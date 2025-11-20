Thông tin do UBND tỉnh Gia Lai cho hay tại buổi họp báo trưa 20/11. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh, tỉnh Gia Lai sẽ huy động cả hệ thống chính trị tham gia khắc phục thiệt hại.

UBND tỉnh cho biết, mưa lớn kéo dài khiến mực nước lũ lên rất nhanh, gây ngập lụt sâu trên diện rộng; riêng mực nước sông Hà Thanh cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2009 là 23cm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thông tin tình hình mưa lũ, các biện pháp ứng phó. Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5m, nhiều nơi ngập từ 2-3m, tập trung chủ yếu tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Ayun Pa và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc…

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, đợt thiên tai gây thiệt hại rất lớn về nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp. Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Xác định bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân là trên hết, từ đêm 18-19/11, khi nước lũ dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị cô lập, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó ngập lụt và yêu cầu các lực lượng bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt sâu, chia cắt để di dời, sơ tán.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng ở Gia Lai. Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

Lực lượng Công an đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã di dời 2.850 hộ dân với 10.529 lượt người đến nơi trú tránh an toàn; cứu nạn cứu hộ 766 người dân thoát vùng ngập nước sâu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động lực lượng 1.617 chiến sĩ, đã di dời, sơ tán 2.463 hộ/6.704 nhân khẩu đến nơi an toàn…

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, theo dự báo mưa lớn có thể tiếp tục diễn ra, tỉnh đã phát hành công điện yêu cầu các địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân không được chủ quan, có tinh thần chuẩn bị nếu mưa lũ tiếp tục. Đối với các vùng trũng, thấp, nước vẫn còn cao thì tuyệt đối không được để người dân đã được sơ tán quay về…