Bước sang năm Bính Ngọ 2026, không ít gia đình, đặc biệt là những người đang có kế hoạch mua nhà, xây sửa nhà ở hay đầu tư bất động sản, bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến yếu tố phong thủy lưu niên, tức các yếu tố phong thủy thay đổi theo từng năm.

Theo quan niệm Á Đông, mỗi năm các phương vị cát - hung trong nhà đều thay đổi. Nếu biết tận dụng đúng hướng tốt, tránh hướng xấu, gia chủ không chỉ an tâm hơn về tinh thần mà còn được kỳ vọng “thuận buồm xuôi gió” trong công việc, tài chính lẫn đời sống gia đình.

Hướng đại cát bố trí cụ thể trong nhà ở năm 2026

Theo phong thủy lưu niên năm 2026, một số phương vị trong nhà nếu được bố trí hợp lý sẽ giúp gia chủ cải thiện chất lượng sống, tinh thần ổn định và tạo nền tảng thuận lợi về tài chính.

Khi bước sang năm 2026, nhiều gia đình quan tâm hơn đến việc bố trí nhà ở hợp phong thủy. Ảnh: Baidu

Hướng Đông Nam là phương vị tốt cho đời sống tình cảm và sự hài hòa trong gia đình. Khu vực này nên được ưu tiên làm phòng ngủ chính, phòng sinh hoạt chung hoặc ban công. Gia chủ cần giữ không gian thông thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên; có thể đặt cây xanh, vật trang trí tông màu ấm để kích hoạt sinh khí.

Hướng chính Đông trong năm 2026 là chính tài vị. Nhà có cửa chính, phòng khách hoặc ban công quay về hướng này thường thuận lợi cho dòng tiền ổn định. Với nhà phố hoặc căn hộ vừa ở vừa làm việc, khu vực chính Đông phù hợp bố trí không gian tiếp khách, làm việc tại gia; tránh đặt thùng rác, nhà kho hoặc khu vực ẩm thấp.

Trung tâm ngôi nhà (Trung cung) nên được giữ gọn gàng, sáng sủa, ưu tiên làm lối đi, sảnh hoặc khu vực sinh hoạt nhẹ. Không nên đặt tủ lớn, két sắt, máy giặt hay đồ nặng tại đây để tránh gây bế khí, ảnh hưởng sự kết nối giữa các thành viên.

Hướng Đông Bắc phù hợp bố trí phòng làm việc, phòng học, bàn đọc sách. Gia đình có con đi học hoặc người làm việc trí óc nên tận dụng khu vực này, tránh để nhà kho, phòng vệ sinh làm suy giảm năng lượng tích cực.

Những hướng cần tránh

Bên cạnh các phương vị cát lợi, phong thủy năm 2026 cũng chỉ ra một số hướng mang năng lượng bất lợi, gia chủ cần thận trọng khi bố trí, sửa chữa hoặc sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt.

Hướng chính Nam được coi là khu vực xấu nhất trong năm Bính Ngọ khi đồng thời chịu tác động của ngũ hoàng sát và Thái Tuế. Gia chủ nên tránh động thổ, khoan đục, cải tạo lớn tại khu vực này.

Các chuyên gia cho rằng việc giữ nhà cửa thông thoáng, gọn gàng giúp tăng cảm giác dễ ở và hạn chế tác động bất lợi về phong thủy. Ảnh: Baidu

Với nhà đang ở ổn định, khu vực chính Nam nên được giữ yên tĩnh, hạn chế kê đặt tủ lớn, giường ngủ hoặc di chuyển đồ nặng. Không nên đặt bàn thờ, phòng ngủ chính hay khu vực sinh hoạt thường xuyên tại đây.

Hướng chính Bắc trong năm 2026 liên quan đến hao hụt tài chính. Khu vực này cần được giữ sạch sẽ, gọn gàng, tránh biến thành kho chứa đồ hoặc nơi tập kết vật dụng cũ. Gia đình kinh doanh, đầu tư không nên đặt két sắt, sổ sách tài chính hoặc đồ giá trị lớn tại Chính Bắc để hạn chế rủi ro về tiền bạc.

Hướng Tây Bắc gắn với yếu tố sức khỏe. Nhà có người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ nên tránh bố trí phòng ngủ lâu dài tại khu vực này. Nếu không thể thay đổi, cần đảm bảo không gian luôn thông thoáng, đủ ánh sáng, tránh ẩm thấp, hạn chế đặt thiết bị điện công suất lớn gây ảnh hưởng đến sinh khí.

Một số lưu ý khác

Bên cạnh việc lựa chọn đúng hướng cát lợi, các chuyên gia phong thủy cho rằng cách bố trí không gian bên trong mới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến chất lượng sống.

Trước hết, cửa chính cần đảm bảo sự sáng sủa, thông thoáng, tránh thiết kế quá hẹp hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên. Đây là tình trạng khá phổ biến ở nhà phố trong đô thị và nhiều căn hộ chung cư. Cửa chính tối, bí không chỉ gây cảm giác chật chội mà còn khiến dòng khí trong nhà kém lưu thông.

Ngoài ra, cần hạn chế tình trạng cửa ra vào đối diện cửa phòng hoặc cửa sổ, bởi thế “xuyên tâm” dễ làm khí vận phân tán, cuộc sống gia đình thiếu ổn định.

Một lỗi bố trí khác thường gặp là bếp đối diện nhà vệ sinh, tạo xung khắc thủy - hỏa, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tài lộc.

Cuối cùng, nhà ở dù lớn hay nhỏ cũng cần được giữ gọn gàng, sạch sẽ. Không gian bừa bộn khiến phong thủy trì trệ, đồng thời làm giảm giá trị sử dụng lâu dài của bất động sản.

Những gợi ý trên mang tính tham khảo, việc bố trí nhà ở cần linh hoạt theo thực tế sử dụng, không gian và nhu cầu sinh hoạt của từng gia đình.

Theo Baidu