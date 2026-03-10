Trong nhiều năm qua, Apple đã trở thành một trong những thương hiệu công nghệ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Dù ở châu Âu, châu Á hay châu Mỹ, người tiêu dùng đều quen thuộc với những sản phẩm biểu tượng như iPhone hay Mac. Với nhiều người, đây không chỉ là thiết bị cao cấp mà còn là chuẩn mực của điện thoại và máy tính cá nhân hiện đại.

Apple có thể ra mắt iPhone Fold cùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Ảnh: Scene

Tuy nhiên, dường như Apple không hài lòng với vị thế hiện tại. Công ty đã nhìn vào mức độ nhận diện thương hiệu khổng lồ của mình và nhận ra rằng họ vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Thay vì chỉ tập trung vào nhóm khách hàng cao cấp truyền thống, Apple đang bắt đầu thay đổi chiến lược. Hãng hướng tới những thị trường và nhóm người dùng mà trước đây chưa khai thác mạnh, đồng thời điều chỉnh cách ra mắt sản phẩm để tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

MacBook Neo: bước đi mới hướng tới người dùng trẻ

Một trong những ví dụ rõ ràng nhất cho chiến lược mới này là sự xuất hiện của MacBook Neo. Đây là dòng laptop giá rẻ mới của Apple, được thiết kế nhằm tiếp cận nhóm người dùng phổ thông hơn.

Trước đây, Apple đã có MacBook Air như lựa chọn “dễ tiếp cận” nhất trong dòng máy tính xách tay của hãng. Tuy nhiên, MacBook Neo còn rẻ hơn đáng kể. Để đạt được mức giá thấp hơn, thiết bị này sở hữu cấu hình khiêm tốn hơn so với các dòng Air và MacBook Pro. Dù vậy, nó vẫn hoàn toàn phù hợp với nhu cầu học tập, làm việc văn phòng hoặc sử dụng cơ bản của sinh viên và người dùng phổ thông.

Điểm thú vị là Apple cũng thay đổi cách tiếp cận về thiết kế. Trong nhiều năm, các mẫu MacBook thường chỉ có những tông màu trung tính như bạc, xám hay đen. MacBook Neo lại đi theo hướng trẻ trung hơn với nhiều màu sắc nổi bật, tạo cảm giác thân thiện và gần gũi với giới trẻ.

Ngoài ra, chương trình giảm giá dành cho sinh viên cũng được kỳ vọng sẽ giúp mẫu máy này bán chạy trên các khuôn viên đại học. Điều này có thể tạo ra một sự thay đổi đáng kể: nhiều sinh viên vốn lựa chọn laptop chạy Windows hoặc Chromebook giờ đây có thể chuyển sang sử dụng MacBook.

MacBook Neo có nhiều phiên bản màu trẻ trung. Ảnh: Apple

Nếu điều đó xảy ra, hình ảnh những chiếc MacBook sẽ xuất hiện dày đặc hơn trong giảng đường đại học. Về lâu dài, Apple không chỉ bán thêm phần cứng mà còn xây dựng được một thế hệ người dùng trung thành mới cho hệ sinh thái của mình.

Chiến lược iPhone giá rẻ: từ SE sang dòng “e”

Không chỉ laptop, Apple cũng đang thay đổi cách tiếp cận trong phân khúc smartphone giá phải chăng. Trước đây, dòng iPhone SE từng đóng vai trò là lựa chọn giá rẻ của Apple. Tuy nhiên, lịch phát hành không đều và cách đặt tên khá khó hiểu khiến dòng máy này thiếu sự nhất quán.

Để giải quyết vấn đề đó, Apple đã quyết định khai tử dòng SE và thay thế bằng dòng “e”, bắt đầu với iPhone 16e ra mắt năm ngoái. Đây được xem là bước đi khá thông minh của hãng.

