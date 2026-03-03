Chiều 3/3 (15 tháng Giêng), hàng nghìn người đổ về khu vực Chợ Lớn, TPHCM để đón xem buổi diễu hành nghệ thuật đường phố nhân dịp Tết Nguyên tiêu.

Gần 17h, các đoàn diễu hành kéo dài khoảng 4km xuất phát từ đường Hải Thượng Lãn Ông, đi qua Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.

Em Trần Gia Học hóa trang thành Thần Tài dẫn đầu lễ diễu hành, theo sau là 6 vị tướng quân. "Đây là năm thứ 5 em đảm nhận vai này, em thấy vui và ý nghĩa", Gia Học chia sẻ.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên có sự góp mặt đầy ấn tượng của đội Anh Ca Vũ đến từ Hội quán Nghĩa An.

Anh Ca Vũ là loại hình nghệ thuật truyền thống của cộng đồng người Triều Châu, kết hợp hài hòa giữa múa dân gian, âm nhạc, võ thuật và hí kịch. Điệu múa được lấy cảm hứng từ 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm Thủy Hử, thường được trình diễn vào dịp Tết Nguyên đán.

Đặc trưng của điệu múa là mỗi người cầm thanh gỗ, gõ nhịp theo tiếng trống, bước chân dồn dập, xoay chuyển liên tục như đang bày binh bố trận. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát thể hiện tinh thần hào hùng, oai phong.

Đoàn diễu hành đi đến đâu cũng thu hút đông đảo người dân đứng hai bên đường hào hứng đón xem. Năm nào, anh Vĩnh Phú (phường Minh Phụng) cũng đưa các con đi xem hội.

Hình ảnh đoàn diễu hành ngang qua Hội quán Ôn Lăng trên đường Lão Tử, công trình hơn trăm năm tuổi, ghi dấu ấn cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn - Chợ Lớn.

Người dân hai bên đường hào hứng với tay vào đoàn biểu diễn ngựa, lân sư rồng để lấy may.

Lễ hội Tết Nguyên Tiêu diễn ra vào ngày 14, 15 tháng Giêng hằng năm, góp phần gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời mang đậm dấu ấn cộng đồng người Hoa.