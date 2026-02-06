Bệnh nhân là bà T.Th.V (78 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau tức ngực trái dữ dội, khó thở, trên nền tiền sử tăng huyết áp.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc nghẽn mạch vành - một tình trạng cấp cứu tim mạch đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Kết quả chụp mạch cho thấy tình trạng rất nghiêm trọng và hiếm gặp: bệnh nhân bị tắc cấp đồng thời hai nhánh chính của động mạch vành. Theo các bác sĩ, đa số trường hợp nhồi máu cơ tim cấp chỉ tắc một nhánh mạch, tắc cùng lúc hai nhánh làm nguy cơ tử vong tăng lên rất cao.

Bệnh nhân hồi phục và được ra viện. Ảnh: BVCC

Trước diễn biến nặng, bệnh nhân được chỉ định chụp mạch vành và can thiệp cấp cứu nhằm tái lập dòng máu nuôi tim.

Trong quá trình can thiệp, người bệnh bất ngờ xuất hiện rối loạn nhịp tim và nhanh chóng ngừng tim hoàn toàn. Trước tình huống tối khẩn cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động ê-kíp đa chuyên khoa gồm Nội tim mạch, Hồi sức tích cực cùng phối hợp cấp cứu ngay tại phòng can thiệp.

Bệnh nhân được tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao với các biện pháp như ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp và sử dụng thuốc cấp cứu theo đúng phác đồ. Sau nhiều phút nỗ lực không ngừng, tim người bệnh đã đập trở lại, huyết áp dần ổn định.

Ngay sau đó, ê-kíp tiếp tục can thiệp, đặt thành công hai stent, tái thông hoàn toàn hai động mạch vành bị tắc, khôi phục dòng máu nuôi tim. Bệnh nhân thoát cơn nguy kịch, hiện bệnh nhân đã hồi phục tốt và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.