Năm nay, Apple tiếp tục giới thiệu iPhone 17e chỉ sau một năm. Điều này giúp dòng iPhone giá rẻ trở thành sản phẩm được nâng cấp hàng năm giống như các mẫu flagship. Cách đặt tên cũng trở nên dễ hiểu hơn: chỉ cần nhìn số hiệu, người dùng sẽ biết ngay đâu là model mới nhất.

Apple cũng khéo léo bổ sung một vài cải tiến nhỏ mỗi năm, đủ hấp dẫn để nhiều khách hàng cân nhắc nâng cấp từ iPhone 16e lên 17e. Nhờ chu kỳ nâng cấp đều đặn và hệ thống tên gọi rõ ràng, các mẫu iPhone dòng e có thể xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường.

Về lâu dài, chiến lược này giúp Apple mở rộng đáng kể lượng người dùng iPhone, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển, nơi giá bán là yếu tố quan trọng.

Chiến lược phát hành iPhone 18 hai giai đoạn

Bên cạnh việc mở rộng dòng sản phẩm, Apple cũng được cho là đang thay đổi lịch ra mắt iPhone. Theo nhiều báo cáo, hãng sẽ chia việc phát hành các mẫu iPhone 18 thành hai giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu, Apple sẽ ra mắt các mẫu cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Sau đó vài tháng, Apple mới tung ra các phiên bản còn lại như iPhone 18 tiêu chuẩn, cùng với iPhone Air 2 và iPhone 18e. Thời điểm này có thể trùng với giai đoạn các đối thủ tung ra sản phẩm mới, đặc biệt là dòng Galaxy S27 của Samsung.

Apple có thể ra mắt phiên bản iPhone Pro màu đỏ vào tháng 9 năm nay.

Chiến lược chia nhỏ lịch ra mắt mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, Apple có thêm thời gian hoàn thiện phần mềm và tối ưu sản phẩm. Quan trọng hơn, hãng có thể tận dụng thông tin rò rỉ về điện thoại của Samsung trước khi chúng ra mắt.

Thông thường, chi tiết về smartphone Samsung sẽ lộ diện vài tháng trước ngày công bố. Điều này có thể giúp Apple điều chỉnh hoặc bổ sung một số tính năng cho phiên bản iPhone tiêu chuẩn nhằm cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của Samsung.

Ngoài ra, việc tung ra thêm một đợt ra mắt iPhone vào đầu năm cũng có thể chia sẻ sự chú ý của thị trường. Thay vì toàn bộ sự quan tâm đổ dồn vào Samsung, một phần khách hàng có thể cân nhắc chuyển sang iPhone.

Tất cả những thay đổi nói trên cho thấy Apple đang nghiêm túc hơn trong việc tiếp cận phân khúc giá rẻ. Trong nhiều năm, hãng chủ yếu tập trung vào thị trường cao cấp, thậm chí gần đây còn hướng tới nhóm người dùng siêu cao cấp với các sản phẩm mang thương hiệu “Ultra”.

Tuy nhiên, Apple dường như đã nhận ra rằng phân khúc giá phải chăng cũng mang lại tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Việc tung ra MacBook Neo hay dòng iPhone e cho thấy công ty đang xây dựng một hệ thống sản phẩm đa tầng rõ ràng hơn.

Trong tương lai, Apple thậm chí có thể mở rộng thương hiệu “Neo” sang nhiều thiết bị khác. Người dùng hoàn toàn có thể tưởng tượng về những sản phẩm như iPad Neo, iPhone Neo hoặc AirPods Neo.

Nếu điều này xảy ra, Apple sẽ có một cách phân loại rất rõ ràng: các thiết bị “Neo” dành cho phân khúc phổ thông với mức giá dễ tiếp cận hơn, trong khi các dòng Pro, Ultra hay Air vẫn giữ vị trí ở phân khúc cao cấp.

Kết hợp với thiết kế nhiều màu sắc trẻ trung, chiến lược này không chỉ giúp Apple mở rộng thị phần mà còn khiến thương hiệu trở nên gần gũi hơn với thế hệ người dùng mới.

