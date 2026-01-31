Bệnh viện Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa cho biết, ngày 24/1, Khoa Cấp cứu A9, tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thái H. (50 tuổi, Tây Tựu, Hà Nội) trong tình trạng tụ máu nhu mô não vùng thái dương trái kèm tràn máu não thất, dù triệu chứng duy nhất khi nhập viện chỉ là đau đầu.

Theo lời kể, khoảng 6h sáng cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện đau nửa đầu trái âm ỉ, không buồn nôn, không nôn, không chấn thương và vẫn sinh hoạt, tập thể dục bình thường. Đến khoảng 7h, cơn đau tăng dần nên người bệnh vào Bệnh viện 19-8 thăm khám. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu liệt khu trú.

Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tụ máu nhu mô não vùng thái dương trái, kèm tràn máu não thất bên trái và não thất III. Trước tình trạng nguy hiểm, bệnh nhân được chỉ định nhập viện cấp cứu, điều trị theo chuyên khoa thần kinh.

Bệnh nhân cấp cứu do tụ máu nhu mô não. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Đỗ Chí Hiếu, Phó Trưởng khoa Cấp cứu A9, cho biết không phải cơn đau đầu nào cũng lành tính. Một số trường hợp đau đầu đột ngột, mới xuất hiện hoặc có tính chất khác thường có thể là dấu hiệu sớm của xuất huyết não, tụ máu não hoặc các bệnh lý nội sọ nguy hiểm.

“Việc đi khám sớm giúp phát hiện kịp thời, quyết định trực tiếp đến tiên lượng và tính mạng của người bệnh”, bác sĩ Hiếu nhấn mạnh.

5 dấu hiệu cần đi khám ngay:

- Đau đầu đột ngột, tăng dần;

- Đau đầu khác với mọi lần trước;

- Đau kèm nôn, nói khó, yếu tay chân, lơ mơ;

- Đau đầu sau uống rượu nhiều;

- Đau đầu ở người >40 tuổi mà chưa từng bị đau như lần này.

Bác sĩ Hiếu nhấn mạnh, người dân không chủ quan với đau đầu bất thường, không tự uống thuốc giảm đau kéo dài hay nghĩ rằng “ngủ một giấc sẽ khỏi”, bởi sự chậm trễ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.