Nơi cung cấp nhiều thông tin, dịch vụ thiết yếu cho người dân

Với quan điểm chuyển đổi số lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất dichvucong.gov.vn để công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Sau hơn 6 năm đi vào hoạt động chính thức, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin, nhất là với người dân ở vùng sâu, vùng xa, nhóm yếu thế và những người ít có điều kiện tiếp cận trực tiếp với cơ quan công quyền.

Trong báo cáo đánh giá kết quả triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025, Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 cho biết: Đến cuối năm 2025, Cổng dịch vụ công quốc gia đã kết nối, tích hợp với 151 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị; có 4.788 thủ tục hành chính đã tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó, cung cấp 59/75 dịch vụ công thiết yếu; hơn 33,9 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến thành công.

Đặc biệt, người dân có thể sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia, không phải tiếp xúc với cơ quan nhà nước, có thể tiếp cận nhiều thông tin thiết yếu và thực hiện các thủ tục hành chính ở bất cứ đâu với mức phí, lệ phí ưu đãi.

Bảo đảm thông tin và dịch vụ được cung cấp chính xác, rõ ràng, thống nhất

Ngày 4/6 vừa qua, cũng nhằm bảo đảm sự vận hành thông suốt, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế mới về quản lý, vận hành, khai thác Cổng này, sẽ có hiệu lực từ ngày 20/7/2026.

Quy chế mới quy định cụ thể nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm và phương thức quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia; quản lý định danh, xác thực và tài khoản sử dụng; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện thanh toán trực tuyến; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và các nội dung liên quan đến bảo đảm vận hành, kết nối, an toàn, an ninh và hiệu năng hoạt động của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quy chế mới nêu rõ: Việc tổ chức thông tin và cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện theo hướng lấy người dùng làm trung tâm; bảo đảm thông tin và dịch vụ được cung cấp chính xác, rõ ràng, thống nhất, được cập nhật kịp thời theo quy định; giao diện, chức năng được thiết kế khoa học, thân thiện, dễ sử dụng, bảo đảm khả năng tiếp cận đối với mọi nhóm người dùng, bao gồm người khuyết tật, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người nước ngoài.

Cổng Dịch vụ công quốc gia được kết nối thông suốt, liên tục với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm việc vận hành 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Việc khai thác, sử dụng lại thông tin của tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, quy chế mới được ban hành cũng quy định chi tiết 11 loại thông tin được cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bao gồm: 1-Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan; 2-Thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan; 3-Thông tin, thông báo về tiếp nhận, trả kết quả, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, về tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến;

4-Thông tin tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; 5-Thông tin về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; 6-Thông tin báo cáo, số liệu, thống kê liên quan đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công khác;

7-Thông tin địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử hướng dẫn của các cơ quan, cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; thông tin chủ quản, quản lý, duy trì hoạt động Cổng Dịch vụ công; thông tin đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ; 8-Thông tin về nghĩa vụ tài chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; 9-Thông tin về dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; 10-Thông tin về điều khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia; 11-Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Rõ ràng là, việc quy định cụ thể các loại thông tin cơ quan nhà nước phải công khai, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ bảo đảm rằng người dân, bao gồm cả các nhóm dân cư yếu thế đều được tiếp cận thông tin chính thống, đầy đủ và minh bạch, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và thu hẹp khoảng cách về tiếp nhận thông tin trong xã hội.