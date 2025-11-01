XEM VIDEO: Lực lượng chức năng hỗ trợ cô giáo mang thai 37 tuần vượt lũ dữ đến cơ sở y tế

Tối 1/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh (TP Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng chức năng địa phương vừa hỗ trợ đưa một nữ giáo viên mang thai sắp sinh vượt qua vùng mưa lũ, sạt lở an toàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Phước Chánh nhận được tin báo cô giáo Đinh Thị Khuyên (SN 1998), giáo viên Trường Tiểu học khu vực Phước Lộc (xã Phước Thành, Đà Nẵng), đang mang thai 37 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ.

Tuy nhiên, do mưa lớn nhiều ngày khiến tuyến đường từ Phước Thành ra trung tâm y tế Phước Sơn xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, chia cắt hoàn toàn, mọi phương tiện không thể tiếp cận.

Lực lượng chức năng làm cầu treo bắc qua suối để sản phụ qua khu vực sạt lở. Ảnh: Phước Sơn Đài

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Phước Chánh huy động lực lượng dân quân, công an và người dân địa phương đi khảo sát địa hình. Qua kiểm tra, tuyến đường nối hai xã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, nhiều đoạn bị suối Đắc Mi chia cắt, tiềm ẩn nguy hiểm cao.

Cô giáo được đưa qua suối an toàn. Ảnh: Phước Sơn Đài

Trong tình thế khẩn cấp, lực lượng của hai xã Phước Chánh và Phước Thành đã phối hợp, chia hai hướng tiếp cận. Một nhóm từ Phước Thành hỗ trợ cô giáo Khuyên đi bộ, vượt qua các điểm sạt lở ra hướng Phước Chánh; nhóm còn lại từ Phước Chánh băng rừng, mang theo dây thừng, ván gỗ để làm cầu tạm đón cô qua suối.

Khoảng 11h trưa cùng ngày, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa được cô giáo Khuyên vượt qua dòng suối lũ chảy xiết an toàn.

Chị Khuyên được xe chuyên dụng của lực lượng công an đưa đến cơ sở y tế

Do đường bị hư hỏng nặng, đoàn công tác phải tiếp tục hộ tống sản phụ vượt hơn 20km đường núi với nhiều điểm sạt lở mới ra được trung tâm y tế Phước Sơn.

"Hiện sức khỏe của cô giáo Đinh Thị Khuyên ổn định, đang được các y, bác sĩ chăm sóc và theo dõi chặt chẽ để chờ thời điểm sinh nở", ông Lê Đình Tài thông tin.