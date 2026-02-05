1. Lò vi sóng (1946)

Một trong những thiết bị nhà bếp phổ biến nhất hiện nay lại ra đời từ một sự cố tình cờ. Trong Thế chiến II, công nghệ Radar được phát triển mạnh mẽ để dò tìm mục tiêu.

Năm 1946, kỹ sư Percy Spencer của công ty Raytheon khi đang nghiên cứu công nghệ này đã bất ngờ phát hiện thanh kẹo trong túi mình bị tan chảy.

Sự việc này dẫn đến sự ra đời của lò vi sóng, chuyển đổi mục đích từ quân sự sang phục vụ hàng triệu bữa ăn gia đình.

2. Internet và ARPANET (1969 - 1986)

Năm 1962, Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nỗ lực xây dựng một hệ thống liên lạc có khả năng duy trì kết nối ngay cả khi xảy ra tấn công hạt nhân. Kết quả là sự ra đời của mạng ARPANET vào năm 1969.

Qua hai thập kỷ phát triển, hệ thống này được mở rộng và thương mại hóa vào năm 1986. Ngày nay, Internet kết nối hơn 3 tỷ người dùng, là nền tảng cho thương mại điện tử, giáo dục và giải trí toàn cầu.

Hai trong số các phát minh quân sự đang được ứng dụng trong đời sống dân sự hàng ngày. Ảnh: Interesting Engineering

3. Hệ thống định vị toàn cầu - GPS (1978 -1983)

Trong Chiến tranh Lạnh, các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng họ có thể xác định vị trí của vệ tinh Sputnik của Liên Xô chỉ bằng cách theo dõi các đường truyền vô tuyến của nó.

Nhờ bước đột phá này, Lục quân, Hải quân và Không quân Hoa Kỳ đã nhanh chóng phát triển một hệ thống định vị toàn cầu sử dụng vệ tinh vào năm 1978.

Lầu Năm Góc đã thiết lập một mạng lưới gồm 24 vệ tinh hoàn toàn cho mục đích quốc phòng. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Tổng thống Ronald Reagan cho phép mở cửa công nghệ này sau sự cố chuyến bay 007 của Korean Air Lines.

Quyết định này đã biến GPS từ độc quyền quân sự thành một nguồn tài nguyên công cộng.

Ngày nay, GPS điều khiển bản đồ, mạng xã hội, trò chơi và các ứng dụng theo dõi thể dục - trở thành điểm mấu chốt của các ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô trên toàn thế giới.

4. Thiết bị bay không người lái (1917 - thập niên 1960)

Ý tưởng về phương tiện bay không người lái (UAV) đã có từ năm 1917 dưới dạng ngư lôi điều khiển từ xa cho Thế chiến I. Đến thập niên 1960, Drone được ứng dụng trong nghiên cứu khí quyển.

Ngày nay, công nghệ này phục vụ đa dạng lĩnh vực từ giao hàng, dự báo thời tiết đến quay phim và cứu hộ.

5. Động cơ phản lực (1939 - 1960)

Chiếc máy bay đầu tiên dùng động cơ phản lực, Heinkel He 178 V1 của Đức, được thử nghiệm bí mật năm 1939. Anh và Đức đã chạy đua phát triển công nghệ này cho máy bay chiến đấu.

Đến thập niên 1960, động cơ phản lực được chuyển giao sang hàng không dân dụng, trở thành động lực chính cho các chuyến bay thương mại hiện đại và các tuabin phát điện.

6. Thực phẩm sấy thăng hoa (thập niên 1940 - 1960)

Ban đầu được dùng để bảo quản huyết tương trong Thế chiến II, công nghệ sấy thăng hoa (Freeze-drying) thực sự lột xác khi NASA áp dụng để tạo ra thực phẩm nhẹ, giàu dinh dưỡng cho các phi hành gia.

Phương pháp này loại bỏ nước nhưng giữ nguyên hương vị và dưỡng chất, giúp thực đơn trong không gian đa dạng hơn.

7. Màn hình cảm ứng (1965)

Năm 1965, E. A. Johnson tại Royal Radar Establishment (Cơ sở Radar Hoàng gia Anh) đã phát triển màn hình cảm ứng điện dung để giúp kiểm soát viên không lưu thao tác nhanh hơn trên màn hình radar. Sáng chế này đặt nền móng cho công nghệ cảm ứng trên mọi smartphone và máy tính bảng ngày nay.

8. Công nghệ LCD (thập niên 1960 - 1970)

Màn hình tinh thể lỏng (LCD) đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn quân sự: bền, nhẹ và tiết kiệm điện, thay thế cho màn hình ống tia âm cực (CRT) cồng kềnh trên xe bọc thép và trực thăng.

Đến thập niên 1990, LCD trở thành chuẩn mực cho các thiết bị điện tử tiêu dùng.

9. Máy ảnh kỹ thuật số (thập niên 1970)

Công nghệ hình ảnh kỹ thuật số bắt nguồn từ nhu cầu do thám của quân đội và vệ tinh điệp báo. Năm 1975, kỹ sư Steven Sasson của Kodak chế tạo chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên.

Từ các hệ thống trinh sát phức tạp, công nghệ này giờ đây nằm gọn trong túi quần của mỗi người dùng smartphone.

10. Hệ thống nhìn đêm (thập niên 1930)

Các hệ thống cảm biến hồng ngoại (Infrared) và tăng cường hình ảnh ban đầu được thiết kế để quân đội tác chiến trong bóng tối.

Hiện nay, công nghệ nhìn đêm (Night vision) và hình ảnh hồng ngoại sóng ngắn (SWIR) được ứng dụng rộng rãi trong camera an ninh, xe tự lái và kiểm tra an toàn giao thông.

(Theo Interesting Engineering)