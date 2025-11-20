XEM VIDEO:

Chiều 20/11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã đưa ra những đánh giá và dự báo về diễn biến mưa lũ đang diễn ra rất khắc nghiệt tại khu vực Nam Trung Bộ.

Theo ông Lâm, tình hình mưa lũ hiện nay tại khu vực Nam Trung Bộ đang ở mức rất nguy hiểm. Đêm qua và sáng nay (20/11), đã có ba điểm ghi nhận đỉnh lũ vượt mức lịch sử. Cụ thể, lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đã vượt lũ lịch sử năm 2009; lũ sông Ba (Đắk Lắk) vượt lũ lịch sử năm 1993; sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt lũ lịch sử năm 1986.

Hiện nay, lũ trên sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh Ninh Hòa; sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đều đang ở mức rất cao, trên báo động (BĐ) 3 khoảng từ 0,2-2,12m; lũ trên sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk) ở dưới BĐ3.

Trong 6 giờ tới, riêng sông Ba dự báo tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m), sau xuống chậm. Các sông khác có xu hướng giảm chậm.

Đánh giá những diễn biến bất thường của đợt mưa lũ lần này tại Nam Trung Bộ, ông Lâm cho biết đây là đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày (từ đêm 17/11 đến nay; trước đó mưa chủ yếu xảy ra ở Bắc Trung Bộ), tiếp nối các đợt mưa lớn liên tiếp trong tháng 10 và đầu tháng 11.

Đặc biệt, với hình thế thời tiết không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, đã có những thời đoạn xảy ra mưa rất cực đoan trong thời gian ngắn. Mưa tại các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, ví dụ: Sơn Thành Tây và Sơn Thành Đông; Hòa Mỹ Tây, Sơn Long, Sơn Định, Sông Hinh đều ghi nhận 1.000-1.200mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp, ngay sau các đợt mưa lũ trước, nhiều hồ thủy điện đã phải vận hành xả nước, khiến mực nước nền trên các sông trong khu vực duy trì ở mức cao. Vì vậy, trong đợt lũ lần này, nhiều sông đã đạt mức lũ lịch sử như ba điểm nêu trên.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn

Ông Lâm nhận định, trong ngày và đêm nay, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở Nam Trung Bộ, trọng tâm vẫn là phía Đông Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Lượng mưa này làm duy trì mực nước trên báo động 3 tại nhiều sông, khiến nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới tiếp tục ở mức rất cao.

Cùng với đó, lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang xuống; lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên; sông Hương, sông Bồ (Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông khác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.

Sau ngày 21/11, mưa có xu hướng giảm và dịch dần lên phía Bắc, nên lũ tại Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ hạ dần. Tuy nhiên, mưa sẽ chuyển lên các khu vực Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế.