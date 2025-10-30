Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng được trao cho 10 nhà khoa học trẻ vào tối 29/10. Giải thưởng do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trao hằng năm, mỗi năm có tối đa 10 cá nhân là những tài năng trẻ không quá 35 tuổi.

Năm nay, hai chủ nhân giải thưởng trẻ nhất sinh năm 1995: TS. Vũ Thái Học, Giảng viên Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Ths. Nguyễn Bá Mạnh, Nghiên cứu viên, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chỉ có một nhà khoa học nữ trong top 10 Quả cầu vàng năm 2025, đó là TS. Đặng Thị Lệ Hằng, sinh năm 1992, đến từ Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam với công trình Phát triển vật liệu y sinh thông minh từ polymer tự nhiên, có khả năng tái tạo mô và hỗ trợ điều trị bệnh lý mạn tính.

Những chủ nhân của giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2025 trong lễ trao giải tối 29/10. Ảnh: Lưu Quý

Trong năm thứ 22 tổ chức, Quả Cầu Vàng 2025 thu hút 96 hồ sơ đăng ký, tăng 34% so với năm 2024. Đặc biệt, có 26 nhà khoa học trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại các quốc gia có nền khoa học, công nghệ phát triển.

Có 3/10 nhà khoa học đạt giải đang công tác tại nước ngoài, bao gồm TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (Singapore), TS. Phạm Anh Tuấn (Thụy Điển) và TS. Trần Ngọc Vĩnh (Hoa Kỳ).

Danh sách 10 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2025. Ảnh: BTC

10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất được vinh danh thuộc 5 lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, Công nghệ y – dược, Công nghệ sinh học, Công nghệ môi trường và Công nghệ vật liệu mới. Đây chính là nguồn nhân lực nòng cốt và lực lượng tiên phong thực hiện Nghị quyết 57.

Ban tổ chức đánh giá các giải pháp của 10 nhà khoa học đã tập trung giải quyết các thách thức toàn cầu cũng như thực tiễn Việt Nam về biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, sức khỏe con người và phát triển bền vững.

Danh sách 10 nhà khoa học giành Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2025

Cũng trong tối 29/10, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam đã trao giải cho 20 sinh viên xuất sắc nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, máy tính, cơ khí, điện – điện tử – viễn thông, vật liệu, môi trường, sinh học ứng dụng và kiến trúc - công trình xây dựng.