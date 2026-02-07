Bệnh nhân là ông T.Q.N. (77 tuổi, trú tại Sơn Tây, Hà Nội), được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây lúc 11h50 ngày 1/2 trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng thở, không bắt được mạch cảnh và mạch bẹn.

Theo người thân, từ ngày 30/1, ông N. xuất hiện các triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở. Gia đình đã cho bệnh nhân sử dụng thuốc giãn phế quản tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, sau đó diễn biến nặng dần.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu xác định bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn ngoại viện, nghi do suy hô hấp. Ê-kíp trực lập tức triển khai các biện pháp hồi sinh tim phổi theo phác đồ cấp cứu gồm ép tim ngoài lồng ngực, tiêm Adrenalin và đặt ống nội khí quản để bảo vệ đường thở.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây chạy đua cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện. Ảnh: BVCC

Sau khoảng 10 phút hồi sức tích cực, ông N. có mạch trở lại. Ngay sau đó, người bệnh được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, bệnh nhân được điều trị toàn diện bằng nhiều biện pháp như an thần, thở máy xâm nhập, lọc máu, sử dụng kháng sinh và thuốc vận mạch. Qua theo dõi, các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng của ông dần cải thiện.

Đến ngày 5/2, ông N. tỉnh táo, được ngừng thuốc vận mạch và được các bác sĩ đánh giá khả năng cai máy thở. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.