 MBVCB.15827587983.513049.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|31-08-2026 10:32:51
|20.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|31-08-2026 10:35:53
|26.000,00
|Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh)
|31-08-2026 10:48:00
|50.000,00
|CT DEN:320T2681FLR3MEH0 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 10:58:40
|50.000,00
|CT DEN:320T2681FM56CN66 Ung ho MS 2026.234
|31-08-2026 11:07:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2681FMG7QBQA Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 11:11:43
|300.000,00
|320D60831M5XU8TA Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246884980631
|31-08-2026 11:28:31
|300.000,00
|CT DEN:320T2681FNALHH7T NGO THU HANG ung ho Ms2026.234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 11:32:36
|500.000,00
|320D608313BTQWZD MS 2026.181 FT26246110032252
|31-08-2026 11:39:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 11:45:01
|20.000,00
|CT DEN:320T2681FNYCWGWU Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 11:49:23
|100.000,00
|320D60831E4UYQWP Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 11:49:53
|100.000,00
|320D608310ZAFSLN IBFT Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 12:12:05
|50.000,00
|320D60831BB6R1K0 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246358720410
|31-08-2026 12:12:42
|30.000,00
|CT DEN:320T2681FQ0Y4HD1 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 12:14:19
|500.000,00
|CT DEN:320T2681FQ332PZJ MBVCB.15829131407.540961.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1044765316 HOANG THUY NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|31-08-2026 12:18:44
|100.000,00
|320D60831Y05MP9M Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 12:20:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh)
|31-08-2026 12:22:10
|50.000,00
|126D60831MLRG2F6 ung ho ms 2026.234 luong minh doanh
|31-08-2026 12:36:52
|1.000.000,00
|320D608311BXJSSM UNG HO MS 200K - MS2026.234/ MS2026.233/ MS2026.232/ MS2026.231/ MS2026.230-310826-12:36:52 6243ASCB024Q5EPK
|31-08-2026 12:38:17
|1.000.000,00
|320D60831U5LQJ92 UNG HO MS 200K - MS2026.229/ MS2026.228/ MS2026.227/ MS2026.226/ MS2026.225-310826-12:38:17 6243ASCB024Q7PZ8
|31-08-2026 12:40:07
|1.000.000,00
|320D60831AXLTWBN UNG HO MS 200K - MS2026.224/ MS2026.223/ MS2026.222/ MS2026.221/ MS2026.220-310826-12:40:07 6243ASCB024A223X
|31-08-2026 12:47:36
|150.000,00
|320D60831QDAR7CY ung ho MS 2026.234 ( em Luong Minh Doanh)
|31-08-2026 13:12:14
|50.000,00
|320D608311V4S9P9 UH 2026.234 FT26246520797525
|31-08-2026 13:15:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2681FSFBQ6JM ung ho ms 2026.234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 13:29:23
|500.000,00
|320D608316D5CU14 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 13:51:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu
|31-08-2026 13:51:33
|50.000,00
|320D60831QVPERSP IBFT Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 14:01:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2681FU89194H Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 14:06:25
|30.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|31-08-2026 14:07:23
|30.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|31-08-2026 14:07:45
|30.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 14:08:09
|30.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 14:14:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2681FUSCG10Y Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|31-08-2026 14:31:40
|100.000,00
|320D60831634TPUS Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246422699195
|31-08-2026 14:43:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2681FVWLAZC3 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 14:48:12
|70.000,00
|320D60831ETYUJCR Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh)
|31-08-2026 15:03:16
|500.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 16:14:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2681FZDVHFU5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 16:25:40
|50.000,00
|320D608313Q7TMKY Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 16:54:48
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.234 ( em luong minh doanh )
|31-08-2026 16:56:16
|100.888,00
|CT DEN:320T2681G11E4D3K Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NAM MO QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN
|31-08-2026 18:31:56
|50.000,00
|CT DEN:320T2681G4RRMGM7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 18:44:36
|200.000,00
|320D6083102XZKG4 IBFT Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|31-08-2026 19:08:53
|100.000,00
|320D60831VUPD989 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|31-08-2026 20:00:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2681G8798X83 NGUYEN PHUONG THU Chuyen tien Ung ho MS2026.231 anh Dao Van Hien
|31-08-2026 20:04:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2681G8BCTUSJ NGUYEN PHUONG THU Chuyen tien Ung ho MS2026.232 em Nguyen Van Tri Dung
|31-08-2026 20:56:11
|280.000,00
|CT DEN:320T2681GAC7X1N2 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|31-08-2026 22:50:49
|200.000,00
|320D6083146WY599 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|31-08-2026 22:57:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|31-08-2026 23:08:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)
|31-08-2026 23:25:49
|100.000,00
|ung ho MS 2026.234( em Luong Minh Doanh)
Báo VietNamNet