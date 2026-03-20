Theo đó, dòng iPhone 18 có thể không còn tuân theo lịch ra mắt truyền thống vào tháng 9 như trước đây.

Mẫu iPhone 16 Plus. Ảnh: TechRadar

Cụ thể, nhà phân tích của Barclays cho biết các nguồn tin trong chuỗi cung ứng đề cập khả năng phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 18 sẽ được công bố vào tháng 3 năm sau, thay vì ra mắt cùng lúc với các mẫu cao cấp vào mùa thu. Thực tế, tin đồn về việc Apple chia nhỏ thời điểm ra mắt sản phẩm đã xuất hiện trong nhiều tháng gần đây, cho thấy hãng có thể đang thử nghiệm một chiến lược mới nhằm kéo dài chu kỳ chú ý của thị trường.

iPhone gập xuất xưởng muộn hơn, iPhone Plus ‘tái xuất?

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo là thông tin về chiếc iPhone màn hình gập được mong đợi từ lâu. Theo ông Long, sản phẩm này có thể bắt đầu xuất xưởng vào tháng 12 năm nay, tức là muộn hơn vài tháng so với các mẫu cao cấp như iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, vốn vẫn dự kiến ra mắt vào tháng 9.

Nếu điều này trở thành hiện thực, đây không phải là lần đầu Apple áp dụng cách tiếp cận này. Năm 2017, hãng từng phát hành iPhone 8 và iPhone 8 Plus vào tháng 9, trong khi mẫu cao cấp iPhone X lại lên kệ muộn hơn vào tháng 11. Chiến lược “ra mắt lệch pha” khi đó giúp Apple duy trì sức nóng truyền thông trong thời gian dài hơn.

Ngoài ra, ông Long cũng tiết lộ rằng Apple có thể trình làng thêm hai thiết bị vào tháng 3 năm sau, cùng với iPhone 18 bản tiêu chuẩn. Một trong số đó là mẫu giá rẻ hơn có thể mang tên iPhone 18e và thiết bị còn lại có thể là iPhone 18 Plus hoặc một phiên bản kế nhiệm của dòng Air.

Thông tin về iPhone 18 Plus đặc biệt gây bất ngờ, bởi trước đó hầu như không có bất kỳ rò rỉ nào liên quan đến model này. Hiện vẫn chưa rõ liệu đây là dữ liệu thực tế từ chuỗi cung ứng hay chỉ là dự đoán cá nhân của nhà phân tích.

Trong những năm gần đây, cả dòng Plus lẫn Air đều không đạt được thành công thương mại như kỳ vọng. Dù Apple không công bố doanh số chi tiết theo từng mẫu, nhiều báo cáo từ các công ty nghiên cứu thị trường cho thấy hai dòng sản phẩm này thường có sức hút thấp hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn và Pro.

iPhone gập có thể xuất xưởng muộn hơn so với iPhone 18 Pro.

Điều này đặt ra câu hỏi: liệu Apple có đang cân nhắc “hồi sinh” dòng Plus nếu dòng Air tiếp tục thất bại? Một khả năng khác là dòng Air chỉ là thử nghiệm ngắn hạn và có thể bị thay thế hoàn toàn trong tương lai.

Dù vậy, nếu iPhone 18 Plus thực sự chuẩn bị ra mắt vào tháng 3 năm sau, giới công nghệ có lẽ đã nghe thấy nhiều thông tin rò rỉ hơn ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, các tuyên bố này vẫn cần được tiếp nhận với sự thận trọng.

Tin đồn hấp dẫn, nhưng cần kiểm chứng

Đây là lần đầu tiên những thông tin kể trên xuất hiện và tất cả vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn từ một nguồn duy nhất.

Trong bối cảnh Apple nổi tiếng với việc giữ bí mật sản phẩm, mọi thay đổi lớn trong chiến lược ra mắt đều cần thêm thời gian để được xác nhận.

Dẫu vậy, nếu các dự đoán này trở thành sự thật, năm tới có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cách Apple định hình danh mục iPhone, từ thiết kế gập cho đến cách hãng phân bổ thời điểm ra mắt nhằm tối đa hóa sức hút thị trường.

(Theo MacRumors)