Chiều 20/11, trang thông tin điện tử của Bộ Công an cho biết, 100 can axit sunfuric của nhà máy đường Tuy Hòa (tại tỉnh Đắk Lắk) đã bị nước lũ cuốn trôi. Đây là hóa chất nguy hiểm, người dân nhặt được không tự ý mở nắp.

Theo Bộ Công an, các can axit sunfuric có màu xanh và xám, thể tích 20 lít. Người dân nhặt được các can này cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.

Đặc điểm nhận dạng của các can axit sunfuric. Ảnh: BCA

Những ngày qua, lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai lên mức rất cao, có nơi vượt đỉnh lịch sử. Mưa lớn kéo dài từ tối 18 - 19/11 khiến nhiều khu vực hạ du Đắk Lắk ngập sâu 1-2 m, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Từ đêm 19/11 đến sáng 20/11, đã có ba điểm ghi nhận đỉnh lũ vượt mức lịch sử. Cụ thể, lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đã vượt lũ lịch sử năm 2009; lũ sông Ba (Đắk Lắk) vượt lũ lịch sử năm 1993; sông Dinh Ninh Hoà (Khánh Hòa) vượt lũ lịch sử năm 1986.

Hiện nay, lũ trên sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh Ninh Hoà; sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đều đang ở mức rất cao, trên báo động 3 khoảng từ 0,2-2,12m; lũ trên sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk) ở dưới báo động 3.