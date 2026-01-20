Cuối năm nhìn lại, không ít gia đình ngạc nhiên khi thu nhập không hề giảm nhưng tiền bạc vẫn “đội nón ra đi”. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang, nhiều người bắt đầu quan tâm tới cách tổ chức không gian sống để hỗ trợ tài chính và sự ổn định lâu dài.

Tài vị trong nhà nằm ở đâu?

Trong phong thủy nhà ở, tài vị được hiểu là khu vực tập trung năng lượng liên quan đến tiền bạc, sự nghiệp và khả năng tích lũy. Tùy theo cách xác định, tài vị được chia thành 3 loại: minh tài vị, ám tài vị và lưu niên tài vị.

“Minh tài vị” là vị trí tài lộc dễ nhận biết nhất, thường nằm ở góc chéo đối diện cửa chính khi bước vào phòng khách. “Ám tài vị” (vị trí ẩn lộc trong nhà) lại phụ thuộc vào hướng nhìn của ngôi nhà (hướng nhà), cần xác định kỹ hơn.

Riêng “lưu niên tài vị” là vị trí thay đổi theo từng năm và được coi là nơi kích hoạt tài lộc nhanh nhất nếu bố trí phù hợp.

Khu vực được xem là tài vị trong nhà nên giữ sáng sủa, gọn gàng và yên tĩnh để hỗ trợ sự ổn định tài chính của gia đình. Ảnh: Baidu

Theo học thuyết Cửu cung phi tinh, năm 2026, lưu niên tài vị nằm ở chính Đông của căn nhà. Điều này đồng nghĩa với việc những gia đình vẫn giữ cách sắp xếp nội thất cũ từ các năm trước có thể đã bỏ lỡ một lợi thế phong thủy quan trọng của năm mới.

Một sai lầm khá phổ biến là đặt tivi, tủ lạnh, điều hòa hoặc loa tại khu vực được xác định là tài vị vì thuận tiện sinh hoạt. Tuy nhiên, theo phong thủy ứng dụng, rung động cơ học và sóng điện từ từ các thiết bị này có thể làm xáo trộn dòng năng lượng ổn định mà tài vị cần có.

Tài vị lý tưởng nên là nơi ít qua lại, hạn chế tiếng ồn, không bị rung lắc thường xuyên. Nếu tài vị rơi vào lối đi chính hoặc khu vực sinh hoạt ồn ào, gia chủ nên cân nhắc điều chỉnh công năng để giữ cho khu vực này sự yên tĩnh tương đối. Đây là yếu tố được cho là giúp tài chính ổn định và ít biến động hơn.

Vật dụng nên đặt tại tài vị trong năm 2026

Nhiều gia đình vô tình biến tài vị thành nơi để giày dép, đồ cũ, thùng giấy hoặc các vật dụng ít dùng. Theo phong thủy, sự bừa bộn tại tài vị có thể cản trở dòng chảy năng lượng, tạo cảm giác trì trệ và áp lực vô hình liên quan đến tiền bạc.

Dưới góc độ thực tế, một không gian lộn xộn cũng dễ khiến gia chủ mất kiểm soát chi tiêu, nảy sinh cảm giác thiếu ổn định tài chính.

Vì vậy, việc giữ tài vị sạch sẽ, thông thoáng không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn giúp cải thiện tâm lý và thói quen quản lý tiền bạc.

Bố trí sofa, bàn làm việc hoặc cây xanh tại vị trí phù hợp không chỉ cải thiện thẩm mỹ không gian mà còn giúp tăng cảm giác tập trung và kiểm soát tài chính. Ảnh: Baidu

Năm 2026, tài vị nằm ở hướng Đông, vì vậy, cây xanh như kim tiền, phát tài, vạn niên thanh thường được ưu tiên đặt tại đây. Ngoài ra, các vật phẩm trang trí mang tính biểu trưng như tỳ hưu, cóc ngậm tiền, chậu tụ bảo hay đá thạch anh vàng cũng được nhiều gia đình lựa chọn.

Điểm quan trọng là không nên bày quá nhiều. Tài vị nên gọn gàng, có điểm nhấn vừa đủ để tạo cảm giác ổn định, thay vì chất đầy đồ trang trí.

Ngoài ra, tài vị sáng sủa thường gắn với cảm giác hanh thông, dễ tích lũy, trong khi tài vị tối, ẩm hoặc bị che kín dễ tạo cảm giác trì trệ, nặng nề.

Nếu tài vị không đón được ánh sáng tự nhiên, gia chủ có thể sử dụng đèn ánh sáng vàng ấm để bổ sung. Cách làm này không chỉ cải thiện năng lượng phong thủy mà còn tạo cảm giác dễ chịu, ấm cúng. Đây là yếu tố giúp con người giảm căng thẳng và đưa ra quyết định tài chính tỉnh táo hơn.

Theo quan niệm phong thủy, nơi con người ngồi lâu hoặc nghỉ ngơi thường xuyên sẽ hấp thụ mạnh nhất năng lượng của không gian đó.

Vì vậy, bố trí sofa, ghế làm việc hoặc giường ngủ tại khu vực tài vị được xem là cách giúp người sử dụng “tiếp nhận” dòng tài khí đều đặn.

Trong nhiều gia đình, việc để người trụ cột kinh tế làm việc hoặc nghỉ ngơi tại khu vực này được cho là hỗ trợ sự nghiệp, tăng khả năng ra quyết định và duy trì nguồn thu ổn định. Dưới góc nhìn hiện đại, đây cũng là cách tổ chức không gian giúp tăng sự tập trung và cảm giác kiểm soát cuộc sống.

Theo Baidu